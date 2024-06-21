حالات استخدام ChatGPT للأعمال (مع أمثلة على المطالبات واقتراحات الاستخدام)

يمكن للذكاء الاصطناعي (AI) أن يحدث ثورة في الصناعات، ولكن كيف يمكنك دمج هذه الأدوات المتقدمة بفعالية؟

على الرغم من الحماس الأولي حول الذكاء الاصطناعي، لا يزال معظم الناس، بما في ذلك العديد من المهنيين وصناع القرار، لديهم فهم سطحي للذكاء الاصطناعي.

هناك عدة عوامل تساهم في هذه الفجوة. أحدها هو تعقيد الذكاء الاصطناعي، مع مفاهيم معقدة مثل الشبكات العصبية والتعلم العميق، والتي تتطلب وقتًا وجهدًا كبيرين لإتقانها.

علاوة على ذلك، غالبًا ما تبالغ الصور المضللة في الأفلام والبرامج التلفزيونية والأخبار في قدرات الذكاء الاصطناعي، مما يخلق مفاهيم خاطئة. كما أن هناك نقصًا في الموارد التعليمية عالية الجودة والمتاحة للجميع لسد الفجوة بين الوعي الأساسي والفهم التقني العميق.

يمكن لأي شخص تقريبًا لديه اتصال بالإنترنت الوصول إلى أداة الذكاء الاصطناعي هذه، ولكن لا يعرف الجميع كيفية استخدامها بفعالية. وهذا يعني في كثير من الأحيان أن الناس لا يستفيدون إلى أقصى حد من تقنيات الذكاء الاصطناعي.

على الرغم من أن ChatGPT لا يمكنه أتمتة عمليات البحث والعمليات التشغيلية بشكل مباشر، إلا أنه يمكنه تحسين الإنتاجية. يمكنك الاستفادة من ChatGPT للقيام بما يلي بسرعة:

تلخيص الموضوعات الأكبر

قم بإنشاء موجزات لفريق التسويق لديك

تحرير أو توثيق أو كتابة التعليمات البرمجية

إنشاء المحتوى

ابتكار استراتيجيات الأعمال

ترجمة النص إلى لغات أخرى

الرد على استفسارات العملاء

امسح عدة مقالات على الويب للحصول على ناتج موحد

علاوة على ذلك، يمكن أن تساعد حالات استخدام ChatGPT في الطب والألعاب وتحليل البيانات وتخطيط الأحداث والتجارة الإلكترونية والتمويل الشخصي وكتابة السيناريوهات وترجمة اللغات ودعم العملاء وغير ذلك.

سنعرض لك 14 حالة استخدام لـ ChatGPT، إلى جانب تاريخ هذه الأداة الذكية وبعض الإرشادات لاستخدامها. 🤖

تعريف وتاريخ ChatGPT

تم تطوير ChatGPT (Generative Pre-trained Transformer) بواسطة OpenAI، وتم طرحه لأول مرة في عام 2018. استخدم نموذجه الأولي إطار عمل التعلم العميق (DL) لفهم النصوص وتوليدها بشكل طبيعي مثل البشر، وهو ما يُعرف أيضًا باسم معالجة اللغة الطبيعية (NLP).

في عام 2019، تم إصدار GPT-2 بمجموعة بيانات أكبر بكثير ومنهجيات تدريب متقدمة. ونتيجة لذلك، بدأ الروبوت في إنشاء نصوص متماسكة وذات صلة بالسياق.

في عام 2020، قدمت OpenAI GPT-3، وهو توسع إضافي لقدراتها في معالجة اللغة الطبيعية وتوليد المعلومات. ولكن مع إطلاق GPT-4 في عام 2022، جذب ChatGPT انتباه الجمهور حقًا.

على مر السنين، تم تصميم هذا المولد النصي للذكاء الاصطناعي للمشاركة في محادثات تفاعلية بناءً على أحدث التطورات.

ونتيجة لذلك، أصبحت ردود الروبوت الآن تشبه إلى حد كبير التبادلات البشرية وتوفر مساعدة عملية في مختلف المهام اليومية. يتيح لك الضبط المستمر حل الاستفسارات المتعلقة بعدة صناعات وبعدة تنسيقات محتوى.

