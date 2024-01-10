أفضل 25 فكرة موجه للفن بالذكاء الاصطناعي لإثارة إبداعك

لدى الذكاء الاصطناعي عقيدة بسيطة: كلما كانت المدخلات أفضل، كانت المخرجات أفضل. 🎯

في مصطلحات الذكاء الاصطناعي، المدخلات هي المطالبة، والمخرجات هي النتيجة المتولدة. واليوم، يستخدم الفنانون والمصممون، المحترفون والهواة على حد سواء، مطالبات الذكاء الاصطناعي الفنية لتوليد فن بصري مذهل.

وقد فتحت مولدات الأعمال الفنية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي مجالات جديدة للتعبير الفني. ومع ازدياد شعبية الفن المولّد بالذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء العالم، فقد حان الوقت لتقفز إلى عربة الفن.

أدوات مثل Midjourney و Stable Diffusion و DALL-E 2 تجعل من السهل على الجميع تجربة مولدات فن الذكاء الاصطناعي . وهي تنتج نتائج مبهرة - وبسرعة أكبر بكثير من معظم تطبيقات الكمبيوتر للفنانين.

لكن كل شيء يبدأ بمعرفة كيفية كتابة المطالبة المثالية. 🎨

ما هي موجهات الفن بالذكاء الاصطناعي؟

المطالبات الفنية بالذكاء الاصطناعي هي التعليمات التي يتم تغذية مولد الفن المدعوم بالذكاء الاصطناعي بها، والتي تمكنه من إنشاء أعمال فنية وصور. تخيل أنك تعطي توجيهات لفنان، إلا أن الفنان في هذه الحالة هو برنامج كمبيوتر متطور.

إن التوجيهات الفنية الجيدة للذكاء الاصطناعي واضحة ومحددة ومفصلة، والأهم من ذلك أنها خيالية! 🤖

لماذا تحتاج إلى موجه جيد للذكاء الاصطناعي؟

لإنشاء محتوى - نص أو صور - يعتمد منشئو محتوى الذكاء الاصطناعي على فهمهم للمطلب. ثم يقارنون التفاصيل الواردة في المطالبة بمجموعة البيانات التي تم تدريبهم عليها. وبالتالي، يلعب الإدخال أو الموجه دورًا حاسمًا في العملية.

بالطبع، لا يوجد عملية قياسية لكتابة مطالبة جيدة. قد تحتاج إلى عدة محاولات قبل أن يستحضر النموذج صورة تتطابق تمامًا مع ما يدور في ذهنك. تساعدك عملية التجربة والخطأ هذه على فهم كيفية تأثير العناصر المختلفة في المطالبة على العمل الفني الذي تم إنشاؤه.

فوائد استخدام موجهات الفن بالذكاء الاصطناعي

هناك فائدتان رئيسيتان لاستخدام المطالبات الفنية بالذكاء الاصطناعي: استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء الصور يوفر الوقت والتكاليف. الميزة الرئيسية الأخرى هي أنه لا توجد قيود على البشر، مثل مجموعات المهارات المحددة والمعرفة المحدودة بالأساليب الفنية المختلفة. 💫

إليك بعض الفوائد العظيمة لاستخدام مطالبات الذكاء الاصطناعي.

كفاءة الوقت

باستخدام مطالبة جيدة، يمكنك إنشاء صورة في غضون ثوانٍ بدلاً من الساعات التي يستغرقها إنشاء صورة أصلية يدويًا. قد يستغرق تعديل المطالبة لتخصيص الإخراج بضع دقائق أخرى على الأكثر.

كفاءة التكلفة

الوقت يساوي المال، ومع عدم وجود تعليمات برمجية غير مكلفة أدوات الذكاء الاصطناعي ، يمكن للشركات زيادة إنتاج المحتوى بشكل كبير مع تقليل تكاليف الإنتاج. تمنح الموجهات الفنانين السبق بالأفكار والتوجيهات الأولية بدلاً من التجريب اللانهائي للعثور على شرارة إبداعية، مما يوفر المال على المواد والوقت المهدر

الاتساق

يتيح لك استخدام المطالبات لمولدات الصور بالذكاء الاصطناعي تحقيق الاتساق. نظرًا لأن مولدات الصور تستخدم التعليمات النصية والتعلم الآلي، يمكنك إنشاء العديد من التصميمات الأصلية دون المساس بإرشادات العلامة التجارية أو الأنماط المفضلة

