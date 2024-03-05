اتجاهات تصميم الجرافيك لتمييز شركتك في عام 2025

نشهد ظهور اتجاهات جديدة في صناعة التصميم كل عام وتلاشي الاتجاهات القديمة؛ ولا يُستثنى من ذلك عام 2024. يقع الذكاء الاصطناعي (AI) حالياً في مركز التحول التحويلي الذي يغير كلاً من أساليبنا في الإبداع والأساليب البصرية.

تُعد الواقعية المفرطة ثلاثية الأبعاد، ورسم الخرائط الحرارية، والمطبوعات المستوحاة من الطبيعة بعض الاتجاهات التي ستغير مشهد التصميم الجرافيكي في عام 2024. وسواء كنت مصمم جرافيك متمرساً أو مبتدئاً، إنه وقت مثير لتكون جزءاً من هذا المشهد.

يلخص منشور المدونة هذا عناصر التصميم المختلفة التي تشكل طريقة تواصلنا وإلهامنا وتفاعلنا اليوم وكيف يمكنك الاستفادة منها في الترويج لعلامتك التجارية.

ولكن قبل أن ننتقل إلى ذلك، دعنا نتعرف على الأساسيات ونفهم ما يعنيه التصميم الجرافيكي ولماذا من الضروري دراسة اتجاهاته.

ما هو التصميم الجرافيكي؟

يعرّف المعهد الأمريكي للفنون الجرافيكية (AIGA®) التصميم الجرافيكي بأنه "فن وممارسة تخطيط وعرض الأفكار والتجارب ذات المحتوى المرئي والنصي"

يمكن أن يكون المحتوى في حد ذاته بسيطاً مثل شعار الشركة (مثل علامة نايكي سووش) أو معقداً مثل تخطيطات الصفحات على موقع إلكتروني.

يمارس الجميع تقريباً اليوم شكلاً ما من أشكال التصميم الجرافيكي - سواءً كان ذلك بإنشاء عرض تقديمي للعمل أو إضافة نص إلى رسومات وسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز أو نقل رسالة ما.

أهمية تحليل اتجاهات التصميم الجرافيكي

تأتي الاتجاهات وتذهب. فلماذا من الضروري متابعتها؟ ذلك لأن اتباع الاتجاهات وفهمها يشير إلى جمهورك بأنك متناغم مع أذواقهم وتفضيلاتهم.

والأهم من ذلك أن اتجاهات التصميم الجرافيكي تلهمك للتفكير خارج الصندوق، بما في ذلك تجربة تقنيات جديدة ودمج الأساليب القديمة مع أساليب جديدة.

يساعدك ذلك على تحسين إدراك علامتك التجارية وأن تكون أكثر ملاءمة وتواصلاً مع قاعدة عملائك. تساعدك مواكبة اتجاهات التصميم الجرافيكي الحالية على الحفاظ على ميزة تنافسية في مجال عملك.

نظرة عامة على أهم اتجاهات تصميم الجرافيك لعام 2024

فيما يلي أهم 10 اتجاهات تدفع حدود الإبداع والتحول في تصميم الجرافيك هذا العام.

1. الاندماج المستقبلي

يذكّرنا هذا الاتجاه بجمالية السايبربانك السيبراني، حيث يوازن الاندماج المستقبلي بين التصاميم الجرافيكية المستقبلية المتطورة مع إحساس مترابط. تظل لوحة الألوان متجذرة في درجات الأزرق والأسود والبني الداكن، تتخللها ألوان النيون البنفسجي والوردي والسماوي.

من التمائم والشعارات إلى المواد الإعلانية - يمكنك تطبيق الاندماج المستقبلي بعدة طرق لبث الحيوية في علامتك التجارية.

إن أهم ما يميز هذا الاتجاه في التصميم الجرافيكي هو قدرته على الجمع بين عناصر تفاعلية متنوعة لابتكار شيء جديد وتطلعي كما هو موضح في غلاف الألبوم أدناه:

يستخدم العمل الفني أشكالاً انسيابية بدلاً من الأشكال الهندسية ومزيجاً من الألوان الهادئة مع شكل ثلاثي الأبعاد متباين في الوسط. وهو يوحي بتأثير رقمي أو تكنولوجي، وهي سمة مميزة للتصميم المستقبلي المندمج.

