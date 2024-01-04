25 حيلة لتحويل طريقة عملك في عام 2025

تخيل وجود مساعد يمكنه القيام بكل شيء، بدءاً من تبسيط تحليل بياناتك، وتلخيص المستندات الطويلة، وأتمتة مهام الترميز، وصولاً إلى سرد القصص أو النكات أثناء استراحات القهوة!

ليس هذا فحسب، بل يمكنك أيضًا دمج هذا المساعد بسلاسة في سير عملك وتحويل المهام العادية إلى تجارب فعالة ومنتجة.

يمكنك القيام بكل هذا وأكثر مع ChatGPT. 🎉

أحد أوائل أدوات الذكاء الاصطناعي التي أصبحت متاحة مجانًا على نطاق واسع، أصبحت ChatGPT الآن قادرة على تنفيذ مجموعة واسعة من الإجراءات.

على الرغم من أن بعض المستخدمين قد أثاروا مخاوف بشأن فعاليتها كأداة لإنشاء المحتوى - والبعض يعتبرها تهديدًا للأصالة - إلا أن ChatGPT قد رسّخ نفسه كحليف للمحترفين في مختلف المجالات. ويتضح ذلك في مئات الملايين الذين يتدفقون على الموقع كل أسبوع.

دعنا نلقي نظرة على العديد من حيل ChatGPT للمساعدة في تعزيز إنتاجيتك.

ما هو ChatGPT؟

ChatGPT هو روبوت دردشة مجاني للاستخدام، يعتمد على نظام ذكاء اصطناعي تم إنشاؤه بواسطة OpenAI. يعتمد روبوت الدردشة الآلي على نموذج لغوي كبير أو LLM يمكنه فهم التمثيلات والعلاقات اللغوية المعقدة والدخول في محادثة طبيعية مع المستخدم.

يتوسع GPT إلى "المحول التوليدي المدرب مسبقاً": يعني "التوليدي" أن النموذج اللغوي يمكنه توليد محتوى متماسك أو مخرجات نصية جديدة بناءً على المدخلات؛ ويعني "المدرب مسبقاً" أن النموذج قد تم تدريبه على كمية هائلة من البيانات المتنوعة؛ ويشير "المحول" إلى بنية الشبكة العصبية التي بُنيت عليها ChatGPT.

يمكن ل ChatGPT فهم اللغة الطبيعية ومعالجتها باستخدام طبقات من القواعد المعقدة للعثور على أنماط في البيانات واستخدامها لإنتاج استجابات. يستجيب روبوت الدردشة الآلي أيضاً للتعليقات الواردة من المستخدمين ويمكنه تحسين استجاباته بناءً على سلسلة محادثة معينة.

إن المصطلحات المستخدمة لوصف تقنية الذكاء الاصطناعي معقدة، ولكن بمصطلحات بسيطة، تتفوق ChatGPT في إجراء محادثات شبيهة بالمحادثات البشرية وفهم ما تعنيه.

على سبيل المثال، إليك طريقة تقديم ChatGPT لنفسها: "مرحباً! أنا ChatGPT، روبوت الدردشة الآلية الذي صممه OpenAI. أنا هنا لأجعل حياتك أسهل وأساعدك على إنجاز المهام بشكل أسرع. يمكنني المساعدة في مهام مختلفة وتقديم معلومات مفيدة. فقط اسألني عن أي شيء أو أخبرني بما تحتاج إليه، ودعنا نُبسّط عملك ونعزز إنتاجيتك!" 💯

25 حيلة للدردشة عبر الدردشة لكل حالة استخدام

استخدم موجهات ChatGPT لتوليد العملاء المحتملين من ClickUp للحصول على أفكار مخصصة للجماهير المستهدفة

يستخدم المحترفون في جميع أنحاء العالم وفي كل مجال تقريباً ChatGPT لتبسيط طريقة عملهم. إنهم يستخدمون روبوت الدردشة الآلية لصياغة رسائل البريد الإلكتروني، وإنشاء المحتوى، والعصف الذهني، والحصول على المعلومات، وكتابة التعليمات البرمجية، وحتى كوسيلة مساعدة للتعلم والقاموس.

