10 قوالب مجانية للوحة Trello Board لتتبع المشاريع

يتطلب النجاح في إدارة مشروع ما التركيز والتخطيط والموهبة في إنجاز المهام (GTD). كلما زاد عدد الأجزاء المتحركة، كلما احتجت أن تكون أكثر تنظيماً. لهذا السبب تستخدم العديد من الفرق أدوات مثل لوحات Trello وقوالب Trello لإدارة سير العمل. 🛠️

يُعد Trello جزءًا من مجموعة أدوات Atlassian، وهو عبارة عن أداة مرئية أداة مرئية لإدارة المشاريع لكل من العمل داخل المكتب والعمل عن بُعد، وتوفر قوالب Trello اختصارًا لتخطيط وإدارة مشاريعك.

ولكن هل قالب Trello هو أفضل قالب لإدارة المشاريع؟ بعد كل شيء، هناك بعض بدائل Trello هناك 🤔

دعنا نوضح ما هو قالب Trello وكيف يتناسب مع عالم Trello الأوسع. سنستكشف بعض قوالب إدارة مشاريع Trello المفيدة ثم نشارك بعض البدائل التي قد تخدمك بشكل أفضل.

بعد كل شيء، هناك أكثر من طريقة للتعامل مع إدارة المهام .

ما هو قالب Trello؟

قالب Trello عبارة عن مستند مصمم مسبقًا يمنحك تخطيطًا مقترحًا للوحة Trello الخاصة بك، لذلك لا تحتاج إلى ابتكاره بنفسك. ما عليك سوى تخصيص القالب الأساسي ليناسب احتياجاتك للوحة مشروع Trello الخاص بك وتكراره حسب الحاجة لباقي القوالب الأخرى خطة المشروع s. ✅

لوحات Trello هي أدوات لإدارة المهام تمنحك نظرة عامة على التقدم المحرز في مشروعك. كما أنها تبقي جميع أعضاء فريقك على نفس الصفحة وتسهل على أصحاب المصلحة رؤية ما يجري.

صُممت قوالب لوحات Trello لتوفر لك رؤية واضحة لما يجري في مشروعك أهداف المشروع مما يجعل من السهل جدولة المهام و تحسين سير عملك قدر الإمكان - دون إعادة اختراع العجلة في كل مرة.

5 قوالب لوحة Trello

لإعطائك فكرة أفضل عن قوالب تخطيط مشاريع Trello، دعنا نلقي نظرة على بعض الأمثلة عن كيفية استخدامها لمشاريعك.

الـ قالب إدارة مشروع كانبان المذهل يستخدم خاصية Amazing Fields Trello Power-Up لإنشاء لوحة كانبان وتخصيصها لتناسبك. تسهّل لوحة كانبان عليك وعلى فريقك معرفة مكانك بالضبط في المشروع وما تعمل عليه.

الـ نموذج إدارة المشاريع يمنحك هيكلًا لبناء سير عمل خطة مشروعك. قم بتخزين جميع مواردك بأمان مثل المواصفات ومستندات المشروع، والتقاط الأسئلة التي تحتاج إلى إجابة عليها، وتتبع ما إذا كانت المهمة قيد التنفيذ أو معلقة أو محظورة أو منتهية.

الـ قالب ما قبل الوفاة يشجعك على التفكير المستقبلي للتفكير فيما يمكن أن يساعدك على البقاء على المسار الصحيح لخطة مشروعك والعقبات التي قد تعترض طريقك. يتيح لك ذلك تعظيم العناصر المفيدة ووضع خطة للتعامل مع العوائق المحتملة. 🚧

الـ قالب المجلس الرشيق يساعدك على إنجاز الأمور ضمن إدارة المشاريع الرشيقة إطار عمل. وهو يرشدك خلال كل خطوة، من التخطيط والتنفيذ إلى التفكير والتكرار.

