أفضل 10 أدوات أتمتة إبداعية لتعزيز الإنتاجية

إذا كنت لا تستخدم أدوات الأتمتة للقيام بهذه المهام المتكررة المزعجة، فأنت بالفعل متأخر في اللعبة. لقد مررت بذلك.
على الرغم من أنني ما زلت أمامي طريق طويل في الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الإنتاج الإبداعي، سأكون كاذبًا إذا قلت أن الذكاء الاصطناعي وأدوات أتمتة العمليات لم تجعل حياتي أسهل. لقد ساعدتني في تحسين سير عملي وزيادة كفاءتي.
إذا كنت أيضًا تكافح من أجل تحقيق التوازن بين الذكاء الاصطناعي والحفاظ على إبداعك، فأنا هنا لمساعدتك. في هذا المنشور على المدونة، سأناقش أفضل 10 حلول للأتمتة الإبداعية التي يمكن أن تساعدك على إدارة أعباء عملك بشكل أفضل وتعزيز إبداعك.
ما هي أداة الأتمتة الإبداعية؟
أدوات الأتمتة الإبداعية هي برامج تستخدم الذكاء الاصطناعي لأتمتة المهام المتكررة في إنتاج المحتوى والتصميم. تخيلها كمساعد فائق القوة يتولى المهام المتكررة.
لنفترض أنك بحاجة إلى منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي لقنوات مختلفة. يمكن لمنصة أتمتة الإبداع إنشاء أشكال مختلفة من قالب واحد بناءً على مدخلاتك، مثل تفاصيل المنتج والصور.
هذا يقلل من العبء الذهني ويساعدك على التركيز بشكل أفضل على الجوانب الإبداعية مثل المفهوم والرسائل.
ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات الأتمتة الإبداعية؟
يجب أن تساعدك برامج الأتمتة الإبداعية على تبسيط العمليات وتعزيز الإبداع. فيما يلي أهم الميزات التي يجب أن تراعيها للعثور على البرنامج المثالي لسير عملك:
التركيز على المحتوى
- المحتوى المستهدف: يجب أن يكون برنامج الأتمتة الإبداعية قادرًا على إنشاء محتوى مخصص لأغراض مختلفة، مثل مقاطع الفيديو والصور ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي والعروض التقديمية
- مكتبة القوالب: يجب أن يكون لديك وصول إلى مكتبة واسعة من قوالب التصميم الجاهزة بتنسيقات مختلفة
ميزات الأتمتة
- أتمتة المهام: يجب أن تعمل على أتمتة المهام المتكررة، بما في ذلك تغيير حجم الصور وتنسيقها وإزالة الخلفية وترجمة النصوص
- تكامل البيانات: يجب أن يتصل برنامج الأتمتة الإبداعية بنظام إدارة علاقات العملاء (CRM) أو منصة أتمتة التسويق أو مصادر البيانات الأخرى لإنشاء محتوى مخصص
التوزيع والاختبار
- النشر متعدد القنوات: يجب أن تتمكن من تصدير أو نشر إبداعاتك بسهولة مباشرة إلى منصات مختلفة (وسائل التواصل الاجتماعي، البريد الإلكتروني، إلخ)
- اختبار A/B: تحقق مما إذا كان البرنامج يدعم اختبار أشكال مختلفة من إبداعاتك
سهولة الاستخدام والتعاون
- واجهة المستخدم: يجب أن تكون الأداة سهلة التعلم والاستخدام، خاصة بالنسبة لغير المصممين
- أدوات التعاون: يجب أن تدعم التعاون في الوقت الفعلي للفرق الإبداعية
عوامل إضافية
- قابلية التوسع: تحقق مما إذا كانت الأداة قابلة للتوسع ويمكنها تلبية احتياجاتك الإبداعية الحالية والمستقبلية
- التكامل: يجب أن يتكامل أيضًا بسلاسة مع مجموعة التصميمات الحالية لديك
أفضل 10 أدوات أتمتة إبداعية يمكن استخدامها
فيما يلي أفضل أدوات الأتمتة الإبداعية التي يمكنك تجربتها لتبسيط عملية الإنتاج الإبداعي وتحسين جودة مشاريعك:
1. ClickUp (الأفضل لإدارة المشاريع الإبداعية)
من الصعب تحقيق التوازن بين الإبداع والتفكير الاستراتيجي. بينما أركز على الأفكار المبتكرة وحل المشكلات، فإن الأهداف طويلة المدى تأتي في المرتبة الثانية. ساعدني ClickUp في تحقيق التوازن هنا من خلال بناء عملية كاملة لإدارة سير العمل الإبداعي.
