أفضل 15 أداة لتطوير البرمجيات لعام 2025

في عالم تطوير البرمجيات سريع الحركة، تُحدث أداة التطوير المناسبة فارقاً كبيراً في عالم تطوير البرمجيات سريع الحركة.
وعادةً ما تتميز أفضل أدوات تطوير البرمجيات بميزات متقدمة تتبع الأخطاء والمشكلات وإمكانيات إدارة سباقات السرعة الرائعة، والأتمتة في الأساس، والتعاون السلس.
لحسن الحظ، هناك الكثير من أدوات تطوير البرمجيات في السوق اليوم.
ويكمن التحدي في معرفة أي أدوات تطوير البرمجيات هي أفضل إضافة إلى مجموعة أدوات فريقك التقنية.
مع دليل اليوم، يمكنك التخلص من صداع اختيار أدوات التطوير. سيأخذك الدليل بسرعة عبر جميع الميزات والإيجابيات والسلبيات الأساسية لأدوات التطوير الشائعة تطوير البرمجيات الرشيقة منصات في السوق.
لنبدأ
ما هي أدوات تطوير البرمجيات؟
أدوات تطوير البرمجيات هي برامج كمبيوتر تستخدمها فرق تطوير البرمجيات لإنشاء التطبيقات والأطر والأنظمة والبرامج الأخرى وتصحيحها وإدارتها ودعمها. ويشار إلى هذه الأدوات عادةً باسم أدوات برمجة البرمجيات.
ومن أمثلة أدوات تطوير البرمجيات ما يلي:
- أدوات الربط
- محررو الأكواد البرمجية
- مصممو واجهة المستخدم الرسومية
- أدوات تحليل الأداء
- أدوات التجميع
- المجمِّعات
في بعض الحالات، يمكن أن تضم أداة واحدة وظائف متعددة. على سبيل المثال، يمكن لأداة واحدة أن تعمل كأداة محرر التعليمات البرمجية وأداة تحليل الأداء، ومترجم. ولكن في حالات أخرى، قد تضطر إلى شراء أدوات متعددة لتغطية كل وظيفة.
أفضل 15 أداة لتطوير البرمجيات
لنبدأ الآن في التفاصيل الدقيقة لكل أداة من أدوات تطوير البرمجيات. لقد اخترنا لك 15 أداة من أفضل أدوات تطوير البرمجيات التي يجب أن تأخذها بعين الاعتبار لفريقك!
هيا بنا!
1. انقر فوق
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عندما يتعلق الأمر بأدوات تطوير البرمجيات، تتألق ClickUp على جبهتين: إدارة المشاريع الرشيقة وإدارة سباقات السرعة
تسمح الأولى لفرق تطوير البرمجيات بالتعاون في مختلف الجوانب، بما في ذلك خرائط طريق المنتجات، ومسابقات السرعة، والأعمال المتراكمة. ومن ناحية أخرى ClickUp Sprints مساعدة الفرق على إدارة سباقات السرعة وأتمتة سباقات السرعة غير المكتملة وتعيين الأولويات.
ميزات #### ClickUp
- لوحات المعلومات الرشيقة
- تكاملات أصلية مع Github و GitLab و Bitbucket
- أدوات قاعدة بيانات بدون كود
- امتداد كروم للمطورين
- قم بتعيين تواريخ سباقات السرعة وتعيين النقاط وتحديد الأولويات لإبقاء الجميع في الحلقة
- أتمتة العمل غير المكتمل في سباق السرعة التالي
- مخططات الإنهاك والإحراق لتتبع تقدم فريقك
- نظام نقاط قابل للتخصيص بالكامل لتجميع النقاط من المهام الفرعية وتقسيمها حسب المُعيّن
- نماذج الاستلام التي تحوّل تقديمات الأخطاء إلى مهام قابلة للتنفيذ ثم تعيينها إلى الأفراد المعنيين
إيجابيات ClickUp
- أتمتة إدارة المهام الفرعية تمنع المهام الفائتة
- حالات مخصصة لإدارة المهام المتراكمة لتتبع الأخطاء المتراكمة بسهولة
- الكثير من التكامل للتطوير وملاحظات العملاء
- الكثير من التخصيص للوحات معلومات رشيقة وأدوات سبرينت
- طرق عرض متعددة تشمل، جانت، وصندوق، وكانبان
- قوالب رشيقة لتبسيط إنشاءملخصات المنتج,ملاحظات الإصدار,سباقات السرعةوقوائم انتظار الأخطاء
- خطة مجانية قوية مع عدد غير محدود من المستخدمين
سلبيات ClickUp
- قد تكون خيارات التخصيص مربكة بعض الشيء للمستخدمين لأول مرة
تسعير #### ClickUp
- مجاني للأبد
- غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم
- للشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار
ClickUp تقييمات العملاء
- G2: 4.7/5 (أكثر من 5000 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3000 تقييم)
المكافأة:_
_/مرجع/ /مدونة؟ p=48670 أدوات الإنتاجية للمطورين %/%href/_
2. جيثب
عبر GitHub جيثب هي واحدة من أفضل أدوات تطوير البرمجيات. إنها أداة تطوير برمجيات قائمة على السحابة تمكن المطورين من مشاركة ومراجعة التعليمات البرمجية وإدارة مشاريع البرمجيات.
