أفضل 10 برامج لتتبع إدارة العملاء في عام 2025

يعد توسيع قاعدة العملاء علامة إيجابية للنجاح. ولكن تأتي معه متطلبات إضافية من إدارة التواصل وتحقيق أهداف النمو. إدارة العملاء صُمم البرنامج لتبسيط سير عمل المهام والأنشطة حتى تتمكن الفرق من التركيز على ما هو أكثر أهمية - تقديم خدمة عملاء من الدرجة الأولى!

في هذا الدليل، سوف نلقي نظرة على أفضل برامج إدارة العملاء لتلبية الاحتياجات الفريدة لعملك!

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج إدارة العملاء؟

يجب أن تبحث فرق العمل عن أدوات إدارة العملاء مع إدارة المهام، استراتيجية إدارة علاقات العملاء ، وإعداد التقارير، والجدولة، وتتبع الأهداف، والتكامل مع طرف ثالث، وإمكانية الوصول عبر الهاتف المحمول لتنمية قاعدة عملائها بطريقة مستدامة.

من من منظور رؤية طويلة الأجل للأعمال، تساعد الممارسات المستدامة في تقليل التكاليف والحفاظ على القدرة التنافسية في سوق متغير. وبدون أدوات إدارة العملاء المناسبة، فإن ذلك يخلق المزيد من العمل لمواكبة العمليات والمسؤوليات الفردية وعملية المبيعات.

فيما يلي ميزات أخرى يجب مراعاتها عند اختيار برنامج إدارة العملاء:

التخصيص لتخصيصاتصالات العملاء والتفضيلات، والمعايير الخاصة بالصناعة، وعمليات البيع

لتخصيصاتصالات العملاء والتفضيلات، والمعايير الخاصة بالصناعة، وعمليات البيع ضوابط الأمان والأذونات للحفاظ على سلامة البيانات، ومنع انتهاكات البيانات، والامتثال للوائح التنظيمية

للحفاظ على سلامة البيانات، ومنع انتهاكات البيانات، والامتثال للوائح التنظيمية أدوات تعاون في الوقت الفعلي للتعليق وتحرير المستنداتومجموعات العروض التقديمية وجداول البيانات

للتعليق وتحرير المستنداتومجموعات العروض التقديمية وجداول البيانات إدارة الميزانية لتخصيص الموارد، وتحديد فرص الإيرادات، وتوقع الاتجاهات المستقبلية

لتخصيص الموارد، وتحديد فرص الإيرادات، وتوقع الاتجاهات المستقبلية الأتمتة لإدارة عمليات المتابعة والتواصل ودورة حياة العميل والمهام المتكررة

لإدارة عمليات المتابعة والتواصل ودورة حياة العميل والمهام المتكررة أدوات تتبع الوقت لتحديد أين تقضي الفرق وقتها وتحسين سير عملها

لتحديد أين تقضي الفرق وقتها وتحسين سير عملها نماذج ويب مخصصة لالتقاط العملاء المحتملين وتخصيص أساليب المبيعات

أفضل 10 تطبيقات لبرامج إدارة العملاء في عام 2024

1. انقر فوق - الأفضل لإدارة بيانات العملاء

استفد من أكثر من 15 طريقة عرض ClickUp لإدارة علاقات العملاء ومهامهم

ClickUp عبارة عن منصة إنتاجية لمساعدة الفرق من جميع الأحجام على تنظيم المهام والحسابات والصفقات والوثائق والعملاء في مكان واحد. مع ميزة قوالب إدارة علاقات العملاء وأكثر من 15 طريقة عرض مرنة، يمكنك بسهولة إدارة كل شيء بدءًا من خطوط أنابيب المبيعات إلى طلبات العملاء. سواءً كنت تفضل القوائم أو الجداول أو لوحة كانبان، فإن ClickUp يجعل من السهل تتبع كل مرحلة من مراحل تفاعلات العملاء!

التواصل جزء أساسي من أي نظام لإدارة العملاء. يجعل ClickUp من السهل التعاون في الصفقات، وإرسال تحديثات المشروع إلى العملاء، و على متن الطائرة للعملاء مع ميزة البريد الإلكتروني المضمنة فيه. بالإضافة إلى ذلك، فإن إضافة روابط العلاقات بين المهام والمستندات تنشئ مسارًا ثنائي الاتجاه للتنقل بين المعلومات ذات الصلة!