إنها منصة شاملة لإدارة المشاريع والتعاون بين أعضاء الفريق والإنتاجية وإدارة العملاء. لقد ساعدت ميزة ClickUp Automations في تبسيط سير العمل لدي، مما سهّل عليّ شطب المهام المتكررة من قائمة المهام.
ClickUp يجعل إدارة المشاريع الإبداعية أسهل بكثير بفضل ميزاته التعاونية. يمكنك إضافة المكلفين والمراقبين تلقائيًا بحيث يتم مراقبة المهام ذات الأولوية باستمرار وإخطار أعضاء الفريق بتحديثات الحالة.
يمكنك تصفح أكثر من 100 نموذج أتمتة لتعيين عمليات الأتمتة لتعيين المهام وتغيير حالات المهام والأولويات والمسؤولين والمواعيد النهائية والمواقع.
أكثر ما أعجبني حتى الآن هو ClickUp Brain، مساعد الذكاء الاصطناعي من ClickUp. يمكنك ببساطة توجيهه لإنشاء أتمتة (ما يجب القيام به عند الانتهاء من مهمة). يتيح لك ClickUp Brain أيضًا تعيين مشغلات أو شروط لأتمتة الإجراءات.
يمكنك أيضًا ضبط أتمتة البريد الإلكتروني في ClickUp لإرسال تحديثات المشروع تلقائيًا إلى الموردين والعملاء، مما يضمن بقاء الجميع على اطلاع.
بينما قامت ClickUp Automations بتنظيم عملية الإدارة، ساعد برنامج ClickUp Agency Project Management المخصص في تعزيز إبداع فريقي.
أعجبني أيضًا ClickUp Docs للتعاون الإبداعي. يمكن أن يساعد في إنشاء وتخزين خرائط طريق للمشاريع، وإنشاء قوالب موجزة إبداعية، وتصميم خطط التنفيذ. بفضل خيارات التنسيق الغنية والصفحات المتداخلة وخيار تضمين الأصول، يمكن أن يكون Docs بمثابة مستودع مركزي لجميع المعلومات المتعلقة بالمشروع.
أصبحت ClickUp Whiteboards أداةنا المفضلة لجلسات العصف الإبداعي. يمكن لجميع أعضاء الفريق مشاركة أفكارهم وملاحظاتهم على اللوحة. أحب استخدامها لربط الأفكار باستخدام محرر السحب والإفلات وإضافة الصور والروابط. حتى أنها تتيح لي إنشاء مهام المشروع مباشرة من اللوحات البيضاء.
