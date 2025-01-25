أفضل 11 مولد صور بالذكاء الاصطناعي في 2025

يُحدث توليد الصور بالذكاء الاصطناعي تحولاً في كيفية إنشاء الصور المرئية، خاصةً للمواد التسويقية والتصميم والترفيه.

هذه الأدوات تجعل من السهل على أي شخص، سواء كان محترفاً أو هاوياً، تحويل الأفكار المبتذلة إلى صور عالية الجودة بسرعة.

هل ترغب في استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي أو صور حملات إعلانية أو تصميمات منتجات ثلاثية الأبعاد أو رسوم توضيحية للكتب؟ ما عليك سوى مطالبة مفصلة أو مجرد صورة مرجعية للحصول على نتيجة ممتازة.

في منشور المدونة هذا، سأشارك أفضل 11 مولدًا للصور بالذكاء الاصطناعي لإنشاء صور مذهلة بصريًا.

إنشاء صور مولدة بالذكاء الاصطناعي باستخدام ClickUp Whiteboards

## ⏰ ملخص 60 ثانية

فيما يلي قائمة بأفضل 11 من أفضل مولدات صور الذكاء الاصطناعي المتاحة اليوم:

أدوبي فايرفلاي: الأفضل لإنشاء صور واقعية DALL-E 3: الأفضل لإنشاء صور بنصوص كانفا: الأفضل لتصوير المنتجات أو الرسومات التخطيطية Midjourney: الأفضل لإنشاء أشكال مختلفة للصور Ideogram: الأفضل لإنشاء صور مخصصة حلم وومبو دريم: الأفضل لإنشاء صور مجردة DreamStudio: الأفضل لإنشاء صور عالية الجودة ميتا إيه آي: الأفضل لإنشاء صور مخزنة الانتشار المستقر: الأفضل لإنشاء صور عبر أنماط متنوعة ليوناردو AI: الأفضل لتصميم الصور الشخصية كرايون: الأفضل لإنشاء رسوم توضيحية بسيطة

ما الذي يجب أن تبحث عنه في مولدات صور الذكاء الاصطناعي؟

العامل الأكثر أهمية الذي يجب مراعاته عند اختيار مولد صور الذكاء الاصطناعي هو دقة النص إلى الصورة، أو محاذاة النص. يشير هذا إلى مدى دقة أداة الذكاء الاصطناعي في تفسير النص الخاص بك وترجمته إلى الإخراج المرئي المطلوب.

لذا، قم بتقييم عدة أدوات لمعرفة أي منها يمكنه التعامل مع الأوصاف المعقدة وإنشاء أفضل الصور التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي.

بالإضافة إلى المحاذاة الفورية، يجب مراعاة العديد من العوامل الحاسمة الأخرى عند اختيار الأداة المناسبة لإنشاء صور الذكاء الاصطناعي.

وتشمل هذه العوامل

🖼️ دقة عالية للصور: تأكد من أن مولدات الذكاء الاصطناعي تنشئ صورًا واضحة وعالية الجودة يمكنك طباعتها أو تغيير حجمها بسهولة

تأكد من أن مولدات الذكاء الاصطناعي تنشئ صورًا واضحة وعالية الجودة يمكنك طباعتها أو تغيير حجمها بسهولة 🎨 أنماط فنية متنوعة: اختر الأدوات التي يمكنها تصميم مجموعة متنوعة من الصور، مثل التصاميم المجردة والصور الواقعية أو الفنية والرسوم التوضيحية ولوحات القصص المصورة والشرائط المصورة

اختر الأدوات التي يمكنها تصميم مجموعة متنوعة من الصور، مثل التصاميم المجردة والصور الواقعية أو الفنية والرسوم التوضيحية ولوحات القصص المصورة والشرائط المصورة ✏️ سهولة التخصيص والعلامات التجارية: يجب أن تسمح لك الأداة بتحرير المرئيات التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي وإضافة شعارات أو علامات مائية أو عناصر أخرى للعلامة التجارية.