ClickUp أفضل الميزات

ملاحظات وتسميات وعلامات للفرز والتصفية المتقدمة، والمزيد من السياق في كل إدخال زمني

حول 1,000 تكامل لجلب جميع البيانات والمعلومات ذات الصلة إلى منصة واحدة ( دمج ClickUp مع Salesforce )

التعليقات المعينة والمترابطة في أي انقر فوق المستند أو مهمة، أو السبورة تعيينات متعددة لتعيين أكثر من عضو في مهمة واحدة في وقت واحد

الإبلاغ و لوحات المعلومات للحصول على نظرة عامة فورية عالية المستوى للعمل

معادلات آلية لحساب وقتك المدفوع بدقة

متقدم تقديرات الوقت للتنبؤ بأسبوع عملك

إنشاء وتتبع المبيعات الأهداف والمقاييس قيود ClickUp

يمكن أن تشكل العديد من أدوات التعاون القوية منحنى تعليمي لبعض المستخدمين

لا تتوفر جميع طرق العرض في تطبيق الجوال - حتى الآن

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : الاتصال لمعرفة الأسعار ClickUp التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 6500 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 6500 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,500 تقييم)

2. HubSpot CRM - الأفضل لإدارة تتبع العملاء

عبر هبسبوت HubSpot CRM هي منصة لإدارة علاقات العملاء مصممة لمساعدة الشركات على النمو. وهي تقدم مجموعة شاملة من الأدوات لمساعدة الفرق على إدارة علاقات العملاء وتفاعلاتهم، بدءاً من تتبع العملاء المحتملين والصفقات إلى إدارة بيانات العملاء. كما أنها تتميز بإمكانيات الأتمتة للمساعدة في تبسيط سير العمل لمندوبي المبيعات ووكلاء خدمة العملاء والمسوقين.

كما أن قدرات التكامل للمنصة تتيح للشركات ربط HubSpot CRM بمجموعة متنوعة من أدوات الجهات الخارجية، مثل منصات التسويق عبر البريد الإلكتروني ومعالجات الدفع. يعد HubSpot CRM أداة مثالية للشركات من جميع الأحجام، بفضل واجهة المستخدم البديهية ومجموعة الميزات الشاملة وقدرات التكامل.

تكامل HubSpot مع ClickUp

أفضل ميزات HubSpot CRM

إدارة جهات الاتصال وخطوط الاتصال

البريد الإلكتروني وتتبع العملاء المحتملين

نشاط موقع الاتصال

منشئ قوالب البريد الإلكتروني

أداة إنشاء صفحات الهبوط

قيود HubSpot CRM

خطط تسعير باهظة الثمن مقارنة ببرامج إدارة العملاء الأخرى

يفتقر إلى أدوات بديهية لأتمتة سير العمل

تسعير HubSpot CRM #### تسعير HubSpot CRM

احترافي : يبدأ من 1,600 دولار شهرياً

: يبدأ من 1,600 دولار شهرياً المؤسسات: اتصل ب HubSpot للحصول على التفاصيل

تقييمات ومراجعات HubSpot

G2 : 4.4/5 (أكثر من 1,800 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 1,800 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 3,600 تقييم)

تحقق من هذه مراجع/ https://clickup.com/ar/blog/127403/undefined/ بدائل هوبسبوت /%href/!

3. Salesforce - الأفضل لإدارة مبيعات العملاء

عبر فريق المبيعات Salesforce هو نظام سحابي قائم على السحابة برنامج إدارة علاقات العملاء مساعدة الشركات على إدارة جهات الاتصال وأنشطة المبيعات. تتيح أداة إدارة العملاء هذه للشركات تخزين البيانات، وإنشاء تقارير مخصصة، وأتمتة عمليات سير العمل، وتتبع تفاعل العملاء. كما يقدم خدمات لأتمتة التسويق والتحليلات وتوليد العملاء المحتملين وغير ذلك.

باستخدام Salesforce، يمكن للشركات الحصول على رؤى حول عملائها واستخدام هذه البيانات لاتخاذ قرارات مستنيرة. ومع عمليات التكامل للاتصال بالبيانات والأنظمة الحالية، تتحكم الفرق في أنظمة إدارة العملاء في مكان واحد.