أفضل ميزات ClickUp
- أتمتة المهام: قسّم المشاريع الإبداعية إلى خطوات يمكن إدارتها باستخدام ClickUp Tasks وأتمتتها باستخدام ClickUp Automations، مما يجعلها أقل إرهاقًا وأسهل في التتبع. يمكنك إنشاء أنواع المهام وتعيين مستويات الأولوية وربط المهام ذات الصلة
- إنشاء سير العمل: استخدم خرائط ClickUp الذهنية لتحويل الأفكار الإبداعية إلى خطط عمل. فهي تساعدك على إنشاء سير عمل إبداعي لإدارة المشاريع بسلاسة
- إنشاء محتوى مخصص: أتمتة إنشاء المحتوى المخصص للحملات أو استطلاعات العملاء أو وصف المنتجات باستخدام ClickUp Brain
- احصل على رؤى: تتبع أداء الحملة باستخدام لوحات معلومات ClickUp لتحسين التقنيات والعمليات الإبداعية
- تتبع الوقت: حلل الوقت الذي تقضيه في المهام اليدوية والعمليات الإبداعية باستخدام ميزة تتبع الوقت في ClickUp لتحسين سير عملك
يمكنك بسهولة إعداد سير عمل إبداعي باستخدام قالب الإبداع والتصميم من ClickUp. يساعدك هذا القالب في وضع خطة مشروع مفصلة وإضافة جداول زمنية مرئية وتنظيم الأفكار في مهام قابلة للتنفيذ.
قيود ClickUp
- يحتاج ClickUp إلى فترة تعلم بسبب كثرة ميزاته
أسعار ClickUp
- مجاني إلى الأبد
- غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم
- الأعمال: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار
- ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهريًا، تُدفع سنويًا
تقييمات وتصنيفات ClickUp
- G2: 4. 7/5 (أكثر من 2000 تقييم)
- Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)
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2. Celtra (الأفضل لإطلاق الحملات الرقمية)
Celtra هي أداة أتمتة إبداعية مصممة خصيصًا لإنشاء الحملات الرقمية وإطلاقها. يمكنك استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى وصور ومقاطع فيديو بتنسيقات مختلفة ولقنوات مختلفة.
أكثر ما يعجبني في Celtra هو أنه يتيح التعاون السلس بين فرق التصميم والمحتوى من خلال فصل إنشاء المحتوى عن التصميم. وهذا يتيح للفرق الإبداعية العمل على إصدارات منفصلة ويقلل من الأخطاء.
كما أنه يساعد في ضمان اتساق العلامة التجارية من خلال مجموعات أدوات مخصصة وميزات قفل القوالب. من إنتاج الحملة إلى المراجعة والموافقة والتوزيع، كل شيء متاح على منصة واحدة.
أفضل ميزات Celtra
- قم بتوسيع نطاق عملك بكفاءة من خلال أتمتة المهام المتكررة مثل تغيير الحجم والقص وتنسيق النص
- استخدم الذكاء الاصطناعي لإضافة عناصر مرئية مثل الرسوم المتحركة ومعارض المنتجات لإنشاء حملات رقمية جذابة
- أنشئ مركزًا مركزيًا لجميع الأصول الإبداعية
- قم بتوسيع نطاق إنشاء الحملات وتوزيعها وتحسين الشفافية باستخدام قوالب مركزية
قيود Celtra
- تتميز الواجهة بوجود منحنى تعلم حاد وقد تكون معقدة بالنسبة لغير المصممين
أسعار Celtra
- الأسعار غير متوفرة
تقييمات وتصنيفات Celtra
- G2: 4. 4 /5 (350+ تقييم)
- Capterra: 4. 4 /5 (250+ تقييم)
3. Adacado (الأفضل لإطلاق حملات إعلانية ديناميكية)
Adacado هي منصة إعلانية تتيح لك القيام بكل شيء بنفسك وتساعدك على عرض الإعلانات. إن إعداد حملة إعلانية عليها أمر في غاية السهولة. ما عليك سوى إدخال بيانات المعلن، واختيار حل الحملة، وتحميل شعارك وصورك، وها أنت ذا!
وأفضل ما في الأمر أنه يساعد المحترفين مثلي على خفض تكاليف الموردين بشكل كبير.
توفر حلول إعلانية مخصصة لمختلف الصناعات. سواء كنت بحاجة إلى إعلان مخصص لقطاعي المحدد أو أرغب في البدء من الصفر، فإن محررهم الإبداعي يوفر لي كل ما أحتاجه.
