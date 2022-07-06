مخطط جانت مقابل لوحة كانبان: كيفية إدارة مشروعك

نظرًا لأن فرق المشروع أصبحت أكثر عولمة ومتعددة الوظائف، فإن مديري المشاريع يعيدون تقييم العمليات باستمرار. وهي مهمة دقيقة! فالتغيير الكثير من التغيير في وقت واحد يمكن أن يعطل إنتاجية الفريق، ومن ناحية أخرى، فإن التحسينات البطيئة تضر حتماً بالابتكار.

لقد تعرفت على أدوات متطورة مثل مخططات جانت ولوحات كانبان، لكنك لست مقتنعًا تمامًا بأن أحدها هو الحل المناسب للعمليات لاحتياجات مشروعك - وفريقك.

سيوضح لك هذا الدليل الفروق بين مخطط جانت ولوح كانبان، وكيفية استخدام كل منهما لإدارة المشروع، والنقاط التي يجب أن تأخذها في الاعتبار عند الاختيار.

مخطط جانت مقابل لوحة كانبان: نظرة متعمقة

من المهم ملاحظة ما يلي أدوات إدارة المشاريع ليست أفضل من الأخرى. كيف يتم تقديم أداة إدارة المشروع والتدريب عليها واعتمادها يُحدث كل الفرق في النجاح. وأفضل طريقة للاختيار بين مخطط جانت أو لوحة كانبان لمشروعك هي

مخططات جانت هي الأفضل لتتبع المشاريع المعقدة ذات الصلة التي تستمر لأسابيع وشهور وحتى سنوات. من حالات الاستخدام اليومية أن يقوم مدير المشروع بتصور التقدم المحرز في حملاته عبر فرق متعددة.

تُستخدم لوحات كانبان على أفضل وجه للتركيز على سير العمل المستمر، وتحديد أولويات المهام الفردية، وحدود العمل الجاري. من حالات الاستخدام اليومي هي فرق تطوير البرمجيات التي تصور جميع الأعمال الجارية أثناء انتقال المهام عبر كل مرحلة نحو الإنجاز.

والآن دعنا نلقي نظرة تحت غطاء كل منهما بينما نواصل المواجهة بين مخطط جانت ولوحات كانبان!

ما هو مخطط جانت؟

مخطط جانت هو عبارة عن مخطط شريطي أفقي يوضح تواريخ بدء الجدول الزمني للمشروع وتواريخ استحقاقه. تُظهر مخططات جانت أيضًا معالم المشروع وكيف تعتمد المهام على بعضها البعض. تساعد هذه الميزات فرق العمل على تخطيط مشاريع مفصلة ومعقدة خلال أي فترة زمنية.

المكونات الستة الرئيسية لمخطط جانت النموذجي هي:

جدولة المهام ومواكبة تقدم المشروع، وإدارة المواعيد النهائية باستخدام طريقة عرض جانت في ClickUp

المعالم الرئيسية :: توضح التواريخ الحاسمة لإنجاز المشروع في الوقت المحدد ونجاحه والتي تم تحديدها برمز الأسهم/الخطوط: تشير إلى المهام التي تعيق المهام الأخرى وتنتظرها (تسمى التبعيات ) علامة السطر: تحدد التاريخ الحالي لترى في لمحة سريعة مقدار العمل المتبقي للقيام به الأشرطة الأفقية: تمثل الفترة الزمنية لمهام المشروع الفردية الشريط الجانبي الأيسر: يسرد جميع مهام المشروع المتضمنة في المشروع المقياس الزمني: يعرض فئات التواريخ بالأيام أو الأسابيع أو الأشهر

هل تبحث عن بديل لتصور جانت؟ اطلع على أفضل 10 بدائل لمخطط جانت البياني .