أفضل ميزات Salesforce

إدارة النشاط لمزامنة رسائل البريد الإلكتروني وأنشطة المشاركة في منصة واحدة

تكامل Slack لتبسيط عملية إدارة العملاء

إدارة الحسابات وجهات الاتصال والعملاء المحتملين والفرص

طريقة عرض مشتركة لكل عميل مع العميل 360

تكامل البريد الإلكتروني مع Gmail أو Outlook

قيود قوة المبيعات

منحنى تعليمي حاد لفهم الأدوات وكيفية استخدامها بفعالية في أعباء العمل اليومية

يتوفر الدعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع على أغلى خطة (راجع هذه*بدائل _Salesforce*!)

تسعير #### Salesforce

الأساسيات : 25 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 25 دولارًا لكل مستخدم شهريًا احترافي : 75 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 75 دولارًا لكل مستخدم شهريًا المؤسسات : 150 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 150 دولارًا لكل مستخدم شهريًا غير محدود: 300 دولار لكل مستخدم شهرياً

تقييمات ومراجعات Salesforce

G2 : 4.3/5 (أكثر من 13,000 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 13,000 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 17,500 تقييم)

تحقق من هذه مراجع/ https://clickup.com/ar/blog/65335/undefined/ أدوات إدارة علاقات العملاء لنظام التشغيل Mac /%href/!

4. Freshworks CRM - الأفضل لتتبع العملاء المحتملين

عبر فريشوركس CRM يسهّل Freshworks CRM على فرق العمل تتبع العملاء المحتملين، وأتمتة الحملات التسويقية، وتقسيم العملاء إلى فئات مختلفة، وإدارة بيانات العملاء في مكان واحد، وبناء علاقات سريعة مع العملاء. من خلال ميزات مثل إدارة جهات الاتصال، وتسجيل العملاء المحتملين، وتجزئة العملاء، وأتمتة المهام، ورؤى العملاء، يمكن للشركات زيادة الإيرادات والحصول على فهم أفضل لعملائها.

تساعد أداة CRM أيضًا فرق العمل في الحفاظ على التنظيم من خلال توفير تقارير مفصلة عن تفاعلات العملاء والسماح للمستخدمين بإعداد تدفقات عمل قائمة على القواعد التي يمكن استخدامها لأتمتة المهام المتكررة. بالإضافة إلى ذلك، تتكامل Freshworks CRM مع تطبيقات الطرف الثالث الشائعة مثل تطبيقات Google وZapier وMailchimp، مما يسهل على الفرق تحقيق أقصى استفادة من بيانات العملاء!

أفضل ميزات برنامج Freshworks CRM Freshworks CRM

إدارة خطوط الإنتاج لتصور عملية المبيعات بأكملها منظمة حسب المرحلة

أهداف المبيعات لتحديد الأهداف وتتبعها بناءً على الإيرادات أو عدد الصفقات

وظائف التصفية والفرز والبحث على تطبيق الهاتف المحمول

لوحات معلومات أداء الصفقات

واجهة السحب والإفلات

قيود إدارة علاقات العملاء في Freshworks CRM

ميزات إدارة المشاريع متوفرة فقط في الخطط باهظة التكلفة

قدرات محدودة لإعداد التقارير لتخصيص المقاييس الرئيسية

تسعير #### Freshworks CRM

المبتدئ : 19 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 19 دولارًا لكل مستخدم شهريًا النمو : 49 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 49 دولارًا لكل مستخدم شهريًا محترف : 95 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 95 دولارًا لكل مستخدم شهريًا المؤسسات: 199 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات Freshworks CRM

G2 : 4.6/5 (أكثر من 900 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 900 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 500 تقييم)

5. Pipedrive - الأفضل لإدارة جهات الاتصال

عبر Pipedrive Pipedrive هو نظام CRM مصمم لمساعدة فرق المبيعات على زيادة إنتاجيتها وإتمام المزيد من الصفقات. وهو يقدم مجموعة من الميزات التي تساعد على تبسيط عملية المبيعات، بما في ذلك إدارة جهات الاتصال، وتتبع البريد الإلكتروني، وتسجيل المكالمات، وتسجيل نقاط العملاء المحتملين، والتنبؤ بالمبيعات، وسير العمل الآلي.