يتضاعف ChatGPT كمساعد ذكاء اصطناعي قادر ومتحمس للمساعدة لجعلك أكثر كفاءة وإبداعاً. إليك 25 ChatGPT حيل لتحسين الإنتاجية وتجربة العمل بشكل عام.

1. إتقان فن المطالبات

يعتمد ChatGPT على تعليمات واضحة ومفصّلة لإعطائك استجابة. تُسمى هذه التعليمات بالمطالبات، وكلما كانت المطالبة أفضل، كانت الاستجابة أكثر دقة.

تأكد من أن مطالبات ChatGPT واضحة ومحددة وتحتوي على سياق كافٍ للأداة لفهم متطلباتك بشكل كامل. إذا كانت أسئلتك أو طلباتك معقدة، فحاول تقسيمها إلى سلسلة من المطالبات الأبسط التي تتطور نحو الهدف.

بالطبع، إتقان المطالبات هو مسألة تجريب.

إذا كنت في عجلة من أمرك قوالب مطالبة الذكاء الاصطناعي في ClickUp تجعل إنشاء المطالبات على ChatGPT أبسط. هناك مطالبات جاهزة لمشاركات المدونات، ورسائل البريد الإلكتروني، وأوصاف المنتجات، وتصميم واجهات المستخدم، والمزيد. 👏🏼

2. إنشاء الجداول تلقائياً

باستخدام ChatGPT كمساعدك في الجدولة، يمكنك التخطيط ليومك وأسبوعك في لمح البصر.

اطلب أولوياتك وعناصر العمل الخاصة بك، وشاهد كيف تقوم الأداة بترتيب جدولك الزمني. ويمكنها تخصيص فترات تركيز للعمل العميق، وإضافة استراحات لتناول القهوة، وإضافة تذكيرات حتى لا تفوتك وجباتك.

إليك نموذج مطالبة لتحقيق أقصى استفادة من أداة ChatGPT هذه: "قم بإعداد جدول يومي لمدير مشروع مشغول، مع تحديد أولويات مهام العمل والاجتماعات والتمارين الرياضية والمهام الشخصية مع ضمان وقت كافٍ للاستراحات والاسترخاء."

3. أتمتة المهام المتكررة

نماذج الذكاء الاصطناعي ممتازة في إكمال المهام المتكررة من تلقاء نفسها.

يمكنك استخدام ChatGPT لإنشاء قوالب البريد الإلكتروني وتلخيص المستندات الطويلة، وإنشاء العروض التقديمية، وأتمتة مهام إدارة المشاريع .

على سبيل المثال، يتلقى مديرو المشاريع بانتظام رسائل تنقل تقارير الحالة للمهام المتعلقة بالمشروع. يقوم مديرو المشاريع بتجميع تلك الرسائل وتحليل الردود ثم تلخيص التقدم المحرز.

سيساعدك ChatGPT على إكمال هذه العملية بأكملها في لمح البصر.

أدخِل التفاصيل التي يجب على الأداة استخراجها ووصف الصيغة التي تريد الملخص بها. من ذلك الحين، كل ما عليك فعله بعد ذلك هو إمدادها بالرسائل ومشاهدتها وهي تُنشئ تقارير ملخصة ومثالية.

4. استخدم إضافات ChatGPT

مع الكثير من إضافات ChatGPT المتوفرة ل Gmail وExpedia وZapier وغيرها الكثير، أصبح أتمتة مهام سير العمل أسهل من أي وقت مضى.

مع الإضافات المتنوعة المتوفرة لمتصفح كروم، يمكنك العثور على تذاكر السفر وحجزها، واستخدام الملخِّصات لاستخراج النقاط الرئيسية من ملفات PDF، وإنشاء نصوص من مقاطع الفيديو، وكتابة التعليمات البرمجية بلغات متعددة، وحتى إنشاء الصور باستخدام Canva.

سواء كنت كاتباً أو مطوراً أو مسوقاً، يمكن أن تساعدك إضافة ChatGPT على تحقيق المزيد بجهد أقل.

