أفضل 15 بديلاً لـ ChatGPT للبرمجة في عام 2025

عندما ظهر ChatGPT على الساحة، أحدث صدمة في عالم التكنولوجيا. شعر عشاق الذكاء الاصطناعي المهتمون بالبرمجة بالحماس إزاء احتمال ظهور مساعد ذكي قادر على البرمجة بعدة لغات، وتصحيح الأخطاء على الفور، وتولي المهام الشاقة المتمثلة في صياغة الوثائق.

ومع ذلك، عندما تعمقت في استكشاف قدرات ChatGPT وتحدثت مع مطورين محترفين، بما في ذلك بعض الأصدقاء في ClickUp، أدركت أن الواقع لم يكن سلسًا تمامًا كما كان يوحي الحماس الأولي.

على الرغم من أن ChatGPT قوي بلا شك، إلا أنه له حدوده عندما يتعلق الأمر بمهام البرمجة.

كمبرمج، ربما تكون قد أدركت ذلك أيضًا. لهذا السبب جمعنا آراء المطورين وخبراء التكنولوجيا لنقدم لك هذه القائمة بأفضل البدائل المجانية والمدفوعة لـ ChatGPT في مجال البرمجة. دعنا نرى كيف تقارن بعضها ببعض.

⏰ ملخص في 60 ثانية فيما يلي قائمة موجزة تضم كل أداة مع وصف موجز لأفضل حالات استخدامها: ClickUp – إدارة شاملة للمشاريع بمساعدة الترميز بالذكاء الاصطناعي – إدارة شاملة للمشاريع بمساعدة الترميز بالذكاء الاصطناعي

GitHub Copilot – مبرمج مساعد يعمل بالذكاء الاصطناعي لإكمال البرمجة

Microsoft Copilot – مساعد ذكاء اصطناعي متكامل عبر منتجات Microsoft

Amazon CodeWhisperer – اقتراحات أكواد الذكاء الاصطناعي لمطوري AWS

CodeT5 – إنشاء وفهم الكود مفتوح المصدر

Tabnine – إكمال الكود بالذكاء الاصطناعي لعدة لغات

Google Gemini – ذكاء اصطناعي متعدد الوسائط مع قدرات برمجة

Codeium – إكمال الكود مجانًا باستخدام الذكاء الاصطناعي

PolyCoder – نموذج مفتوح المصدر لتوليد الكود

AskCodi – مساعد الذكاء الاصطناعي لتوثيق البرمجة والاستفسارات

OpenAI Codex – إنشاء أكواد قوية من اللغة الطبيعية

IntelliCode – توصيات برمجة مدعومة بالذكاء الاصطناعي في Visual Studio

Replit Ghostwriter – إكمال الكود بالذكاء الاصطناعي في Replit IDE

Snyk Code – تحليل أمان الكود المدعوم بالذكاء الاصطناعي

Codiga – مساعد البرمجة مع تحليل الكود ومقتطفات

ولكن أولاً، دعونا نفهم لماذا لا يعتبر ChatGPT دائمًا أفضل مساعد في البرمجة.

قيود ChatGPT

على الرغم من أن ChatGPT مدعوم بنموذج متقدم لتعلم اللغة (LLM)، إلا أنه يعتمد على مدخلات من مصادر عبر الإنترنت محدودة العدد.

الدقة والموثوقية: قد يكون قد يكون كتابة الكود باستخدام ChatGPT غير موثوق به وقد يحتوي على أخطاء أو أوجه قصور. يحتاج المبرمجون إلى مراجعة الاقتراحات وإعادة كتابتها. قد تؤدي هذه الخطوة الإضافية إلى إبطاء العمل على المدى الطويل، حيث لا يمكنك الوثوق تمامًا في نتائجها

فهم محدود للسياق: قد تتعثر ChatGPT في مهام البرمجة المعقدة التي تتطلب فهمًا عميقًا لغرض المشروع والبنية العامة. قد يواجه النموذج صعوبة في النظر في الحالات الاستثنائية أو الاندماج بسلاسة مع قواعد البرمجة الحالية

نقص الإبداع والابتكار: على الرغم من أن ChatGPT جيد جدًا في إنجاز المهام المتكررة، إلا أنه قد لا يكون أفضل أداة لإنشاء حلول برمجية رائعة. بالنسبة للمشكلات التي تتطلب تفكيرًا خارج الصندوق، لا يقدم ChatGPT مساعدة كبيرة

وعي أمني محدود: قد لا يعطي إنشاء كود ChatGPT الأولوية لأفضل ممارسات الأمان. يجب على المطورين توخي الحذر الشديد بشأن الثغرات الأمنية المحتملة التي قد تنتج عن الاقتراحات

مخاوف بشأن تحيز البيانات: قد تكون بيانات تدريب ChatGPT متحيزة، مما قد ينعكس على كوده. قد يتسبب ذلك في مشكلات غير متوقعة أو حتى تفاقم المشكلات الموجودة بالفعل في الكود

بسبب هذه العيوب، يبحث العديد من المبرمجين عن أدوات ذكاء اصطناعي أخرى تعمل بلغات برمجة مختلفة. يمكن لهذه الأدوات الجديدة معالجة المشكلات بطريقة أكثر تحديدًا، اعتمادًا على احتياجات المبرمج.

بدائل ChatGPT للبرمجة في لمحة سريعة

فيما يلي نظرة عامة سريعة على أفضل 15 بديلاً لـ ChatGPT للمبرمجين.

