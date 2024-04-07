Trello مقابل Jira: ما هي أداة إدارة المشاريع الأفضل في عام 2025

مع انتشار العمل عن بُعد والعمل المختلط، قد تكون الفرق منتشرة في جميع أنحاء العالم. إن منصات إدارة المشاريع، التي كانت في الأصل مجالاً لفرق تطوير البرمجيات، تكاد تكون غير قابلة للتفاوض لإبقاء الفرق البعيدة على نفس الصفحة حول إدارة المهام .

Trello و Jira، وهما برنامجان شائعان برنامجان شائعان لإدارة المشاريع مملوكة لشركة Atlassian الأسترالية. تقدم هاتان المنصتان ميزات مختلفة، على الرغم من شركتهما الأم المشتركة.

دعنا نلقي نظرة على الميزات الرئيسية ل Trello مقابل Jira لاكتشاف أي المنصتين مناسبة لفريقك.

ما هو Trello؟

عبر Trello Trello هو أداة لإدارة المشاريع على شبكة الإنترنت مصممة لمساعدة الأفراد والفرق على تنظيم وتتبع المهام. يمكن لمديري المشاريع إنشاء لوحات في برنامج إدارة المشاريع هذا للمشاريع أو المبادرات.

وضمن هذه اللوحات، يمكنهم إنشاء قوائم مهام لتنظيم المهام في مراحل أو فئات، يتم تمثيل كل منها ببطاقة قابلة للتخصيص. وتسمح واجهة السحب والإفلات لأعضاء الفريق بنقل البطاقات أو المهام بسرعة بين القوائم وتحديث التقدم المحرز في مراحل تطوير المنتج .

تشجع المنصة على التعاون، كما أن دعوة أعضاء الفريق وتعيين المهام وتوصيل التحديثات من خلال التعليقات والمرفقات أمر سهل. تتكامل Trello بسلاسة مع الأدوات الشائعة الأخرى في أتمتة مهام سير العمل .

ميزات Trello

يقدم Trello أدوات مفيدة للفرق لتخطيط وتتبع المشاريع المعقدة. ولتسليط بعض الضوء على الجدل الدائر حول برنامج Trello مقابل برنامج Jira، إليك بعض أفضل ميزات Trello لمساعدتك في تحديد ما إذا كان الخيار المناسب لك.

1. طرق عرض متنوعة

عبر Trello

يتيح لك Trello عرض مشروعك بعدة طرق: كلوحات أو جداول زمنية أو تقويمات أو خرائط أو مساحات عمل. يمنحك هذا التنوع منظورًا جديدًا للمشاريع ويساعدك على تحديد الفرص والعقبات.

تتيح لك الواجهة المرئية للغاية رؤية حالة المشاريع في لمحة سريعة وتوضح حتى أكثر المهام تعقيدًا.

2. التخصيص الجيد

عبر Trello

عروض Trello قوالب خطة المشروع لمساعدتك في بدء مشروعك، بدءاً من إعداد الموظفين الجدد إلى هندسة البرمجيات. تعد القوالب طريقة رائعة للبدء، ولكن يمكنك تخصيص كل شيء تقريبًا داخل برنامج إدارة المشاريع، مما يمنحك التحكم في شكل الأشياء وتشغيلها ويسمح لك بمطابقة Trello مع سير عملك الواقعي.

هذا التخصيص يجعل Trello قابلاً للتكيف وسهل الاستخدام لكل شيء بدءاً من المشاريع الشخصية إلى التعاون الجماعي ومبادرات الشركات المعقدة.

3. التعاون

عبر Trello

التعاون هو جوهر Trello، الذي يسمح لك بدعوة الأعضاء إلى المشاريع، وتعيين مهام المشروع، والمشاركة في المناقشات حول التقدم المحرز. تجعل الطبيعة التعاونية للمنصة إدارة المشروع أكثر شفافية وتجعل أعضاء الفريق مسؤولين عن مهامهم.

كما أنها تشجع التواصل، خاصة مع ميزات التعليقات والمرفقات.

