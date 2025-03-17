أكثر من 30+ موجهات DALL-E 3 لتصميم مرئيات مذهلة

هل أنت عالق في حلقة من كتابة مطالبات غامضة والحصول على فن ذكاء اصطناعي متواضع؟ أنت لست المشكلة - بل مطالباتك هي المشكلة.

تعمل مطالبات DALL-E مثل المخطط. امنح الذكاء الاصطناعي شيئًا أساسيًا ليعمل به، وستحصل على شيء متوسط كمخرجات. لكن صمم موجهك جيدًا، وستحصل على تحفة فنية.

الذكاء الاصطناعي ليس هنا ليحل محل الإبداع - إنه أداة قوية تعززه. يستخدمه الفنانون والمصممون لاستكشاف الأنماط وصقل المفاهيم وبث الحياة في الأفكار بشكل أسرع.

ستساعدك هذه القائمة المكونة من أكثر من 30 مطالبة على دفع DALL-E إلى أبعد من ذلك، مما يفتح لك نتائج أكثر وضوحًا وديناميكية.

هيا بنا نبدع. 🖌️

⏰ ملخص 60 ثانية إن صياغة مطالبات DALL-E 3 الفعالة هي المفتاح لإنشاء فن ذكاء اصطناعي مذهل بصريًا. توفر المطالبة الصحيحة البنية والوضوح، وتوجه الذكاء الاصطناعي لإنتاج صور عالية الجودة ومفصلة ودقيقة من حيث الأسلوب. فيما يلي أكثر من 30 مثالاً موجهًا من DALL-E 3: الأساليب الفنية: اللوحات الانطباعية، والتصوير الفوتوغرافي الواقعي للغاية، ومناظر الأحلام السريالية المفاهيم المستقبلية والخيال العلمي: مدن السايبربانك والمدن الكبرى التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والمناظر الطبيعية الغريبة الخيال والأساطير: التنانين المهيبة والآلهة اليونانية وممالك حوريات البحر تحت الماء إعادة تخيل تاريخي: محققو لندن الفيكتوريون ومحاربو الساموراي واستوديوهات عصر النهضة موضوعات كرتونية وغريبة الأطوار: الحيوانات الناطقة وعوالم الحلوى وقرى القصص الخيالية الحية الثقافة الشعبية والمواضيع السينمائية: مشاهد أفلام النوار وأفلام الغرب الفضائي والعوالم المستقبلية القديمة الطبيعة والمناظر الطبيعية: التندرا المتجمدة والغابات المسحورة والثورات البركانية المطالبات التجريبية والتجريدية: المدن التي تتحدى الجاذبية والساعات الذائبة والاندماج بين الإنسان والروبوت

الأنماط الفنية: اللوحات الانطباعية، والتصوير الفوتوغرافي الواقعي للغاية، ومناظر الأحلام السريالية

مفاهيم مستقبلية وخيال علمي: مدن السايبربانك والمدن الكبرى التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والمناظر الطبيعية الغريبة

الخيال والأساطير: التنانين المهيبة والآلهة الإغريقية وممالك حوريات البحر تحت الماء

إعادة تصور تاريخي: محققو لندن الفيكتوريون ومحاربو الساموراي واستوديوهات عصر النهضة

موضوعات كرتونية وغريبة الأطوار: حيوانات ناطقة وعوالم حلوى وقرى خيالية حية

موضوعات الثقافة الشعبية والسينمائية: مشاهد أفلام نوير، وأفلام الغرب الفضائي، والعوالم المستقبلية القديمة

الطبيعة والمناظر الطبيعية: التندرا المتجمدة والغابات المسحورة والثورات البركانية

مطالبات تجريبية وتجريدية: مدن تتحدى الجاذبية وساعات تذوب واندماج الإنسان والروبوت الأنماط الفنية: اللوحات الانطباعية، والتصوير الفوتوغرافي الواقعي للغاية، ومناظر الأحلام السريالية

مفاهيم مستقبلية وخيال علمي: مدن السايبربانك والمدن الكبرى التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والمناظر الطبيعية الغريبة

الخيال والأساطير: التنانين المهيبة والآلهة الإغريقية وممالك حوريات البحر تحت الماء

إعادة تخيل تاريخي: محققو لندن الفيكتورية ومحاربو الساموراي واستوديوهات عصر النهضة

موضوعات كرتونية وغريبة الأطوار: حيوانات ناطقة وعوالم حلوى وقرى خيالية حية

موضوعات الثقافة الشعبية والسينمائية: مشاهد أفلام نوير، وأفلام الغرب الفضائي، والعوالم المستقبلية القديمة