باستخدام Pipedrive، يمكن لفريق المبيعات تنظيم العملاء المحتملين وجهات الاتصال والصفقات بسرعة حتى يتمكنوا من الاستمرار في التركيز على المهام المهمة حقًا. يتيح تطبيق إدارة العملاء أيضًا للمستخدمين إنشاء خطوط أنابيب مخصصة ورسائل بريد إلكتروني تلقائية بسهولة للمساعدة في رعاية العملاء المحتملين وزيادة التحويلات.

أفضل ميزات Pipedrive

تقسيم العملاء المحتملين لإنشاء اتصالات مخصصة ومستهدفة

واجهة السحب والإفلات لتحديث حالات الصفقات بسرعة

تذكيرات النشاط وتعاون الفريق

نماذج ويب قابلة للتخصيص

التنبؤ بالإيرادات

قيود Pipedrive

تخصيص محدود لإعدادات أذونات المستخدم مقارنة ببرامج إدارة العملاء المجانية الأخرى

نطاق المشروع وأدوات إدارة المستندات هي وظائف إضافية مدفوعة

تسعير Pipedrive

أساسي : 14.90 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 14.90 دولارًا لكل مستخدم شهريًا متقدم : 24.90 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 24.90 دولارًا لكل مستخدم شهريًا احترافي : 49.90 دولاراً لكل مستخدم شهرياً

: 49.90 دولاراً لكل مستخدم شهرياً المؤسسات: 99 دولاراً لكل مستخدم شهرياً

Pipedrive التقييمات والمراجعات

G2 : 4.2/5 (أكثر من 1600 تقييم)

: 4.2/5 (أكثر من 1600 تقييم) Capterra: 4.5/5 (2,800+ تقييم)

تحقق من هذه مراجع/ https://clickup.com/ar/blog/65064/undefined/ بدائل Pipedrive /%href/!

6. التنقيط - الأفضل لمشاركة العملاء

عبر تنقيط Drip هي أداة لأتمتة التجارة الإلكترونية مصممة للشركات لزيادة مبيعاتها عبر الإنترنت. وهي توفر التكنولوجيا والأدوات اللازمة لإنشاء وإطلاق وإدارة الحملات التي تستهدف العملاء برسائل البريد الإلكتروني والإشعارات وصفحات الويب المخصصة وغيرها.

Drip's أدوات أتمتة التسويق تساعد الفرق على زيادة مشاركة العملاء وولائهم، وتخصيص تفاعلاتهم، وتحديد العملاء المحتملين ورعايتهم، وتحقيق المزيد من المبيعات، وقياس تأثير جهودهم. تتكامل المنصة مع خدمات الويب الشائعة مثل Shopify وSquarespace وWooCommerce، بحيث يمكن للشركات ربط متجر التجارة الإلكترونية الخاص بها بسهولة بمنصة Drip والبدء بسرعة!

أفضل ميزات #### Drip

التكامل مع برامج التجارة الإلكترونية الشهيرة، بما في ذلك Shopify وBigCommerce وMagento

أتمتة الحملات التسويقية عبر البريد الإلكتروني، وفي الموقع، وقنوات التواصل الاجتماعي

اختبار A / B لما يصل إلى أربعة أشكال مختلفة لمحتوى البريد الإلكتروني أو سطور الموضوع في كل مرة

أكثر من 50 قالب قابل للتخصيص بالكامل

أداة إنشاء نماذج السحب والإفلات

قيود التنقيط

ستستغرق إعدادات سير العمل ومسار التحويل وقتًا في الإنشاء والتكرار للاستخدام الفعال

يفتقر إلى إدارة المشروع أوأدوات التوثيق التسعير بالتنقيط

يبدأ من 39 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 2,500 شخص في قائمة البريد الإلكتروني

تقييمات ومراجعات Drip Drip

G2 : 4.4/5 (أكثر من 450 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 450 تقييم) Capterra: 4.4/5 (170+ تقييم)

المكافأة:_

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7. Zoho CRM - أفضل تطبيق لإدارة العملاء

عبر زوهو CRM يقدم Zoho CRM مجموعة من الأدوات والميزات للشركات لإدارة بيانات عملائها والاستفادة منها. وتشمل هذه الميزات ما يلي إدارة جهات الاتصال، وتتبع العملاء المحتملين، وأتمتة المبيعات، وأتمتة التسويق , تتبع خدمة العملاء والتحليلات وإعداد التقارير. يوفر Zoho CRM أيضًا التكامل مع تطبيقات وخدمات الجهات الخارجية، مثل Zoho Campaigns و Zoho Reports وغيرها.