يجب أن تسمح لك الأداة بتحرير المرئيات التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي وإضافة شعارات أو علامات مائية أو عناصر أخرى للعلامة التجارية. التحسين الفوري: ابحث عن مولدات صور الذكاء الاصطناعي التي تدعم سهولة التحسين الفوري أو إرفاق صور مرجعية للحصول على أفضل المرئيات

ابحث عن مولدات صور الذكاء الاصطناعي التي تدعم سهولة التحسين الفوري أو إرفاق صور مرجعية للحصول على أفضل المرئيات 🛠️ ميزات تصميم متقدمة: يجب أن يوفر أفضل مولد صور بالذكاء الاصطناعي أيضًا ميزات تصميم إضافية مثل التصميم ثلاثي الأبعاد، وإنشاء أشكال متعددة لنفس الصورة، وتطبيق نمط صورة على أخرى

يجب أن يوفر أفضل مولد صور بالذكاء الاصطناعي أيضًا ميزات تصميم إضافية مثل التصميم ثلاثي الأبعاد، وإنشاء أشكال متعددة لنفس الصورة، وتطبيق نمط صورة على أخرى التكلفة وإمكانية الوصول: يجب أن توفر الأداة إصدارات مجانية أو تجريبية حتى يتمكن المستخدمون من اختبار الأداة قبل الالتزام باشتراك مدفوع

أفضل 11 أداة توليد صور بالذكاء الاصطناعي

بعد إجراء اختبارات وأبحاث شاملة، وجدنا أنا وفريق ClickUp أفضل مولدات صور الذكاء الاصطناعي لعام 2025. هذه الأدوات تشبه وجود فنان شخصي في متناول يدك.

سواء كنت محترفاً أو مبتدئاً، فهي تجعل إنشاء صور رائعة سريعاً وسهلاً وممتعاً!

1. Adobe Firefly (الأفضل لإنشاء صور واقعية)

via أدوبي فايرفلاي Adobe Firefly هي أداة ذكاء اصطناعي توليدية ضمن Adobe's Creative Cloud، والتي تتضمن تطبيقات مثل Photoshop وIllustrator. ويمكنه تحويل المطالبات النصية إلى صور بأنماط مختلفة، بما في ذلك الصور المجردة والصورة الشخصية والمنظر الطبيعي.

يمكنني توفير مرجع لنمط الصورة، وسيقوم بتطبيق تأثيرات نصية فريدة من نوعها وقوامها على أي صورة، مع مطالبة نصية بسيطة. تساعدني ميزة التعبئة التوليدية في إزالة أو إضافة كائنات إلى صورة موجودة، مما ينتج عنه صورة واقعية. كما يتيح Firefly أيضًا حفظ تصميمات الذكاء الاصطناعي كقوالب قابلة للتحرير، مما يتيح إمكانية إدارة مشروع التصميم .

أدوبي فايرفلاي أفضل الميزات

الحصول على جودة عالية فن من إنشاء الذكاء الاصطناعي بدقة تصل إلى 2K للحصول على أرصدة إضافية

توليد تصميمات متجهة (مصنوعة من أشكال هندسية) بألوان متعددة

تغيير حجم الصور وملء المساحة الإضافية بشكل طبيعي باستخدام ميزة التوسيع التوليدي

إنشاء مقاطع فيديو مع مطالبات نصية (حاليًا في الوضع التجريبي)

قيود Adobe Firefly

يمكن أن تنخفض الجودة مع التجارب المتعددة، وقد تظهر الصور أحيانًا مشوهة أو غير متناسقة

تسعير أدوبي فايرفلاي

مجاناً

4.99 دولار شهريًا مقابل 100 رصيد

تقييمات ومراجعات أدوبي فايرفلاي

G2: 4.6/5 (أكثر من 50 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 50 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Adobe Firefly؟

إمكانيتي المفضلة هي القدرة على تحميل الصور المرجعية لإنشاء تأثيرات أو عناصر لتكوين مركب لإنشاء عمل فني جديد وأصلي! تكامل المنصة في سير العمل الخاص بي دون عناء.

مراجعة G2

2. DALL-E 3 (الأفضل لإنشاء الصور مع النص)

via دال-إي 3 DALL-E 3 هو مولد تحويل النص إلى صورة من OpenAI. إنه مبني أصلاً على ChatGPT ويعمل بفعالية للمستخدمين المطلعين على ChatGPT. أعجبتني طريقة إضافته للأنسجة الزاهية والإضاءة والتفاصيل المعقدة لخلق صور أكثر دقة ووضوحًا.

