5 عوامل تقلل من الإنتاجية وكيفية التغلب عليها

عندما يفكر الناس اليوم في "مثبطات الإنتاجية"، غالبًا ما يتبادر إلى أذهانهم عوامل التشتيت الخارجية.

لا، ليس مايكل مايرز الذي يتسلل خلف ملاءاتك، بل فكر أكثر في إغراء وجود أصدقائك ومصادر الترفيه والمعلومات في متناول يدك في جميع الأوقات، أو أن أطفالك (البشر أو الحيوانات الأليفة) يحتاجون إلى اهتمامك في الوقت الذي تكون فيه مركزًا على عملك.

ولكن ماذا عن الأوقات التي تزيل فيها كل عوامل التشتيت، وتربط نفسك بالوحش، ومع ذلك تشعر في النهاية أنك أهدرت الكثير من الوقت؟

ذلك لأن أكثر العوامل خبثًا التي تقتل الإنتاجية لا تكمن حولك، بل هي المكالمات التي تأتي من داخل المنزل.

لكن لا داعي للذعر، فهذا يعني أنك لست بحاجة للذهاب بعيدًا للتغلب عليها!

فيما يلي ملخص سريع لبعض العادات التي تضر بإنتاجيتك، وكيفية التغلب عليها نهائياً.

1. الشك الذاتي

إن قضاء الكثير من الوقت في القلق بشأن ما إذا كنت قادرًا على القيام بشيء ما أم لا يوفر لك الإجابة: لن تنجز شيئًا بالتفكير في القيام به أو القلق بشأن ما إذا كنت قادرًا على القيام به.

الشك الذاتي يتنكر في شكل حماية — الكلمة المفتاحية: يتنكر. عندما يبدأ الأشخاص الذين يشكون في أنفسهم بالعودة إلى مناطق الراحة الخاصة بهم عند مواجهة مهمة ضخمة، فإنهم ينسون أن النمو الفعلي والنجاح والثقة تأتي من العيش الفعلي لرواية القصة.

السر هو أنك لست مضطرًا إلى الاعتقاد بأنك لا تقهر، بل عليك فقط أن تفعل ذلك. الشك الذاتي يشبه البعبع: كلما زادت ثقتك به، زادت قوته، وزادت صعوبة التخلص منه. بدلاً من أن تضحي بقلقك تكريمًا لشكوكك الذاتية، ارفض إطعام هذا الوحش تمامًا من خلال البدء بالخطوة الأولى.

وإذا كنت لا تعرف من أين تبدأ، فلا تتردد في طلب المساعدة.

👉 اكتب هذه المقولة:

كل ما يبدو لك عائقًا هو في الحقيقة هش. يمكنك تخطي كل العوائق، لكن عوائقنا تبدو مستعصية من مستوى الأرض. عليك أن ترتفع لترى مدى سهولة تخطي كل عائق في طريقك. " —ليز رايان

2. الكمالية

"الفن لا ينتهي أبدًا، بل يُترك فقط." —ليوناردو دافنشي

لا داعي لأن تكون فنانًا لتستفيد من قيمة هذه المقولة؛ فهناك أوقات يجب أن تضع فيها معاييرك المستحيلة جانبًا من أجل إنجاز مهمة ما والبدء في مهمة جديدة.

الحيلة في النزعة إلى الكمال هي أنها تتنكر في شكل التميز الموضوعي؛ انزع القناع وسترى أن النزعة إلى الكمال هي مجرد كلمة لطيفة تستخدم الخوف من إحباط الآخرين كدافع لك.

بصفتي شخصًا معرضًا للكمالية ونوبات الهلع، أدركت أن كلاهما نوعًا ما نفس الشيء. إن إصابتي بنوبة هلع على متن طائرة لا يقلل من احتمالية تحطم الطائرة: بل يجعل تجربتي على متن تلك الطائرة أكثر سوءًا.

وبالمثل، فإن قضاء عشر ساعات في عمل يمكن إنجازه بشكل مثالي في خمس ساعات لا يجعل المنتج النهائي أفضل بالضرورة: بل يعني ببساطة أن لدي الآن وقتًا أقل في اليوم لإنجاز مهامي الأخرى. الأمر كله يتعلق بالبقاء مركزًا على النمو بنسبة 1٪ كل يوم والسماح لتلك الخبرة بأن تظهر بنفسها مع تطورها.

👉 اكتب هذه المقولة:

"أستطيع تقبل الفشل. الجميع يفشل في شيء ما. لكنني لا أستطيع تقبل عدم المحاولة." —مايكل جوردان

3. الحدود الضعيفة

من الرائع أن الناس أصبحوا يتحدثون أكثر عن أهمية وجود حدود صحية مع الأصدقاء والعائلة والشركاء وفرضها. ولكن ماذا عن الحدود الصحية في عملك؟

من السهل أن تقع في فخ الشعور بأنك بحاجة إلى الموافقة على كل ما يُعرض عليك لتبدو كموظف قادر ومبادر. ولكن إليك السلاح السري الذي لن يخبرك به معظم المديرين: تحديد التوقعات والدفاع عن نفسك هو الطريقة التي تثبت بها قيمتك في العمل، لأن ذلك هو الوقت الذي تنجز فيه فعليًا المزيد من المهام.