للحصول على المزيد من أدوات الذكاء الاصطناعي الرائعة، تصفح مجموعة كبيرة من قاعدة بيانات ClickUp مرتبة حسب حالة الاستخدام.

5. دع الذكاء الاصطناعي يكون مرشدك

بصرف النظر عن كونه مساعداً رائعاً، فإن ChatGPT معلم جيد أيضاً.

بفضل الملخصات المبسطة والتفسيرات وأدلة الدراسة، تساعد الأداة على تحسين فهمك للموضوعات المعقدة في جميع المجالات تقريباً.

إليك مثالاً على ذلك: إذا كنت تستعد لمقابلة عمل لوظيفة مطور ويب، استخدم أداة ChatGPT السريعة أدناه. باستخدام الأسئلة التي تولدها، يمكنك تقييم مهاراتك وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين.

"اكتب أسئلة تدريبية لمقابلة ترميز لمطوّر ويب للواجهة الأمامية، مع التركيز على جافا سكريبت وبناء HTML/CSS وتقنيات حل المشكلات."

6. الترجمة بين اللغات

سواءً كنت تترجم للعمل أو للسفر، أو تقرأ مقالاً إخبارياً بلغة أجنبية، أو تتحاور مع صديق من بلد آخر، دع ChatGPT يسدّ حاجز اللغة بفضل دعمه لأكثر من 26 لغة.

جرّب هذه المطالبة: "قم بترجمة هذا المقال من الفرنسية إلى الإنجليزية مع الحفاظ على المزاج والنبرة." أو هذا: "ما هي "كيف حالك؟" باللغة الكورية؟

7. ارتقِ بعروضك التقديمية

قبل الذكاء الاصطناعي التوليدي، كان العرض التقديمي الجيد يحتاج إلى ساعات لإعداده. كان عليك إنشاء مخطط تفصيلي، وإضافة المحتوى، والتفكير في الرسوم المتحركة والانتقالات، وإدراج الصور، وضبط التصميم، ناهيك عن تنسيق ملاحظات المتحدث في النهاية.

يستحضر هذا الاختراق الفوري لـ ChatGPT هذا مخطط العرض التقديمي أسرع بكثير ما هو أكثر من ذلك؟ سيعطيك أيضًا تلميحات حول إنشاء المحتوى ونصائح التصميم.

ها هو ذا "قم بإنشاء مخطط عرض شرائح يلخص أهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على الإنتاج والاستهلاك المسؤول. عرض الشرائح هذا موجه لجمهور الأعمال ويجب أن يسلط الضوء على التطبيقات العملية."

يمكنك الذهاب إلى أبعد من ذلك: قدم مجموعة مفصلة من الإرشادات، مثل تفاصيل عن جمهورك المستهدف، والرسالة الرئيسية، والبيانات والإحصاءات، وموضوعات التصميم، وما إلى ذلك. ستقوم شركة ChatGPT بعد ذلك بإنشاء مخطط تفصيلي شامل مكتمل مع شرائح جذابة بصرياً ومحتوى الشرائح.

8. اكتب محتوى إبداعي

لقد أصبح إنشاء المحتوى أبسط وأسرع مع ظهور أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي .

يمكنك إنشاء محتوى جذاب باستخدام ChatGPT، بدءاً من الخطوط العريضة للمدونة ومسودات البيانات الصحفية إلى العروض التقديمية ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي وحتى مقالات القيادة الفكرية الكاملة. يعد روبوت الدردشة الآلي أيضًا شريكًا رائعًا في طرح موضوعات وزوايا جديدة قد تفوتك. 💡

جرّب هذه المطالبة: "اكتب منشور مدونة حول أهم خمس نصائح للإنتاجية للمهنيين المشغولين، مع تقديم خطوات قابلة للتنفيذ وأمثلة واقعية." مع القليل من التجربة والخطأ، يمكنك الاستمرار في تنقيح المطالبة لإنشاء مقالات مقنعة في مجموعة متنوعة من أساليب الكتابة.