2. الواقعية المفرطة ثلاثية الأبعاد

يركز هذا الاتجاه في التصميم الجرافيكي على الصور الواقعية والسريالية في آن واحد، وغالباً ما يتم إنشاؤها باستخدام تقنيات النمذجة والعرض ثلاثية الأبعاد.

وهو يدمج الأشكال التجريدية والعضوية والألوان النابضة بالحياة والشخصيات الغريبة والخطوط التجريبية لإنشاء صور تبدو مباشرة من أفلام مثل Dune أو Blade Runner.

وتجسد العلامة التجارية الجديدة لموقع Reddit 2024 هذا الاتجاه من خلال التميمة ثلاثية الأبعاد ورمز الشعار.

عبر ريديت تعد الواقعية المفرطة ثلاثية الأبعاد مفيدة بشكل خاص عندما يرغب مصممو الجرافيك في نقل جوانب متعددة لرسالة ما في وقت واحد، مما يسمح بمشاركة الجمهور على نطاق واسع.

فهي تخلق إحساسًا بالعالم الآخر أو "الغرابة" التي ربما لاحظتها في بعض أحدث صيحات الموضة والحملات الإعلانية.

تحقق من الرسوم التوضيحية السريالية للرسامة نيكو إيتو لحقيبة يد غوتشي بامبو 1947. إن أعمالها الفنية عبارة عن مزيج حيوي من الخيال والواقع، حيث تمزج بين حقيبة يد فاخرة واقعية مصورة وخلفية من عالم آخر - مما يجسد بشكل مثالي جوهر الواقعية المفرطة ثلاثية الأبعاد.

عبر هاربرز بازار بالنظر إلى كيفية أدوات تصميم الذكاء الاصطناعي مثل AutoDraw وDesigns.ai ساعدت المصممين على تخطي حدود التجريب البصري، كما أن الواقعية المفرطة ثلاثية الأبعاد هي اتجاه سيستمر في الزيادة في شعبيته.

3. رسم الخرائط الحرارية

يستخدم رسم الخرائط الحرارية تدرجات لونية لتمثيل كثافة البيانات أو شدتها بصريًا. يتم استخدامه في تصميم تجربة المستخدم (UX) وتصميم الويب ورسومات المعلومات لإبراز مناطق الاهتمام أو النشاط في البيئات الغنية بالبيانات.

ولكن الآن، أصبح هذا الأسلوب يستخدم ببطء خارج جذور التصور التقليدي للبيانات. اليوم، يقوم المصممون بإنشاء مرئيات جذابة تحاكي النطاق الديناميكي لشدة الحرارة وتوصيل رسالة بمهارة باستخدام التدرجات اللونية والقوام.

على سبيل المثال، في ملصق ترويجي، يمكنك في ملصق ترويجي إبراز المناطق المتوقع أن تجذب المزيد من الانتباه أو الحركة بألوان دافئة مثل الأحمر والبرتقالي. وفي المقابل، يتم تصوير المناطق الأقل أهمية بألوان أكثر برودة مثل الأزرق والأخضر.

يساعد تخطيط الحرارة على توجيه انتباه الجمهور إلى المناطق المحورية في التصميم دون إشارات بصرية واضحة المعالم.

4. مرئيات شاملة ومجموعات ألوان يسهل الوصول إليها

على الرغم من أن التنوع والتمثيل يجب أن يكون معياراً في الصناعة، وليس خياراً، إلا أنه يحقق طفرة في عام 2024.

يتضمن التصميم الجرافيكي الشامل إنشاء محتوى مرئي يسهل الوصول إليه واستخدامه من قبل الجميع، بغض النظر عن قدراتهم.

يضمن التصميم الشامل للجميع أن يتمكن الجميع من التفاعل مع المحتوى بشكل هادف، بما في ذلك الأشخاص الذين يعانون من إعاقات بصرية وسمعية وإدراكية وحركية. كما أنه يحتفي بطيف أوسع من الأعراق والأجناس والأعراق وأنواع الأجسام.

