كيفية توليد الصور باستخدام ChatGPT؟

هل تتذكر عندما كنت بحاجة إلى إنشاء صورة مخصصة ولكن لم يكن لديك الوقت أو المهارات اللازمة لإنشاء تحفة فنية؟ ربما كنت عالقًا في محاولة العثور على الصورة المناسبة لمنشور مدونة أو كنت بحاجة إلى تصميم ملفت للنظر لمشروع ما.

حسناً، من حسن حظك أن ChatGPT يمكنه الآن أن ينقذك! بالإضافة إلى إنشاء النص، فهو أيضًا أداة قوية أداة ذكاء اصطناعي للمصممين .

إن توليد الصور باستخدام ChatGPT بسيط للغاية - كل ما تحتاجه هو موجه نصي. فقط قم بوصف ما تريد، سواءً كانت صورة واقعية أو صورة غريبة الأطوار.

هل تتخيل قطة ترتدي قبعة؟ أو مدينة مستقبلية عند الغروب؟ الاحتمالات لا حصر لها. ولكن كيف تبدأ؟ نحن هنا لمساعدتك!

إليك كل ما تحتاج إلى معرفته حول كيفية الحصول على ChatGPT لتوليد الصور - من المطالبات الفنية للذكاء الاصطناعي إلى متقدم التقنيات الإبداعية لمساعدتك في إنشاء مرئيات بجودة احترافية.

اجعل أفكارك تنبض بالحياة مع مُنشئ الصور بالذكاء الاصطناعي من ClickUp. جربه في ClickUp Whiteboards!

## ⏰ ملخص 60 ثانية

إليك كيفية إنشاء الصور باستخدام ChatGPT:

ابدأ بتسجيل الدخول والوصول إلى مربع رسالة الدردشة ChatGPT

اختر خيار "صورة" من مربع الأدوات لبدء إنشاء الصورة

قم بصياغة مطالبة مفصّلة وواضحة للحصول على أفضل النتائج (على سبيل المثال، حدد الألوان والنمط والتكوين)

جرِّب المطالبات لضبط تفاصيل الصورة، مثل الإضاءة أو المنظور

استخدم إشارات إلى أنماط فنية محددة أو فنانين مشهورين لتوجيه الجمالية

وصف الحالة المزاجية أو الجو العام لإضفاء مزيد من العمق (مثل الإضاءة والأجواء المحيطة)

صقل الصور عن طريق إعادة المطالبة بإجراء تغييرات حتى تشعر بالرضا

ضع في اعتبارك القيود مثل الحدود القصوى لكمية الصور، والاعتماد على أدوات خارجية مثل DALL-E، والقيود الأخلاقية على المحتوى المحمي بحقوق الطبع والنشر

استخدم انقر فوق لتنظيم الصور التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي وإدارتها وتتبعها إلى جانب المهام والمشاريع لتحقيق تكامل أفضل مع إدارة المشاريع

مقدمة في إمكانيات إنشاء الصور في ChatGPT

يخدم ChatGPT 250 مليون مستخدم كل أسبوع . ولكننا نراهن على أن معظمهم لا يدركون تمامًا إمكانات المنصة.

هل يمكنك القيام بأكثر من إنشاء رسائل البريد الإلكتروني أو منشورات المدونة؟ أو العثور على إجابات لأسئلتك الملحة؟ يمكنك بالتأكيد من خلال توليد الصور.

تستخدم ميزة توليد الصور في المنصة الذكاء الاصطناعي لتحويل كلماتك إلى فنون بصرية. بدعم من DALL-E 3، يمكن لـ ChatGPT التعامل مع كل شيء بدءاً من الصور الواقعية إلى الفنون الأكثر تجريداً.

هذا المُنشئ القوي للصور بالذكاء الاصطناعي مُضمّن دون أي تكلفة إضافية لمستخدمي ChatGPT مع اشتراكات مجانية أو إضافية أو جماعية. يحافظ طراز GPT-4o المصغر، الذي حلّ محل GPT-3.5 الأقدم، على مخرجات عالية الجودة مع كونه أكثر كفاءة في استخدام الموارد.

