Claude AI مقابل ChatGPT: أي مساعد الذكاء الاصطناعي هو الأفضل في عام 2025؟

بدءاً من التحقق من الحقائق في المناقشات العائلية الساخنة إلى استدعاء الإلهام لإرسال بريد إلكتروني احترافي، يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي أن تتولى أي شيء تقريباً، في غضون ثوانٍ.

وفي خضم العديد من النماذج اللغوية الكبيرة، هناك اسمان كبيران في المقدمة والوسط، وهما كلود إيه آي وClude AI وChatGPT. وهما مشهورتان لأنهما قادرتان على توليد محتوى شبيه بالبشر على الفور تقريباً. بالطبع، لكل منهما ميزاته ونقاط قوته الفريدة.

هل تتساءل أيهما أفضل بالنسبة لك؟

نحن هنا لتحليل ميزات وإيجابيات وسلبيات كل من Claude AI وChatGPT حتى تتمكن من اختيار ما يناسبك. سنطرح أيضًا مساعدًا آخر فائق الكفاءة للذكاء الاصطناعي التوليدي كبديل.

لذا، دعنا نكتشف أي مساعد ذكاء اصطناعي هو أفضل لاعب حقيقي (MVP) لعام 2024! 🦘

ما هو كلود الذكاء الاصطناعي؟

عبر كلود AI كلود هو روبوت ذكاء اصطناعي للدردشة من شركة أنثروبيك للذكاء الاصطناعي، وهي شركة ناشئة للذكاء الاصطناعي شارك في تأسيسها أعضاء سابقون في منظمة الذكاء الاصطناعي المفتوح، وهي شركة ناشئة للذكاء الاصطناعي تهدف إلى جعل الذكاء الاصطناعي آمنًا ومفيدًا.

مدعوم بنموذج لغوي ضخم كبير (LLM)، يفهم كلود ويستجيب باللغة الطبيعية. ويضمن "تصميمه الدستوري" الفريد من نوعه أن تكون إجاباته دائماً مفيدة وغير ضارة وصادقة (يمكن أن تحدث الهلوسة بالطبع من وقت لآخر).

يمكن لروبوت الدردشة الآلي هذا القيام ببعض الأشياء الرائعة مثل كتابة نصوص إبداعية، وترجمة اللغات، وإعطاء إجابات أكثر تفصيلاً عن أسئلتك. تبدو دردشات كلود للذكاء الاصطناعي وكأنها محادثة تفاعلية للغاية، كما لو كنت تتحدث إلى شخص يفهمك.

أفضل جزء في Claude AI هو أنه يتبع مجموعة من المبادئ لإبقاء الأمور عادلة والابتعاد عن الصور النمطية وتجنب نشر معلومات خاطئة. طرحت أنثروبيك للذكاء الاصطناعي Claude 2 كإجابة على ChatGPT، وهم يعملون باستمرار على رفع مستواه بميزات جديدة.

يتوفر Claude من خلال حساب مجاني، بينما تتوفر أولوية الوصول والميزات الإضافية في إصدار Claude Pro.

ميزات كلود للذكاء الاصطناعي

إذًا، ما الذي يجعل Claude AI متميزًا في بحر من أدوات الذكاء الاصطناعي؟ دعنا نتحقق من بعض ميزاته الفريدة.

1. إتقان الملفات والتعلم

عبر كلود AI إن قدرة Claude AI على التعامل مع الملفات في الدردشة تجعله فريدًا من بين أدوات الذكاء الاصطناعي . يمكنها تلخيص الملفات التي تم تحميلها والاحتفاظ بالسياق خلال المحادثة.

يمكنك بسهولة تحميل ما يصل إلى خمسة ملفات دفعة واحدة، كل ملف منها لا يتجاوز 10 ميغابايت. وهذا يشمل مستندات Word وملفات PDF وحتى ملفات .txt. يمكنك إضافة الملفات عن طريق النقر على زر أو سحبها إلى الدردشة، ويتعلم Claude AI من المحتوى المرفوع.

ويثبت ذلك فائدته بشكل خاص لتشريح واستيعاب المواد المعقدة مثل الدراسات الطبية، حيث يمكنك طرح أسئلة متابعة محددة لفهم أعمق.