بدائل ChatGPT حالة الاستخدام الأفضل لـ ClickUp إدارة مشاريع البرمجيات بمساعدة الذكاء الاصطناعي المدمج إدارة سير العمل بشكل عام، والتواصل، وتوزيع المهام لمشاريع البرمجة GitHub Copilot إكمال الكود واقتراحه وإنشاؤه إكمال الكود للأغراض العامة والمساعدة في بيئة تطوير GitHub Microsoft Copilot اقتراحات الكود ودروس البرمجة مشابه لـ GitHub Copilot، ولكنه يتكامل مع أدوات تطوير Microsoft Amazon CodeWhisperer إكمال الكود وإنشاؤه يركز على التطوير المستند إلى السحابة ويتكامل مع خدمات AWS CodeT5 توليد الكود وترجمته مهام متقدمة لتوليد الكود، وترجمة الوصف باللغة الطبيعية إلى كود Tabnine إكمال الكود حسب السياق تخصيص اقتراحات البرمجة بناءً على أسلوبك في البرمجة وسياق المشروع Google Bard استرجاع المعلومات وتلخيصها البحث في الموضوعات التقنية، والعثور على أمثلة للرموز ذات الصلة، وتلخيص وثائق الرموز المعقدة Codeium توليد الكود والتوثيق إنشاء هياكل أساسية للرموز البرمجية وإنشاء تعليقات على الوثائق PolyCoder مراجعة الكود وتحليله تحديد الأخطاء المحتملة وأوجه القصور في الكود الحالي AskCodi معالجة اللغة الطبيعية، والبحث عن الكود، والتفسير البحث في قواعد البرمجة عن الوظائف وفهم الكود الحالي من خلال تفسيرات باللغة الطبيعية OpenAICodex تعزيز التكنولوجيا الأساسية لبعض مساعدات البرمجة بالذكاء الاصطناعي لا يمكن الوصول إليه مباشرة، ولكنه يشكل الأساس لأدوات مثل GitHub Copilot IntelliCode (Visual Studio) إكمال الكود وإعادة هيكلته مساعدة مدمجة في البرمجة لـ Visual Studio، تقدم اقتراحات وخيارات لإعادة هيكلة البرمجة Replit Ghostwriter إكمال الكود والاقتراحات داخل بيئة تطوير Replit يعزز التطوير داخل منصة البرمجة السحابية Replit Snyk Code التعاون في البرمجة في الوقت الفعلي بيئة برمجة تعاونية حيث يمكن لأعضاء الفريق تعديل البرمجة واقتراحها معًا. يدعم لغات برمجة متعددة في وقت واحد Codega اختبار البرمجة المدعوم بالذكاء الاصطناعي أتمتة جوانب عملية اختبار الكود، وتحديد المشكلات المحتملة

أفضل 15 بديلاً لـ ChatGPT للبرمجة

قرر فريقنا في ClickUp اختبار أفضل 15 بديلاً لـ ChatGPT وتجميع مجموعة أدوات برمجة لك. وإليك هذه الأدوات:

1. ClickUp

ابدأ البرمجة مع ClickUp قم بإنشاء كود باستخدام تعليمات بسيطة بلغة طبيعية باستخدام ClickUp Brain

ClickUp هي واحدة من أكثر الأدوات شمولاً لإدارة مشاريع البرمجيات. فهي تجمع بين ميزات مثل إدارة المهام والسباقات السريعة مع الدردشة في الوقت الفعلي وإدارة المستندات ولوحات المعلومات القابلة للتخصيص. وهذا يتيح لفريقك التعاون بسلاسة وتتبع التقدم بصريًا والاحتفاظ بجميع معلومات مشروعك في مركز واحد.

يمكن لمساعد الذكاء الاصطناعي متعدد الأغراض المدمج فيه، ClickUp Brain ، تولي المهام الروتينية والمتكررة لتوفير الوقت. كما يمكنه العمل كمساعد برمجة بالذكاء الاصطناعي يقدم اقتراحات للرموز البرمجية مباشرة داخل المنصة. يمكنك استخدام ClickUp Brain لإنشاء أو تلخيص أو تحرير أو حتى إكمال جزء من الرمز البرمجي.

سواء كنت عالقًا في خوارزمية صعبة أو تحتاج إلى تحديث سريع لقواعد اللغة، يمكن لـ ClickUp Brain مساعدتك في البرمجة بشكل أسرع وأذكى.

يتكامل ClickUp بشكل مثالي مع أنظمة التحكم في الإصدارات، مثل GitHub و GitLab. لن تضطر إلى التنقل بين المنصات، فكل شيء مركزي وسهل الوصول إليه.

ربط مهام ClickUp مع التزامات GitHub وفروعها وطلبات السحب من مهام ClickUp

باستخدام خيار تنسيق كتل الكود في ClickUp، يمكنك مشاركة مقتطفات الكود بسهولة مع فريقك داخل ClickUp Tasks أو ClickUp Docs ، مع تمييز الصيغة الصحيحة. وهذا يضمن أن الجميع على نفس الصفحة ويجنب الالتباس حول وظائف الكود.

تسريع تسليم البرامج باستخدام لوحات معلومات Sprint

مع مشاريع البرمجة الكبيرة، عليك أن تظل على اطلاع على كل شيء. توفر لوحة معلومات ClickUp، جنبًا إلى جنب مع منصة إدارة مشاريع فريق ClickUp Software، رؤية في الوقت الفعلي لتقدم المشروع وإنتاجية الفريق.

باستخدام هذه الأدوات، يمكن لفرق التطوير تحديد العقبات في وقت مبكر، وتعديل تخصيص الموارد حسب الحاجة، وضمان تسليم المشاريع في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية.

أفضل ما في الأمر هو أن هذه المنصة تتيح لهم إضافة حقول مخصصة إلى المهام لجميع مشاريع البرمجة. يمكنهم تتبع تفاصيل مثل لغات البرمجة المستخدمة وحالة مراجعة الكود أو حتى معرّفات الأخطاء. كل شيء قابل للتخصيص وفقًا للاحتياجات المحددة، مما يسهل إدارة مشاريع البرمجيات.

?مزيد من المعلومات: كيفية كتابة تقرير أخطاء أفضل؟

يوفر ClickUp أيضًا أكثر من 1000 نموذج لعدة حالات استخدام. على سبيل المثال، يجمع نموذج ClickUp لتطوير البرامج كل ما تحتاجه لتشغيل مشاريع تطوير التطبيقات بسلاسة في مكان مركزي.

تنزيل هذا النموذج قم بإدارة عملية تطوير التطبيقات باستخدام نموذج تطوير البرامج من ClickUp

هذا يعني أن جميع فرقك، من المنتج والتصميم إلى الهندسة وضمان الجودة، يمكنها العمل معًا بسهولة. لا تحتاج سوى أداة واحدة لإدارة كل شيء — من بناء خارطة طريق المنتج وضمان تسليم الميزات المهمة في الوقت المحدد إلى إصلاح الأخطاء.

القالب أيضًا مرن للغاية. يمكنك اختيار طرق مختلفة لإدارة المشاريع (مثل Scrum أو Kanban) حسب ما يناسبك. بالإضافة إلى ذلك، يتيح لك إنشاء تسميات مخصصة للمهام. على سبيل المثال، استخدم تسميات مثل "نيويورك" أو "كاليفورنيا" لموقع المشروع و"V1. 0" أو "V2. 0" للإشارة إلى الإصدار الذي تنتمي إليه ميزة أو خطأ ما. بهذه الطريقة، يتكيف ClickUp مع سير عملك المحدد، وليس العكس.

يمكنك أيضًا الاختيار من بين أكثر من ستة طرق عرض لتتبع التقدم، مثل القوائم واللوحات والتقويمات وحتى الخرائط الذهنية. ينطبق هذا التفصيل حتى على حالات المهام — هناك أكثر من 16 خيارًا للاختيار من بينها! وهذا يساعد جميع أفراد الفريق على فهم ما يحدث بالضبط في المشروع ويبقيهم على اطلاع دائم.