سواء كان ذلك لإنشاء جداول أو كتابة أوراق بحثية أو صياغة مذكرات قانونية أو إعداد نشرات إخبارية أو تطوير وثائق تخطيط أو إجراء أبحاث، اكتسب ChatGPT شعبية كبيرة بين المهنيين في مختلف المجالات.

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كيف يعمل ChatGPT

فيما يلي بعض الأفكار حول كيفية استخدام ChatGPT للمطالبات لإنشاء نص ديناميكي.

استخدام نماذج اللغة الكبيرة (LLM)

يتم تدريب أداة الذكاء الاصطناعي على كمية هائلة من البيانات من الإنترنت. من خلال تعلم العلاقات الإحصائية بين الكلمات في ملايين الجمل، يمكن للنموذج إنشاء عبارات وفقرات بناءً على سلسلة النص الخاصة بك، والمعروفة أيضًا باسم الموجه.

وتشبه وظائفه، خاصةً الذاكرة وقدرة معالجة البيانات، وظائف الدماغ البشري.

الذكاء الاصطناعي التوليدي

ChatGPT هو مثال بارز على الذكاء الاصطناعي التوليدي. تعالج الأداة النص الذي تدخله وتولد محتوى جديدًا استنادًا إلى الأنماط والمعلومات التي تعلمتها أثناء التدريب.

عندما يتلقى ChatGPT موجهًا أو سؤالًا، فإنه يصل إلى بيانات التدريب الخاصة به للرد بشكل إبداعي، شبيه بالبشر، وبأسلوب التواصل المطلوب.

التعلم التكيفي

يتميز ChatGPT بقدرته على التعلم التفاعلي مقارنة بنماذج الذكاء الاصطناعي الأخرى.

كل تفاعل معك يسمح للروبوت بتحسين فهمه لاستفسارك وتحسين نتائجه. تساعد طريقة التعلم التكيفي هذه نموذج الذكاء الاصطناعي على تلبية احتياجاتك بشكل أفضل بمرور الوقت.

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14 حالات استخدام ChatGPT عبر سبع وظائف

يمكنك استخدام ChatGPT في كل شيء بدءًا من الرياضيات والترميز والتحرير وتوليد أفكار الحملات وإنشاء التقارير والمزيد.

فيما يلي 15 حالة استخدام لـ ChatGPT في وظائف مختلفة في مكان العمل:

ChatGPT في إدارة الموارد البشرية (HR)

حالة الاستخدام 1: تأهيل الموظفين الجدد

يؤدي دمج ChatGPT في عملية تأهيل الموظفين الجدد إلى تغيير طريقة تعريفهم بثقافة الشركة وعملياتها. يمكنك أتمتة تقديم مواد تأهيل مخصصة، مثل وحدات التدريب الخاصة بالوظائف.

قدرته على إنشاء مستندات إدارية مخصصة بالكامل في غضون ثوانٍ يمكن أن يقلل من تكاليف الموارد البشرية.

يعمل هذا المستوى من التخصيص على تحسين تجربة انضمام الموظفين الجدد ويتيح لفريق الموارد البشرية التركيز على التفاعلات ذات القيمة الأعلى مثل مفاوضات الرواتب والترقيات.

🤖 موجه: "قم بإنشاء دليل شامل للتأهيل للموظفين الجدد في شركة البرمجيات التي أعمل بها. قم بتضمين السياسات الرئيسية وتقديم الفريق. حافظ على أسلوب لغوي احترافي."

الناتج:

حالة الاستخدام 2: إرشادات حل النزاعات

يمكن أن يساعدك ChatGPT في إدارة النزاعات في مكان العمل من خلال توفير إرشادات وآداب التواصل استنادًا إلى أفضل الممارسات.

يمكنه اقتراح أساليب الوساطة وتقديم مشورة مخصصة للتعامل مع المواقف الحساسة. جرب دمج هذه المطالبات مع قوالب الموارد البشرية المجانية لتزويد فريق الموارد البشرية بأدوات الأتمتة.