تحظى هذه الأداة بشعبية كبيرة بسبب دعمها المجتمعي الواسع وتكاملها مع وظيفة التحكم في الإصدار في Git. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن لمطوري البرمجيات اختيار حفظ مشاريعهم على أنها خاصة أو عامة.
ميزات GitHub
- دعم التكرار الذي يزيل التكرار والأخطاء
- التحكم في التنقل في لوحة الأوامر الذي يتيح الأتمتة وإمكانية البحث المتقدم وتشغيل الأوامر
- أدوات إدارة مشاريع تطوير البرمجيات لتنسيق مراجعة التعليمات البرمجية
- توثيق سهل لأي نوع من مشاريع برمجة البرامج
- يسمح للمطورين باستضافة المستندات مباشرة من المستودعات
إيجابيات GitHub
- مجاني لاستضافة مستودع كود عام
- مؤتمتتتبع المشكلة
- دعم تخفيض السعر
- الكثير من وثائق حزمة المبتدئين
سلبيات GitHub
- منحنى تعليمي معقد للمستخدمين الجدد
- الأدوار والأذونات ليست متقدمة أو مفصلة
تسعير GitHub #### تسعير GitHub
- مجاني
- الفريق: 48 دولارًا لكل مستخدم سنويًا
- مؤسسة: 252 دولارًا لكل مستخدم سنويًا
تقييم عملاء GitHub
- G2: 4.7/5 (أكثر من 1000 تقييم)
- Capterra: 4.8 (أكثر من 5000 تقييم)
3. أزور
عبر مايكروسوفت أزور هي أداة تطوير برمجيات مفضلة للمطورين لبناء تطبيقات الويب ونشرها وإدارتها. يفضل المطورون Azure لأنه يدعم العديد من لغات البرمجة وأطر العمل وأنظمة التشغيل. Azure هو أكثر من بيئة سحابية يمكن للمطورين استخدامها لإدارة التطبيقات.
قدرتها على تحديد المخاطر والقضاء عليها تجعلها تسجل نقاطاً ثمينة لدى مطوري البرامج.
يعد Azure خيارًا ممتازًا للفرق التي تتبع مبادئ تطوير البرمجيات الهزيلة .
ميزات Azure
- يدعم معظم لغات البرمجة اللازمة لتطوير تطبيقات الويب
- مكتبة SDK شاملة مع الأدوات الشائعة مثل Eclipse وVs Code وVisual Studio
- إنشاء التطبيقات ونشرها وإدارتها، كل ذلك من Azure
- تضمن ذاكرة Azure للتخزين المؤقت الوصول السريع إلى البيانات أثناء التطوير
- تكامل قوي مع Microsoft BI
محترفي Azure
- يعتمد على منصة سحابية موثوق بها
- قابلة للتطوير وآمنة ومتوفرة بشكل كبير
- الوصول إلى قاعدة بيانات SQL افتراضيًا
سلبيات أزور
- يتطلب إدارة وصيانة متخصصة، خاصةً من أجل التصحيح ومراقبة الخادم
- تسعير معقد
- العديد من الميزات تجعل Azure مربكاً للغاية، حتى للمطورين المتقدمين.