الميزة الأكثر إثارة للاهتمام في Adacado هي أنه يتيح إنشاء إعلانات ديناميكية للمنتجات بسرعة من خلال مزامنة تحديثات موجز المنتجات.
أفضل ميزات Adacado
- قم بتوسيع نطاق حملاتك الإعلانية باستخدام قوالب مصممة مسبقًا ومحرر إبداعي
- حدد مكان عرض إعلانات Google الخاصة بك والجمهور المستهدف من خلال تحديد عوامل مختلفة، بما في ذلك الخصائص الديموغرافية والاهتمامات والعمر ونوع الجهاز
- اربط المنتجات المتوفرة على Shopify مباشرة واستخدم الإعلانات القابلة للتسوق مع أداة الدفع عند الخروج
قيود Adacado
- لا يدعم التعاون مع العملاء أو أعضاء الفريق
- تتفوق Adacado في أتمتة الحملات البسيطة، ولكنها قد لا تكون مناسبة للصور المرئية عالية التخصيص
أسعار Adacado
- الوسائط المشتراة: عدد مرات الظهور × CPM (التكلفة لكل 1000 ظهور)
- الإعلانات المعروضة: استنادًا إلى الأسعار الديناميكية والثابتة (تبدأ الأسعار الديناميكية من 0.99 دولارًا أمريكيًا. تبدأ الأسعار الثابتة من 0.25 دولارًا أمريكيًا)
- المنتج: يبدأ من 0.15 دولار
تقييمات وتصنيفات Adacado
- Gartner: 4. 3/ 5 (3 تقييمات)
- TrustPilot: 3/ 5 (19 تقييمًا)
4. SundaySky (الأفضل لإنشاء إعلانات فيديو مخصصة)
SundaySky يعمل بشكل رائع للفرق التي تنشئ الكثير من مقاطع الفيديو للتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وحملات المبيعات المخصصة، والترويج للعلامات التجارية. تستخدم منصة الفيديو الخاصة بالشركات الذكاء الاصطناعي لإنشاء مقاطع فيديو جذابة
يساعدني الذكاء الاصطناعي من SundaySky في إنشاء نصوص الفيديو بسهولة، وتضمين العناصر الموسيقية في مقاطع الفيديو، وإضافة تعليقات صوتية طبيعية إلى المقاطع. هذا يمثل الكثير من العمل اليدوي الذي يتم أتمتته في وقت قصير.
كما يضيف تكامل الذكاء الاصطناعي تعليقات صوتية ونصوص مخصصة لتعزيز تفاعل المشاهدين.
أفضل ميزات SundaySky
- أنشئ مقاطع فيديو تفاعلية في دقائق باستخدام قوالب وموضوعات ومقطوعات موسيقية مصممة مسبقًا
- أضف نصوصًا وشرحًا وصيغ دعوة لاتخاذ إجراء مخصصة لجذب انتباه المشاهدين وتحسين معدل التحويل
- أتمتة توزيع الفيديو من خلال دمج مقاطع الفيديو في أي نظام إدارة محتوى أو موقع ويب أو بوابة أو تطبيق
- أنشئ إصدارات مختلفة من نفس الفيديو لاستهداف مقاطع صوتية محددة برسائل تلقى صدى لدى الجمهور
قيود SundaySky
- مع خيارات القوالب المحدودة، يمكن أن يكون إنشاء محتوى الفيديو متكررًا
- انخفاض جودة مقاطع الفيديو المصدرة
أسعار SundaySky
- أسعار مخصصة
تقييمات SundaySky وتصنيفاتها
- G2: 4. 4 /5 (31 تقييمًا)
- Cuspera: 4. 4 /5 (150+ تقييم)
5. Hunch (الأفضل لاستخدام بيانات المنتجات في الإعلانات)
إذا كنت تبحث عن منصة شاملة لتصميم الإعلانات وتشغيل الحملات، جرب Hunch. يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء إعلانات متعددة التنسيقات. ما عليك سوى تحميل مجموعة أدوات علامتك التجارية، وستقوم ميزة الذكاء الاصطناعي تلقائيًا بتحسين الصور وتعديل التخطيطات.