أفضل ميزات ClickUp

📮ClickUp Insight: يستخدم 12% فقط من المشاركين في استطلاعنا ميزات الذكاء الاصطناعي المدمجة في حزم الإنتاجية. يشير هذا الانخفاض في معدل الاستخدام إلى أن التطبيقات الحالية قد تفتقر إلى التكامل السلس والسياقي الذي من شأنه أن يدفع المستخدمين إلى الانتقال من منصات المحادثة المستقلة المفضلة لديهم. على سبيل المثال، هل يمكن للذكاء الاصطناعي تنفيذ سير عمل آلي بناءً على موجه نص عادي من المستخدم؟ ClickUp Brain يمكنه ذلك! الذكاء الاصطناعي مدمج بعمق في كل جانب من جوانب ClickUp، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تلخيص سلاسل المحادثات وصياغة النصوص أو صقلها واستخراج المعلومات من مساحة العمل وإنشاء الصور والمزيد! انضم إلى 40% من عملاء ClickUp الذين استبدلوا 3 تطبيقات أو أكثر بتطبيقنا الشامل للعمل!

قيود ClickUp

تفتقر النسخة المحمولة إلى بعض الميزات المتوفرة في النسخة المكتبية

على الرغم من أن ClickUp University مكرسة لتعليمك كيفية استخدام ClickUp بأفضل طريقة ممكنة، إلا أن المستخدمين الجدد قد يجدون المنصة مربكة بسبب ميزاتها العديدة ومنحنى التعلم الحاد

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (9,700+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (3,900+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

سهولة الاستخدام مذهلة للغاية. ClickUp سهل للغاية ليس فقط للمستخدمين ولكن أيضًا لجميع أعضاء الفريق. كما أنه سهل التخصيص للحصول على أقصى استفادة منه. يوفر عدد مذهل من ClickApps (المكونات الإضافية/الإضافات) والتكامل مع كل شيء بدءًا من الحقول المخصصة والعلاقات/التبعيات والتقويمات والبريد الإلكتروني وغيرها من التكاملات. أفضل اختياراتي هي الأتمتة والمساعدة المدمجة بالذكاء الاصطناعي.

سهولة الاستخدام مذهلة للغاية. ClickUp سهل للغاية ليس فقط للمستخدمين ولكن أيضًا لجميع أعضاء الفريق. كما أنه سهل التخصيص للحصول على أقصى استفادة منه. يوفر عدد مذهل من ClickApps (المكونات الإضافية/الإضافات) والتكامل مع كل شيء بدءًا من الحقول المخصصة والعلاقات/التبعيات والتقويمات والبريد الإلكتروني وغيرها من التكاملات. أفضل اختياراتي هي الأتمتة والمساعدة المدمجة بالذكاء الاصطناعي.

2. GitHub Copilot

عبر GitHub Copilot

GitHub Copilot هي إحدى أدوات البرمجة بالذكاء الاصطناعي التي تليق باسمها. عندما أبدأ في كتابة الكود، تقترح عليّ أسطر كاملة أو حتى كتل من الكود التي تناسب السياق.

هذه هي الطريقة التي يوفر لك بها ساعات لا حصر لها من كتابة الأكواد النمطية والبحث عن تفاصيل بناء الجمل.

أفضل ما في الأمر؟ على الرغم من أنه قد يوفر خيارات متعددة، إلا أنك لا تزال تتمتع بالسيطرة الكاملة لاختيار الخيار الأنسب للحالة.

يدعم خبير البرمجة بالذكاء الاصطناعي أيضًا لغات متعددة، بما في ذلك Python و Javascript و Ruby و C++. يقوم تلقائيًا بإنشاء تعليقات ووثائق للكود الذي تكتبه. وهذا يساعد بقية أعضاء الفريق على الوصول إلى قاعدة الكود بسهولة.

يدعم GitHub ميزات مثل إنشاء المستندات والتفاعل باللغة الطبيعية التي يمكن أن تساعد في تحسين كفاءة المطورين.

أفضل ميزات GitHub Copilot

استخدم دعم طلب السحب لتوليد علامات وأوصاف مدعومة بالذكاء الاصطناعي تلقائيًا، مما يسهل فهم ومراجعة تغييرات الكود

استمتع براحة واجهة سطر الأوامر (CLI) المدمجة في Copilot والتي تتيح لك التعامل مع مهام التطوير الشائعة دون الحاجة إلى التبديل من بيئة التطوير المتكاملة (IDE)

إنشاء كود باستخدام GPT-4 بشكل أسرع وأكثر كفاءة

قيود GitHub Copilot

قد تواجه صعوبة في مهام البرمجة المعقدة التي تتطلب فهمًا عميقًا للبنية العامة للمشروع والغرض منه

قد لا تعطي الأولوية لأفضل ممارسات الأمان

أسعار GitHub Copilot

مجاني

الفريق: 4 دولارات أمريكية لكل مستخدم شهريًا

المؤسسات: 21 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات GitHub Copilot

G2: 4. 5/5 (135+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (20+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن GitHub Copilot؟

يزيد Github copilot من كفاءة وإنتاجية فريق التطوير لأنه قابل للتخصيص بالكامل ومصمم خصيصًا وفقًا لمهارات المطورين. بناءً على السياق، يقدم طرقًا ووظائف ومتغيرات وحتى كتل كود كاملة. يقدم كودًا أكثر قابلية للتكيف وجديرًا بالثناء. التكامل مع التطبيقات المختلفة سهل.

يزيد Github copilot من كفاءة وإنتاجية فريق التطوير لأنه قابل للتخصيص بالكامل ومصمم خصيصًا وفقًا لمهارات المطورين.

بناءً على السياق، يقدم طرقًا ووظائف ومتغيرات وحتى كتل كود كاملة. يقدم كودًا أكثر قابلية للتكيف وجديرًا بالثناء. التكامل مع التطبيقات المختلفة سهل.

3. مايكروسوفت كوبيلوت

عبر Microsoft Copilot

يعد Microsoft Copilot إضافة قيّمة إلى مجموعة أدوات المطورين، خاصةً إذا كنت تبرمج في بيئة تطوير Microsoft. فالتكامل بينه وبين نظام MS البيئي يلغي الحاجة إلى تبديل المنصات أو تعلم واجهات جديدة.

تتيح ميزة تحميل الملفات في Copilot تحليل الكود الموجود لديك بعدة لغات، بما في ذلك Python وJavaScript وJava وC++ وHTML وCSS. يعزز هذا التحليل فهم Copilot لمشروعك، مما يؤدي إلى تقديم اقتراحات ومساعدة أكثر صلة بالموضوع في التفاعلات المستقبلية.

والأهم من ذلك، أن Copilot يعطي الأولوية لخصوصية البيانات. بعد التحليل، يتم حذف الملفات التي قمت بتحميلها ومحتواها تلقائيًا، مما يضمن أمان الكود الخاص بك.