🤖 موجه: "أنشئ دليلًا تفصيليًا للتوسط في نزاع بين عضوين في الفريق حول مسؤوليات المشروع."

الناتج:

تنزيل هذا النموذج تم تصميم نموذج ChatGPT Prompts for HR من ClickUp لمساعدتك في إنشاء محتوى متعلق بالموارد البشرية.

تأتي مطالبات ChatGPT من ClickUp ل فرق الموارد البشرية مع أكثر من 140 اقتراحًا سريعًا لتعزيز كفاءتك وتحسين استراتيجيات مشاركة الموظفين.

يمكنك أتمتة عملية تطوير الوثائق للموظفين الجدد والموظفين الذين تم تخفيض رتبهم والموظفين الذين تمت ترقيتهم. باستخدام هذه المطالبات، يمكنك ضمان حصول موظفيك على الدعم اللازم طوال فترة عملهم معك.

ChatGPT في التسويق

حالة الاستخدام 3: إنشاء المحتوى

تتيح لك بيانات التدريب الهائلة لـ ChatGPT استخدام الأداة كشريك في الإنشاء. يمكنك إنشاء مسودات محتوى عالية الجودة تتوافق مع الإرشادات التي تزودنا بها.

من كتابة منشورات مدونة جذابة مع عناوين جذابة إلى إنشاء منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وتقويمات واستراتيجيات، يمكنك إنتاج أنماط محتوى إبداعية متنوعة لجمهورك المستهدف.

يقوم الروبوت أيضًا بتحليل المحتوى الحالي لتقديم توصيات بشأن الكلمات المفتاحية والوصف التعريفي المناسب لتحسين محركات البحث (SEO) وتفاعل الجمهور التحسينات. وينطبق ذلك على النشرات الإخبارية والكتيبات والمقالات ورسائل البريد الإلكتروني والمواد التسويقية. والأفضل من ذلك، يمكنك أن تطلب من الروبوت تحسين المحتوى الخاص بك لتحقيق أقصى انتشار رقمي.

🤖 موجه: "أنشئ تقويمًا لمحتوى المدونات حول الحياة المستدامة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا. قم بتحسين العناوين وقدم لي ملخصات للمحتوى لكل موضوع."

النتيجة:

حالة الاستخدام 4: تطوير استراتيجية العلامة التجارية

يمكن أن تساعد هذه الأداة القائمة على الذكاء الاصطناعي في وضع استراتيجيات للعلامة التجارية من خلال طرح أفكار حول رسائل العلامة التجارية ونبرة الصوت والإشارات البصرية.

يمكنك إنشاء هويات متماسكة للعلامة التجارية عبر جميع المنصات الرقمية من خلال مشاركة المراجع وطلب المساعدة.

يمكن أن يساعدك ChatGPT أيضًا في إنشاء دليل شامل لأسلوب العلامة التجارية يعكس قيم علامتك التجارية ويؤثر على جمهورك المستهدف، مما يعزز تذكر العلامة التجارية.

🤖 موجه: "ضع دليلًا لاستراتيجية العلامة التجارية لخط ملابس جديد صديق للبيئة يستهدف الفئة العمرية 17-28 عامًا. ركز على أنماط الرسائل الرئيسية وتقنيات جذب انتباه الجمهور."

النتيجة:

تنزيل هذا النموذج استخدم هذه المطالبات التي يزيد عددها عن 600 لتقسيم جمهورك المستهدف، والاحتفاظ بالعملاء، ومهام كتابة النصوص المختلفة

يمكن أن ت ساعدك مطالبات ChatGPT من ClickUp للتسويق في إنشاء أطر عمل للبريد الإلكتروني البارد، ونصوص إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي، ومهام تسويق المحتوى على نطاق صغير وكبير. يمكنك أيضًا إجراء بحث عن الكلمات المفتاحية وإنشاء خطط تسويق تابعة في غضون دقائق.

ChatGPT في الهندسة

حالة الاستخدام 5: المساعدة في تصحيح أخطاء البرمجة

يمكنك تبسيط عملية تصحيح الأخطاء في مشاريع البرمجيات من خلال تحديد أنماط الكود التي تنطوي على مشاكل وطلب إصلاحات محتملة.