الطبيعة والمناظر الطبيعية: التندرا المتجمدة والغابات المسحورة والثورات البركانية

مطالبات تجريبية وتجريدية: مدن تتحدى الجاذبية وساعات تذوب واندماج الإنسان والروبوت كيفية صياغة مطالبات DALL E 3 بشكل أفضل: كن محددًا: استخدم تفاصيل وصفية للموضوع والإعداد والأسلوب هيكل مطالبتك: حدد الموضوع والحركة والبيئة والأسلوب الفني بوضوح جرب أساليب مختلفة: ادمج إشارات إلى الحركات الفنية أو الإضاءة أو التراكيب استخدم أدوات الذكاء الاصطناعي للتحسين: يساعدك ClickUp Brain على تحسين وتوليد أشكال مختلفة من المطالبات للحصول على نتائج أكثر دقة

كن محددًا: استخدم التفاصيل الوصفية للموضوع والإعداد والأسلوب

هيكل مطالبتك: حدد الموضوع والحركة والبيئة والأسلوب الفني بوضوح

قم بتجربة أنماط مختلفة: ادمج إشارات إلى الحركات الفنية أو الإضاءة أو التركيبات

استخدم أدوات الذكاء الاصطناعي للتحسين: يساعدك ClickUp Brain على تحسين وتوليد أشكال مختلفة من المطالبات للحصول على نتائج أكثر دقة كن محددًا: استخدم التفاصيل الوصفية للموضوع والإعداد والأسلوب

هيكل مطالبتك: حدد الموضوع والحركة والبيئة والأسلوب الفني بوضوح

قم بتجربة أنماط مختلفة: ادمج إشارات إلى الحركات الفنية أو الإضاءة أو التركيبات

استخدم أدوات الذكاء الاصطناعي للتحسين: يساعدك ClickUp Brain على تحسين وتوليد أشكال مختلفة من المطالبات للحصول على نتائج أكثر دقة الألواح البيضاء: تنظيم مفاهيم التصميم بصريًا في مساحة تعاونية الدماغ: توليد مطالبات فنية مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتنقيحها وتوسيعها على الفور المستندات: تخزين وتتبع وهيكلة مطالبات الذكاء الاصطناعي والتعليقات والمراجع الإبداعية سير العمل المدعوم بالذكاء الاصطناعي: تبسيط التفكير والتعاون في التصميم وإنشاء المحتوى يجعل ClickUp من الإبداع المدعوم بالذكاء الاصطناعي أمرًا سهلاً مع:تنظيم مفاهيم التصميم بصريًا في مساحة تعاونيةتوليد مطالبات فنية مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتنقيحها وتوسيعها على الفورتخزين وتتبع وهيكلة مطالبات الذكاء الاصطناعي والتعليقات والمراجع الإبداعيةتبسيط التفكير والتعاون في التصميم وإنشاء المحتوى

الألواح البيضاء: نظّم مفاهيم التصميم بصريًا في مساحة تعاونية

الدماغ: قم بتوليد وصقل وتوسيع المطالبات الفنية للذكاء الاصطناعي على الفور

المستندات: قم بتخزين وتتبع وهيكلة مطالبات الذكاء الاصطناعي والتعليقات والمراجع الإبداعية

سير العمل المدعوم بالذكاء الاصطناعي: تبسيط التفكير والتعاون في التصميم وإنشاء المحتوى الألواح البيضاء: نظّم مفاهيم التصميم بصريًا في مساحة تعاونية

الدماغ: قم بتوليد وصقل وتوسيع المطالبات الفنية للذكاء الاصطناعي على الفور

المستندات: قم بتخزين وتتبع وهيكلة مطالبات الذكاء الاصطناعي والملاحظات والمراجع الإبداعية

سير العمل المدعوم بالذكاء الاصطناعي: تبسيط التفكير والتعاون في التصميم وإنشاء المحتوى

فهم DALL-E 3

DALL-E 3 هو أحدث تطورات OpenAI في مجال توليد الصور المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، وهو مصمم لتحويل المطالبات النصية إلى صور مرئية عالية التفصيل ومدركة للسياق. يعزز الإبداع ويبسط عملية التصميم للفنانين والمسوقين ومنشئي المحتوى.

إليك ميزاته الرئيسية:

توليد صور دقيقة: يلتقط التفاصيل بدقة، وينتج مرئيات تتماشى بشكل وثيق مع المطالبة

عرض النص المحسّن: ينشئ نصًا قابلاً للقراءة داخل الصور، ويحسّن تصميمات الملصقات والملصقات وأغلفة الكتب

القدرة على التكيف مع الأنماط الفنية: تتكيف مع أنماط فنية معينة، من الواقعية المفرطة إلى التراكيب التجريدية

التحسينات التفاعلية: تسمح للمستخدمين بضبط الصور بدقة، مما يضمن تحكمًا أفضل في التكوين والجماليات واتجاهات التصميم الجرافيكي

الضمانات الأخلاقية: تصفية المحتوى الضار أو المتحيز، والحفاظ على الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي

🔍 هل تعلم؟ من المتوقع أن ينمو حجم السوق العالمي لمولدات الصور بالذكاء الاصطناعي إلى 917.175 مليون دولار بحلول عام 2030. ويُظهر هذا معدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 17. 4٪.

