أفضل 10 برامج لإعداد العملاء لعام 2025

سواء كنت تعمل مع عملاء بين الشركات أو مع عملاء بين الشركات والمستهلكين، فإن التأهيل الفعال هو أكثر من مجرد مكافأة لطيفة - إنه عنصر أساسي للحفاظ على علاقة ناجحة مع العميل. في الواقع، فإن دراسة Wyzowl لعام 2020 أن 86% من العملاء الجدد يحافظون على ولائهم للشركات التي تقدم محتوى ما بعد الشراء.

فكيف تضمن تقديم أفضل تجربة تأهيل ممكنة؟

يسعدني أنك سألت.

في هذه المقالة، سوف نتعمق في هذه المقالة في أفضل 10 تجارب تأهيل للعملاء

برامج التأهيل

تطبيقات من شأنها تنظيم وتبسيط عملياتك الداخلية ومنح عملائك تجربة أفضل. 🤩

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج تأهيل العملاء؟

مع وجود العديد من الخيارات، قد يبدو اختيار الأداة المناسبة لإعداد العملاء أمراً مربكاً. لتبسيط عملية اتخاذ القرار، ضع في اعتبارك هذه العوامل الرئيسية:

سهولة الاستخدام: الوقت الذي تقضيه في تعلم نظام معقد هو وقت مستقطع من عملائك. يجب أن يتقن فريقك البرنامج بسرعة بشكل مستقل أو بمساعدة من القاعدة المعرفية للأداة

الوقت الذي تقضيه في تعلم نظام معقد هو وقت مستقطع من عملائك. يجب أن يتقن فريقك البرنامج بسرعة بشكل مستقل أو بمساعدة من القاعدة المعرفية للأداة أتمتة سير العمل : اختر البرنامج الذي يعمل على أتمتة المهام المتكررة حتى تتمكن من تسريع العمليات الداخلية، مما يوفر الوقت للتركيز على بناء علاقات جيدة مع العملاء

: اختر البرنامج الذي يعمل على أتمتة المهام المتكررة حتى تتمكن من تسريع العمليات الداخلية، مما يوفر الوقت للتركيز على بناء علاقات جيدة مع العملاء عمليات التكامل : تأكد من أن البرنامج يتكامل بسهولة مع أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) الحالية , أدوات إدارة المشاريع وبوابات الدفع. هذا يضمن تدفق البيانات بسلاسة، مما يقلل من التدفق اليدوي إدخال البيانات يدويًا ومخاطر الأخطاء

تأكد من أن البرنامج يتكامل بسهولة مع أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) الحالية , أدوات إدارة المشاريع وبوابات الدفع. هذا يضمن تدفق البيانات بسلاسة، مما يقلل من التدفق اليدوي إدخال البيانات يدويًا ومخاطر الأخطاء قنوات الاتصال: قم بتبسيط خطط التواصل باستخدام برنامج يحتوي على أدوات اتصال مدمجة أو يتكامل مع برنامج الاتصال الخاص بك

قم بتبسيط خطط التواصل باستخدام برنامج يحتوي على أدوات اتصال مدمجة أو يتكامل مع برنامج الاتصال الخاص بك التحليلات وإعداد التقارير: يجب أن يتيح لك البرنامج تقييم فعالية عملية تأهيل العميل من خلال تتبع الوقت المستغرق ومشاركة العملاء ومقاييس التحويل

يجب أن يتيح لك البرنامج تقييم فعالية عملية تأهيل العميل من خلال تتبع الوقت المستغرق ومشاركة العملاء ومقاييس التحويل أدوات التغذية الراجعة: يجب أن يسمح لك البرنامج الذي اخترته بجمع التعليقات، حتى تتمكن من فهم احتياجات العميل ونقاط الضعف بشكل أفضل من أجل التحسينات المستقبلية 🛠️