➡️ اقرأ أيضًا: أفضل أدوات توليد الفن بالذكاء الاصطناعي للمصممين 👀 هل كنت تعلم؟ في عام 2018، أصبحت لوحة مولدة بالذكاء الاصطناعي بعنوان إدموند دي بيلامي من إبداع مجموعة Obvious الفنية التي تتخذ من باريس مقراً لها، أول قطعة فنية من الذكاء الاصطناعي تُباع على الإطلاق. وقد تم شراؤها في مزاد كريستي مقابل 432,500 دولار أمريكي، مما يمثل لحظة مهمة في الاعتراف السائد بالذكاء الاصطناعي كأداة جادة لخلق الفن.

لماذا استخدام ChatGPT لتوليد الصور؟

الأمر بسيط - يجعل ChatGPT إنشاء صور فريدة وعالية الجودة أمراً سهلاً ومتاحاً. سواءً كنت منشئ محتوى، أو صاحب عمل، أو مجرد مستمتع، يمكنك إنشاء صور واقعية أو فنية بمجرد مطالبة نصية.

بالإضافة إلى ذلك، فهو سريع، وقابل للتخصيص، ومتاح في متناول يدك، مما يوفر الوقت مع تعزيز الإبداع - ربما يكون خيارًا أفضل من العديد من الخيارات الأخرى بدائل ChatGPT !

إليك ما يجعل ChatGPT مفيدًا بشكل خاص لإنشاء الصور:

1. المحادثة الطبيعية تتفوق على الأوامر المعقدة

لا يتطلب أن تكون فناناً رقمياً جيداً أن تتعلم تراكيب أوامر محددة أو هياكل قوائم. مع ChatGPT، يمكنك شرح احتياجاتك بلغة إنجليزية بسيطة.

على سبيل المثال، افترض أنت مدرس تريد إنشاء وسيلة مساعدة بصرية لعملية البناء الضوئي . في هذه الحالة، يمكنك ببساطة وصف العملية التي تريد توضيحها، وسيساعدك ChatGPT في إنشاء المرئيات المناسبة.

تتيح سهولة الاستخدام هذه نتائج أسرع وأكثر فعالية دون حفظ تعليمات معقدة.

2. التخصيصات أصبحت سهلة

تخصيص صورك باستخدام ChatGPT سهل للغاية. بمجرد إدخال مطالبتك، يمكنك تعديل عناصر مثل النمط واللون ونسبة العرض إلى الارتفاع لتناسب احتياجاتك.

سواءً كنت تبحث عن مشهد واقعي أو شيء أكثر تجريدية، فإن المرونة في تعديل التفاصيل تضمن أن تكون النتيجة النهائية مطابقة لرؤيتك.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تجربة إصدارات مختلفة للعثور على المظهر المثالي، مما يمنحك تحكمًا كاملاً في عملية إنشاء الصورة.

غالبًا ما تستخدم الأقسام التي تعتمد على العناصر البصرية مثل فرق التسويق فن الذكاء الاصطناعي لإنشاء مفاهيم أولية دقيقة لحملاتهم ونماذجهم ومنشوراتهم. ويساعد استخدام أداة مثل ChatGPT - التي تظهر بالفعل في خطط عملهم - في تسهيل الأمور.

3. تسريع توليد الصور

باستخدام ChatGPT، توليد فن رائع من إنشاء الذكاء الاصطناعي سريع وفعال. ما كان يستغرق ساعات باستخدام أدوات التصميم التقليدية أو العمل مع محترف يمكن الآن إنجازه في ثوانٍ.

ما عليك سوى تقديم مطالبة نصية، ويقوم الذكاء الاصطناعي بإنشاء صورتك على الفور. هكذا! يضمن لك التحول السريع البقاء على المسار الصحيح، والوفاء بالمواعيد النهائية دون عناء العمليات البطيئة أو انتظار المصممين.

4. فعالة من حيث التكلفة على المدى القصير

إن إنشاء الصور باستخدام ChatGPT فعال للغاية من حيث التكلفة. فبدلاً من الاستثمار في برامج تصميم باهظة الثمن أو التعاقد مع مصمم جرافيك، يمكنك إنشاء صور عالية الجودة دون أن تكلفك الكثير.

تتيح هذه الأداة للشركات، ومنشئي المحتوى، والأفراد إنتاج صور احترافية بدون أي تكلفة إضافية، خاصةً لمن لديهم ميزانية محدودة.