ومن الأمثلة الكلاسيكية على ذلك مكتبة الرموز التعبيرية من Google، والتي تضم الآن مجموعة من ألوان البشرة وتسريحات الشعر والتعبيرات الجنسية.

عبر خطوط جوجل بالإضافة إلى ذلك، يعطي المصممون الأولوية لإمكانية الوصول من خلال اعتماد لوحات تفي بإرشادات إمكانية الوصول إلى محتوى الويب (WCAG). وهذا يجعل التصميمات مرئية بسهولة لمن يعانون من عمى الألوان.

لكن اتجاه إمكانية الوصول لا ينتهي عند شاشات سطح المكتب. فهو يوفر أيضًا أوضاعًا فاتحة وداكنة ومستويات تكبير/تصغير مختلفة لشاشات الأجهزة المحمولة. وهذا يضمن بقاء المعلومات واضحة عبر تفضيلات المستخدم والمنصات المتنوعة.

في العام الماضي، استخدمت حملة Airbnb "عش هناك" العام الماضي تبايناً عالياً بين عناصر المقدمة والخلفية، مما يجعل المحتوى قابلاً للقراءة للأشخاص ضعاف البصر.

عبر ديكسيجنر يدرك الميل نحو الشمولية وسهولة الوصول قوة التصميم في بناء التعاطف والتفاهم والشعور بالانتماء على نطاق عالمي.

5. جماليات مستوحاة من الطبيعة

مع زيادة اهتمام الناس بالقضايا والقضايا البيئية أكثر من أي وقت مضى، يتزايد تقدير الأنماط والقوام الطبيعي. ولكن لم يعد يكفي أن تضيف العلامات التجارية أو تدمج اللون الأخضر في التصميمات لإظهار أن الشركة "تتجه نحو البيئة"

لقد احتلت الجماليات المستوحاة من الطبيعة مركز الصدارة، حيث أصبحت صور الزهور والنباتات والسماء الزرقاء والأنسجة الخشبية والألوان المائية وأنماط الحيوانات مثل طبعات الحمار الوحشي رائجة في اتجاه تصميم جرافيك ساحر.

على سبيل المثال، تتجه التعبئة والتغليف نحو تصميمات أنظف وترابية تركز على لوحات الألوان المراعية للبيئة والمواد المعاد تدويرها.

تسلط حملة "الجمال النباتي" من إيف روشيه الضوء بشكل مثالي على الزخارف المستوحاة من الطبيعة في تصميم هادئ ونباتي. نظرًا لأن العلامة التجارية تستخدم مكونات طبيعية في منتجات التجميل الخاصة بها، فقد أطلقت علب تغليف تتميز برسوم نباتية بالألوان المائية.

عبر منتدى الإعلانات بالطبع، هذا بالطبع أحد اتجاهات التصميم الجرافيكي التي لا يمكن تطبيقها على كل مجال. ومع ذلك، فإن تصميم العبوات في قطاعات مثل الأغذية والمشروبات ومستحضرات التجميل والأدوية يمكن بالتأكيد الاستفادة من قوة الطبيعة وجمالها.

6. جماليات ملصقات الوسائط المختلطة

يمزج هذا النهج الفني بين الأشكال والصور والألوان الزاهية والأنسجة الزاهية لخلق تركيبات محفزة. على سبيل المثال، تسمح الفن التصويري الكولاجي، على سبيل المثال، بإبداعات عفوية وغير متوقعة يمكن أن يكون لها صدى عميق لدى الجمهور.

نرى فنانين يمزجون بين التأثيرات الثقافية لابتكار مراجع نابضة بالحياة ومتعددة الثقافات مع صور مذهلة تثير الحنين إلى الماضي في أعمالهم الرقمية المجمّعة بينما يصمم آخرون مناظر طبيعية سريالية بعناصر مخدرة.

عبر الفن الرقمي الأفريقي سواء أكانت فسيفساء رقمية أو عملاً فنياً مصنوعاً يدوياً بالقص واللصق، فإن الوسائط المختلطة المرتبة في تخطيط مجمّع تضفي جمالية مميزة وجذابة على طليعة اتجاهات التصميم الجرافيكي.