تحافظ أتمتة ClickUp على تنظيمك وتجعل عملية إعداد العميل أمرًا سهلاً للغاية

## أفضل 10 برامج لإعداد العملاء لاستخدامها في عام 2024

لقد بحثنا في كل مكان لإنشاء هذه القائمة التي تضم أفضل 10 برامج لإعداد العملاء

تأهيل العملاء

برامج، كل منها مصمم خصيصًا لحالة استخدام محددة. مهما كانت احتياجات عملك، هناك أداة ستعمل على تبسيط وتحسين عملية التأهيل الخاصة بك. استعد لبناء علاقات ناجحة ودائمة مع العملاء. 🌻

1.

ClickUp

اطلع على أكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp لتخصيص سير عملك وفقًا لاحتياجاتك

ClickUp هي أداة شاملة لإدارة المشاريع، وهي أيضًا أداة مثالية لتبسيط عملية تأهيل العملاء وإدارة علاقات العملاء.

تقدم المنصة العديد من الميزات التي تجعل عملية تأهيل العميل بسيطة، مثل نماذج ClickUp القابلة للتخصيص . استخدمها لضم عملاء جدد من خلال جمع التفاصيل الأساسية من البداية. كما أنها فعالة في جمع ملاحظات العملاء طوال فترة علاقتك، مما يسمح لك بتعديل خدماتك وتحسينها باستمرار. 🙌

باستخدام ClickUp، يمكنك إضفاء لمسة ترحيبية على عملية التأهيل من خلال إنشاء بوابات مخصصة. فهي تسهل الوصول إلى المواد التدريبية وقوائم المراجعة الخاصة بالتأهيل، حتى لا يضيع عملاؤك الجدد.

وفوق كل ذلك, إدارة علاقات العملاء في ClickUp وعملي قوالب إدارة علاقات العملاء لتبدأ بـ إدارة العملاء .

تحسين توليد العملاء المحتملين باستخدام ClickUp Hubspot-دليل تأهيل العميل الموجه من ClickUp Hubspot وقيادة العملاء خلال عملية الإعداد من خلال نموذج ClickUp لإعداد العملاء .

يمكنك أيضًا جمع فرق متعددة معًا باستخدام قالب التعاون في نجاح العميل ClickUp عميل النجاح مصمم لتحسين تجربة العميل بشكل عام.

أفضل ميزات ClickUp:

تعاون مع فريقك في مستندات ClickUp لإنشاء أدلة ترحيبية وقوائم مراجعة وموارد لعملائك

حافظ على تزامن فريقك مع ميزات إدارة المشاريع في ClickUp استخدم أيًا من أكثر من 100 ClickUp AI لكتابة وتحرير أوصاف المهام ورسائل البريد الإلكتروني للعملاء وخطط التدريب بسرعة

إعداد المهام المتكررة للمتابعة المنتظمة مع العملاء

الاتصال بأدوات العمل المفضلة لديك عبر Zapier و أكثر من 100 عملية تكامل أصلية في ClickUp قيود ClickUp:

النماذج محدودة في الباقة المجانية

قد يواجه المستخدمون الجدد منحنى تعليمي

تسعير #### ClickUp:

مجاني للأبد

غير محدود: 7$/شهرًا لكل مستخدم

7$/شهرًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

ملاحظة: يتوفر ClickUp AI على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهرياً

ClickUp التقييمات والمراجعات:

G2: 4.7/5 (أكثر من 8,200 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 8,200 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,700 تقييم)

2. تشورنزيرو

عبر ChurnZero ChurnZero هو برنامج نجاح العملاء مصمم للشركات القائمة على الاشتراك (مثل موفري البرمجيات كخدمة) لاكتساب رؤى حول استخدام المنتج، وزيادة اعتماد المنتج، وتقليل معدلات زبد العملاء بشكل فعال.