الـ لوحة مهام مصفوفة أيزنهاور تمنحك طريقة لتحديد أولويات مهامك وفقًا للفئات. وتشمل الفئات: مهم وعاجل، ومهم ولكن أقل أهمية، ومهم ولكن أقل أهمية، وعاجل ولكن أقل أهمية، وغير مهم وغير عاجل. وباستخدام هذا القالب البسيط، من السهل تحديد ما يجب التعامل معه أولاً.

محدودية استخدام قوالب Trello

يمكن أن تكون قوالب Trello مثل هذه القوالب مفيدة للغاية، خاصةً للشركات الصغيرة والشركات الناشئة، ولكن لها بعض القيود. 👀

على سبيل المثال:

غير فعالة للفرق الكبيرة: مع التغييرات الأخيرة، يحد الإصدار المجاني من Trello من مساحات العمل إلى 10 متعاونين وقد لا يكون الخيار الأفضل للفرق الكبيرة

قد يكون تتبع المشاريع المتعددة أو المشاريع الأكثر تعقيداً من تلك ذات التدفقات الخطية البسيطة خارج نطاق وظائف Trello

في حين أنه فعال لإدارة المهام، إلا أنه لا يمكن ربط هذه المهام بخارطة طريق ذات صورة كبيرة

على الرغم من أن لوحات كانبان متوفرة في جميع خطط التسعير، إلا أنك تحصل فقط على طرق عرض لوحة المعلومات والجدول الزمني والتقويم مع الخطط المميزة أو خطط المؤسسات

خيارات التخصيص محدودة للغاية

ليس من السهل التحكم في أذونات الوصول، وربما لا ترغب في أن يكون لدى الجميع إمكانيات التحرير على لوحات مشروعك

تعتمد الكثير من الوظائف، مثل إعداد التقارير وتتبع الوقت وتتبع النفقات، على التكامل مع أدوات الطرف الثالث عبر ميزة Power-Up - وتحتاج إلى دفع مبلغ إضافي مقابل العديد من أدوات Power-Ups

لا توجد وظيفة تبعية مهام أصلية، لذا ستحتاج إلى ميزة Power-Up أخرى إذا كنت ترغب في رؤية مخططات جانت

يقتصر تواصل الفريق على نشر التعليقات على بطاقات Trello

## 10 قوالب بديلة للوحة Trello Board

إذا لم تكن قوالب Trello مناسبة لشركتك، فهناك الكثير من الخيارات الأخرى المتاحة - وأحد أفضلها بدائل ل Trello هو ClickUp. ✨

ClickUp مثالي لإدارة المشاريع. فهو يجعل المشاريع سهلة التخطيط والبناء والطرح، مع ميزات مثل:

منصة تتعامل مع أكثر المشاريع تعقيداً بكل سهولة مع قوالب مجانية، وإمكانية رؤية اللوحة الخاصة بك، ونفس الإعداد أو ميزات السحب والإفلات

التبديل بسهولة بين النظرة العامة للوحة المعلومات وتفاصيل المهام على المستوى الجزئي

الوصول إلى طرق عرض متعددة للمشروع، بما في ذلك مخططات جانت لتتبع التبعيات عبر جميع المهام

الحقول والحالات المخصصة التي تسمح لك بتخصيص كل شيء تقريباً، حتى لو كنت مستخدماً مبتدئاً

الأذونات التي تحمي المستويات المختلفة للمشروع وتدير من يُسمح له بالقيام بماذا

وظائف مدمجة أكثر بكثير _والمزيد من الوظائف الإضافية تكاملات ClickUp مجانًا، بما في ذلك التكامل مع أدوات Atlassian الأخرى مثل Trello و Confluence و جيرا محادثة مباشرة تحافظ على جميع المناقشات حول مشروعك في مكان واحد

الحصول على تقارير عن جميع أنواع المقاييس، من تقدم المشروع إلى تتبع النفقات والوقت 📊

يغطي ClickUp العديد من حالات الاستخدام الأخرى أيضًا. استخدمه كـ إدارة علاقات العملاء من قبل مكتب مساعدة خدمات العملاء، و أداة تطوير التطبيق من قبل قسم تكنولوجيا المعلومات لديك، أو إدارة وسائل التواصل الاجتماعي منصة من قبل فريق تسويق المحتوى الخاص بك.