7. مستقبلية رجعية

في التصميم الجرافيكي، لطالما كانت الرجعية عصرية في التصميم الجرافيكي. في السنوات الأخيرة، شهدنا في السنوات الأخيرة حركة متزايدة نحو الجماليات القديمة واللمسات المستقبلية الرجعية التي تشير إلى السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات.

يُحيي هذا الاتجاه في التصميم الجرافيكي سحر اللمسات النهائية المزخرفة والألوان النابضة بالحياة والطباعة الكلاسيكية بخطوط مثل Lobster وMetropolis وPacifico.

تستفيد الشركات من إمكانات هذا الاتجاه بطرق مبتكرة لجذب الجمهور وتمييز علامتها التجارية وسرد قصة مقنعة.

ويشمل ذلك الإعلانات التي تعرض سيارات كلاسيكية تطير في مشهد مدينة مستقبلي أو عارضات يرتدين ملابس عتيقة في سياق استكشاف الفضاء، ما يمزج بين الحنين إلى الماضي والمستقبل لإحداث تأثير بصري قوي.

عبر منتصف الرحلة على موقع ريديت يخترق الفن المستقبلي الرجعي الفجوات بين الأجيال ويتواصل بشكل فريد مع التعقيد والبساطة والابتكار والتقاليد.

8. بكسلات ريترو

هل تتذكر رسومات الكمبيوتر في ألعاب نينتندو وسيجا جينيسيس وأتاري 2600؟ كانت الألعاب السابقة مثل Super Mario و Pac-Man مدمجة بعناصر بنمط 8-bixel بأسلوب 8-bixel، وكانت ألعابًا مفضلة دائمًا للجميع في الثمانينيات والتسعينيات. لقد عاد النمط المرئي بنمط البيكسلات إلى الظهور من جديد.

عبر نينتندو الآن، يستخدم المصممون الآن برامج تصميم الألعاب للجمع بين المرئيات الممتلئة ولوحات الألوان المحدودة والتصاميم الشبكية المميزة لإثارة الحنين إلى الماضي والبساطة.

ومع ذلك، يمكن لبعض الشركات فقط تنفيذ اتجاه التصميم هذا بنجاح. لكن بعض العلامات التجارية الشهيرة تعتمد على الشكل والمظهر "القديم".

فعلى سبيل المثال، منحت علامة لاكوست شعار التمساح الذي يحمل علامتها التجارية تحولاً في شكل التمساح بالتعاون مع Minecraft، حيث ابتكرت مجموعة من الملابس والإكسسوارات المستوحاة من جماليات اللعبة.

من ناحية أخرى، قدمت Minecraft عناصر خاصة داخل اللعبة مثل الملابس التي تحمل علامة لاكوست وخريطة مصممة خصيصاً تسمى "جزيرة كروكو" في ألعابها الافتراضية.

يوضح هذا المثال كيف قامت وحدات البكسل القديمة بترقية الجوهر الإبداعي لكلا العلامتين التجاريتين وخلق تجارب غامرة تسد الفجوة بين الواقعي والرقمي.

9. الطباعة التجريبية

يحتضن هذا الاتجاه في التصميم الجرافيكي الاستخدام الخيالي للتخطيطات والمحارف وأشكال الحروف ويخلق بعض الخطوط التجريبية الرائعة.

على عكس الطباعة التقليدية، التي تركز في المقام الأول على الاتساق وسهولة القراءة، خاصة في الوسائط المطبوعة والرقمية، فإن الطباعة التجريبية تعطي الأولوية للتعامل مع الحروف والكلمات كأشكال فنية في حد ذاتها.

الصورة أدناه هي خير مثال على كيفية إدراكنا وتفاعلنا مع الحروف والنصوص.

عبر ديزاينست يعيد نحت حرف "Y" تخيل الحرف "Y" حرفًا مطبعيًا ككائن ثلاثي الأبعاد. فهو يجمع بين الأشكال المجردة والمواد الأخرى (قشر البيض) والمواد الأخرى (السائل الفيروزي).