تسعير أزور #### تسعير أزور
أسعار Azure معقدة ومتاحة فقط من خلال طلب عرض أسعار من فريق Microsoft.
تقييم عملاء Azure
- G2: 4.3/5 (أكثر من 1000 تقييم)
- Capterra: 4.6/5 (أكثر من 1000 تقييم)
4. أتوم
عبر Atom ذرة هو أداة وبيئة ومنصة متكاملة لتطوير البرمجيات. غالبًا ما يختار المطورون Atom لإمكانيات التخصيص المتقدمة والكثير من عمليات التكامل مع الجهات الخارجية. بالإضافة إلى ذلك، يدعم Atom جميع لغات وأطر التطوير الشائعة تقريبًا.
ميزات #### Atom
- يمكنك فتح أو تصفح مشاريع متعددة في نافذة واحدة
- مقارنة التعليمات البرمجية من ملفات متعددة عن طريق تقسيم واجهة Atom إلى أجزاء
- الإكمال التلقائي الذكي والمرن
- يعمل Atom عبر جميع أنظمة التشغيل الشائعة
مزايا #### أتوم
- محرر نصوص مجاني بالكامل
- سهل الاستخدام مع واجهة مستخدم سهلة الاستخدام
- يتيحتعاون الفريق عن طريق تمكين شخصين من العمل على جزء واحد
- ميزات Git المدمجة
سلبيات ذرة
- إدارة الإضافات مرهقة
- ميزات محدودة مقارنةً بمحرري النصوص الآخرين
- أبطأ من معظم برامج تحرير النصوص، خاصة بعد توسيع الوظائف باستخدام الإضافات
تسعير #### أتوم
Atom مجاني تمامًا ومفتوح المصدر.
تقييم العملاء #### تقييم عملاء Atom
- G2: 4.4/5 (أكثر من 700 تقييم)
- Capterra: 4.4/5 (أكثر من 20 تقييم)
5. جيرا
جيرا مثال على خارطة الطريق
في جوهرها جيرا هي أداة لإدارة العمل تدعم منهجية Agile. ومع ذلك، فهي تحتوي على مجموعة من الميزات الخاصة بـ DevOps لتمكين تتبع الأعمال المتراكمة للمشروع، وحل الأخطاء وتصحيحها, حالات الإصدار الرشيق, وأكثر من ذلك. في الواقع جيرا تم إنشاؤه في البداية للتعامل مع تتبع المشكلات والأخطاء.
تحقق من هذه
/مرجع/ https://clickup.com/ar/blog/1025/undefined/ بدائل جيرا //%href/
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ميزات Jira
- إدارة المتطلبات وحالة الاختبار
- التكامل معأدوات CI/CD
- تقارير الإنجاز السريع والتصور المرئي
- سحب وإفلات كانبان يجعل تحديث حالات المشروع أمرًا سهلاً للغاية
- يسمح بالتعليق على التذكرة
- لوحات سكروم للفرق الرشيقة
محترفي جيرا
- إمكانيات إعداد التقارير المتقدمة
- واجهة مستخدم حديثة وسهلة الاستخدام
- نظام تصفية التذاكر للعثور على المشكلات بسرعة
- دعم عملاء موثوق به
- القدرة على إضافة مهام فرعية إلى خارطة طريق المنتج
سلبيات Jira
- العديد من إمكانيات التخصيص تجعل Jira مربكًا للغاية
- لا يسمح بإضافة أكثر من 2 من المهام/التذاكر الفرعية إلى مهمة/ تذكرة
- غالية الثمن مقارنة بأدوات تطوير البرمجيات الأخرى
تسعير جيرا
تقدم جيرا نسخة مجانية لما يصل إلى 10 أعضاء. أما الخطط المميزة فهي كالتالي:
- القياسية: 7.75 دولار لكل مستخدم شهريًا
- القسط: 15.25 دولارًا لكل مستخدم شهريًا
- المؤسسات: تُدفع سنوياً، وتتوفر الأسعار عند الطلب فقط
تقييم العملاء #### تقييم عملاء جيرا
- G2: 4.2/5 (أكثر من 4000 تقييم)
- Capterra: 4.4/5 (أكثر من 12000 تقييم)
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6. إرسال الطائر
عبر Sendbird سيندبيرد المطورين من إضافة إمكانيات الدردشة والفيديو والصوت إلى تطبيقاتهم. باستخدام SendBird، يمكن لفرق تطوير البرامج الوصول بسهولة إلى حزم تطوير البرمجيات SDKs الأصلية للدردشة وواجهات برمجة التطبيقات ومنصة دردشة مُدارة على الواجهة الخلفية.
