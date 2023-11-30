أفضل 10 شهادات تصميم في عام 2025

يجب أن يتمتع تواجدك على الإنترنت بجاذبية بصرية وتجربة مستخدم سلسة لجذب العملاء والاحتفاظ بهم.

ولكن مثل أي مجال آخر، يحتاج التصميم إلى أن تتعلم وتستخدم أدوات جديدة لتبقى في المقدمة باستمرار.

وبينما تبحث عن طرق لتعزيز نموك المهني، سيساعدك الحصول على شهادة التصميم المناسبة على فتح فرص جديدة وإتقان حيل المهنة.

ومع وجود العديد من الخيارات المتاحة في السوق، فإن اختيار شهادة التصميم المثلى أمر بالغ الأهمية. ومع ذلك، فإن العدد الهائل من الخيارات يجعل هذه العملية مربكة. لقد قمنا بالأساس من أجلك واخترنا لك أفضل 10 شهادات تصميم تعدك بالارتقاء بحياتك المهنية وإبداعك.

ما هي شهادة التصميم؟

شهادة التصميم هي اعتراف رسمي يُمنح للأفراد الذين أظهروا مستوى عالٍ من الكفاءة في تخصصات تصميم محددة. وهي تثبت مهارات المصمم ومعرفته وقدرته على تلبية معايير الصناعة.

يتضمن الحصول على شهادة التصميم إكمال برنامج دراسي منظم، واجتياز الاختبارات، وفي كثير من الحالات، استيفاء المتطلبات العملية.

تغطي هذه الشهادات مختلف مجالات التصميم، مثل التصميم الجرافيكي، وتصميم واجهة المستخدم وتجربة المستخدم، والتصميم المرئي، وتصميم الويب. وهي شهادات قيّمة تعزز المصداقية المهنية للمصمم وتفتح له فرصاً مهنية جديدة.

الفوائد الوظيفية للحصول على شهادة التصميم

في مشهد التصميم التنافسي، لا تعتبر الشهادة مجرد شهادة اعتماد، بل هي خطوة استراتيجية من شأنها أن تشكل حياتك المهنية. فيما يلي تفصيل لكيفية تأثير الاستثمار في الحصول على شهادة تصميم على تطورك المهني بشكل كبير:

مصداقية محسّنة: تُعد شهادات التصميم بمثابة تصديق من طرف ثالث على قدراتك، مما يغرس الثقة في العملاء وأصحاب العمل والمتعاونين فيما يتعلق بمهاراتك ومعرفتك في التصميم الجرافيكي فرص التقدم الوظيفي: تبرز الشهادات في سجلك المهني سواء كنت تتطلع إلى ترقية أو تفكر في تغيير دورك. فهي تُظهر التزامك بالتحسين المستمر مجموعة مهارات موسعة: عادةً ما تعمل برامج الشهادات على توسيع مجموعة مهاراتك من خلال تغطية أحدث الأدوات والتقنيات، مما يساعدك على البقاء في طليعة اتجاهات الصناعة. لنفترض أنك حصلت على شهادة في النمذجة ثلاثية الأبعاد والرسوم المتحركة، حيث تعلمت كيفية تحويل المفاهيم الثابتة إلى واقع. مع مجموعة المهارات المضافة هذه، يمكنك أن تضع نفسك كمصمم متعدد الاستخدامات قادر على تلبية متطلبات الصناعات الديناميكية مثل الألعاب والواقع الافتراضي مزايا التواصل: توفر العديد من برامج الشهادات إمكانية الوصول إلى الشبكات والفعاليات للتواصل مع زملائك من المهنيين المعتمدين والموجهين المحتملين وقادة الصناعة إمكانية نمو الراتب: غالبًا ما يحصل المحترفون المعتمدون على رواتب أعلى، مما يعكس القيمة التي تُمنح لمعارفهم ومهاراتهم المتخصصة. على سبيل المثال، إذا اخترت الحصول على شهادة في تصميم التسويق الرقمي، فإن ذلك سيؤهلك لشغل وظائف تساهم فيها مهاراتك بشكل مباشر في توليد الإيرادات، مما يبرر حصولك على راتب أعلى

10 شهادات في التصميم

إليك قائمة بأفضل 10 شهادات تصميم قمنا بتنسيقها لك. بدءًا من صقل مهاراتك في تصميم واجهة المستخدم إلى إتقان فن صياغة التجارب الآسرة بصريًا، تغطي هذه الشهادات مختلف تخصصات التصميم.