فهو يمزج بسلاسة بين العناصر الصناعية في نهج مرح في التصوير الجرافيكي التفاعلي، مما يشجع الجمهور على النظر إلى الحرف في ضوء جديد يتجاوز مكانه في الأبجدية أو مجموعة الخطوط.

مما لا شك فيه أن الطباعة التجريبية تضيف لمسة فريدة إلى التصميم الغرافيكي الذي يثير التفكير بقدر ما يلفت النظر بصرياً.

10. مناهض للتصميم

"التصميم المضاد" هو آخر شيء تتوقع أن تراه في قائمة اتجاهات التصميم الجرافيكي. ولكن بالنسبة للعديد من المصممين، فهو المظهر الجمالي المفضل لديهم.

التصميم المضاد هو نهج حديث يسعى إلى توسيع ما يمكن أن يكون عليه التصميم. ويتميز باحتضانه للتخطيطات الفوضوية والألوان المتضاربة والطباعة غير التقليدية والمتنافرة في كثير من الأحيان.

يتحدى التصميم المضاد للتصميم توقعات الجمهور ويثير رد فعل أكثر عاطفية أو تأملاً من خلال تقديم بديل لمعايير التصميم المقبولة. وغالباً ما يستلهم هذا النمط من الحركات الفنية الطليعية، مثل الدادائية أو الوحشية.

وعلى الرغم من أن التصميم المضاد لا يكون عملياً في بعض الأحيان إلا في كل تطبيق، إلا أنه وجد موطئ قدم له في السياقات الفنية والثقافية والتجارية المحددة حيث يكون الهدف هو تقديم بيان جريء أو تحدي المعايير.

دور التقنيات المتطورة في تشكيل اتجاهات التصميم الجرافيكي

غالباً ما تتطور أكبر اتجاهات التصميم الجرافيكي بالتوازي مع التكنولوجيا. في التصميم الجرافيكي، تؤثر التكنولوجيا على كل من عملية التصميم والتصاميم النهائية. إذن، ما هي التقنيات التي لديها القدرة على ترقية التواصل البصري والتصميم في عام 2024؟ لنكتشف ذلك.

1. الذكاء الاصطناعي التوليدي

تخيل استخدام أداة تفهم مقصدك من التصميم، وتقترح لوحات ألوان بناءً على جمهورك المستهدف، وتضع لوحات مزاجية مستوحاة من مراجعك المختارة. هذا بالضبط ما يفعله الذكاء الاصطناعي التوليدي.

فهو يستفيد من الخوارزميات ونماذج التعلم الآلي (ML) لإنشاء الصور والأنماط والتخطيطات وعناصر التصميم. وعلاوة على ذلك، يمكنه أتمتة تغيير حجم الصور وإزالة الخلفية وتصحيح الألوان، مما يحرر فرق التصميم للتركيز على مهام أخرى، مثل بناء الاستراتيجية. مولدات فنون الذكاء الاصطناعي مثل DALL-E وMidjourney وJasper Art، أذهلت المصممين المحترفين بقدرتها على تحويل النص إلى صور واقعية.

عبر منتصف الرحلة إنها تبسط سير العمل وتوفر الإلهام. ونعم، خلافاً للاعتقاد الشائع، الذكاء الاصطناعي ليس هنا لسرقة الوظائف، بل ليكون المساعد النهائي للمصمم.

2. الواقع المعزز (AR) والواقع الافتراضي (VR)

على الرغم من أن تقنيات الواقع المعزز والواقع الافتراضي كانت موجودة منذ بضع سنوات، إلا أنها توصف بأنها الشيء الكبير التالي في التصميم الجرافيكي، ولسبب وجيه. يستخدم المخرجون المبدعون الواقع المعزز والواقع الافتراضي لإنشاء حملات إعلانية تفاعلية فريدة من نوعها تعزز مشاركة الجمهور وتكون بمثابة وليمة بصرية.

على سبيل المثال، يمكن أن تؤدي اللوحات الإعلانية أو الملصقات إلى إطلاق تجارب غامرة للعلامة التجارية مباشرةً من جهاز المستخدم المحمول، مثل التجارب الافتراضية أو الألعاب التفاعلية. يمكن للواقع المعزز تراكب المعلومات الرقمية على المساحات المادية، مما يساعد على تصور مشاريع التصميم المعماري أو التصميم الداخلي.

