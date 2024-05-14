أفضل 15 أداة لتطوير البرمجيات لعام 2025

في عالم تطوير البرمجيات سريع الحركة، تُحدث أداة التطوير المناسبة فارقاً كبيراً في عالم تطوير البرمجيات سريع الحركة.

وعادةً ما تتميز أفضل أدوات تطوير البرمجيات بميزات متقدمة تتبع الأخطاء والمشكلات وإمكانيات إدارة سباقات السرعة الرائعة، والأتمتة في الأساس، والتعاون السلس.

لحسن الحظ، هناك الكثير من أدوات تطوير البرمجيات في السوق اليوم.

ويكمن التحدي في معرفة أي أدوات تطوير البرمجيات هي أفضل إضافة إلى مجموعة أدوات فريقك التقنية.

مع دليل اليوم، يمكنك التخلص من صداع اختيار أدوات التطوير. سيأخذك الدليل بسرعة عبر جميع الميزات والإيجابيات والسلبيات الأساسية لأدوات التطوير الشائعة تطوير البرمجيات الرشيقة منصات في السوق.

لنبدأ

ما هي أدوات تطوير البرمجيات؟

أدوات تطوير البرمجيات هي برامج كمبيوتر تستخدمها فرق تطوير البرمجيات لإنشاء التطبيقات والأطر والأنظمة والبرامج الأخرى وتصحيحها وإدارتها ودعمها. ويشار إلى هذه الأدوات عادةً باسم أدوات برمجة البرمجيات.

ومن أمثلة أدوات تطوير البرمجيات ما يلي:

أدوات الربط

محررو الأكواد البرمجية

مصممو واجهة المستخدم الرسومية

أدوات تحليل الأداء

أدوات التجميع

المجمِّعات

في بعض الحالات، يمكن أن تضم أداة واحدة وظائف متعددة. على سبيل المثال، يمكن لأداة واحدة أن تعمل كأداة محرر التعليمات البرمجية وأداة تحليل الأداء، ومترجم. ولكن في حالات أخرى، قد تضطر إلى شراء أدوات متعددة لتغطية كل وظيفة.

أفضل 15 أداة لتطوير البرمجيات

لنبدأ الآن في التفاصيل الدقيقة لكل أداة من أدوات تطوير البرمجيات. لقد اخترنا لك 15 أداة من أفضل أدوات تطوير البرمجيات التي يجب أن تأخذها بعين الاعتبار لفريقك!

هيا بنا!

1. انقر فوق

قم بإنشاء لوحات معلومات مخصصة في ClickUp للحصول على نظرة عامة عالية المستوى لجميع أعمالك

عندما يتعلق الأمر بأدوات تطوير البرمجيات، تتألق ClickUp على جبهتين: إدارة المشاريع الرشيقة وإدارة سباقات السرعة

تسمح الأولى لفرق تطوير البرمجيات بالتعاون في مختلف الجوانب، بما في ذلك خرائط طريق المنتجات، ومسابقات السرعة، والأعمال المتراكمة. ومن ناحية أخرى ClickUp Sprints مساعدة الفرق على إدارة سباقات السرعة وأتمتة سباقات السرعة غير المكتملة وتعيين الأولويات.

ميزات #### ClickUp

لوحات المعلومات الرشيقة

تكاملات أصلية مع Github و GitLab و Bitbucket

أدوات قاعدة بيانات بدون كود

امتداد كروم للمطورين

قم بتعيين تواريخ سباقات السرعة وتعيين النقاط وتحديد الأولويات لإبقاء الجميع في الحلقة

أتمتة العمل غير المكتمل في سباق السرعة التالي

مخططات الإنهاك والإحراق لتتبع تقدم فريقك

نظام نقاط قابل للتخصيص بالكامل لتجميع النقاط من المهام الفرعية وتقسيمها حسب المُعيّن

نماذج الاستلام التي تحوّل تقديمات الأخطاء إلى مهام قابلة للتنفيذ ثم تعيينها إلى الأفراد المعنيين