من خلال حساب مجاني أو خيارات مدفوعة بأسعار معقولة، يوفر توليد الصور في ChatGPT قيمة ممتازة دون التضحية بالجودة.

خطوات توليد الصور باستخدام ChatGPT

أنت جاهز للبدء، ولكن قبل أن تقوم بإنشاء الصور باستخدام ChatGPT، من المفيد أن تعرف الخطوات مسبقاً. سيضمن لك فهم العملية حصولك على أفضل النتائج من مطالباتك.

دعنا نطلعك على كل خطوة حتى تكون مستعداً تماماً لإنشاء صورتك المثالية.

الخطوة 1: فهم الأساسيات

عبر ChatGPT سيتطلب منك استخدام ChatGPT إنشاء حساب أو تسجيل الدخول باستخدام حسابك الحالي. يمكنك استخدام عنوان بريدك الإلكتروني أو التسجيل عبر Google للبدء.

ألقِ نظرة على الواجهة. مربع رسالة ChatGPT هو المكان الذي يحدث فيه السحر. هنا، يمكنك إضافة مطالبات لاحتياجاتك في إنشاء النصوص أو الصور.

يحتوي شريط الأدوات المرفق بالقسم على العديد من الخيارات لتحسين عملك. هناك خيار إرفاق لتحميل الملفات للتحليل، وصندوق أدوات (المزيد عن ذلك بعد قليل)، وخيار ميكروفون يسمح لك بنطق استفساراتك ومطالباتك مباشرةً في مربع النص.

عبر ChatGPT والآن، انقر على مربع الأدوات و اختر خيار صورة لإعلام ChatGPT أنك تريد إنشاء مرئي. هذه الأداة تشبه وجود فنان ماهر يرسم ما تصفه بالضبط!

الخطوة 2: إعداد موجهك

على أي حال، يكمن مفتاح الحصول على صور رائعة في توجيه ChatGPT بفعالية. كلما كانت مطالبتك أكثر دقة، كان توليد الصور أفضل. لا تطلب من الأداة فقط _"رسم صورة لغروب الشمس." اكتب أوصافًا محددة لتشمل العناصر المرئية (الألوان والأشكال)، وتفضيلات النمط (واقعي، تجريدي)، وتفاصيل التكوين (المقدمة، الخلفية).

على سبيل المثال، بدلاً من كتابة "قطة"، جرب " قطة زنجبيل تجلس على حافة النافذة عند غروب الشمس، مع ضوء برتقالي ناعم يسقط على فرائها بأسلوب الألوان المائية."

عبر ChatGPT سترى على الفور الفرق بين الصورة العشوائية للقطط التي تم إنشاؤها بواسطة ChatGPT مقابل النمط الدقيق لصورة القطط التي تبحث عنها!

عبر ChatGPT بالطبع، يمكنك أن تطلب من ChatGPT إصلاح الأجزاء التي لا تعجبك. أعد طلب الأداة لإصلاح الإضاءة أو القطة أو أي شيء آخر. يمكنك القيام بذلك عدة مرات حسب حاجتك حتى تحصل على ما تريده بالضبط.

💡 نصيحة احترافية: قسّمها إلى أجزاء أصغر وسهلة الهضم بدلًا من كتابة مطالبة واحدة طويلة. على سبيل المثال، اطلب أولًا من ChatGPT إنشاء المشهد (على سبيل المثال، "غابة غامضة")، ثم أضف تفاصيل عن الحالة المزاجية والإضاءة والألوان في طلب لاحق. يمنحك هذا مزيدًا من التحكم في التفاصيل ويسمح لك بضبط النتائج.

نصائح لصياغة مطالبات فعّالة

هل تريد فن ذكاء اصطناعي مذهل؟ كل شيء يبدأ بكيفية صياغة موجهك الأولي. المطالبة المصممة جيدًا هي سر تحويل رؤيتك إلى واقع. إليك كيفية إنشاء مطالبات تساعد منشئ صور ChatGPT على إخراج صورك المتخيلة إلى الحياة.

1. ابدأ بمفهوم أساسي واضح

تحتاج مطالبتك الأولية إلى فكرة مركزية قوية - فكر في الأمر على أنه إعطاء DALL-E رسمًا ذهنيًا قبل وضع التفاصيل. فالمطالبة الواضحة والوصفية تحدد مسار الصورة وتضمن نتائج دقيقة.

