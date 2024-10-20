أفضل 10 اختيارات لبرامج تعاون العملاء لعام 2025

العملاء مخلوقات غامضة - مثل القطط. 🐈‍⬛

لديهم الكثير من الآراء، وأحيانًا تظن أنك تعرف ما يريدون، ولكن يتبين لك أنك لا تعرفه على الإطلاق.

إذا كنت تستطيع تحسين تعاونك مع العملاء والحصول على مدخلاتهم في وقت مبكر وفي كثير من الأحيان، يمكنك تجنب إضاعة الوقت على الأصول التي قد لا تتم الموافقة عليها. باستخدام برنامج أفضل للتعاون مع العملاء، يمكنك تحسين عمليتك وزيادة ربحيتك وجعل كل مشروع يخرخر.

تعلم ما الذي تبحث عنه في العميل برامج التعاون واستعد لاعتماد واحدة من أفضل 10 أدوات تعاون متاحة الآن. ستجعل هذه الخيارات العشرة جميع مشاريع عملائك تبدو أكثر دفئاً ووضوحاً.

ما هي برامج تعاون العملاء؟

برنامج تعاون العميل هو برنامج قائم على السحابة يسمح لك بإرسال أوراق تأهيل العميل وخطط المشروع والأسئلة والبراهين, التسليمات والتقارير. تستند معظم برامج التعاون إلى الويب، ولكن بعضها يقدم أيضاً تطبيقات للأجهزة المحمولة.

تكمن الفكرة وراء برامج التعاون مع العميل في أنه يمكنك أنت وعميلك التواصل من خلال واجهة البرنامج، مما يسمح لك بتتبع طلبات عميلك وملاحظاته و مخرجات المشروع في مكان واحد. لذا كل شيء مرتب ومنظم. 🧹

تعزيز الإنتاجية مع خاصية التعاون إدارة المهام من خلال تعيين المهام، ووضع علامات على التعليقات، ومشاركة تسجيلات الشاشة في منصة واحدة

ولكن كان لدينا جميعًا عملاء لا يريدون تعلم برامج جديدة. لذلك، تتكامل بعض برامج التعاون مع العملاء مع الأدوات التي تستخدمها أنت وعميلك بالفعل، مما يسهل استيراد رسائل البريد الإلكتروني ورسائل Slack ومشاركة الملفات والمزيد.

كل شيء لا يزال أنيقًا ومرتبًا - حتى لو كان عميلك فوضويًا بعض الشيء.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات تعاون العملاء؟

هذه هي الميزات التي يجب أن تتوفر في برامج تعاون العملاء. على الرغم من أن العديد من الأدوات التي نسلط الضوء عليها أدناه تقوم بأكثر من ذلك بكثير، إلا أن هذه الميزات الأربع الأساسية ستجعل عمليات التعاون أكثر سلاسة:

مشاركة الملفات البسيطة : ستحتاج إلى إرسال العقود والبراهين والملفات الأخرى إلى عملائك للموافقة عليها، لذا يجب أن يسهّل برنامجك مشاركة الملفات لتحميل أنواع الملفات الأكثر شيوعًا والوصول إليها

ستحتاج إلى إرسال العقود والبراهين والملفات الأخرى إلى عملائك للموافقة عليها، لذا يجب أن يسهّل برنامجك مشاركة الملفات لتحميل أنواع الملفات الأكثر شيوعًا والوصول إليها أدوات اتصال بديهية : توفر ميزات مثل المراسلة الفورية والإشارات والمستندات المشتركة مساعدة في الوقت الفعلي في جهود التعاون مع عملائك في منصة إدارة المهام

توفر ميزات مثل المراسلة الفورية والإشارات والمستندات المشتركة مساعدة في الوقت الفعلي في جهود التعاون مع عملائك في منصة إدارة المهام الأذونات المستندة إلى الأدوار : القدرة على وضع حدود لما يمكن لعميلك الوصول إليه سيضمن عدم اطلاعه على كيفية صنع النقانق أو القدرة على إدارة المشاريع خارج نطاق عمله المحدد 🌭

