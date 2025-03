استفد من أفضل 10 برامج لتصميم الألعاب في 2025

هل راودتك فكرة لعبة ما في ذهنك منذ زمن طويل؟ تخيل أن تجعل هذه الفكرة تنبض بالحياة! في الوقت الحاضر، أصبحت القدرة على إنشاء لعبة الفيديو الخاصة بك في متناول يدك، حتى لو لم تكن خبيرًا في البرمجة. 🧙

ومع ذلك، فإن تطوير منتج ألعاب رقمي ناجح ليس بالأمر السهل. فهو يتطلب تخطيطاً شاملاً وتعاوناً جماعياً وفهماً عميقاً لقاعدة اللاعبين وآفاق المشاركة. لكن صانعي الألعاب لا يخجلون أبداً من التحدي، أليس كذلك؟

لحسن الحظ، ستجد الكثير من أدوات برمجيات تصميم الألعاب لتخطيط جميع أنواع ألعاب الفيديو عبر الأنواع المختلفة من الألعاب وإنشائها واختبارها ونشرها بكفاءة.

لقد جمعنا لك أفضل 10 حلول برمجية لتصميم الألعاب لتزيد من طاقتك الإبداعية في العصف الذهني وتبتكر تصميمات مذهلة وتحوّل أحلامك في الألعاب إلى واقع ملموس.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات برامج تصميم الألعاب؟

يشمل برنامج تصميم الألعاب أدوات أساسية لتخطيط وتشكيل مفهوم لعبة الفيديو وهيكلها وآلياتها ونشرها وإدارتها. فهي تسهل العصف الذهني والتوثيق وإنشاء النماذج الأولية لمصممي الألعاب.

أما برنامج تطوير الألعاب، من ناحية أخرى، فهو يتعلق بتحويل مخططات التصميم والمفاهيم إلى ألعاب قابلة للتشغيل بالكامل.

تدعم معظم حلول إنشاء الألعاب كلاً من التصميم والتطوير. فيما يلي بعض الخصائص البارزة التي يجب البحث عنها في التطبيق المرغوب فيه:

سهولة الاستخدام : يجب أن يكون للمنتج واجهة سهلة الاستخدام للمبتدئين والمطورين ذوي الخبرة على حد سواء

: يجب أن يكون للمنتج واجهة سهلة الاستخدام للمبتدئين والمطورين ذوي الخبرة على حد سواء قابلية التوسع متعدد المنصات : يجب أن يدعم اختبار الألعاب وشحنها عبر المنصات، بما في ذلك الأجهزة المحمولة ووحدات التحكم وأجهزة الكمبيوتر والواقع الافتراضي/الواقع المعزز

: يجب أن يدعم اختبار الألعاب وشحنها عبر المنصات، بما في ذلك الأجهزة المحمولة ووحدات التحكم وأجهزة الكمبيوتر والواقع الافتراضي/الواقع المعزز إمكانيات الرسومات: يجب أن يكون لديك لوحة بيضاء رقمية ومخطط انسيابي و href لإنشاء تأثيرات رسومات عالية الجودة مع عرض ثنائي الأبعاد / ثلاثي الأبعاد

يجب أن يكون لديك لوحة بيضاء رقمية ومخطط انسيابي و href لإنشاء تأثيرات رسومات عالية الجودة مع عرض ثنائي الأبعاد / ثلاثي الأبعاد تفضيلات البرمجة: يجب أن يتماشى البرنامج مع مهاراتك في البرمجة وأن يدعم لغات البرمجة ذات الصلة أو أن يسمح بخيارات عدم البرمجة

يجب أن يتماشى البرنامج مع مهاراتك في البرمجة وأن يدعم لغات البرمجة ذات الصلة أو أن يسمح بخيارات عدم البرمجة إدارة الأصول والمشروع: يجب أن يحتوي على مجموعة من الميزات للتعامل الفعال مع أصول اللعبة مثل ملفات الصوت والنماذج ولوحات القصص المصورة والأنسجة، بالإضافة إلى إدارة مهام المشروع

قم بتصفية طريقة عرض القائمة حسب الحالة أو الأولوية أو المُعيَّن أو أي حقل مخصص لتخصيص قوائم المهام بشكل أفضل وفقًا لاحتياجاتك

مزامنة الفريق: يجب أن يقدم البرنامج المثالي ميزات التعاون مثل التحكم في الإصدار ومشاركة الأصول وأدوات التشغيل الآلي وتسليم المحتوى المستند إلى السحابة لتبسيط سير عمل الفريق

أفضل 10 برامج لتصميم وتطوير الألعاب لاستخدامها في عام 2024

نحن هنا مع مجموعة مختارة من أفضل برامج تصميم الألعاب لجعل رحلتك الإبداعية أكثر سلاسة من انزلاق عصا التحكم. 🕹️

دعنا نتحقق من أفضل ميزاتها وقيودها وخيارات التسعير.