واحدة من أفضل ميزات DALL-E 3 هو أنه ينشئ نصًا دقيقًا ومقروءًا داخل الصور. يمكنك أيضًا استخدامه لتعديل أجزاء من صورة موجودة. فهو يساعد في تحسين أو استبدال أو إضافة عناصر إلى مشهد ما مع الحفاظ على الاتساق مع التصميم الأصلي. ومع ذلك، يمكنك إنشاء صورتين فقط يومياً باستخدام خطة ChatGPT المجانية.

DALL-E 3 أفضل الميزات

إنشاء الملصقات أو اللافتات أو الميمات أو غيرها من التصميمات التي تتطلب نصًا

تحديد أنماط فنية تتراوح من الواقعية الضوئية إلى الانطباعية أو الرسوم المتحركة أو الجماليات المستقبلية

تصميم صور ذات مشاهد معقدة للغاية وشخصيات متعددة وخلفيات مفصلة وعلاقات معقدة

قيود DALL-E 3

توليد صورة واحدة في كل مرة بنسب أبعاد محدودة وتفاصيل بشرية غير كاملة

تسعير DALL-E 3

مجاناً

ChatGPT Plus: 20 دولارًا شهريًا

DALL-E 3 التقييمات والمراجعات

مراجعات غير كافية

✨ ✨ حقيقة ممتعة: اسم دال-إي هو مزيج من سلفادور دالي، الفنان الإسباني الشهير، ووال-إي، روبوت بيكسار الشهير. إنه يمثل الاندماج بين الإبداع والتكنولوجيا.

3. كانفا (الأفضل لتصور المنتجات أو الرسومات)

via كانفا يُعد مولد صور الذكاء الاصطناعي عبر الإنترنت من Canva أداة سهلة الاستخدام للمبتدئين لتصور رسوماتك وأفكار منتجاتك. ما عليك سوى إضافة نصك واختيار نمط مثل ألوان مائية أو فيلمية أو نيون أو قلم رصاص ملون أو ريتورفيل وسوف يقوم Canva بإنشاء صورة لك.

إحدى ميزاته البارزة هي توصيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمجموعات الخطوط ولوحات الألوان، يتم اقتراحها تلقائيًا بناءً على موضوع التصميم الخاص بك، مما يجعل العملية الإبداعية أكثر سلاسة.

أكثر ما يعجبني في Canva هو أنه يدمج بين مختلف مولدات فنون الذكاء الاصطناعي داخل التطبيق. لتعزيز إبداعك، استكشف ماجيك ميديا من Canva، ومختبر الأحلام من ليوناردو.AI أو Dall-E من OpenAI، أو Imagen من Google Cloud.

كانفا أفضل الميزات

إنشاء قوالب مخصصة بالكامل بناءً على مطالباتك باستخدام Magic Design

إنشاء صور من الأوصاف النصية عن طريق تحديد الأنماط الفنية باستخدام أداة تحويل النص إلى صورة بالذكاء الاصطناعي

إنشاء محتوى قصير من محتوى الذكاء الاصطناعي مثل العناوين والتعليقات التوضيحية للصور بسرعة باستخدام Magic Write

يمكنك بسهولة ضبط الصور التي تم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي باستخدام الأيقونات والرسوم التوضيحية لإتقان تصميمك داخل المنصة

قيود Canva

يقدم أشكالاً وميزات أقل من بعض مولدات الصور الأخرى التي تعمل بالذكاء الاصطناعي

تسعير #### كانفا

مجانًا (حتى 50 جيلًا من الصور)

المحترف: 15 دولارًا شهريًا

15 دولارًا شهريًا الفرق: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Canva

Capterra : 4.7/5 (أكثر من 12,000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 12,000 تقييم) ج2: 4.7/5 (أكثر من 4,300) تقييم

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Canva؟

Canva هو تطبيقي المفضل لأي تصميمات. لقد استخدمته لإنشاء الشعارات وبطاقات العمل والصور المصغرة على Youtube وحتى استخدمته لدمج مقاطع الفيديو معًا. أحب حقيقة أنه لجميع المستخدمين من جميع المستويات. فهو لا يتطلب الكثير من المهارات التقنية لاستخدامه. كما أن تكامله مع أدوات الذكاء الاصطناعي المختلفة جعله الآن أكثر إثارة للاهتمام، وهو بمثابة متجر شامل لكل شيء. أحب Canva كثيراً وسأستمر في استخدامه والتوصية به للناس.

