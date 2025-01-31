أفضل 10 أدوات أتمتة إبداعية لتعزيز الإنتاجية

إذا كنت لا تستخدم أدوات الأتمتة للقيام بهذه المهام المتكررة المزعجة، فأنت بالفعل متأخر في اللعبة. لقد مررت بذلك.

على الرغم من أنني ما زلت أمامي طريق طويل في الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الإنتاج الإبداعي، سأكون كاذبًا إذا قلت أن الذكاء الاصطناعي وأدوات أتمتة العمليات لم تجعل حياتي أسهل. لقد ساعدتني في تحسين سير عملي وزيادة كفاءتي.

إذا كنت أيضًا تكافح من أجل تحقيق التوازن بين الذكاء الاصطناعي والحفاظ على إبداعك، فأنا هنا لمساعدتك. في هذا المنشور على المدونة، سأناقش أفضل 10 حلول للأتمتة الإبداعية التي يمكن أن تساعدك على إدارة أعباء عملك بشكل أفضل وتعزيز إبداعك.

ما هي أداة الأتمتة الإبداعية؟

أدوات الأتمتة الإبداعية هي برامج تستخدم الذكاء الاصطناعي لأتمتة المهام المتكررة في إنتاج المحتوى والتصميم. تخيلها كمساعد فائق القوة يتولى المهام المتكررة.

لنفترض أنك بحاجة إلى منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي لقنوات مختلفة. يمكن لمنصة أتمتة الإبداع إنشاء أشكال مختلفة من قالب واحد بناءً على مدخلاتك، مثل تفاصيل المنتج والصور.

هذا يقلل من العبء الذهني ويساعدك على التركيز بشكل أفضل على الجوانب الإبداعية مثل المفهوم والرسائل.

يجب أن تساعدك برامج الأتمتة الإبداعية على تبسيط العمليات وتعزيز الإبداع. فيما يلي أهم الميزات التي يجب أن تراعيها للعثور على البرنامج المثالي لسير عملك:

التركيز على المحتوى

المحتوى المستهدف: يجب أن يكون برنامج الأتمتة الإبداعية قادرًا على إنشاء محتوى مخصص لأغراض مختلفة، مثل مقاطع الفيديو والصور ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي والعروض التقديمية

مكتبة القوالب: يجب أن يكون لديك وصول إلى مكتبة واسعة من قوالب التصميم الجاهزة بتنسيقات مختلفة

ميزات الأتمتة

أتمتة المهام: يجب أن يجب أن تعمل على أتمتة المهام المتكررة ، بما في ذلك تغيير حجم الصور وتنسيقها وإزالة الخلفية وترجمة النصوص

تكامل البيانات: يجب أن يتصل برنامج الأتمتة الإبداعية بنظام إدارة علاقات العملاء (CRM) أو منصة أتمتة التسويق أو مصادر البيانات الأخرى لإنشاء محتوى مخصص

التوزيع والاختبار

النشر متعدد القنوات: يجب أن تتمكن من تصدير أو نشر إبداعاتك بسهولة مباشرة إلى منصات مختلفة (وسائل التواصل الاجتماعي، البريد الإلكتروني، إلخ)

اختبار A/B: تحقق مما إذا كان البرنامج يدعم اختبار أشكال مختلفة من إبداعاتك

سهولة الاستخدام والتعاون

واجهة المستخدم: يجب أن تكون الأداة سهلة التعلم والاستخدام، خاصة بالنسبة لغير المصممين

أدوات التعاون: يجب أن تدعم التعاون في الوقت الفعلي للفرق الإبداعية

عوامل إضافية

قابلية التوسع: تحقق مما إذا كانت الأداة قابلة للتوسع ويمكنها تلبية احتياجاتك الإبداعية الحالية والمستقبلية

التكامل: يجب أن يتكامل أيضًا بسلاسة مع مجموعة التصميمات الحالية لديك

فيما يلي أفضل أدوات الأتمتة الإبداعية التي يمكنك تجربتها لتبسيط عملية الإنتاج الإبداعي وتحسين جودة مشاريعك:

1. ClickUp (الأفضل لإدارة المشاريع الإبداعية)

تعاون ونظم وأدِر مشاريع التصميم على منصة ClickUp الشاملة لإدارة مشاريع التصميم

من الصعب تحقيق التوازن بين الإبداع والتفكير الاستراتيجي. بينما أركز على الأفكار المبتكرة وحل المشكلات، فإن الأهداف طويلة المدى تأتي في المرتبة الثانية. ساعدني ClickUp في تحقيق التوازن هنا من خلال بناء عملية كاملة لإدارة سير العمل الإبداعي.

إنها منصة شاملة لإدارة المشاريع والتعاون بين أعضاء الفريق والإنتاجية وإدارة العملاء. لقد ساعدت ميزة ClickUp Automations في تبسيط سير العمل لدي، مما سهّل عليّ شطب المهام المتكررة من قائمة المهام.

ClickUp يجعل إدارة المشاريع الإبداعية أسهل بكثير بفضل ميزاته التعاونية. يمكنك إضافة المكلفين والمراقبين تلقائيًا بحيث يتم مراقبة المهام ذات الأولوية باستمرار وإخطار أعضاء الفريق بتحديثات الحالة.

يمكنك تصفح أكثر من 100 نموذج أتمتة لتعيين عمليات الأتمتة لتعيين المهام وتغيير حالات المهام والأولويات والمسؤولين والمواعيد النهائية والمواقع.

استكشف أكثر من 100 نموذج للأتمتة لإنشاء سير عمل إبداعي مخصص

أكثر ما أعجبني حتى الآن هو ClickUp Brain، مساعد الذكاء الاصطناعي من ClickUp. يمكنك ببساطة توجيهه لإنشاء أتمتة (ما يجب القيام به عند الانتهاء من مهمة). يتيح لك ClickUp Brain أيضًا تعيين مشغلات أو شروط لأتمتة الإجراءات.

أضف محفزات أو شروط لأتمتة الإجراءات باستخدام ClickUp Brain

يمكنك أيضًا ضبط أتمتة البريد الإلكتروني في ClickUp لإرسال تحديثات المشروع تلقائيًا إلى الموردين والعملاء، مما يضمن بقاء الجميع على اطلاع.

بينما قامت ClickUp Automations بتنظيم عملية الإدارة، ساعد برنامج ClickUp Agency Project Management المخصص في تعزيز إبداع فريقي.

بسّط سير العمل وعزز الإبداع باستخدام برنامج إدارة المشاريع ClickUp Agency

أعجبني أيضًا ClickUp Docs للتعاون الإبداعي. يمكن أن يساعد في إنشاء وتخزين خرائط طريق للمشاريع، وإنشاء قوالب موجزة إبداعية، وتصميم خطط التنفيذ. بفضل خيارات التنسيق الغنية والصفحات المتداخلة وخيار تضمين الأصول، يمكن أن يكون Docs بمثابة مستودع مركزي لجميع المعلومات المتعلقة بالمشروع.

قم بإعداد موجزات إبداعية وقم بإدراج العمليات أو المهام أو إرشادات المشروع باستخدام ClickUp Docs

أصبحت ClickUp Whiteboards أداةنا المفضلة لجلسات العصف الإبداعي. يمكن لجميع أعضاء الفريق مشاركة أفكارهم وملاحظاتهم على اللوحة. أحب استخدامها لربط الأفكار باستخدام محرر السحب والإفلات وإضافة الصور والروابط. حتى أنها تتيح لي إنشاء مهام المشروع مباشرة من اللوحات البيضاء.