1.

ClickUp

ClickUp Whiteboards هي مركزك المركزي المرئي لتحويل أفكار الفريق إلى إجراءات منسقة بشكل تعاوني

ClickUp هي القوة المتكاملة المطلقة لـ تنظيم مشاريع تصميم الألعاب وتطويرها. يساعدك هذا البرنامج سهل الاستخدام على تخطيط وتتبع و

تنفيذ كل خطوة من خطوات المشروع

على أكمل وجه. ✨

تتميز المنصة بـ مجموعة من الميزات للإشراف على دورة حياة المشروع بأكملها. احصل على فريق التصميم الخاص بك على ClickUp Whiteboards وتبسيط العصف الذهني التعاوني من خلال اللوحات القابلة للتخصيص, الخرائط الذهنية , مخططات UML والملاحظات اللاصقة، وعناصر الوسائط، و خرائط طريق المشروع .

تحويل كائنات السبورة البيضاء إلى مهام النقر فوق المهام بنقرة واحدة، أو احفظها في قاعدتك المعرفية باسم مستندات ClickUp . المنصة عرض الدردشة ممتاز للمحادثات الجماعية من خلال المناقشات المترابطة والرموز التعبيرية والتعليقات والإشارات.

أداة إبداعية أخرى ستحبها وهي

ClickUp AI

وهو برنامج متعدد الأغراض

مساعد الكتابة

الذي يولد أفكارًا لمحتوى ألعاب الفيديو، والجداول الزمنية للنشر، والتفاعلات المكتوبة أو حوارات الشخصيات غير القابلة للعب، والمزيد!

مع

قوالب ClickUp

، يمكنك الحصول على جميع أنواع المخططات لتصميم اللعبة وتخطيط المفهوم والتطوير والنشر. على سبيل المثال، جرّب قالب مستند تصميم لعبة ClickUp إلى:

كتابة مفهوم اللعبة تحديد الأنماط المرئية والموضوعية المقصودة تحديد الأنظمة التي سيتم استخدامها لتطوير اللعبة وتصميمها وتسليمها النهائي

فكر في آليات لعبتك وقصتها وتفاصيلها الأخرى، واكتشف عيوب التصميم المحتملة باستخدام ClickUp Game

قالب مستند التصميم

يتضاعف ClickUp كقالب فعال

أداة إدارة المنتج

. تشجيع

شفافية الفريق

من خلال ترتيب التغذية الراجعة في الوقت الفعلي و تدقيق سير العمل وحافظ على توافق المتعاونين معك على

أهداف المشروع

. شكرًا لـ

ClickUp Sprints

، يمكنك تبسيط الأعمال المتراكمة لديك وتحسين عملية اتخاذ القرار قبل إطلاق اللعبة

احصل على نظرة شاملة لسير عمل تطوير اللعبة على

لوحات معلومات ClickUp

مساحة قابلة للتخصيص مع أكثر من 15 طريقة عرض وأدوات إعداد التقارير.

ClickUp أفضل الميزات

التدريب العمليإدارة المشروع من خلال التعاون التواصل والتحرير في الوقت الحقيقي

الدعم الشامل لإدارة المنتجات

مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي

لوحات معلومات شاملة مع أدوات لتتبع الوقت وسباقات السرعة

خيارات الأتمتة للمهام اليدوية المستهلكة للوقت

أكثر من 15 طريقة عرض قابلة للتخصيص بالكامل مع ترميز لوني

يتكامل مع أكثر من 1,000 تطبيق

متوفر على السحابة وجميع أنظمة الهاتف المحمول وسطح المكتب

قيود ClickUp

تقتصر ميزات الذكاء الاصطناعي على الخطط المدفوعة

لا يشارك تطبيق الهاتف المحمول الوظائف الكاملة لتطبيقات الويب وسطح المكتب

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: متاح في جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات/عضو مساحة عمل/شهر

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 8,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 8,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3000 تقييم)