مراجعة G2

4. Midjourney (الأفضل لإنشاء أشكال مختلفة للصور)

via منتصف الرحلة Midjourney هو مولد آخر شائع للصور بالذكاء الاصطناعي بين الفنانين ومصممي الجرافيك لتوليد صور واقعية من المطالبات النصية. يعمل من خلال Discord، حيث يمكنك ضبط مطالباتك والحصول على عدة أشكال مختلفة من المخرجات.

أفضل ما في الأمر أنه يمكنني تعيين المعلمات الافتراضية لكل مطالبات منتصف الرحلة لضبط نسبة العرض إلى الارتفاع أو النمط أو تنوع الصور أو سرعة التوليد. بينما تنتقل MidJourney إلى واجهة الويب، إلا أنها لا تزال في مرحلة ألفا ومتاحة فقط لبعض المستخدمين.

أفضل ميزات Midjourney

الاختيار من بين نماذج مختلفة للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك V6 ونيجي، لإنشاء أنماط فنية مختلفة

إنشاء صور عالية الدقة مع إعدادات قابلة للتعديل للسطوع والتباين والتشبع

تنزيل الصور وتنظيمها وتصفيتها باستخدام علامة تبويب الأرشيف

الوصول إلى حقوق الاستخدام التجاري وميزات الإنشاء الخاصة وموارد المجتمع للإلهام

قيود منتصف الرحلة

واجهة Discord صعبة للمبتدئين، وقد تؤثر القنوات العامة على الخصوصية

تسعير منتصف الرحلة

الأساسي: 10 دولارات شهريًا

10 دولارات شهريًا قياسي: 30 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

30 دولارًا أمريكيًا/شهريًا المحترف: 60 دولارًا في الشهر

60 دولارًا في الشهر ميجا: 120 دولاراً شهرياً

تقييمات ومراجعات منتصف الرحلة

G2: 4.4/5 (أكثر من 80 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 80 تقييم) Capterra: تقييمات غير كافية

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Midjourney؟

تنتج Midjourney باستمرار صورًا مذهلة بصريًا وعالية الدقة تتجاوز في كثير من الأحيان التوقعات من حيث التفاصيل والجودة. قدرتها على تفسير المطالبات بشكل إبداعي يجعلها أداة رائعة للفن المفاهيمي واللوحات المزاجية والتصاميم التجريبية. أكبر عيب في Midjourney هو افتقاره إلى التكامل مع برامج التصميم الأخرى، مما قد يؤدي إلى إبطاء سير العمل. فهو يتطلب خطوات إضافية لتصدير الصور واستيرادها إلى أدوات مثل Photoshop لإجراء تعديلات إضافية، مما قد يعطل التدفق الإبداعي.

مراجعة G2

📖 اقرأ المزيد: 11 أفضل بدائل ومنافسين لـ Midjourney لتوليد الصور بالذكاء الاصطناعي

5. Ideogram (الأفضل لإنشاء صور مخصصة)

via إيديوغرام Ideogram هو منشئ آخر للصور بالذكاء الاصطناعي سهل الاستخدام للمبتدئين يقوم بإنشاء صور عالية الجودة بناءً على مدخلات المستخدم. يمكنك تحديد لوحة ألوان مخصصة لضمان توافق جميع تصميمات الذكاء الاصطناعي مع إرشادات علامتك التجارية.

كما يتيح لك أيضًا إضافة صورك الخاصة للتنقيح أو كمرجع لإنشاء صورة جديدة. تساعدك ميزة البلاط في Ideogram على إنشاء فن رقمي من دون أي حدود، مما يضمن أن تكون صورك ذات خلفيات أو أنماط أو أنسجة سلسة.

أفضل ميزات Ideogram

توليد صور عالية الجودة بدقة 2K واضحة وخيارات عرض سريعة، بما في ذلك أوضاع التوربو والأوضاع القياسية والعالية التفاصيل

صقل صورك باستخدام التعبئة السحرية والتوسيع السحري

حافظ على الخصوصية مع إنشاء الصور بسرية، حتى بعد انتهاء اشتراكك

إنشاء صور بكميات كبيرة باستخدام الميزة الاحترافية

قيود إيديوغرام

تتوفر معظم ميزاته، بما في ذلك خاصية التجانب وتحميل الصور، في الخطط المدفوعة

تسعير #### Ideogram

مجانًا

الأساسية: 8 دولارات شهريًا

8 دولارات شهريًا بالإضافة: 20 دولارًا شهريًا

20 دولارًا شهريًا المحترف: 60 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات #### Ideogram

تقييمات غير كافية

✨ ✨ حقيقة ممتعة: انتهى 34 مليون صورة ذكاء اصطناعي يتم إنشاؤها يومياً. وهذا يخبرنا أن أدوات الذكاء الاصطناعي تلعب الآن دورًا حاسمًا في إضفاء الطابع الديمقراطي على الإبداع، مما يسمح للأفراد بتوليد صور عالية الجودة ومخصصة على نطاق واسع.

