أفضل 12 من بدائل Salesforce CRM &؛ المنافسين في عام 2025

تحسنت برمجيات إدارة علاقات العملاء (CRM) بشكل كبير منذ أن أصبحت الأدوات الأولى متاحة. هذه الأدوات تجعل من السهل تخزين بيانات العملاء واستخدامها في إنشاء شخصيات المشترين . أحد أكبر الأسماء في برامج إدارة علاقات العملاء هو Salesforce. ومع ذلك، فإن Salesforce ليس الحل المناسب للجميع.
في هذه المقالة، نناقش بعض بدائل CRM المتاحة. نحن نغطي ما الذي تبحث عنه في بديل Salesforce ونقدم لك التفاصيل التي تحتاجها لتحديد الأداة التي ستساعدك على تحسين علاقاتك مع العملاء بشكل أفضل.
ما الذي يجب أن تبحث عنه في بديل Salesforce؟
يعد Salesforce برنامجًا قويًا لإدارة علاقات العملاء، ولكن أفضل أداة لإدارة علاقات العملاء بالنسبة لك هي الأداة التي توفر أكبر قيمة لعملك. عند البحث عن بدائل Salesforce، ضع هذه المفاهيم في الاعتبار:
- الميزات: انظر إلى الميزات التي تأتي مع جميع الخيارات الرئيسية وحدد أي منها ضروري لمؤسستك
- سهولة الاستخدام: تريد أن يكون موظفوك قادرين على تحقيق أقصى استفادة من نظام إدارة علاقات العملاء، لذلك يجب أن يكون سهل الاستخدام
- التخصيص: نادراً ما يناسب الجميع. البديل الجيد ل Salesforce هو البديل الذي يمكنك تخصيصه ليناسب احتياجاتك
- عمليات التكامل: تحتاج مؤسستك إلى أكثر من مجرد نظام إدارة علاقات العملاء في مجموعتها التقنية، ويجب أن يتكامل برنامج إدارة علاقات العملاء الذي تختاره بشكل جيد مع تلك الأدوات الأخرى
- قابلية التوسع: هدف كل مؤسسة هو النمو. اختر برنامج إدارة علاقات العملاء الذي يمكن أن ينمو معك، حتى لا تحتاج إلى التبديل إذا كبر حجمك أكثر من اللازم
- الأسعار: انظر إلى الأسعار التي تناسب المستوى الذي أنت فيه الآن والمكان الذي ستصل إليه في المستقبل. بعض المنتجات لديها زيادات حادة في الأسعار مع نمو الشركات. استفد من الإصدار التجريبي المجاني إذا عُرض عليك للحصول على تجربة عملية دون التزام
## أفضل 12 بديلاً لفرض المبيعات لاستخدامها في عام 2024
فيما يلي قائمة بـ 12 بديلاً من بدائل Salesforce CRM. ساعد كل برنامج من هذه البرامج الشائعة العديد من المؤسسات في إدارة علاقاتها مع العملاء.
1. انقر فوق
حافظ على أدوات إدارة مشروعك وإدارة علاقات العملاء على منصة واحدة: ClickUp
ClickUp هي عبارة عن منصة لإدارة المشاريع تقدم أيضًا ميزات إدارة علاقات العملاء مثل إدارة جهات الاتصال، وإدارة العملاء المحتملين، ومراقبة خط أنابيب المبيعات. إنه نظام أساسي قائم على السحابة قابل للتخصيص بدرجة كبيرة مع مجموعة من قوالب إدارة علاقات العملاء وتكامل الجهات الخارجية
وباعتباره حلاً قابلاً للتخصيص بدرجة كبيرة، يتيح لك ClickUp إنشاء لوحات معلومات التقارير التي تناسب احتياجاتك وتطوير عمليات سير عمل مخصصة لتحسين عمليات الأعمال. مع قوة تقارير إدارة علاقات العملاء يمكنك تحويل لوحات المعلومات هذه إلى تقارير مطبوعة بسهولة.
ClickUp أفضل الميزات
- إنشاء مهام للأفراد أو الفرق وتعيينها وتتبعها
- مراقبة الوقت المستغرق في المهام والمشاريع
- تسهيل العمل الجماعي والتواصل داخل المنصة
- تعيين المهام ومراقبة التقدم المحرز نحو أهداف محددة
- مشاركة المستندات والتعاون بشأنها داخل CRM
قيود ClickUp
- يمكن أن يكون منحنى التعلم حاداً بالنسبة لبعض الميزات
- يتأخر البرنامج أحياناً عند إكمال المهام المعقدة
تسعير #### ClickUp
- خطة مجانية للأبد: مجاني
- خطة غير محدودة: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم
- خطة الأعمال: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- خطة المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار
ClickUp التقييمات والمراجعات
- G2: 4.7/5 (2,000+ تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (2,000+ تقييم)
2. بيع زندسك
عبر بيع Zendesk Zendesk Sell هو نظام CRM يركز على تلبية احتياجات فرق المبيعات. بالإضافة إلى إدارة جهات الاتصال، فإنه يحتوي على العديد من الميزات لمساعدة مندوبي المبيعات على تتبع العملاء المحتملين وإدارة خطوط الأنابيب وإغلاق الصفقات. إنه نظام أساسي قائم على السحابة يتكامل بسهولة مع منتجات Zendesk الأخرى.