2. البناء 3

عبر

البناء 3

البناء 3 هي لعبة [أداة تطوير](https://clickup.com/ar/blog/46290/undefined/) انتقل من وضع اللاعب إلى وضع المبدع دون عناء مع GameSalad، وهو برنامج تصميم ألعاب سهل الاستخدام لتطوير ألعاب الفيديو ثنائية الأبعاد. 🎮

فهو يمكّن أي شخص، بغض النظر عن خبرته في البرمجة، من بث الحياة في أفكاره الخاصة بالألعاب. قم بإنشاء لعبتك الأولى في غضون ساعات مع ميزات السحب والإفلات المبسطة وبنقرة واحدة التي تسرّع من عملية تطوير اللعبة. سهولة الوصول هذه تجعل من GameSalad أداة تعليمية ممتازة لتعليم أساسيات تصميم الألعاب.

تتميز GameSalad بميزات رئيسية مثل معاينة داخل التطبيق لاختبار منطق اللعبة وسلوكياتها. وهو يدعم النشر عبر المنصات المختلفة على مختلف الأجهزة، بما في ذلك iPhone وiPad وAndroid وKindel وNook وWindows 8 وMac. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمطورين نشر الألعاب على الفور على GameSalad Arcade المدعوم بتقنية HTML5.

GameSalad أفضل الميزات

منصة بدون كود

مناسبة لتدريس التفكير الحسابي في الفصل الدراسي

ميزات صياغة الألعاب سهلة الفهم للمطورين

دعم فني رائع

واجهة السحب والإفلات

قيود GameSalad #### قيود GameSalad

يتعطل أحيانًا في المشاريع الكبيرة

وظائف محدودة مقارنة بالأدوات المماثلة

تسعير GameSalad

GameSalad Basic: ما يصل إلى 17 دولارًا شهريًا

ما يصل إلى 17 دولارًا شهريًا أداة GameSalad Learn@Home: 8 دولارات شهرياً

8 دولارات شهرياً GameSalad Pro: ما يصل إلى 25 دولارًا شهريًا

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات GameSalad GameSalad

G2: 4.4/5 (أكثر من 10 تقييمات)

4.4/5 (أكثر من 10 تقييمات) Capterra: 4.1/5 (أكثر من 20 تقييم)

4. خلاط

عبر: خلاط إذا كنت تبحث عن برنامج مجاني للنمذجة ثلاثية الأبعاد، فإن بلندر هو فارسك في درع لامع! 🛡️

إنه من بين أفضل أدوات النمذجة ثلاثية الأبعاد مفتوحة المصدر، حيث يقدم مجموعة كاملة من الإمكانيات للنمذجة والرسوم المتحركة والعرض والتركيب وتتبع الحركة بدون تكلفة.

يتجاوز Blender النمذجة والرسوم المتحركة مع ميزة المحاكاة، مما يسمح للمستخدمين بإنشاء تأثيرات مختلفة مثل الدخان والنار والسوائل. ومن أدواته الفريدة الأخرى "قلم الشحوم" للرسوم المتحركة ثنائية الأبعاد ومحرك عرض للحصول على مرئيات فائقة الواقعية.

ويمكنك أيضًا الوصول إلى ميزات تحرير الفيديو والمؤثرات البصرية مثل المُركِّب المدمج وتتبع الكاميرا، مما يجعلها حلاً متكاملاً لإنشاء محتوى ثلاثي الأبعاد وما بعد الإنتاج.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي Blender على واجهة قابلة للتخصيص مع تخطيطات وألوان وأحجام وخطوط قابلة للتعديل. استفد من قوة المئات من الإضافات التي أنشأها المجتمع أو صمم إضافاتك الخاصة باستخدام واجهة برمجة تطبيقات Python سهلة الاستخدام من Blender.

أفضل ميزات Blender

برنامج مجاني للنمذجة ثلاثية الأبعاد

النحت الرقمي

أدوات تزوير وتحريك عالية الجودة

متوافق مع أنظمة ويندوز وماك ولينكس

قيود بلندر

إمكانيات تحرير الفيديو المحدودة

قد تبدو المنصة معقدة للغاية بالنسبة للمستخدمين الجدد

تسعير بلندر

مجاناً

الخلاط #### التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (أكثر من 200 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 800 تقييم)

5. جودو

عبر غودو Godot هو محرك الألعاب الذي كنت تنتظره، سواء كنت مبتدئًا أو مبرمجًا متمرسًا. إنه مجاني تمامًا ومفتوح المصدر تحت رخصة MIT. 😁

محرك Godot متعدد الاستخدامات، حيث يدعم إنشاء ألعاب ثنائية الأبعاد وثلاثية الأبعاد. ما يميزه هو تركيزه الدقيق على التصميم ثنائي الأبعاد منذ البداية، مما يؤدي إلى تحسين الأداء وتقليل مواطن الخلل وسير عمل أكثر انسيابية.