: القدرة على وضع حدود لما يمكن لعميلك الوصول إليه سيضمن عدم اطلاعه على كيفية صنع النقانق أو القدرة على إدارة المشاريع خارج نطاق عمله المحدد 🌭 عمليات التكامل: إذا كنت تستخدم بالفعل أدوات اتصال أخرى، مثل Slack للمراسلة أو Zoom لمكالمات الفيديو، تأكد من تكامل برنامج التعاون مع العميل مع هذه البرامج حتى تتمكن من استيراد اتصالات العميل بسهولة

أفضل 10 أدوات لبرامج تعاون العملاء لاستخدامها في عام 2024

الآن بعد أن تعرفت على الحد الأدنى من متطلبات برامج التعاون مع العملاء، تعرف على 10 أدوات تقوم بالحد الأقصى. تحتوي أدوات إدارة المشاريع والمهام العشرة هذه على الميزات التي تحتاجها الوكالات وشركات الخدمات المهنية للتواصل مع عملائها.

اختر أداة التعاون التي سيحبها فريقك بأكمله حتى يتمكنوا من إنجاز العمل وتتبع نجاح المشروع وتحسين الاحتفاظ بالعملاء .

1. انقر فوق

تعاون في الأفكار مع العملاء، ودردش حول التسليمات، وقم بتعيين المهام، وأنشئ مستندات أو ويكي مذهلة مع ميزات التعليق في الوقت الفعلي، كل ذلك في مكان واحد على ClickUp

إذا كنت تريد إدارة دورة حياة العميل والمشروع بالكامل في مكان واحد، فأنت بحاجة إلى مساحة عمل ClickUp.

ClickUp عبارة عن أداة لإدارة المشاريع من جزء واحد، وأداة تعاون عبر الإنترنت، وأداة لإدارة علاقات العملاء من جزء واحد، وأداة لإعداد التقارير من جزء واحد - أي أنها في الأساس صندوق أدوات كامل لفريقك. 🛠️ 🧰

يعد هذا البرنامج من أفضل برامج التعاون بين الفريق والعملاء مع ميزات مثل المستندات المشتركة، واللوحات البيضاء، والرسائل الفورية، والتعليقات في الوقت الفعلي، ومشاركة الملفات، والإشارات. يمكنك أيضًا مشاركة الأصول مثل مقاطع الفيديو وجداول البيانات والإطارات السلكية وصفحات الويب، بحيث يكون لدى عميلك وفريقك دائمًا السياق الذي يحتاجونه.

ومع ClickApps لإدارة العمل وتتبع الوقت وإعداد التقارير، يمكنك تتبع عبء العمل في فريقك. بالنسبة لمديري المشاريع، يجعل ClickUp من السهل منع إرهاق الموظفين ومراقبة حالة المشروع للحفاظ على الميزانيات من الانخفاض في مشاريع العملاء.

بالإضافة إلى التطبيق المستند إلى الويب، يتوفر ClickUp أيضاً كتطبيق للهواتف المحمولة لنظامي iOS أو Android. كما أنه يتكامل مع أدواتك المفضلة ويسمح لك باستيراد البيانات من برامج إدارة المشاريع والمهام الأخرى - بما في ذلك Asana وTrello وJira وTodoist وmonday.com وWrike وBasecamp بنقرة واحدة.

أفضل الميزات

الـ ClickUp CRM يسمح لك بمشاهدة خط مبيعاتك ومراقبة مشاركة عملائك. يمكنك أيضًا دمجه مع رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك لإجراء التواصل مع العملاء، وبدء عملية تأهيل العملاء، وإرسال تحديثات المشروع من مكان واحد. وباستخدام قالب إدارة علاقات العملاء يمكنك البدء في استخدام هذه الميزة بسرعة وسهولة