قم بتوصيله بمنصة SaaS الخاصة بك وتتبع سلوك الاستخدام بمرور الوقت، مثل عدد مرات تسجيل دخول العملاء والميزات التي يستخدمونها. يساعدك هذا في معرفة أجزاء منتجك التي قد يصعب عليهم استخدامها حتى تتمكن من تقديم دعم مخصص (على سبيل المثال، مع ميزة الإرشادات التفصيلية داخل التطبيق من ChurnZero). 💁

ChurnZero هي الأداة المثالية لشركات البرمجيات كخدمة التي تتطلع إلى تعزيز الاحتفاظ بالعملاء من خلال التواصل الفعال مع العملاء، وتلبية احتياجاتهم بشكل استباقي، وتقليل الوقت اللازم لتقييمهم.

ChurnZero أفضل الميزات:

تتبع تفاصيل العملاء مثل تاريخ البدء، وتاريخ التجديد التالي، وعدد التراخيص، وآخر نشاط، ودرجة NPS

احصل على درجات زبد العملاء لتحديد الحسابات الراضية وتلك التي تحتاج إلى اهتمام

إنشاء عدد غير محدود من شرائح العملاء (مجموعات مستخدمين بخصائص واحتياجات متشابهة) لتحليل أنماط الاستخدام وتخصيص جهود التواصل

إعداد التنبيهات والإجراءات التلقائية التي يتم تشغيلها تلقائيًا من خلال مراحل محددة في رحلة العميل، مثل الإعداد أو التغييرات في بيانات العميل

قيود ChurnZero:

لوحة التحكم غير قابلة للتخصيص

لا يتوفر وضع علامات على أعضاء الفريق والتفاعلات في الوقت الفعلي

لا يسمح لك بحذف حسابات العملاء - يجب عليك الاتصال بفريق دعم العملاء في ChurnZero

تسعير ChurnZero:

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات ChurnZero ChurnZero:

ج2: 4.7/5 (1,091 تقييم)

4.7/5 (1,091 تقييم) Capterra: 4.7/5 (126 تقييم)

3. عميل

عبر عميل العميل هو مشروع شامل و إدارة العملاء وبرنامج تأهيل العملاء لالتقاط العملاء المحتملين تتبع المهام البسيطة والساعات المدفوعة، وإدارة العروض والتقديرات والفواتير. بالإضافة إلى ذلك، يتيح لك التكامل الأصلي مع Stripe قبول المدفوعات عبر الإنترنت عن طريق بطاقة الائتمان أو التحويلات المصرفية ACH.

سواء كنت مستقلاً أو استشارياً أو صاحب وكالة، فإن Clientary مصمم لتخفيف الضغط عن العملاء في الحصول على أموالهم وإدارة الشؤون المالية للأعمال.

أفضل ميزات Clientary:

سهولة الحفاظ على قاعدة بيانات لجميع العملاء بما في ذلك معلومات الاتصال ومبالغ الفواتير المستحقة والملاحظات المهمة لنجاح العميل

تخصيص قوالب الفواتير بشعار علامتك التجارية وألوانها، وعملات متعددة، وضرائب متعددة

إنشاء بوابة إلكترونية للعملاء لعرض التقديرات والفواتير وتقدم المشروع

إنشاء جدول زمني والدفع والمصروفات تقارير لعميل معين أو جميع العملاء ضمن إطار زمني محدد أو المساعدة في تأهيل العملاء بشكل عام

قيود العميل:

يفتقر إلى ميزات إدارة المشاريع المتقدمة مثل الحقول المخصصة وطرق العرض المتعددة

واجهة المستخدم لديها خيارات تخصيص محدودة

تكامل محدود مع بوابات الدفع الرئيسية وتطبيقات الطرف الثالث الأخرى

تسعير العميل

منفرد: 19 دولارًا شهريًا (1 مستخدم من فريق العمل)

19 دولارًا شهريًا (1 مستخدم من فريق العمل) الفريق: 39 دولارًا شهريًا (3 مستخدمين من الموظفين)