📖 اقرأ أيضًا: أمثلة على موجهات منتصف الرحلة لرفع مستوى فنك

لماذا يعد إتقان الموجهات أمرًا بالغ الأهمية

تُحدث صياغة المطالبة الصحيحة فرقًا كبيرًا في توليد استجابات عالية الجودة. توجه المطالبة المنظمة جيدًا النموذج، مما يضمن الحصول على مخرجات دقيقة وملائمة ومبتكرة.

تتضمن الأسباب الرئيسية لتحسين المطالبات الفنية للذكاء الاصطناعي ما يلي:

دقة أكبر: مطالبات واضحة تقلل من سوء الفهم وتؤدي إلى نتائج تتوافق مع التوقعات

إبداع أعلى: صياغة محددة تشجع على المزيد من الاستجابات الخيالية والديناميكية

نتائج متسقة: تعمل المطالبات المهيكلة على تحسين موثوقية مولد فن الذكاء الاصط ناعي، مما يسهل إعادة إنتاج مخرجات عالية الجودة

تحكم أقوى: تعليمات محددة بشكل جيد تشكل النتيجة، مما يقلل من العشوائية وعدم الاتساق في النتائج

تكرارات أسرع: مطالبات دقيقة تقلل من التجربة والخطأ، مما يوفر الوقت في التعديلات

تحسين حل المشكلات: تساعد هندسة المطالبات المدروسة بعناية الذكاء الاصطناعي على تحليل الأفكار المعقدة إلى رؤى قابلة للتنفيذ

🧠 حقيقة ممتعة: يأتي اسم "DALL-E" من مزيج من الفنان سلفادور دالي وروبوت بيكسار WALL-E. فهو يدمج بشكل أساسي بين مفهوم الفن السريالي وفكرة الآلة الإبداعية الخيالية التي يمكنها توليد الصور بناءً على أوصاف نصية.

أمثلة على موجهات DALL-E 3

يتيح لك DALL-E 3 إنشاء مرئيات مذهلة من أوصاف نصية بسيطة. تتنوع استخداماته من الحملات التسويقية ومشاريع التصميم إلى سرد القصص وما بعدها.

دعنا نستكشف أكثر من 30 مطالبة من DALLLE 3 لأنماط وموضوعات ومفاهيم مختلفة لمساعدتك في استخدام أداة الذكاء الاصطناعي للمصممين.

أساليب فنية

1. تصوير فائق الواقعية: لقطة مقربة لوجه رجل مسن، تظهر تجاعيد عميقة وعيون زرقاء ثاقبة وابتسامة دافئة، مع إضاءة طبيعية ناعمة تبرز ملمس بشرته*

2. لوحة انطباعية: مشهد حديقة نابض بالحياة مرسوم بأسلوب كلود مونيه، مع ضربات فرشاة ناعمة وضوء الشمس المرقط وأشخاص يستمتعون بظهيرة ربيعية*

3. مشهد الأحلام السريالي: قلعة عائمة مصنوعة من الكتب، معلقة في سماء مليئة بقناديل البحر المتوهجة، مع لوحة ألوان أثيرية زرقاء وأرجوانية*

قلعة عائمة من الكتب التي تم إنشاؤها عبر DALL-E 3

🧠 حقيقة ممتعة: كان AARON أحد أقدم أنظمة الذكاء الاصطناعي الفنية هو AARON، الذي صممه هارولد كوهين عام 1973. استخدم AARON نهج الذكاء الاصطناعي الرمزي لإنشاء رسومات بالأبيض والأسود.

مفاهيم مستقبلية وخيال علمي

4. مدينة السايبربانك: مدينة مضاءة بالنيون في الليل، مليئة بالسيارات الطائرة واللوحات الإعلانية الثلاثية الأبعاد وصائد جوائز وحيد يرتدي معطفًا مطريًا ويقف على سطح أحد المباني

5. عالم الكائنات الفضائية: منظر طبيعي به نباتات عملاقة ذات إضاءة حيوية وسماء بثلاث شموس ومخلوقات غريبة تجوب ضفة نهر متوهج*

6. مدينة مدعومة بالذكاء الاصطناعي: مدينة طوباوية تتعايش فيها الروبوتات والبشر مع ناطحات سحاب تعمل بالطاقة النظيفة ووسائل نقل ذاتية القيادة وأفق مستقبلي ينعكس على نهر زجاجي

مدينة طوباوية واقعية

الخيال والأساطير

7. تنين مهيب: تنين ذهبي شاهق يجثم على جرف، ينفث النار فوق مملكة من القرون الوسطى عند الغسق*

8. الآلهة اليونانية القديمة: زيوس يقف على جبل أوليمبوس، محاطًا بغيوم عاصفة ممسكًا بصاعقة صاعقة*