تعاون وشارك الأفكار مع ClickUp Whiteboards لتحسين الإبداع

أفضل ميزات ClickUp

أتمتة المهام: قسّم المشاريع الإبداعية إلى خطوات يمكن إدارتها باستخدام قسّم المشاريع الإبداعية إلى خطوات يمكن إدارتها باستخدام ClickUp Tasks وأتمتتها باستخدام ClickUp Automations، مما يجعلها أقل إرهاقًا وأسهل في التتبع. يمكنك إنشاء أنواع المهام وتعيين مستويات الأولوية وربط المهام ذات الصلة

إنشاء سير العمل: استخدم استخدم خرائط ClickUp الذهنية لتحويل الأفكار الإبداعية إلى خطط عمل. فهي تساعدك على إنشاء سير عمل إبداعي لإدارة المشاريع بسلاسة

إنشاء محتوى مخصص: أتمتة إنشاء المحتوى المخصص للحملات أو استطلاعات العملاء أو وصف المنتجات باستخدام أتمتة إنشاء المحتوى المخصص للحملات أو استطلاعات العملاء أو وصف المنتجات باستخدام ClickUp Brain

احصل على رؤى: تتبع أداء الحملة باستخدام تتبع أداء الحملة باستخدام لوحات معلومات ClickUp لتحسين التقنيات والعمليات الإبداعية

تتبع حملات التسويق وحسّنها باستخدام لوحات معلومات ClickUp

تتبع الوقت: حلل الوقت الذي تقضيه في المهام اليدوية والعمليات الإبداعية باستخدام ميزة حلل الوقت الذي تقضيه في المهام اليدوية والعمليات الإبداعية باستخدام ميزة تتبع الوقت في ClickUp لتحسين سير عملك

يمكنك بسهولة إعداد سير عمل إبداعي باستخدام قالب الإبداع والتصميم من ClickUp. يساعدك هذا القالب في وضع خطة مشروع مفصلة وإضافة جداول زمنية مرئية وتنظيم الأفكار في مهام قابلة للتنفيذ.

تنزيل هذا النموذج أنشئ سير عمل شامل لتنفيذ المشاريع الإبداعية بسلاسة باستخدام قالب الإبداع والتصميم من ClickUp

قيود ClickUp

يحتاج ClickUp إلى فترة تعلم بسبب كثرة ميزاته

أسعار ClickUp

مجاني إلى الأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الأعمال : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات : اتصل للحصول على الأسعار

ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهريًا، تُدفع سنويًا

تقييمات وتصنيفات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 2000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

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2. Celtra (الأفضل لإطلاق الحملات الرقمية)

عبر Celtra

Celtra هي أداة أتمتة إبداعية مصممة خصيصًا لإنشاء الحملات الرقمية وإطلاقها. يمكنك استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى وصور ومقاطع فيديو بتنسيقات مختلفة ولقنوات مختلفة.

أكثر ما يعجبني في Celtra هو أنه يتيح التعاون السلس بين فرق التصميم والمحتوى من خلال فصل إنشاء المحتوى عن التصميم. وهذا يتيح للفرق الإبداعية العمل على إصدارات منفصلة ويقلل من الأخطاء.

كما أنه يساعد في ضمان اتساق العلامة التجارية من خلال مجموعات أدوات مخصصة وميزات قفل القوالب. من إنتاج الحملة إلى المراجعة والموافقة والتوزيع، كل شيء متاح على منصة واحدة.

أفضل ميزات Celtra

قم بتوسيع نطاق عملك بكفاءة من خلال أتمتة المهام المتكررة مثل تغيير الحجم والقص وتنسيق النص

استخدم الذكاء الاصطناعي لإضافة عناصر مرئية مثل الرسوم المتحركة ومعارض المنتجات لإنشاء حملات رقمية جذابة

أنشئ مركزًا مركزيًا لجميع الأصول الإبداعية

قم بتوسيع نطاق إنشاء الحملات وتوزيعها وتحسين الشفافية باستخدام قوالب مركزية

قيود Celtra

تتميز الواجهة بوجود منحنى تعلم حاد وقد تكون معقدة بالنسبة لغير المصممين

أسعار Celtra

الأسعار غير متوفرة

تقييمات وتصنيفات Celtra

G2: 4. 4 /5 (350+ تقييم)

Capterra: 4. 4 /5 (250+ تقييم)

3. Adacado (الأفضل لإطلاق حملات إعلانية ديناميكية)

عبر Adacado

Adacado هي منصة إعلانية تتيح لك القيام بكل شيء بنفسك وتساعدك على عرض الإعلانات. إن إعداد حملة إعلانية عليها أمر في غاية السهولة. ما عليك سوى إدخال بيانات المعلن، واختيار حل الحملة، وتحميل شعارك وصورك، وها أنت ذا!