أفضل ميزات Microsoft Copilot

استكشف طرقًا بديلة لحل المشكلة، مما يدفعك إلى التفكير في أساليب مختلفة

الوصول إلى مكتبات وأطر عمل وقواعد برمجة جديدة لدمج هذه المعرفة في الاقتراحات حتى يظل الكود محدثًا

قيود Microsoft Copilot

قد تكون الاقتراحات المقدمة معقدة للغاية وأصعب في الفهم من الكود الذي يمكن للمطور كتابة بنفسه

أسعار Microsoft Copilot

مجاني

Microsoft Copilot Pro: 20 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات Microsoft Copilot

G2: 4. 3/5 (59+ تقييم)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Microsoft Copilot؟

أنا شخصياً أحبها. بالنسبة لي، الأمر يتعلق بتحسين الإنتاجية بدلاً من إنشاء أكواد معقدة أفضل أن أكتبها بنفسي لأكون واثقاً تماماً. بالنسبة لي، إنها جيدة جداً في: إنشاء حالات اختبار. غالبًا ما يقترح حالات حرجة لاختبارات الوحدة التي قد أفوتها لولا ذلك. إكمال الأسطر (إنه مثل IDE فائق القوة حيث بدلاً من اقتراح الوظائف، يمكنه إكمال السطر بالكامل مع المعلمات).

أنا شخصياً أحبها. بالنسبة لي، الأمر يتعلق بتحسين الإنتاجية بدلاً من إنشاء أكواد معقدة أفضل أن أكتبها بنفسي لأكون واثقاً تماماً. بالنسبة لي، إنها جيدة جداً في:

إنشاء حالات اختبار. غالبًا ما يقترح حالات حرجة لاختبارات الوحدة التي قد أفوتها لولا ذلك.

إكمال الأسطر (إنه مثل IDE فائق القوة حيث بدلاً من اقتراح الوظائف، يمكنه إكمال السطر بالكامل مع المعلمات).

4. Amazon CodeWhisperer

عبر Amazon CodeWhisperer

Amazon CodeWhisperer هو كل ما تحتاجه للتعامل مع المشاريع على AWS. إنه أداة ذكاء اصطناعي مدربة على إنتاج أكواد باستخدام أكواد مفتوحة المصدر ومكتبات أكواد Amazon.

ما عليك سوى كتابة تعليقات واضحة بلغة طبيعية تصف ما تريد تحقيقه، وسيقوم CodeWhisperer بترجمتها إلى كود فعلي. يمكنك التركيز على "ماذا" — الوظيفة التي نريد إنشاءها — وترك CodeWhisperer يتولى "كيف" — الكود المحدد اللازم للاستفادة من خدمات AWS.

يعمل CodeWhisperer ضمن أدوات التطوير الحالية لديك مثل JetBrains و VS Code.

بعد الإعداد، يقوم بتحليل الكود الخاص بك في الوقت الفعلي، ويقدم المساعدة في كتابة كود جديد، وتحسين الكود الحالي، وحتى مراجعته للتأكد من جودته.

تعزيز إنتاجية المطورين والبحث عن الكود الصحيح أو مكتبة استدعاء الوظائف، يقترح CodeWhisperer خيارات تتكامل تمامًا مع خدمات AWS.

أفضل ميزات Amazon CodeWhisperer

أعط الأولوية للأمان. غالبًا ما يتضمن الكود المقترح أفضل الممارسات لتأمين تطبيقات السحابة

الوصول إلى أمثلة على أكواد توضح كيفية التفاعل مع الخدمة، مما يسرع من عملية التعلم

الإبلاغ عن اقتراحات الكود التي تشبه الكود المتاح للجمهور أو تصفية هذه الاقتراحات

قيود Amazon CodeWhisperer

يحتاج إلى السياق الكامل لتوليد الكود الأكثر دقة

يتميز في التطوير القائم على السحابة وتكامل AWS، ولكنه قد لا يكون بنفس المرونة في مهام البرمجة العامة مقارنة ببعض مساعدات البرمجة الأخرى التي تعمل بالذكاء الاصطناعي

أسعار Amazon CodeWhisperer

مجاني

تقييمات ومراجعات Amazon CodeWhisperer

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Amazon CodeWhisperer؟

سهولة التكامل مع برامج تحرير الكود ودقة الاستجابة.

سهولة التكامل مع برامج تحرير الكود ودقة الاستجابة.

5. CodeT5

عبر CodeT5

يمكن أن تصبح مشاريع تطوير البرمجيات واسعة النطاق مملة مع إضافة ميزات جديدة باستمرار. يتصدى CodeT5 لهذا التحدي من خلال العمل كمساعد ذكي للبرمجة.

بناءً على قاعدة بيانات ضخمة من الأكواد الحالية، يستخدم CodeT5 "بنية مشفرة ومفككة موحدة ومدربة مسبقًا ومدركة للمعرفات". يتيح هذا التصميم المتطور له فهم ومعالجة العناصر الخاصة بالكود (مثل أسماء المتغيرات ومعرفات الوظائف) أثناء تشفير المدخلات وفك تشفير المخرجات، مما يحسن قدرته على إنشاء كود ذي صلة وصحيح من الناحية النحوية.

باستخدام CodeT5، يمكنك وصف المشكلات المعقدة أو الوظائف المطلوبة بلغة طبيعية. ثم تحاول الأداة ترجمة وصفك إلى كود فعال، حتى للمهام المعقدة. تقلل هذه الإمكانية من وقت التطوير بشكل كبير، مما يتيح لك التركيز على الأهداف الأساسية لمشروعك بدلاً من الانشغال بتفاصيل التنفيذ.

أفضل ميزات CodeT5

تلخيص الكود إلى تفسيرات أبسط

تحويل التعليمات باللغة الطبيعية إلى كود فعلي لأكثر المهام تعقيدًا

ترجمة الكود من لغة إلى أخرى

إجراء الكشف الدقيق عن عيوب البرمجة والكشف عن النسخ المطابقة

قيود CodeT5

أفضل لتوليد الكود من تصحيح الأخطاء

القدرات تتطور، ولكن قد توجد قيود مقارنة بمساعدي البرمجة بالذكاء الاصطناعي الأكثر رسوخًا

أسعار CodeT5

أسعار مخصصة

تقييمات CodeT5 ومراجعاته

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن CodeT5؟

لا توجد تقييمات متاحة

6. Tabnine

عبر Tabnine

Tabnine هو مساعد ذكي للمبرمجين يجعل البرمجة أسرع وأسهل. إنه مساعد إكمال تلقائي فائق القوة يمكنه فعلاً قراءة أفكارك، على الأقل أفكارك المتعلقة بالبرمجة.

يتذكر طريقة البرمجة ويقترح طرقًا لتحسينها مع الحفاظ على أمان وسلامة الكود.