مستندات ClickUp و ClickUp Whiteboard مثالية للفرق الإبداعية. فهي تجعل التعاون في المشروع سهلاً، حتى بالنسبة للفرق البعيدة. يمكنك العصف الذهني، والمشاركة في التحرير، والتعليق، واستخدام ميزات إدارة المهام لتعيين العمل في الوقت الفعلي، بحيث ينتهي الأمر بفريقك وعميلك على نفس الصفحة في بداية العملية. ليست هناك حاجة لمشاركة الشاشة لأن طريقة عرض المستند أو السبورة الخاصة بالجميع سيتم تحديثها في الوقت الفعلي

ClickUp AI يسمح لك بأتمتة عملك، بما في ذلك إرسال التحديثات التلقائية للعملاء عندما يكون أحد أصول المشروع جاهزًا لمراجعته. إنها أول أداة ذكاء اصطناعي على الإطلاق مصممة خصيصًا لكل دور في مؤسستك حتى يتمكن فريقك بأكمله من العمل بشكل أسرع وبكفاءة أكبر

القيود

يمكن أن يكون هناك منحنى تعليمي عندما يتعرف المستخدمون الجدد على قائمة ميزات ClickUp الطويلة

ليست كل الميزات الموجودة على تطبيق الويب متاحة حالياً على تطبيق الهاتف المحمول

التسعير

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات لكل عضو شهرياً

7 دولارات لكل عضو شهرياً الشركات: 12 دولارًا لكل عضو شهريًا

12 دولارًا لكل عضو شهريًا المؤسسات: تسعير مخصص

تسعير مخصص Clickup AI: متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهرياً

التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 8500 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 8500 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,700 تقييم)

2. العمل الجماعي

عبر العمل الجماعي العمل الجماعي يجعل الحلم حلماً! والعمل الجماعي - أداة التعاون مع العميل - يجعل عمل العميل حلماً. 💭

يحتوي هذا البرنامج الذي يركز على الوكالات على أدوات لإنشاء لوحات المشاريع، وجدولة المهام، ومراقبة عبء العمل الخاص بفريقك، وتحديد نطاق المشروع، وتحديد المعالم، وإعداد العملاء، وتتبع ساعات العمل، وإنشاء الفواتير، والحصول على موافقة العميل.

من بداية مشروعك رحلة العميل سيساعدك هذا التطبيق في إدارة المشاريع بين مختلف العملاء حتى توقيعهم على آخر ما يمكن تسليمه، وسيضمن لك إدارة المشاريع في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية.

أفضل الميزات

يسمح لك تحميل البراهين بمراقبة ملاحظات العميل في سياقها ومعرفة كيفية تطور أصول المشروع

تتيح لك إضافة مستخدمي العميل التحكم في وصولهم إلى المشروع، بحيث يمكنهم رؤية تقدم المشروع وإضافة تعليقات على المهام التي منحتهم حق الوصول إليها

ميزات تتبع الوقت تسجل جميع الدقائق المدفوعة وتسهل إنشاء الفواتير

القيود

لا يوجد تطبيق iOS، وهو ما قد يكون محبطاً لمستخدمي Mac الذين يفضلون العمل على هواتفهم أو أجهزتهم اللوحية

أفاد بعض المستخدمين أن تأهيل فريقهم كان يستغرق وقتاً طويلاً، وقد يكون من الصعب تعليم العملاء استخدام البرنامج مقارنةً بأعضاء الفريق الداخليين

التسعير

مجاني للأبد

البداية: 5.99 دولار لكل عضو شهريًا

5.99 دولار لكل عضو شهريًا تقديم: 9.99 دولارًا أمريكيًا لكل عضو شهريًا

9.99 دولارًا أمريكيًا لكل عضو شهريًا النمو: 19.99 دولارًا لكل عضو شهريًا

19.99 دولارًا لكل عضو شهريًا النطاق: تسعير مخصص

التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (1,000+ تقييم)

4.4/5 (1,000+ تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 800 تقييم)

تحقق من هذه

_/مرجع/ مدونة؟ p=64379* بدائل العمل الجماعي *%/%href/_

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3. Runrun.it

عبر Runrun.it من يدير العالم؟ مديرو المشاريع 💪

و Runrun.it هي أداة تعاون موجودة هنا لمساعدتك من خلال لوحات المشاريع البسيطة والأتمتة والذكاء الاصطناعي الذي ينبهك إذا خرج مشروعك عن المسار الصحيح. يمكنك الاختيار بين طرق عرض كانبان ومخطط جانت وقائمة المهام لترى مشاريعك على طريقتك.