إيجابيات ClickUp

أتمتة إدارة المهام الفرعية تمنع المهام الفائتة

حالات مخصصة لإدارة المهام المتراكمة لتتبع الأخطاء المتراكمة بسهولة

الكثير من التكامل للتطوير وملاحظات العملاء

الكثير من التخصيص للوحات معلومات رشيقة وأدوات سبرينت

طرق عرض متعددة تشمل، جانت، وصندوق، وكانبان

قوالب رشيقة لتبسيط إنشاءملخصات المنتج,ملاحظات الإصدار,سباقات السرعةوقوائم انتظار الأخطاء خطة مجانية قوية مع عدد غير محدود من المستخدمين



سلبيات ClickUp

قد تكون خيارات التخصيص مربكة بعض الشيء للمستخدمين لأول مرة

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم للشركات : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

ClickUp تقييمات العملاء

G2 : 4.7/5 (أكثر من 5000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 5000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3000 تقييم)

المكافأة:_

_/مرجع/ /مدونة؟ p=48670 أدوات الإنتاجية للمطورين %/%href/_

2. جيثب

عبر GitHub جيثب هي واحدة من أفضل أدوات تطوير البرمجيات. إنها أداة تطوير برمجيات قائمة على السحابة تمكن المطورين من مشاركة ومراجعة التعليمات البرمجية وإدارة مشاريع البرمجيات.

تحظى هذه الأداة بشعبية كبيرة بسبب دعمها المجتمعي الواسع وتكاملها مع وظيفة التحكم في الإصدار في Git. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن لمطوري البرمجيات اختيار حفظ مشاريعهم على أنها خاصة أو عامة.

ميزات GitHub

دعم التكرار الذي يزيل التكرار والأخطاء

التحكم في التنقل في لوحة الأوامر الذي يتيح الأتمتة وإمكانية البحث المتقدم وتشغيل الأوامر

أدوات إدارة مشاريع تطوير البرمجيات لتنسيق مراجعة التعليمات البرمجية

توثيق سهل لأي نوع من مشاريع برمجة البرامج

يسمح للمطورين باستضافة المستندات مباشرة من المستودعات

إيجابيات GitHub

مجاني لاستضافة مستودع كود عام

مؤتمت تتبع المشكلة دعم تخفيض السعر

الكثير من وثائق حزمة المبتدئين

سلبيات GitHub

منحنى تعليمي معقد للمستخدمين الجدد

الأدوار والأذونات ليست متقدمة أو مفصلة

تسعير GitHub #### تسعير GitHub

مجاني

الفريق : 48 دولارًا لكل مستخدم سنويًا

: 48 دولارًا لكل مستخدم سنويًا مؤسسة: 252 دولارًا لكل مستخدم سنويًا

تقييم عملاء GitHub

G2: 4.7/5 (أكثر من 1000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 1000 تقييم) Capterra: 4.8 (أكثر من 5000 تقييم)

3. أزور

عبر مايكروسوفت أزور هي أداة تطوير برمجيات مفضلة للمطورين لبناء تطبيقات الويب ونشرها وإدارتها. يفضل المطورون Azure لأنه يدعم العديد من لغات البرمجة وأطر العمل وأنظمة التشغيل. Azure هو أكثر من بيئة سحابية يمكن للمطورين استخدامها لإدارة التطبيقات.

قدرتها على تحديد المخاطر والقضاء عليها تجعلها تسجل نقاطاً ثمينة لدى مطوري البرامج.

يعد Azure خيارًا ممتازًا للفرق التي تتبع مبادئ تطوير البرمجيات الهزيلة .

ميزات Azure

يدعم معظم لغات البرمجة اللازمة لتطوير تطبيقات الويب

مكتبة SDK شاملة مع الأدوات الشائعة مثل Eclipse وVs Code وVisual Studio

إنشاء التطبيقات ونشرها وإدارتها، كل ذلك من Azure

تضمن ذاكرة Azure للتخزين المؤقت الوصول السريع إلى البيانات أثناء التطوير

تكامل قوي مع Microsoft BI

محترفي Azure

يعتمد على منصة سحابية موثوق بها

قابلة للتطوير وآمنة ومتوفرة بشكل كبير

الوصول إلى قاعدة بيانات SQL افتراضيًا

سلبيات أزور

يتطلب إدارة وصيانة متخصصة، خاصةً من أجل التصحيح ومراقبة الخادم

تسعير معقد

العديد من الميزات تجعل Azure مربكاً للغاية، حتى للمطورين المتقدمين.