9. العصف الذهني وتنقيح الأفكار

يمكنك توجيه ChatGPT لتوليد مفاهيم إبداعية متعددة، لكل منها نقاط قوتها وضعفها. يمكنك بعد ذلك تنقيح هذه الأفكار وتكرارها حتى تجد فكرة تتوافق تماماً مع رؤيتك وأهدافك.

على سبيل المثال، يمكنك أن تطلب من الأداة "ابتكار 10 أفكار إبداعية لإطلاق منتج جديد لخط جديد من إكسسوارات الأزياء المستدامة التي تستهدف المستهلكين من جيل الألفية المهتمين بالبيئة."

بمجرد حصولك على القائمة، يمكنك استخدام مطالبة ثانية: "رتب الأفكار من الأكثر وعداً وجدوى إلى الأقل جدوى، علماً بأننا فريق مكون من [x] أشخاص ولدينا ميزانية إطلاق تبلغ [y] دولار."

ثم انطلق واختر الأفكار التي تناسب معاييرك على أفضل وجه.

10. تعديل النغمة والتعقيد

عندما يتعلق الأمر بالتواصل، فإن كيفية قولك للأشياء لا تقل أهمية عن (إن لم تكن أكثر من) الأشياء التي تقولها.

يمكن لنبرة الصوت أن تنجح أو تفسد العلاقات - الشخصية والمهنية على حد سواء.

لحسن الحظ، مع ChatGPT، يمكنك صياغة تواصل مقنع بنبرة صوت مناسبة في أي موضوع تقريباً.

إليك أفضل اختراق سريع لـ ChatGPT لإتقان ذلك. بعد أن تقوم بإنشاء رسالتك أو رسالتك الإلكترونية أو حتى مقالك الكامل، عدّل لهجتها وتعقيدها لتناسب الجمهور/المتلقي. على سبيل المثال: "اجعل نبرة الرسالة أكثر رسمية وأدبًا وتقديرًا" أو: "استخدم نبرة مختلفة لجعل هذه التدوينة أكثر تحادثية وودية وجاذبية. تخلَّص من المصطلحات واستخدم لغة بسيطة ويومية."

تتيح لك ميزات إعادة الصياغة إعادة كتابة كميات كبيرة من المحتوى لتتناسب مع نبرة صوتك المحددة

تُعد خاصية ChatGPT مفيدة بشكل خاص لإنشاء التواصل في مكان العمل مثل رسائل البريد الإلكتروني والمذكرات والتعليمات والتقارير بالصوت والنبرة المناسبين.

11. صياغة نصوص آسرة

سواء كنت تنشئ إعلانًا تلفزيونيًا أو بكرة لإنستغرام أو نص بودكاست أو فيديو لموقعك الإلكتروني، يمكن لـ ChatGPT أن تكون شريكًا إبداعيًا يولّد سردًا ونصوصًا جذابة لإبقاء جمهورك مشدودًا منذ البداية!

على سبيل المثال، جرّب المطالبة "اكتب نصاً لفيديو ترويجي مدته 15 ثانية لخط جديد من المطهرات، مع التركيز على تركيبتها وقدرتها على تحمل التكاليف."

قد تحتاج إلى إدخال بعض التفاصيل، مثل مواصفات المنتج وشكل الإعلان، حتى تتمكن الأداة من إنتاج نص مخصص.

12. إنشاء الصور والأعمال الفنية

في حين أن الإصدار المجاني من ChatGPT لا يوفر أدوات إنشاء الصور، فإن دمج الإصدار المتميز (ChatGPT-4) مع DALL-E 3 يتيح لك إنشاء صور وأعمال فنية حية.

من خلال مطالبة نموذج الذكاء الاصطناعي بوصف أو تفاصيل مفهومك، يمكنك ترجمة الصور من رأسك إلى شاشتك. على سبيل المثال، أدخل "ارسم منظرًا طبيعيًا رائعًا بجزر عائمة ونباتات نابضة بالحياة" لترى ChatGPT يحول الكلمات إلى صور آسرة.