1. Adobe Certified Professional (ACP)

عبر محترف معتمد من Adobe Certified Professional تتحقق شهادة Adobe Certified Professional، التي كانت تُعرف سابقًا باسم Adobe Certified Associate، من كفاءتك في استخدام أدوات Adobe Creative Cloud. وهي تعرض خبرتك في إنشاء رسومات ورسوم توضيحية وتخطيطات جذابة.

تشير إحدى هذه الشهادات إلى خبرتك في برنامج معين من برامج Adobe وتتحقق من معرفتك بمبادئ ومهارات التصميم الأساسية، مثل قدرات إدارة المشروعات.

السعر : ~$180

: ~$180 المدة : مدة الاختبار 50 دقيقة تقريبًا

: مدة الاختبار 50 دقيقة تقريبًا مستوى الدورة: من المتوسط إلى المتقدم

2. شهادة احترافية في تصميم تجربة المستخدم - Google

عبر كورسيرا تقدم Google شهادة Google UX Design Professional من Google، وهو برنامج معترف به في هذا المجال، بالتعاون مع Coursera.

ويغطي المنهج الدراسي الجوانب الأساسية لتجربة تجربة المستخدم، بما في ذلك أبحاث المستخدم والنماذج الأولية واختبار قابلية الاستخدام، مما يوفر فهمًا شاملاً ل عملية تصميم تجربة المستخدم .

السعر : $234

: $234 المدة : دورة ذاتية (الوقت المقدر لإتمامها ستة أشهر)

: دورة ذاتية (الوقت المقدر لإتمامها ستة أشهر) مستوى الدورة: من المبتدئ إلى المتوسط

3. المسار الوظيفي لتجربة المستخدم - نقطة انطلاق

عبر سبرينج بورد مسار Springboard UX الوظيفي هو برنامج تعليمي عبر الإنترنت للأفراد الذين يطمحون إلى ممارسة مهنة في تصميم تجربة المستخدم.

يغطي المنهج الشامل مبادئ التصميم المرئي لتجربة المستخدم الأساسية والمنهجيات والمهارات العملية الضرورية للنجاح في هذا المجال.

ينخرط المشاركون في هذا المسار الوظيفي في مشاريع واقعية ويستفيدون من الإرشاد الشخصي الذي يقدمه متخصصون متمرسون في مجال تجربة المستخدم.

تقدم Springboard أيضاً ضماناً وظيفياً. يضمن لك استرداد كامل المبلغ المدفوع إذا فشلت في الحصول على وظيفة مؤهلة في غضون ستة أشهر بعد التخرج.

السعر : $7,900-14,500

: $7,900-14,500 المدة : 6 أشهر

: 6 أشهر مستوى الدورة: من المبتدئ إلى المتوسط

4. شهادة تجربة تجربة المستخدم - مجموعة نيلسن نورمان

عبر مجموعة نيلسن نورمان تم تطوير هذه الشهادة من قبل شركة نيلسن نورمان جروب الرائدة في مجال أبحاث واستشارات قابلية الاستخدام، وتقدر الصناعة هذه الشهادة في مجال التصميم الجرافيكي تقديراً كبيراً.

ويغطي البرنامج مواضيع مختلفة عن تجربة المستخدم، بما في ذلك مبادئ قابلية الاستخدام، وتصميم التفاعل، وبنية المعلومات، ومنهجيات بحث المستخدم.

