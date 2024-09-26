15 مثالاً على لوحة Trello Board لحالات استخدام مختلفة

إذا سألت فريقاً رشيقاً عالي الأداء عن سر نجاحه، فغالباً ما ستسمع الكثير عن "مجلس الإدارة"

A لوحة كانبان هي أداة إدارة سير العمل التي تعزز الرؤية وتحدد الاختناقات وتوازن عبء العمل بفعالية.

مع ازدياد تعقيد المشاريع، يصبح الحفاظ على التنظيم أمرًا ضروريًا. لهذا السبب تلجأ العديد من الفرق إلى لوحات كانبان لتبسيط سير العمل.

تُعد Trello جزءًا من مجموعة Atlassian، وهي أداة مرئية لإدارة المشاريع، وهي مثالية لكل من فرق العمل داخل المكتب والفرق البعيدة. قوالب لوحة Trello توفر طريقة سهلة لتخطيط عمليات الأعمال المعقدة وسير العمل المعقدة، حيث تعمل كمخطط لمشاريعك.

في هذه المقالة، سنناقش أفضل أمثلة لوحات Trello ونستكشف كيف يمكنها تعزيز الإنتاجية في سيناريوهات مختلفة.

سنقارن أيضًا بين ClickUp و Trello لتحديد الأفضل لاحتياجاتك.

15 مثالاً على لوحة Trello لتعزيز الإنتاجية

التسويق

عبر تريلو إذا كنت تهدف إلى جعل عملك على الإنترنت، فإن قالب مخطط مهام الموقع الإلكتروني من Trello هو بالضبط ما تحتاجه للوصول إلى الجمهور المستهدف. إنه يرشدك خلال كل خطوة، من التخطيط والتصميم إلى إطلاق مدونتك أو موقعك الإلكتروني ذي المظهر الاحترافي ودعمه، كل ذلك في 10 خطوات مباشرة.

تتضمن كل خطوة قائمة مرجعية شاملة لفرق التسويق، مما يسهل متابعة التقدم المحرز حتى يتم تشغيل الموقع. إذا كان لديك موقع إلكتروني بالفعل، يمكن أن تساعدك هذه اللوحة أيضًا في تجديد تصميمه وتحسين تجربة المستخدم.

💡 نصيحة احترافية: بالنسبة لأولئك الذين يعملون على مشاريع مواقع الويب في Trello، فإن استيراد الطاقة الكهربائية هو أداة لتغيير قواعد اللعبة. فهو يسمح للمستخدمين باستيراد قائمة صفحات من موقع موجود أو مخطط صفحات لموقع جديد. بالإضافة إلى ذلك، يمكنه جلب بيانات الحقول المخصصة، مثل المعلومات من Google Analytics، مباشرةً إلى Trello عند إعداد البطاقات.

المبيعات

عبر تريلو ال قالب إدارة علاقات العملاء وخط أنابيب المبيعات بواسطة Crmble يحول سير عمل المبيعات الخاص بك إلى خط أنابيب منظم وجذاب بصريًا، مما يسهل تتبع كل عميل محتمل من البداية إلى النهاية.

تتيح لك البطاقات القابلة للتخصيص إضافة تفاصيل العملاء المحتملين والملاحظات والمواعيد النهائية، بما يتناسب تمامًا مع احتياجاتك الفريدة. تساعد ميزات إدارة علاقات العملاء في القالب على إدارة تفاعلات العملاء مباشرةً داخل Trello، مع الاحتفاظ بجميع معلوماتك في مكان واحد سهل الاستخدام. بالإضافة إلى ذلك، يوفر تتبع التقدم والنظرات العامة المرئية رؤية دقيقة لجميع المهام.

تتضمن الميزة المضافة حديثًا زر WhatsApp بجوار رقم هاتف جهة الاتصال، مما يتيح لك الانتقال مباشرةً إلى محادثة WhatsApp من لوحات Trello.

الموارد البشرية (HR)

عبر تريلو ال قالب خط أنابيب التوظيف من Trello هو حليفك النهائي في تبسيط عملية التوظيف. فهو يحوِّل فوضى التوظيف إلى خط توظيف مرئي جيد التنظيم، ويوجهك من مرحلة البحث عن المرشحين إلى قرارات التوظيف النهائية.