قد يستغرق كتابة اختبارات الوحدة للتحقق من عمل الكود بشكل صحيح وقتًا طويلاً. يمكن لـ Tabnine أتمتة هذه المهمة من خلال اقتراح اختبارات وحدة ذات صلة بالكود. وهو يدعم العديد من لغات البرمجة الشائعة، لذا يمكنك الاستمرار في استخدام لغاتك المفضلة.

أفضل ميزات Tabnine

اضغط على Tab أو Enter لقبول مقتطف الكود المقترح

استخدم التعليقات والمكتبات المثبتة والملفات المفتوحة لتطوير نتائج إكمال الكود وتحسينها

قم بتخصيص سلوك البرمجة في Tabnine وفقًا لتفضيلاتك عن طريق ضبط عدد الاقتراحات المعروضة وتمكين أو تعطيل ميزات معينة

قيود Tabnine

قد يقدم اقتراحات غير صحيحة للرموز البرمجية تتطلب تصحيحًا يدويًا

قد تكون القدرات محدودة في المشاريع الأكثر تعقيدًا

أسعار Tabnine

مجاني إلى الأبد

المزايا: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: 39 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات وتصنيفات Tabnine

G2: 4. 2/5 (40+ تقييم)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Tabnine؟

يتكيف بسرعة مع أسلوب البرمجة الخاص بي وتنسيقاته، ويتم تحديثه ليتوافق مع المتغيرات والوظائف التي قمت بتعريفها. يستنتج بسرعة الاتجاه الذي تسير فيه البرمجة ويقدم اقتراحات سياقية. لقد ساعدني في تسريع وقت التطوير وساعدني في تعلم لغات جديدة. كما يعجبني أنه يعمل مع جميع بيئات تطوير البرمجيات (IDE).

يتكيف بسرعة مع أسلوب البرمجة الخاص بي وتنسيقاته، ويتم تحديثه ليتوافق مع المتغيرات والوظائف التي قمت بتعريفها. يستنتج بسرعة الاتجاه الذي تسير فيه البرمجة ويقدم اقتراحات سياقية. لقد ساعدني في تسريع وقت التطوير وساعدني في تعلم لغات جديدة. كما يعجبني أنه يعمل مع جميع بيئات تطوير البرمجيات (IDE).

7. Google Gemini (المعروف سابقًا باسم Bard)

عبر Google

إذا كنت تبحث عن محرك متقدم لتوليد الأكواد، فإن Gemini ليس هو ما تبحث عنه. إنه أشبه بمساعد بحث فائق القوة مخصص للمبرمجين.

هل واجهتك مشكلة صعبة أو خوارزمية معقدة؟ يمكنك تشغيل Gemini وشرح المشكلة. وسيقوم بالبحث في أعماق الإنترنت، واستخراج الوثائق ذات الصلة، وأمثلة على الأكواد، وحتى المناقشات حول مشاكل مماثلة.

يمكنه أيضًا إنتاج كود بأكثر من 20 لغة برمجة وترجمة التعليمات اللغوية البسيطة إلى كود فعال. يمكنك استخدام Gemini لإصلاح الأخطاء النحوية والمنطقية في الكود الموجود. قد تكون قدرة الذكاء الاصطناعي على إنشاء الكود وشرحه مفيدة في التعلم وتصميم النماذج الأولية وتوثيق المشاريع.

تتيح لك التكامل مع خدمات Google الأخرى مثل Docs و Drive دمج مخرجات البرمجة من Gemini في سير عملك بسلاسة. كما يمكنه الوصول إلى قاعدة بيانات محرك البحث الضخمة من Google، والتي تعد منجمًا ذهبيًا للمعلومات.

أفضل ميزات Google Gemini

إعادة كتابة الكود الحالي لتحديثه

اقترح حلول برمجة بديلة لم تفكر فيها من قبل

ترجمة الكود من لغة برمجة إلى أخرى بسهولة

قيود Google Gemini

قد يحتاج الكود المكتوب بواسطة الذكاء الاصطناعي إلى مراجعة وتصحيح من قبل الب

مخاوف تتعلق بالخصوصية والأمان حول مشاركة الكود الحساس نظرًا لأن Gemini يستخدم مدخلات الدردشة لتدريب نموذجه

أسعار Google Gemini

مجاني

تقييمات وتصنيفات Google Geminiratings

G2: 4. 4/5 (139+ تقييم)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Google Gemini؟

أنا معجب جدًا بما يمكن أن يفعله gemini 1. 5 pro ai studio. لقد أنشأت لعبة ثعبان python كاملة الوظائف مع إعدادات لتغيير لون الثعبان وسرعته دون أن أعرف أي شيء عن البرمجة، على الرغم من أن كل تغيير تطلب بعض الخطوات. أتساءل عما إذا كان بإمكاننا إنشاء ألعاب أكثر تعقيدًا مثل Tetris، أو أكثر من ذلك، إذا طلبنا منه القيام بكل شيء خطوة بخطوة [كما ورد في النص الأصلي].

أنا معجب جدًا بما يمكن أن يفعله gemini 1. 5 pro ai studio. لقد أنشأت لعبة ثعبان بيثون كاملة الوظائف مع إعدادات لتغيير لون الثعبان وسرعته دون أن أعرف أي شيء عن البرمجة، على الرغم من أن كل تغيير تطلب بعض الخطوات. أتساءل عما إذا كان بإمكاننا إنشاء ألعاب أكثر تعقيدًا مثل Tetris، أو أكثر من ذلك، إذا طلبنا منه القيام بكل شيء خطوة بخطوة [كما ورد في النص الأصلي].

مراجعة Reddit

8. Codeium

عبر Codeium

يقدم Codeium مجموعة من الميزات والخطط القابلة للتخصيص وفقًا لاحتياجات الأفراد والفرق والمؤسسات.

يدعم أكثر من 70 لغة برمجة ويتكامل مع العديد من بيئات التطوير المتكاملة (IDE)، بما في ذلك Chrome وSafari وEdge وMac OS وWindows وiOS وAndroid.

يمكنك إنشاء كود أحادي ومتعدد الأسطر مع اقتراحات متعددة. يتضمن Codeium وظيفة بحث ذكية لمساعدة المطورين في العثور على واجهات برمجة التطبيقات (API) واستخدامها بشكل أكثر كفاءة.

يظل Codeium المفضل لدى المبرمجين لدقته التي لا مثيل لها، متفوقًا على منافسيه مثل GitHub و Tabnine.