يمكنك أيضاً تعديل تلك الصورة بتعليمات نصية، مثل "أضف العنوان "قم بزيارة جزر البهاما" منقوشاً في جسم الصورة"

13. إجراء بحث عن الكلمات المفتاحية

يمكنك زيادة مدى وصول المحتوى الخاص بك من خلال قدرة الذكاء الاصطناعي على تعزيز جهود تحسين محركات البحث.

أدخل كلماتك الرئيسية أو موضوعاتك المستهدفة إلى ChatGPT، وسوف يزودك بقائمة شاملة من الكلمات الرئيسية ذات الصلة، بما في ذلك خيارات الذيل الطويل والخيارات ذات الحجم الكبير.

يُمكنك أيضاً أن تطلب من ChatGPT تحديد الكلمات المفتاحية الشائعة والبحث عن نوايا البحث لضمان توافق المحتوى الخاص بك مع ما يبحث عنه القراء.

14. اعثر على صيغة جدول البيانات الصحيحة

سيوفر لك هذا الاختراق من ChatGPT دقائق ثمينة والكثير من الوقت عند حساب البيانات على جداول البيانات. سواءً كان MS Excel أو جداول بيانات Google؛ يمكنك استخدام ChatGPT لاكتشاف الصيغ وتعلم كيفية استخدامها.

ما عليك سوى شرح مهمة التحليل الخاصة بك أو متطلبات عملية حسابية محددة، وستقوم الأداة بتحديد الصيغة الصحيحة وتقديم تعليمات خطوة بخطوة.

هذا مثال على مثل هذه المطالبة: "في جدول البيانات الخاص بي، أحتاج إلى حساب متوسط أرقام المبيعات لكل فئة من فئات المنتجات. هناك ثلاث فئات منتجات وحوالي 1000 صف من أرقام المبيعات. ساعدني في تحديد الصيغة الصحيحة وأرشدني إلى كيفية تنفيذها."

15. الوصول إلى محرك بحث بديل رائع

هل تبحث عن إجابة لسؤال معقد؟ هل سئمت من التمرير عبر منشورات المدونة الطويلة التي تستغرق وقتاً طويلاً للحصول على إجابات؟

يستطيع ChatGPT تحديد هدفك وتجميع المعلومات من مصادر متعددة لتقديم إجابات مُخصّصة على الفور. فهو لا يوفّر لك الوقت فحسب، بل يُخصّص النتائج ويُشارك فقط المعلومات ذات الصلة، على عكس محركات البحث التقليدية مثل Bing أو Google.

16. إجراء تحليل اتجاهات الأعمال

استخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات لاكتساب رؤى حول اتجاهات الأعمال.

ما عليك سوى تزويد ChatGPT ببيانات المؤسسة أو الصناعة ذات الصلة، مثل تقارير السوق والبيانات المالية وتعليقات العملاء. سيحدد روبوت الدردشة الآلي الأنماط والاتجاهات والفرص الناشئة.

مع المطالبة الصحيحة، يمكن لـ ChatGPT أيضاً تقديم توصيات مخصصة وتحديد حلول لمشاكل معينة. 🙌🏼

17. إجراء تحليل المشاعر

هل تريد فهم آراء العملاء في لمحة سريعة؟ أصبح ذلك ممكناً من خلال تحليل المشاعر .

كل ما عليك القيام به هو تقديم مدخلات في شكل مراجعات العملاء أو تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي أو أشكال أخرى من ملاحظات العملاء.

ستعمل الأداة على تحديد وتوثيق المشاعر العامة للعملاء (إيجابية أو محايدة أو سلبية)، وتصنيف التعليقات إلى مواضيع، واستخراج النقاط الرئيسية. هذا الاختراق من ChatGPT مفيد بشكل خاص للشركات التي يجب عليها معالجة كميات صغيرة من بيانات العملاء.

18. قشط واسترجاع المعلومات

حوّل البيانات السلبية في ملفاتك إلى موارد تفاعلية للغاية مع إضافات ChatGPT!

على سبيل المثال، استخدم AskYourPDF مع ChatGPT لتحليل محتويات أي ملف، والحصول على إجابات لأسئلتك، واستخراج الملخصات.