ومع ذلك، لا يمكن لـ Claude AI التعامل مع جداول بيانات Excel مباشرةً. يمكنك تحويلها إلى ملفات PDF حتى يعمل بسحره على بياناتك.

2. نافذة السياق الموسعة

يحتوي الإصدار الأخير من Claude AI على حد رمزي يبلغ 100 ألف رمز. هذا يعني أنه يمكنه التحدث بشكل طبيعي أكثر وفهمك بشكل أفضل باستخدام مجموعات بيانات ضخمة، مما يسمح بتفاعلات طويلة للغاية مع ما يصل إلى 75000 كلمة في كل مرة!

يساعد هذا السياق الموسع كلود الذكاء الاصطناعي على فهم الكلمات والعبارات بشكل أفضل، مما يعطي ردوداً أكثر دقة وطبيعية. بعبارات بسيطة، يتضمن السياق الأكبر المحادثات السابقة والمحادثات الجارية وتفضيلاتك، مما يجعل روبوت الدردشة الآلي أكثر ذكاءً وتخصيصاً.

تعد هذه الترقية ملائمة لتلخيص المستندات الكبيرة مثل الدراسات العلمية وإنشاء نصوص طويلة تتكون كل منها من عدة آلاف من الكلمات.

3. أخلاقيات الذكاء الاصطناعي الدستوري

يتبع كلود للذكاء الاصطناعي مدونة من المبادئ الأخلاقية ليكون ذكاءً اصطناعيًا مسؤولاً وآمنًا. وهذا ما يجعل كلود مختلفاً عن أنظمة الذكاء الاصطناعي الأخرى وخياراً أكثر أماناً، خاصةً في المهام الحساسة للبيانات.

تقع مبادئ الذكاء الاصطناعي الدستوري في صميم سلوك كلود الجيد، حيث يركز على مبادئ أساسية للحفاظ على استجاباته آمنة وأخلاقية وعادلة. أحد هذه المبادئ هو عدم الإضرار - لن يتم خداع روبوت الدردشة الآلي هذا للقيام بأي شيء ضار أو خطير أو غير قانوني.

كما أن الصدق أمر مهم أيضاً - لن يتفوّه كلود بمعلومات خاطئة وسيقوم بإصلاح أي أخطاء يرتكبها بسرعة. الذكاء الاصطناعي كلود عادل أيضاً - لن يُظهر تحيزاً أو تفضيلاً.

يتضمن قانون كلود للذكاء الاصطناعي الأخلاقي الشفافية. إذا كان غير متأكد من شيء ما، فسيكون واضحًا. وإذا سألت، فسوف يشرح لك أسبابه أيضاً.

تسعير كلود للذكاء الاصطناعي

مجاناً

كلود برو: 20 دولار/شهريًا

ما هو ChatGPT؟

عبر OpenAI تم إطلاقه من قِبل OpenAI في نوفمبر 2022، وهو روبوت دردشة آلي يعمل بالذكاء الاصطناعي وقد حقق نجاحاً كبيراً لقدرته الخارقة على الدردشة مثل البشر. يمكن لروبوت الدردشة الآلي هذا الذي تم تدريبه على الكثير من النصوص والرموز، ترجمة اللغات و كتابة محتوى إبداعي .

لقد أصبح مشهورًا جدًا، مع أكثر من 180 مليون مستخدم!

عند ظهوره لأول مرة، كان ChatGPT هو الأول من نوعه ولعب دوراً هاماً في إدخال الذكاء الاصطناعي في المحادثات السائدة. على عكس روبوتات الدردشة العادية، فهي تستخدم تقنية فريدة من نوعها تُدعى المحول التوليدي المُدرَّب مسبقاً (GPT) لإجراء محادثات أكثر طبيعية.

يتيح ذلك للمستخدمين الاستفادة القصوى من ChatGPT في مهام مختلفة، مثل الإجابة عن الأسئلة، أو الكتابة، أو حل المسائل الرياضية.

يمكنك استخدام ChatGPT مجانًا مع GPT-3.5 أو نسخة مدفوعة تُدعى ChatGPT Plus مع GPT-4 الأكثر قوة.

بصفته المساعد الافتراضي الذي تحلم به، يتجاوز GPT-4 مجرد الدردشة. فهو ينشئ المستندات، ويحل المسائل الرياضية أو المنطقية الصعبة، ويمكنه فك تشفير الصور أيضًا. 🤖

ميزات ChatGPT

إذًا، ما الذي يجعل ChatGPT مميزًا؟ دعنا نتعمق في الميزات التي تميزه عن غيره.