39 دولارًا شهريًا (3 مستخدمين من الموظفين) الوكالة: 59 دولارًا شهريًا (5 مستخدمين من الموظفين)

ملاحظة: يتوفر مستخدمون إضافيون على باقة الوكالة مقابل 10 دولارات شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات العملاء:

G2: 4.7/5 (37 تقييمًا)

4.7/5 (37 تقييمًا) Capterra: 4.7/5 (45 تقييمًا)

4. ديميو

عبر ديميو Demio هو برنامج سهل الاستخدام لإعداد العملاء لاستضافة الأحداث عبر الإنترنت مثل الندوات عبر الإنترنت وورش العمل والمؤتمرات. وهو يوفر العديد من العناصر التفاعلية مثل استطلاعات الرأي والنشرات ومشاركة الشاشة والدردشة والإجراءات المميزة (المعروفة أيضًا باسم الحث على اتخاذ إجراء). نظرًا لأنه أداة تعتمد على المتصفح، لا يحتاج الحاضرون إلى تنزيل أي برامج أو مكونات إضافية للانضمام إلى الندوات عبر الإنترنت. 👨‍💻

Demio رائع لأصحاب المشاريع المنفردة، وفرق التسويق، والشركات الناشئة في مجال البرمجيات كخدمة التي تتطلع إلى استخدام الندوات عبر الإنترنت لتوليد عملاء محتملين وإعداد مستخدمين جدد وإجراء عروض توضيحية للمنتجات لتحقيق نجاح أفضل للعملاء.

أفضل ميزات Demio:

إنشاء ندوات عبر الإنترنت وصفحات تسجيل وتذكيرات بالبريد الإلكتروني مع شعار شركتك وألوانها

إعادة توجيه الحضور إلى عنوان URL مخصص عند انتهاء الندوة عبر الإنترنت

تسجيل الندوات عبر الإنترنت تلقائيًا، حتى تتمكن من مشاركة الإعادة مع الحاضرين والآخرين بعد انتهاء الفعاليات

التكامل مع Zapier والتطبيقات الشائعة الأخرى مثل Hubspot وSalesforce وMailchimp وConvertKit

قيود ديميو:

لا يوجد تطبيق لسطح المكتب أو الجوال

تكاملات أصلية محدودة

ميزة مشاركة الشاشة تشارك الشاشة بأكملها فقط، وليس نافذة أو علامة تبويب محددة

تسعير #### ديميو:

البداية: 59 دولارًا شهريًا (مضيف واحد)

59 دولارًا شهريًا (مضيف واحد) النمو: يبدأ من 109 دولارات شهريًا لكل مضيف

يبدأ من 109 دولارات شهريًا لكل مضيف القسط: يبدأ من 2,200 دولار في السنة لكل مضيف

يبدأ من 2,200 دولار في السنة لكل مضيف غير محدود: يبدأ من 22,000 دولار/سنة

تقييمات ومراجعات ديميو

G2: 4.7/5 (139 تقييم)

4.7/5 (139 تقييم) Capterra: 4.7/5 (240 تقييم)

5. موفيلا

عبر موفيلا موفيلا هي منطقة حكم ذاتي مراقبة المشروع وأداة الإدارة التي تجعل بيانات المشروع مركزية وتحلل سير العمل وتقلل من مخاطر المشروع. توفر رؤى في الوقت الفعلي حول سلامة المشروع، وتثير المشكلات المحتملة، وتوفر خطوات قابلة للتنفيذ لحلها لإعادة المشروع إلى المسار الصحيح.

موفيلا هو الأنسب لمديري المشاريع وفرق مكتب إدارة المشاريع (PMO) الذين يتطلعون إلى إدارة مخاطر المشروع بفعالية لضمان سلاسة عملية تأهيل العميل وعلاقات طويلة الأمد مع العميل.