ميزات SendBird
- واجهات برمجة تطبيقات دردشة مدمجة لدعم المراسلة دون اتصال بالإنترنت وإيصالات التسليم والترجمة وتحليلات الدردشة
- SendBird UIKit للوصول إلى مكونات واجهة المستخدم المدمجة مسبقًا
- واجهات برمجة تطبيقات الصوت والفيديو
- واجهة وكيل مباشر سهلة الاستخدام لإدارة تذاكر الدعم
إيجابيات SendBird
- واجهة مستخدم بديهية
- وثائق شاملة
- إعدادات بحث ومعاينة متقدمة
- إمكانيات تصدير البيانات وإعداد التقارير
سلبيات SendBird
- مشاكل في الأداء من حين لآخر مع حزم SDK الصادرة
- بطء دعم العملاء
تسعير SendBird
يقدم SendBird حزمة مجانية بالكامل مع جميع الميزات الاحترافية وخطتين مدفوعتين.
- مطور: مجاناً
- مبتدئ 5 آلاف دولار: 399 دولارًا شهريًا
- محترف 5K: 599 دولارًا شهريًا
تقييم عملاء SendBird
- G2: 4.3/5 (أكثر من 10 تقييمات)
- Capterra: 4.3/5 (أكثر من 30 تقييمًا)
7. لينكس
عبر لينكس لينكس هي منصة مطورين منخفضة التعليمات البرمجية تركز على مساعدة المؤسسات على تقليل وقت التطوير والتكاليف. باستخدام Linx، يمكن للمطورين إنشاء واجهات برمجة التطبيقات والأتمتة والتكاملات أو استضافتها. تقدم Linx كلاً من الحلول المحلية والسحابية لفرق تطوير البرمجيات.
ميزات Linx
- قدرات إدارة دورة حياة المنتج
- إدارة المستندات ومشاركتها
- إشعارات تلقائية
- مكونات إضافية مدمجة مسبقًا للمساعدة في تطوير الهاتف المحمول والموقع الإلكتروني
- خدمات البرامج النصية وقواعد البيانات، بما في ذلك؛ RabbitMQ وMSMQ وCron وRESTful وSOAP
لينكس الايجابيات
- واجهة السحب والإفلات مع 1000 وظيفة جاهزة
- عمليات خلفية مؤتمتة
- نشر سلس عند العمل مع Linx IDE و Linx Server
- وظائف غير متصلة بالإنترنت
سلبيات لينكس
- صعب التهيئة إلى حد ما
- أغلى من معظم أدوات تطوير البرمجيات في هذه القائمة
تسعير لينكس
- مبتدئ: 49 دولارًا شهريًا
- الشركة 1: 99 دولارًا شهريًا
- الشركة 2: 199 دولارًا شهريًا
- عالية التوفر: الأسعار متاحة عند الطلب
- في مكان العمل: الأسعار متوفرة عند الطلب
لينكس تقييم العملاء
- G2: 4.2/5 (أكثر من 10 مراجعات)
- Capterra: 4.3/5 (أكثر من 20 تقييم)
8. كلاود 9
عبر أمازون كلاود 9 IDE هو منتج من أمازون يتيح لك كتابة وتشغيل وتصحيح التعليمات البرمجية مباشرةً من متصفحك. تتألف أداة تطوير البرمجيات هذه من ثلاث إمكانيات رئيسية؛ محرر التعليمات البرمجية، ومحطة طرفية، ومصحح الأخطاء (من بيئة التطوير المتكاملة الخاصة به).