كما يقدم لك أيضاً مرئيات واضحة لمساعدتك على فهم بيانات مشروعك ومراقبة تقدمك ومعدلات نجاحك. يمكنك استخدام هذه المرئيات لإيصال نجاحك إلى عملائك، ويمكنك دعوة العملاء لعرض اللوحات والمهام.

والأهم من ذلك كله، فإن Runrun.it سهل الاستخدام، لذلك حتى أكثر العملاء الذين يعانون من رهاب التكنولوجيا لن يخافوا من استخدام أدوات التعاون مع عملائك. وهو متاح كتطبيق على الويب، وتطبيق iOS، وتطبيق أندرويد، بحيث يمكنك استخدامه من أي جهاز.

أفضل الميزات

تسمح لوحات المشروع سهلة الاستخدام لأعضاء فريقك وعملائك بتتبع تقدم المشروع ورؤية المهام التي تحتاج إلى اهتمامهم

تساعدك التقارير المتعلقة بالتكلفة والساعات لكل مشروع والجهد المبذول لكل مهمة على اتخاذ قرارات أكثر استراتيجية بشأن المشاريع المستقبلية

تسهِّل الأتمتة جدولة المشاريع وتتبع التقدم المحرز

القيود

أفاد بعض المستخدمين أن واجهة التعليق لا تعرض بوضوح، مما قد يتسبب في عدم وضوح الرسائل لأعضاء الفريق والعملاء

وظائف إعداد التقارير والتحليلات محدودة مقارنة ببعض الأدوات الأخرى في هذه القائمة

التسعير

مجاناً

الشركات: 8 دولارات لكل عضو شهريًا

8 دولارات لكل عضو شهريًا المؤسسات: 25 دولارًا لكل عضو شهريًا

التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 1,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 135 تقييم)

4. بروفهاب

عبر بروفهاب كلها تقريبًا قائمة على السحابة برامج إدارة المشاريع يساعد على تبسيط العمل عن بُعد. لكن ProofHub يولي اهتمامًا إضافيًا بالأدوات الخاصة بالفرق الموزعة مع ميزات اتصال قوية ومواعيد نهائية تتكيف تلقائيًا لتناسب المناطق الزمنية للعميل وأعضاء الفريق.

لذا بغض النظر عن مكان عملك، يمكنكما العمل معًا. 👯

كواحدة من أفضل أدوات التعاون مع العملاء، يتضمن ProofHub مجموعة كاملة من أدوات إدارة المشاريع وإعداد التقارير والأدوات الإدارية لمساعدتك في إدارة مشاريعك من البداية إلى النهاية. وتعني المكتبة الكبيرة من عمليات التكامل - بما في ذلك Slack وDropbox وGoogle Drive وOne Drive وغيرها - أنه يمكنك مشاركة الموارد مع عملائك على أي منصة يفضلونها.

كما أنه سيتم تحديثه أثناء تنقلك في مساحة عمل ProofHub الخاصة بفريقك.

أفضل الميزات

تسمح الطلبات الخارجية للعملاء بإرسال نماذج وطلب إصلاحات للأخطاء أو تغييرات على النواتج أو نواتج جديدة تمامًا

تسمح لك الأدوار المخصصة بتعيين أذونات مختلفة للعملاء وأعضاء الفريق بحيث يكون لكل شخص حق الوصول إلى ما يحتاج إليه فقط

أدوات تعاون قوية للعملاء وفريق العمل تشمل التعليق مع الإشارات، وتكامل البريد الإلكتروني، وخيارات الدردشة الفردية والجماعية حيث يمكنك التواصل بسرعة من خلال المراسلة الفورية والحفاظ على الجداول الزمنية للمشروع