من خلال تفسير سجلات الأخطاء في الوقت الفعلي، يساعد ChatGPT في توفير الوقت أثناء استكشاف الأخطاء وإصلاحها.

كما تم تدريب الروبوت على إنشاء وثائق برمجية استنادًا إلى الإصلاحات المعترف بها وحالات الاستخدام المحتملة. ما كان يستغرق أسابيع لإكماله يمكن الآن إنجازه في غضون دقائق.

🤖 موجه: "الصق الكود هنا – هل يمكنك تقييم هذا الكود وشرح سبب ظهور الأخطاء؟ قم أيضًا بإنشاء تقرير توثيق الكود لهذا الاستعلام. "

الناتج:

حالة الاستخدام 6: إنشاء الوثائق الفنية

يمكنك استخدام ChatGPT لأتمتة إنشاء الوثائق الفنية لمشاريع البرامج الخاصة بك، مما يؤثر على جوانب من كفاءة الهندسة.

يمكن لأداة الذكاء الاصطناعي إنشاء أدلة إرشادية واضحة وموجزة ودقيقة، وأدلة الإعداد، ومواصفات المنتجات. وهذا يمكن أن يوفر الوقت ويضمن الاتساق بين الوثائق. كما يمكن إعادة استخدامها في وثائق المساعدة لفرق دعم العملاء.

🤖 موجه: "قم بإنشاء دليل مستخدم شامل لأداة البرنامج الجديدة، بما في ذلك التثبيت والميزات وخطوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها والأقسام الأخرى ذات الصلة."

النتيجة:

تنزيل هذا النموذج تم تصميم نموذج ChatGPT Prompts for Engineering من ClickUp لمساعدتك في إنشاء محتوى لمشاريعك الهندسية.

تتضمن مطالبات ChatGPT من ClickUp للهندسة أدلة مفيدة لإدخال النتائج المطلوبة والبيانات والعمليات والمزيد. تساعدك هذه المطالبات على تحسين العمليات واكتشاف الأخطاء في غضون ثوانٍ، مما يتيح لفريق الهندسة حل التحديات الرياضية المعقدة في وقت قصير.

ChatGPT في المالية

حالة الاستخدام 7: تحليل الاستثمار

يساعد ChatGPT المحللين الماليين أمثالك من خلال تقديم رؤى حول دراسات الاستثمار وأبحاث السوق.

يعتمد قطاع التمويل بشكل كبير على قدرة الأداة على معالجة مجموعات البيانات الضخمة وإبراز اتجاهات الأرباح والخسائر عبر فترات زمنية محددة.

استخدم ChatGPT للتنبؤ بحركات السوق وفهم فرص الاستثمار السابقة والحالية.

🤖 موجه: "تحليل الاتجاهات الحالية في سوق الطاقة المتجددة وتحديد أفضل فرص الاستثمار للربع القادم."

الناتج:

حالة الاستخدام 8: إدارة المخاطر

يؤدي استخدام ChatGPT لتحديد المخاطر المالية واقتراح استراتيجيات التخفيف إلى توفير الوقت في دراسات إدارة المخاطر.

يمكنه تحليل التقارير المالية وأوضاع السوق والتغيرات التنظيمية لتقديم تقييمات شاملة للمخاطر. يمكنك أيضًا مطالبة ChatGPT بإجراء تقييمات للمخاطر على الصناديق المشتركة والسندات والأسهم الفردية ومختلف الأدوات المالية.

🤖 موجه: "قم بتقييم المخاطر المالية لدخول السوق الآسيوية في ظل الوضع الاقتصادي الحالي واقترح استراتيجيات لتخفيف المخاطر."

النتيجة:

تنزيل هذا النموذج تم تصميم نموذج ChatGPT Prompts for Finance من ClickUp لمساعدتك في إنشاء المحتوى وتحسين فهمك للمالية.

تعد مطالبات ChatGPT من ClickUp للمشاريع المالية مناسبة لتقديم المعرفة المالية عند الطلب لحل استفساراتك المالية في غضون ثوانٍ.

