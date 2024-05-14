أفضل 10 برامج وأدوات تعاون في التصميم الجرافيكي في عام 2025

هل أنت مصمم، هل تتعاون مع مصممين، وهل تحاول العمل بكفاءة أكبر مع فريقك؟

أدوات التعاون في التصميم هي الحل لذلك. في الواقع، استخدام أدوات التعاون عبر الإنترنت يمكن أن تدفع ما يصل إلى 10% تحسينات في الإنتاجية، وتغيير الطريقة التي فرق عمل متعددة الوظائف, مثل المصممين والتسويق والمبيعات والأقسام الأخرى، والعمل معًا، والتعاون في الوقت الفعلي أو بشكل غير متزامن، ومشاركة الملاحظات، وما إلى ذلك.

سواء كنت تعمل لحسابك الخاص أو شركة صغيرة أو مؤسسة كبيرة، فإن هذه المجموعة من أفضل أدوات التعاون في التصميم ستساعدك على تحسين تعاون الفريق وتبسيط سير عمل التصميم وتسريع عملياتك الحالية وتقديم أعمال تصميم عالية الجودة. 👩‍🎨🎨

ما هي برامج التعاون في التصميم؟

برنامج التعاون في التصميم هو أداة قوية تتيح لفرق التصميم العمل معاً في المشاريع ومشاركة الملاحظات وإدارة ملفات التصميم بكفاءة. وهو يوفر منصة يمكن من خلالها للمصممين والعملاء والمتعاونين التواصل والعمل معاً في الوقت الفعلي، بغض النظر عن الموقع.

أصبحت برامج التعاون في التصميم تحظى بشعبية متزايدة في الصناعة الإبداعية لأنها تساعد الفرق على إدارة عملها بشكل أفضل، والتواصل بكفاءة، ومعرفة جميع تفاصيل المشروع عند الحاجة دون طلب المزيد من التوضيحات من خلال المناقشات أو الاجتماعات.

فوائد برمجيات التعاون في التصميم

أهم فوائد أدوات التعاون في التصميم هي:

تحسين التواصل والتعاون

مشاركة الأفكار والتعليقات والملاحظات والتعليقات بكل سهولة

إدارة الملفات بكفاءة

توفير الوقت والتكاليف

زيادة الإنتاجية

تستفيد أنواع مختلفة من المستخدمين من برامج التعاون في التصميم:

المصممين : يمكنهم التعاون بسهولة مع المصممين والعملاء الآخرين وتحسين التواصل لإنهاء المشاريع بشكل أسرع

: يمكنهم التعاون بسهولة مع المصممين والعملاء الآخرين وتحسين التواصل لإنهاء المشاريع بشكل أسرع المسوقون أو الأشخاص الآخرون المشاركون في مشاريع التصميم : يمكن لأداة التعاون في التصميم أن تمنح المسوقين والمصممين منصة مركزية لجميع مشاريع التصميم الخاصة بهم والتي يمكن أن تؤدي إلى تحسينإدارة الحملات التسويقية والحفاظ على توافقهم علىإرشادات العلامة التجارية في جميع الأوقات

: يمكن لأداة التعاون في التصميم أن تمنح المسوقين والمصممين منصة مركزية لجميع مشاريع التصميم الخاصة بهم والتي يمكن أن تؤدي إلى تحسينإدارة الحملات التسويقية والحفاظ على توافقهم علىإرشادات العلامة التجارية في جميع الأوقات العملاء : من خلال أدوات التعاون في التصميم، يمكن للعملاء التأكد من أن النتيجة النهائية للتصميم تلبي توقعاتهم وإبداء الملاحظات بسهولة

: من خلال أدوات التعاون في التصميم، يمكن للعملاء التأكد من أن النتيجة النهائية للتصميم تلبي توقعاتهم وإبداء الملاحظات بسهولة مدراء المشاريع: باستخدام هذه الأدوات، يمكن لمديري المشاريع تعيين المهام وتتبع تقدمهاوإضافة المواعيد النهائية وإبداء الملاحظات على المنصة نفسها

ما الذي يجعل برنامج تعاون التصميم الجيد؟

الخصائص التي يجب أن تضعها في الاعتبار عند البحث عن أفضل برنامج تعاون لك أو لفريقك هي

التعاون في الوقت الحقيقي

إمكانية الوصول

التحكم في الإصدار

الملاحظات والتعليقات

الأمان والخصوصية

سهولة الاستخدام

التكامل مع الأدوات المفيدة الأخرى

10 أفضل 10 برامج تعاون في التصميم في عام 2024

فيما يلي قائمة بأفضل 10 برامج تعاون في التصميم بناءً على شعبيتها ومراجعاتها على منصات مختلفة مثل G2 و Capterra.