باختصار، ClickUp هي إدارة المشاريع و برنامج سير العمل أصبح سهلاً

والعديد من قوالب إدارة المشاريع و قوالب الإنتاجية تجعل الأمر أكثر سهولة. دعنا نلقي نظرة على بعض القوالب التي من شأنها تبسيط مشاريعك.

1. قالب خريطة طريق كانبان من كليك أب

تصور خارطة طريق مشروعك وتتبع تقدم المهام باستخدام قالب خارطة طريق كانبان ClickUp Kanban

بينما يعرض لك Trello جميع مهامك على أي لوحة معينة، فإن لوحة كانبان ClickUp Kanban Board يمنحك الإشراف الكامل على سير عملك بالكامل بالطريقة التي تريد رؤيته بها. يمكنك رؤية العديد من لوحات المشاريع في وقت واحد أو لوحة واحدة فقط، وترتيب كل لوحة بعدة طرق، على سبيل المثال، حسب الأولوية أو تاريخ الاستحقاق أو الحالة أو المُعيَّن.

على مستوى إدارة المهام، فإن قالب إدارة المهام البسيط ClickUp يمكن مقارنته بقالب إدارة المشاريع في Trello. إنه مثالي للمبتدئين أو رواد الأعمال الذين يرغبون في إدارة مهامهم اليومية باستخدام قوائم المراجعة.

حيث يتألق ClickUp حقًا في قدرته على إظهار كيفية ارتباط التفاصيل بالصورة الكبيرة. مثل نموذج خارطة طريق كانبان ClickUp Kanban الذي يسمح لك بتصور خارطة الطريق الخاصة بك وإدارتها باستخدام وظيفة السحب والإفلات لإضافة المهام أو إزالتها. 🛣️

تتبع الحالات المخصصة مثل Backloges و Backloging و To Do و In Progress و Testing و Done التقدم المحرز في كل مهمة. اختر من بين عدة طرق عرض لإلقاء نظرة على خارطة الطريق الخاصة بك من جميع الزوايا: كجدول زمني أو وفقًا للأولويات أو عبء عمل الفريق.

يمكنك أيضًا تتبع الوقت والتبعيات والاتصالات ذات الصلة وغير ذلك الكثير.

2. نموذج جدول إدارة مشروع ClickUp لإدارة المشاريع

حافظ على سير مشروعك وفريقك على المسار الصحيح باستخدام قالب جدول إدارة المشاريع ClickUp

قالب نموذج جدول إدارة مشروع ClickUp لإدارة المشاريع يمنحك هيكلاً واضحاً لتخطيط مشروعك من البداية إلى النهاية. حدد الأهداف مع الجداول الزمنية، ثم قم بإنشاء وتعيين المهام للوصول إلى تلك الأهداف. قم بتنظيم المهام في قوائم مهام وتتبع تقدمها باستخدام حالات مخصصة.

تحتوي قوالب Trello لإدارة المشاريع على بعض هذه الوظائف، لكن ClickUp يأخذها إلى أبعد من ذلك بعدة خطوات. يساعدك تتبع الوقت والتبعيات على إبقاء مشروعك على المسار الصحيح. بالإضافة إلى أن طرق العرض المخصصة، مثل Gantt أو مرحلة المشروع أو طريقة عرض المخاطر والمشكلات، تمنحك رؤى فريدة لمشروعك.

يرسل ClickUp أيضًا إشعارات إلى أعضاء فريقك مع اقتراب المواعيد النهائية، مما يحسن الإنتاجية والأداء. 📫

بديل قالب Trello هذا مثالي للمستخدمين المتوسطين الذين لديهم بعض الخبرة في العمل مع ClickUp.