القيود

ذكر العديد من المستخدمين أن خيارات تعيين تفضيلات الإشعارات محدودة، مما قد يجعل من الصعب تنظيم التنبيهات وتحديد أولوياتها

لا يتضمن هذا البرنامج أدوات الميزانية، وإذا كنت تريد تحويل تقرير تتبع الوقت إلى فاتورة، فستحتاج إلى إضافة تكامل مع Freshbooks أو QuickBooks

التسعير

أساسي: 45 دولارًا شهريًا

45 دولارًا شهريًا تحكم كامل: 89 دولارًا شهريًا

التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (أكثر من 80 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 80 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 80 تقييم)

5. كانتاتا

عبر كانتاتا تم تصميم Kantata خصيصًا للوكالات. فهي تتفهم دورة حياة مشروع الوكالة بأكملها بدءًا من طرح العروض إلى التعاقد إلى مكافحة زحف النطاق المخيف. 🧟‍♂️

لا تعمل منصة إدارة المشروع هذه على تسهيل التواصل بين العميل وفريقك بشكل أفضل فحسب، بل تتميز أيضًا بأدوات تحليلات متقدمة تتعقب المخاطر والافتراضات والمشكلات والتبعيات، بالإضافة إلى معالم الإيرادات والتكلفة.

لذلك إذا كنت بحاجة إلى تعديل استراتيجيتك أو معالجة مشكلة ما أو إصدار أمر تغيير، يمكنك رؤية ذلك في لمحة سريعة - لا مزيد من البحث في جداول البيانات المملة باستخدام عدسة مكبرة. 🕵️‍♀️

يتوفر Kantata مع واجهة برمجة تطبيقات مصممة لقوة المبيعات أو مع واجهة برمجة تطبيقات مفتوحة بحيث يمكنك تشغيل هذا البرنامج بالأدوات التي تستخدمها بالفعل.

أفضل الميزات

دعوة العملاء لرؤية معالم المشروع ومنح الموافقات أثناء عملك بدلاً من منحها في نهاية المشروع

أتمتة سير عملك وإنشاء قوالب قابلة لإعادة الاستخدام تتيح لك جدولة المشاريع بسرعة

عرض جدول المشروع ونطاقه وميزانيته جنبًا إلى جنب لإبقاء كل شيء على المسار الصحيح

القيود

يذكر بعض المستخدمين أنه قد يكون من الصعب التنقل في هذا البرنامج، ويتمنون لو أنه يقدم وظائف أكثر سهولة مثل السحب والإفلات وخيار التراجع

أبلغ مستخدمون آخرون عن بطء أوقات التحميل وخيارات التكامل المحدودة

التسعير

مخصص التسعير

التقييمات والمراجعات

G2: 4.1/5 (1,325+ تقييم)

4.1/5 (1,325+ تقييم) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 595 تقييم)

تحقق من هذه

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6. منطقة العمل

عبر منطقة العمل Workzone هو برنامج لإدارة المشاريع مع ميزات متقدمة للتتبع وإعداد التقارير، بالإضافة إلى بوابات آمنة للعملاء. مثل جميع برامج إدارة المشاريع، يمكنك إعداد لوحات المشاريع وتعيين المهام، ولكن ميزات مثل تتبع عبء العمل والمصروفات هي التي تجعل هذا البرنامج جيداً بشكل خاص للوكالات.

يمكنك رؤية مشاريع عملائك في مساحات العمل الخاصة بهم (أو مناطق العمل الخاصة بهم)، أو يمكنك رؤية نظرة عامة على جميع مشاريع عملائك وحالاتها، مما يسهل عليك تحديد المشروع الذي يحتاج إلى اهتمامك أولاً.

لذلك عندما تشعر أن جميع عملائك يريدون اهتمامك في وقت واحد، ستتمكن من معرفة من يحتاج إليك أكثر من غيره.