من خلال إرفاق توصيفات الوظائف ببطاقة كل وظيفة، يمكنك تتبع وتحديث رحلة كل متقدم للوظيفة دون عناء. استخدم بطاقات Trello لتخزين تفاصيل المرشحين، وملاحظات المقابلة، والخطوات التالية - كل ذلك في مكان واحد. وهذا يعني أنه لا مزيد من التدافع للحصول على المعلومات أو فقدان مسار المرشحين الواعدين.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر التصميم المرئي للقالب لمحة سريعة عن عملية التوظيف، مما يساعدك على اكتشاف الاختناقات وتتبع المواعيد النهائية.

إدارة المنتجات

عبر تريلو ال قالب خارطة طريق المنتج ل Trello هو مفتاحك لإتقان إدارة المنتج ببراعة. فهو يحول رؤية منتجك إلى خارطة طريق ديناميكية قابلة للتنفيذ، مما يجعل التخطيط المعقد سهلًا.

استخدمه لتحديد أولويات طلبات الميزات في سباقات السرعة القادمة، مما يخلق عملية تطوير شفافة لفريقك الرشيق. نظم قصص المستخدمين وملاحظات العملاء مباشرةً على كل بطاقة ميزة، مما يسهل الرجوع إلى التفاصيل المهمة.

تضمن لوحة المشروع البسيطة الاتساق من خلال تطبيق إطار العمل نفسه على كل فكرة ميزة، بينما تحدد قوائم المراجعة متطلبات التطوير والتصميم من أجل التنفيذ السلس. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤدي إضافة نقاط القصص إلى البطاقات إلى تحسين تخطيط سباقات السرعة وإدارة عبء العمل في فريقك بشكل أفضل.

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دعم العملاء

عبر تريلو ال قالب دعم العملاء في Trello يمكن تصميمه حسب الحاجة لتحسين تجربة العملاء.

عند إرسال نموذج طلب دعم، أو وصول بريد إلكتروني إلى عنوان الدعم الخاص بك، يتم إنشاء بطاقة تلقائيًا في قائمة "طلب الدعم الوارد"، مع تسجيل جميع التفاصيل. من هناك، يمكنك إضافة أعضاء الفريق المعنيين ونقل البطاقة إلى قائمة "المُخصَّص".

أثناء عمل فريقك على الطلب، يقومون بتحديث حالة البطاقة عن طريق نقلها إلى قائمة "قيد التقدم". إذا كانت هناك حاجة إلى مراجعة، ما عليك سوى استخدام علامة "في انتظار الموافقة". بمجرد حل المشكلة، يتم نقل البطاقة إلى قائمة "تم حلها"، لتكتمل العملية.

يعمل هذا القالب على تبسيط سير عمل فريق الدعم الخاص بك، مع الحفاظ على كل شيء منظم ويمكن الوصول إليه داخل Trello.

تكنولوجيا المعلومات

عبر تريلو أنشأ فريق Trello Engineering قالب كانبان لتبسيط إدارة سير العمل. مع ست قوائم: التسجيل، والتصميم، والمهام، والتنفيذ، ومراجعة التعليمات البرمجية، والاختبار، والإنجاز، وهو خيار مثالي للفرق الهندسية التي تتطلع إلى رسم خريطة واضحة لعملية التطوير الخاصة بهم.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكنك تحسين لوحة Trello من خلال تمكين عمليات التشغيل لأدوات التصميم مثل Invision أو Figma، ودمج هذه الموارد مباشرةً في سير عملك.

التمويل

عبر تريلو غالبًا ما يكون تتبع النفقات أمرًا مرهقًا، خاصةً عند التعامل مع جداول البيانات المعقدة. قد يكون إنشاء ميزانية Excel والحفاظ عليها مرهقًا ويستغرق وقتًا طويلاً. لحسن الحظ، فإن قالب الميزانية بواسطة سيدريك بيل يقدم حلاً مباشراً.

يسمح لك تصميمه المرن وسهل الاستخدام بتسجيل كل نفقة عند حدوثها. ما عليك سوى إدخال نفقاتك وأي مسودات متأخرة في الأقسام الخاصة بها، وسيتم احتساب المجاميع في الأسفل.

إنه نهج غير مكلف لإدارة الميزانية. ولمزيد من الراحة، يمكنك دمج Google Drive كميزة إضافية لتبسيط إدارة البيانات وتوفير الوقت.