تسعير أزور #### تسعير أزور

أسعار Azure معقدة ومتاحة فقط من خلال طلب عرض أسعار من فريق Microsoft.

تقييم عملاء Azure

G2 : 4.3/5 (أكثر من 1000 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 1000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 1000 تقييم)

4. أتوم

عبر Atom ذرة هو أداة وبيئة ومنصة متكاملة لتطوير البرمجيات. غالبًا ما يختار المطورون Atom لإمكانيات التخصيص المتقدمة والكثير من عمليات التكامل مع الجهات الخارجية. بالإضافة إلى ذلك، يدعم Atom جميع لغات وأطر التطوير الشائعة تقريبًا.

ميزات #### Atom

يمكنك فتح أو تصفح مشاريع متعددة في نافذة واحدة

مقارنة التعليمات البرمجية من ملفات متعددة عن طريق تقسيم واجهة Atom إلى أجزاء

الإكمال التلقائي الذكي والمرن

يعمل Atom عبر جميع أنظمة التشغيل الشائعة

مزايا #### أتوم

محرر نصوص مجاني بالكامل

سهل الاستخدام مع واجهة مستخدم سهلة الاستخدام

يتيح تعاون الفريق عن طريق تمكين شخصين من العمل على جزء واحد

ميزات Git المدمجة

سلبيات ذرة

إدارة الإضافات مرهقة

ميزات محدودة مقارنةً بمحرري النصوص الآخرين

أبطأ من معظم برامج تحرير النصوص، خاصة بعد توسيع الوظائف باستخدام الإضافات

تسعير #### أتوم

Atom مجاني تمامًا ومفتوح المصدر.

تقييم العملاء #### تقييم عملاء Atom

G2 : 4.4/5 (أكثر من 700 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 700 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 20 تقييم)

5. جيرا

جيرا مثال على خارطة الطريق

في جوهرها جيرا هي أداة لإدارة العمل تدعم منهجية Agile. ومع ذلك، فهي تحتوي على مجموعة من الميزات الخاصة بـ DevOps لتمكين تتبع الأعمال المتراكمة للمشروع، وحل الأخطاء وتصحيحها, حالات الإصدار الرشيق, وأكثر من ذلك. في الواقع جيرا تم إنشاؤه في البداية للتعامل مع تتبع المشكلات والأخطاء.

تحقق من هذه

/مرجع/ https://clickup.com/ar/blog/1025/undefined/ بدائل جيرا //%href/

!

ميزات Jira

إدارة المتطلبات وحالة الاختبار

التكامل مع أدوات CI/CD تقارير الإنجاز السريع والتصور المرئي

سحب وإفلات كانبان يجعل تحديث حالات المشروع أمرًا سهلاً للغاية

يسمح بالتعليق على التذكرة

لوحات سكروم للفرق الرشيقة

محترفي جيرا

إمكانيات إعداد التقارير المتقدمة

واجهة مستخدم حديثة وسهلة الاستخدام

نظام تصفية التذاكر للعثور على المشكلات بسرعة

دعم عملاء موثوق به

القدرة على إضافة مهام فرعية إلى خارطة طريق المنتج

سلبيات Jira

العديد من إمكانيات التخصيص تجعل Jira مربكًا للغاية

لا يسمح بإضافة أكثر من 2 من المهام/التذاكر الفرعية إلى مهمة/ تذكرة

غالية الثمن مقارنة بأدوات تطوير البرمجيات الأخرى

تسعير جيرا

تقدم جيرا نسخة مجانية لما يصل إلى 10 أعضاء. أما الخطط المميزة فهي كالتالي:

القياسية : 7.75 دولار لكل مستخدم شهريًا

: 7.75 دولار لكل مستخدم شهريًا القسط : 15.25 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 15.25 دولارًا لكل مستخدم شهريًا المؤسسات: تُدفع سنوياً، وتتوفر الأسعار عند الطلب فقط

تقييم العملاء #### تقييم عملاء جيرا

G2 : 4.2/5 (أكثر من 4000 تقييم)

: 4.2/5 (أكثر من 4000 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 12000 تقييم)

تحقق من هذه أدوات ترميز الذكاء الاصطناعي !