هناك مستويان لهذا البرنامج. المستوى الأول هو شهادة تجربة المستخدم، والتي تتكون من خمس دورات وخمسة اختبارات مقابلة. والمستوى الثاني هو شهادة الماجستير في تجربة المستخدم، ويتألف من 15 دورة وامتحاناً.

يمكن للمتعلمين التخصص في أي من هذه المجالات الثلاثة كجزء من شهادتهم: تصميم التفاعل، أو البحث، أو الإدارة.

السعر : $5,650-16,950

: $5,650-16,950 المدة : 30-100 ساعة

: 30-100 ساعة مستوى الدورة: من المتوسط إلى المتقدم

5. دورة تدريبية في تصميم تجربة المستخدم/واجهة المستخدم - Ironhack

يشتهر برنامج Ironhack Ironhack UX/UI Design Bootcamp بمنهجه العملي والقائم على المشاريع، ويوفر للمشاركين منهجاً شاملاً. ويغطي مبادئ التصميم الأساسية وتقنيات وضع النماذج الأولية ومنهجيات اختبار قابلية الاستخدام.

ينخرط المشاركون في مشاريع واقعية، مما يمكّنهم من بناء محفظة تعرض مهاراتهم وإبداعاتهم. يوفر البرنامج أيضاً بيئة تعليمية تعاونية تعزز التفاعل مع المدربين والأقران ذوي الخبرة.

السعر : 12,500 دولار للدارسين بدوام كامل؛ 13,000 دولار للدارسين بدوام جزئي

: 12,500 دولار للدارسين بدوام كامل؛ 13,000 دولار للدارسين بدوام جزئي المدة : 9 أسابيع بدوام كامل أو 24 أسبوعًا بدوام جزئي

: 9 أسابيع بدوام كامل أو 24 أسبوعًا بدوام جزئي مستوى الدورة: مناسب للمبتدئين

6. المعسكر التدريبي الغامر لتصميم تجربة المستخدم - الجمعية العامة

يشتهر هذا البرنامج بمنهجيته العملية، ويتميز بمنهج غني. ويغطي مبادئ تصميم تجربة المستخدم الأساسية، بما في ذلك الجوانب المعقدة مثل التأطير الشبكي والنماذج الأولية وأبحاث المستخدم واختبار قابلية الاستخدام.

ما يميز هذا البرنامج هو تركيزه على التطبيق العملي. فمشاريعه تساعد المشاركين على تطوير مجموعة من المهارات الملموسة وفهم المفاهيم النظرية.

وفي هذا العام، أضافت الدورة التدريبية هذا العام التركيز على الذكاء الاصطناعي الذي يغطي المبادئ الأساسية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في التصميم. فهو يعلم المتعلمين أفضل الممارسات، ويدربهم على الاستخدام الفعال لمختلف أدوات الذكاء الاصطناعي للمصممين ويثقفهم حول الآثار الأخلاقية والقانونية المترتبة على استخدام الذكاء الاصطناعي في تصميم تجربة المستخدم.

السعر : $16,450

: $16,450 المدة : 12 أسبوعًا

: 12 أسبوعًا مستوى الدورة: من المبتدئ إلى المتوسط

7. برنامج شهادة UX - جامعة بنتلي برنامج شهادة UX - جامعة بنتلي

يعد برنامج شهادة تجربة المستخدم من جامعة بنتلي أحد أقدم البرامج في هذا المجال.

وتتضمن الشهادة تسع دورات (3 دورات مطلوبة وست دورات اختيارية) تركز على تنمية الخبرة في التصميم السلوكي وأبحاث تجربة المستخدم وتصميمها وإدارة المشاريع.

تُمكّن هذه الشهادة المشاركين من تعزيز فعالية تصميمات المنتجات وتعزيز مكانتهم التنافسية. يكتسب المشاركون أيضاً فرصة ثمينة للتواصل مع شبكة عالمية من محترفي تجربة المستخدم.