تسعير Trello

الإصدار المجاني: حتى عشر لوحات

حتى عشر لوحات النسخة القياسية: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا)، وإلا 6 دولارات

5 دولارات شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا)، وإلا 6 دولارات الإصدار المميز: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا)، وإلا 12.50 دولارًا

10 دولارات شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا)، وإلا 12.50 دولارًا إصدار تريلو إنتربرايز: 17.50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم إذا كانت الفواتير سنوية

ما هي جيرا؟

عبر

/مراجع/ https://www.atlassian.com/software/jira جيرا /%href/

في حين تم إنشاؤها في البداية لفرق تطوير البرمجيات الرشيقة لمواكبة التطوير السريع، فإن وظائف Jira الموسعة أصبحت الآن شائعة لإدارة المشاريع في العديد من الصناعات، وليس فقط لمطوري البرمجيات.

فهي توفر تذاكر قابلة للتخصيص لإدارة المهام وتعمل كمساحة مركزية لتعيين المسؤوليات وتتبع التقدم المحرز. لدى Jira خيارات تكامل ممتازة مع تطبيقات الطرف الثالث لأتمتة العمليات، بما في ذلك مزامنة البيانات وملخصات Slack اليومية.

بالإضافة إلى ذلك، تركز جيرا على أساليب إدارة المشاريع الرشيقة الذي يمنح الفرق ميزات مثل اللوحات، والأعمال المتراكمة، وعمليات سكروم، وتخطيط سباقات السرعة - كل ما تحتاجه تقريباً للحفاظ على سير عمل فريقك بسلاسة في عملية تطوير البرمجيات وأي نوع آخر من المشاريع. يمكن للفرق تخصيص سير العمل الخاص بهم ليعكس عملياتهم وإجراءاتهم الروتينية في الحياة الواقعية.

تعمل لوحات المعلومات المخصصة على تبسيط التقارير والمعلومات التحليلية لتوفير تحديثات في الوقت الفعلي لمساعدة مديري المشاريع على مراقبة أداء الفريق وتحديد المشكلات.

ميزات جيرا

عند تقييم Trello مقابل Jira، يمكن أن يكون الأخير أداة فعالة ومتعددة الاستخدامات للفرق التي تتبع منهجيات الإدارة الرشيقة. يمكنك استكشاف الميزات الرئيسية التالية.

1. دعم إدارة المشاريع الرشيقة

عبر جيرا

تحتوي Jira على دعم مدمج لـ Jira المدمج في طرق إدارة الفريق . سكروم و لوحة كانبان تمنح فرق العمل الرشيقة رؤية شاملة للمهام لتخطيط المهام وتحديد أولوياتها بفعالية.

تعزز الأعمال المتراكمة ومسابقات السرعة وخرائط السباحة تعاون الفريق لمساعدتهم على تقديم القيمة بسرعة باستخدام منهجيات رشيقة.

2. تتبع التذاكر القوي

التذاكر هي جوهر منصة Jira. فهي تسمح للمستخدمين بتسجيل المهام وإدارتها، وإجراء تتبع الأخطاء وقصص المستخدمين. يمكنك تخصيص الحقول وتتبع حالة المشروع وتعيين المهام داخل التذكرة.

عبر جيرا

المركزي تدير المنصة جميع التذاكر مما يمنح فرق العمل لمحة عامة عن مهام المهام الموكلة إليها. يتوفر أيضًا التخصيص لتتبع التذاكر، بحيث يمكنك إنشاء عملية تلبي متطلبات فريقك.

3. خيارات تكامل واسعة النطاق

يتكامل Jira مع العديد من التطبيقات والبرامج الشائعة، كما أن بعض الإضافات الرائعة توسع وظائفه. يعد سوق Atlassian Marketplace موردًا ممتازًا للعثور على أدوات لإدارة الاختبار وتخطيط الموارد والمزيد.

يمكنك استخدام هذه الأدوات لتخصيص النظام الأساسي والسماح لفرقك باستخدام Jira أثناء العمل في برامجهم المفضلة.

تسعير جيرا

الإصدار المجاني: حتى 10 مستخدمين

حتى 10 مستخدمين الإصدار القياسي: 7.75 دولار شهريًا لكل مستخدم

7.75 دولار شهريًا لكل مستخدم الإصدار المميز: 15.25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

15.25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم إصدار فئة المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

Trello مقابل Jira: مقارنة الميزات

Trello و Jira شائعان أدوات إدارة المشاريع بميزات مميزة تستهدف جماهير مختلفة. كلاهما يقدمان ميزات مجانية رائعة وميزات متميزة. دعنا نقارن بينهما لنكتشف أيهما قد يكون له الأفضلية في تحسين تقدم مشروعك القادم.