تصميم

عبر تريلو ال قالب سباق التصميم يأخذك أنت وفريقك من خلال نهج منظم ومحدد زمنياً لحل المشكلات والابتكار.

ستبدأ بمرحلة "الفهم"، حيث تقوم بتوضيح المشكلة وتحديد أهدافك. من هناك، يحين الوقت للإبداع في مرحلة "التباين"، حيث تقوم بالعصف الذهني لجميع الحلول الممكنة. وبمجرد حصولك على أفكارك، انتقل إلى مرحلة "التقارب"، حيث يمكنك تضييق نطاقها وتحويلها إلى عناصر قابلة للتنفيذ.

بعد ذلك مرحلة "النماذج الأولية"، حيث تقوم بتحويل أفضل أفكارك إلى تصاميم ملموسة ومشاركتها مع مدير المشروع وزملائك لجمع تعليقات قيمة. يجعل قالب Trello هذا سباقات السرعة في التصميم أكثر كفاءة ويبقي فريقك على المسار الصحيح حتى تتمكنوا من التركيز على ابتكار حلول مذهلة معاً.

العمليات

عبر تريلو ال قالب إدارة المخزون مدعوم من الحقول الذكية، يبسط تتبع وإدارة المخزون من خلال السماح لك بتنظيم عناصر المخزون ومراقبة مستويات المخزون وإدارة الطلبات في مكان واحد.

يتميز القالب بقوائم بديهية لفئات مثل "المخزون المتوفر" و"المخزون المنخفض" و"الطلبات"، مما يسهل تتبع حالة المخزون في لمحة سريعة. يمكنك تخصيص وأتمتة التفاصيل الرئيسية مثل الكميات ومستويات إعادة الطلب ومعلومات الموردين حتى تظل على اطلاع دائم بالتفاصيل دون الحاجة إلى إدخال يدوي.

سواءً كنت تتتبع المستلزمات أو تدير مستويات المخزون أو تستعد لإعادة الطلب، فإن مثال لوحة Trello هذا يوفر لك رؤية واضحة لمخزونك. فهي تعمل على تبسيط عملياتك وتساعد على منع نفاد المخزون أو الإفراط في التخزين، مما يحافظ على تشغيل سلاسل التوريد بكفاءة.

قانوني

عبر تريلو ال نموذج إدارة المشاريع الحكومية على Trello مثالي لهدم الصوامع وجعل فريقك يتعاون بسلاسة، سواء كنت تتعامل مع بحث قانوني، أو قضايا العملاء، أو مشاريع داخلية.

إليك كيف يمكنك البدء:

ابدأ بقائمة "الموارد" للاحتفاظ بجميع المستندات الرئيسية وجداول الاجتماعات والأسئلة الشائعة في متناول يدك

تتبع غرض مشروعك وأهدافه باستخدام قائمة "هدف المشروع" وقائمة "المتطلبات

قم بإدارة المهام اليومية باستخدام قائمة "المهام" وتتبع ما هو في طي النسيان باستخدام قائمة "معلقة

ضع علامة على المشكلات في "حواجز الطرق"، واحتفل بالمكاسب في "تم"، وتتبع التكاليف في "ميزانية المشروع وتكاليفه

تنفيذي

عبر تريلو إذا كنت تستعد لصياغة خطة عمل قوية، فإن نموذج خطة العمل يبسط تخطيط وتنظيم استراتيجيتك. فهو يقسم كل شيء إلى قوائم يسهل إدارتها حتى تتمكن من التركيز على ما هو أكثر أهمية.

يحتوي القالب على القوائم أدناه:

المستندات

حالات الاستخدام

ملخص تنفيذي

نظرة عامة على الشركة

وصف المنتج/الخدمة

تحليل السوق

البحث والتطوير (R&D) ### البحث والتطوير (R&D)

عبر تريلو ال قالب مشروع البحث مصمم لتبسيط كل خطوة من خطوات عملية البحث الخاصة بك، مما يساعدك على الحفاظ على التنظيم والتركيز. ابدأ بالاطلاع على قسم "ما الغرض من هذه اللوحة" - إنها خارطة طريقك لفهم كيفية استخدام اللوحة وبدء مشروعك البحثي.