5 أسباب لاختيار مخطط جانت كأداة لإدارة مشروعك

بشكل أساسي، سيقوم مخطط جانت بإعداد ودعم أنشطة فريقك بحيث يكون للمهام الفردية وقت وموارد مخصصة لإكمالها. فيما يلي خمسة أسباب لاختيار مخطط جانت بدلاً من لوحة كانبان:

1. المهام والمهام الفرعية لها مواعيد نهائية محددة لتسليم المشروع بأكمله في الوقت المحدد

على غرار منهجية الشلال، تحدد مخططات جانت بوضوح ترتيب الجدول الزمني للمهام بحيث يعرف أعضاء الفريق ما إذا كانت مهمة ما تنتظر مهمة أخرى لتبدأ أو تنتهي قبل أن تبدأ. على سبيل المثال، لا يمكن أن تبدأ مهمة المصمم لبناء الأصول الإبداعية للحملة إذا لم يكن لديه مسودة المحتوى من مؤلف الإعلانات. يجب أن يكون مدير المشروع على دراية بهذا التوقيت لأن الجدول الزمني للمشروع بأكمله معرض للخطر إذا تم تقديم العمل في وقت متأخر.

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إعادة جدولة التبعيات لتصور تأثير تغييرات تاريخ الاستحقاق على المهام داخل عرض جانت في ClickUp

2. أنت تريد تتبع المهام الأكثر أهمية حتى لا يتأخر مشروعك عن الجدول الزمني

إن المسار الحرج على مخطط جانت هو سلسلة المهام الحاسمة لإكمال مشروعك في الوقت المحدد. باستخدام المسار الحرج، يمكنك تجنب المهام غير الحرجة. سيساعدك هذا على تخصيص المزيد من الموارد للمهام الحرجة وتقصير أوقات الإنجاز.

يتحقق المسار الحرج من جميع المهام على مخطط جانت لتحديد مدى سلامة الجدول الزمني الإجمالي

3. ترغب في تقسيم مشروع معقد إلى أجزاء يمكن التحكم فيها

A مخطط جانت هو النظرة العامة المرئية المثالية لرؤية الصورة الكبيرة مع إعطاء نظرة ثاقبة لأجزاء المهمة. فهو يجيب على أسئلة رئيسية مثل:

في أي مرحلة يدخل قسم XYZ في المشروع؟

ما هي متطلبات كل مشروع/مهمة؟

ما هي المشاريع أو المهام التي تمثل مراحل رئيسية؟

هل XYZ مشروع أو مهمة أو مهمة فرعية؟

إذا كنت بحاجة إلى تعديل تواريخ بدء المشروع وتواريخ الاستحقاق، فمن السهل القيام بذلك على مخطط جانت الحديث *! قم بسحب وإسقاط مهمة _أو الجدول الزمني بأكمله ليعكس تواريخ البدء/الموعد الجديد.

إعادة تعيين تواريخ البدء والاستحقاق على مخططات جانت في ClickUp باستخدام إجراء السحب والإفلات

*مخطط جانت الحديث على بعد نقرات قليلة! خطط الوقت، وقم بإدارة الموارد، وتصور التبعيات، وغير ذلك الكثير باستخدام قالب مخطط جانت البسيط في ClickUp ! تنزيل القالب ✅✅مخطط جانت البياني للمحترفين

تساعد مخططات جانت في إدارة جداول زمنية متعددة من طريقة عرض واحدة

توفر مخططات جانت نظرة شاملة للمشروع بأكمله

تسلط مخططات جانت الضوء على التبعيات والمسار الحرج

❌سلبيات مخطط جانت

يمكن أن تكون الأشرطة الأفقية في مخطط جانت مضللة في تحديد الموارد أو حجم العمل المطلوب إنجازه

قد يكون التعاون مع فرق العمل لإنشاء مخطط جانت صعبًا بالنسبة للمستخدمين لأول مرة

بمرور الوقت، قد يصبح من الصعب الحفاظ على مخططات جانت بمرور الوقت

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ما هي لوحة كانبان؟

A لوحة كانبان هي أداة تصور سير العمل الأفضل للمشاريع دون الحاجة إلى تحديد الأولويات أو استراتيجيات التبعية. وبدلاً من ذلك، تساعد لوحات كانبان في تحديد العمل الجاري حسب حالة سير العمل. تتحرك البطاقة (التي تمثل المهمة) عبر كل عمود (يمثل حالة سير العمل) من اليسار إلى اليمين حتى تصل إلى حالة DONE. تم تصميم لوحات كانبان للتسليم المستمر لذا فإن تواريخ البدء والاستحقاق ليست صارمة في هذه اللوحات مقارنةً بمخططات جانت.