سواء كان ذلك في مجال الإدارة المالية أو الأدوات المالية أو تقنيات الميزانية والاستثمار، تستخدم مطالباتنا أداة الذكاء الاصطناعي هذه لتخصيص المعلومات في غضون دقائق.

ChatGPT في الكتابة

حالة الاستخدام 9: المساعدة في البحث

يمكن للكتاب استخدام ChatGPT كمساعد بحثي. بدلاً من تصفح العديد من صفحات الويب للعثور على المعلومات ذات الصلة، يمكنك الحصول على إجابة موحدة من ChatGPT. تأتي هذه الإجابة من مسح عدة مصادر مثل المقالات العلمية والمدونات والتقارير وغيرها.

علاوة على ذلك، يمكنك طلب ملخصات ومخططات للمحتوى وأدلة تدعم المحتوى الخاص بك والمزيد.

🤖 موجه: "قدم ملخصًا للدراسات الحديثة حول تأثير العمل عن بُعد على إنتاجية الموظفين."

الناتج:

حالة الاستخدام 10: تطوير قصة إبداعية

ChatGPT هي أداة قيّمة لتبادل الأفكار الإبداعية وتطوير خطوط الحبكة. جرب استخدام الأداة للحصول على عناصر سردية وتوجيهات إبداعية قد تستغرق عدة أيام لتصورها وتوثيقها.

جرب ChatGPT من خلال طلب توسيع خلفيات الشخصيات، مستوحياً من برامجك التلفزيونية المفضلة ونصوص الأفلام.

🤖 موجه: "قم بإنشاء مخطط لرواية خيال علمي غامضة تدور أحداثها في مايوركا في الخمسينيات."

النتيجة:

تنزيل هذا النموذج تم تصميم قالب ChatGPT Prompts for Writing من ClickUp لمساعدتك في إنشاء محتوى أصلي بسهولة.

ستعمل مطالبات ChatGPT للكتابة من ClickUp على تبسيط إنشاء الملخصات والمحتوى. ستحصل على أفكار إبداعية حول موضوعك، بغض النظر عن تنسيق المحتوى سواء كان نصًا أو نشرة إخبارية أو مدونة أو كتيبًا أو بريدًا إلكترونيًا.

ChatGPT في إدارة المشاريع

حالة الاستخدام 11: تحسين تخصيص الموارد

ChatGPT هي أداة موثوقة لتنظيم وتعديل تخصيص موارد المشروع. ما عليك سوى إدخال متطلبات مشروعك والجداول الزمنية وقدرات أعضاء الفريق والمقاييس الأخرى المتعلقة بالموارد.

ستقترح النتائج خطوات وتقنيات لتوزيع الموارد بكفاءة من أجل إنجاز المشروع في الوقت المحدد وضمن الميزانية المخصصة.

🤖 موجه: "اقترح خطة تخصيص موارد مثالية لمشروع تطوير برمجيات مدته ثلاثة أشهر بفريق مكون من خمسة أعضاء وميزانية قدرها 40,000 دولار."

النتيجة:

حالة الاستخدام 12: تخطيط التخفيف

يمكن أن يؤدي التحديد والتحليل المبكر للمخاطر المحتملة للمشروع إلى تحسين دقة وفعالية إدارة المشروع بشكل كبير طوال دورة حياة المشروع.

يمكن لـ ChatGPT الوصول إلى البيانات التاريخية وتقارير المشاريع لتوقع مخاطر تجاوز الميزانية والتأخير في الجدول الزمني ونقص الموارد.

🤖 موجه: "تحليل عوامل الخطر التي قد تواجه إطلاق منتجي الدولي القادم واقتراح استراتيجيات عملية للتخفيف من هذه المخاطر استنادًا إلى مشاريع سابقة مماثلة."

النتيجة:

تنزيل هذا النموذج تم تصميم نموذج ChatGPT Prompts for Project Management من ClickUp لمساعدتك على إدارة مشاريعك بشكل أكثر كفاءة.

يمكن أن تقلل مطالبات إدارة المشاريع في ClickUp من الوقت الذي تقضيه في إنشاء جداول زمنية وتخصيص أعباء عمل يمكن إدارتها. تكشف هذه المطالبات عن نصائح مخصصة للوفاء بمواعيد تسليم المشاريع ودمج مراجعات العملاء بسلاسة دون إرباك الفرق المتعددة.