Cloud 9 الميزات
- أداة تطوير برمجيات أساسية لمعظم لغات البرمجة الشائعة
- تسمح بالتبديل السهل بين التنفيذ المحلي والتنفيذ عن بُعد للتطبيقات بدون خادم
- وظيفة التعاون التي تمكّن الفرق في عملية تطوير البرمجيات من مشاركة المشاريع وتتبع التغييرات وإقران البرامج، كل ذلك في الوقت الفعلي
- واجهة سطر أوامر مصادق عليها مسبقاً
إيجابيات #### Cloud 9
- المتصفح هو كل ما تحتاجه لأن Cloud 9 لا يتطلب وجود IDE محلي
- تلميح التعليمات البرمجية وإكمال التعليمات البرمجية والتصحيح التدريجي لتوفير الوقت
- وصول مباشر إلى خدمات AWS
- الكثير من حزم SDK والمكتبات والمكونات الإضافية لدعم التطوير بدون خادم
سلبيات سحابة 9
- أدوات متعددة يمكن أن تجعل السحابة 9 صعبة للمبتدئين
- يمكن أن تكون واجهة المستخدم صعبة التصفح أيضاً
- دعم محدود للوظائف الإضافية
تسعير Cloud 9
لا توجد رسوم إضافية لسحابة 9\ Cloud 9. أنت تدفع فقط مقابل موارد التخزين التي تستخدمها لتشغيل وتخزين التعليمات البرمجية الخاصة بك. اتصل بأمازون لطلب عرض أسعار للحصول على تقديرات أسعار أوضح.
Cloud 9 تقييم العملاء
- G2: 4.4/5 (أكثر من 100 تقييم)
- Capterra: 4.5/5 (أكثر من 10 مراجعات)
9. كودينفي
عبر متجر جوجل كروم الإلكتروني كودينفي عبارة عن منصة تطوير في مكان العمل ومعرف IDE سحابي يتيح للمستخدمين تحرير التعليمات البرمجية وتشغيلها وتصحيحها. يحتوي على خيارات نشر في مكان العمل وخيارات نشر سحابية لأولئك الذين يعملون في عملية تطوير البرمجيات.
ميزات Codenvy
- مساحة عمل افتراضية مع إمكانات التعاون
- محرر أكواد، بيئة التطوير المدمجة في متصفح Eclipse Che (IDE)
- إعدادات الأذونات والأدوار الأساسية
- التكامل مع جينكينز وجيرا
إيجابيات كودينفي
- إعداد المشروع بنقرة واحدة
- مساحة عمل في حاوية
- يدعم معظم لغات البرمجة الشائعة
- الدعم دون اتصال بالإنترنت بفضل مزامنة CLI
سلبيات كودينفي
- موارد دعم محدودة
- يتأخر بشكل كبير عند الاتصال المنخفض بالإنترنت
- يبدو مشوشاً على الشاشة الصغيرة
تسعيرة كودينفي
تتوفر أسعار Codenvy عن طريق الاتصال بدعم المبيعات.
تقييم عملاء Codenvy
- G2: 4.2/5 (أكثر من 60 تقييم)
- Capterra: 4.4/5 (أكثر من 400 تقييم)
10. قرمزي
عبر كريمسون قرمزي هي منصة برمجة تملكها وتديرها شركة Red Lion. وهي تتميز بأدوات قوية للسحب والإفلات للتكوين والعرض والبيانات من أجل تطوير "لوحات مشغل G3 وG3 Kadet وG Graphite® HMI وG Graphite Edge ووحدات التحكم الأساسية". تم تصميم أداة البرمجة هذه خصيصًا للاستفادة من أدوات Red Lion الأخرى.
كريمسون الميزات
- مكتبة شاملة تضم أكثر من 5000 رسمة في أكثر من 60 فئة
- وصول مباشر إلى الكثير من ميزات الأسد الأحمر
- بيئة برمجة من نوع C من نوع C
- قدرات متعددة اللغات
محترفو كريمسون
- محاكي مدمج
- سهولة التكامل مع منتجات ريد ليون الأخرى
- مجاني لأنه متوفر كحزمة مجانية في معظم منتجات ريد ليون
سلبيات كريمسون
- وثائق محدودة
- واجهة المستخدم ليست سهلة الاستخدام للمبتدئين
تسعير كريمسون
يتم تضمين Crimson مجانًا مع منتجات Red Lion.