خلاصة القول: من المستحيل أن تشعر بالإنتاجية عندما تكون أعباءك أكثر من طاقتك، نقطة. بدلاً من التساؤل عما إذا كنت موظفًا أقل كفاءة لأنك تشعر بالارتباك من مهامك، تخلص من الشك الذاتي ولاحظ ببساطة أنك قبلت أعباءً أكثر من طاقتك!

تعلم من الموقف وطبق الدرس في المرة القادمة — هكذا تبدو كموظف قادر ومبادر.

👉 اكتب هذه المقولة:

"لا يمكنني أن أطلب من شخص آخر أن يدافع عني إذا لم أدافع عن نفسي. وبمجرد أن تدافع عن نفسك، ستندهش من أن الناس سيقولون: "هل يمكنني مساعدتك؟" —مايا أنجيلو

4. الإنكار

عندما يكون أمامنا الكثير من العمل غير المألوف، من الشائع أن ننجذب إلى الإنكار: البذرة التي تنبت منها التسويف.

"سأقوم بذلك خلال عطلة نهاية الأسبوع."

"يمكنني إنجاز هذا في غضون ساعة."

"دعني أنهي هذه الحلقة، ثم سأكون جاهزًا للعمل."

يعتمد التسويف على قدرتك على إنكار الأشياء الأساسية التي تحتاجها لإنجاز مهمة ما بأفضل ما لديك من قدرات: وقت كافٍ ولكنه محدود، وعقل صافٍ ومسترخي يمكنه العمل دون عوائق.

كن صادقًا مع نفسك بشأن أولوياتك واحترم نفسك بما يكفي لتقديرها. إذا كان الإنكار بمثابة مصاص دماء، فإن التسويف هو ما يحدث عندما يغرس أسنانه فيك. بمجرد أن تعتاد على تحديد متى تكون في حالة إنكار بشأن العمل، تقل احتمالية تبرير ذلك. اعتبر ذلك بمثابة عصا خشبية.

👉 اكتب هذه المقولة:

"لا يمكنك الهروب من مسؤوليات الغد بتجنبها اليوم." —أبراهام لينكولن

5. ضعف المساءلة الذاتية

العدو الأخير للإنتاجية: عدم تحملك مسؤولية أفعالك (وعدم أفعالك).

أعتبر هذا العامل مزيجًا من كل العوامل السابقة التي تقلل من الإنتاجية، لأنه المصير الذي ستواجهه إذا لم تتمكن من التغلب على العوامل الأخرى: فكلما زادت شكوكك في نفسك، ووضعت معايير مستحيلة، ولم تحترم حدودك، وبررت التسويف، زادت ضعف العضلة العقلية التي تجعلك مسؤولاً عن إنجاز مهامك وتحقيق أهدافك.

ولكن ماذا لو كنت، عزيزي القارئ، تعتقد أنك تعاني من مشكلة في تحمل المسؤولية الذاتية؟ خذ النصيحة من شخص يمكنه أن يتفهمك: الخطوة الأولى هي تحديد المشكلة، والخطوة الثانية هي الحصول على المساعدة.

لحسن حظك، لا يتعين عليك الذهاب بعيدًا للحصول على هذه المساعدة...

لقد كان تطبيق ClickUp، وهو تطبيق شامل للإنتاجية، سلاحي السري الشخصي للتخلص من العادات السيئة التي كانت تجعل من الصعب عليّ إتقان المسؤولية الذاتية الصحية غير القائمة على الخوف. إن تقسيم أهدافي ومشاريعي إلى مهام مرئية ومرنة تمامًا لم يساعدني فقط على أن أصبح أكثر إنتاجية، بل جعلني أيضًا أقل خوفًا من فكرة بذل الجهد اللازم لجني الثمار.

👉 اكتب هذه المقولة:

"المسؤولية هي الرابط الذي يربط الالتزام بالنتيجة." —بوب بروكتور

الخلاصة

إذا كنت من محبي هذا النوع من الأفلام مثلي، فربما لاحظت الموضوع البصري لهذا المقال: أفلام الرعب.

إذا فكرت في الأمر، ستجد أن أفلام الرعب وعوامل إعاقة الإنتاجية تعمل بطريقة مشابهة؛ فالتأثير الذي تحدثه عليك حقيقي، ولكن ليس بدون موافقتك أولاً.

إذا كان لديك القدرة على التمييز بين الفيلم والواقع، فأنت تمتلك المفتاح للتعرف على العوامل التي تقلل من الإنتاجية قبل أن تقع في براثنها.

ساعدني ClickUp في التغلب على العوامل التي تقلل من الإنتاجية، مثل فقدان الإشعارات، أو فقدان تتبع المهام الفرعية، أو تصفح مليون علامة تبويب للقيام بمهمة واحدة... ولكن ما جعلني أقوى حقًا هو تحديد العوائق في ذهني والعمل على التغلب عليها.

بالجمع بين تلك المعرفة الشخصية ومنصة الإنتاجية المجانية المناسبة، أشعر أنني مستعد لمواجهة أي شيء.

حتى الزومبي الحقيقيون.