ChatGPT في إدارة المنتجات

حالة الاستخدام 13: تجميع التعليقات على الميزات

يمكن لـ ChatGPT إجراء تقييمات واسعة النطاق للتعليقات وتجميع تعليقات العملاء حول ميزات متعددة للمنتج. يمكنه بعد ذلك تصنيف هذه التعليقات إلى موضوعات وتقديم أفكار مبتكرة للتحسين.

من قياس مستويات رضا العملاء إلى اكتشاف مجالات الابتكار وتحسين قابلية الاستخدام، يمكنك تحديد أولويات تحديثات الميزات والتطورات الجديدة.

🤖 موجه: "قم بتجميع وتحليل ملاحظات العملاء حول واجهة المستخدم لتطبيقنا على الهاتف المحمول لتحديد مجالات التحسين."

الناتج:

حالة الاستخدام 14: تحليل المنافسين

قم بتحليل المنافسين عن طريق مطالبة ChatGPT بجمع وتوليف المعلومات حول منتجات المنافسين واستراتيجياتهم في السوق.

يساعدك هذا التحليل على فهم وضع منتجك في السوق وتوقع العقبات المحتملة. كما يتيح لك الاستعداد مسبقًا لانخفاض المبيعات أو تحديثات منتجات المنافسين.

🤖 موجه: "قم بإجراء تحليل للمنافسين في مجال الهواتف الذكية متوسطة المدى التي تم طرحها خلال العام الماضي، مع إيلاء اهتمام خاص لميزاتها واستراتيجيات التسعير."

الناتج:

تنزيل هذا النموذج تم تصميم نموذج ChatGPT Prompts for Product Management من ClickUp لمساعدتك في إنشاء المحتوى وتحسين مهاراتك في إدارة المنتجات.

تسهل مطالبات إدارة المنتجات من ClickUp طرح أفكار لتحسين الميزات، وخلق عروض قيمة جديدة لتحسين وضع المنتج، ودراسة نقاط الضعف لدى العملاء المثاليين.

يمكن أن يوفر توحيد بيانات العملاء وآرائهم وتحليلها لتحديد التغييرات المحتملة على منتجك أسابيع من وقت البحث.

الاستخدام الحذر وإرشادات ChatGPT

دعونا نلقي نظرة على بعض الاعتبارات والإرشادات للأشخاص الذين يستخدمون ChatGPT:

الاعتبارات الأخلاقية عند استخدام ChatGPT

فيما يلي بعض الاعتبارات الأخلاقية التي يجب مراعاتها عند استخدام ChatGPT:

الشفافية: كن شفافًا مع العملاء وأصحاب المصلحة بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في عملياتك، لا سيما في التفاعلات مع العملاء حيث قد يقوم ChatGPT بإنشاء ردودك

المساءلة: ضع خطوط واضحة للمساءلة عن القرارات المتخذة بمساعدة الذكاء الاصطناعي. يجب عليك ضمان وجود آليات للإشراف والتدخل البشري عند الضرورة

تخفيف التحيز: اعمل بنشاط على تحديد وتخفيف أي تحيز في استجابات الذكاء الاصطناعي. تحتاج إلى مراجعة وتحديث بيانات التدريب الخاصة بك لتقليل التحيز بانتظام

الدقة: مراقبة وتحقق من دقة المعلومات التي يقدمها ChatGPT، خاصة في المجالات ذات المخاطر العالية مثل الرعاية الصحية أو الاستشارات المالية

إرشادات للشركات التي تستخدم ChatGPT

فيما يلي بعض الإرشادات إذا كنت صاحب عمل تستخدم ChatGPT:

تدريب المستخدمين: قم بتدريب فريقك بشكل مكثف على التفاعل مع روبوت الذكاء الاصطناعي وإدارته. تذكر أن تثقفهم على فهم حدوده والفروق الدقيقة في تفسير مخرجاته