وأفضل ما في الأمر أنه يساعد المحترفين مثلي على خفض تكاليف الموردين بشكل كبير.

توفر حلول إعلانية مخصصة لمختلف الصناعات. سواء كنت بحاجة إلى إعلان مخصص لقطاعي المحدد أو أرغب في البدء من الصفر، فإن محررهم الإبداعي يوفر لي كل ما أحتاجه.

الميزة الأكثر إثارة للاهتمام في Adacado هي أنه يتيح إنشاء إعلانات ديناميكية للمنتجات بسرعة من خلال مزامنة تحديثات موجز المنتجات.

أفضل ميزات Adacado

قم بتوسيع نطاق حملاتك الإعلانية باستخدام قوالب مصممة مسبقًا ومحرر إبداعي

حدد مكان عرض إعلانات Google الخاصة بك والجمهور المستهدف من خلال تحديد عوامل مختلفة، بما في ذلك الخصائص الديموغرافية والاهتمامات والعمر ونوع الجهاز

اربط المنتجات المتوفرة على Shopify مباشرة واستخدم الإعلانات القابلة للتسوق مع أداة الدفع عند الخروج

قيود Adacado

لا يدعم التعاون مع العملاء أو أعضاء الفريق

تتفوق Adacado في أتمتة الحملات البسيطة، ولكنها قد لا تكون مناسبة للصور المرئية عالية التخصيص

أسعار Adacado

الوسائط المشتراة: عدد مرات الظهور × CPM (التكلفة لكل 1000 ظهور)

الإعلانات المعروضة: استنادًا إلى الأسعار الديناميكية والثابتة (تبدأ الأسعار الديناميكية من 0.99 دولارًا أمريكيًا. تبدأ الأسعار الثابتة من 0.25 دولارًا أمريكيًا)

المنتج: يبدأ من 0.15 دولار

تقييمات وتصنيفات Adacado

Gartner: 4. 3/ 5 (3 تقييمات)

TrustPilot: 3/ 5 (19 تقييمًا)

4. SundaySky (الأفضل لإنشاء إعلانات فيديو مخصصة)

عبر SundaySky

SundaySky يعمل بشكل رائع للفرق التي تنشئ الكثير من مقاطع الفيديو للتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وحملات المبيعات المخصصة، والترويج للعلامات التجارية. تستخدم منصة الفيديو الخاصة بالشركات الذكاء الاصطناعي لإنشاء مقاطع فيديو جذابة

يساعدني الذكاء الاصطناعي من SundaySky في إنشاء نصوص الفيديو بسهولة، وتضمين العناصر الموسيقية في مقاطع الفيديو، وإضافة تعليقات صوتية طبيعية إلى المقاطع. هذا يمثل الكثير من العمل اليدوي الذي يتم أتمتته في وقت قصير.

كما يضيف تكامل الذكاء الاصطناعي تعليقات صوتية ونصوص مخصصة لتعزيز تفاعل المشاهدين.