1. انقر فوق

الأفضل لتعاون الفريق و إدارة مشروع التصميم البرمجيات

راقب تحديثات المشروع، وقم بإدارة مهام سير العمل، وتعاون مع الفريق، كل ذلك من مساحة عمل ClickUp الخاصة بك

ClickUp هي أداة لإدارة المشاريع والتعاون قائمة على السحابة تساعد الفرق والشركات من جميع الأحجام على إدارة المهام والمستندات والأهداف والمواعيد النهائية. يوفر مجموعة متنوعة من الميزات، بما في ذلك إدارة المهام وتتبع الوقت والتقويمات قوالب المشروع وتعاون الفريق والتقارير.

تعد هذه الأداة واحدة من أفضل أدوات التعاون في التصميم لفرق التصميم لأن النظام الأساسي بأكمله قابل للتخصيص بالكامل، مما يعني أنه يمكن تهيئته بأي طريقة لدعم احتياجات العمل الحالية والمتنامية. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه المرونة تجعل إدارة المشاريع أسهل و تسمح للفرق بتنظيم عملها وفقًا لسير العمل المفضل لديهم: Agile أو Scrum أو Kanban أو عملية مخصصة. كما أنه يتكامل مع أدوات أخرى شائعة مثل Google Drive أو Trello أو Slack.

بالنسبة للميزات، يقدم ClickUp مئات الميزات القابلة للتخصيص، بما في ذلك ألواح بيضاء رقمية ميزة يمكن للفرق استخدامها للتعاون - يمكن لأعضاء الفريق المختلفين العمل معًا في الوقت الفعلي أو بشكل غير متزامن، والعصف الذهني، ووضع الاستراتيجيات، وتخطيط أفكار التصميم البسيطة إلى المعقدة وسير العمل، وغير ذلك الكثير.

قم بتخصيص اللوحات البيضاء بسهولة عن طريق إضافة المستندات والمهام والمزيد

يوفر ClickUp أيضًا مكتبة من قوالب لفرق التصميم والفرق الإبداعية لتمنحك القدرة على إنشاء سير عمل تصميمي مصمم خصيصًا ليعكس نموذجك المثالي عملية التصميم .

ال قالب التصميم الجرافيكي من ClickUp يأتي مع ثلاث طرق عرض مخصصة تساعدك على تبسيط عملية تصميم الجرافيك من البداية إلى النهاية

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمحترفي التصميم والعملاء استخدام مستندات ClickUp مع الكشف التعاوني لعناصر مثل المستندات الموجزة الإبداعية والاستفادة من التدقيق للصور، والفيديو، والتعليقات التوضيحية بصيغة PDF أو مسجل الشاشة في التطبيق, مقطع بواسطة ClickUp لنقل التعليمات الواضحة وتسريع عملية التغذية الراجعة للتصميم.

أفضل الميزات

منصة قابلة للتخصيص بالكامل : تخصيص كل جزء من ClickUp ليناسب فريقك واحتياجات عملك

: تخصيص كل جزء من ClickUp ليناسب فريقك واحتياجات عملك 15+ مناظر مخصصة: اختر من بين أكثر من 15 طريقة لعرض عملك، بما في ذلك طريقة عرض الدردشة

مناظر مخصصة: اختر من بين أكثر من 15 طريقة لعرض عملك، بما في ذلك طريقة عرض الدردشة طريقة عرض الدردشة : أرسل رسائل فورية إلى فريقك واحتفظ بالمحادثات إلى جانب عملك

: أرسل رسائل فورية إلى فريقك واحتفظ بالمحادثات إلى جانب عملك البريد الإلكتروني في ClickUp: قم بإدارة جميع اتصالاتك عبر البريد الإلكتروني في مكان واحد دون الحاجة إلى برامج وبرامج إضافية. أرسل أخبار الشركة والتكليفات والمهام والمهام والمعلومات والرسائل الهامة في ClickUp دون الحاجة إلى تغيير علامات التبويب

قم بإدارة جميع اتصالاتك عبر البريد الإلكتروني في مكان واحد دون الحاجة إلى برامج وبرامج إضافية. أرسل أخبار الشركة والتكليفات والمهام والمهام والمعلومات والرسائل الهامة في ClickUp دون الحاجة إلى تغيير علامات التبويب اللوحات البيضاء: قم بإنشاء وسائل مرئية للاجتماعات الافتراضية، ورسم خريطة للمشاريع والأفكار لتوصيل الخطط مع فرقك

المراقبون : عندما يتم تعيين شخص ما كمشاهد، سيحصل تلقائيًا على إشعارات عند إجراء تحديثات على مهمة ما - مما يلغي الحاجة إلى المتابعة يدويًا

: عندما يتم تعيين شخص ما كمشاهد، سيحصل تلقائيًا على إشعارات عند إجراء تحديثات على مهمة ما - مما يلغي الحاجة إلى المتابعة يدويًا التعليقات والإشارات المعينة : أنشئ عناصر الإجراءات داخل مهمة ما وقم بتعيينها للآخرين أو حتى لنفسك، واستخدم ميزة الإشارات للفت انتباههم إلى العناصر الموجودة داخل المهام أو طريقة عرض الدردشة