تقييم العملاء
- G2: (لا يوجد تقييم)
- Capterra: (لا يوجد تقييم)
11. التمهيد
عبر Bootstrap
للمطورين الذين يعملون مع HTML وJava وCSS, بوتستراب هو أحد أفضل أطر العمل المتجاوبة التي يمكن استخدامها للتطوير. مجموعة أدوات الواجهة الأمامية هذه قابلة للتمديد ومليئة بالميزات لتبسيط تطوير الواجهة الأمامية.
ميزات #### Bootstrap
- كتل أكواد جاهزة للتطوير بشكل أسرع
- قائمة واسعة من المكونات
- تصميم أساسي ل HTML
- وظيفة السحب والإفلات
محترفي Bootstrap
- إضافات جافا سكريبت قوية
- نهج المحمول أولاً يجعل استخدام Bootstrap على الهاتف بسيطًا وغير معقد
- مكونات مبنية مسبقاً توفر الكثير من الوقت للمطورين
- مستخدم على نطاق واسع، لذا فهو يتمتع بالكثير من الدعم والموارد المجتمعية
- الكثير من الإضافات والقوالب المجانية
سلبيات Bootstrap
- تكامل محدود مع جهات خارجية
- يدعم 3 لغات برمجة فقط
- تخصيص محدود
- ثقيل للغاية ويفتقر إلى نسخة خفيفة الوزن
تسعير #### بوتستراب
Bootstrap مجاني للتنزيل والاستخدام.
بوتستراب تقييم العملاء
- G2: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (أقل من 10 مراجعات)
12. ألترا إيديت
عبر UltraEdit UltraEdit هو محرر أكواد قوي لأجهزة ماك ولينكس وويندوز. يدعم جميع لغات البرمجة تقريبًا ويمكنه التعامل مع الملفات الضخمة (حتى 10 جيجابايت). يمكن للمطورين الاستفادة من إدارة المشاريع وتحرير النصوص وفرز البيانات وإمكانيات البرمجة التي يوفرها UltraEdit - مما يجعل عملية تطوير البرمجيات أسهل قليلاً.
ميزات UltraEdit
- أداء قوي وتحميل الملفات
- بروتوكول نقل الملفات الأصلي
- قوالب قابلة للتخصيص
- دعم خاص ل XML وJSON
- ميزات بحث واستبدال وإيجاد متقدمة
- ميزات بناء الجملة لجميع اللغات الشائعة
مزايا UltraEdit
- يفهم ويدعم كل لغات البرمجة تقريبًا
- يعمل بسلاسة مع ملفات البيانات الضخمة
- الكثير من الميزات التي تشمل إدارة المشاريع والتطوير
- المرونة، وقابلية التوسع، والكثير من خيارات التخصيص
سلبيات UltraEdit
- يمكن أن يستغرق تشغيل UltraEdit بعض الوقت لعملية التطوير
تسعير UltraEdit
يقدم UltraEdit خطتي اشتراك:
- اشتراك UltraEdit: 79.95 دولارًا سنويًا
- اشتراك All Access : 99.95 دولارًا سنويًا
تقييم عملاء UltraEdit
- G2: 4.7/5 (أكثر من 1000 تقييم)
- Capterra: 4.6/5 (أكثر من 30 تقييم)
13. فيم
عبر Vim فيم هو محرر نصوص بسيط مضمن في معظم أنظمة UNIX. وهو متوفر أيضًا على نظام التشغيل Apple OS X. يمكن للمطوّرين استخدام Vim كملحق ل VS Code للتحرير الذكي للأكواد البرمجية. لا يحتوي Vim على واجهة مستخدم رسومية، لذا فإن كل الأشياء الجيدة تحدث عن طريق التنقل عبر لوحة المفاتيح.
ميزات فيم
- وظيفة البحث والاستبدال المتقدمة
- وضع التصحيح لمراجعة التعليمات البرمجية
- يدعم المئات من لغات البرمجة وتنسيقات الملفات
إيجابيات فيم
- ملحقات لتوسيع الوظائف
- سريع وسريع الاستجابة
- خفيف الوزن
سلبيات فيم
- تمييز بناء الجملة الخاطئ
- واجهة المستخدم ليست سهلة الاستخدام للمبتدئين
- يفتقر إلى خاصية الإكمال التلقائي المحسّنة
- يصعب تشغيل الأوامر
تسعير #### تسعير فيم
Vim هي أداة مجانية ومفتوحة المصدر.