السعر : 13,500 دولار لجميع الدورات التسع

: 13,500 دولار لجميع الدورات التسع المدة : 6 أشهر

: 6 أشهر مستوى الدورة: من المتوسط إلى المتقدم

8. تخصص التصميم الجرافيكي - كاليفورنيا للفنون

عبر Cسيرا تقدم CalArts تخصصًا شاملاً في التصميم الجرافيكي على موقع كورسيرا. يقدم البرنامج، الذي يسترشد به أعضاء هيئة التدريس في CalArts، للمتعلمين مهارات مثل فهم عملية التصميم والسياق التاريخي والتواصل الفعال من خلال صناعة الصور والطباعة.

ويؤدي التخصص إلى مشروع التخرج الذي يدمج المهارات المكتسبة في كل دورة تدريبية ويتضمن ملاحظات الأقران. وينتج عن ذلك مشروع نهائي للعلامة التجارية، والذي ستحصل على فرصة لإضافته إلى محفظتك المهنية.

يزود هذا التخصص المشاركين بمهارات حاسمة لبدء مسيرة مهنية احترافية في التصميم في مجالات متنوعة مثل تصميم الواجهات، والرسومات المتحركة، والتصميم التحريري.

السعر : 59 دولارًا شهريًا مع كورسيرا بلس

: 59 دولارًا شهريًا مع كورسيرا بلس المدة : 2 شهران

: 2 شهران مستوى الدورة: مناسب للمبتدئين

9. شهادة في التصميم الجرافيكي والرقمي (عبر الإنترنت) - مدرسة بارسونز للتصميم

تغطي شهادة التصميم الجرافيكي والرقمي من بارسونز مهارات التصميم الأساسية مثل تطوير المفهوم والطباعة والتخطيط ونظريات التصميم الجرافيكي مثل نظرية الألوان.

يركز البرنامج على الترابط بين التصوير الفوتوغرافي والطباعة والألوان وعناصر التصميم الجرافيكي الأخرى لإنشاء تراكيب واضحة ومقنعة.

ويساعد البرنامج المشاركين على اكتساب الكفاءة في البرامج المتوافقة مع معايير الصناعة، مع التركيز على Adobe Illustrator وAdobe Photoshop ومجموعة Adobe Creative Cloud. وهذا يضمن للمتعلمين اكتساب مجموعة من المهارات الشاملة، والاستعداد لتجاوز تعقيدات التصميم الجرافيكي والرقمي.

السعر : $7,480

: $7,480 المدة : 18 شهرًا

: 18 شهرًا مستوى الدورة: من المبتدئ إلى المتوسط

10. دورة تدريبية في التصميم الجرافيكي (عبر الإنترنت) - شيلينغتون

معسكر شيلينجتون التدريبي للتصميم الجرافيكي هو تجربة تعليمية مكثفة وعملية عبر الإنترنت للطامحين في مجال التصميم الجرافيكي.

يشتهر البرنامج بنهجه العملي. وهو يزود المشاركين بمهارات التصميم الأساسية، بما في ذلك تطوير المفاهيم والتخطيط والطباعة.

يركّز المنهج على التطبيقات الواقعية، مما يسمح للمتعلمين بالعمل على مشاريع ذات صلة بالصناعة وبناء محفظة قوية.

السعر : $12,950

: $12,950 المدة : ثلاثة أشهر بدوام كامل أو تسعة أشهر بدوام جزئي

: ثلاثة أشهر بدوام كامل أو تسعة أشهر بدوام جزئي مستوى الدورة: المبتدئين

## كيفية إدارة مشاريع التصميم والتعامل معها باستخدام ClickUp

والآن بعد أن استكشفت أفضل شهادات التصميم، يجب أن تتعلم أيضاً كيفية إدارة مشاريع التصميم والتعامل معها.

تنطوي إدارة مشاريع التصميم على التوفيق بين الإبداع والتنظيم، وتصبح إدارة المشاريع الفعالة أمراً بالغ الأهمية.

تساعدك إدارة المشاريع على أن تصبح أكثر تنظيماً ويتيح التعاون والتنسيق السلس طوال عملية التصميم.