3. انقر فوق قالب كانبان البسيط

حقق الاستفادة القصوى من موارد فريقك باستخدام قالب كانبان البسيط من ClickUp

نموذج وسيط آخر، وهو قالب قالب كانبان البسيط ClickUp يقسّم مشروعك الكبير إلى أجزاء يمكن إدارتها لتتبعها وإدارتها حتى اكتمالها. استخدمه لإدارة سير عملك وإنهاء مشاريعك في الوقت المحدد وبأناقة. 😊

يتم تقسيم المهام إلى أعمدة وفقًا للحالة - قيد التنفيذ، أو قيد التنفيذ، أو تم إنجازها - كما هو الحال في قوالب إدارة المشاريع في Trello. تعمل قواعد سير العمل على أتمتة كيفية انتقال المهام من عمود إلى آخر، مما يوفر لك الوقت والجهد.

تتمثل إحدى مزايا ClickUp في وظيفة لوحة التحكم القابلة للتخصيص، والتي تتيح لك اختيار المستوى الذي ترغب في عرض التقارير عليه - على سبيل المثال، نظرة عامة عالية المستوى أو معلومات مفصلة.

يعني التصميم المرئي أنك ترى بسهولة المهام اليومية لكل عضو من أعضاء الفريق وأين هم بالضبط في العملية، مما يرفع مستوى إدارة الفريق الموارد والوقت بشكل أكثر فعالية.

4. قالب التخطيط السريع الرشيق للتخطيط السريع

استوفِ المواعيد النهائية الضيقة للمشروع مع قالب التخطيط السريع الرشيق من ClickUp

يعد إطار عمل إدارة المشاريع الرشيقة طريقة فعالة للغاية لإنجاز المهام بسرعة - وبينما يمكن لقوالب Trello التعامل مع إنجاز المهام، فإن ClickUp تتفوق في المنهجيات الرشيقة. 🏆

إن قالب التخطيط السريع السريع ClickUp Agile Sprint Planning Template مثالي للتخطيط لسباقات السرعة المعقدة ذات المواعيد النهائية الضيقة والتعامل مع أي مشاكل أو مخاطر محتملة في وقت مبكر. استخدم هذا القالب لتوضيح مهامك وجداولك الزمنية وتبعياتك وتوصيلها إلى فريقك.

قم بإدارة عبء عمل مواردك وعناصر سبرينت المتراكمة مع مراقبة الوقت المتبقي لك لإكمال سباقك السريع. عندما تتتبع التقدم المحرز بشكل مرئي، يكون من السهل التعديل بسرعة إذا لم تسر الأمور وفقاً للخطة.

5. قالب مشروع ClickUp ما بعد الوفاة

حدد المشكلات والمجالات التي تحتاج إلى تحسين باستخدام قالب ClickUp Project Post Mortem Template

نموذج نموذج ما بعد الوفاة لمشروع ClickUp يمنحك تنسيقًا منظمًا لالتقاط كل ما تعلمته من المشروع حتى تستفيد من نجاحاتك وإخفاقاتك.

صُمم هذا القالب لمستخدمي ClickUp الأكثر تقدماً، وهو مصمم لمستخدمي ClickUp الأكثر تقدماً، حيث يلتقط هذا القالب ما نجح وما لم ينجح في خطة مشروعك ويمنحك نظرة ثاقبة على الاتجاهات أو الأنماط. من هنا، يسهل عليك تحديد مجالات التحسين وأي مشاكل كامنة، بحيث تكون خطتك التالية أكثر ذكاءً وفعالية.

في حين أن هناك قالب إدارة مشروع Trello مماثل، فإن ClickUp قالب ما بعد الوفاة يسمح لك بتتبع تقدم المشكلات ذات الحالات المخصصة، مثل: إدخال جديد، والتحقيق، وغير محلول، وغير محلول، وحُلَّت.