التنظيم القائم على اللوحة

يوفر برنامج إدارة المشاريع الجيد تحديثات مرئية سريعة حول تقدم المشروع ويتيح لك تكبير مهام كل مشروع. يقدم كل من Trello و Jira هذه الميزة، ولكن قد يناسبك أحدهما بشكل أفضل اعتمادًا على منهجية إدارة مشروعك.

تتميز لوحات Trello بميزة المرئيات وسهولة الاستخدام. فهي تتميز بواجهة سهلة الاستخدام، مما يسمح للمستخدمين الجدد ببدء استخدام المنصة في دقائق. يمنحك الكثير من المعلومات حول المشاريع المعقدة في لمحة سريعة. واجهة السحب والإفلات سهلة الاستخدام، مما يسمح للمستخدمين بتحديث المهام على لوحة Trello بسرعة.

عبر Trello

Trello هي أداة لإدارة المشاريع ذات الاستخدام العام تتكيف مع الاحتياجات المختلفة. إنه مناسب تمامًا للمستخدمين غير التقنيين الذين يحتاجون إلى نظام مناسب لإدارة المهام لتعيين المهام للفرق. ويمكنه التعامل مع كل شيء بدءًا من تحديد من سيأتي دوره في إحضار وجبة الإفطار يوم الجمعة في باجل إلى مزامنة المشاريع على مستوى الشركة. ومع ذلك، لا يوجد دعم حقيقي للسرعة في التنظيم القائم على اللوحة.

تقدم Jira واجهة وظيفية مع منحنى تعليمي حاد عند استخدام الميزات المتقدمة للمنصة. سيستغرق تحقيق أقصى استفادة من Jira وقتًا وجهدًا أكبر بكثير من Trello.

ومع ذلك، إذا كنت تعيش وتتنفس إصدار التذاكر، فإن التعرف على كل ما يمكن أن تقدمه إدارة عمل جيرا لفريقك يستحق العناء. تعمل جيرا مع المنهجية الرشيقة، لذا فهي تقوم بإعداد التنظيم القائم على اللوحة من البداية لسير عملك.

إن ميزات إدارة المشاريع لفرق Uptempo لا مثيل لها، مع لوحات سكرومز وكانبان المدمجة التي تساعدك على دفعك خلال سباقك القادم.

تعاون الفريق

عند البحث عن برنامج جيد لإدارة المشاريع، يجب أن يكون التعاون أولوية قصوى. يسمح التعاون السهل لفرقك بالعمل معًا بغض النظر عن مكان وجودهم، ويساعد المشاريع على البقاء على المسار الصحيح، ويتجنب سوء التواصل.

لذلك عندما يتعلق الأمر ب Trello مقابل Jira، ما هي المنصة الأفضل ل إدارة الفريق والتعاون؟ هذا واحد هو التعادل. Trello و Jira رائعان للتعاون ومناقشة الفريق، مما يسمح بالتعليقات والمرفقات للتنسيق والمساءلة.

يتيح Trello التعاون في الوقت الفعلي مع المناقشات الجارية حول اللوحات أو المشاريع أو المهام. ويتضمن نظام إشعارات ممتاز لإبلاغ الأعضاء بالتحديثات والتغييرات التي تطرأ على المشاريع، مما يبقي الجميع على اطلاع على آخر التطورات.

عبر جيرا

تقدم جيرا العديد من هذه الميزات. يمكن لأعضاء الفريق استخدام التعليقات والمرفقات والإشارات على التذاكر. يمكنك حتى وضع علامات على أعضاء الفريق ضمن التعليقات لضمان عدم تفويت أي شيء. تتكامل المنصة مع Slack و Microsoft Teams بحيث يمكنك الاحتفاظ بالمناقشات في النظام الأساسي المفضل للفريق.

تخلق الميزات الموجودة في Jira و Trello بيئة عمل شفافة تعزز الشعور بالعمل الجماعي.

التكامل والتوسع

كلما زاد تكامله مع مجموعتك التقنية الحالية، زادت قيمة برنامج إدارة المشاريع الخاص بك. تعمل عمليات التكامل على تبسيط سير عمل فرقك وتقليل الانشغال بالعمل حتى يتمكنوا من التركيز على إدارة المهام.

يتكامل كل من Jira و Trello مع التطبيقات والمنصات الشائعة الأخرى، ولكن هل يتمتع أحدهما بميزة؟

يتكامل Trello مع العديد من تطبيقات الجهات الخارجية، بما في ذلك Google Drive وDropbox وSlack. كما أنه يعمل مع منصات الأتمتة، مثل Zapier، بحيث يمكن للمستخدمين أتمتة المهام المتكررة وإنشاء تدفقات عمل قابلة للتخصيص. بمجرد تسخير القوة الواسعة لنظام Trello البيئي، ستحب أن تكون قادرًا على أتمتة العمليات وإنجاز المزيد من المهام.