6. WOMBO Dream (الأفضل لإنشاء صور مجردة)

via حلم WOMBO وومبو دريم هو مولد صور للذكاء الاصطناعي يُستخدم عادةً في إنشاء كائنات وتصميمات مجردة وتصميمات NFTs. وهو يوفر أساسًا أساسيًا لإنشاء فن من إنشاء الذكاء الاصطناعي وهو مخصص لكل من الفنانين والمبتدئين.

على الرغم من سهولة استخدامه، إلا أنه يعمل بشكل أفضل للأشخاص الذين يريدون أفكارًا سريعة وتجريبية بدلًا من الأعمال المعقدة أو المتطورة. أحببتُ إنشاء الصور بأساليبه الفريدة، بما في ذلك الطين والأنيمي والرسم الزيتي والبوب القديم.

WOMBO Dream أفضل الميزات

تخصيص التصميمات مع مطالبات وإعدادات مخصصة لإبداع لا نهائي

استمتع بتجربة سريعة وسهلة الاستخدام تنتج نتائج احترافية في دقائق

شراء مطبوعات من الصور التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي والمشاركة في المسابقات الفنية على Discord

قيود WOMBO Dream

قد لا يعمل بشكل جيد للمشاريع التقليدية أو الواقعية

تسعير WOMBO Dream

خطة مجانية

9.99 دولار شهريًا

169.99 دولارًا أمريكيًا تدفع مرة واحدة

WOMBO Dream التقييمات والمراجعات

مراجعات غير كافية

💡 نصيحة احترافية: استخدم التباين والتركيبات غير المتوقعة في مطالباتك لفتح إمكانيات إبداعية جديدة. على سبيل المثال، بدلاً من مجرد طلب "محطة فضائية"، جرب شيئًا مثل "قلعة من القرون الوسطى تطفو في الفضاء، مع فرسان يرتدون بدلات فضائية يحرسون المدخل"

تدفع هذه المطالبات الذكاء الاصطناعي إلى مزج عصور أو أنماط أو موضوعات مختلفة تمامًا، مما ينتج عنه صور آسرة ومبتكرة بصريًا.

7. DreamStudio (الأفضل لتصميم صور عالية الجودة)

via دريم ستوديو DreamStudio، الذي تم إنشاؤه بواسطة Stability AI، هو أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإنشاء الصور من النصوص. وهي تدعم مجموعة واسعة من الأساليب الفنية، مما يجعلها مثالية لمجموعة متنوعة من المشاريع الإبداعية، مثل فن المفهوم وتصميم الألعاب والمرئيات التسويقية. وتتضمن المنصة أيضًا ميزة ترقية للحفاظ على جودة الصورة متناسقة عبر استخدامات متعددة.

تجعل واجهة DreamStudio سهلة الاستخدام من DreamStudio في متناول كل من المبتدئين والمحترفين. إنها طريقة بسيطة لتحويل الأفكار إلى مرئيات عالية الجودة، مع مرونة في تلبية مجموعة كبيرة من متطلبات التصميم.

أفضل ميزات برنامج DreamStudio

تتبع جميع تصميماتك التي تم إنشاؤها

إزالة العناصر الإضافية من صورتك باستخدام الطلاء الداخلي

أضف العمق والأبعاد إلى صورك باستخدام أداة تحويل العمق إلى صورة

قيود DreamStudio

يوفر خيارات تخصيص محدودة للصور

تسعير #### DreamStudio

10 دولارات لكل 1000 رصيد

تقييمات ومراجعات DreamStudio

تقييمات غير كافية 🧠 هل كنت تعلم؟ يستخدم العديد من مصممي الألعاب وبناة العوالم مولدات صور الذكاء الاصطناعي لتصور عوالم خيالية أو خيال علمي معقدة قد يستغرق رسمها يدويًا أسابيع.