استكشف ClickUp لإدارة مشاريع التصميم الخاصة بك مع قوة الذكاء الاصطناعي وأكثر من 15 طريقة عرض وأتمتة المهام برنامج ClickUp لإدارة مشاريع التصميم يبسط عملك من خلال جمع كل شيء في مساحة واحدة يسهل الوصول إليها.

فهو بمثابة محور مركزي يجمع كل عناصر عملك الإبداعي. من المراحل الأولية للعصف الذهني للأفكار إلى التنفيذ النهائي، يوفر ClickUp بيئة تعاونية لفريقك.

فيما يلي بعض الميزات الفريدة التي تعتبر أدوات قيّمة لإدارة وتنظيم مشاريع التصميم:

### ClickUp Templat الإبداعي والتصميمe

قالب مراجعة تصميم ClickUp Design Review هو ما تحتاجه لتطوير تجارب مستخدم سلسة وحديثة لعملائك قالب التصميم والإبداع من ClickUp ميزات مثل تنظيم الأفكار في مهام قابلة للتنفيذ، وإنشاء جداول زمنية مرئية، وتسهيل التعاون في المشروع.

سواء كنت تعمل على تصميم موقع إلكتروني أو حملة إعلانية، فإن هذا القالب يساعدك على توفير الوقت من خلال الإنشاء السريع، وتعزيز التعرف على العلامة التجارية واتساق الرسالة، وتبسيط عملية التصميم .

يوفر ClickUp أيضًا العديد من القوالب، مثل قوالب تعليمات العمل, قوالب لوحة المزاج , قوالب إعلانية وقوالب التقارير المرحلية

النقر فوق اللوحات البيضاء

ClickUp Whiteboards هي مركزك المركزي المرئي لتحويل أفكار الفريق إلى إجراءات منسقة بشكل تعاوني

اعرض ولا تخبر - هذا هو بالضبط ما تقوم به انقر فوق اللوحات البيضاء تساعدك على القيام به.

في حين أنه لا يوجد نقص في برامج السبورة البيضاء في السوق ، فإن ClickUp يبرز كواحد من منصات إدارة المشاريع النادرة التي تقدم دعمًا أصليًا للوحات البيضاء. وهذا يلغي الحاجة إلى عمليات تكامل إضافية.

ClickUp أداة السبورة البيضاء لنظام التشغيل Mac وويندوز من بين أفضل تعاون أدوات السبورة البيضاء لربيع 2023، وفقًا لـ G2.

تعاون بصريًا مع أعضاء الفريق داخل ClickUp Whiteboards لتبادل الأفكار وتحويلها إلى عناصر قابلة للتنفيذ

تلتقط هذه الأداة الديناميكية الأفكار وتدمجها بسرعة في سير عملك. تعمل القوائم البديهية واختصارات لوحة المفاتيح المريحة والعديد من القوالب على زيادة تأثير جلسات العصف الذهني.

عند استخدام ClickUp Whiteboards لإنشاء المخططات والإطارات السلكية، يمكنك الحصول على رؤية في الوقت الفعلي لمن يشاهد اللوحة ويساهم فيها.

وهذا يضمن التعاون السلس داخل الفريق، مما يقلل من التداخل والارتباك.

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تصميم وإدارة أفضل مع الشهادات والأدوات

عندما تبدأ رحلتك في التصميم، تذكر أن الشهادات تزودك بالمعرفة النظرية والمهارات العملية.

وسواء كنت تهدف إلى الارتقاء بمهاراتك أو التقدم في حياتك المهنية أو تبسيط مشروع التصميم الخاص بك، فإن المفتاح هو تبني التعلم المستمر.

وأثناء قيامك بذلك، استفد من الأدوات المبتكرة مثل ClickUp للحصول على مهنة تصميم ناجحة ومُرضية. ستساعدك أداة إدارة المشاريع والتعاون هذه في إدارة مشاريع التصميم من خلال تنظيم كل شيء في مكان واحد وتوفير الوقت.

إنها تستحق التجربة. اشترك في ClickUp اليوم!