6. إرسال الطائر

عبر Sendbird سيندبيرد المطورين من إضافة إمكانيات الدردشة والفيديو والصوت إلى تطبيقاتهم. باستخدام SendBird، يمكن لفرق تطوير البرامج الوصول بسهولة إلى حزم تطوير البرمجيات SDKs الأصلية للدردشة وواجهات برمجة التطبيقات ومنصة دردشة مُدارة على الواجهة الخلفية.

ميزات SendBird

واجهات برمجة تطبيقات دردشة مدمجة لدعم المراسلة دون اتصال بالإنترنت وإيصالات التسليم والترجمة وتحليلات الدردشة

SendBird UIKit للوصول إلى مكونات واجهة المستخدم المدمجة مسبقًا

واجهات برمجة تطبيقات الصوت والفيديو

واجهة وكيل مباشر سهلة الاستخدام لإدارة تذاكر الدعم

إيجابيات SendBird

واجهة مستخدم بديهية

وثائق شاملة

إعدادات بحث ومعاينة متقدمة

إمكانيات تصدير البيانات وإعداد التقارير

سلبيات SendBird

مشاكل في الأداء من حين لآخر مع حزم SDK الصادرة

بطء دعم العملاء

تسعير SendBird

يقدم SendBird حزمة مجانية بالكامل مع جميع الميزات الاحترافية وخطتين مدفوعتين.

مطور : مجاناً

: مجاناً مبتدئ 5 آلاف دولار : 399 دولارًا شهريًا

: 399 دولارًا شهريًا محترف 5K: 599 دولارًا شهريًا

تقييم عملاء SendBird

G2 : 4.3/5 (أكثر من 10 تقييمات)

: 4.3/5 (أكثر من 10 تقييمات) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

7. لينكس

عبر لينكس لينكس هي منصة مطورين منخفضة التعليمات البرمجية تركز على مساعدة المؤسسات على تقليل وقت التطوير والتكاليف. باستخدام Linx، يمكن للمطورين إنشاء واجهات برمجة التطبيقات والأتمتة والتكاملات أو استضافتها. تقدم Linx كلاً من الحلول المحلية والسحابية لفرق تطوير البرمجيات.

ميزات Linx

قدرات إدارة دورة حياة المنتج

إدارة المستندات ومشاركتها

إشعارات تلقائية

مكونات إضافية مدمجة مسبقًا للمساعدة في تطوير الهاتف المحمول والموقع الإلكتروني

خدمات البرامج النصية وقواعد البيانات، بما في ذلك؛ RabbitMQ وMSMQ وCron وRESTful وSOAP

لينكس الايجابيات

واجهة السحب والإفلات مع 1000 وظيفة جاهزة

عمليات خلفية مؤتمتة

نشر سلس عند العمل مع Linx IDE و Linx Server

وظائف غير متصلة بالإنترنت

سلبيات لينكس

صعب التهيئة إلى حد ما

أغلى من معظم أدوات تطوير البرمجيات في هذه القائمة

تسعير لينكس

مبتدئ : 49 دولارًا شهريًا

: 49 دولارًا شهريًا الشركة 1 : 99 دولارًا شهريًا

: 99 دولارًا شهريًا الشركة 2 : 199 دولارًا شهريًا

: 199 دولارًا شهريًا عالية التوفر : الأسعار متاحة عند الطلب

: الأسعار متاحة عند الطلب في مكان العمل: الأسعار متوفرة عند الطلب

لينكس تقييم العملاء

G2 : 4.2/5 (أكثر من 10 مراجعات)

: 4.2/5 (أكثر من 10 مراجعات) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 20 تقييم)

8. كلاود 9

عبر أمازون كلاود 9 IDE هو منتج من أمازون يتيح لك كتابة وتشغيل وتصحيح التعليمات البرمجية مباشرةً من متصفحك. تتألف أداة تطوير البرمجيات هذه من ثلاث إمكانيات رئيسية؛ محرر التعليمات البرمجية، ومحطة طرفية، ومصحح الأخطاء (من بيئة التطوير المتكاملة الخاصة به).