أفضل ميزات Codeium

ضمان الامتثال لمعيار SOC2 من النوع 2، على عكس معظم مساعدات البرمجة بالذكاء الاصطناعي الأخرى

استفد من السياق للحصول على اقتراحات لكتل الكود ذات الصلة، واستدعاءات الوظائف، وتعريفات المتغيرات التي تتوافق مع بنية مشروعك وأسلوب البرمجة

حلل الكود واحصل على اقتراحات لحالات اختبار محتملة، مما يسرع عملية كتابة الاختبارات ويعزز قابلية اختبار الكود

قيود Codeium

يتميز في إكمال الكود ولكنه قد لا يقدم نفس المستوى من المساعدة في تصحيح الأخطاء المنطقية المعقدة

أسعار Codeium

مجاني إلى الأبد

الفريق: 12 دولارًا أمريكيًا لكل مقعد شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات Codeium وتعليقات المستخدمين

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Codeium؟

Codeium سهل الاستخدام للغاية ويقدم اقتراحات مفيدة حقًا. نظرًا لأنه يعمل بالكامل على أجهزة المستخدم، فهو سريع للغاية، حتى بالنسبة للموظفين عن بُعد، ولا يمكن ملاحظته.

Codeium سهل الاستخدام للغاية ويقدم اقتراحات مفيدة حقًا. نظرًا لأنه يعمل بالكامل على أجهزة المستخدم، فهو سريع للغاية، حتى بالنسبة للموظفين عن بُعد، ولا يمكن ملاحظته.

9. PolyCoder

PolyCoder هو برنامج مفتوح المصدر، مشابه لبعض الأدوات الأخرى في هذه القائمة. ومع ذلك، على عكس غيره، فهو يتطور باستمرار.

إنه نموذج لغة كبير قائم على محول يحتوي على 2.7 مليار معلمة طوره باحثون في جامعة كارنيجي ميلون. وهذا يجعله أحد أكبر نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتوليد الكود. يتيح حجم هذا النموذج الكبير لـ PolyCoder إنشاء كود عالي التعقيد والدقة عبر 12 لغة برمجة.

تم تدريبه على مجموعة متنوعة من البيانات التي سمحت لـ PolyCoder بتعلم الأنماط والهياكل الشائعة عبر لغات مختلفة وإنشاء كود عالي الجودة.

يستخدم PolyCoder خوارزميات متقدمة لإنشاء كود من وصف باللغة الطبيعية. يمكن استخدامه لمهام مراجعة الكود تلقائيًا. نظرًا لأن هذه أداة ذكاء اصطناعي مفتوحة المصدر، يمكن للمطورين ضبط النموذج وتخصيصه وفقًا لحالات الاستخدام والتطبيقات الخاصة بهم.

أفضل ميزات PolyCoder

استفد من المعرفة الجماعية لمجتمع البرمجة، التي توفر مجموعة متطورة باستمرار من اقتراحات البرمجة وفرص التعلم

تحديد كتل الكود المتكررة واقتراح طرق لإعادة كتابتها

قيود PolyCoder

أكثر ملاءمة لإكمال البرمجة والتعلم من تصحيح الأخطاء المنطقية المعقدة

أسعار PolyCoder

مجاني

تقييمات ومراجعات PolyCoder

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

10. AskCodi

عبر AskCodi

هل أنت مهتم بمنصة مجتمع افتراضية للمبرمجين حيث يمكنك طرح الأسئلة وطلب المساعدة وتقديمها والتفاعل مع عشاق البرمجة الآخرين؟ تحقق من AskCodi.

AskCodi يقلل من حواجز الدخول إلى مجال تطوير البرمجيات، مما يسهل على مجموعة واسعة من الأشخاص استكشاف فرص العمل في هذا المجال.

يمكن لهذه الأداة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي تحسين تجربة المطورين من خلال أتمتة مهام البرمجة المختلفة وتوفير التعليقات والدعم في الوقت الفعلي. يمكنها إنشاء أكواد برمجية بلغات برمجة مختلفة، بما في ذلك Python وJava وHTML وCSS وJavaScript وغيرها.

يوفر أداة إنشاء اختبارات الوحدات وأداة إنشاء اختبارات Cucumber للغات الرئيسية، مما يوفر على المطورين الوقت الذي يقضونه في كتابة الاختبارات بأنفسهم.

هذا المجتمع مجاني للاستخدام ويتم تشغيله بواسطة متطوعين شغوفين بالبرمجة.

أفضل ميزات AskCodi

ادمج مع بيئات التطوير المفضلة لديك مثل Visual Studio Code و JetBrains و Atom

استخدم أدوات مثل DocString و Code Explainer و C# Comments لفهم الكود وإنشاء الوثائق

بسّط عملية إنشاء الكود وإصلاح الأخطاء باستخدام التطبيقات المدمجة مثل Code Generator و Code Refractor و Code Fixer وغيرها.

قيود AskCodi

يحتاج المستخدمون إلى تقديم تعليمات واضحة ودقيقة للحصول على أفضل النتائج. قد لا تؤدي التعليمات المعقدة إلى نتائج جيدة

أسعار AskCodi

مجاني

الاشتراك المميز: 9.99 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

السعر النهائي: 29.99 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات AskCodi

G2: 4. 8/5 (84+ تقييم)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن AskCodi؟

ليس لدي سوى القليل من الخبرة في البرمجة، تقريبًا لا شيء، باستثناء دورة عامة في نظم المعلومات في الكلية. سمح لي Codi بالمساعدة في مشاريع لوحة التحكم والبيانات التي لم أكن لأتمكن من المساعدة فيها أبدًا. نظرًا لانشغال فرق التكنولوجيا لدينا، سمح لي Codi بتخفيف عبء العمل عن كاهل المبرمجين الفعليين لدينا، وسمح لي بتولي مهام أصغر يمكن أن يتولاها أعضاء الفريق الآخرون.

ليس لدي سوى القليل من الخبرة في البرمجة، تقريبًا لا شيء، باستثناء دورة عامة في نظم المعلومات في الكلية. سمح لي Codi بالمساعدة في مشاريع لوحة التحكم والبيانات التي لم أكن لأتمكن من المساعدة فيها أبدًا. نظرًا لانشغال فرق التكنولوجيا لدينا، سمح لي Codi بتخفيف عبء العمل عن كاهل المبرمجين الفعليين لدينا، وسمح لي بتولي مهام أصغر يمكن أن يتولاها أعضاء الفريق الآخرون.

11. OpenAI Codex

عبر OpenAI Codex

غالبًا ما يواجه المبرمجون صعوبة في العثور على الكود الموجود (المكتبات أو واجهات برمجة التطبيقات أو الوظائف) لحل مشكلات معينة. قد يكون هذا عائقًا يستغرق وقتًا طويلاً، خاصة للمبتدئين. يتفوق OpenAI Codex في هذه الخطوة من خلال اقتراح مقتطفات كود ذات صلة بهذه اللغات، مما يجعل البرمجة أسرع وأكثر سهولة.