9. مملكة حوريات البحر تحت الماء: قصر كبير في أعماق المحيط، مع حوريات البحر تسبح بين الشعاب المرجانية والأسماك المتوهجة*

مملكة حورية البحر تحت الماء

إعادة تخيل تاريخي

10. لندن في العصر الفيكتوري: شارع ضبابي مضاء بمصابيح الغاز، مع محقق يرتدي معطفًا طويلًا وقبعة طويلة يحقق في قضية غامضة

11. محارب الساموراي: ساموراي شرس يقف في ساحة المعركة، ممسكًا بكاتانا، مرتديًا درعًا مفصلاً، وأزهار الكرز تهب في مهب الريح*

12. استوديو فنان عصر النهضة: ليوناردو دافنشي يرسم لوحة الموناليزا في ورشة عمل خافتة الإضاءة مليئة بالرسومات والمنحوتات غير المكتملة وضوء الشموع*

ليوناردو دافنشي يرسم لوحة الموناليزا

موضوعات غريبة الأطوار ورسوم متحركة

13. مقهى حيوانات: مقهى مريح تديره القطط بالكامل، حيث تقدم القطط القهوة للحيوانات الأخرى الجالسة على طاولات صغيرة*

14. قرية القصص الخيالية الحية: قرية صغيرة حيث يعمل الفطر كمنازل، وتطير الجنيات بين بتلات الزهور، وتحيي الحيوانات الناطقة بعضها البعض في الشوارع المرصوفة بالحصى*

15. عالم الحلوى المتحرك: منظر طبيعي حيث كل شيء قابل للأكل، مع أنهار الشوكولاتة وجبال الحلوى وأشجار المصاصات

عالم حلوى غريب الأطوار

🧠 حقيقة ممتعة: أعلى سعر تم دفعه في مزاد علني لعمل فني من الذكاء الاصطناعي هو 432,000 دولار أمريكي مقابل صورة إدموند دي بيلامي في 25 أكتوبر 2018. وقد تم إنشاء صورة الشخصية الخيالية من قبل شبكة الخصومة التوليدية (GAN) التي أنشأها أعضاء مجموعة الفن الفرنسي "الفن الواضح".

الثقافة الشعبية والمواضيع السينمائية

16. فيلم نوار كلاسيكي: مشهد بوليسي بالأبيض والأسود، مع امرأة غامضة في فستان أحمر تقف تحت مصباح شارع بينما يراقبها محقق من الظل*

17. الغرب الفضائي: راعي بقر قوي يمتطي حصانًا آليًا على كوكب فضائي مغبر، وشموس مزدوجة تغرب خلفه*

18. مستقبلية رجعية: رؤية مستقبلية على غرار الخمسينيات من القرن الماضي، حيث يطير الناس في حقائب نفاثة بين ناطحات السحاب الأنيقة المصنوعة من الكروم

مدينة مستقبلية قديمة

الطبيعة والمناظر الطبيعية

19. الغابة المسحورة: غابة سحرية بأشجار مضيئة بيولوجيًا وفوانيس عائمة وكوخ خفي للجنيات*

20. الثوران البركاني: لحظة مثيرة حيث تنفجر الحمم البركانية من بركان شاهق وتضيء سماء الليل بألوان حمراء وبرتقالية*

21. التندرا المتجمدة: دب قطبي وحيد يمشي عبر منظر طبيعي جليدي لا نهاية له، مع أضواء شمالية تتراقص فوقه

دب قطبي وحيد يمشي

🔍 هل تعلم؟ تقريبًا 71% من الصور التي تتم مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي هي صور من إنشاء الذكاء الاصطناعي. مع ازدياد انتشار فن الذكاء الاصطناعي، أصبح التمييز بين الحقيقة والخيال أكثر أهمية من أي وقت مضى!

لحظات يومية مع لمسات فنية

22. شارع مدينة ممطر: شارع عاكس يتوهج تحت أضواء النيون، مع أشخاص يسيرون تحت المظلات بينما تخلق قطرات المطر تموجات في البرك

23. مكتبة مريحة: مكتبة ساحرة مليئة بالرفوف الخشبية ومدفأة طقطقة وقطة نائمة ملتفة على كرسي*

24. غروب الشمس فوق المحيط: شاطئ هادئ تتدحرج فيه الأمواج بلطف على الشاطئ، والسماء ملونة باللون البرتقالي الغامق والأرجواني*

غروب الشمس الواقعي فوق المحيط

مطالبات تجريبية وتجريدية

25. اندماج الإنسان والروبوت: صورة رقمية لوجه نصف إنسان ونصف إنسان آلي مع خطوط دوائر متوهجة تمر عبر بشرتهم*

26. مدينة تتحدى الجاذبية: مدينة تطفو فيها ناطحات السحاب رأسًا على عقب، متصلة بجسور متوهجة في سماء تشبه الحلم