: أنشئ عناصر الإجراءات داخل مهمة ما وقم بتعيينها للآخرين أو حتى لنفسك، واستخدم ميزة الإشارات للفت انتباههم إلى العناصر الموجودة داخل المهام أو طريقة عرض الدردشة إدارة المهام : يوفر ClickUp نظامًا قويًا لإدارة المهام يتيح للمستخدمين إنشاء المهام وتخصيصها لأعضاء الفريق، وتتبع التقدم المحرز، وتحديد المواعيد النهائية، وإضافة المرفقات وقوائم المراجعة

: يوفر ClickUp نظامًا قويًا لإدارة المهام يتيح للمستخدمين إنشاء المهام وتخصيصها لأعضاء الفريق، وتتبع التقدم المحرز، وتحديد المواعيد النهائية، وإضافة المرفقات وقوائم المراجعة أدوات التعاون : يوفر ClickUp العديد من أدوات التعاون، بما في ذلك التعليق في الوقت الحقيقي ومشاركة الملفات والتكامل مع أدوات أخرى مثل Slack وGoogle Drive

: يوفر ClickUp العديد من أدوات التعاون، بما في ذلك التعليق في الوقت الحقيقي ومشاركة الملفات والتكامل مع أدوات أخرى مثل Slack وGoogle Drive ميزات خاصة بالتصميم: يحتوي ClickUp على ميزات خاصة بالتصميم، مثلأداة التدقيق عبر الإنترنت وأداة ملاحظات مرئية، وهي مفيدة لتصميم المشاريع المرئية

القيود

منحنى التعلم: نظرًا لأن ClickUp يقدم مجموعة واسعة من الميزات وخيارات التخصيص، فإن تعلم كيفية استخدام المنصة للتعاون بفعالية قد يستغرق بعض الوقت. هذا العنوان خاص بالمستخدمين الجدد، ولكن بعد أن يبدأوا العمل على المنصة مع فريقهم وقراءة مركز المساعدة التعليمات، يمكنهم التغلب على هذا الأمر بسهولة

التسعير

مجاني للأبد : خطة مجانية غنية بالميزات

: خطة مجانية غنية بالميزات غير محدودة : 7 دولارات شهرياً لكل مستخدم

: 7 دولارات شهرياً لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات العملاء

G2: 4.7 من 5 (أكثر من 2,000 تقييم)

4.7 من 5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.7 من 5 (أكثر من 3,519 تقييم) ### 2. فليبسناك

الأفضل للتصميم عبر الإنترنت والتفاعلية إنشاء المحتوى

عبر فليبسناك فليبسناك هو برنامج تصميم تفاعلي يتيح للمستخدمين إنشاء محتوى تفاعلي ونشره، بما في ذلك المجلات والكتيبات والكتالوجات على شكل كتب متقلبة. يعد Flipsnack جزءًا من هذه القائمة لأفضل أدوات التعاون في التصميم، لأنه بفضل المحرر سهل الاستخدام ومجموعة متنوعة من القوالب وخيارات التخصيص، يجعل Flipsnack من السهل على أي شخص إنشاء تصميمات تفاعلية.

أفضل الميزات

التدقيق والتعليق عبر الإنترنت: يمكن للمتعاونين مراجعة التصميمات والتعليق عليها عبر الإنترنت، مما يسهل على أي فريق تصميم جمع الملاحظات وإجراء المراجعات في الوقت الفعلي

يمكن للمتعاونين مراجعة التصميمات والتعليق عليها عبر الإنترنت، مما يسهل على أي فريق تصميم جمع الملاحظات وإجراء المراجعات في الوقت الفعلي مساحة العمل التعاونية مع سجل الإصدارات: يمكن لفرق متعددة العمل على نفس المشروع في نفس الوقت، مع وجود سجل لجميع التغييرات والإصدارات

يمكن لفرق متعددة العمل على نفس المشروع في نفس الوقت، مع وجود سجل لجميع التغييرات والإصدارات قوالب قابلة للتخصيص: يوفر فليبسناك مجموعة متنوعة منقوالب التصميم الجرافيكي لمختلف الاحتياجات، مما يجعل من السهل إنشاء تصميمات ذات مظهر احترافي بسرعة

يوفر فليبسناك مجموعة متنوعة منقوالب التصميم الجرافيكي لمختلف الاحتياجات، مما يجعل من السهل إنشاء تصميمات ذات مظهر احترافي بسرعة المطبوعات القابلة للتضمين والكتب القابلة للقلب: مشاريع مصممة والمحافظ التفاعلية يمكن تضمينها على مواقع الويب أو مشاركتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي

مشاريع مصممة والمحافظ التفاعلية يمكن تضمينها على مواقع الويب أو مشاركتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي التكامل مع خدمات التخزين السحابي الشائعة: يتكامل مع خدمات التخزين السحابي الشائعة مثل Google Drive وDropbox، مما يسهل استيراد ملفات التصميم وتصديرها

القيود

عدد محدود من صفحات الكتاب المقلوب ومساحة تخزين محدودة للخطط الأصغر: كمستخدم مجاني، تحصل على 30 صفحة/كتاب مقلوب فقط وحجم إجمالي 100 ميجابايت/كتاب مقلوب. ستحتاج إلى خطط أخرى خاصة عندما تكون ناشرًا أو تعمل في شركة، خاصة عندما تكون ناشرًا أو تعمل في شركة

التسعير

مجاناً (14 يوماً تجريبياً مجاناً)

(14 يوماً تجريبياً مجاناً) بداية : 14 دولارًا شهريًا

: 14 دولارًا شهريًا محترف 35 دولارًا شهريًا

35 دولارًا شهريًا شركة : 79 دولارًا شهريًا

: 79 دولارًا شهريًا أعمال بلس : 207.50 دولار شهرياً

: 207.50 دولار شهرياً المؤسسات : 355 دولارًا شهريًا

: 355 دولارًا شهريًا مخصص: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات العملاء ومراجعاتهم

G2: 4.5 من 5 (104 تقييمات)

4.5 من 5 (104 تقييمات) Capterra: 4.6 من 5 (241 تقييم)

3. أعجوبة

الأفضل للنماذج الأولية والاختبار

عبر Marvel مارفل هي منصة تصميم قائمة على الويب تتيح للمستخدمين إنشاء نماذج أولية تفاعلية وإطارات سلكية لمواقع الويب وتطبيقات الجوال. من خلال واجهة سهلة الاستخدام وأدوات السحب والإفلات البديهية، تجعل Marvel من إنشاء النماذج الأولية ومشاركتها مع الزملاء وفريق التصميم والمتعاونين أمرًا سهلاً.

أفضل الميزات

النماذج الأولية للتصميم التفاعلي مع الرسوم المتحركة والانتقالات: يمكن للفرق الإبداعية إعطاء العملاء والزملاء تمثيلاً أكثر دقة للمنتج النهائي

يمكن للفرق الإبداعية إعطاء العملاء والزملاء تمثيلاً أكثر دقة للمنتج النهائي أدوات التعاون لإبداء الملاحظات والتعليقات: يمكن للفريق تقديم الملاحظات والتعليقات مباشرةً على النماذج الأولية للتصميم، مما يسهل جمع الملاحظات وتنظيمها

يمكن للفريق تقديم الملاحظات والتعليقات مباشرةً على النماذج الأولية للتصميم، مما يسهل جمع الملاحظات وتنظيمها تنظيم سهل للتصميم مع ميزات ملائمة للمطورين: يوفر Marvel ميزات ملائمة للمطورين مثل تصدير التعليمات البرمجية، مما يسهل إرسال التصميمات إلى المطورين

يوفر Marvel ميزات ملائمة للمطورين مثل تصدير التعليمات البرمجية، مما يسهل إرسال التصميمات إلى المطورين التكامل مع الآخرين أدوات التصميم الشائعة مثل Sketch و Figma: تتكامل Marvel مع أدوات التصميم الشائعة، مما يسهل استيراد الملفات وتصديرها

أدوات التصميم الشائعة تتكامل Marvel مع أدوات التصميم الشائعة، مما يسهل استيراد الملفات وتصديرها اختبار المستخدم والتحليلات: تقدم Marvel ميزات اختبار المستخدم والتحليلات، مما يسهل تحسين التصميمات بناءً على ملاحظات المستخدمين وسلوكهم

القيود

تحكم محدود في الإصدار: لهذا السبب، قد يجعل من الصعب إدارة التغييرات والمراجعات على التصميمات

التسعير

مجاناً : $0

: $0 إيجابي : 12 دولارًا شهريًا

: 12 دولارًا شهريًا الفريق : 42 دولارًا شهريًا

: 42 دولارًا شهريًا الشركة : 84 دولارًا شهريًا

: 84 دولارًا شهريًا المؤسسة: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات العملاء ومراجعاتهم

G2: 4.4 من 5 (224 تقييم)

4.4 من 5 (224 تقييم) Capterra: 4.6 من 5 (86 تقييم)

مراجع/ https://clickup.com/ar/blog/72554/إدارة-علاقات-العملاء-للمصممين/ تعرف على أفضل برامج إدارة علاقات العملاء لمصممي الجرافيك %/%href/_

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### 4. فيجما

الأفضل لإنشاء التصميمات

عبر فيجما فيجما عبارة عن أداة تصميم قائمة على السحابة تتيح للمستخدمين إنشاء تصميمات رقمية والتعاون في تصميمها، بما في ذلك واجهات المستخدم والإطارات السلكية والرسومات. وبفضل مجموعة واسعة من الميزات ونظام التعاون القوي، تعد فيجما خيارًا شائعًا للفرق الإبداعية التي تعمل على مشاريع معقدة.