يعمل على تبسيط البرمجة عن طريق تقليل الحاجة إلى التجربة والخطأ باستخدام مقتطفات برمجية متعددة. يتيح لك التركيز على وصف المشكلة ثم إنشاء حل لها. على الرغم من أنه ليس خاليًا من العيوب، إلا أن Codex يمكنه تحسين كفاءة البرمجة بشكل كبير من خلال توفير كود برمجي مناسب بناءً على مدخلاتك.

إنه يفهم أكثر من اثنتي عشرة لغة، بما في ذلك JavaScript وGo وPerl وPHP وRuby وSwift وTypeScript وحتى لغة البرمجة Shell. ولكنه قوي بشكل خاص في لغة Python.

أفضل ميزات OpenAI Codex

ترجمة الوظائف المعقدة إلى كود فعلي

تخلص من التجربة والخطأ عن طريق إنشاء الكود مباشرة، مما يوفر الوقت لحل المشكلات

أطلق أفكارًا جديدة من خلال إنشاء كود لوظائف لم تكن قد فكرت فيها من قبل

قيود OpenAI Codex

قد تحتاج إلى أدوات أو خبرة إضافية لمعالجة الأخطاء المنطقية المعقدة

أسعار OpenAI Codex

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات OpenAI Codex

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن OpenAI Codex؟

أنا معتاد على برمجة الذكاء الاصطناعي مثل Github Copilot الذي لا يدعم R. اليوم حصلت على وصول تجريبي إلى Codex وأنا منبهر. إنه يفهم R دون الحاجة إلى إخباره أنك تستخدم R.

أنا معتاد على برمجة الذكاء الاصطناعي مثل Github Copilot الذي لا يدعم R. اليوم حصلت على وصول تجريبي إلى Codex وأنا منبهر. إنه يفهم R دون الحاجة إلى إخباره أنك تستخدم R.

12. IntelliCode

عبر IntelliCode

قد يستغرق العمل على قواعد بيانات كبيرة وقتًا طويلاً، خاصة عند البحث عن وظائف أو مقتطفات برمجية ذات صلة.

يوفر Intellicode أمثلة واقعية عن كيفية استخدام مطورين آخرين لوظائف API محددة، مما يسهل تعلم واستخدام APIs جديدة.

يستخدم التعلم الآلي لتحليل أنماط الكود وترتيب اقتراحات إكمال الكود الأكثر صلة في أعلى قائمة IntelliSense. وهذا يوفر لك الوقت مقارنة بالبحث يدويًا في القائمة.

يتكامل بسلاسة مع سير عملك الحالي، ويتوقع متطلباتك أثناء الكتابة، ويقدم إكمالًا ذكيًا للرموز في وقت واحد.

أفضل ميزات IntelliCode

قم بإنشاء وظائف ومقتطفات كود ذات صلة داخل مشروعك أو مراجع خارجية، مما يوفر لك الوقت في الاستكشاف اليدوي

تحديد فرص إعادة هيكلة كتل الكود المتكررة، مما يعزز قواعد الكود الأكثر نظافة وسهولة في الصيانة

يتعلم أسلوبك في البرمجة وتفضيلاتك بمرور الوقت، ويقترح إكمالات تتوافق مع طريقتك المعتادة في كتابة الأكواد، مما يعزز تجربة مخصصة لك

قيود IntelliCode

يعمل فقط مع Visual Studio IDE

يدعم عددًا محدودًا من لغات البرمجة

أسعار IntelliCode

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات IntelliCode

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن IntelliCode؟

"لا تقتصر تحسينات IntelliCode على إكمال العبارات فحسب. يوفر IntelliCode أيضًا إرشادات حول الحمل الزائد الأنسب لتلك الواجهة البرمجية للتطبيقات (API) بالنظر إلى سياق الكود الحالي. لا مزيد من التمرير غير الضروري!"

"لا تقتصر تحسينات IntelliCode على إكمال العبارات فحسب. يوفر IntelliCode أيضًا إرشادات حول الحمل الزائد الأنسب لتلك الواجهة البرمجية للتطبيقات (API) بالنظر إلى سياق الكود الحالي. لا مزيد من التمرير غير الضروري!"

13. Replit Ghostwriter

عبر Replit Ghostwriter

يعمل مساعد البرمجة المدعوم بالذكاء الاصطناعي على تحسين تجربة البرمجة من خلال أتمتة المهام المتكررة وشرح الأكواد المعقدة وإنشاء أكواد جديدة. كما يسلط الضوء على أي كتلة من الأكواد ويشرحها خطوة بخطوة بلغة إنجليزية بسيطة، مما يسهل فهم الأكواد غير المألوفة.

يمكنه إنشاء برامج كاملة بناءً على مطالبات بسيطة باللغة الطبيعية، مما يسهل إنشاء كود جديد أو تعديل الكود الموجود.

تم تصميم Replit بحيث يمكن الوصول إليه من أي جهاز ويتكامل بسلاسة مع IDE عبر الإنترنت، والذي يدعم استضافة المشاريع ونشرها على الفور. بشكل عام، تهدف هذه الأداة إلى جعل البرمجة أسرع وأسهل وأكثر متعة من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي للتعامل مع المهام الروتينية وتقديم المساعدة على مستوى الخبراء.

أفضل ميزات Replit Ghostwriter

صف التغييرات التي تريد إجراؤها على جزء من الكود، وسيقوم Replit بإعادة كتابته مع تلك التغييرات

تعاون مع مبرمجين آخرين للعمل على المشاريع في الوقت الفعلي

احصل على مساعدة مخصصة في مهام مثل شرح الأكواد المعقدة وإنشاء حالات اختبار واقتراح بنية التطبيقات

قيود Replit Ghostwriter

ليست دقيقة أو مفيدة دائمًا في مهام البرمجة المعقدة

هناك قيود على استخدام الإصدار المجاني

أسعار Replit Ghostwriter

المبتدئين : مجاني

الأساسي: 20 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

الفرق: 40 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات Replit Ghostwriter

G2: 4. 4/5 (29+ تقييم)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Replit Ghostwriter؟

أفضل ما يميز Replit هو أنه يعتمد كليًا على الويب ويمكنك الوصول إلى جميع أكوادك من أي مكان. وأفضل ما فيه أنه يوفر بيئة البرمجة والاستضافة. كما أنه يدعم المجموعات، لذا يمكننا العمل مع فريقنا والتعاون معهم.

أفضل ما يميز Replit هو أنه يعتمد كليًا على الويب ويمكنك الوصول إلى جميع أكوادك من أي مكان. وأفضل ما فيه أنه يوفر بيئة البرمجة والاستضافة. كما أنه يدعم المجموعات، لذا يمكننا العمل مع فريقنا والتعاون معهم.

14. Snyk Code

عبر Snyk Code

يساعد Snyk Code في مكافحة نقاط الضعف والهشاشة الخفية في قواعد البرمجة لجعل البرمجة أكثر أمانًا.