على سبيل المثال، يتيح تطبيق IKEA Place للمستخدمين وضع نماذج ثلاثية الأبعاد لمنتجات ايكيا في بيئتهم بمساعدة كاميرات هواتفهم الذكية.

عبر ايكيا من ناحية أخرى، يُمكّن الواقع الافتراضي المصممين من إنشاء بيئات غامرة بالكامل للألعاب أو الأحداث الافتراضية أو المحاكاة. ويشمل ذلك كل شيء بدءًا من التجول المعماري الواقعي إلى المناظر الطبيعية الخيالية للترفيه.

يوفر الواقع الافتراضي فرصًا جديدة في تصميم تجربة المستخدم، مما يتطلب من المصممين مراعاة التنقل المكاني والتفاعل ثلاثي الأبعاد والتجارب متعددة الحواس في إبداعاتهم.

3. التصميم والطباعة ثلاثية الأبعاد

يتضمن التصميم والطباعة ثلاثية الأبعاد، والمعروفة مجتمعة باسم التصنيع المضاف، التصميم والطباعة ثلاثية الأبعاد، إنشاء أجسام صلبة ثلاثية الأبعاد من ملف رقمي.

وتبدأ العملية بالتصميم ثلاثي الأبعاد، حيث يستخدم المصممون برامج متخصصة لنمذجة الأجسام في ثلاثة أبعاد. يعمل هذا النموذج الرقمي كمخطط للطابعة ثلاثية الأبعاد.

وتتضمن عملية الطباعة وضع طبقات من المواد مثل البلاستيك أو المعدن أو الراتنج عند الحاجة بناءً على التصميم الرقمي لإنشاء الجسم ثلاثي الأبعاد.

يقلل التصميم ثلاثي الأبعاد والطباعة ثلاثية الأبعاد من الهدر ويتيح أشكالاً أكثر تعقيداً وتخصيصاً قد لا تكون ممكنة باستخدام تقنيات التصنيع الأخرى.

في السنوات الأخيرة، اتسع هذا الاتجاه ليشمل قطاعات جديدة مثل الطب الحيوي، حيث يتم استخدامه لتصميم وطباعة الأطراف الصناعية وهندسة الأنسجة حسب الطلب، وكذلك في البناء، حيث يتم استخدامه في تصميم النماذج الأولية وتصنيع مكونات البناء.

كيفية إدارة فريق التصميم الجرافيكي الخاص بك

نأمل أن تساعد اتجاهات التصميم الجرافيكي هذه فريق التصميم لديك على إيجاد مصدر إلهام جديد لعملهم الإبداعي.

ومع ذلك، فإن مجرد استخلاص الإلهام ليس كافياً. فبدءاً من العصف الذهني للأفكار المبتكرة وتفسير ملخصات التصميم إلى صياغة تصاميم فريدة من نوعها تلقى صدى لدى جمهورك المستهدف، يضطلع فريق التصميم الخاص بك بالعديد من المسؤوليات.

أنت بحاجة إلى الأدوات والاستراتيجيات الصحيحة لتحسين إنتاجية المصمم وتحقيق أهداف الفريق. إليك كيفية القيام بذلك.

1. وضع إرشادات وأهداف تصميم واضحة

قم بتنظيم جميع عناصر هوية علامتك التجارية في مكان واحد باستخدام نموذج إرشادات العلامة التجارية ClickUp

تساعد إرشادات العلامة التجارية المحددة بوضوح والهوية المرئية المميزة في الحفاظ على تناغم جميع مشاريع التصميم الخاصة بك مع جمالية علامتك التجارية.

يجب أن تشمل هذه الإرشادات مخططات الألوان والخطوط والطباعة و"المظهر" العام لعلامتك التجارية لمساعدة فريق التصميم على فهم الرؤية والأهداف التي تحاول تحقيقها.

على سبيل المثال، دليل أسلوب شامل لمشروع علامة تجارية جديدة سيوضح بالتفصيل لوحة الألوان وخيارات الخط واستخدام الشعار وأنماط الصور.