27. ساعات ذائبة: عالم سريالي حيث تمتد الساعات وتذوب فوق المناظر الطبيعية الملتوية، مستوحاة من فن سلفادور دالي

عالم سريالي مع ساعات ذائبة

أفكار مرحة وغريبة

28. قطة ترتدي زي فارس من العصور الوسطى: قط ذو مظهر جدي يرتدي بدلة مدرعة كاملة، ويقف بشجاعة حاملاً سيفًا صغيرًا ودرعًا*

29. كلب يقود سفينة فضاء: كلب مسترد ذهبي يرتدي بدلة رائد فضاء مستقبلية، يقود بثقة سفينة فضاء عالية التقنية عبر المجرة*

30. زرافة ترتدي معطف محقق: زرافة طويلة وجادة ترتدي زي محقق كلاسيكي وتحمل عدسة مكبرة أثناء التحقيق في قضية ما*

محقق زرافة جاد يرتدي معطفًا مطريًا

مطالبات شخصية ومفاهيمية

31. صورة ذاتية على هيئة مخلوق أسطوري: لوحة رقمية مستوحاة من الخيال حيث يظهر الشخص على هيئة نصف إنسان ونصف تنين مع رؤية عين الطائر*

32. منظر طبيعي مستوحى من الأحلام: مشهد حلم مذهل بصريًا مبني على ذكرى شخصية، يمزج بين العناصر الحقيقية والمتخيلة*

إعادة تخيل مستوحاة من steampunk للهبوط على سطح القمر

33. حدث تاريخي بديل: لحظة تاريخية مهمة أعيد تخيلها بلمسة مستقبلية، مثل الهبوط على سطح القمر في عالم من الخيال العلمي*

34. غلاف ألبوم سريالي: غلاف ألبوم سريالي يصور مشهد مدينة مضاء بالنيون في منتصف الليل، مع شخصية وحيدة ترتدي بدلة مستقبلية تقف فوق ناطحة سحاب، وتحدق في سماء مليئة بالمجرات الدوارة والنوتات الموسيقية العائمة

🔍 هل تعلم؟ شبكة الخصومة التوليدية (GAN) هي نموذج ذكاء اصطناعي يُستخدم في الفن المولَّد بالذكاء الاصطناعي، ويتكون من شبكتين عصبيتين - المولد والمميز - تعملان في منافسة. ينشئ نموذج المولد صورًا جديدة من الضوضاء العشوائية، محاولًا إنتاج مخرجات تشبه الصور الحقيقية قدر الإمكان. يقوم أداة التمييز بتقييم ما إذا كانت الصورة حقيقية (من بيانات فعلية) أو مزيفة (تم إنشاؤها بواسطة المولد).

صياغة موجهات DALL-E 3 الخاصة بك

يمكن لمطالبة DALL-E المصممة بشكل جيد تحويل فكرة غامضة إلى صورة مفصلة وملفتة للنظر. يكمن التحدي في توفير تعليمات واضحة توجه الذكاء الاصطناعي دون الحد من إبداعه.

إذن، كيف يمكنك تحسين مطالبات DALL-E وتنظيمها، والتأكد من أنها واضحة ومبتكرة ومحسّنة للحصول على أفضل النتائج الممكنة؟

دعنا نفصل الخطوات الرئيسية. ⚒️

الخطوة رقم 1: ابدأ بفكرة واضحة

تؤدي المطالبات الغامضة إلى نتائج غير متناسقة. قبل أن تكتب كلمة واحدة، كن محددًا بشأن ما تريده.

حدد مفهومك: هل تتخيل مشهد مدينة مستقبلية؟ أرض أحلام سريالية؟ صورة واقعية للغاية؟ كن واضحًا بشأن ما تريد رؤيته.

حدد العناصر الرئيسية: ضع في اعتبارك الموضوع والإعداد والمزاج والأسلوب. كلما قمت بتضمين المزيد من التفاصيل، كلما كان الذكاء الاصطناعي يجسد رؤيتك بشكل أفضل

📌 📌مثال: لنفترض أن الهدف هو إنشاء صورة قطة. مطالبة غامضة مثل "قطة تجلس على كرسي" تولد هذا النوع من الصور: قطة على كرسي

يمكنك تحسينها إلى:

"قطة فارسية بيضاء رقيقة بيضاء تتكئ بأناقة على كرسي مخملي مخملي بلون خمري غامق، وعيناها الزمردية الخضراء تتوهج في ضوء الشموع الخافت. زُيّنت الغرفة ذات الطراز الفيكتوري بنقوش خشبية معقدة وورق حائط غني باللونين الزمردي والذهبي وستائر مخملية ثقيلة. تم طلاء المشهد بأسلوب تحفة زيتية من القرن التاسع عشر، ويتميز المشهد بضربات فرشاة ناعمة وإضاءة دافئة وأجواء غنية ومزخرفة. '

إليك النتيجة المحسّنة:

صورة محسّنة لقط جالس

هل ترى الفرق؟ توفير هذه التفاصيل يساعد DALL-E على فهم الجمالية المقصودة.