يعمل كبرج مراقبة أمني، حيث يقوم بمسح الكود بحثًا عن الثغرات الأمنية المعروفة ونقاط الضعف المحتملة. تساعدك هذه الطريقة الاستباقية على تحديد المشكلات الأمنية وإصلاحها، مما يتيح لك شحن كود أكثر أمانًا وموثوقية بثقة.

يدعم Snyk Code مجموعة واسعة من لغات البرمجة ويندمج مباشرة في بيئات التطوير المتكاملة (IDE) وسير عمل التطوير. يتيح لك العثور على الثغرات الأمنية وإصلاحها أثناء البرمجة دون تعطيل عملية التطوير.

بالإضافة إلى تحديد نقاط الضعف، توفر الأداة إرشادات تفصيلية لمساعدتك في إصلاح المشكلات بسرعة.

أفضل ميزات Snyk Code

تخصيص عمليات المسح وفقًا لمتطلبات المشروع المحددة وأفضل ممارسات الأمان

احصل على تقارير وتوصيات واضحة لإصلاح الثغرات الأمنية التي تم تحديدها

قيود Snyk Code

فهو يتحقق من نقاط الضعف المعروفة، ولكن قد يكون هناك حيل جديدة تمامًا يستخدمها المهاجمون ولا يمكنه إيقافها

أسعار Snyk Code

مجاني إلى الأبد

الفرق: 25 دولارًا أمريكيًا لكل منتج شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Snyk Code

G2: 4. 5/5 (118+ تقييم)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Snyk Code؟

عندما بدأت في استخدام Snyk، وجدت التقارير مفيدة ولكنها لا تزال سهلة التجاهل. لذلك أضفت Snyk لإنشاء خطوط أنابيب لإخفاق عمليات البناء التي تتضمن ثغرات أمنية عالية الخطورة. أصبح Snyk الآن أفضل ويحذرني قبل أن أقوم بدمج طلبات السحب. في عالم يتناقص فيه الوقت بين الإعلان عن الثغرة الأمنية واستغلالها بسرعة، من الجنون عدم استخدام خدمة مثل هذه. Snyk هو أفضل أداة وجدتها في هذا المجال حتى الآن.

عندما بدأت في استخدام Snyk، وجدت التقارير مفيدة ولكنها لا تزال سهلة التجاهل. لذلك أضفت Snyk لإنشاء خطوط أنابيب لإخفاق عمليات البناء التي تتضمن ثغرات أمنية عالية الخطورة. أصبح Snyk الآن أفضل ويحذرني قبل أن أقوم بدمج طلبات السحب. في عالم يتناقص فيه الوقت بين الإعلان عن الثغرة الأمنية واستغلالها بسرعة، من الجنون عدم استخدام خدمة مثل هذه. Snyk هو أفضل أداة وجدتها في هذا المجال حتى الآن.

15. Codiga

عبر Codiga

Codiga هي أداة تحليل كود ثابت مدعومة بالذكاء الاصطناعي يمكنك استخدامها في بيئات تطوير مختلفة، بما في ذلك VS Code و JetBrains و Visual Studio و GitHub و GitLab و Bitbucket.

توفر الأداة مجموعة من الميزات لمساعدتك على تحسين جودة وأمان الكود. في غضون خمس دقائق فقط، يمكنك إنشاء قواعد تحليل الكود الثابت المخصصة الخاصة بك أو تطبيق القواعد المتوفرة في Codiga Hub.

يغطي تحليل Codiga معايير الأمان الرئيسية مثل OWASP 10 و MITRE CWE و SANS/CWE Top 25. يمكنه إصلاح الثغرات الأمنية ومشكلات البرمجة تلقائيًا بنقرة واحدة.

أفضل ميزات Codiga

الوصول إلى مكتبة ضخمة من كتل الأكواد التي تم فحصها من قبل مجتمع البرمجة

اعثر على مقتطفات الكود ذات الصلة بسرعة باستخدام الكلمات الرئيسية أو أوصاف الوظائف المطلوبة

استكشف مقتطفات من أكواد برمجية مكتوبة جيدًا، والتي يمكن أن تكون أداة تعليمية قيّمة للمبرمجين الجدد على وظائف معينة

قيود Codiga

داخل المكتبة الضخمة، قد لا يتم تحديث بعض المقتطفات لتتوافق مع أحدث المكتبات أو الأطر

قد تكون الوظائف النادرة أو المتخصصة محدودة التمثيل في مكتبة مقتطفات الكود

أسعار Codiga

أسعار مخصصة

تقييمات Codiga وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 6/5 (21+ تقييم)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Codiga؟

مراجعة بدون استخدام اليدين تمامًا. كل شيء يحدث في الخلفية، ويمكنك مراجعة حالة الكود الخاص بك في الوقت الذي يناسبك. أنا أفضل النهج المستند إلى السحابة مقارنةً بتثبيت أداة تنسيق الكود محليًا، لأنه يتم تحسينه باستمرار دون الحاجة إلى التعامل مع ترقية على جهازك.

مراجعة بدون استخدام اليدين تمامًا. كل شيء يحدث في الخلفية، ويمكنك مراجعة حالة الكود الخاص بك في الوقت الذي يناسبك. أنا أفضل النهج المستند إلى السحابة مقارنةً بتثبيت أداة تنسيق الكود محليًا، لأنه يتم تحسينه باستمرار دون الحاجة إلى التعامل مع ترقية على جهازك.

عزز طريقة البرمجة لديك

لقد بحثنا عن العديد من البدائل لـ ChatGPT للمبرمجين المصممة لتسهيل البرمجة ومساعدتك على التفكير خارج الصندوق. تعتمد هذه المساعدات الذكية على نماذج لغوية كبيرة ومتطورة ويمكنها أن تجعل عملية البرمجة أكثر سلاسة ومتعة.

الأداة الأفضل لك تعتمد كليًا على طريقة برمجتك ونوع المساعدة التي تحتاجها. لماذا لا تجرب عدة أدوات مختلفة وترى أيها يجعل البرمجة أقل إحباطًا ويساعدك على ابتكار أفكار أفضل؟

توفر أدوات مثل ClickUp مركزًا شاملاً لمشاريع تطوير البرامج التعاونية، مما يسهل على المبرمجين والمصممين ومديري المشاريع العمل معًا. هل تحتاج إلى مساعدة في البرمجة؟ هل تعثرت في اختبار للتحقق من وجود أخطاء في البرمجة؟ هل تريد التأكد من أن جميع أعضاء فريقك على اطلاع على كل شيء؟ ClickUp Brain يمكنه مساعدتك في كل ذلك!

أفضل ما في الأمر؟ ClickUp يتكيف ليس فقط مع أسلوبك في البرمجة، بل مع سير عملك الفريد أيضًا.

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