يستخدم البرنامج نهجًا مميزًا مستندًا إلى المشهد للتصميم، حيث يجمع كل "مشهد" بين عناصر اللعبة مثل العفاريت والأصوات والنصوص. قم بتجميع مشاهدك أو إنشاء تسلسل هرمي لسهولة التنظيم والتحرير.

إن نظام السحب والإفلات سهل الاستخدام في Godot وأداة البرمجة النصية المدمجة التي تسمى GDScript (على غرار Python) تجعل المنصة سهلة الاستخدام للمبتدئين.

بالإضافة إلى ذلك، يتيح غودوت إمكانية التخصيص والتحسين لمشاريع محددة، شريطة أن يكون لديك فهم قوي للغة C++.

جودوت أفضل الميزات

متوافق مع أنظمة ويندوز وماك ولينكس وأندرويد وiOS وHTML5

لغة برمجة نصية مدمجة

سهل التعلم

يدعم منصة .NET

ارتباطات لغوية عديدة (للغة Rust وNim وPython وJavaScript وغيرها)

قيود غودو

وثائق رسمية محدودة

يمكن تحسين لوجستيات الدعم

تسعير #### غودو

مجاناً

تقييمات ومراجعات غودو

G2: 4.5/5 (أكثر من 20 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 20 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 10 مراجعات)

6. محرك غير حقيقي

عبر: محرك غير حقيقي Unreal Engine، الذي طورته شركة Epic Games، هو برنامج تصميم ألعاب يسود عالم استوديوهات ألعاب AAA. وقد قام بتشغيل ألعاب ناجحة مثل Fortnite وBioShock وBorderlands وDishonored. 👾

يوفر هذا الحل ميزات مثل إعادة التحميل السريع، والمعاينات الفورية للعبة، وأدوات سينمائية، وتأثيرات ما بعد المعالجة، ودعم الذكاء الاصطناعي، ومكتبة واسعة من الأصول. باستخدام المكوّن الإضافي MetaHuman، يمكنك إنشاء بشر رقمي عالي الجودة بشعر وملابس عالية الجودة، بما في ذلك ثمانية مستويات من التفاصيل لواقعية شخصيات ألعاب الجيل التالي.

وهو يقدم محتوى مرئي مذهل مع عرض قائم على أساس مادي وظلال ديناميكية وانعكاسات واقعية وأدوات إضاءة قوية ومحرر مواد مرن.

يوفر Unreal Engine وصولاً مجانيًا إلى شيفرته المصدرية الكاملة C++، مما يسمح للمستخدمين بدراسة المحرك وتخصيصه وتوسيعه وتصحيح الأخطاء فيه. تعمل بنية العميل/الخادم القابلة للتطوير والمثبتة على تحسين إعداد المشاريع متعددة اللاعبين.

أفضل ميزات محرك Unreal Engine

يدعم التصدير إلى أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة وأجهزة الألعاب وأجهزة الواقع الافتراضي

وصول كامل إلى التعليمات البرمجية المصدرية

برامج تعليمية لسهولة التعلم

واجهة برمجة تطبيقات C++ API قوية

مخططات مخصصة لإنشاء منطق اللعبة دون الحاجة إلى الترميز

قيود محرك Unreal Engine

مجتمع محدود ودعم محدود للمحرك

يتطلب جهاز كمبيوتر قوي للعمل بشكل صحيح

تسعير محرك Unreal Engine

مجاناً

تقييمات ومراجعات محرك Unreal Engine

G2: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 300 تقييم)

7. صانع الألعاب

عبر:

صانع الألعاب

GameMaker هي أداة متعددة الاستخدامات ترحب بالجميع في ملعبها الإبداعي، من المبتدئين والمبدعين المستقلين إلى المحترفين المتمرسين. 🎨

تتميز بنظام برمجة نصية مرئية بديهية لأولئك الذين يفضلون عدم البرمجة البرمجية مع تقديم خيارات برمجة لمزيد من التخصيصات. اختر بين خيارات GML Code أو Visual لإنشاء ألعاب ثنائية الأبعاد. ستحصل أيضًا على أدوات للبرمجة وتصميم المستوى والصوت والتجميع.