أفضل الميزات

تسمح لك بوابات العميل الآمنة بإنشاء تجربة ذات علامة تجارية لعميلك وتعيين أذونات مختلفة لمختلف المستخدمين

تعرض لك لوحات معلومات المشروع جميع مشاريع عملائك في وقت واحد حتى تعرف أي منها يسير على المسار الصحيح وأيها يحتاج إلى مزيد من الاهتمام

تضمن لك عملية التهيئة العملية أن تتعلم استخدام هذا البرنامج بسرعة وأن يتم إعداد مساحة العمل الخاصة بك مع جميع الميزات التي يحتاجها فريقك دون أي ميزات لا يحتاجها

القيود

يعتمد هذا البرنامج على الويب فقط دون تطبيق للجوال

لا توجد نسخة مجانية، وقد تكون التكلفة مرتفعة للغاية بالنسبة للمستخدمين الذين يحتاجون فقط إلى الميزات الأساسية

التسعير

الفريق: 24 دولارًا لكل عضو شهريًا

24 دولارًا لكل عضو شهريًا المحترف: 34 دولارًا لكل عضو شهريًا

34 دولارًا لكل عضو شهريًا المؤسسات: 43 دولارًا لكل عضو شهريًا

التقييمات والمراجعات

G2: 4.2/5 (أكثر من 50 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 50 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 190 تقييم)

7. الاثنين

عبر Monday.com إذا كنت قد عانيت من حالة من أيام الاثنين، فربما حان الوقت للحصول على Monday.com .

يمكن لمنصة إدارة المهام والتعاون هذه أن تساعدك على بدء أيام الاثنين - وجميع أيام العمل الأخرى - بشكل صحيح من خلال تسهيل رؤية ما تحتاج أنت وفريقك إلى القيام به.

بالتأكيد، مساحة العمل عبر الإنترنت هذه ليست مسلية مثل فيلم "Office Space"، ولكن ما هي مساحة العمل عبر الإنترنت؟ 🍿

يمكنك استخدام monday.com لتعزيز التعاون بين العملاء وفريق العمل بشكل أفضل من خلال دعوة أعضاء الفريق والعملاء إلى لوحات المشاريع، وتعيين المهام، ومشاركة الملفات. سيسهل برنامج إدارة المشاريع هذا على فريقك العمل معًا والتواصل مع عميلك.

أفضل الميزات

تتيح لك لوحات المشاريع وبطاقات المهام تخطيط مشروعك وتعيين المهام لأعضاء الفريق أو العاملين المستقلين أو العملاء أو مشاركة الملفات للحفاظ على سير عملية التعاون

تتبع لوحات المعلومات المخصصة تقدم مشروعك وميزانيتك وجدولك الزمني من خلال مرئيات واضحة مثل المخططات والرسوم البيانية

تسمح لك الأتمتة بتعيين قواعد "إذا كان هذا ثم ذاك" لتشغيل المهام أو الإشعارات عند إكمال خطوات معينة، بحيث يمكنك - على سبيل المثال - إخطار العملاء تلقائيًا عند توفر التسليمات لمراجعتها

القيود

يشير بعض المستخدمين إلى أن ميزات الأتمتة يمكن أن تتعطل، مما يجعلك تضطر إلى حذف المهام المعيبة يدويًا وإعادة إنشائها

ذكر مستخدمون آخرون أنه قد يكون من الصعب تعيين تفضيلات الإشعارات وتعديلها

التسعير

مجاني

الأساسي: 8 دولارات لكل عضو شهرياً

8 دولارات لكل عضو شهرياً المعيار: 10 دولارات لكل عضو شهريًا

10 دولارات لكل عضو شهريًا المحترف: 16 دولارًا لكل عضو شهريًا

16 دولارًا لكل عضو شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 8400 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 8400 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,070 4,000 تقييم)

8. تريلو

عبر تريلوتريلو هو اسم شائع في لعبة إدارة المشاريع. 👾

أي شخص استخدم أدوات إدارة المشاريع في السنوات العشر الماضية سيتعرف على الأرجح على تخطيط Trello. إنه يعتمد على العمليات الرشيقة ويستخدم لوحة كانبان لمساعدة الفرق في الحفاظ على التعاون المثمر.