يمكن أن يكون هذا الدليل نقطة مرجعية لجميع أعمال التصميم ذات الصلة، مما يضمن الاتساق بين عناصر التصميم والمنصات المختلفة.

استخدم نموذج إرشادات العلامة التجارية ClickUp لجعل هذه العملية سريعة وخالية من المتاعب.

يُستخدم قالب موجز التصميم في إجراء الموجز الأولي للتصميم. يمكنك بسهولة تعبئة ومشاركة التفاصيل حول مشروع التصميم مثل طلبات العميل وأهدافه والمزيد

استخدام قالب موجز تصميم موجز كليك أب للوحة المعلومات لسرد طلبات العميل، والأهداف، والسوق المستهدف، وأبرز معالم العلامة التجارية، والمراجع في مكان واحد.

لإبقاء دليل الأنماط المحدث لعلامتك التجارية في متناول الفريق بأكمله، احفظه في مساحة عمل تعاونية مع مستندات ClickUp .

2. تشجيع جلسات العصف الذهني المنتظمة

في أي مجال إبداعي، من الضروري في أي مجال إبداعي أن يكون لديك الحرية لدراسة الاتجاهات السائدة وتداول الأفكار مع الأقران والتوصل إلى حلول مبتكرة لاحتياجات العمل.

لتحفيز الإبداع لدى فريق التصميم لديك، فكر في جدولة "ساعة إبداعية" أسبوعية، حيث يمكنهم تقديم مفهوم تصميم، ومناقشة أدوات تصميم الويب أو محفظة ملهمة يجدونها مثيرة للاهتمام. ClickUp Whiteboards مفيدة للغاية في التعاون في الوقت الفعلي. يمكنك تبادل الأفكار وإضافة الملاحظات والصور وجمع أفضل أفكارك على لوحة إبداعية. ويمكنك إضافة سياق إلى عملك من خلال الربط بالمهام والملفات ومحرّر مستندات ClickUp والمزيد لبدء العمل.

ضع جميع أفكارك في مكان واحد واعمل عليها مع فريقك باستخدام لوحات ClickUp Whiteboards

إن الجو الذي يشجع على توليد أفكار تصميم متنوعة يعزز ترابط الفريق ويسهل التعاون.

استخدم قوالب التصميم الجرافيكي لدفع فريقك في الاتجاه الإبداعي الصحيح.

3. تنفيذ تقنيات فعالة لإدارة المشاريع

عند إدارة مشاريع التصميم، بغض النظر عن حجمها، يمكن لنظام قوي من العمليات أن يوجه فريقك من مرحلة التفكير إلى التنفيذ ويضمن عدم إغفال أي تفصيل.

تستخدم فرق التصميم الفعالة برامج التعاون في التصميم لتتبع المواعيد النهائية، وتحديد المسؤوليات، وضمان التقدم السلس للمشروع.

مشاركة المستندات مع أعضاء الفريق في المهمة وجمع الملاحظات على أصول التصميم دون مغادرة ClickUp برنامج ClickUp لإدارة مشاريع التصميم منصة مركزية لجمع طلبات التصميم وأولويات التصميم وتنظيمها، وإعطاء ملاحظات التصميم وتلقيها، وتبسيط سير عمل التصميم. كما أنه يمنح المديرين رؤية شاملة للجداول الزمنية ومهام الفريق.

احصل على نظرة عامة على مدى توفر الجميع، واطلع على ما يعمل عليه كل فرد، وحدد الأولويات على مستوى الأفراد والفريق في فريق التصميم لديك.

يمكّنك هذا، بالإضافة إلى تتبع الوقت وإعداد تقارير سباقات السرعة وعروض عبء العمل، من تنفيذ أي مشروع تصميم بكفاءة ويجعل الموافقات والملاحظات في غاية السهولة.

4. توفير فرص التعلم والتطوير المستمر

التصميم الجرافيكي مجال يتطور باستمرار. شجع فريقك على البقاء على اطلاع دائم بأحدث اتجاهات التصميم والبرمجيات من خلال توفير إمكانية الوصول إلى الدورات التدريبية وورش العمل والندوات عبر الإنترنت وشجعهم على المشاركة في شهادات التصميم .