إمكانية الوصول

يزعم الخبراء أيضًا أن أدوات الذكاء الاصطناعي مثل Midjourney وDall-E وStable Diffusion قد أضفت طابعًا ديمقراطيًا على إنشاء المحتوى . الموجهات متاحة للجميع. لذلك لا تحتاج إلى أن تكون خبيرًا في الفن أو الذكاء الاصطناعي لإنشاء صور جذابة بصريًا 👍🏼

التنوع

يمنحك استخدام الموجهات لفن الذكاء الاصطناعي أيضًا تنوعًا لا مثيل له - فالذكاء الاصطناعي رائع في فهم ومحاكاة الأساليب الفنية المختلفة. يمكن أن يشجع ذلك الفنانين على تجربة أساليب وتقنيات متنوعة

الابتكار

تشجع مولدات الصور أيضًا الفنانين على التفكير خارج الصندوق. يمكنك استكشاف مناطق مجهولة وإنشاء أعمال فنية مذهلة لم يسبق لها مثيل باستخدام أفكار ومجموعات غير تقليدية. تساعدك أدوات الذكاء الاصطناعي الفنية أيضًا في إنشاء مطالبات لمساعدتك على العصف الذهني وإنشاء أعمال فنية مبتكرة.

وأخيراً، يمكن لمولِّدات المطالبات الفنية بالذكاء الاصطناعي أن تتحدى الفنانين لتخطي حدودهم. بينما يتفاعل الفنانون مع مطالبات جديدة وصعبة، فإنهم يصقلون أساليبهم ويوسعون مجموعة مهاراتهم.

التحديات والعقبات الشائعة لاستخدام موجهات الذكاء الاصطناعي في الفن

أثار ظهور الذكاء الاصطناعي في إنشاء المحتوى مناقشات ومناقشات بين الفنانين والمصممين. وبصرف النظر عن المخاوف المتعلقة بانتهاك حقوق الطبع والنشر والملكية وكشط البيانات، لا يزال التقليل من قيمة الفن البشري مصدر قلق للفنانين المخضرمين.

من العيوب الشائعة لاستخدام مطالبات الذكاء الاصطناعي أنها مقيدة. نظرًا لأن مولدات فنون الذكاء الاصطناعي تعمل فقط على هذه المطالبات، فلا يوجد مجال لتجريب عناصر وأنماط خارج نطاق المطالبة. ومن ثم، قد تفشل مولدات صور الذكاء الاصطناعي في التقاط الفروق الدقيقة والتفاصيل الدقيقة التي تعد سمة مميزة للفن الجيد. يميل الفن المولّد بالذكاء الاصطناعي أيضًا إلى أن يكون نمطيًا ويفتقر إلى اللمسة الشخصية.

ويشكل الاعتماد المفرط على المطالبات التي يولدها الذكاء الاصطناعي تحدياً آخر. قد يجد الفنانون أنفسهم يكافحون من أجل تحقيق التوازن بين حجم الإنتاج والجودة الجيدة.

كما أن الحفاظ على الصوت الإبداعي الفريد للشخص في المقدمة أثناء الاعتماد على مطالبات الذكاء الاصطناعي يمثل عقبة أخرى. على الرغم من هذه التحديات، أصبحت مولدات الصور شيئاً فشيئاً أدوات رائعة لإنشاء المحتوى.

تبقى فقط العقبة الأخيرة: صياغة مطالبات فعّالة قادرة على توليد محتوى ملائم ومقنع ومفيد. 💡

دعنا نتعرف على كيفية القيام بذلك.

كيفية كتابة مطالبات فنية رابحة بالذكاء الاصطناعي

لكتابة مطالبة ناجحة، احرص على تضمين هذه التفاصيل: شكل الصورة، والموضوع الرئيسي، والتفاصيل المرتبطة بالموضوع، والسمات الأسلوبية أو المراجع، والتفاصيل المرتبطة بالتركيب الكامل.

إليك شرح مفصل خطوة بخطوة.