💡 نصيحة احترافية: استخدم صفات وصفية تبرز الملمس وجودة الصورة والألوان النابضة بالحياة والمواد والأجواء في مطالبة الإدخال الخاصة بك. تضيف كلمات مثل "متلألئ" أو "ريفي" أو "فوضوي" عمقًا للصورة.

الخطوة رقم 2: هيكلة المطالبات للحصول على نتائج أفضل

يؤدي تقسيم المطالبة إلى أقسام واضحة إلى تحسين الدقة. يتضمن التنسيق المفيد:

الموضوع: من أو ماذا في الصورة؟ كن محددًا! بدلًا من كتابة مطالبات مثل "ثعلب"، يمكنك توضيح "ثعلب أحمر بعيون خضراء ثاقبة"

الحركة: ما الذي يحدث؟ إضافة الحركة تجعل الصورة ديناميكية. "فارس يسحب سيفه" أكثر جاذبية من مجرد "فارس"

الإعداد: أين تجري الأحداث؟ وصف الخلفية لتهيئة الأجواء. "غابة ساحرة ضبابية" تبدو مختلفة تمامًا عن "ناطحة سحاب عصرية أنيقة"*

الأسلوب: كيف يجب أن يبدو؟ سواءً كنت تريد "لوحة زيتية عتيقة" أو "رسم توضيحي سايبربانك نابض بالحياة" فإن تحديد النمط يساعد الذكاء الاصطناعي على إتقان المظهر

📌 مثال: بومة عجوز حكيمة ذات عيون ذهبية ثاقبة (موضوع) (موضوع) تجلس على فرع شجرة ملتوية تحدق في القمر (حركة) (حركة) في غابة ضبابية مع اليراعات المتوهجة (إعداد). اجعلها مثل لوحة رقمية خيالية مظلمة ذات قوام غني *(النمط). إليك الصورة التي تم إنشاؤها: بومة في بيئة غامضة

الخطوة رقم 3: جرب أنماطًا مختلفة

تزدهر لعبة DALL-E 3 بالتنوع، لذا لا تخف من مزج الأشياء!

استكشف الأساليب الفنية: جرب عبارات مثل "الرسم الزيتي" أو "فن المفهوم الرقمي" أو "رسم بالفحم"

الجمع بين أفكار غير متوقعة: ماذا يحدث عندما تمزج بين عالم السايبربانك المستقبلي مع العمارة المصرية القديمة؟ جربها وشاهد!

استخدم حركات ديناميكية: بدلاً من "فارس يرتدي درعًا" جرب "فارس يرتدي درعًا متوهجًا يمتطي تنينًا ميكانيكيًا في سماء عاصفة. ' يضيف حركة وعمقًا للصورة'

📌 📌مثال: ' مدينة مصرية قديمة مضاءة بالنيون مع أهرامات متوهجة وأبو الهول الآلي. فرعون مستقبلي يرتدي رداءً عالي التقنية يقف عند مدخل معبد تحت سماء عاصفة مليئة بالطائرات بدون طيار. صورة رقمية ذات طابع سينمائي. ' ها هي النتيجة: مدينة مصرية قديمة

💡 نصيحة احترافية: إضافة مراجع لفنانين أو تقنيات أو فترات زمنية محددة تعمل على تحسين المخرجات. جرّب مطالبات DALLE 3 مثل "لقطة فيلم نوار من أربعينيات القرن العشرين لمحقق في نادٍ للجاز مليء بالدخان" للحصول على تأثير سينمائي.

الخطوة رقم 4: استخدم مساعدة الذكاء الاصطناعي لإنشاء المطالبات

هل أنت عالق في إتقان مطالبتك؟ إذا كنت تقضي الكثير من الوقت في تحسين مطالبتك، فربما لا تستفيد كثيرًا من قدرات الذكاء الاصطناعي الموفرة للوقت 😅

ماذا لو قلنا لك أن هناك تطبيقًا مجانيًا يمكنه إنشاء أكثر مطالبات الذكاء الاصطناعي تحديدًا وتفصيلاً وملاءمة لك؟

نعم، لقد سمعتها بشكل صحيح.

ClickUp هو تطبيق كل شيء للعمل الذي يجمع بين إدارة المشاريع وإدارة المعرفة والدردشة - وكلها مدعومة بالذكاء الاصطناعي الذي يساعدك على العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً.

قم بتوسيع المطالبات وتحسينها باستخدام ClickUp Brain

يعمل ClickUp Brain، وهو مساعد الذكاء الاصطناعي المدمج في ClickUp، على تحسين الإنتاجية عبر مهام سير العمل المختلفة. يساعد في إنشاء مطالبات DALL-E وتنقيحها وتحسينها، مما يوفر الوقت ويحسن النتائج.