تقدم Hunch أيضًا إبداعًا قائمًا على المنتج. على سبيل المثال، يمكنني إضافة موجز المنتج الخاص بي إلى المنصة لتحسين صور المنتج ومقاطع الفيديو والإعلانات بناءً على المدخلات. أكثر ما يعجبني في Hunch هو أنها تساعد في تحويل البيانات إلى مواد إبداعية لجميع العناصر في الكتالوج.
أفضل ميزات Hunch
- أنشئ قوالب مخصصة للصور والفيديو لتوسيع نطاق الإنتاج الإبداعي
- قم بتحميل مجموعة أدوات علامتك التجارية واحصل على قوالب إعلانية يتم تغيير حجمها تلقائيًا لتناسب القنوات الم
- قم بتشغيل حملات تلقائية على قنوات التواصل الاجتماعي وتبسيط سير عمل الحملات
- أنشأت تلقائيًا عدة قوالب متوافقة مع العلامة التجارية بتنسيقات مختلفة باستخدام قالب Multi Artboard Template من Hunch
حدود الحدس
- تحتاج إلى بعض الخبرة في التصميم الفني والإعلان لتشغيل الحملات وإدارتها على Hunch
تسعير الحدس
- أسعار مخصصة
تقييمات وتصنيفات Hunch
- G2: 4. 6/ 5 (33 تقييمًا)
- Capterra: 4. 7/ 5 (13 تقييمًا)
6. ChatGPT (الأفضل لأتمتة العصف الذهني)
ChatGPT هو مساعد إبداعي متكامل مدعوم بالذكاء الاصطناعي يمكنني اللجوء إليه في كل شيء بدءًا من محتوى وسائل التواصل الاجتماعي ونصوص الإعلانات وحتى رسائل البريد الإلكتروني المخصصة. كل ما عليّ فعله هو إدخال الموجه الصحيح.
أحب تبادل الأفكار معها ورؤية إلى أين تقودني المحادثة.
يمكن أن يساعدك حتى في عملية التصميم من خلال اقتراح أفكار وسير عمل لواجهة المستخدم. إذا كنت ترغب في إنشاء تصميمات متقدمة باستخدام برامج تقنية، يمكن لـ ChatGPT توفير أكواد التصميم.
أفضل ميزات ChatGPT
- أدخل النص المطلوب واحصل على مقالات عالية الجودة أو منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي أو نصوص تسويقية
- العصف الذهني والاقتراحات الفريدة لحملات الإعلانات
- أنشئ محتوى مخصصًا لجمهورك المستهدف
- استخدم الإصدار المتقدم لإنشاء رسوم بيانية مع استعلامات نصية
قيود ChatGPT
- إنها تساعد فقط في ابتكار المحتوى وإنتاجه ولا يمكنها إدارة مهام التصميم أو الحملات الإعلانية
- لا يتتبع أداء الحملة تلقائيًا
أسعار ChatGPT
- مجاني: خطة مجانية إلى الأبد
- إضافة: 20 دولارًا شهريًا، تُدفع سنويًا
- الفريق: 25 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا، تُدفع سنويًا
- المؤسسات: أسعار مخصصة
تقييمات وتصنيفات ChatGPT
- G2: 4. 7/ 5 (أكثر من 500 تقييم)
- Capterra: 4. 6/ 5 (49 تقييمًا)
7. Canva (الأفضل لتصميم المحتوى المرئي)
Canva هي أداتي المفضلة لإنشاء تصميمات مذهلة للحملات الإعلانية وإعلانات وسائل التواصل الاجتماعي والكتيبات والعروض التقديمية والفيديوهات وغيرها من العناصر المرئية. تحتوي على العديد من القوالب لتنسيقات التصميم المختلفة والقنوات والصناعات، بالإضافة إلى مكتبة ضخمة تضم ملايين الصور والأيقونات والرسومات.