تقييم عملاء Vim
- G2: 4.4/5 (أكثر من 200 تقييم)
- Capterra: (لا توجد مراجعات)
14. دوكر
عبر Docker حوض السفن هي منصة قوية تساعد المطورين على بناء التطبيقات ومشاركتها وتشغيلها. تتميز المنصة بواجهات مستخدم قوية، وواجهات CLIs، وواجهات برمجة التطبيقات، وتطبيقات الأمان المصممة لتبسيط دورة تطوير البرمجيات.
ميزات Docker
- Docker compose للمساعدة في بناء تطبيقات فريدة ولمراجعة التعليمات البرمجية
- تكاملات قوية مع أدوات رائدة في المجال مثل Vs Code و GitHub
- مستودع Docker Hub لتسهيل مشاركة صور الحاويات
- Docker Compose CLI لنشر التطبيقات محليًا أو على السحابة
محترفو Docker
- دعم مجتمعي كبير
- مرن للغاية
- تكامل واسع النطاق مع تطبيقات المطورين الهامة الأخرى
- قاعدة بيانات ضخمة من الصور الأساسية
سلبيات Docker
- منحنى تعليمي معقد
- كثيف الذاكرة
- يتطلب نظامًا عالي التهيئة للتشغيل بسلاسة
تسعير Docker
- شخصي: مجاني للأبد
- احترافي: 5 دولارات شهرياً
- الفريق: 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم
- الشركة: 24 دولاراً شهرياً لكل مستخدم
Docker تقييم العملاء
- G2: 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم)
- Capterra: 4.6/5 (أكثر من 400 تقييم)
15. أكسور
عبر أكسور أكسور يسد الفجوة غير الصحية بين التطوير والتصميم والعملاء وأعمالك. في المقام الأول، يتيح Azure تخطيط تطوير البرمجيات والنماذج الأولية وتسليم المنتجات للتطوير لمطوري البرمجيات.
ميزات أكسور
- أدوات قوية للنماذج الأولية
- وظائف السحب والإفلات لتبسيط بناء النماذج الأولية
- التكامل مع سحابة Azure لتمكين المشاركة والتعاون
- نماذج أولية لا تعتمد على المتصفح بدون تعليمات برمجية
- عرض الجهاز المحمول
محترفو أكسور
- أدوات مدمجة لوضع الأطر السلكية والنماذج الأولية
- عرض النموذج الأولي دون اتصال بالإنترنت
- مكتبة عناصر واجهة مستخدم مخصصة
- ملحقات وتكاملات واسعة النطاق
سلبيات أكسور
- وظائف تعاون محدودة
- أدوات محدودة لمعالجة الصور
- واجهة المستخدم بطيئة وغير مستجيبة في بعض الأحيان
- منحنى تعليمي حاد
تسعير أكسور
لا يتوفر لدى Axure خطة مجانية ولكن بدلاً من ذلك لديها تجارب مجانية لخططها المميزة.
- Axure RP Pro: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- Axure RP Team: 42 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- أكسيور للمؤسسات: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار
تقييم عملاء Axure
- G2: 4.2/5 (200+)
- Capterra: 4.4/5 (أكثر من 100 تقييم)
الإدارة الآلية للسباق السريع وإدارة المشاريع لفريقك الرشيق باستخدام ClickUp
هناك الكثير من الأمور التي تدخل في تطوير البرمجيات، لذا فإن امتلاك الأداة المناسبة للقيام بالأعباء الثقيلة لفريقك سيكون مفيداً. بطبيعة الحال، بصفتك مطور برمجيات، فأنت تريد أداة سهلة الاستخدام ولكنها مليئة بالميزات لتسهيل دورة تطوير البرمجيات. يمكن لمعظم أدوات تطوير البرمجيات في دليل المراجعة هذا أن تتدخل لتلبية هذه الحاجة.
وبشكل أكثر تحديداً، تقدم ClickUp معظم الوظائف التي تحتاجها للتطوير، حتى في الخطة المجانية. يمكنك الحصول على أتمتة إدارة السبرنت، والأخطاء المبسطة وتتبع المشكلات، وتقارير الإنهاء/التحضير، وقوالب لتبدأ بسرعة.
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