يمكنك أيضًا عرض معلومات مشروعك في مجموعة من التنسيقات، مثل حسب الحالة أو المهام المعلقة، وتسجيل ما تعلمته في نموذج الإدخال المدمج في Insight Insight. 📝

6. ClickUp قالب خطة 30-60-90 يومًا

ابدأ العمل باستخدام قالب خطة ClickUp 30-60-90 يوميًا

قالب قالب خطة ClickUp 30-60-90 يومًا يرشدك إلى وضع الأهداف، وتحديد معالمك، ووضع خطوات العمل للوصول إليها. على الرغم من أن هذا القالب مصمم لدعم الموظفين الجدد ليجدوا أقدامهم بسرعة في دورهم الجديد، إلا أنه يصلح لأي شخص كقالب لإدارة المشروع للأشهر الثلاثة القادمة. 🗓️

مع وجود رؤية واضحة لما يجب القيام به في هذا الإطار الزمني، قم بتقسيم ذلك إلى تخطيط أسبوعي ومهام يومية حتى تظل منظمًا وعلى المسار الصحيح.

بما يتجاوز ما يقدمه قالب Trello المماثل، يتميز إصدار ClickUp بحالات مخصصة مثل "المهام التي يجب إنجازها" أو "قيد التنفيذ" أو "في انتظار العميل" أو "مكتمل" لتتبع مكان كل مهمة بالضبط في العملية. ستتمكن أيضًا من رؤية مهامك كتقويم، وتتبع الوقت والتبعيات، أو الدردشة مع الزملاء مباشرةً على منصة ClickUp.

7. قالب خطة عمل ClickUp

خطط لأهداف عملك واستراتيجياتك وخطوات العمل الخاصة بك باستخدام قالب خطة عمل ClickUp

نموذج قالب خطة عمل ClickUp ضروري لرواد الأعمال وأصحاب الأعمال الصغيرة. فهو يرشدك من خلال توضيح كل جانب من جوانب استراتيجية عملك، بدءًا من رسالتك ورؤيتك وفريقك.

ستجري أيضاً تحليلاً شاملاً للسوق لتحديد مزاياك التنافسية وتخطيط استراتيجيات المبيعات والتسويق والتشغيل. تقيس المعالم الرئيسية والمقاييس موارد مشروعك والتقدم المحرز لمساعدتك على تحديد المخاطر في وقت مبكر، حتى تتمكن من التخطيط لها. 🚩

يتمتع هذا القالب بالعديد من المزايا مقارنةً بقالب إدارة المشاريع المكافئ في Trello، مثل إمكانيات مخطط جانت لتخطيط خطوات العمل الخاصة بك وتحديد تواريخ استحقاقها. تخبرك الحالات والحقول المخصصة، مثل: "قيد التنفيذ" أو "قيد التنفيذ" أو "قيد التنفيذ" أو "مرجعي" أو "معتمد" أو "يحتاج إلى مراجعة" أو "مكتمل" بما يحدث بالضبط في كل خطوة.

بمجرد تنظيم خطة مشروعك، يمكنك عرض كل شيء من منظور خطة عملك، أو اختر رؤيته وفقًا للمواضيع أو الجداول الزمنية أو الحالة.

8. انقر فوق قالب سجل القرارات والتغييرات

تتبع أسباب قرارات عملك والتقدم المحرز فيها باستخدام قالب ClickUp Decision and Change Log (نموذج سجل القرارات والتغيير)

في عالم اليوم، تتغير الأمور بسرعة - وإذا كنت ترغب في مواكبة ذلك، يجب أن يتطور عملك أيضًا. إن قالب سجل القرارات والتغيير في ClickUp هو نموذج متوسط المستوى مصمم لتسجيل قراراتك، بالإضافة إلى أي بيانات احتياطية تدعم تلك القرارات. يعمل ذلك على تحسين الشفافية والمساءلة ويضمن إبلاغ جميع أصحاب المصلحة في كل خطوة على الطريق. 💪

كخطوة أعلى من قالب Trello، يمكنك تحويل تلك القرارات إلى مهام قابلة للتتبع مع جدول زمني، وتوثيق تأثيرها والقرار النهائي الذي تم اتخاذه، وتعيينها لأعضاء الفريق. توضح الحقول المخصصة فئة القرار - على سبيل المثال، قرار عملية أو ميزانية أو قوة عاملة - وتخبرك الحالات المخصصة ما إذا كان القرار قيد المراجعة أو قيد المراجعة أو تمت الموافقة عليه أو تم رفضه أو تم التخلي عنه.