يمكنني بسهولة تحميل الصور وتحريرها، وإنشاء تصميمات من الصفر أو باستخدام قوالب، أو الرسم والتخطيط والتعاون في الوقت الفعلي باستخدام ميزة Draw في Canva.
هل لديك صورة ضبابية بإطار غير مناسب؟ استخدم خيار التعديل السحري لتحسين جميع الصور بنقرة واحدة فقط. تعد ميزة تتبع التفاعل في Canva مفيدة أيضًا لتقييم تصميماتك وتفاعل المستخدمين.
أفضل ميزات Canva
- تصور تصميماتك من خلال إعطاء تلميحات نصية لأداة Magic Design
- أضف الموسيقى أو الألحان الشهيرة تلقائيًا إلى مقاطع الفيديو الخاصة بك
- دمج الصور بسرعة في مقاطع فيديو باستخدام الذكاء الاصطناعي
- ترجم تصميماتك تلقائيًا لجمهور مختلف باستخدام الذكاء الاصطناعي
- بسّط سير عملك على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال تخطيط منشورات وسائل التواصل الاجتماعي وجدولتها ونشرها على قنوات مختلفة باستخدام مخطط المحتوى
قيود Canva
- تفتقر إلى قدرات إدارة الإعلانات والحملات
- تفتقر Canva إلى ميزات التصميم المتقدمة للإعلانات
أسعار Canva
- Canva مجاني: مجاني إلى الأبد
- Canva Pro: 15 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا، تُدفع سنويًا
- Canva Teams: 10 دولارات أمريكية لكل مستخدم شهريًا (بحد أدنى ثلاثة مستخدمين)، تُدفع سنويًا
- Canva Enterprise: أسعار مخصصة
تقييمات وتصنيفات Canva
- G2: 4. 7/ 5 (4500+ تقييم)
- GetApp: 4. 7/ 5 (أكثر من 11,000 تقييم)
8. Marpipe (الأفضل لإنشاء كتالوجات إعلانات المنتجات)
Marpipe هي أداة أتمتة إبداعية أخرى تنشئ إعلانات كتالوج المنتجات باستخدام الذكاء الاصطناعي. تتكامل مع موجز المنتجات الحالي الخاص بك من Shopify ومنصات أخرى وتقوم بتحسين تصميمات الإعلانات.
أعجبتني ميزة الذكاء الاصطناعي التي تزيل الصورة الخلفية تلقائيًا، وتقوم بتحجيم الصورة لتناسب التصميم، وتولد نص الإعلان من نص صفحة المنتج.
أفضل ميزات Marpipe
- اختبر عدة تصميمات مختلفة للمنتج في وقت واحد باستخدام ميزة اختبار A/B من Marpipe
- أنشئ قوالب تصميم منتجات إبداعية باستخدام أداة الإنشاء بالسحب والإفلات
- قم بإنشاء تصميمات منتجات جذابة من خلال ربط طبقات التصميم بالأعمدة في موجز المنتج
- أضف كتالوجات الإعلانات مباشرة على منصات الإعلانات لزيادة التفاعل
قيود Marpipe
- Marpipe لديها واجهة معقدة وإعدادات تكامل معقدة
أسعار Marpipe
- استكشف: 0 دولار إلى الأبد
- المؤسسات: أسعار مخصصة
تقييمات وتصنيفات Marpipe
- G2: 5/5 (4 تقييمات)
- Capterra: 4/ 5 (تقييم واحد)
9. Bannerflow (الأفضل لإنتاج الحملات التلقائية)
Bannerflow تعمل على أتمتة إنتاج الإعلانات الرقمية وإدارتها وتحسينها. أحد الأشياء التي لفتت انتباهي هو الرسوم المتحركة المتقدمة للعلامات التجارية التي تضفي مزيدًا من الجاذبية على الإعلانات الرقمية. كما أن خيار إضافة موجزات البيانات تلقائيًا إلى تصميمات الحملات يزيد من التفاعل.