تقوم Jira بذلك وأكثر. مع جيرا أدوات التكامل ، يمكنك الحصول على مجموعة أكثر شمولاً من الخيارات، مما يسمح للمستخدمين بأتمتة اختباراتهم ونشرها.

واحدة من الوظائف المثالية هي أنه يمكن لمستخدمي Jira أيضًا تنزيل المكونات الإضافية من خلال Atlassian Marketplace لتوسيع النظام الأساسي. يمكن لهذه الأدوات أن تزيد من قوة Jira وتمنح فريقك ميزة.

تعرف على ClickUp: أفضل بديل ل Trello مقابل Jira

تصوّر المهام والمشروعات وسير العمل بالطريقة التي تناسبك بشكل أفضل مع أكثر من 15 طريقة عرض قابلة للتخصيص من ClickUp

في المناظرة بين Trello و Jira، هناك منافس آخر ستحتاج إلى التفكير فيه: كليك أب .

ClickUp عبارة عن منصة قوية لإدارة المشاريع والإنتاجية لمساعدة فرق العمل على تنظيم مهامهم وإدارتها والتعاون في إنجازها. يتيح لك ClickUp إنشاء المهام، وتحديد تواريخ الاستحقاق، وتعيين المسؤوليات، وتتبع التقدم المحرز لزيادة كفاءة إدارة المشروع.

منصة ClickUp متعددة الاستخدامات بشكل لا يصدق. فسواء كنت طالبًا، أو صاحب شركة صغيرة، أو فريق تطوير برمجيات عالمي، فإن لديها الأدوات التي ستحتاج إليها.

يمكن للفرق تصور المشاريع باستخدام القوائم واللوحات و الجداول الزمنية للمشروع بينما تعزز الميزات، مثل التعليق ومرفقات الملفات، التواصل والتعاون بشكل أفضل.

قم بجدولة مشاريع متعددة، وإدارة التبعيات، وتحديد أولويات كل شيء في الجدول الزمني المخصص لمشروعك باستخدام طريقة عرض المخطط الزمني في ClickUp

ClickUp قابل للتخصيص بدرجة كبيرة، بحيث يمكنك تغيير الحقول والعلامات والقوالب لتناسب احتياجاتك. كما يتيح لك أيضًا إنشاء سير عمل خاص بمجال عملك أو مؤسستك لإبقاء الجميع على اطلاع دائم.

مع وجود الكثير من خيارات التكامل، يمكن لـ ClickUp تبسيط سير العمل والتكامل مع نظامك التقني المفضل دون فقدان الكفاءة. إنها أداة شاملة لإدارة المشاريع مع ميزات تميزها عن Trello و Jira.

مقارنة جيرا مقابل كونفلوينس &

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تصور المهام باستخدام طريقة عرض لوحة السحب والإفلات انقر فوق لوحات كانبان شائعة

أدوات المنهجية الرشيقة لتخطيط وتتبع سباقات السرعة. يمكن أن تساعد اللوحات في تحسين إدارة المشاريع الرشيقة من خلال القضاء على الاختناقات ومساعدة الفرق على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المهام.

قم بتخصيص نظام إدارة المشروع الخاص بك عن طريق ترتيب الأعمدة لتناسب تفضيلاتك مثل الحالة والمُعيَّن والأولويات والمزيد

هذه اللوحات رائعة أيضًا لتنظيم المهام الشخصية، بحيث يمكنك تتبع قائمة مهامك وتحسين تركيزك.

توفر ميزة لوحة كانبان في ClickUp للمستخدمين طريقة بديهية لإدارة المهام. فهي تسمح للفرق بتنظيم عملهم في أعمدة تمثل مراحل المشروع. يمكن لأعضاء الفريق نقل المهام بين الأعمدة بسهولة عن طريق السحب والإفلات.

يمكنهم تصفية وفرز لوحات كانبان للحصول على طرق عرض مخصصة وتفعيل مهام أعضاء الفريق بنقرة بسيطة. تعمل على تبسيط إعداد المهام وتعيينها وتسمح بتحسين التعاون على مستوى الشركة في كل مرحلة.