يمكنك إعداد رابط Calendly للتعامل مع الجدولة تلقائيًا. وبمجرد الانتهاء من ذلك، يمكنك تهيئة اللوحة لدفع المقابلات المجدولة الجديدة مباشرةً إليها، مع الاحتفاظ بكل شيء في مكان واحد دون عناء التحديثات اليدوية.

💡 نصيحة احترافية: فهم الاختلافات بين مخطط جانت ولوحة كانبان لتحديد أفضل ما يناسب احتياجاتك. في حين أن مخططات جانت مثالية للمشاريع ذات الجداول الزمنية والتبعيات المحددة جيدًا، فإن لوحات كانبان توفر المرونة اللازمة للمشاريع التي لا تتبع جدولًا زمنيًا خطيًا.

نجاح العملاء

عبر تريلو ال قالب Trello لإدارة نجاح العملاء أداة أساسية لتبسيط العلاقات مع العملاء وعمليات نشر البرامج. وتصبح اللوحة مساحة مشتركة حيث يمكن لمديري نجاح العملاء والعملاء التعاون بفعالية

في الجزء العلوي، توفر قائمة "النقاط البارزة" رؤية مستمرة للوثائق والملاحظات الرئيسية، مما يضمن توافق الجميع حول كيفية استخدام اللوحة. تُعد قائمة "بنود جدول الأعمال" مثالية ل بناء جداول أعمال الاجتماعات وتنقيحها وتتبع الملاحظات ومتابعة بنود العمل.

تساعد قائمتا "المشاريع/المبادرات" و"الطرف الثالث/عمليات التكامل" في مراقبة المشاريع وعمليات التكامل الجارية، مما يوفر توضيحًا للمبادرات المختلفة وكيف يمكن لآلية إدارة المحتوى أن تساعد. تُعد قائمتا "طلبات الميزات" و"الأخطاء" مهمتين للغاية لإدارة ملاحظات العملاء ومشاكلهم وتحديد أولوياتها.

وأخيراً، تعمل قائمة "المكتملة" كأرشيف للمشاريع المنجزة والأخطاء وطلبات الميزات المنتهية مما يحافظ على تركيز مجلس الإدارة على المهام الهامة مع عرض الإنجازات السابقة.

المحتوى

عبر تريلو قد يكون تخطيط المحتوى تحديًا حقيقيًا - فهو يستغرق وقتًا طويلاً ويتطلب الكثير من التفكير.

إن قالب جدول محتوى المدونة يبسّط عملية إدارة المحتوى من خلال وضع جدول زمني واضح لجميع منشورات مدونتك القادمة، مما يضمن لك أن تكون دائمًا على المسار الصحيح لتقديم المحتوى في الوقت المناسب.

يمكنك استخدامه لتعيين المهام للمؤلفين المناسبين، مما يضمن حصول كل جزء على الاهتمام الذي يستحقه. يحصل كل جزء من المحتوى على بطاقته الخاصة، والتي يمكن للمؤلفين استخدامها لإرفاق روابط لعملهم النهائي.

إداري

عبر تريلو ال قالب إدارة المهام اليومية يساعدك على تصور مهامك اليومية بسهولة حتى تتمكن من البقاء منظمًا ولا تفوتك المهام المهنية والشخصية.

لاستخدامه، قم بإضافة المهام إلى "المهام المتراكمة"، سواء كانت مهام اليوم أو الغد أو في وقت لاحق. اسحب المهام التي تخطط لإكمالها كل يوم إلى قائمة "المهام المتراكمة اليوم". بعد الانتهاء، انقلها إلى "تم اليوم".

يعمل هذا الإعداد على تبسيط إدارة المهام ويحافظ على تنظيم عملك.

قيود لوحة Trello

تتمتع قوالب Trello بالعديد من المزايا، خاصةً للشركات الصغيرة والشركات الناشئة، ولكنها تأتي مع بعض القيود.

يحد الإصدار المجاني من Trello من مساحات العمل إلى 10 متعاونين، مما قد يكون مقيدًا للفرق الكبيرة، وعلى الرغم من أن لوحات كانبان متاحة في جميع الخطط، إلا أن ميزات مثل لوحة المعلومات ومخططات جانت والجدول الزمني وطرق عرض التقويم لا يمكن الوصول إليها إلا مع الخطط المدفوعة.

وتتطلب العديد من الوظائف المتقدمة، مثل إعداد التقارير وتتبع الوقت وتتبع النفقات، تكامل مع جهات خارجية عبر باقات Power-ups، والتي تأتي بتكلفة إضافية أيضاً.