يمكنك إنشاء مكتبة إعلانات للعلامة التجارية وإعادة استخدام الإبداعات المتقدمة لإنتاج الحملات والإعلانات. يدعم Bannerflow أيضًا استخدام عناصر واجهة مستخدم مخصصة لإنشاء تصميمات فريدة. تعمل ميزة إدارة الترجمة بشكل رائع للشركات التي لديها جمهور عالمي.
باستخدام هذه الأداة، ما عليّ سوى إجراء تغييرات على التصميم والنصوص في الملخص الرئيسي، وتنعكس التغييرات تلقائيًا في جميع الحملات.
أفضل ميزات Bannerflow
- تمكين الإنتاج السريع والنشر وإطلاق الحملات الإعلانية الديناميكية عبر قنوات متعددة
- أنشئ متغيرات متعددة للحملات باستخدام إبداع رئيسي واحد
- شارك معاينات حية للحملات للحصول على الموافقات
- قم بإجراء تغييرات مباشرة على الإضافات لزيادة عائد الاستثمار
قيود Bannerflow
- يذكر بعض المستخدمين مشكلات مثل بطء سرعة التحميل وعدم استجابة النقرات
أسعار Bannerflow
- أسعار مخصصة
تقييمات وتصنيفات Bannerflow
- G2: 4. 6/ 5 (أكثر من 100 تقييم)
- TrustRadius: 6. 3/ 10 (7 تقييمات)
10. Innervate (الأفضل لإنشاء الإعلانات بسرعة عالية)
Innervate (المعروف سابقًا باسم RevJet) هو برنامج آخر للأتمتة الإبداعية يعمل على أتمتة حملات التسويق والإعلان. يساعد المستخدمين على إنشاء إعلانات وحملات رقمية مخصصة لجمهورهم المستهدف.
بفضل Innervate، تمكنت من تجربة اختبار A/B لقياس تأثير حملاتي وتحسينها لمختلف القنوات، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني.
أفضل ميزات Innervate
- أنشئ إعلانات مخصصة باستخدام إمكانات التحسين الإبداعي الديناميكي (DCO)
- احصل على نصائح حول كيفية إنشاء حملات مخصصة للجمهور الإقليمي
- احصل على تحليلات أداء مفصلة وقم بقياس عائد الاستثمار للحملات
تحفيز القيود
- تركز Innervate بشكل أكبر على تجربة العملاء وقد لا تكون مناسبة لأتمتة المهام الإبداعية
أسعار Innervate
- أسعار مخصصة
تقييمات وتصنيفات Innervate
- Capterra: 4. 4/ 5 (200+ تقييم)
أتمتة مهامك الإبداعية باستخدام ClickUp
الإبداع يتطلب التركيز والهدوء الذهني. إذا كان فريقك غارقًا في المهام الإدارية، فقد يصبح إدارة المهام الإبداعية مثل تخطيط الحملات أو التصميم أمرًا صعبًا.
وهنا يمكن لأدوات الأتمتة الإبداعية الرائدة مثل ClickUp أن تساعدك.
فهي تعمل على أتمتة المهام المتكررة باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يبسط سير العمل ويجعل تصميم الأفكار الإبداعية وتنفيذها أسهل. يوفر ClickUp أتمتة قوية وإدارة مهام بديهية ورؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتمكين عمليات إبداعية سلسة وتعزيز الإنتاجية.
اشترك في ClickUp مجانًا لتغيير طريقة إدارة مشاريعك الإبداعية!