أفضل ميزات موفيلا:

تصور خطط المشروع في طرق عرض متعددة: القائمة وكانبان وجانت وجانت والتقويم والصورة المصغرة

تحديد المهام الحرجة والمشروع وترتيب أولوياتها المنجزات التي تؤثر على تاريخ الانتهاء من الجدول الزمني للمشروع

تلقّي تنبيهات عند اكتشاف مشكلات محتملة أو عند تعريض المراحل الرئيسية للخطر 🚨

التكامل مع التطبيقات شائعة الاستخدام مثل Google Drive وDropbox وMicrosoft Teams وHubspot وSalesforce

قيود موفيلا:

واجهة معقدة مقارنةً ببرامج تأهيل العملاء الأخرى

تكامل وخيارات تخصيص محدودة

يتوفر تنسيق JPG فقط لتصدير تقارير المشروع

تسعير موفيلا:

المبتدئين: 31.25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

31.25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الياقوت: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار الماس: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار للمزودين: اتصل للحصول على الأسعار

اتصل للحصول على الأسعار تفعيل: اتصل للحصول على الأسعار

تقييمات ومراجعات موفيلا

G2: 4.8/5 (13 مراجعة)

4.8/5 (13 مراجعة) Capterra: 4.6/5 (39 مراجعة)

6. نوتون

عبر فكرةفكرة هو مساحة عمل متعددة الاستخدامات و أداة تعاون التي تسمح للمستخدمين بتركيز مجموعة متنوعة من المحتوى - من الملاحظات إلى قواعد البيانات إلى لوحات المهام. استخدم برنامج تأهيل العملاء هذا لتخزين معلومات العميل وتسجيل تفاصيل المشروع وتعيين المهام لأعضاء الفريق وتتبع التقدم المحرز. 📈

تسمح إعدادات أذونات Notion بالتحكم الدقيق عند مشاركة صفحات مساحة العمل مع العملاء. اختر ما إذا كانوا يحصلون على حق العرض أو التعليق أو التعديل أو الوصول الكامل.

بالنسبة لوكالات التسويق الرقمي والشركات الاستشارية التي تبحث عن لوحة مرنة لتبسيط و التعاون في مشاريع العملاء ، فإن Notion هي الأداة المناسبة لك.

أفضل ميزات #### Notion:

ابدأ باستخدام أي من أكثر من 5000 قالب تغطي حالات الاستخدام مثل خرائط طريق المشروع ولوحات المعلومات وأجهزة تتبع الميزانية

التعاون في الوقت الفعلي مع فريقك على مواقع الويكي وقواعد البيانات الخاصة بالشركة

تكامل مع الأدوات الشائعة مثل Google Drive وCanva وCalendly وZoom وSlack

يدعم لغات متعددة، بما في ذلك الإنجليزية والإسبانية والبرتغالية واليابانية والكورية

قيود مفهوم

لا توجد وظيفة أصلية لتتبع الوقت في برنامج تأهيل العملاء

يتباطأ عند العمل على مشاريع كبيرة

لا يدعم الإشعارات للمهام المجدولة

تسعير #### تسعير Notion:

خطة مجانية

بالإضافة: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

10 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

تقييمات ومراجعات

G2: 4.7/5 (4,766 تقييم)

4.7/5 (4,766 تقييم) Capterra: 4.7/5 (1,782 تقييم)

7. GuideCX

عبر GuideCX يعمل برنامج GuideCX لإدارة المشاريع وإعداد العملاء على تحسين الرؤية في الوقت الفعلي و التعاون بين الفرق . كما يساعدك على إدارة العملاء خلال دورة حياة العميل بأكملها. استخدم أيًا من قوالبها القابلة للتخصيص لتوحيد عملية الإعداد و توفير الوقت في المشاريع المستقبلية.

إذا كنت تجد نفسك في كثير من الأحيان تنتظر العملاء لإنهاء الأجزاء الخاصة بهم من المشروع أو تقضي ساعات طويلة في تحديث المشروع الاجتماعات، يمكن أن يساعدك GuideCX في تبسيط التعاون وإبقاء المشاريع على المسار الصحيح.