Cloud 9 الميزات

أداة تطوير برمجيات أساسية لمعظم لغات البرمجة الشائعة

تسمح بالتبديل السهل بين التنفيذ المحلي والتنفيذ عن بُعد للتطبيقات بدون خادم

وظيفة التعاون التي تمكّن الفرق في عملية تطوير البرمجيات من مشاركة المشاريع وتتبع التغييرات وإقران البرامج، كل ذلك في الوقت الفعلي

واجهة سطر أوامر مصادق عليها مسبقاً

إيجابيات #### Cloud 9

المتصفح هو كل ما تحتاجه لأن Cloud 9 لا يتطلب وجود IDE محلي

تلميح التعليمات البرمجية وإكمال التعليمات البرمجية والتصحيح التدريجي لتوفير الوقت

وصول مباشر إلى خدمات AWS

الكثير من حزم SDK والمكتبات والمكونات الإضافية لدعم التطوير بدون خادم

سلبيات سحابة 9

أدوات متعددة يمكن أن تجعل السحابة 9 صعبة للمبتدئين

يمكن أن تكون واجهة المستخدم صعبة التصفح أيضاً

دعم محدود للوظائف الإضافية

تسعير Cloud 9

لا توجد رسوم إضافية لسحابة 9\ Cloud 9. أنت تدفع فقط مقابل موارد التخزين التي تستخدمها لتشغيل وتخزين التعليمات البرمجية الخاصة بك. اتصل بأمازون لطلب عرض أسعار للحصول على تقديرات أسعار أوضح.

Cloud 9 تقييم العملاء

G2 : 4.4/5 (أكثر من 100 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 10 مراجعات)

9. كودينفي

عبر متجر جوجل كروم الإلكتروني كودينفي عبارة عن منصة تطوير في مكان العمل ومعرف IDE سحابي يتيح للمستخدمين تحرير التعليمات البرمجية وتشغيلها وتصحيحها. يحتوي على خيارات نشر في مكان العمل وخيارات نشر سحابية لأولئك الذين يعملون في عملية تطوير البرمجيات.

ميزات Codenvy

مساحة عمل افتراضية مع إمكانات التعاون

محرر أكواد، بيئة التطوير المدمجة في متصفح Eclipse Che (IDE)

إعدادات الأذونات والأدوار الأساسية

التكامل مع جينكينز وجيرا

إيجابيات كودينفي

إعداد المشروع بنقرة واحدة

مساحة عمل في حاوية

يدعم معظم لغات البرمجة الشائعة

الدعم دون اتصال بالإنترنت بفضل مزامنة CLI

سلبيات كودينفي

موارد دعم محدودة

يتأخر بشكل كبير عند الاتصال المنخفض بالإنترنت

يبدو مشوشاً على الشاشة الصغيرة

تسعيرة كودينفي

تتوفر أسعار Codenvy عن طريق الاتصال بدعم المبيعات.

تقييم عملاء Codenvy

G2 : 4.2/5 (أكثر من 60 تقييم)

: 4.2/5 (أكثر من 60 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 400 تقييم)

10. قرمزي

عبر كريمسون قرمزي هي منصة برمجة تملكها وتديرها شركة Red Lion. وهي تتميز بأدوات قوية للسحب والإفلات للتكوين والعرض والبيانات من أجل تطوير "لوحات مشغل G3 وG3 Kadet وG Graphite® HMI وG Graphite Edge ووحدات التحكم الأساسية". تم تصميم أداة البرمجة هذه خصيصًا للاستفادة من أدوات Red Lion الأخرى.

كريمسون الميزات

مكتبة شاملة تضم أكثر من 5000 رسمة في أكثر من 60 فئة

وصول مباشر إلى الكثير من ميزات الأسد الأحمر

بيئة برمجة من نوع C من نوع C

قدرات متعددة اللغات

محترفو كريمسون

محاكي مدمج

سهولة التكامل مع منتجات ريد ليون الأخرى

مجاني لأنه متوفر كحزمة مجانية في معظم منتجات ريد ليون

سلبيات كريمسون

وثائق محدودة

واجهة المستخدم ليست سهلة الاستخدام للمبتدئين

تسعير كريمسون

يتم تضمين Crimson مجانًا مع منتجات Red Lion.