تأتي ميزة محرر الغرفة مع خيارات لتمكين محاكاة الفيزياء وإدارة أدوات التصميم وضبط عناصر التحكم في الكاميرا.قم بإنشاء كائنات مخصصة من خلال محرر الكائنات، وأعد ترتيب مساحة العمل الخاصة بك لتناسب مشروعك.

أطلق العنان لإبداعك من خلال إنشاء أو استيراد الخلفيات الخاصة بك، والرسوم المتحركة للشخصيات والعفاريت، أو استخدم ميزة محرر الصور لتحرير أصول اللعبة ثنائية الأبعاد الشخصية وإدارتها.

يحتوي GameMaker على العديد من الميزات المتقدمة مثل عمليات الشراء داخل التطبيق للتحكم في المصدر، والشبكات متعددة اللاعبين، والإضافات الخارجية.

أفضل ميزات #### GameMaker

إمكانيات التصدير إلى ويندوز وماك ولينكس وHTML5 وأندرويد وiOS وNintendo Switch وغيرها.

صديقة للمبتدئين

تحليلات في الوقت الحقيقي

ميزات تحرير غنية

ميزة مصحح الأخطاء لتحديد الأخطاء

قيود صانع الألعاب

يتطلب عادةً إتقان لغة البرمجة النصية الخاصة به

وظائف محدودة للمشاريع ثلاثية الأبعاد

تسعير #### تسعير GameMaker

مجاني

المصمم: 4.99$/شهريًا

4.99$/شهريًا الهندي: 9.99 دولار شهريًا

9.99 دولار شهريًا المؤسسات: 79.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

تقييمات ومراجعات صانع الألعاب

G2: 4.1/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

4.1/5 (أكثر من 30 تقييمًا) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 90 تقييم)

8. الوحدة

عبر

الوحدة

تبرز Unity كواحدة من أكثر حلول تصميم الألعاب استخدامًا على نطاق واسع، حيث تم تطبيقها في صياغة ألعاب شهيرة مثل Among Us Valheim و Assassin's Creed: Identity و Escape From Tarkov. ❤️‍🔥

تجهزك Unity بأصول قيمة لـ عملية تصميم تجربة المستخدم وتمكّن من إنشاء ألعاب ثنائية الأبعاد وثلاثية الأبعاد متوافقة مع مجموعة كبيرة من المنصات، بما في ذلك Windows وMac وiOS وAndroid وOculus Rift وSteam VR وPS4 وSitch.

يمكن للفرق الإبداعية التعاون بسلاسة داخل نفس البيئة، مما يسهل التكرار السريع. سواء أكان الأمر يتعلق ببناء العالم أو الرسوم المتحركة أو السينمائيات أو العرض، فإن Unity Editor يتناغم بسهولة مع أدوات مثل Maya أو Blender.

على عكس بعض البدائل في هذه القائمة، تتطلب Unity مهارات برمجة، لذا فإن إتقان لغة C# ضروري للاستفادة الكاملة من إمكانياتها. بالنسبة لأولئك الذين لديهم خبرة محدودة في البرمجة، تقدم المنصة دروسًا تعليمية وموارد تعليمية واسعة للمبتدئين.

أفضل ميزات Unity

العديد من موارد الأصول

تدعم التطوير عبر المنصات

سهل الاستخدام

الكثير من المواد التعليمية

مناسبة للألعاب ثنائية الأبعاد وثلاثية الأبعاد

قيود الوحدة

متطلبات الترميز المعقدة قد تكون مخيفة لغير المبرمجين

تتعطل من حين لآخر

تسعيرة Unity (للأفراد والفرق)

Unity Pro: 2,040 دولاراً في السنة لكل مقعد

2,040 دولاراً في السنة لكل مقعد Unity Industry: 4,950 دولاراً في السنة لكل مقعد

4,950 دولاراً في السنة لكل مقعد Unity Enterprise: اتصل لمعرفة الأسعار

* يجب أن تكون الخطط السنوية مدفوعة مسبقاً

تقييمات ومراجعات Unity

G2: 4.6/5 (أكثر من 300 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 700 تقييم)

9. اليجرو

عبر

اليجرو

Allegro عبارة عن مكتبة متعددة المنصات مصممة لبرمجة ألعاب الفيديو وتطبيقات الوسائط المتعددة. على الرغم من أنها ليست محرك ألعاب متكامل، إلا أنها توفر أساسًا مرنًا للمطورين لتخصيص البرامج. وهي تتعامل بشكل أساسي مع المهام الشائعة منخفضة المستوى مثل إنشاء النوافذ ومعالجة مدخلات المستخدم وتحميل البيانات وعرض الصور وتشغيل الصوت.