وأخيرًا، يقتصر تواصل الفريق على التعليقات على بطاقات Trello، وهو ما قد لا يكون كافيًا لتفاعلات أفضل.

لنلقِ نظرة على بعض بدائل Trello التي توفر التعاون في الوقت الحقيقي وميزات إدارة المهام المتقدمة بالإضافة إلى قوالب لوحة كانبان الجاهزة للاستخدام والقابلة للتخصيص بالكامل.

بدائل لوحة Trello Board كليك أب هو نظام شامل لإدارة المشاريع و

برنامج كانبان مصمم لتبسيط سير عملك وتحسين الإنتاجية.

ما يميز ClickUp هو قابليته للتكيف - سواء كنت جديدًا على تطبيقات إدارة المشاريع أو مستخدمًا قويًا تمامًا, عرض لوحة كانبان من ClickUp يمكن أن تمتد وتتسع لأي حجم فريق لمساعدتك في إدارة المهام في نظام كانبان المرن.

قم بإدارة المهام والمشروعات بسهولة باستخدام طريقة عرض لوحة كانبان القابلة للتخصيص بالكامل من ClickUp Kanban Board

يمكنك تخصيص طريقة عرض Kanban View من أجل ترتيب لوحاتك حسب الحالة والمُعيَّن والأولويات والمزيد. تتيح لك "طريقة عرض كل شيء" التعامل مع أعباء عمل متعددة في وقت واحد. خصص الحالات مباشرةً داخل لوحتك وانقل المهام بسهولة من خلال مهام سير العمل باستخدام إمكانيات السحب والإفلات.

بالإضافة إلى ذلك، يمكّنك "شريط أدوات الإجراءات المجمّعة" من تحديث مهام متعددة في وقت واحد، مما يجعلها فعالة برنامج إدارة المشاريع .

تبسيط إدارة العمل باستخدام إدارة المشاريع من ClickUp

مكتبة ClickUp الخاصة بـ قوالب لوحة كانبان تقدم لوحات مصممة مسبقاً لتناسب مختلف الاحتياجات وتعزز الإنتاجية منذ البداية.

إن قالب كانبان من ClickUp يوفر التوازن المثالي بين المرونة والهيكلية، مما يتيح لك تصور التقدم المحرز وإبراز أي اختناقات في سير عملك بسهولة.

قالب لوحة كانبان ClickUp Kanban Board

سيساعدك قالب كانبان الخاص بـ ClickUp على

زيادة وضوح المهام لكل عضو من أعضاء الفريق

تقسيم المشاريع الكبيرة إلى أجزاء أصغر يمكن التحكم فيها

تحسين التواصل بين الفرق للمضي قدماً في تنفيذ المهام

بغض النظر عن نوع المشروع الذي تتعامل معه، يوفر لك نموذج كانبان هذا كل ما تحتاجه للحفاظ على التنظيم والإنتاجية.

💡 نصيحة احترافية: إذا كنت تريد إنشاء لوحات كانبان بسرعة, انقر فوق الدماغ ، مساعد الذكاء الاصطناعي، يمكنه تسريع العملية من خلال إنشاء المهام وتنظيمها تلقائيًا بناءً على بيانات مشروعك. ويستخدم الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالمشكلات المحتملة وتقديم توصيات ذكية، مما يجعل إدارة المشروع أكثر كفاءة وبديهية.

حسِّن سير العمل والإنتاجية باستخدام ClickUp

Trello هي أداة شائعة لإدارة المشاريع، ويمكن أن توفر قوالبها نقطة انطلاق مفيدة لتخطيط المشاريع وإدارتها. ومع ذلك، فإنها قد لا تكون الحل الأكثر شمولاً المتاح.

ClickUp عبارة عن منصة قوية لإدارة المشاريع والإنتاجية توفر مجموعة كبيرة من القوالب التي تغطي جميع جوانب إدارة المشاريع، إلى جانب الحقول المخصصة والحالات لتتبع الفئات والتقدم المحرز بشكل فعال.

ومن خلال طرق العرض المتنوعة لتصور خطة مشروعك، يوفر ClickUp مرونة وتخصيصاً يميزه عن غيره. اشترك في ClickUp اليوم مجانًا.