تقييم العملاء

G2 : (لا يوجد تقييم)

: (لا يوجد تقييم) Capterra: (لا يوجد تقييم)

11. التمهيد

عبر Bootstrap

للمطورين الذين يعملون مع HTML وJava وCSS, بوتستراب هو أحد أفضل أطر العمل المتجاوبة التي يمكن استخدامها للتطوير. مجموعة أدوات الواجهة الأمامية هذه قابلة للتمديد ومليئة بالميزات لتبسيط تطوير الواجهة الأمامية.

ميزات #### Bootstrap

كتل أكواد جاهزة للتطوير بشكل أسرع

قائمة واسعة من المكونات

تصميم أساسي ل HTML

وظيفة السحب والإفلات

محترفي Bootstrap

إضافات جافا سكريبت قوية

نهج المحمول أولاً يجعل استخدام Bootstrap على الهاتف بسيطًا وغير معقد

مكونات مبنية مسبقاً توفر الكثير من الوقت للمطورين

مستخدم على نطاق واسع، لذا فهو يتمتع بالكثير من الدعم والموارد المجتمعية

الكثير من الإضافات والقوالب المجانية

سلبيات Bootstrap

تكامل محدود مع جهات خارجية

يدعم 3 لغات برمجة فقط

تخصيص محدود

ثقيل للغاية ويفتقر إلى نسخة خفيفة الوزن

تسعير #### بوتستراب

Bootstrap مجاني للتنزيل والاستخدام.

بوتستراب تقييم العملاء

G2 : 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أقل من 10 مراجعات)

12. ألترا إيديت

عبر UltraEdit UltraEdit هو محرر أكواد قوي لأجهزة ماك ولينكس وويندوز. يدعم جميع لغات البرمجة تقريبًا ويمكنه التعامل مع الملفات الضخمة (حتى 10 جيجابايت). يمكن للمطورين الاستفادة من إدارة المشاريع وتحرير النصوص وفرز البيانات وإمكانيات البرمجة التي يوفرها UltraEdit - مما يجعل عملية تطوير البرمجيات أسهل قليلاً.

ميزات UltraEdit

أداء قوي وتحميل الملفات

بروتوكول نقل الملفات الأصلي

قوالب قابلة للتخصيص

دعم خاص ل XML وJSON

ميزات بحث واستبدال وإيجاد متقدمة

ميزات بناء الجملة لجميع اللغات الشائعة

مزايا UltraEdit

يفهم ويدعم كل لغات البرمجة تقريبًا

يعمل بسلاسة مع ملفات البيانات الضخمة

الكثير من الميزات التي تشمل إدارة المشاريع والتطوير

المرونة، وقابلية التوسع، والكثير من خيارات التخصيص

سلبيات UltraEdit

يمكن أن يستغرق تشغيل UltraEdit بعض الوقت لعملية التطوير

تسعير UltraEdit

يقدم UltraEdit خطتي اشتراك:

اشتراك UltraEdit : 79.95 دولارًا سنويًا

: 79.95 دولارًا سنويًا اشتراك All Access : 99.95 دولارًا سنويًا

تقييم عملاء UltraEdit

G2 : 4.7/5 (أكثر من 1000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 1000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 30 تقييم)

13. فيم

عبر Vim فيم هو محرر نصوص بسيط مضمن في معظم أنظمة UNIX. وهو متوفر أيضًا على نظام التشغيل Apple OS X. يمكن للمطوّرين استخدام Vim كملحق ل VS Code للتحرير الذكي للأكواد البرمجية. لا يحتوي Vim على واجهة مستخدم رسومية، لذا فإن كل الأشياء الجيدة تحدث عن طريق التنقل عبر لوحة المفاتيح.

ميزات فيم

وظيفة البحث والاستبدال المتقدمة

وضع التصحيح لمراجعة التعليمات البرمجية

يدعم المئات من لغات البرمجة وتنسيقات الملفات

إيجابيات فيم

ملحقات لتوسيع الوظائف

سريع وسريع الاستجابة

خفيف الوزن

سلبيات فيم

تمييز بناء الجملة الخاطئ

واجهة المستخدم ليست سهلة الاستخدام للمبتدئين

يفتقر إلى خاصية الإكمال التلقائي المحسّنة

يصعب تشغيل الأوامر

تسعير #### تسعير فيم

Vim هي أداة مجانية ومفتوحة المصدر.