ويستخدم مطورو الألعاب المستقلون ذوو الموارد المحدودة Allegro للتركيز على تصميم الألعاب الإبداعية دون الحاجة إلى بحث وتطوير مكثف. أما الفرق الأكبر حجماً فقد تستفيد منه كقاعدة ثابتة لتبسيط تطوير محرك اللعبة وتثبيت المشروع.

على الرغم من أن Allegro مخصص لـ C و C+++، إلا أنه يمكن استخدامه أيضًا مع لغات البرمجة الأخرى.

أفضل ميزات Allegro

يعمل مع ويندوز وماك أو إس إكس ولينكس وأندرويد وآيفون

إمكانيات تسجيل الصوت

واجهة برمجة تطبيقات سهلة الاستخدام وبديهية

تحميل الخط وعرضه

يدعم تشغيل الفيديو

قيود أليجرو

يحتاج إلى المزيد من البرامج التعليمية والتوثيق

صعوبة في التنفيذ بلغات أخرى غير C و C+++C

تسعير Allegro

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات أليجرو

G2: 4.8/5 (أكثر من 5 تقييمات)

4.8/5 (أكثر من 5 تقييمات) SourceForge: 5/5 (أكثر من 20 تقييم)

10. وايز

عبر

Wwise من Audiokinetic

Wwise هو مساعدك الصوتي القابل للتطوير في مجال تطوير الألعاب، حيث يقدم العديد من التصميمات و أدوات التطوير لإضفاء الحيوية على رؤيتك الصوتية. 🔊

يوفر هذا البرنامج حرية إبداعية من خلال خيارات المزج الديناميكية التي تدير أولوية الصوت ومعالجته بكفاءة. يتفوق Wwise في الصوت المكاني في إنشاء بيئات غامرة لأنه متخصص في الصوتيات الافتراضية وانتشار الصوت والعرض الصوتي المستنير مكانيًا.

يسمح Wwise بتكييف الإشارات الموسيقية استنادًا إلى قواعد للحصول على أفضل تشغيل للمقاطع. بالإضافة إلى ذلك، يستفيد مصممو الصوت من مجموعة متنوعة من المُركّبات المدمجة، مما يتيح توليد صوت واضح ومتنوع.

أفضل ميزات Wwise

مواد تعليمية مجانية عبر الإنترنت وعينات من المشاريع

واجهة برمجة تطبيقات مفتوحة

تتكامل مع Unity و Unreal Engine و Godot و GameMaker وغيرها

متوافق مع أنظمة iOS و Android و Mac OS X و Windows و PS4 وغيرها.

قيود Wwise

يمكن لواجهة المستخدم الرسومية استخدام ترقية بصرية

يمكن أن يكون تلاشي الصوت للداخل/الخارج أفضل

تسعير Wwise

هندي: مجاناً

مجاناً المحترف: 7,000 دولار/لكل مشروع ومنصة

7,000 دولار/لكل مشروع ومنصة القسط: 22,000 دولار لكل مشروع ومنصة

22,000 دولار لكل مشروع ومنصة البلاتيني: 40,000 دولار/ لكل مشروع ومنصة

*الخطط المدفوعة هي خيارات شراء لمرة واحدة

Wwise التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (أكثر من 30 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: 5/5 (أقل من 5 مراجعات)

ارفع مستوى لعبتك باستخدام أفضل برامج تصميم الألعاب

يمكن أن يكون تصميم الألعاب مثيرًا ومخيفًا في نفس الوقت! اجعل مفاهيمك الطموحة تنبض بالحياة بمساعدة حلول برامج تطوير الألعاب المدرجة لدينا.

إذا كان مشروعك يتطلب الكثير من

العصف الذهني ووضع التصورات

العمل,

جرّب ClickUp

! استفد من ميزاته التصورية والتعاونية لولادة رؤيتك الإبداعية التالية. ⭐