باستخدام هذه الأدوات، يمكن للشركات الحصول على رؤية أكبر للعلاقات مع العملاء, أتمتة المبيعات العمليات، و بناء علاقات أقوى مع العملاء . بالإضافة إلى ذلك، يوفر برنامج إدارة علاقات العملاء أيضًا حلولاً خاصة بالصناعة لعدد من القطاعات، بما في ذلك البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية والتمويل والرعاية الصحية.

أفضل ميزات Zoho CRM

تجزئة العملاء بناءً على منطقتهم ومتطلباتهم ومصدر العملاء المحتملين ومستوى استجابتهم

تطبيق ماسح ضوئي لبطاقات العملاء المحتملين لاستيرادها تلقائيًا إلى CRM

نماذج من الويب إلى العملاء المحتملين مع أداة بسيطة للسحب والإفلات

التسلسلات الهرمية لربط الحملات الفرعية

قيود Zoho CRM

يتطلب منتجات Zoho الأخرى لاستخدام أداة إدارة العملاء إلى أقصى إمكاناتها

تخصيص القواعد متاح في الخطط باهظة الثمن

تسعير Zoho CRM

قياسي : 14 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 14 دولارًا لكل مستخدم شهريًا احترافي : 23 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 23 دولارًا لكل مستخدم شهريًا مؤسسة : 40 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 40 دولارًا لكل مستخدم شهريًا أقصى حد: 52 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

Zoho CRM التقييمات والمراجعات

G2 : 4/5 (أكثر من 2,300 تقييم)

: 4/5 (أكثر من 2,300 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 6,200 تقييم)

مرجع/ https://clickup.com/ar/blog/69747/undefined/ تحقق من بدائل Zoho /%href/!

8. Airtable - الأفضل لإنشاء نظام إدارة العملاء

عبر الجدول الجوي Airtable هو تعاون قائم على السحابة وأداة إدارة المشاريع التي تجمع بين جدول بيانات سهل الاستخدام وقوة قاعدة البيانات ومرونة التطبيقات المخصصة. باستخدام Airtable، يمكن للفرق الصغيرة إنشاء مساحات عمل تعاونية للغاية للفرق للعمل معًا على المشاريع.

تتكامل المنصة أيضًا مع تطبيقات وخدمات أخرى مثل Slack وZapier وDropbox لتوفير نظام إدارة عملاء كامل لإدارة العملاء.

أفضل ميزات #### Airtable

إجراءات لوظيفة ربط الأهداف لتبسيط إعداد التقارير

النماذج القابلة للمشاركة لتعبئة السجلات في قاعدة Airtable

عرض الجدول الزمني لتتبع الأحداث والموارد والمشاريع

الأتمتة مع وظيفة جافا سكريبت

عرض النموذج لإدارة جهات الاتصال

قيود Airtable

خيارات فرز وتصفية محدودة مقارنة بأدوات برامج إدارة العملاء الأخرى

خيارات التخصيص المحدودة لمظهر مساحة العمل (راجعبدائل Airtable)

تسعير #### Airtable

إصدار مجاني

بالإضافة إلى : 10 دولارات لكل مستخدم شهريًا

: 10 دولارات لكل مستخدم شهريًا محترف : 20 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 20 دولارًا لكل مستخدم شهريًا المؤسسة: اتصل ب Airtable للحصول على التفاصيل

تقييمات ومراجعات Airtable

G2 : 4.6/5 (أكثر من 2100 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 2100 تقييم) Capterra: 4.7/5 (1,700+ تقييم)

9. الاثنين.كوم - الأفضل للتعاون

عبر الاثنين Monday.com هو عبارة عن منصة لإدارة المشاريع للفرق من أجل التعاون والإدارة و تنظيم عملهم . يساعد الفرق على إدارة المشاريع والمهام مع تحديثات في الوقت الفعلي ولوحات المهام المرئية التي تسمح للجميع بتتبع النشاط على المستوى الفردي والجماعي.

وبفضل ميزات مثل الإشعارات التلقائية، وإمكانيات إعداد التقارير، والتكامل مع تطبيقات الطرف الثالث، يسهّل تطبيق Monday على الفرق متابعة مشاريعهم ومهامهم بطريقة مبسطة. كما يتيح للمستخدمين تخصيص لوحات مشاريعهم بسهولة مع خيارات تخطيط مختلفة وإعداد قواعد خاصة باللوحة للحفاظ على تنظيم الجميع!