9. انقر فوق قالب خطة المشروع عالية المستوى

اعرض مشروعك كنظرة عامة أو على مستوى المهام التفصيلية باستخدام قالب خطة المشروع عالي المستوى من ClickUp

التخطيط الناجح للمشروع أمر معقد ولكن ClickUp نموذج خطة مشروع عالي المستوى يبسّط العملية ويجعلك تنطلق بسرعة. كما أنه يوضح أهدافك، ويحدد أصحاب المصلحة، ويضع التوقعات لجميع أعضاء فريقك، بحيث يكون الجميع على نفس الصفحة ويمكنهم التركيز على المهام التي بين يديك. 🎯

ابدأ بنظرة عامة عالية المستوى لجميع مراحل مشروعك. ثم قم بإعداد المهام مع تواريخ الاستحقاق وتعيينها لأعضاء الفريق. تتبّع هذه المهام في كل خطوة على الطريق باستخدام الحقول المخصصة، مثل مرحلة النسخ أو مرحلة التصميم، بالإضافة إلى حالات مخصصة مثل "قيد التنفيذ" و"قيد التنفيذ" و"قيد النشر".

كما هو الحال دائمًا، يتميز ClickUp بالعديد من المزايا مقارنةً بقوالب إدارة المشاريع في Trello، ليس أقلها خيارات العرض المتعددة المتاحة، بما في ذلك التسليمات القائمة والجدول الزمني ولوحة مصمم الجرافيك ولوحة مؤلف الإعلانات.

10. انقر فوق قالب مصفوفة أيزنهاور

حدد أولوياتك بوضوح باستخدام قالب مصفوفة أيزنهاور من ClickUp

عندما يكون لديك الكثير من المهام، ليس من السهل أن تقرر ما الذي يجب التركيز عليه. إن قالب مصفوفة كليك أب أيزنهاور يحل هذه المشكلة، ويقلل من مستويات التوتر لديك ويحسن الإنتاجية. 📈

استخدم اللوحة البيضاء المدمجة لتبادل الأفكار وتسجيل جميع مهامك وتعيينها إلى فئات حسب درجة الاستعجال والأهمية، بحيث تعرف دائمًا ما هي أولوياتك القصوى بالضبط. ثم قم بإنشاء مهام بتواريخ استحقاق تتماشى مع تلك الأولويات، بحيث تنجز العمل الأكثر أهمية أولاً. اعرض المصفوفة الخاصة بك على مستوى عالٍ للحصول على نظرة عامة مرئية فورية أو انتقل إلى أي ربع لترى التفاصيل.

في حين أن قالب Trello يعرض أولوياتك فقط في مخططات السباحة، في ClickUp يمكنك رؤيتها في مخططات السباحة، مرتبة حسب الحالات مثل المهام التي يجب القيام بها أو تم إنجازها، كقائمة مهام أو جدول أعمال أو مصفوفة السبورة.

أتقن مشاريعك باستخدام قوالب إدارة المشاريع ClickUp

Trello هي أداة معروفة وذات سمعة جيدة لإدارة المشاريع، ويمكن أن تمنحك قوالب Trello بداية جيدة لمشروعك، ولكنها ليست الخيار الوحيد - أو حتى الأفضل.

ClickUp هي منصة متكاملة لإدارة المشاريع والإنتاجية تقدم كل ما تقدمه Trello وأكثر من ذلك بكثير. مع القوالب التي تغطي كل جانب من جوانب إدارة المشروع، بالإضافة إلى الحقول المخصصة والحالات لمساعدتك على تتبع الفئات والتقدم، ستكون دائماً على اطلاع على ما يحدث. أضف إلى ذلك إمكانية الاختيار من بين طرق عرض متعددة لخطة مشروعك ومن الصعب التغلب على ClickUp. 🥇 اشترك مجانًا مع ClickUp اليوم، وارتقِ بإدارة مشروعك - ونجاح أعمالك - إلى المستوى التالي. 🙌