لخص على الفور سلاسل التعليقات الطويلة بنقرة زر واحدة باستخدام ClickUp AI

حتى بدون إضافات، يمكنك مطالبة GPT باستخراج معلومات محددة من مصدر نصي.

استخدم هذا الاختراق لمطالبة GPT: اكتب المطالبة "استخرج المعلومات الوقائعية الأساسية من هذه المقالة وسردها" ثم الصق محتوى المقالة في مربع النص.

19. تلخيص مقاطع الفيديو من النص

بالإضافة إلى الملفات، يتيح ChatGPT للمستخدمين أيضًا استخراج المعلومات الأساسية الحساسة من مقاطع الفيديو الطويلة من خلال تلخيص نصوصها.

هذا مفيد بشكل خاص إذا كنت تتطلع إلى استخراج رؤى من نصوص الاجتماعات، والمحاضرات، والعروض التقديمية للأعمال. على غرار الملفات النصية، أدخل مطالبةً تطلب من GPT استخراج المعلومات الأساسية من نص الفيديو.

20. اكتب الرمز

الذكاء الاصطناعي يغير قواعد اللعبة في كتابة التعليمات البرمجية. إذا كنت مبتدئاً في البرمجة أو خبيراً، ما عليك سوى وصف ما تحتاج إلى تنفيذ التعليمات البرمجية الخاصة بك، واللغة التي تريد استخدامها، والميزات والوظائف المحددة التي تحتاجها - سيبدأ برنامج ChatGPT في إنشاء التعليمات البرمجية التي يمكنك تنفيذها بعد ذلك.

ما عليك سوى التأكد من أن التعليمات البرمجية محددة ومنطقية. 🖥️

إليك مثال جيد "أنشئ دالة بايثون التي تأخذ سلسلة كمدخلات وتُرجع عدد كل كلمة فريدة في السلسلة. تجاهل حساسية حالة الأحرف، واعتبر الكلمات ككيانات مفصولة بمسافات."

21. كود التصحيح

عند إنشاء التعليمات البرمجية المعقدة، قد تصادف في كثير من الأحيان بعض الأخطاء المراوغة. يجعل ChatGPT حل هذه الأخطاء أمرًا سهلاً من خلال توفير واجهة محادثة لتحديد أخطاء التعليمات البرمجية وحلها.

ما عليك سوى تزويد ChatGPT بمقتطف الكود الخاص بك أو وصف للخطأ، وستقوم الأداة بتحليل الكود وتحديد السبب الجذري للمشكلة، ومشاركة الملاحظات، وتقديم الحلول المحتملة. 📈

22. أتمتة التعليق على التعليمات البرمجية

عزز قابلية قراءة التعليمات البرمجية وقابلية الصيانة باستخدام ChatGPT لإنشاء تعليقات على التعليمات البرمجية الخاصة بك.

أدخل مقتطف الكود الخاص بك أو وصفًا تفصيليًا لغرض الكود ووظائفه، وستقوم الأداة بإعداد تعليقات غنية بالمعلومات تشرح منطق الكود وبنيته ومقصده.

23. إعداد البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات بكفاءة

في الشركات الصغيرة، غالباً ما يُكلَّف المحترفون في الشركات الصغيرة بإعداد البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات بأنفسهم. يمكنك الآن أن تطلب من ChatGPT تبسيط هذه العملية، مما يضمن انتقالاً سلساً وفعالاً.

من خلال توفير إرشادات شاملة ومساعدة في حل المشكلات، يمكن لـ ChatGPT تبسيط المهمة المعقدة لتخطيط وتصميم ونشر وتهيئة واستكشاف أخطاء الأجهزة والبرامج ومكونات الشبكة وإصلاحها.

24. احصل على ترفيه استراحة القهوة

لا يقتصر الأمر على العمل فقط دون لعب! يمكنك استخدام ChatGPT للتسلية أيضاً. وما هي المناسبة الأفضل من استراحة القهوة؟

مع المطالبة الصحيحة، تقدم لك الأداة اختبارات وألغاز وتحديات تفاعلية أخرى مخصصة. يمكنك حتى لعب ألعاب مثل الشطرنج ولعبة تيك تاك تو. وأخيراً، بعض البدائل الجيدة للتمرير في حياتنا!