1. معالجة اللغة الطبيعية

يُجيد ChatGPT فهم طريقة حديث الأشخاص، وذلك بفضل ميزة معالجة اللغة الطبيعية (NLP). لا تحتاج إلى استخدام كلمات أو أوامر محددة - فقط تحدث كما تفعل عادةً. فهو يستخدم خوارزميات ذكية لمعرفة تفاصيل ما تقوله، مما يجعل استجاباته أكثر تقدماً وتخصيصاً.

على سبيل المثال، إذا كنت بحاجة إلى خيارات عشاء صحية، يمكنك أن تطلب من ChatGPT الرد، وسيعطيك قائمة بسرعة. حتى أنه يتذكر ما قلته من قبل، حتى تتمكن من طلب المزيد من الخيارات إذا لم تكن الاقتراحات الأولى صحيحة تماماً. سيعطيك المزيد من الأفكار على الفور.

الأمر اللافت للنظر هو أن ChatGPT يمكنه أيضاً فهم اللغة الصعبة للنكات والإشارات والسخرية. لذا، يمكنه إعطاؤك ردوداً ذكية ذات معنى. وهذا يجعلها واحدة من أفضل أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي .

2. إمكانيات الصوت والصورة

عبر OpenAI في سبتمبر من العام الماضي، حصل ChatGPT على ترقية رائعة - يمكنك الآن التحدث إليه في الوقت الفعلي واستخدام الصور للدردشة. 📷

لنفترض أنك في رحلة إلى إيطاليا والتقطت صورة للبرج المائل. يمكن أن يكون ChatGPT دليلك السياحي ويخبرك عن تاريخ النصب التذكاري. في المنزل، التقط صوراً لثلاجتك، ويمكن لـ ChatGPT مساعدتك في التخطيط للعشاء مع وصفات خطوة بخطوة.

يمكنك أيضاً إجراء محادثات صوتية مع ChatGPT. سواء كنت مشغولاً وتحتاج إلى نصيحة سريعة للعمل أو تريد قصة قبل النوم للأطفال، فإن ChatGPT تحت أمرك. يمكنه أيضًا إنشاء أصوات واقعية للغاية تشبه أصوات البشر بسرعة كبيرة.

حتى أن الذكاء الاصطناعي المفتوح تعاون مع ممثلين صوتيين محترفين لجعل الأصوات تبدو حقيقية. هذه الترقية تجعل ChatGPT أفضل للتحدث والتفاعل مع الصور.

3. قاعدة بيانات مفردات متعددة اللغات

تُعد ChatGPT أداة بارعة في اللغات، وذلك بفضل مجموعة البيانات الضخمة التي تبلغ 570 جيجابايت من الإنترنت الواسع.

تمنحه هذه المجموعة الهائلة من البيانات مفردات واسعة تغطي أكثر من مجرد الأساسيات. فهو على دراية بالكلمات اليومية ويمكنه التعامل مع المصطلحات غير الشائعة والتقنية دون عناء.

بالإضافة إلى ذلك، لا توجد حواجز لغوية مع ChatGPT. نظراً لأنه تم تدريبه على نصوص من لغات مختلفة، يمكنك الدردشة معه بأكثر من 200 لغة - الإنجليزية، والفرنسية، والألمانية، والإسبانية، وغيرها.

أسعار ChatGPT

مجاناً

بالإضافة: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الفريق: 30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

_تحقق من موقع OpenAI على الويب لمزيد من المعلومات حول الخيارات المرنة العديدة التي يمكنك تضمينها في خطتك

كلود مقابل ChatGPT: مقارنة الميزات

فيما يلي مخطط للاختلافات الرئيسية بين Claude و ChatGPT:

الميزات كلود الذكاء الاصطناعي Claude AI ChatGPT معالجة اللغة الطبيعية نعم نعم سعة السياق 100,000 رمز 80,000 رمز الدردشة الصوتية والصور نعم نعم تحميل الملفات نعم لا إمكانيات متعددة اللغات 10 لغات أكثر من 200 لغة التكاملات نعم نعم نعم نعم الأخلاقيات الدستورية نعم لا إمكانية الوصول محدودة واسعة السعر الخطط المجانية والمدفوعة الخطط المجانية والمدفوعة

الوظائف

كل من Claude وChatGPT مدهشان للغاية فيما يقومان به بطرقهما الفريدة.