أفضل الميزات

مساحة عمل التصميم التعاوني في الوقت الحقيقي: يمكن للفرق التعاون في الوقت الحقيقي على نفس التصميم، مما يسهل العمل معًا وإجراء التغييرات بسرعة

يمكن للفرق التعاون في الوقت الحقيقي على نفس التصميم، مما يسهل العمل معًا وإجراء التغييرات بسرعة أنظمة تصميم لتصميم متناسق وفعال: يتيح ذلك للفرق إنشاء تصميمات متناسقة بكفاءة أكبر

يتيح ذلك للفرق إنشاء تصميمات متناسقة بكفاءة أكبر التخطيط التلقائي للتصميم المتجاوب: هذا يجعل من السهل تصميم تخطيطات متجاوبة مع أحجام الشاشات المختلفة

هذا يجعل من السهل تصميم تخطيطات متجاوبة مع أحجام الشاشات المختلفة أدوات النماذج الأولية والرسوم المتحركة: تتيح للفرق إنشاء نماذج أولية تفاعلية

تتيح للفرق إنشاء نماذج أولية تفاعلية المكونات الإضافية والتكاملات مع أدوات التصميم الشائعة: تقدم فيجما مجموعة واسعة من المكونات الإضافية والتكاملات مع أدوات التصميم الشائعة، مما يسهل توسيع وظائف المنصة

القيود

وصول محدود دون اتصال بالإنترنت: نظرًا لأن فيجما أداة قائمة على السحابة، فقد لا تكون الأنسب للمستخدمين الذين يحتاجون إلى العمل دون اتصال بالإنترنت أو في مناطق ذات اتصال محدود بالإنترنت

التسعير

مبتدئ : $0

: $0 فيجما بروفيشنال : 12 دولارًا شهريًا

: 12 دولارًا شهريًا مؤسسة فيجما : 45 دولارًا شهريًا

: 45 دولارًا شهريًا فيغما إنتربرايز: 75 دولارًا شهريًا

تقييمات العملاء ومراجعاتهم

G2: 4.7 من 5 (809 تقييمات)

4.7 من 5 (809 تقييمات) Capterra: 4.7 من 5 (617 تقييم)

5. مكتبات أدوبي الإبداعية السحابية

الأفضل لتصميم الأنظمة والمكتبات

عبر Adobe Creative Cloud Libraries مكتبات Adobe Creative Cloud Libraries هي منصة إدارة أصول رقمية مدمجة مع Adobe Creative Cloud. تسمح هذه المنصة للمستخدمين بتخزين الأصول الإبداعية وتنظيمها ومشاركتها مثل الرسومات والألوان وأنماط الشخصيات والشعارات عبر تطبيقات ومشاريع Adobe المختلفة. مع مكتبات Creative Cloud Libraries، يمكن للمصممين الوصول إلى أصولهم واستخدامها بسلاسة عبر مشاريع متعددة، مما يوفر الوقت ويسهل سير العمل.

أفضل الميزات

أصول تصميم مركزية لسهولة التعاون : يمكن للفرق تخزين أصول التصميم ومشاركتها مثل الألوان والطباعة والرسومات في مكتبة مركزية

: يمكن للفرق تخزين أصول التصميم ومشاركتها مثل الألوان والطباعة والرسومات في مكتبة مركزية مكتبات مشتركة : يمكن مشاركة المكتبات عبر الفرق، مما يسهل الوصول إلى أصول التصميم واستخدامها في مشاريع مختلفة

: يمكن مشاركة المكتبات عبر الفرق، مما يسهل الوصول إلى أصول التصميم واستخدامها في مشاريع مختلفة الاندماج مع أدوات التصميم الشائعة الأخرى مثل Photoshop وIllustrator: يمكن دمج المكتبات مع أدوات تصميم Adobe الشائعة، مما يسهل استيراد الملفات وتصديرها

يمكن دمج المكتبات مع أدوات تصميم Adobe الشائعة، مما يسهل استيراد الملفات وتصديرها وصول وأذونات قابلة للتخصيص لمستخدمين مختلفين: يمكن تخصيص المكتبات لمنح مستخدمين مختلفين مستويات مختلفة من الوصول والأذونات

يمكن تخصيص المكتبات لمنح مستخدمين مختلفين مستويات مختلفة من الوصول والأذونات المزامنة التلقائية عبر الأجهزة والأنظمة الأساسية: هذا يجعل من السهل العمل على التصميمات من أي مكان

القيود

التحكم في الإصدار المحدود: نظام التحكم في الإصدار محدود إلى حد ما، مما قد يجعل من الصعب إدارة التغييرات والمراجعات على التصميمات