تُظهر لوحة كانبان خط أنابيب مرئي لإبقاء المهام على المسار الصحيح

المكونات الثلاثة الرئيسية للوحة كانبان هي:

البطاقات: يتم تقسيم المهام المطلوبة لإكمال المشروع إلى بطاقات فردية تبدأ في العمود الأول وتتحرك عبر سير العمل حتى تصبح في عمود "تم". تحتوي كل بطاقة على المعلومات الضرورية للمهمة، مثل الوصف، والمكلف (المكلفين)، والموعد النهائي الأعمدة: تتكون لوحة كانبان في أبسط أشكالها من ثلاثة أعمدة. أسماء الأعمدة التقليدية هي To Do و Doing و Done. يمكن إضافة المزيد من أعمدة كانبان للحصول على سير عمل مفصل وتعريفها كمراحل أو فرق محددة أو أعضاء فريق فردي حدود WIP: حد العمل قيد التنفيذ (WIP) هو عدد بطاقات المهام التي يمكن أن يحتويها عمود لوحة كانبان في أي وقت. لا يوجد رقم "مثالي" لتعيين حدود WIP. تعتمد الأرقام على قدرة فريقك ومهاراته

5 أسباب لاختيار لوحة كانبان كأداة لإدارة مشروعك

تُعد لوحات كانبان مثالية لفرق المشروع التي تحتاج إلى توحيد العمليات للحفاظ على الكفاءة أثناء انتقال المهام خلال كل مرحلة. فيما يلي خمسة أسباب لاختيار لوحة كانبان بدلاً من مخطط جانت:

1. تريد نظاماً حاكماً موثوقاً لقياس نقاط الالتزام والتسليم لجميع الأعمال

هل تبدأ المهمة عندما يتم استلام الطلب أم عندما يبدأ الفريق العمل؟ قد يقول الشخص الذي يطلب المهمة أنها الأولى، ولكن في نظام كانبان، يفضل الشخص الذي يطلبها أن تكون الثانية.

نقطة الالتزام هي عملية سحب بطاقة كانبان في سير العمل لبدء العمل. وهذا يعني أن جميع المعارف قد جُمعت، وأن المُكلّف بالمهمة مستعد جيدًا لبدء المهمة، وتبدأ الساعة. عند اكتمال المهمة، تكون المهمة قد وصلت إلى نقطة التسليم.

إذن، أين يتم الاحتفاظ بالمهام عندما لا تكون جاهزة للتسليم؟ يتم تخزينها في عمود خاص في بداية لوحة كانبان يسمى التسجيل الاحتياطي. يتم تخزين الأعمال المتراكمة هي مساحة لمديري المشاريع لسحب العمل بناءً على الأولوية والوضوح والجدوى. وهذا يساعد الفريق على تخطيط وتخصيص ومراقبة ما يحدث في أي وقت معين. (المزيد عن هذا في رقم 3!)

2. تريد تحديد الاختناقات ومضيعات الوقت ضمن مراحل سير العمل نهج رشيق أو تنبؤي للمشاريع يعمل بشكل أفضل مع نظام كانبان لأنه يحسّن من التسليم المتسق. على سبيل المثال، يرى مدير المشروع بسهولة أين تتراكم المهام الكثيرة جدًا في عمود ما أو أين تقضي المهام وقتًا أكثر من اللازم في أحد الأعمدة. وعندما يتم رصد عنق الزجاجة، يتخذ مدير المشروع إجراءً لإزالة عنق الزجاجة وربما يكتشف إمكانية تحسين العملية أيضًا:

لا يمكن لجيمي أن ينجز سوى ثلاث مراجعات للمهام في يوم واحد. هل يمكننا الاستعانة بعضو آخر في الفريق لدعم المراجعات الإضافية؟

هل يمكن أتمتة هذه المرحلة في سير العمل لتوفير الوقت والموارد البشرية؟

لقد استهنا بالوقت الذي يستغرقه جمع المعلومات حول مهمة ما. دعونا ننشئ مخزوناً مؤقتاً قبل هذه المرحلة لإعطاء فريقنا متسعاً من الوقت. ماذا عن حالة مخصصة ?