ابدأ بتحديد نوع الفن الذي تريده بالتفصيل. حدد ما إذا كانت صورة فوتوغرافية أو رسم أو تخطيط أو لوحة زيتية أو عرض ثلاثي الأبعاد. ثم حدد بوضوح التركيز الرئيسي للقطعة الفنية. يمكن أن يكون شخصاً أو حيواناً أو شيئاً أو مفهوماً مجرداً.

بعد ذلك، قم بوصف تفاصيل العناصر الرئيسية في صورتك. قم بتضمين معلومات عن الألوان والأشكال والأحجام والأنسجة لتوجيه الأداة في توليد تفاصيل دقيقة. قدِّم تفاصيل عن الشكل الفني والأسلوب الفني الذي تفكر فيه باستخدام كلمات مفتاحية مثل "تجريدي" أو "بسيط" أو "تعبيري" أو "سريالي" لوصف الجماليات.

أخيراً، حدد التكوين بأكبر قدر ممكن من التفاصيل. حدد المدرسة الفنية وأسلوب الإضاءة ونسبة العرض إلى الارتفاع والنسب وزوايا الكاميرا. بخلاف ذلك، يمكنك التركيز على الخلفية والسياق.

لنفترض أنك تطلب صورة لفايكنج موضوعة على خلفية حديثة. لنلقِ نظرة على المراحل المتضمنة في كتابة المطالبة الصحيحة لهذا المثال:

حدد التنسيق: أنشئ صورة فوتوغرافية.. وصف الموضوع: توليد صورة فوتوغرافية لأحد أمراء حرب الفايكنج.. إضافة تفاصيل: إنشاء صورة لأمير حرب من الفايكنج يحمل فأسًا.. وصف الأسلوب: أنشئ صورة فوتوغرافية بأسلوب فن البوب لأمير حرب من الفايكنج يحمل فأسًا في لقطة طويلة أحادية اللون.. أضف تفاصيل إضافية: توليد صورة فوتوغرافية بأسلوب فن البوب لأمير حرب من الفايكنج يحمل فأساً في لقطة طويلة أحادية اللون يقف أمام ميدان التايمز، نيويورك

يمكنك بعد ذلك الاستمرار في إضافة التفاصيل والفروق الدقيقة، مثل الأوصاف التفصيلية، لتوليد أعمال فنية وإشارات تصميمية، بما في ذلك عناصر مثل أنماط فنية محددة مثل فن البوب أو المدارس أو الأنواع الفنية أو الإشارات إلى أيقونات الثقافة الشعبية أو العناصر النصية.

كلما كنت أكثر وضوحاً وتحديداً في مطالباتك، كلما كانت الصورة أكثر تفصيلاً ودقة.

نصيحة احترافية: استخدم انقر فوق الذكاء الاصطناعي أداة للعصف الذهني وإنشاء مطالبات تولد صورًا رائعة. 💯

على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي في ClickUp لا يولد فنًا رقميًا بشكل مباشر، إلا أن قوته تكمن في إنشاء مطالبات مقنعة تبعث الحياة في رؤيتك الفنية.

تخيل منبعًا من الأفكار في متناول يدك. موجه الفن في ClickUp وأدوات توليد الفن بالذكاء الاصطناعي العصف الذهني وابتكار أفكار للصور.

يمكنك كتابة أفكارك وتفضيلاتك، وسيقترح نموذج الذكاء الاصطناعي موضوعات ومفاهيم وعناصر تتوافق مع تلك الأفكار. يمكنك إنشاء مطالبات كاملة لتغذية مولد صور الذكاء الاصطناعي ببضع نقرات.

25 مثالاً على موجهات الذكاء الاصطناعي الفنية

لقد قمنا بتنسيق مجموعة من المطالبات التي ستنشئ صورًا آسرة على أي مولد فني يعتمد على الذكاء الاصطناعي.

1. مناظر المدينة المستقبلية

عبر جينكرافت "قم بتوليد صورة لمناظر المدينة التي تتميز بمدينة صاخبة ومستقبلية مع ناطحات سحاب شاهقة ذات تصميمات فريدة ومعقدة. صوّر بيئة حضرية نابضة بالحياة وعالية التقنية مع لوحات إعلانية ثلاثية الأبعاد تضيء أفق المدينة والشوارع في الأسفل."

2. ألوان وتدرجات نابضة بالحياة

عبر جينكرافت

"أنشئ صورة مفعمة بالألوان والتدرجات اللونية النابضة بالحياة، لتشكل تركيبة تجريدية وملفتة للنظر. يجب أن تمتزج الألوان لتعطي إحساسًا بالحركة والطاقة."