يمكنك إنشاء لوحات مختلفة لكل مشروع من مشاريع عملائك ثم عرض لوحة المشروع بالكامل أو عرض المهام القادمة في قائمة المهام أو عرض التقويم. هذا البرنامج رائع لـ إعداد العميل على متن الطائرة وتخطيط المشروع وتتبع تقدم المشروع.

إنها قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة. يمكنك ضبط اللوحة الخاصة بك لتتناسب مع سير عملك، ويمكنك دعوة العملاء إلى اللوحة الخاصة بهم حتى يتمكنوا من رؤية مستندات المشروع ومراجعة المهام.

أفضل الميزات

تسمح لك لوحات Trello بتنظيم مشروعك، وجدولة المهام، وتعيين المهام لأعضاء فريقك أو لعملائك

تساعدك القوالب على إعداد لوحات مشروع العميل بسرعة وسهولة - كل ما عليك فعله هو ملء الفراغات

مئات من عمليات التكامل التي تسمح لك بربط تطبيقاتك المفضلة، مثل Jira وSlack وMicrosoft Teams وDropbox وGoogle Docs

القيود

لا يحتوي هذا البرنامج على ميزات مضمنة لإعداد التقارير أو التحليلات، مما قد يجعل من الصعب تتبع نجاح مشروعك دون إضافة تكامل

يحتوي Trello على ميزات أتمتة محدودة وهو أفضل لتخطيط المشاريع البسيطة بدلاً من المشاريع المعقدة ذات التبعيات المتعددة

التسعير

مجاني

قياسي: 5 دولارات لكل عضو شهريًا

5 دولارات لكل عضو شهريًا القسط: 10 دولارات لكل عضو شهريًا

10 دولارات لكل عضو شهريًا المؤسسات: 17.50 دولارًا أمريكيًا لكل عضو شهريًا

التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 13,340 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 13,340 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 22,680 تقييم)

9. جميعالعملاء

عبر جميع العملاء إذا كان فريقك يعمل بسلاسة، فإن AllClients هو نظام إدارة علاقات العملاء للحفاظ على سلاسة علاقاتك. 🏃‍♂️

هذا أداة إدارة العميل تم تصميمها مع وضع الشركات الصغيرة في الاعتبار. تقول AllClients إنها تقدم "كل ما تحتاجه ولا شيء لا تحتاجه." الترجمة: هذه الأداة سهلة الاستخدام ولكنها ليست غنية بالميزات مثل بعض الخيارات الأخرى في هذه القائمة.

ومع ذلك بالنسبة للعديد من أصحاب الأعمال الصغيرة، فإنها ستكون كل ما تحتاجه. يمكنك تخزين معلومات الاتصال الخاصة بعملائك في قاعدة بيانات العملاء وإرسال رسائل بريد إلكتروني ورسائل نصية قصيرة للبقاء على اتصال.

يمكنك أيضًا أتمتة الكثير من مهامك التسويقية. لذا، حتى لو كان لديك فريق صغير، لن يفوتك أي شيء.

أفضل الميزات

تساعدك أدوات التسويق والتواصل عبر البريد الإلكتروني المدمجة في البقاء على اتصال مع عملائك دون الدفع مقابل برنامج تسويق بريد إلكتروني منفصل

تسمح لك الأتمتة بإرسال رسائل المتابعة ورسائل البريد الإلكتروني، حتى تتمكن من البقاء على اتصال مع العملاء دون الحاجة إلى قضاء ساعات إضافية

تصميم سهل الاستخدام يجعل من السهل البدء في استخدام هذا البرنامج على الفور

القيود

على الرغم من وجود فترة تجريبية مجانية مدتها 14 يومًا، إلا أنه لا توجد خطة مجانية للمستخدمين الذين يحتاجون فقط إلى الميزات الأساسية