إذا كنت قارئاً نهماً للقراءة، فاستخدم حيل ChatGPT لإنشاء قصصك القصيرة الخاصة بك لقراءة سريعة. أفضل جزء؟ يمكنك اختيار النوع الأدبي (ومصير الشخصيات)! 💫

25. حفز نفسك

يشعر الجميع بكآبة يوم الاثنين في وقت ما. وبالنسبة لأصحاب الأدوار التي تواجه العملاء، من الطبيعي أن تشعر بمسحة من القلق قبل الذهاب إلى مكالمة أو اجتماع في مكان العمل!

استخدم الذكاء الاصطناعي ChatGPT كمرشدك التحفيزي وتغلب على قاتل الإنتاجية .

هناك اختراق بسيط لـ ChatGPT: "أشعر بأنني غير متحمس لبدء يومي. يُرجى مشاركة بعض الاقتباسات والقصص التحفيزية لمساعدتي على التحرك."

ما عليك سوى استخدام صيغة مختلفة من هذه المطالبة والتعبير عن أهدافك وتحدياتك وتطلعاتك. سيقوم روبوت الدردشة الآلي بإنشاء تشجيع مخصص، واقتراحات مخصصة، ونصائح، وحيل، وقصص ملهمة لإبقائك متحمساً.

لذا، كما ترى، ليس هناك حدود لما يمكنك فعله مع ChatGPT. كل ما تحتاجه هو بعض الاختراقات السريعة القوية للمضي قدماً.

حدود استخدام ChatGPT

في حين أن ChatGPT يقدم العديد من الفوائد العظيمة، يجب على المرء أن يعترف بحدوده وعيوبه المحتملة أيضاً.

تحكم محدود في المحتوى الذي تم إنشاؤه : تأتي قدرة ChatGPT على توليد نص شبيه بالبشر من تدريبها على مجموعة بيانات ضخمة من النصوص والرموز. قد تحتوي مجموعة البيانات هذه على تحيزات أو عدم دقة أو حتى محتوى مسيء. ونتيجة لذلك، قد يعكس النص الذي تم إنشاؤه هذه التحيزات أو قد يتضمن معلومات غير دقيقة أو مسيئة

: تأتي قدرة ChatGPT على توليد نص شبيه بالبشر من تدريبها على مجموعة بيانات ضخمة من النصوص والرموز. قد تحتوي مجموعة البيانات هذه على تحيزات أو عدم دقة أو حتى محتوى مسيء. ونتيجة لذلك، قد يعكس النص الذي تم إنشاؤه هذه التحيزات أو قد يتضمن معلومات غير دقيقة أو مسيئة مخاوف أخلاقية : تثير القدرة على إنشاء نص واقعي ومقنع مخاوف بشأن إمكانية نشر معلومات مضللة. على سبيل المثال، يمكن للجهات الفاعلة الخبيثة استخدام ChatGPT لكتابة مقالات إخبارية مزيفة ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي أو تصميم مواقع إلكترونية كاملة. وهذا يجعل من الصعب التمييز بين المحتوى الحقيقي والمزيف

: تثير القدرة على إنشاء نص واقعي ومقنع مخاوف بشأن إمكانية نشر معلومات مضللة. على سبيل المثال، يمكن للجهات الفاعلة الخبيثة استخدام ChatGPT لكتابة مقالات إخبارية مزيفة ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي أو تصميم مواقع إلكترونية كاملة. وهذا يجعل من الصعب التمييز بين المحتوى الحقيقي والمزيف غياب الذكاء العاطفي : لا تستطيع ChatGPT فهم المشاعر البشرية والاستجابة لها. قد يؤدي ذلك إلى سوء الفهم والإحباط، حيث قد يتوقع المستخدمون أن تتعاطف ChatGPT مع مشاعرهم أو تقدم لهم الدعم العاطفي