سواء كنت تستخدمها في مشروع شخصي أو تتعاون مع فريق، فإن لوحات كانبان من ClickUp تتميز بتصميم مرئي سهل الاستخدام وتوفر طريقة فعالة لتتبع مشروعك.

تعمق أكثر مع طرق العرض المتقدمة

لوحات كانبان رائعة، ولكن ClickUp تذهب إلى أبعد من ذلك. فهو يقدم العديد من الطرق لتصور مشروعك، بما في ذلك مجموعة قوية من طرق عرض ClickUp .

توفر طرق العرض هذه للمستخدمين مرونة في تصور المشروع والتفاعل معه، مما يمنحهم خيارات التخصيص التي تناسب سير العمل والعمليات الخاصة بهم. في طريقة عرض مخطط جانت، يمكن للمستخدمين إنشاء وإدارة الجداول الزمنية للمشروع بفعالية ببضع نقرات فقط وتصور تبعيات المشروع والمعالم الرئيسية

قم بفرز مهامك بسرعة وسهولة، وأنشئ طرق عرض متتالية بنقرة واحدة للبقاء في المقدمة وتحديد الأولويات المهمة

هذا المخطط مفيد عند إدارة المهام المعقدة و تخصيص موارد المشروع .

طريقة العرض المتقدمة الأخرى التي سيحبها المستخدمون هي طريقة عرض Box، والتي تتيح لك رؤية ما يعمل عليه أعضاء الفريق وما أنجزوه وكيف خصصوا مواردك. إنها طريقة رائعة لمديري المشاريع لمعرفة من لديه الكثير من العمل ومن لديه مساحة للمزيد حتى تتمكن من إدارة تخصيص الموارد بسهولة.

تمنحك طرق العرض المتقدمة في ClickUp أدوات لتصور مشروعك وتحليله والتفاعل معه. قوة وجهات النظر وتنوعها يميزان ClickUp عن غيره من أدوات إدارة المشاريع الأخرى.

مكافأة:_ مؤشرات الأداء الرئيسية لإدارة المشاريع:*_مؤشرات الأداء الرئيسية

ميزات الذكاء الاصطناعي القوية المصممة لفرق محددة

أدوات إدارة المشاريع الممتازة في ClickUp هي مجرد البداية. فهو يتضمن أيضًا تكامل الذكاء الاصطناعي، والذي يعد بتعزيز الإنتاجية وتبسيط سير العمل المخصص حتى تتمكن من زيادة قدرة فريقك إلى أقصى حد.

ما كان يستغرق ساعات أصبح الآن يتم إنجازه في ثوانٍ، حتى المهام الإدارية التي تستغرق وقتاً طويلاً. الذكاء الاصطناعي في ClickUp أدوات مصممة خصيصًا لهذا الغرض.

قم بإنشاء خطط اختبار المنتج بسرعة واختصار ساعات العمل اليدوي التي لا نهاية لها باستخدام المطالبات التي تم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي من ClickUp

مئات المطالبات التي تغطي أقسامًا متعددة وكل دور في فريقك، بما في ذلك المبيعات والتسويق ودعم العملاء ومطوري البرامج. انقر فوق الدور، وحدد المهمة، وأعطِ ClickUp بعض التفاصيل.

ستعمل أدوات إدارة المشاريع المدعومة بالذكاء الاصطناعي على إنشاء الخطوط العريضة ومنشورات المدونات وخطط الإطلاق في ثوانٍ، مما يسهل تخطيط التقويم التحريري وغير ذلك. كما يمكن للذكاء الاصطناعي في ClickUp تلخيص المستندات الطويلة أو ملاحظات الاجتماعات أو إنشاء عناصر الإجراء من المحتوى الخاص بك.

استخدم هذه الميزات لمساعدتك في العصف الذهني، مما يجعل المنصة جزءًا من العملية التعاونية. ستدفع ClickUp فريقك لإنجاز المزيد بوقت أقل حتى يتمكنوا من التركيز بشكل أقل على الإعداد وأكثر على إنجاز المهام.

أداة إدارة مشروعك المتكاملة لإدارة المشاريع

هل تريد أن ترى ما يمكن لأدوات ClickUp القوية لإدارة المشاريع أن تفعله لتتبع المشاريع وتحسين إنتاجية فريقك؟ سواء كنت تعمل في مجال تطوير البرمجيات أو تخطيط الأحداث أو تحتاج إلى مدير مشروع شخصي، فإن ClickUp يجعل من السهل إنجاز المزيد من الأعمال.

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