أفضل ميزات يوم الاثنين

حقول مخصصة لبناء سير عمل دورة المبيعات ونظام إدارة علاقات العملاء

تحميل الملفات من Google Drive أو Dropbox أو Box أو OneDrive لإدارة المستندات

إدارة العملاء المحتملين مع أتمتة المعايير المخصصة

العميلالتواصل مع تكامل البريد الإلكتروني

تخصيص لوحة التحكم بدون رمز

قيود يوم الاثنين

منحنى تعليمي حاد للتعرف على الوظائف والواجهة (راجعبدائل الاثنين)

ميزة عمود تتبع الوقت متوفرة فقط في خطتي Pro و Enterprise فقط

تسعير يوم الاثنين

فرد : مجاني للأبد

: مجاني للأبد أساسي : 8 دولارات لكل مستخدم شهريًا بدءًا من 3 مقاعد

: 8 دولارات لكل مستخدم شهريًا بدءًا من 3 مقاعد معيار : 10 دولارات لكل مستخدم شهريًا بدءًا من 3 مقاعد

: 10 دولارات لكل مستخدم شهريًا بدءًا من 3 مقاعد محترف : 16 دولاراً لكل مستخدم شهرياً ابتداءً من 3 مقاعد

: 16 دولاراً لكل مستخدم شهرياً ابتداءً من 3 مقاعد المؤسسات: اتصل بالاثنين للحصول على التفاصيل

الاثنين التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (7,550+ تقييم)

: 4.7/5 (7,550+ تقييم) Capterra: 4.6/5 (3,700+ تقييم)

10. Nutshell - الأفضل لإدارة خطوط الأنابيب

عبر اختصار Nutshell عبارة عن منصة إدارة خطوط الأنابيب السحابية للفرق لتبسيط عملية تطوير المشروع من الفكرة إلى الإنجاز. وهو يوفر مجموعة من الأدوات لمساعدة الفرق على تخطيط المشاريع وتتبعها والتعاون في الوقت الفعلي.

باستخدام Nutshell، يمكن للفرق إدارة مشاريع متعددة في وقت واحد، وتعيين المهام وتواريخ الاستحقاق، والتواصل مع أعضاء الفريق، ومراقبة التقدم المحرز. تتضمن المنصة أيضاً قوالب إدارة المشاريع والتقارير والتحليلات، ونظام المراسلة لمساعدة الفرق في إدارة العملاء المحتملين من البداية إلى النهاية

باختصار أفضل الميزات

أدوات إدارة جهات الاتصال للعثور على كل جهة اتصال وعميل ومحادثة

نماذج ذكية لجمع العملاء المحتملين مباشرةً من الموقع الإلكتروني

أتمتة المبيعات مع تخصيص مشغّل خط الأنابيب

مخططات تقارير جاهزة للعروض التقديمية

قوالب بريد إلكتروني معدة مسبقًا

قيود الاختصار

الواجهة ليست حديثة أو بديهية مقارنة ببرامج إدارة العملاء الأخرى في هذه القائمة

يتوفر تتبع التقارير والأداء على الخطة المكلفة

تسعير #### Nutshell

التأسيس : 16 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 16 دولارًا لكل مستخدم شهريًا محترف: 42 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات Nutshell باختصار

G2 : 4.2/5 (أكثر من 740 تقييم)

: 4.2/5 (أكثر من 740 تقييم) Capterra: 4.2/5 (370+ تقييمات)

## إدارة علاقات العملاء مع تطبيقات إدارة العملاء

ClickUp عبارة عن منصة قوية ومتعددة الاستخدامات لإدارة عملائك وتحسين سير العمل في عملك! من خلال القضاء على الصوامع وتتبع التواصل السريع، يكون الجميع على نفس الصفحة ويعملون على تحقيق نفس أهداف الإيرادات.

سواءً كنت شركة صغيرة أو مؤسسة كبيرة، فإن ClickUp يتمتع بالمرونة التي تحتاجها فرق العمل المنتجة لتعظيم جهود إدارة خدمة العملاء. ابدأ مساحة عمل ClickUp مجانية اليوم!