8. Meta AI (الأفضل لتوليد صور المخزون)

via التعريف بالذكاء الاصطناعي باستخدام مجموعة بيانات ضخمة من 1.1 مليار صورة من Facebook وInstagram، يتّبع مولد الصور الجديد الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي من Meta، المدعوم من نموذج Emu، نهجًا جديدًا لإنشاء الصور. ومقارنةً بالأدوات الأخرى مثل DALL-E أو Midjourney، فإنه يوفر تجربة أبسط وأكثر سهولة في الاستخدام.

تُنشئ الأداة أربعة خيارات للصور من موجه نصي يقوم المستخدمون بإدخالها ببساطة. على الرغم من عدم وجود ميزات متطورة مثل التحكم في نسبة العرض إلى الارتفاع والمطالبات السلبية، إلا أنها تتفوق في إنتاج صور سريعة وعالية الجودة مثل الصور المخزنة وصور المدونات و محتوى الوسائط الاجتماعية.

أفضل ميزات الذكاء الاصطناعي التعريفي

إنشاء صور عالية الجودة على الفور باستخدام عروض حية للذكاء الاصطناعي

تحرير الصور وتخصيصها دون عناء باستخدام أوامر بسيطة

تحريك الصور الثابتة وحفظها بتنسيقات متعددة لاستخدامها في المستقبل

قيود الذكاء الاصطناعي الفوقي

يتطلب تسجيل الدخول إلى فيسبوك أو إنستغرام ولديه خيارات تصميم وتحرير محدودة

تسعير #### Meta AI

مجاناً

تقييمات ومراجعات Meta AI

مراجعات غير كافية

🧠 هل تعلم؟ يستخدم Meta AI نموذج ذكاء اصطناعي للذكاء الاصطناعي لإنشاء الصور. وهو مفهوم يجمع بين الرسومات التقريبية وإدخال النص لإنشاء صور أكثر تفصيلاً وواقعية.

📖 اقرأ المزيد: Meta AI مقابل ChatGPT

9. الانتشار المستقر (الأفضل لتوليد الصور عبر أنماط متنوعة)

via الانتشار المستقر Stable Diffusion هو مولد صور ذكاء اصطناعي مفتوح المصدر ينتج صورًا عالية الجودة تصل إلى ميجابكسل واحد. وهو متاح على منصات متعددة، مثل Playground AI وGoogle Colab، مع توفر أرصدة مجانية.

يوفر أحدث إصدار، وهو Stable Diffusion 3.5، واقعية ضوئية محسّنة وتركيزًا أكثر دقة على مطالبات المستخدم. كما أنه يدعم أيضًا الطلاء الداخلي (إصلاح أو تعديل أجزاء من الصورة) والطلاء الخارجي (توسيع الصورة خارج حدودها الأصلية). على الرغم من قوتها، إلا أن المستخدمين قد يواجهون منحنى تعليمي.

الانتشار المستقر أفضل الميزات

ترجمة التعليمات المعقدة إلى مخرجات مرئية دقيقة ومخصصة

إنشاء نص واضح وقابل للقراءة داخل الصور، مما يجعله مثاليًا للعلامات التجارية والتسويق

إعادة مزج الصور التي تم إنشاؤها لإبداع أفضل

اضبط الإعدادات مثل الإضاءة والعواطف ونظام الألوان لإنشاء صور مفصلة

قيود الانتشار المستقرة

قد يكون التخصيص معقدًا ويتطلب معرفة تقنية سليمة

تسعير النشر المستقر #### تسعير الانتشار المستقر

التسعير المخصص

تصنيفات ومراجعات الانتشار المستقر #### تقييمات ومراجعات الانتشار المستقر

مراجعات غير كافية

🧠 هل تعلم؟ يحتوي طراز Stable Diffusion Diffusion الكبير 3.5 على أكثر من 8 مليار معلمة التي تساعد في إنشاء صور عالية الجودة.

10. ليوناردو AI (الأفضل لتصميم الصور الشخصية)

via ليوناردو للذكاء الاصطناعي ليوناردو AI هو أداة لتوليد الأعمال الفنية تتيح للمستخدمين إنشاء مفاهيم فنية عالية الجودة وتصميمات رقمية وصور شخصية ورسوم متحركة ثلاثية الأبعاد ورسوم توضيحية من النصوص أو الرسومات. يساعد المستخدمين على البقاء على اطلاع دائم على اتجاهات التصميم الجرافيكي .