لنفترض أن موجهًا تقريبيًا يقول "مدينة مستقبلية". " يمكن ل ClickUp Brain توسيعها إلى "مدينة مستقبلية مترامية الأطراف مع سيارات طائرة وناطحات سحاب زجاجية شاهقة وسماء مليئة باللوحات الإعلانية ثلاثية الأبعاد والإضاءة السينمائية. ' يحسن هذا المستوى من التفاصيل من مخرجات الذكاء الاصطناعي.

ينشئ ClickUp Brain أيضًا أشكالًا متعددة من المطالبة بشكل أسرع بكثير مما تفعل يدويًا.

📌 📌مثال: لنفترض أن الهدف هو إنشاء مناظر طبيعية خيالية. يمكن أن يؤدي الدخول إلى "غابة سحرية" إلى إصدارات مثل:

أنشئ أشكالاً متعددة من المطالبات باستخدام ClickUp Brain

💡 نصيحة احترافية: استخدم قوالب موجهات الذكاء الاصطناعي لتسريع عملية إنشاء المحتوى أو الصورة والحفاظ على الاتساق. ابدأ بنموذج، ثم اضبط التفاصيل الرئيسية لتناسب رؤيتك. إذا كان القالب يقول "قلعة مهيبة"، فقم بتنقيحها إلى "قلعة حجرية قديمة تطفو على جانب منحدر، ورايات ترفرف في مهب الريح، وإضاءة ذهبية عند الغروب، وتوضيح خيالي. '

إذا كنت تعتقد أن إمكانيات ClickUp تقتصر على توليد مطالبات الذكاء الاصطناعي، فكر مرة أخرى.

تصبح مشاريع التصميم فوضوية - ملفات في كل مكان، وملاحظات متناثرة عبر رسائل البريد الإلكتروني، ومراجعات لا نهاية لها.

يعمل برنامج ClickUp Design Design Management Project Software على إصلاح ذلك. 🤩

يقوم ClickUp بتركيز ملفات التصميم والملاحظات والموافقات في مكان واحد من خلال مستنداته المدمجة ولوحاته البيضاء وأدوات التدقيق. 🎨✨

ضع علامة على زملائك في الفريق في تعليقات مترابطة مباشرةً على المهام الإبداعية لمشاركة الملاحظات والتحديثات، مما يقضي على رسائل البريد الإلكتروني المبعثرة وسوء التواصل. أتمتة تتبع المراجعات والإشعارات، حتى لا يفوتك أي شيء - حتى في أكثر سباقات التصميم ازدحامًا. 🔄 ✅

كل شيء يبقى في مكان واحد: أفكار ومهام ومواعيد نهائية وأدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتسريع الأمور. لا مزيد من الساعات الضائعة في التنقل بين التطبيقات. مجرد مساحة عمل نظيفة ومنظمة حيث يمكن للفرق التركيز على الإبداع بدلاً من ملاحقة التحديثات.

لنرى كيف تؤثر ميزاته على الذكاء الاصطناعي في التصميم الجرافيكي وإدارة الإبداع. 🎨

اجعل أفكارك تنبض بالحياة مع لوحة تفاعلية

نظّم أفكار التصميم باستخدام سبورة ClickUp Whiteboards

ClickUp Whiteboards عبارة عن مساحات عصف ذهني رقمية حيث يمكن للفرق تنظيم مفاهيم التصميم وإنشاء لوحات مزاجية بصريًا.

على عكس اللوحات البيضاء الثابتة، تسمح هذه اللوحات للمستخدمين بإضافة ملاحظات لاصقة، ورسم الروابط بين الأفكار، وحتى تحويل الأفكار التي تم العصف الذهني إليها إلى مهام ClickUp قابلة للتنفيذ مباشرةً. يتم تحديث كل ذلك في الوقت الفعلي، مما يجعل التعاون سلسًا.

على سبيل المثال، يمكن لفريق العلامات التجارية الذي يعمل على إعادة تصميم موقع إلكتروني استخدام السبورات البيضاء لوضع مخططات الألوان وخيارات الطباعة ومخططات واجهة المستخدم في لوحة الأفكار. وبدلاً من التنقل بين التطبيقات المختلفة، يمكنهم تثبيت كل شيء في مكان واحد، وتنقيح المفاهيم أثناء عملهم.

لقد كان ClickUp محورياً في توسيع نطاق عمليات التصميم لدينا. يتزايد عدد المصممين الجدد بشكل أسرع من ذي قبل، وأصبح لدى فريق الإدارة لدينا مستوى جديد من الرؤية حول عبء العمل والأهداف.

لقد كان ClickUp محورياً في توسيع نطاق عمليات التصميم لدينا. يتزايد عدد المصممين الجدد بشكل أسرع من ذي قبل، وأصبح لدى فريق الإدارة لدينا مستوى جديد من الرؤية حول عبء العمل والأهداف.