أفضل ميزات SundaySky

أنشئ مقاطع فيديو تفاعلية في دقائق باستخدام قوالب وموضوعات ومقطوعات موسيقية مصممة مسبقًا

أضف نصوصًا وشرحًا وصيغ دعوة لاتخاذ إجراء مخصصة لجذب انتباه المشاهدين وتحسين معدل التحويل

أتمتة توزيع الفيديو من خلال دمج مقاطع الفيديو في أي نظام إدارة محتوى أو موقع ويب أو بوابة أو تطبيق

أنشئ إصدارات مختلفة من نفس الفيديو لاستهداف مقاطع صوتية محددة برسائل تلقى صدى لدى الجمهور

قيود SundaySky

مع خيارات القوالب المحدودة، يمكن أن يكون إنشاء محتوى الفيديو متكررًا

انخفاض جودة مقاطع الفيديو المصدرة

أسعار SundaySky

أسعار مخصصة

تقييمات SundaySky وتصنيفاتها

G2: 4. 4 /5 (31 تقييمًا)

Cuspera: 4. 4 /5 (150+ تقييم)

5. Hunch (الأفضل لاستخدام بيانات المنتجات في الإعلانات)

عبر Hunch

إذا كنت تبحث عن منصة شاملة لتصميم الإعلانات وتشغيل الحملات، جرب Hunch. يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء إعلانات متعددة التنسيقات. ما عليك سوى تحميل مجموعة أدوات علامتك التجارية، وستقوم ميزة الذكاء الاصطناعي تلقائيًا بتحسين الصور وتعديل التخطيطات.

تقدم Hunch أيضًا إبداعًا قائمًا على المنتج. على سبيل المثال، يمكنني إضافة موجز المنتج الخاص بي إلى المنصة لتحسين صور المنتج ومقاطع الفيديو والإعلانات بناءً على المدخلات. أكثر ما يعجبني في Hunch هو أنها تساعد في تحويل البيانات إلى مواد إبداعية لجميع العناصر في الكتالوج.

أفضل ميزات Hunch

أنشئ قوالب مخصصة للصور والفيديو لتوسيع نطاق الإنتاج الإبداعي

قم بتحميل مجموعة أدوات علامتك التجارية واحصل على قوالب إعلانية يتم تغيير حجمها تلقائيًا لتناسب القنوات الم

قم بتشغيل حملات تلقائية على قنوات التواصل الاجتماعي وتبسيط سير عمل الحملات

أنشأت تلقائيًا عدة قوالب متوافقة مع العلامة التجارية بتنسيقات مختلفة باستخدام قالب Multi Artboard Template من Hunch

حدود الحدس

تحتاج إلى بعض الخبرة في التصميم الفني والإعلان لتشغيل الحملات وإدارتها على Hunch

تسعير الحدس

أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Hunch

G2: 4. 6/ 5 (33 تقييمًا)

Capterra: 4. 7/ 5 (13 تقييمًا)

6. ChatGPT (الأفضل لأتمتة العصف الذهني)

عبر ChatGPT

ChatGPT هو مساعد إبداعي متكامل مدعوم بالذكاء الاصطناعي يمكنني اللجوء إليه في كل شيء بدءًا من محتوى وسائل التواصل الاجتماعي ونصوص الإعلانات وحتى رسائل البريد الإلكتروني المخصصة. كل ما عليّ فعله هو إدخال الموجه الصحيح.

أحب تبادل الأفكار معها ورؤية إلى أين تقودني المحادثة.

يمكن أن يساعدك حتى في عملية التصميم من خلال اقتراح أفكار وسير عمل لواجهة المستخدم. إذا كنت ترغب في إنشاء تصميمات متقدمة باستخدام برامج تقنية، يمكن لـ ChatGPT توفير أكواد التصميم.

أفضل ميزات ChatGPT

أدخل النص المطلوب واحصل على مقالات عالية الجودة أو منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي أو نصوص تسويقية

العصف الذهني والاقتراحات الفريدة لحملات الإعلانات

أنشئ محتوى مخصصًا لجمهورك المستهدف

استخدم الإصدار المتقدم لإنشاء رسوم بيانية مع استعلامات نصية

قيود ChatGPT

إنها تساعد فقط في ابتكار المحتوى وإنتاجه ولا يمكنها إدارة مهام التصميم أو الحملات الإعلانية

لا يتتبع أداء الحملة تلقائيًا

أسعار ChatGPT

مجاني: خطة مجانية إلى الأبد

إضافة: 20 دولارًا شهريًا، تُدفع سنويًا

الفريق: 25 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا، تُدفع سنويًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات ChatGPT