نموذج موجه: صمم قمة جبل مسننة مغطاة بالثلوج وضوء الشمس الذهبي يسطع على وجهها الشرقي.

النتيجة: قمة جبلية مثيرة وحادة مغطاة بالثلوج، تتوهج بدفء حيث تقبل شمس الصباح منحدرها الشرقي الوعر، وتلقي بظلالها الناعمة على الجانب الآخر!

عبر ChatGPT

2. إضافة تفاصيل مرئية غنية

كلما زادت التفاصيل المحددة التي تقوم بتضمينها، كلما كانت صورك مع ChatGPT تتماشى بشكل أفضل مع رؤيتك. إضافة عناصر مثل الإضاءة، والمنظور، والحالة المزاجية يمكن أن تحدث فرقاً كبيراً.

على سبيل المثال، بدلاً من المطالبة الغامضة مثل _"ارسم مقهى مريح"، جرب شيئًا أكثر تحديدًا:

نموذج موجه: ارسم مقهى ريفي من الداخل بعوارض خشبية ومصابيح إديسون الدافئة المتدلية من السقف وضوء الصباح المتدفق من النوافذ الكبيرة.

إليك ما تبدو عليه النتيجة:

عبر ChatGPT 📮📮 انقر فوق نظرة ثاقبة: تقريبًا 20% من المشاركين في الاستطلاع يرسلون أكثر من 50 رسالة فورية يوميًا. قد يشير هذا الحجم الكبير إلى فريق يعجّ باستمرار بالتبادلات السريعة - وهو أمر رائع للسرعة ولكنه أيضًا مهيأ لتحميل التواصل فوق طاقته.

مع أدوات التعاون المدمجة في ClickUp، مثل دردشة ClickUp وتعليقات ClickUp المعينة، يتم ربط محادثاتك دائمًا بالمهام الصحيحة، مما يعزز الرؤية ويقلل من الحاجة إلى المتابعة غير الضرورية.

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3. استخدم مراجع الأسلوب الفني

عند صياغة المطالبات الخاصة ب DALL-E، يمكن أن تساعدك الإشارة إلى أنماط فنية أو فنانين محددين في تحديد الجمالية التي تتصورها. تحدد الأنماط الفنية نغمة الملمس ولوحة الألوان ومستوى التفاصيل، مما يجعل طلبك أكثر دقة.

اذكر حركات مثل الانطباعية (الانطباعية (المفعمة بالضوء والناعمة) أو السريالية (حالمة وتجريدية) أو الباروكية (غنية ومثيرة). يمكنك أيضًا تسمية فنانين مثل مونيه (المناظر الطبيعية ذات الأجواء الطبيعية) أو فان جوخ (نابض بالحياة ومثير للعواطف) أو هوكوساي (تصميمات الطباعة الخشبية اليابانية).

نموذج موجه: ارسم منظرًا طبيعيًا ضبابيًا للغابات بأسلوب الأنيمي بألوان الباستيل الناعمة والإضاءة الحالمة.

هذا ما يبدو عليه:

عبر ChatGPT

4. قم بإعداد المشهد بجو

يتمحور تهيئة الأجواء المناسبة لصورة ChatGPT الخاصة بك حول التفاصيل الجوية والبيئية.

فالوصف الحيوي يخلق جوًا معينًا يجعل مشهدك ينبض بالحياة. قم بتضمين عناصر الإضاءة مثل "ضوء الغروب الذهبي" أو "ضوء القمر الناعم الذي يتسلل عبر السحب" ووصف المناطق المحيطة مثل "التندرا الجليدية" أو _"التلال الخضراء المتدحرجة".

نموذج موجه: اعرض قلعة من القرون الوسطى في ليلة عاصفة، حيث يضيء البرق جدرانها الحجرية المظلمة وأسوارها المبللة بالمطر.

هذا ما تبدو عليه:

عبر تشاtGPT

5. توجيه كيفية ظهور الموضوع

يمكن أن يؤدي توجيه تركيز DALL-E على جوانب محددة من موضوعك إلى رفع جودة صورتك. يمكنك ضمان الوضوح والدقة من خلال تحديد تفاصيل مثل الموقع والميزات والتفاعلات مع البيئة المحيطة.