كلود الذكاء الاصطناعي

كلود AI رائع في حالات استخدام محددة مثل خدمة العملاء، والمسائل القانونية، وعمليات المكاتب الخلفية، والمبيعات. فهو يخصص استجاباته بناءً على مجموعات بيانات محددة، ويتحدث لغات مختلفة، بل ويفهم لغات البرمجة.

وعلى الرغم من أنه لن يقوم بالبحث على الإنترنت بشكل منفرد، إلا أن Claude يمكنه التعامل مع المهام باستخدام النص الذي تقدمه له من الويب. وهو مصمم للشركات، ويتبع القواعد الأخلاقية للذكاء الاصطناعي، ويركز على الحصول على الحقائق بشكل صحيح، ويحافظ على الإجابات المسؤولة.

ChatGPT

يوفر ChatGPT إجابات تشعرك وكأنك تدردش مع محترف. وهذا يجعله مناسباً تماماً لحالات استخدام خدمة العملاء. حتى أنه يقوم بأتمتة مهام مثل الجدولة، والحجز، ومعالجة الدفع عبر الإنترنت.

يتحسن ChatGPT بميزات مثل توليد الصور بالذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والمكونات الإضافية. وهي تستهدف جمهوراً واسعاً من خلال حساب مجاني وخيارات مدفوعة متدرجة.

الاستجابات والدقة

يقوض روبوت الذكاء الاصطناعي غرضه إذا قدم إجابات خاطئة أو إجابات منخفضة الجودة. دعنا نتعمق في جودة ودقة ردود روبوتات الدردشة الآلية هذه.

كلود كلود للذكاء الاصطناعي

كلود الذكاء الاصطناعي ليس مثاليًا. ولكن بعض الناس يعتقدون أن كلود جيد في تخصصات مواضيع مثل التاريخ والجغرافيا لأنه ينظر إلى مجموعة أصغر من المعلومات. ما يميز كلود هو صدقه - فهو يعترف عندما لا يعرف الأشياء.

تعلم كلود أشياءً حتى ديسمبر 2022، لذا قد يعرف ما يحدث في أوائل عام 2023. وهذا أحدث من روبوتات الدردشة الآلية الأخرى، مما يمنح كلود ميزة.

دردشةGPT

قامت ChatGPT بتطوير لعبتها مع GPT-4، مما يوفر دقة أفضل. وقد ذكر OpenAI أن GPT-4 أقل احتمالاً بنسبة 82% لإنتاج محتوى يتعارض مع قواعد OpenAI و60% أقل احتمالاً لإنشاء ردود مقارنةً بالإصدار السابق.

يوفر ChatGPT، الأكثر استخداماً من Claude، استجابات أسرع وأكثر تفصيلاً. كما أنه يتميز بسرعات معالجة أسرع وأوقات استجابة أقصر، خاصةً بالنسبة لمهام توليد المحتوى الأكثر وضوحاً.

التكامل

إذا كان لديك نموذج ذكاء اصطناعي قوي، ألن يكون استخدامه في جميع تطبيقات أعمالك مفيدًا؟ حسناً، يدعم كل من Claude AI وChatGPT تكاملات مفيدة.

كلود AI

تعاون كلود مع أسماء كبيرة مثل Notion وQuora وDuckDuckGo وSlack وZoom. ومن المتوقع حدوث المزيد من عمليات التكامل مع Google قريبًا. يتكامل كلود بسهولة مع العديد من التطبيقات من خلال واجهة برمجة التطبيقات الخاصة به.

في Slack، يلخص تطبيق Claude سلاك، يلخص سلاك، سلاك، المواضيع ويجيب على الأسئلة، بينما في Zoom، أصبح كلود لاعباً رئيسياً في مركز الاتصال والاجتماعات والهاتف والدردشة الجماعية واللوحة البيضاء و Zoom IQ.

الدردشةGPT

يُعد ChatGPT متعدد الاستخدامات - فهو يتناسب بسهولة مع التطبيقات المختلفة باستخدام واجهة برمجة التطبيقات.