أفضل ميزات GuideCX:

دعوة أعضاء الفريق والعملاء وأصحاب المصلحة الآخرين لعرض المهام وإكمالها

تصوّر النسبة المئوية لمهام المشروع في مراحل مختلفة - مثل لم تبدأ، والعمل عليها، والمتعثرة، والمنتهية - باستخدام شريط التقدم

تلقي تنبيهات داخل التطبيق أو تنبيهات عبر البريد الإلكتروني عند تعيين مهمة أو عندما تقترب المهام من تواريخ استحقاقها

اجمع ملاحظات العملاء من خلال استطلاعات رضا العملاء (CSAT) عند الوصول إلى مرحلة أساسية

قيود GuideCX:

بطيء عند تحديث المهام مقارنة بخيارات برامج تأهيل العملاء الأخرى في هذه القائمة

استبيانات CSAT غير قابلة للتخصيص مما قد يجعل من الصعب جمع ملاحظات العملاء

تسعير GuideCX:

المبتدئين: 100 دولار شهريًا

100 دولار شهريًا المحترف: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار الممتاز: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار متقدم: اتصل لمعرفة الأسعار

دليلCX التقييمات والمراجعات:

G2: 4.7/5 (329 تقييم)

4.7/5 (329 تقييم) Capterra: 4.6/5 (29 مراجعة)

8. بايبفي

عبر بيبفي Pipefy هو أداة لإدارة العمليات التي تسمح للشركات بتنظيم وأتمتة عملياتها من خلال الأنابيب (المعروفة أيضًا باسم تدفقات عمل كانبان).

وباستخدام الأنابيب لعمليات مختلفة مثل تأهيل العملاء المحتملين والمبيعات وإعداد العملاء، تقوم الفرق بتتبع المهام في مراحل مختلفة من الإنجاز. وبالإضافة إلى ذلك، من السهل أتمتة المهام المتكررة مثل إنشاء بطاقات كانبان جديدة ونقلها وتحديث حقولها.

هذه الميزات تجعله مثاليًا للشركات الصغيرة التي تبحث عن نهج يشبه كانبان لتنظيم ومراقبة سير عمل الإعداد بشكل مرئي.

أفضل ميزات Pipefy:

تخصيص أي من القوالب من مكتبة القوالب الشاملة لإدارة العمليات التجارية المختلفة

استخدام النماذج لالتقاط المعلومات وتخزينها على بطاقات كانبان

تتبع سجل كل مهمة (المعروفة أيضًا باسم بطاقة كانبان)، بما في ذلك مراحل سير العمل والملفات المشتركة والتعليقات

عرض ملخص للمهام في كل مرحلة من مراحل التدفق، ومعرفة أي منها في الوقت المحدد أو المتأخر أو المكتمل

قيود Pipefy:

عدد قليل من عمليات التكامل الأصلية على النظام الأساسي لإعداد العملاء

عروض القائمة وعروض كانبان فقط

غالبًا ما يتم تسليم رسائل المتابعة التلقائية من Pipefy إلى مجلد البريد العشوائي

التسعير النصي لـ Pipefy

المبتدئين: مجاناً

مجاناً الشركات: 23 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

23 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 38 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

38 دولارًا شهريًا لكل مستخدم غير محدود: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Pipefy:

ج2: 4.6/5 (214 تقييم)

4.6/5 (214 تقييم) Capterra: 4.6/5 (303 تقييمات)

9. تدفق المستخدم

عبر تدفق المستخدم Userflow عبارة عن منصة رقمية لتبني العملاء وإعدادهم رقميًا تعمل على تبسيط عملية إعداد المستخدمين لشركات البرمجيات. فهي تتيح لهم إنشاء جولات وقوائم مراجعة واستطلاعات داخل التطبيق خطوة بخطوة للمنتج دون كتابة أي كود برمجي.