: لا تستطيع ChatGPT فهم المشاعر البشرية والاستجابة لها. قد يؤدي ذلك إلى سوء الفهم والإحباط، حيث قد يتوقع المستخدمون أن تتعاطف ChatGPT مع مشاعرهم أو تقدم لهم الدعم العاطفي مخاوف تتعلق بالخصوصية والأمان: تجمع ChatGPT المعلومات من مستخدميها، بما في ذلك تفاعلاتهم مع النموذج والمطالبات التي يقدمونها. أثار الكثيرون مخاوف من إمكانية استخدام هذه البيانات لتحديد هوية المستخدمين أو تتبع سلوكهم أو استهدافهم بإعلانات مخصصة

من المهم أن تكون على دراية بمخاوف الخصوصية هذه وأن تستخدم ChatGPT بمسؤولية.

أخيراً، في حين أن ChatGPT يمكن أن تولد أفكاراً إبداعية، إلا أنها لا يمكن أن تحل محل الإبداع البشري والأصالة.

تعرف على ClickUp: أفضل بديل ChatGPT لمساعدتك في العمل

بالتأكيد، يمكن لـ ChatGPT أن تفعل الكثير، ولكن إذا كنت تريد المزيد، فإن مجموعة واسعة من خدمات ChatGPT البديلة متوفرة. إذا كنت تريد حلاً متكاملاً، فلدينا الحل!

يمكن أن يساعدك ClickUp AI في إدارة فريقك، وتعزيز التواصل بشكل أفضل، وأتمتة المهام، والحفاظ على مشاريعك على المسار الصحيح، وأن يكون مفيدًا بطرق مختلفة.

استخدام الذكاء الاصطناعي مساعد الكتابة في ClickUp لإنشاء منشورات المدونة، والعصف الذهني، وكتابة رسائل البريد الإلكتروني، والمزيد

ClickUp هي منصة إنتاجية شاملة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءتك. فكِّر في ClickUp على أنه مساعدك الشخصي للإنتاجية الذي يعمل على أتمتة المهام المتكررة، مثل جدولة الاجتماعات وإرسال التذكيرات وإنشاء التقارير.

مع انقر فوق الذكاء الاصطناعي ، يمكن للمحترفين في مختلف الأدوار إنجاز العمل بسرعة. على سبيل المثال، يمكن للمسوّقين إدخال بعض المطالبات السريعة وإنشاء نسخة موقع إلكتروني تحقق التحويل. وبالمثل، يمكن لمدير العمليات تجميع SOP دون عناء.

اجمع بين ClickUp AI ومئات القوالب المتاحة لك لتحقيق أقصى استفادة من المنصة. هناك قالب لكل حالة استخدام تقريبًا عبر التسويق , العمليات , إدارة المنتجات والمزيد.

والأكثر من ذلك، فإن معلوماتك الشخصية لا تغادر المنصة أبدًا - فبياناتك محمية وخصوصيتك محفوظة. 🙌🏼

تربط الواجهة بين فريقك بسلاسة. هناك العديد من الميزات، مثل الدردشة في الوقت الفعلي، والمستندات المشتركة، ولوحات المعلومات الخاصة بالمشروع - وكلها رائعة للفرق التي تعمل معاً.

تتكيف الأداة مع سير عملك، وتتعرف على تفضيلاتك وتقترح أتمتة مفيدة.

استخدم موجهات ClickUp's ChatGPT لتوليد العملاء المحتملين للحصول على أفكار مخصصة للجماهير المستهدفة

يستضيف ClickUp أيضًا مكتبة من المطالبات المُنشأة مسبقًا والمصممة لإثارة محادثة طبيعية، مفعمة بصوت علامتك التجارية ومصممة خصيصًا لشرائح الجمهور الفردية. وهو يحلل بيانات المستخدم وإشارات الشراء لتخصيص كل تفاعل.

وبفضل مساعدتها، يمكنك بناء الثقة واكتشاف احتياجات العملاء من خلال التدفق الطبيعي للحوار، وتجاوز التوقعات وبناء ولاء دائم.

هل أنت مستعد لتجربة أداة تساعدك على إنجاز مهامك بشكل أسرع؟

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