G2: 4. 7/ 5 (أكثر من 500 تقييم)

Capterra: 4. 6/ 5 (49 تقييمًا)

7. Canva (الأفضل لتصميم المحتوى المرئي)

عبر Canva

Canva هي أداتي المفضلة لإنشاء تصميمات مذهلة للحملات الإعلانية وإعلانات وسائل التواصل الاجتماعي والكتيبات والعروض التقديمية والفيديوهات وغيرها من العناصر المرئية. تحتوي على العديد من القوالب لتنسيقات التصميم المختلفة والقنوات والصناعات، بالإضافة إلى مكتبة ضخمة تضم ملايين الصور والأيقونات والرسومات.

يمكنني بسهولة تحميل الصور وتحريرها، وإنشاء تصميمات من الصفر أو باستخدام قوالب، أو الرسم والتخطيط والتعاون في الوقت الفعلي باستخدام ميزة Draw في Canva.

هل لديك صورة ضبابية بإطار غير مناسب؟ استخدم خيار التعديل السحري لتحسين جميع الصور بنقرة واحدة فقط. تعد ميزة تتبع التفاعل في Canva مفيدة أيضًا لتقييم تصميماتك وتفاعل المستخدمين.

أفضل ميزات Canva

تصور تصميماتك من خلال إعطاء تلميحات نصية لأداة Magic Design

أضف الموسيقى أو الألحان الشهيرة تلقائيًا إلى مقاطع الفيديو الخاصة بك

دمج الصور بسرعة في مقاطع فيديو باستخدام الذكاء الاصطناعي

ترجم تصميماتك تلقائيًا لجمهور مختلف باستخدام الذكاء الاصطناعي

بسّط سير عملك على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال تخطيط منشورات وسائل التواصل الاجتماعي وجدولتها ونشرها على قنوات مختلفة باستخدام مخطط المحتوى

قيود Canva

تفتقر إلى قدرات إدارة الإعلانات والحملات

تفتقر Canva إلى ميزات التصميم المتقدمة للإعلانات

أسعار Canva

Canva مجاني: مجاني إلى الأبد

Canva Pro: 15 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا، تُدفع سنويًا

Canva Teams: 10 دولارات أمريكية لكل مستخدم شهريًا (بحد أدنى ثلاثة مستخدمين)، تُدفع سنويًا

Canva Enterprise: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Canva

G2: 4. 7/ 5 (4500+ تقييم)

GetApp: 4. 7/ 5 (أكثر من 11,000 تقييم)

8. Marpipe (الأفضل لإنشاء كتالوجات إعلانات المنتجات)

عبر Marpipe

Marpipe هي أداة أتمتة إبداعية أخرى تنشئ إعلانات كتالوج المنتجات باستخدام الذكاء الاصطناعي. تتكامل مع موجز المنتجات الحالي الخاص بك من Shopify ومنصات أخرى وتقوم بتحسين تصميمات الإعلانات.

أعجبتني ميزة الذكاء الاصطناعي التي تزيل الصورة الخلفية تلقائيًا، وتقوم بتحجيم الصورة لتناسب التصميم، وتولد نص الإعلان من نص صفحة المنتج.

أفضل ميزات Marpipe

اختبر عدة تصميمات مختلفة للمنتج في وقت واحد باستخدام ميزة اختبار A/B من Marpipe

أنشئ قوالب تصميم منتجات إبداعية باستخدام أداة الإنشاء بالسحب والإفلات

قم بإنشاء تصميمات منتجات جذابة من خلال ربط طبقات التصميم بالأعمدة في موجز المنتج

أضف كتالوجات الإعلانات مباشرة على منصات الإعلانات لزيادة التفاعل

قيود Marpipe

Marpipe لديها واجهة معقدة وإعدادات تكامل معقدة

أسعار Marpipe

استكشف: 0 دولار إلى الأبد

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Marpipe

G2: 5/5 (4 تقييمات)