التسعير

تجربة مجانية : تجربة لمدة 7 أيام

: تجربة لمدة 7 أيام الأفراد : 52.99 دولارًا شهريًا

: 52.99 دولارًا شهريًا الطلاب والمعلمون : 19.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا

: 19.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا الأعمال: 33.99 دولارًا شهريًا

تقييمات العملاء ومراجعاتهم

G2: 4.6 من 5 (34,906 تقييمات)

4.6 من 5 (34,906 تقييمات) Capterra: 4.7 من 5 (7090 تقييم)

مكافأة: جرب

_مراجع/ https://clickup.com/ar/blog/62466/مولدات-فن-الذكاء-الاصطناعي/ برنامج مولد فنون الذكاء الاصطناعي* %/%href/_

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6. ميرو

الأفضل للعصف الذهني وتصور أفكار التصميم

عبر ميرو ميرو هو لوحة بيضاء على الإنترنت منصة تتيح للفرق العمل عن بُعد على مهام مختلفة، بما في ذلك العصف الذهني ووضع الأفكار وإدارة المشاريع.

أفضل الميزات

تعاوني في الوقت الحقيقي اللوحة البيضاء للعصف الذهني والتفكير: هذاأداة التفكير التصميميتحتوي على لوحة بيضاء على الإنترنت تسهل على الفرق تبادل الأفكار والتعاون في الوقت الفعلي

هذاأداة التفكير التصميميتحتوي على لوحة بيضاء على الإنترنت تسهل على الفرق تبادل الأفكار والتعاون في الوقت الفعلي قوالب قابلة للتخصيص: تقدم ميرو مجموعة متنوعة من القوالب لمهام التصميم المختلفة، مما يسهل البدء في المشروع بسرعة

تقدم ميرو مجموعة متنوعة من القوالب لمهام التصميم المختلفة، مما يسهل البدء في المشروع بسرعة التكامل مع أدوات التصميم الشائعة مثل Figma و Sketch : يتكامل ميرو مع أدوات التصميم الشائعة، مما يسهل استيراد وتصدير الملفات

: يتكامل ميرو مع أدوات التصميم الشائعة، مما يسهل استيراد وتصدير الملفات سهولة المشاركة والتعليق للحصول على الملاحظات والتعاون: يمكن لأي عضو في الفريق جمع الملاحظات وإجراء المراجعات بسهولة

يمكن لأي عضو في الفريق جمع الملاحظات وإجراء المراجعات بسهولة الفيديو والصوت: يوفر إمكانية إضافة الوسائط التفاعلية

القيود

خيارات تخصيص محدودة للعناصر والعناصر: قد يحد هذا من إبداع المصممين والمتعاونين

التسعير

إصدار مجاني : متاح

: متاح الفريق : 10 دولارات لكل عضو/شهر

: 10 دولارات لكل عضو/شهر الشركة : 20 دولاراً لكل عضو/شهرياً

: 20 دولاراً لكل عضو/شهرياً المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات العملاء

G2: 4.8 من 5 (4448 تقييم)

4.8 من 5 (4448 تقييم) Capterra: 4.7 من 5 (1194 تقييم)

7. InVision

الأفضل للتعليق والترميز

عبر InVision InVision عبارة عن منصة تصميم وتعاون رقمي تتيح للفرق إنشاء ومشاركة النماذج الأولية والرسوم المتحركة والتصاميم لتطبيقات الويب والهاتف المحمول. وبفضل ميزات مثل التعليق والتعاون في الوقت الفعلي، تجعل منصة InVision العمل معًا على المشاريع من أي مكان أمرًا سهلاً.

أفضل الميزات

التعاون في الوقت الفعلي في التصميم مع التعليقات والملاحظات: يتيح ذلك للفرق إضافة التعليقات والملاحظات على المشاريع

يتيح ذلك للفرق إضافة التعليقات والملاحظات على المشاريع أدوات تصميم النماذج الأولية والرسوم المتحركة: يتيح ذلك للفرق إنشاء نماذج أولية تفاعلية.

يتيح ذلك للفرق إنشاء نماذج أولية تفاعلية. إدارة نظام التصميم: يساعد ذلك في إنشاء تصميم متناسق

يساعد ذلك في إنشاء تصميم متناسق التكامل مع أدوات التصميم الشائعة: يمكن دمجه مع Sketch و Photoshop

يمكن دمجه مع Sketch و Photoshop اختبار المستخدم والتحليلات لتحسين التصميم: هذا يجعل من السهل تحسين التصميمات بناءً على ملاحظات المستخدمين وسلوكهم

القيود

قدرات محدودة للتحكم في الإصدار وإدارة الملفات، مما قد يجعل من الصعب على المصممين تتبع التغييرات والتحديثات

التسعير

إصدار مجاني : متاح

: متاح مبتدئ : 15 دولارًا شهريًا

: 15 دولارًا شهريًا محترف : 25 دولارًا شهريًا

: 25 دولارًا شهريًا فريق : 99 دولارًا شهريًا

: 99 دولارًا شهريًا المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات العملاء ومراجعاتهم