ضع في اعتبارك وضعية الهدف وتعبيراته وتفاعله مع البيئة المحيطة به لإضفاء الحيوية على رؤيتك.

نموذج موجه: ابتكر صورة لثعلب أحمر يجلس في حالة تأهب في الثلج العميق، وفراءه منكوش بفعل نسيم لطيف، مع أنفاسه الظاهرة في الهواء البارد.

هذا ما تبدو عليه النتائج!

عبر ChatGPT إذا لم تنجح فكرتك في الوصول إلى القصة، فقم بتعديلها أو أضف مطالبة جديدة. عندما تكون سعيدًا بفكرتك، اضغط على أيقونة التنزيل!

🧠 حقيقة ممتعة: لقد أنشأ المستخدمون أكثر من 15 مليار صورة باستخدام منصات مثل DALL-E 2 وMidjourney وStable Diffusion. وهذا أكثر بكثير من إجمالي عدد الصور في مكتبة Shutterstock بأكملها! أنتج DALL-E 2 وحده حوالي 916 مليون صورة في 15 شهرًا فقط.

محدودية استخدام ChatGPT لتوليد الصور

على الرغم من أن ChatGPT أداة مساعدة رائعة لتوليد الصور وإثارة الإبداع، إلا أنها لا تخلو من بعض العقبات. يمكن أن يساعدك فهم حدوده على إدارة التوقعات وتجاوز التحديات المحتملة بفعالية.

يضع النظام حداً أقصى لعدد الصور التي يتم إنشاؤها لكل طلب، وعادةً ما يقتصر على ثلاث صور، مما قد يؤدي إلى إبطاء المشاريع التي تحتاج إلى مجموعة متنوعة من الصور

تعتمد جودة الصورة بشكل كبير على وضوح وتفاصيل المطالبات، مما يعني أن المطالبات الغامضة غالباً ما تؤدي إلى مراجعات متعددة

لا تقوم ChatGPT بتوليد الصور، ولكنها تعتمد على أدوات مثل DALL-E، مما قد يؤدي إلى حدوث مشاكل إذا واجهت هذه الأدوات الخارجية تعطلاً

تمنع القيود الأخلاقية وقيود حقوق الطبع والنشر استخدام فنانين حديثين أو علامات تجارية أو شخصيات محمية بحقوق الطبع والنشر، مما يحد من إمكانيات إبداعية معينة

ميزات التعاون في الوقت الحقيقي غائبة، مما يعني أنه لا يمكن للمستخدمين المشاركة في الإنشاء أو مشاركة المطالبات أو مناقشة التكرارات داخل الأداة

لا يمكن لأداة ChatGPT أن تتكامل أصلاً مع منصات إدارة المشاريع مثل ClickUp أو Trello أو Asana، مما يتطلب تحديثات يدوية لسير عمل المشروع

➡️ اقرأ أيضًا: كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في التصميم الجرافيكي

إنشاء صورة بالذكاء الاصطناعي باستخدام ClickUp

بينما تتيح لك منصة ClickGPT طرح الأفكار وإنشاء المحتوى أو حتى الصور، لا يوجد الكثير مما يمكنك فعله على المنصة. عندما يتعلق الأمر بالاستخدام الفعلي لهذا المحتوى، هناك انفصال شديد بين منصة الذكاء الاصطناعي ومنصة إدارة المشروع.

ادخل: انقر فوق . إنه تطبيق كل شيء للعمل الذي يحافظ على تجارب الذكاء الاصطناعي الخاصة بك وعملك على نفس المنصة!

هل تريد أن تجعل مشاريع إنشاء صور الذكاء الاصطناعي الخاصة بك تعمل كالساعة؟ إليك كيف يمكن لميزات ClickUp الغنية أن تساعدك على تنظيم مشاريعك وتتبعها وإنهاءها بنجاح.

مطالبة الذكاء الاصطناعي بإنشاء صور للوحات ClickUp Whiteboards الخاصة بك في الوقت الفعلي

لجلسات العصف الذهني تلك, كليك أب السبورات البيضاء ميزة رائعة. يمكنك بسهولة تخطيط أفكارك ورسم رسومات تقريبية والتعاون مع فريقك في وضع مفاهيم مرئية.