يقدم هذا التطبيق خيارات تكامل وتخصيص محدودة

التسعير

اختيار: 24 دولارًا شهريًا

24 دولارًا شهريًا البريميوم: 48 دولارًا شهريًا

48 دولارًا شهريًا الإيليت: 96 دولارًا شهريًا

التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (أكثر من 25 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 25 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 5 تقييمات)

10. Bit.ai

عبر Bit.ai إذا كنت تبحث عن حل أفضل لمشاركة الملفات لإرسال التسليمات إلى العملاء، فإن Bit.ai لديه المستندات اللازمة لإنجاز ذلك. 📝

تعمل أداة التعاون هذه بشكل جيد لجلسات العصف الذهني الداخلية الخاصة بك كما تعمل مع إدارة العملاء العملية

تتيح ميزات التعاون لأعضاء فريقك العمل معًا في الوقت الفعلي سواء كانوا في نفس الغرفة أو في بلدان مختلفة. وبمجرد أن يحين وقت مشاركة العمل، يمكنك إرساله من خلال مساحة عمل قمت بإعدادها لعميلك فقط. كل ما عليك فعله هو نقل الملف.

لذا، لن يرى عميلك إلا ما تريده أنت أن يراه فقط، ويمكنك الاحتفاظ بعملك الداخلي لنفسك - أي خلطتك السرية الخاصة بك. 🥫

أفضل الميزات

تتيح المستندات الذكية التفاعلية التعاون في الوقت الفعلي من أي مكان في العالم مع إمكانية إنشاء الجداول والرسوم البيانية ومقاطع الفيديو وملفات الصور

تعمل الويكي بمثابة قاعدة معرفية حيث يمكنك تخزين معلومات الشركة أو توثيق عملياتك وسياساتك أو إضافة معلومات المشروع لكل عميل

تحافظ مساحات عمل العميل على تنظيم مشاريعك. يمكنك دعوة أصحاب المصلحة ونقل المستندات بين مساحة العمل الداخلية ومساحة عمل العميل عندما يكونون جاهزين للمشاركة

القيود

أفاد بعض المستخدمين أنه قد يكون من الصعب إنشاء المستندات ومشاركتها، ويتعين على المشاهدين اتخاذ خطوات إضافية للوصول إلى المستندات التي تمت مشاركتها معهم

تستند هذه المنصة إلى الويب بالكامل، لذلك لا توجد تطبيقات لسطح المكتب أو الجوال

التسعير

خطة مجانية

الخطة الاحترافية: 8 دولارات لكل عضو شهريًا

8 دولارات لكل عضو شهريًا خطة الأعمال: 15 دولارًا لكل عضو شهريًا

التقييمات والمراجعات

G2: 4/5 (أكثر من 19 تقييم)

4/5 (أكثر من 19 تقييم) Capterra: 5/5 (أكثر من 8 تقييمات)

الجيل التالي من التعاون يبدأ مع ClickUp

هناك الكثير من البرامج التي يمكن أن تساعدك في إدارة مشاريع عملائك، ولكن إذا كنت ترغب في الارتقاء بتعاونك مع عملائك إلى المستوى التالي، فأنت بحاجة إلى السبورات البيضاء والمستندات المشتركة والمراسلة الفورية والتعليق وكل الأشياء التي تسهل العمل معًا في الوقت الفعلي.

ClickUp مصمم للعصف الذهني. إنه مصمم للمشاركة. إنه مصمم للتعاون. إنه مصمم لكل ما تحتاجه الوكالات وشركات الخدمات الاحترافية. 👷

بالإضافة إلى ميزات التعاون، ستحصل أيضًا على إدارة متقدمة للمشروع، وإعداد التقارير، وإدارة الموارد، والتكامل مع آلاف التطبيقات الأخرى، كل ذلك في مكان واحد. أصبحت إدارة مشاريع العملاء الآن أقل شبهاً بإدارة القطط. 🐈‍⬛ ابدأ مجانًا لمعرفة ما إذا كان ClickUp يناسب احتياجاتك من برامج التعاون مع العملاء.