Capterra: 4/ 5 (تقييم واحد)

9. Bannerflow (الأفضل لإنتاج الحملات التلقائية)

عبر Bannerflow

Bannerflow تعمل على أتمتة إنتاج الإعلانات الرقمية وإدارتها وتحسينها. أحد الأشياء التي لفتت انتباهي هو الرسوم المتحركة المتقدمة للعلامات التجارية التي تضفي مزيدًا من الجاذبية على الإعلانات الرقمية. كما أن خيار إضافة موجزات البيانات تلقائيًا إلى تصميمات الحملات يزيد من التفاعل.

يمكنك إنشاء مكتبة إعلانات للعلامة التجارية وإعادة استخدام الإبداعات المتقدمة لإنتاج الحملات والإعلانات. يدعم Bannerflow أيضًا استخدام عناصر واجهة مستخدم مخصصة لإنشاء تصميمات فريدة. تعمل ميزة إدارة الترجمة بشكل رائع للشركات التي لديها جمهور عالمي.

باستخدام هذه الأداة، ما عليّ سوى إجراء تغييرات على التصميم والنصوص في الملخص الرئيسي، وتنعكس التغييرات تلقائيًا في جميع الحملات.

أفضل ميزات Bannerflow

تمكين الإنتاج السريع والنشر وإطلاق الحملات الإعلانية الديناميكية عبر قنوات متعددة

أنشئ متغيرات متعددة للحملات باستخدام إبداع رئيسي واحد

شارك معاينات حية للحملات للحصول على الموافقات

قم بإجراء تغييرات مباشرة على الإضافات لزيادة عائد الاستثمار

قيود Bannerflow

يذكر بعض المستخدمين مشكلات مثل بطء سرعة التحميل وعدم استجابة النقرات

أسعار Bannerflow

أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Bannerflow

G2: 4. 6/ 5 (أكثر من 100 تقييم)

TrustRadius: 6. 3/ 10 (7 تقييمات)

10. Innervate (الأفضل لإنشاء الإعلانات بسرعة عالية)

عبر Innervate

Innervate (المعروف سابقًا باسم RevJet) هو برنامج آخر للأتمتة الإبداعية يعمل على أتمتة حملات التسويق والإعلان. يساعد المستخدمين على إنشاء إعلانات وحملات رقمية مخصصة لجمهورهم المستهدف.

بفضل Innervate، تمكنت من تجربة اختبار A/B لقياس تأثير حملاتي وتحسينها لمختلف القنوات، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني.

أفضل ميزات Innervate

أنشئ إعلانات مخصصة باستخدام إمكانات التحسين الإبداعي الديناميكي (DCO)

احصل على نصائح حول كيفية إنشاء حملات مخصصة للجمهور الإقليمي

احصل على تحليلات أداء مفصلة وقم بقياس عائد الاستثمار للحملات

تحفيز القيود

تركز Innervate بشكل أكبر على تجربة العملاء وقد لا تكون مناسبة لأتمتة المهام الإبداعية

أسعار Innervate

أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Innervate

Capterra: 4. 4/ 5 (200+ تقييم)

أتمتة مهامك الإبداعية باستخدام ClickUp

الإبداع يتطلب التركيز والهدوء الذهني. إذا كان فريقك غارقًا في المهام الإدارية، فقد يصبح إدارة المهام الإبداعية مثل تخطيط الحملات أو التصميم أمرًا صعبًا.

وهنا يمكن لأدوات الأتمتة الإبداعية الرائدة مثل ClickUp أن تساعدك.

فهي تعمل على أتمتة المهام المتكررة باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يبسط سير العمل ويجعل تصميم الأفكار الإبداعية وتنفيذها أسهل. يوفر ClickUp أتمتة قوية وإدارة مهام بديهية ورؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتمكين عمليات إبداعية سلسة وتعزيز الإنتاجية.

اشترك في ClickUp مجانًا لتغيير طريقة إدارة مشاريعك الإبداعية!