إنشاء حالات مخصصة لتنظيم عرض مجلس الإدارة في ClickUp

3. ترغب في التحكم في مقدار العمل الجاري في وقت معين

يحدث ذلك لنا جميعًا - نحن نوافق على كل طلب وارد دون أن نفهم تمامًا نطاق العمل . إذا كنت بحاجة إلى طريقة مهذبة لقول "لا"، هنا يأتي دور لوحات كانبان!

تعمل حدود العمل الجاري (WIP) على تسهيل إدارة الموارد -عملية تخطيط الموارد وتخصيصها ومراقبتها بأكثر الطرق فعالية ممكنة. في لوحة كانبان intutitive *، تقوم حدود WIP بتعيين الحد الأقصى لعدد المهام المسموح بها في عمود ما وتنبهك عندما تتجاوز الحد المسموح به.

تشير حدود العمل قيد التقدم (WIP) في ClickUp بشكل مرئي إلى وجود الكثير من العمل في عمود ما

\ لوحات كانبان البديهية في ClickUp جاهزة للاستخدام الآن! جرب خاصية السحب والإفلات القوية في قالب كانبان واجعل فرق مشروعك أكثر إنتاجية. تنزيل القالب *✅محترفو لوحة كانبان

تعمل لوحات كانبان على اختصار زمن الدورة ضمن سير عمل المشروع

تزيد ألواح كانبان من فرص تحقيق مخرجات أسرع

تحد لوحات كانبان من العمل الجاري في وقت معين

❌سلبيات لوحة كانبان

عدم وجود أطر زمنية محددة/مرتبطة بكل مرحلة من المراحل

خطر سوء تحديد الأولويات

ليست ملائمة للتكرار

من خلال معرفتك الجديدة بمخططات جانت ولوحات كانبان، حان الوقت الآن لتحديد أي من برنامج إدارة المشاريع سيجعل تجربة عملية سير العمل خالية من الإجهاد! قد تجعلك المنصات الأخرى تختار بين مخططات جانت أو لوحات كانبان، ولكننا في ClickUp، نقول لك "احصل على كل شيء!"

استخدام طريقة عرض جانت وطريقة عرض اللوحة في ClickUp لإدارة المشروع ClickUp عبارة عن منصة إنتاجية متكاملة حيث تجتمع الفرق معًا لتخطيط العمل وتنظيمه والتعاون في العمل باستخدام المهام والمستندات والدردشة والأهداف واللوحات البيضاء والمزيد. يتيح ClickUp، الذي يمكن تخصيصه بسهولة ببضع نقرات فقط، للفرق من جميع الأنواع والأحجام إنجاز العمل بفعالية أكبر، مما يعزز الإنتاجية إلى آفاق جديدة! والمشاهدات هي الخلطة السرية في ClickUp.

المشاهدات مثل العدسات لنظاراتك. توفر كل طريقة عرض منظورًا فريدًا ويمكن أيضًا تعديلها لتتناسب مع التفضيلات الفردية والجماعية. من خلال طرق مختلفة للتجميع والفرز والتصفية، يمكنك التحكم الكامل في كيفية رؤيتك لمهامك.

كيفية إضافة طريقة عرض جانت في ClickUp

اطلع على البرنامج التعليمي لعرض جانت للحصول على نصائح وحيل لبدء استخدام طرق عرض جانت! ⬇️ البدء

كيفية إضافة عرض لوحة في ClickUp

تعرف على كيفية استخدام طريقة عرض اللوحة لصالحك واحصل على نصائح احترافية لمساعدتك على التحرك بشكل أسرع خلال يومك! ⬇️ ابدأ العمل

يمنحك ClickUp المرونة في عرض عملك، بطريقتك الخاصة

يحتوي ClickUp على أكثر من اثنتي عشرة طريقة لتنظيم وتصور المهام والأعمال الأخرى. في عالم مخطط جانت مقابل لوحة كانبان، كلاهما أداتان رائعتان في بيئتهما الخاصة، لكنهما أكثر قوة في ClickUp. ⚡️

فرص تحسين طريقة إدارتك لمشاريعك في انتظارك داخل ClickUp. هل أنت مستعد لتغيير اتجاه إنتاجيتك؟ اشترك مجانًا اليوم !

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