G2: 4.4 من 5 (671 تقييم)

4.4 من 5 (671 تقييم) Capterra: 4.6 من 5 (722 تقييم)

8. Frame.io

الأفضل للحصول على تعليقات ومراجعات من أعضاء الفريق والعملاء

عبر Frame.io Frame.io هي عبارة عن منصة تعاون فيديو تتيح للفرق التعاون في مشاريع الفيديو في الوقت الفعلي. وبفضل ميزات مثل التحكم في الإصدار، والتعليقات التوضيحية والمشاركة الآمنة، فهي أداة رائعة للمراجعات والتعليقات.

أفضل الميزات

التعليق والملاحظات في الوقت الحقيقي: يتيح لأعضاء الفريق ترك تعليقات وملاحظات على أجزاء معينة من الفيديو أو الصورة

يتيح لأعضاء الفريق ترك تعليقات وملاحظات على أجزاء معينة من الفيديو أو الصورة التحكم في الإصدار: يساعد الفريق على مقارنة الإصدارات المختلفة من الفيديو أو الصورة بسهولة، والقدرة على عرض التغييرات والعودة إلى الإصدارات السابقة إذا لزم الأمر

يساعد الفريق على مقارنة الإصدارات المختلفة من الفيديو أو الصورة بسهولة، والقدرة على عرض التغييرات والعودة إلى الإصدارات السابقة إذا لزم الأمر مهام سير العمل التعاوني: يسهّل هذا البرنامج تخصيص المهام وتتبع التقدم المحرز والمساعدة في سير عملية الموافقة بسلاسة أكبر

يسهّل هذا البرنامج تخصيص المهام وتتبع التقدم المحرز والمساعدة في سير عملية الموافقة بسلاسة أكبر المشاركة الآمنة: يسهّل مشاركة أصول الفيديو والصور مع العملاء وأعضاء الفريق الآخرين، مع ضمان الحفاظ على خصوصيتها وأمانها

يسهّل مشاركة أصول الفيديو والصور مع العملاء وأعضاء الفريق الآخرين، مع ضمان الحفاظ على خصوصيتها وأمانها التكامل مع أدوات أخرى: يمكن أن يتكامل Frame.io مع مجموعة كبيرة من الأدوات والمنصات الأخرى، بما في ذلك Adobe Premiere Pro وFinal Cut Pro وSlack

القيود

الاعتماد على الاتصال بالإنترنت عالي السرعة: قد يجعل هذا الأمر من الصعب على المتعاونين عن بُعد الذين لديهم سرعات إنترنت أبطأ التعاون بفعالية

التسعير

إصدار مجاني : متاح

: متاح الإصدار الاحترافي : 15 دولارًا شهريًا

: 15 دولارًا شهريًا فريق : 25 دولارًا شهريًا

: 25 دولارًا شهريًا المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات العملاء ومراجعاتهم

G2: 4.5 من 5 (60 تقييمًا)

4.5 من 5 (60 تقييمًا) Capterra: 4.6 من 5 (73 تقييم)

9. ميلانوتي

الأفضل لـ البحث عن المشاريع وإنشاء لوحات المزاج

عبر ميلانوت ميلانوت عبارة عن منصة تتيح للفرق التعاون في مجموعة من المهام، بما في ذلك العصف الذهني وتدوين الملاحظات وإدارة المشاريع، وكذلك إنشاء لوحات مزاجية وإجراء البحوث لمشاريعهم.

أفضل الميزات

أدوات التعاون المرئي : تسهّل على فرق التصميم التعاون على الأفكار والمفاهيم، مع القدرة على إضافة الملاحظات والصور والروابط وغيرها إلى لوحة مشتركة

تسهّل على فرق التصميم التعاون على الأفكار والمفاهيم، مع القدرة على إضافة الملاحظات والصور والروابط وغيرها إلى لوحة مشتركة التعاون في الوقت الفعلي: يتيح للفريق بأكمله العمل معًا في الوقت الفعلي على نفس اللوحة، مع القدرة على رؤية التغييرات والتحديثات

يتيح للفريق بأكمله العمل معًا في الوقت الفعلي على نفس اللوحة، مع القدرة على رؤية التغييرات والتحديثات سهولة مشاركة الملفات: يسهّل مشاركة الملفات والتعاون على التصاميممع القدرة على تحميل الملفات ومشاركتها مباشرة على اللوحة

يسهّل مشاركة الملفات والتعاون على التصاميممع القدرة على تحميل الملفات ومشاركتها مباشرة على اللوحة عمليات التكامل: يمكن لهذا البرنامج أن يتكامل مع مجموعة من الأدوات والأنظمة الأساسية، بما في ذلك Adobe Creative Cloud وFigma وSketch