3. مناظر طبيعية سريالية

عبر جينكرافت

"قم بتوليد صورة مناظر طبيعية سريالية تتميز بجزر عائمة وجبال مقلوبة ونباتات غير تقليدية. قم بتضمين جودة شبيهة بالأحلام، متجاوزًا حدود الواقع. صمم مشهدًا يحتوي على عناصر خيالية وخيالية من عالم آخر."

4. صور شخصية

عبر جينكرافت

"أنشئ صورة شخصية تعرض تعبيرات الشخص وملامحه وعواطفه في لقطة مقربة. اجعل الخلفية محايدة، مع التركيز على حضور الشخص. أبرز عمق وشخصية الشخص، مما يؤدي إلى إنشاء صورة شخصية آسرة ومركبة بشكل جيد."

5. الأجرام السماوية

عبر جينكرافت

"أنشئ صورة تضم أجراماً سماوية في الفضاء الفسيح. قم بتضمين الكواكب والنجوم والمجرات لإنشاء مشهد كوني آسر."

6. غابات عميقة ومظلمة

عبر جينكرافت

"قم بتوليد صورة لغابة عميقة ومظلمة ذات أشجار قديمة وشاهقة. التقط الأجواء الغامضة مع الأغصان الملتوية التي تلقي بظلالها المخيفة على أرضية الغابة. استحضر إحساسًا بالوحدة والفضول"

7. الملامح الجغرافية

عبر جينكرافت

"قم بتوليد صورة تصور معالم جغرافية متنوعة، بما في ذلك الجبال الشاهقة والأنهار المتعرجة والصحاري الواسعة والوديان الخصبة. تتنوع التضاريس لإنشاء صور متنوعة تعرض جمال الأرض الطبيعي بكل أشكاله."

8. منظر بحري تحت الماء

عبر جينكرافت

"إنشاء صورة منظر بحري تحت الماء تجسد جمال أعماق المحيط. قم بتضمين الشعاب المرجانية والأسماك الغريبة والنباتات المائية، مع ضوء الشمس الذي يتسلل عبر المياه لخلق إضاءة مثيرة وتلاعب بالألوان."

9. الأحداث الرياضية

عبر جينكرافت

"أنشئ صورة تجسد أجواء حدث رياضي في ملعب مزدحم. اعرض الطاقة والإثارة والمنافسة أثناء مشاركة الرياضيين في رياضاتهم. المشهد مفعم بالحركة والإثارة، يجسد جوهر الحدث الرياضي المثير."

10. الأعمال والتجارة

عبر جينكرافت

"أنشئ صورة تصور مشهد الأعمال والتجارة في مدينة حديثة. اعرض ناطحات السحاب الشاهقة، والشوارع الصاخبة المليئة بالمحترفين، والنشاط الديناميكي لمنطقة تجارية مزدهرة. اعرض الأشخاص المنخرطين في الاجتماعات والحركة الصاخبة في المناطق المالية والمؤشرات الإلكترونية التي تعرض تحديثات سوق الأسهم."

11. أحداث تاريخية

عبر جينكرافت

"توليد صورة تجسد الهبوط على سطح القمر، وتظهر رائد فضاء وحيد يقف على سطح القمر. أظهر وحدة النسر الخاصة بأبولو 11 وهي جالسة في مكان قريب."

12. تصور النوتات الموسيقية

عبر جينكرافت

"قم بتوليد صورة تصور النوتات الموسيقية في تكوين تجريدي وديناميكي. دع النوتات الموسيقية تتراقص في الهواء، لتشكل سيمفونية من الأشكال والرموز التي تنقل جوهر الصوت. اعرض النوتات الموسيقية وهي تطفو وتتشابك في الهواء، لتخلق تركيبة متناغمة بصرياً."

13. الأمم والمعالم

عبر جينكرافت

"أنشئ صورة تجسد جوهر أوزبكستان. اعرض الهندسة المعمارية المعقدة للمدن التاريخية مثل سمرقند وبخارى، مسلطاً الضوء على الثراء الثقافي للمنطقة. ضع الصورة على خلفية الجمال القاحل لصحراء كيزيلكوم القاحلة."