من خلال ميزات تأهيل المستخدم، يتعرف العملاء على الميزات الرئيسية للمنتج بسرعة أكبر، مما يعزز المشاركة ويحسن من رضا العملاء بشكل عام. ✨

يعد Userflow مفيدًا بشكل خاص لشركات SaaS التي تتطلع إلى توفير تجربة مستخدم سلسة، وزيادة اعتماد المستخدم، وزيادة معدلات الاحتفاظ.

أفضل ميزات Userflow:

إنشاء تدفقات تأهيل العملاء وتخصيصها دون الحاجة إلى خبرة في الترميز

استخدام التجزئة لتخصيص تجربة تأهيل العملاء لمجموعات مستخدمين محددة

أتمتة التدفقات بناءً على أحداث مثل التسجيل وزيارات الصفحات واستخدامات الميزات

تصوّر كيف يتنقل المستخدمون عبر التدفقات باستخدام مقاييس مثل معدلات المشاهدة والإكمال لتحسين معدلات نجاح العملاء

قيود تدفق المستخدم:

يعمل فقط مع تطبيقات الويب

تكاملات أصلية قليلة

الاستبيانات محدودة التخصيص مقارنة ببرامج تأهيل العملاء الأخرى

تسعير نصي لـ Userflow

بدء التشغيل: يبدأ من 300 دولار شهريًا

يبدأ من 300 دولار شهريًا الإحترافية: تبدأ من 850 دولارًا شهريًا

تبدأ من 850 دولارًا شهريًا المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات المستخدمين

G2: 4.8/5 (95 مراجعة)

4.8/5 (95 مراجعة) Capterra: 4.8/5 (12 مراجعة)

10. جوتفورم

عبر جوتفورمجوتفورم لجمع بيانات العملاء من خلال نماذج التسجيل والاستبيانات ونماذج الطلبات وغيرها. تتيح لك ميزة المنطق الشرطي الخاصة به تكييف النماذج من خلال إظهار أو تحديث أو إخفاء حقول محددة بناءً على مدخلات المستخدم.

بالإضافة إلى ذلك، تسهل جداول Jotform تنظيم عمليات إرسال النماذج والتعامل معها. قم بالتبديل بين طرق عرض الجدول والتقويم والبطاقة والتحميل لتصور البيانات بناءً على تفضيلاتك.

أفضل ميزات Jotform:

إنشاء النماذج من الصفر أو من أي من قوالب Jotform في واجهة سهلة الاستخدام والسحب والإفلات

ترجمة النماذج إلى أكثر من 130 لغة، بما في ذلك الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والهولندية والإيطالية والبرتغالية

شارك الوصول إلى النماذج الخاصة بك عبر الروابط، ورموز QR، وتضمين صفحات الويب، أو قم بتنزيلها كملفات PDF قابلة للتعبئة

التكامل مع أكثر من 100 أداة، بما في ذلك بوابات الدفع مثل PayPal وGoogle Pay وStripe وCashApp Pay وSquare وApp Pay

قيود Jotform:

تحتوي الباقة المجانية على علامة Jotform التجارية وتقتصر على 5 نماذج و100 عملية إرسال شهرية

يعمل البرنامج ببطء وخلل في بعض الأحيان، خاصة عند العمل على نماذج طويلة ومعقدة

قد يواجه المستخدمون الجدد منحنى تعليمي

تسعير جوتفورم:

خطة مجانية

البرونزية: 39 دولارًا في الشهر

39 دولارًا في الشهر الفضية: 49 دولارًا في الشهر

49 دولارًا في الشهر الذهبية: 129 دولارًا شهريًا

129 دولارًا شهريًا للمؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات جوتفورم

ج2: 4.7/5 (204 تقييمات)

4.7/5 (204 تقييمات) Capterra: 4.6/5 (1,559 تقييم)

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