يمكن لهذا البرنامج أن يتكامل مع مجموعة من الأدوات والأنظمة الأساسية، بما في ذلك Adobe Creative Cloud وFigma وSketch القوالب: يقدم مجموعة من القوالب القابلة للتخصيص لأي مشروع تصميم، بما في ذلك الإطارات السلكية ولوحات المزاج وموجزات التصميم، مما يجعل التعاون أكثر كفاءة

القيود

قد تحد خيارات التصدير المحدودة للتصميمات من القدرة على مشاركة أو تقديم العمل المنجز على المنصة خارج الأداة

التسعير

إصدار مجاني : متاحة

: متاحة الدفع للشخص الواحد : 12.50 دولارًا شهريًا

: 12.50 دولارًا شهريًا ترقية فريقك: 49 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 10 أشخاص

تقييمات ومراجعات العملاء

G2: 4.5 من 5 (40 تقييم)

4.5 من 5 (40 تقييم) Capterra: 4.7 من 5 (52 تقييم)

10. نوتون

الأفضل لجمع المراجع

فكرة هو برنامج يسمح للفرق بالتعاون في مهام مختلفة. وهو أيضًا أداة لإدارة المشاريع ويمكن استخدامها لتدوين الملاحظات و مشاركة المعرفة .

أفضل الميزات

وظيفة قاعدة بيانات قوية : تسمح وظيفة قاعدة بيانات Notion للفرق بتتبع وإدارة أصول التصميم والتعليقات والتقدم المحرز في مكان واحد

: تسمح وظيفة قاعدة بيانات Notion للفرق بتتبع وإدارة أصول التصميم والتعليقات والتقدم المحرز في مكان واحد التعاون في الوقت الفعلي : تسمح للفريق بأكمله بالعمل معًا في الوقت الفعلي على نفس المستند، مما يسهل الحصول على الملاحظات وإجراء التغييرات بسرعة

: تسمح للفريق بأكمله بالعمل معًا في الوقت الفعلي على نفس المستند، مما يسهل الحصول على الملاحظات وإجراء التغييرات بسرعة مساحة عمل قابلة للتخصيص: إضافة المهام والصفحات والملاحظات والمزيد

إضافة المهام والصفحات والملاحظات والمزيد الوسائط المتعددة المدمجة: يسمح برنامج Notion للمستخدمين بتضمين ملفات الوسائط المتعددة، مثل الصور ومقاطع الفيديو والصوت، مباشرةً في مشاريعهم

يسمح برنامج Notion للمستخدمين بتضمين ملفات الوسائط المتعددة، مثل الصور ومقاطع الفيديو والصوت، مباشرةً في مشاريعهم التكامل مع الأدوات الأخرى: دمج Notion مع Figma و Sketch و Adobe Creative Cloud

القيود

القدرات المحدودة للمهام الخاصة بالتصميم يمكن أن تجعل من الصعب استخدام المنصة لمشاريع التصميم الأكثر تعقيدًا

التسعير

إصدار مجاني : متاح

: متاح بالإضافة : 10 دولارات شهرياً

: 10 دولارات شهرياً العمل : 18 دولارًا شهريًا

: 18 دولارًا شهريًا المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات العملاء ومراجعاتهم

G2: 4.7 من 5 (2,097 تقييم)

4.7 من 5 (2,097 تقييم) Capterra: 4.7 من 5 (1542 تقييم)

مراجع/ https://clickup.com/ar/blog/61418/undefined/ مقارنة بين مفهوم مقابل كونفلوينس %/%href/_

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إنجاز مشاريع ناجحة باستخدام برنامج التعاون في التصميم

أدوات تعاون التصميم الحديثة مع تعاون الفريق تمكّن الميزات فرقًا متعددة من العمل معًا بسلاسة في مشاريع التصميم المعقدة. فهي تحسّن تواصل الفريق، وتزيد من الإنتاجية، وتعزز الإبداع، وتجعل الوصول إلى المعلومات أكثر سهولة، والأهم من ذلك أنها تبقي جميع فرقك على نفس الصفحة.

أدوات مثل ClickUp وFlipsnack وFlipsnack وMarvel وFigma وغيرها من أدوات التصميم برامج التعاون لتزويد فريق التصميم الخاص بك بالأدوات اللازمة لتقديم مشاريع ناجحة في الوقت المحدد. وباستخدام أدوات مثل ClickUp، يمكنك إدارة سير عمل تصميم المنتج لتبسيط عملية التصميم الخاصة بك واستخدام ميزات التعاون المتقدمة لإبقاء فرقك متصلة ومتسقة ومتوافقة في جميع الأوقات.

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الكاتب الضيف:_

إيزابيلا بونسيلا أخصائية تسويق في Flipsnack، وهو برنامج يحول ملفات PDF إلى كتب تفاعلية مقلوبة. وهي شغوفة بالتسويق والكتابة والتكنولوجيا. _