هناك إضافات لـ Kayak، وExpedia، وOpenTable، وSlack، وShopify، وغيرها الكثير في الطريق. بالإضافة إلى ذلك، يعمل بسلاسة مع لغات برمجة مختلفة، مما يجعله مرناً وقابلاً للتكيف.

السلامة والأمان

إذا كنت تستخدم روبوت ذكاء اصطناعي لعملك، فمن المحتمل أن تكون لديك مخاوف تتعلق بالذكاء الاصطناعي. لا يمكنك تحمُّل فقدان معلومات حساسة، ويوفر كل من Claude AI وChatGPT مستويات معينة من الأمان.

كلود للذكاء الاصطناعي

يأخذ Claude AI خصوصية بيانات المستخدم على محمل الجد. فهو يستخدم تدابير ذكية مثل جمع البيانات المحدود، والتشفير، وعمليات التدقيق الخارجية للحفاظ على أمان الأمور.

مع وجود الذكاء الاصطناعي الدستوري في جوهره، يحتوي كلود على ميزات أمان مثل التنظيم الدستوري، وإخفاء القدرات، والتدريب على الخصومة، والأخلاقيات التطبيقية، والتكامل الرقابي. تضمن هذه الممارسات وتحليل البيانات القياسية ومعالجتها أن يعمل كلود بأمان في مجالات محددة.

ChatGPT

يحتوي ChatGPT على ميزات الأمان ولكن يمكنه التقاط التحيزات من بيانات التدريب الخاصة به. قد يكون التحقق من المعلومات صعباً لأنه لا يذكر المصادر دائماً. في بعض الأحيان، يميل إلى الإبداع أكثر من الحقائق البحتة، مما قد يؤدي إلى بعض المغالطات.

لم يكن الأمان موضع تركيز كبير أثناء التطوير، لكن ChatGPT يعمل على ذلك بمساعدة الخبراء. من الذكاء تجنب استخدامه عندما يتعلق الأمر بمعلومات تجارية حساسة.

Claude AI مقابل ChatGPT: هل لدينا فائز واضح؟

من الصعب الاختيار بين Claude AI و ChatGPT لأن كلاهما لا يزال يتطور.

كلود للذكاء الاصطناعي هو ذكاء اصطناعي مؤيد وآمن ودقيق، وهو رائع لمهام العمل. إنه يتبع تصميمًا دستوريًا، لذا فهو مسؤول وصادق. ولكن إليك المشكلة - إنه ليس رائعاً مع اللغات المختلفة أو القدرات الصوتية.

الآن، ChatGPT هو برنامج متعدد الاستخدامات. إنه يناسب كل شيء تقريباً ويعمل مع جمهور كبير. ولكن لم تتم ترقيته بمعلومات محدثة منذ سبتمبر 2021، لذا قد تغيب عنه بعض الحقائق.

في نهاية المطاف، يتلخص الأمر كله في ما تحتاجه لنفسك - محترف الأعمال أو رفيق الذكاء الاصطناعي اليومي متعدد الاستخدامات.

كلود AI مقابل ChatGPT على Reddit

ما رأي مستخدمي ريديت في معركة ChatGPT ضد كلود AI؟

من المثير للاهتمام أن العديد منهم يبدو أنهم يلعبون لكلا الفريقين، حيث يستخدمون كلا روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي حسب المهمة المطروحة.

أبرز النقاط الرئيسية من بحثنا

"على مدار الأسبوعين الماضيين، كنت أقوم بمطالبة كل من GPT-4 وكلود (مجانًا). أزعم أنني بصفتي مسوقًا محترفًا يستخدم كلاهما في مجموعة من الأغراض، اخترتُ مخرجات كلود حوالي 70% من الوقت على GPT-4."

يذكر مسوق آخر على موقع ريدديتور أنه يفضل GPT-4 خصيصًا لتوليد الأكواد نظرًا لتعقيده وفهمه الأفضل من كلود AI.

"أستخدم كلاً من GPT4 وكلود يوميًا. مما رأيته، GPT4 أفضل لمعظم مشاكل البرمجة. فهو يتمتع باستدلال أفضل ويمكنه تخمين الثغرات المفقودة بشكل أفضل مما أتوقعه (مثل كتابة اختبارات جديدة وأصلية مع الاختبارات الموجودة كأمثلة)."

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