تستخدم المنصة نماذج الانتشار المستقر لتوليد الصور وألعاب الفيديو و التصميم الجرافيكي . أفضل ما في هذه الأداة هو أنها تحوّل فكرة موجه بسيط إلى موجه معقد لإنشاء صور أكثر دقة.

ليوناردو ليوناردو AI أفضل الميزات

يقدم صورًا مذهلة وعالية الجودة من مطالبات مفصلة ومعقدة

حدد عدد الصور التي تريد إنشاءها من مطالبة واحدة

إنشاء تصميمات شخصيات من إنشاء الذكاء الاصطناعي عن طريق تحميل صور مرجعية

قيود ليوناردو للذكاء الاصطناعي

يوفر خيارات محدودة لتحرير الصور التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي

أفاد بعض المستخدمين أن واجهة المستخدم ليست سلسة

تسعير ليوناردو للذكاء الاصطناعي

مجاني

متدرب: 12 دولارًا في الشهر

12 دولارًا في الشهر حرفي غير محدود: 30 دولارًا أمريكيًا في الشهر

30 دولارًا أمريكيًا في الشهر مايسترو غير محدود: 60 دولارًا/شهرًا

60 دولارًا/شهرًا ليوناردو للفرق: 24$/مقعد: 24$/مقعد

تقييمات ومراجعات ليوناردو للذكاء الاصطناعي

تقييمات غير كافية

📖 اقرأ المزيد: أفضل 10 أدوات برمجية لتصميم تجربة المستخدم للمصممين

11. كرايون (الأفضل لإنشاء الرسوم التوضيحية البسيطة)

via كرايون Craiyon، المعروف سابقًا باسم DALL-E Mini، هو مولد صور AI مجاني يمكنه إنشاء صور أو رسومات أو رسوم توضيحية متجهة. يمكنك إضافة صورة مرجعية، وتحديد تنسيق الصورة، وذكر ما تريد استبعاده من النتائج التي تم إنشاؤها.

تتضمن الأداة مجموعة متنوعة من القوالب، مثل الحيوانات والأشخاص والخلفيات، لمساعدتك على البدء. على الرغم من سهولة استخدام Craiyon ومجانيته، إلا أن صوره قد تبدو أحيانًا متشابهة وأقل تميزًا.

ومع ذلك، فهي طريقة بسيطة لتجربة المطالبات الفنية للذكاء الاصطناعي بدون تسجيل

كرايون أفضل الميزات

ينشئ ما يصل إلى تسع صور عالية الجودة في أقل من دقيقة

تنزيل الصور بدون علامات مائية

إزالة الخلفية من الصور باستخدام مولد الخلفية

قيود كرايون

يقدم الإصدار المجاني ميزات محدودة ويواجه حركة مرور عالية

تسعير كراييون

مجاني

داعم: 12 دولارًا شهريًا

12 دولارًا شهريًا احترافي: 24 دولارًا شهريًا

24 دولارًا شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

كرايون التقييمات والمراجعات

تقييمات غير كافية

📖 اقرأ المزيد: كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في التصميم الجرافيكي

أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى

تقوم جميع مولدات الذكاء الاصطناعي هذه بإنشاء صور فريدة من المطالبات. يمكنك استخدامها لتصميم منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، وتصميمات المنتجات، والرسوم التوضيحية المرئية للمدونات أو المجلات، وخلفيات لمحتوى الفيديو، وغيرها الكثير.

ولكن ماذا عن إنشاء صور بسيطة لسير عملك يمكن أن تساعدك على تصور أفكارك واستراتيجياتك الإبداعية؟ لنفترض أنك تقوم بالعصف الذهني لاستراتيجيات التسويق لتنمية علامتك التجارية وتريد إنشاء لوحة أفكار. ستحتاج إلى تنزيل الصورة وإضافتها إلى مساحة العمل الخاصة بك.

لماذا الخوض في هذه المتاعب؟ انقر فوق تطبيق كل شيء للعمل، _ يساعدك على الاستفادة من مولد صور الذكاء الاصطناعي مباشرةً داخل التطبيق.

ClickUp Whiteboards

على سبيل المثال، يمكنك استخدام ClickUp Whiteboards لطرح أفكار المشاريع والاستراتيجيات الجديدة. فهو يوفر إيماءات بديهية تساعدك على رسم ورسم وبناء رؤيتك بلمسة إصبع.