آلية التغذية الراجعة: قم بتنفيذ نظام تغذية راجعة قوي حيث يمكن لفريقك الإبلاغ عن أي أخطاء أو مشاكل أو مخاوف أخلاقية تتعلق بردود ChatGPT

المراقبة المستمرة: مراجعة وتقييم أداء ChatGPT بانتظام، بما في ذلك مدى ملاءمة جودة الاستجابة

تعريف الغرض: توضيح أي شك حول أدوار وأهداف استخدام ChatGPT في عملك

بدائل ChatGPT في مجال الذكاء الاصطناعي

بينما يتمتع IBM Watson Assistant بقدرات متعددة اللغات وتركيز على المؤسسات، يوفر Microsoft Azure's Bot Service نشرًا متعدد القنوات وتكاملًا مع خدمات Azure.

وبالمثل، يُعد إطار العمل مفتوح المصدر Rasa وتركيز Google Dialogflow على معالجة اللغة الطبيعية (NLP) أدوات رائعة كبدائل لـ ChatGPT.

كما قمنا بمقارنة ChatGPT و Google Gemini ووجدنا نقاط قوة فريدة في كليهما.

ClickUp Brain هو خيار آخر ممتاز. يقدم نفس ميزات ChatGPT، كما أنه إضافة رائعة لـ ClickUp، أداة إدارة المشاريع الشاملة التي تتمتع بقدرات أتمتة واسعة النطاق.

يتكامل مساعد الذكاء الاصطناعي هذا مباشرة مع منصة إدارة المشاريع ClickUp، مما يساعد في إنشاء المحتوى وتحليل البيانات وإدارة المهام وسير العمل والاتصالات ضمن نظام بيئي موحد.

يمكن لـ ClickUp Brain أيضًا أتمتة مهام إدارة المشاريع الروتينية، مثل تحديث حالة المهام وإخطار أعضاء الفريق بتغييرات المواعيد النهائية ومدخلات العملاء الجدد.

تولى جميع المهام المتكررة بينما تركز على الأمور المهمة باستخدام ClickUp Brain

فيما يلي بعض الميزات الإضافية لـ ClickUp Brain التي تبسط عملياتك التجارية:

إنشاء محتوى مخصص لكل دور

اكتب وحرر باستخدام ClickUp AI

اطرح أسئلة متعلقة بالمشروع

إنشاء تحديثات مخصصة للفريق

إنشاء المهام وتعيينها

الرد على تعليقات المهمة

نسخ مقاطع صوتية

ترجمة وتوطين

اقرأ المزيد: مقارنة بين ChatGPT و ClickUp

استخدم الذكاء الاصطناعي كمساعد لزيادة إنتاجيتك

سيؤدي دمج أداة الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT في العمليات والمهام اليومية لشركتك إلى توفير الوقت والموارد. ستعمل الإرشادات التي قدمناها على تحسين إنتاجيتك ومساعدتك في تحقيق نتائج أفضل بسرعة.

على الرغم من أن اختراق ChatGPT يمكن أن يحسن نتائجك، نقترح تجربة نهجك في طرح الأسئلة. لا تتردد في طرح أسئلة متابعة على أداة الذكاء الاصطناعي لتوسيع معرفتها المتعلقة بسؤالك الأساسي.

للحصول على مجموعة متنوعة من النتائج، تفاعل مع أداة الذكاء الاصطناعي في محادثة وتزويدها بالمعلومات ذات الصلة. تدريب ChatGPT يشبه تدريب الدماغ البشري ولكن مع قدرة على الاحتفاظ بالذاكرة دون أخطاء.

تم دمج قوالب المطالبات الصوتية للذكاء الاصطناعي في ClickUp في واجهة إدارة المشاريع، مما يسهل على فريقك الرجوع إليها عند الحاجة. مع ClickUp Brain، يمكنك الوصول إلى أكثر من 100 مطالبة صوتية قائمة على الأدوار لتقليل الأعمال الروتينية وتسريع سير العمل. بالإضافة إلى ذلك، مع برنامج إدارة العمل الشامل مثل ClickUp، لديك حل واحد لتلبية احتياجاتك في مجال التوثيق وإدارة المهام والإنتاجية. اشترك في ClickUp اليوم.