وعندما تصل إلى تلك الفكرة المبتكرة، يمكنك إطلاق مهمة مباشرةً من السبورة البيضاء! هذا صحيح، لا تفوت أي فكرة مرة أخرى. ✨

إنه أمر رائع أداة السبورة البيضاء للذكاء الاصطناعي لوضع الجميع على نفس الصفحة و تصور الأفكار باستخدام مولد صور الذكاء الاصطناعي في المراحل الأولى. نعم! يمكنك استخدام ClickUp Brain وميزة الذكاء الاصطناعي القوية على ClickUp Whiteboard لإنشاء الصور التي تريدها. إليك كيفية عمل ذلك:

أضف مطالبتك - في هذه الحالة، "أنشئ رسمًا توضيحيًا لمصباح مضاء" وإليك النتيجة!

توليد الصور في الوقت الفعلي باستخدام ClickUp Brain

➡️ اقرأ أيضًا: قوالب الذكاء الاصطناعي لتوفير الوقت وتحسين الإنتاجية هل أنت مستعد للبدء في إسناد أعمالك الفنية إلى فريقك؟ مهام ClickUp مساعدة تقسيم عملية إنشاء الصور إلى مهام أصغر، وتعيين المواعيد النهائية، وتتبع التقدم المحرز دون عناء. وبفضل طرق العرض القابلة للتخصيص وقوائم المهام التفصيلية، أصبح الحفاظ على التنظيم والالتزام بالجدول الزمني أمراً سهلاً للغاية.

تعاون مع فريقك في الوقت الفعلي باستخدام ClickUp

ودعنا لا ننسى أدوات التعاون في ClickUp . من خلال تعليقات المهام و@الإشارات والإشعارات في الوقت الفعلي، يمكن لفريقك مشاركة الملاحظات حول أعمالك الفنية وأفكارك الجديدة على الفور!

اضبط مهامك على الوضع التلقائي باستخدام ClickUp Automations

قد يكون التعامل مع المهام المتكررة في إنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي مملاً، ولكن أتمتة ClickUp تبسط العملية، مما يتيح لك التركيز على الإبداع.

تخيل تعيين المهام تلقائيًا، وتحديث حالات المشاريع، وإرسال التذكيرات - كل ذلك دون تحريك إصبعك. هذه أدوات الأتمتة الإبداعية تسمح لفريقك بالتركيز على ما هو مهم حقًا: إنشاء صور الذكاء الاصطناعي بشكل مثالي. تحافظ الأتمتة على سير كل شيء بسلاسة، بحيث لا تفوت أي خطوة في العملية.

من خلال الجمع بين الأتمتة وإدارة المهام والتعاون في نظام أساسي واحد، يجعل ClickUp إدارة مشاريع إنشاء صور الذكاء الاصطناعي أكثر سلاسة وكفاءة من أي وقت مضى

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اجعل توليد الصور بالذكاء الاصطناعي يعمل من أجلك على ClickUp!

قد يبدو البدء في استخدام توليد الصور بالذكاء الاصطناعي من خلال ChatGPT وكأنه تعلم مهارة جديدة - لأنه كذلك! ولكن باستخدام الأدوات والعمليات الصحيحة، يمكنك تحويل هذه التقنية القوية إلى جزء موثوق به من سير عملك الإبداعي.

بالتأكيد، الأداة لديها بعض القيود - حد أقصى لعدد الصور التي تم إنشاؤها أو التغييرات التي تم إجراؤها - ولكن بالنسبة للاحتياجات الأساسية، فهي تعمل بشكل جيد!

ومع ذلك، لإدارة مشاريع صور الذكاء الاصطناعي الخاصة بك بكفاءة، تحتاج إلى مكان مركزي لتخزين المطالبات وتتبع الإصدارات وتنظيم الصور التي تم إنشاؤها. وهنا يأتي دور منصة مثل ClickUp التي لا تقدر بثمن!

من خلال دمج كل شيء في منصة واحدة، تضمن ClickUp أن تظل مشاريعك الإبداعية منظمة وتعاونية وفعالة. لماذا تتنقل بين أدوات متعددة بينما يمكنك الحصول على كل شيء في مكان واحد؟ اشترك في ClickUp اليوم وكن مبدعًا بينما تظل منظمًا!