_العصف الذهني للأفكار وإنشاء خرائط مرئية باستخدام ألواح الكتابة على اللوحات البيضاء

باستخدام ClickUp Whiteboards، يمكنك:

تصور المفاهيم إلى جانب مهامك ومشاريعك حتى تتمكن من العمل والدردشة وتقديم الأفكار - كل ذلك في مكان واحد

تحويل مرئيات العصف الذهني إلى مشاريع كاملة باستخدام ClickUp AI

إنشاء خرائط طريق جذابة بصرياً للمشروع

ClickUp Brain

ولكن هل تعرف أكثر ما يعجبني في ClickUp Whiteboards؟

خيار إنشاء صور الذكاء الاصطناعي باستخدام ClickUp Brain مساعد الذكاء الاصطناعي القوي. لقد أضفتُ للتو مطالبة مفصّلة، وكانت صورتي جاهزة في بضع ثوانٍ. يساعد ذلك على تصور الأفكار بشكل أفضل وتنفيذها بشكل أسرع.

تصور أفكار المشروع في ClickUp Whiteboards باستخدام ClickUp Brain

باستخدام اللوحات البيضاء، يمكنك التعاون مع الأشخاص في الوقت الفعلي، وتعيين المهام للأشخاص لتحسين المساءلة، إضافة ملاحظات لاصقة، وإرفاق الملفات والمستندات.

ClickUp Dashboards

هل تريد تصور تقدم مهمتك بشكل أكبر؟ لوحات معلومات ClickUp قد قام بتغطيتك. فهي تصور تقدم المهام، وأعباء عمل الفريق، والجداول الزمنية من خلال مخططات ورسوم بيانية ثاقبة.

تصور تقدم المهام ورؤى العمل باستخدام لوحات معلومات ClickUp Dashboards

أفضل ميزات ClickUp ClickUp

تحسين الكتابة على الفور باستخدام المطالبات المدعومة بالذكاء الاصطناعي للحصول على محتوى واضح واحترافي

إنشاء ملخصات وعناصر عمل تلقائيًا للحفاظ على التنظيم والتركيز

ترجمة النص والتحقق من القواعد النحوية والإملائية وعلامات الترقيم بسهولة

تعاون في الوقت الفعلي أو بشكل غير متزامن باستخدام اللوحات البيضاء الرقمية

تبسيط العملية باستخدام مهام سير العمل والقوالب القابلة للتخصيص

قيود ClickUp

إنشاء صور الذكاء الاصطناعي على السبورات البيضاء غير متاح على الهاتف المحمول حتى الآن

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا

7 دولارات شهريًا الشركات: 12 دولارًا شهريًا

12 دولارًا شهريًا المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهرياً

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000+ تقييم)

Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن ClickUp؟

جعلت ClickUp المواءمة غير المتزامنة أكثر بساطة وفعالية. من خلال بناء إطار عمل يمكن من خلاله تحديد الأهداف والنتائج وهيكلتها، تستطيع الفرق عن بُعد فهم التوقعات وتقديم تحديثات الحالة بسلاسة. العصف الذهني باستخدام اللوحات البيضاء سهل، وإعادة تنظيم الأولويات سهل، وإضافة الصور المرجعية، وما إلى ذلك، كل ذلك يتم بسلاسة كبيرة.

بازا جيلبرت، مدير المنتج في AccuWeather

إنشاء صور مذهلة وتصور المشاريع باستخدام ClickUp

لقد تطورت أدوات توليد الصور بالذكاء الاصطناعي من أدوات مبتكرة إلى أصول أساسية للمبدعين في مختلف المجالات. فمع وجود أمثال Adobe Firefly وDALL-E 3 وMidjourney وCanva، أصبحت الخطوط الفاصلة بين الخيال والواقع غير واضحة.

أصبح بإمكان أي شخص، بغض النظر عن مستوى مهارته، إنشاء صور كانت في السابق مقصورة على الفنانين المحترفين. لا تتعلق هذه المنصات بالأتمتة فقط؛ بل تتعلق بتعزيز الإبداع البشري، وتوفر إمكانيات لا حصر لها للتجربة والابتكار.

ومع ذلك، إذا كنت تبحث عن مُنشئ صور يعمل بالذكاء الاصطناعي لتعزيز الإبداع ومساعدتك على تصور العمل بشكل أفضل، جرّب ClickUp. يمكنك إنشاء الصور وتبادل الأفكار مع فريقك في الوقت الفعلي. اشترك مجاناً في ClickUp وتصور أهدافك وتقدمك في العمل.