يمكنك تقديم ميزانية للتعلم والتطوير لأعضاء الفريق للتسجيل في الدورات التدريبية عبر الإنترنت من منصات مثل Udemy أو Skillshare وتحفيز كبار مصممي الجرافيك على حضور ندوات القيادة. بدلاً من ذلك، يمكنك ترتيب ورشة عمل ربع سنوية حيث يقوم خبير خارجي بتعليم الفريق تقنيات أو برامج تصميم جديدة، مثل أدوات التفكير التصميم .

قالب محفظة التصميم من ClickUp يجعل من السهل أكثر من أي وقت مضى إنشاء محفظة احترافية تبرز من بين الحشود.

بالإضافة إلى ذلك، شجّع مصمميك على عرض مهاراتهم وإنجازاتهم من خلال الملفات الشخصية المحدّثة. إن قالب محفظة تصميم ClickUp مثالي لهذا الغرض. فهو يساعد المصممين على ترتيب مشاريعهم بطريقة جذابة بصرياً.

5. إنشاء جلسات تغذية راجعة ومراجعة منتظمة

تم تصميم قالب مراجعة التصميم من ClickUp لمساعدة الفرق على تبسيط عمليات المراجعة الخاصة بهم

قم بجدولة جلسات مراجعة فردية وجماعية كل أسبوعين لتقديم الملاحظات حول المشاريع الجارية. تسمح عملية التواصل ثنائية الاتجاه هذه لأعضاء الفريق بالتعبير عن أفكارهم ومخاوفهم، وتساعد في الحفاظ على جودة العمل، وتعالج العقبات على الفور. نموذج مراجعة التصميم في ClickUp يمكن أن يساعد في القيام بذلك بكفاءة. فهو يساعد على إبقاء جميع أصحاب المصلحة على نفس الصفحة فيما يتعلق بقرارات التصميم ويوفر للفرق عملية متسقة لتقييم التصميمات والموافقة عليها.

إلى جانب ذلك، قم بعقد اجتماعات فردية شهرية تناقش فيها التقدم الفردي والأهداف المهنية وأي مساعدة شخصية قد يحتاجون إليها.

مصممو الجرافيك، هل أنتم مستعدون للإبهار في عام 2024؟

إنه بالفعل عام مثير بالنسبة للتصميم حيث ينتقل التركيز إلى الأصالة وتفرد العلامة التجارية.

المصممون والعلامات التجارية مستعدون للتفاعل والتواصل بشكل مبتكر مع الجماهير.

ستستمر التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز/الواقع الافتراضي في القيام بدورها في تسريع الابتكار في التصميم والتواصل البصري المعقد.

قم بتخطيط وتنفيذ وتحقيق أهداف التصميم الخاصة بك بأكبر قدر ممكن من الكفاءة باستخدام أحدث أدوات وتقنيات التصميم. اشترك في ClickUp مجانًا واجعل كل مشروع تصميم ناجحًا!

الأسئلة المتداولة (FAQs)

1. ما هي أهم اتجاهات التصميم الجرافيكي لعام 2024؟

تشمل أهم اتجاهات التصميم الجرافيكي في عام 2024 الاندماج المستقبلي، والواقعية المفرطة ثلاثية الأبعاد، ورسم الخرائط الحرارية، والشمولية وسهولة الوصول، والجماليات المستوحاة من الطبيعة، وجماليات الكولاج المختلط، والمستقبلية الرجعية، والبكسلات الرجعية، والطباعة التجريبية، والتصميم المضاد.

2. ما هي الأشكال الرائجة في عام 2024؟

في عام 2024، سيبتعد مصممو الجرافيك والمصممون عن الأشكال الهندسية الجامدة ويتبنون أشكالاً أكثر انسيابية وتجريدية. تحل المنحنيات والأشكال العضوية محل الخطوط المستقيمة. هناك أيضًا ميل نحو الصور المتجهة الترابية المتجهة والأشكال ثلاثية الأبعاد القابلة للنفخ التي تحاكي مظهر الأجسام المنفوخة بأسطح ناعمة ومنتفخة، في إشارة إلى اتجاهات التصميم التي تركز على التكنولوجيا.