تقييم عملاء Vim

G2 : 4.4/5 (أكثر من 200 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: (لا توجد مراجعات)

14. دوكر

عبر Docker حوض السفن هي منصة قوية تساعد المطورين على بناء التطبيقات ومشاركتها وتشغيلها. تتميز المنصة بواجهات مستخدم قوية، وواجهات CLIs، وواجهات برمجة التطبيقات، وتطبيقات الأمان المصممة لتبسيط دورة تطوير البرمجيات.

ميزات Docker

Docker compose للمساعدة في بناء تطبيقات فريدة ولمراجعة التعليمات البرمجية

تكاملات قوية مع أدوات رائدة في المجال مثل Vs Code و GitHub

مستودع Docker Hub لتسهيل مشاركة صور الحاويات

Docker Compose CLI لنشر التطبيقات محليًا أو على السحابة

محترفو Docker

دعم مجتمعي كبير

مرن للغاية

تكامل واسع النطاق مع تطبيقات المطورين الهامة الأخرى

قاعدة بيانات ضخمة من الصور الأساسية

سلبيات Docker

منحنى تعليمي معقد

كثيف الذاكرة

يتطلب نظامًا عالي التهيئة للتشغيل بسلاسة

تسعير Docker

شخصي : مجاني للأبد

: مجاني للأبد احترافي : 5 دولارات شهرياً

: 5 دولارات شهرياً الفريق : 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركة: 24 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

Docker تقييم العملاء

G2 : 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 400 تقييم)

15. أكسور

عبر أكسور أكسور يسد الفجوة غير الصحية بين التطوير والتصميم والعملاء وأعمالك. في المقام الأول، يتيح Azure تخطيط تطوير البرمجيات والنماذج الأولية وتسليم المنتجات للتطوير لمطوري البرمجيات.

ميزات أكسور

أدوات قوية للنماذج الأولية

وظائف السحب والإفلات لتبسيط بناء النماذج الأولية

التكامل مع سحابة Azure لتمكين المشاركة والتعاون

نماذج أولية لا تعتمد على المتصفح بدون تعليمات برمجية

عرض الجهاز المحمول

محترفو أكسور

أدوات مدمجة لوضع الأطر السلكية والنماذج الأولية

عرض النموذج الأولي دون اتصال بالإنترنت

مكتبة عناصر واجهة مستخدم مخصصة

ملحقات وتكاملات واسعة النطاق

سلبيات أكسور

وظائف تعاون محدودة

أدوات محدودة لمعالجة الصور

واجهة المستخدم بطيئة وغير مستجيبة في بعض الأحيان

منحنى تعليمي حاد

تسعير أكسور

لا يتوفر لدى Axure خطة مجانية ولكن بدلاً من ذلك لديها تجارب مجانية لخططها المميزة.

Axure RP Pro : 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Axure RP Team : 42 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 42 دولارًا شهريًا لكل مستخدم أكسيور للمؤسسات: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

تقييم عملاء Axure

G2 : 4.2/5 (200+)

: 4.2/5 (200+) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 100 تقييم)

الإدارة الآلية للسباق السريع وإدارة المشاريع لفريقك الرشيق باستخدام ClickUp

هناك الكثير من الأمور التي تدخل في تطوير البرمجيات، لذا فإن امتلاك الأداة المناسبة للقيام بالأعباء الثقيلة لفريقك سيكون مفيداً. بطبيعة الحال، بصفتك مطور برمجيات، فأنت تريد أداة سهلة الاستخدام ولكنها مليئة بالميزات لتسهيل دورة تطوير البرمجيات. يمكن لمعظم أدوات تطوير البرمجيات في دليل المراجعة هذا أن تتدخل لتلبية هذه الحاجة.

وبشكل أكثر تحديداً، تقدم ClickUp معظم الوظائف التي تحتاجها للتطوير، حتى في الخطة المجانية. يمكنك الحصول على أتمتة إدارة السبرنت، والأخطاء المبسطة وتتبع المشكلات، وتقارير الإنهاء/التحضير، وقوالب لتبدأ بسرعة.

جرب انقر فوق مجانًا لبدء رحلتك في تطوير البرمجيات دون عناء اليوم.