🔍 هل تعلم؟ يزدهر الفن القائم على الذكاء الاصطناعي على التصميم التوليدي، حيث يضع الفنانون معايير محددة، ويتولى الذكاء الاصطناعي إنشاء مرئيات فريدة ضمن تلك الحدود. وقد أدى هذا المزيج بين الإبداع البشري وذكاء الآلة إلى ظهور أنماط فنية جديدة تمامًا مع إعادة تخيل الفن التقليدي من خلال عدسة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

إنشاء مفهوم مدعوم بالذكاء الاصطناعي في المكان الذي تحتاج إليه مباشرةً

أنشئ مفاهيم تصميم مدعومة بالذكاء الاصطناعي داخل ClickUp Whiteboards

مع ClickUp Brain، تصبح اللوحات البيضاء أكثر من مجرد مساحة للأفكار - تصبح ملعبًا إبداعيًا. هل تحتاج إلى صور فنية بالذكاء الاصطناعي لمشروع ما؟ ما عليك سوى كتابة مطالبة نصية، وسيقوم Brain بإنشاء صور مدعومة بالذكاء الاصطناعي داخل مساحة عملك.

على سبيل المثال، يمكن للفريق الإبداعي الذي يعمل على حملة إعلانية صياغة أفكار لمفهوم المنتج، ثم استخدام Brain لإضفاء الحيوية على هذه الأفكار باستخدام مرئيات من إنشاء الذكاء الاصطناعي. تساعد قوالب العصف الذهني المدمجة في تنظيم أفكارهم قبل الغوص في إنشاء الصور.

وإذا لم تكن النتيجة الأولى صحيحة تمامًا؟ لا توجد مشكلة - يمكنك تعديل المطالبة واستكشاف الأشكال المختلفة وضبط الرؤية بدقة، كل ذلك دون مغادرة ClickUp.

📮 ClickUp Insight: يستخدم 37% من المستجيبين لدينا الذكاء الاصطناعي لإنشاء المحتوى، بما في ذلك الكتابة والتحرير ورسائل البريد الإلكتروني. ومع ذلك، تتضمن هذه العملية عادةً التبديل بين أدوات مختلفة، مثل أداة إنشاء المحتوى ومساحة العمل الخاصة بك. باستخدام ClickUp، يمكنك الحصول على مساعدة في الكتابة مدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر مساحة العمل، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني والتعليقات والمحادثات والمستندات والمزيد - كل ذلك مع الحفاظ على سياق مساحة العمل بأكملها.

إذا كنت مهتمًا بمعرفة المزيد من حالات استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين الإنتاجية الشخصية، فلدينا الفيديو القصير المناسب لك 👇🏽

احتفظ بكل موجه ومرجع وملاحظة ملاحظات في مكان واحد

تعاون في مطالبات التصميم باستخدام ClickUp Docs

تعمل مستندات ClickUp Docs كمركز قيادة لفريقك، وهي مثالية لتخزين مطالبات التصميم وتفاصيل المشروع وملاحظات الفريق. يبقى كل شيء متصلاً بسير عملك، بحيث يمكنك ربط المهام ووضع علامات على زملائك في الفريق وتتبع المراجعات في الوقت الفعلي.

لنفترض أن فريق وسائل التواصل الاجتماعي لديك يخطط لحملة موسمية. يمكنك توثيق مطالبات التصميم والتقنيات الإبداعية والملاحظات في المستندات مباشرةً. تقدم سريعًا إلى العام المقبل، وبدلاً من البدء من الصفر، سيكون لديك مرجع منظم بدقة للتصميمات السابقة، مما يجعل من السهل الحفاظ على اتساق علامتك التجارية عبر الحملات.

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🧠 حقيقة ممتعة: في عام 202 3، انتشرت صورة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لانفجار مزيف بالقرب من البنتاجون على نطاق واسع، مما أثار اضطرابًا قصيرًا في سوق الأسهم قبل أن يتم فضح زيفها بسرعة.

ابقَ موجهًا ومبدعًا مع ClickUp

إن المطالبة القوية والبسيطة هي المفتاح لتحويل الصور النهائية التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي من صور عادية إلى استثنائية. سواء أكنت تهدف إلى الحصول على صورة واقعية أو مشهد حلم سريالي، فإن التفاصيل الصحيحة تساعد DALL-E 3 على بث الحياة في الأفكار.

لكن إنشاء مرئيات مذهلة هو مجرد البداية - إدارة المشاريع وتنقيح الأفكار وتتبع المراجعات يمكن أن تصبح فوضوية بسرعة.

ClickUp، تطبيق ClickUp، تطبيق كل شيء للعمل، يحافظ على كل شيء في مكان واحد ويمنحك المزيد من الحرية مع السبورات البيضاء للعصف الذهني، و ClickUp Brain لتنقيح المطالبات، و Docs لتنظيم الملاحظات.

فن رائع يستحق سير عمل رائع. اشترك في ClickUp اليوم! ✅