14. الزهور والحدائق

عبر جينكرافت

"قم بتوليد صورة لحديقة خلابة مزينة بزهور متنوعة ونابضة بالحياة في حالة ازدهار كامل. صوّر هدوء المشهد، الذي يتميز بأحواض زهور مرتبة بدقة وممرات متعرجة. يجب أن ينضح المشهد بالهدوء: مزيج من أحواض الزهور المنسقة بدقة والممرات المتعرجة."

15. الحدائق الميكانيكية المجردة

عبر جينكرافت

"قم بتوليد صورة سريالية لحديقة تجريدية وميكانيكية، حيث الزهور المعدنية المزينة بالتروس بمثابة بتلات وكروم آلية تتسلق هياكل خيالية."

16. مناظر طبيعية هادئة

عبر جينكرافت

"أنشئ صورة تجسد المناظر الطبيعية الخلابة لجبال الألب. اعرض القمم الشاهقة المغطاة بالثلوج والمروج الخضراء المورقة وبحيرات جبال الألب الصافية. قم بتضمين القرى الجذابة التي تقع في الوديان."

17. أحداث العالم

عبر جينكرافت

"أنشئ صورة تصور جمعية للأمم المتحدة، حيث يجتمع ممثلو الدول من جميع أنحاء العالم لمناقشة ومعالجة القضايا العالمية الملحة. صوِّر تنوع الثقافات واللغات ووجهات النظر في القاعة، مما يرمز إلى الجهد الجماعي نحو تعزيز السلام والتعاون والتفاهم على نطاق عالمي."

18. صور واقعية

عبر جينكرافت

"أنشئ سلسلة من الصور الواقعية التي تلتقط اللحظات اليومية بطريقة حقيقية وواقعية. مشاهد مصورة لأشخاص يمارسون حياتهم اليومية وتعبيراتهم الصريحة والجمال الموجود في التفاصيل العادية."

19. شخصيات حقيقية أو تاريخية

عبر جينكرافت

"أنشئ صورة واقعية لمالكوم إكس، زعيم الحقوق المدنية المؤثر. صوّر جاذبيته وتصميمه والتزامه بالعدالة والمساواة. صوّر لحظة تعكس جاذبيته وتصميمه والتزامه بالدفاع عن العدالة والمساواة."

20. إعادة إنشاء الفن

عبر جينكرافت

"أنشئ لوحة زيتية بالألوان المائية بأسلوب انطباعي لبركة هادئة. استخدم ضربات الفرشاة لمزج الألوان، والتقاط تلاعب الضوء واللون، ووضع توهج دافئ من أشعة الشمس المرقطة."

21. الفصول

عبر جينكرافت

"التقط جمال فصل الشتاء في مشهد واحد، وجرّب العناصر الموسمية ولوحات الألوان للتعبير عن تناغم دورات الطبيعة."

22. مخططات خطية

عبر جينكرافت

"أنشئ رسمًا بيانيًا خطيًا يوضح نمو استخدام الطاقة النظيفة على مدى السنوات الخمس الماضية. تأكد من إنشاء محورين ونقاط بيانات موسومة لتوضيح الاتجاه التصاعدي في استخدام الطاقة النظيفة."

23. شرائح لعرض تقديمي

عبر جينكرافت

"أنشئ شريحة عرض تقديمي عن فرص المبيعات في منطقة جغرافية معينة. قم بتضمين خريطة تسلط الضوء على المناطق الرئيسية ونقاط موجزة توضح إمكانات السوق والتركيبة السكانية المستهدفة ومجالات النمو المحتملة."

24. تمثيل المشاعر بصرياً

عبر جينكرافت

"قم بتوليد تصور يمثل فرحة عارمة. استخدم الألوان النابضة بالحياة، مثل الأصفر والبرتقالي، التي تجتمع معًا في أشكال ديناميكية للتعبير عن الفرح والاحتفال. حاول تصوير البهجة من خلال اللون والشكل."

25. ابتكر شعارات وشعارات

عبر جينكرافت

"قم بإنشاء خيارات من الشعارات لكلية مرموقة، مع رموز مثل الدرع والكتاب المفتوح والقلم. رتب هذه العناصر في نظام ألوان جيد، مما يخلق إحساسًا بالمعرفة والتقاليد والتنوير."

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