أفضل ميزات Zendesk Sell
- تصور وإدارة فرص المبيعات خلال المراحل المختلفة
- تنظيم وتتبع رحلات العملاء
- اكتساب رؤى حول أداء المبيعات واتجاهاتها
- يتصل ببريدك الإلكتروني لتتبع الاتصالات
الوصولميزات إدارة علاقات العملاء أثناء التنقل مع تطبيق الهاتف المحمول
قيود بيع Zendesk Zendesk
- خيارات تخصيص محدودة لبعض الحقول
- الأخطاء ومواطن الخلل العرضية في تطبيق الهاتف المحمول
تسعير Zendesk Sell
- الفريق: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- النمو: 55 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- احترافي: 115 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- مؤسسي: 169 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
Zendesk بيع Zendesk التقييمات والمراجعات
- G2: 4.2/5 (أكثر من 500 تقييم)
- Capterra: 4.3/5 (150 تقييم)
3. بايبيدرايف
عبر Pipedrive التالي في هذه القائمة من Salesforce بدائل CRM هي Pipedrive . يحتوي على واجهة بسيطة وسهلة الاستخدام تسمح لك بالبدء في العمل بسرعة. يتضمن ميزات لفرق المبيعات، مع إدارة العملاء المحتملين لإغلاق المزيد من المبيعات.
أفضل ميزات Pipedrive
- تتبع الصفقات بسهولة خلال المراحل المختلفة
- مزامنة وتتبع رسائل البريد الإلكتروني داخل CRM
- إنشاء تقارير واكتساب رؤى حول أداء المبيعات
- تلقي إشعارات للمهام والمتابعة المهمة
- تخصيص مهام سير العمل لتتناسب مع احتياجاتك الخاصة
قيود Pipedrive
- ميزات التحليلات وإعداد التقارير ليست بالقوة التي يريدها بعض المستخدمين
- بعض ميزات الأتمتة ناقصة مقارنة بالبدائل
تسعير #### تسعير Pipedrive
- أساسي: 14.90 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- متقدم: 27.90 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- احترافي: 49.90 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- قوي: 64.90 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسة: 99.00 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
Pipedrive التقييمات والمراجعات
- G2: 4.2/5 (1,500+ تقييم)
- Capterra: 4.5/5 (أكثر من 2,500 تقييم)
4. أكتيف كامبين
عبر ActiveCampaign يستهدف ActiveCampaign احتياجات إدارة علاقات العملاء للمؤسسات الصغيرة والكبيرة على حد سواء. وهو يساعد على أتمتة عمليات التسويق والأعمال ويقدم أدوات متنوعة لإدارة العملاء المحتملين وإنشاء حملات بريد إلكتروني مستهدفة. تتكامل ActiveCampaign أيضًا مع العديد من أدوات الجهات الخارجية.
أفضل ميزات ActiveCampaign
- إنشاء تلقائيإدارة الحملة بناءً على سلوك العميل
- تصميم وإرسال حملات بريد إلكتروني مخصصة
- إدارة جهات الاتصال وأتمتة عمليات المبيعات
- تحديد العملاء المحتملين المحتملين وترتيب أولوياتهم بناءً على المشاركة
- مراقبة نشاط المستخدم على موقعك الإلكتروني والفعاليات
قيود ActiveCampaign
- لا يوفر مرونة كبيرة في إدارة جهات الاتصال كما يريد بعض المستخدمين
- يحتوي البرنامج على منحنى تعليمي حاد للتشغيل الآلي والميزات المتقدمة
تسعير ActiveCampaign
- زائد: 19 دولارًا شهريًا
- احترافي: 49 دولارًا شهريًا
- للمؤسسات: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار
تقييمات ومراجعات ActiveCampaign
- G2: 4.4/5 (1,000+ تقييم)
- Capterra: 4.6/5 (أكثر من 2,000 تقييم)
5. HubSpot CRM
عبر هبسبوت HubSpot هي واحدة من أقدم وأنجح برامج إدارة علاقات العملاء، وهي مبتكرة في مجال أتمتة التسويق والمبيعات. وتوفر منصتها مراكز للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء، وكلها تتكامل بسلاسة مع إدارة علاقات العملاء.
أفضل ميزات HubSpot
- يجمع بين أدوات إدارة جهات الاتصال والتسويق والمبيعات وخدمة العملاء
- يسمح لك بأتمتة المهام المتكررة لتبسيط عملية المبيعات
يمكّنك من إدارةاستفسارات العملاء وتذاكر الدعم
- يقدم مئات منتكامل HubSpot
قيود HubSpot
الأسعار مرتفعة، خاصة بالنسبة لالشركات الناشئة التي تبحث عن إدارة علاقات العملاء
- الباقة المجانية لا تقدم ميزات تخصيص كافية
تسعير HubSpot
- مجاني للأبد مجانًا
- للمبتدئين: 50 دولارًا شهريًا
- احترافي: 500 دولار شهريًا
- مؤسسي: 1,200 دولار شهرياً
تقييمات ومراجعات HubSpot
- G2: 4.4/5 (أكثر من 10,000 تقييم)
- Capterra: 4.5/5 (أكثر من 400 تقييم)
6. إيرتابل
عبر الجدول الجويAirtable هو برنامج يعتمد على جداول البيانات يمكنك استخدامه لأغراض إدارة علاقات العملاء المختلفة. مع ميزات لتتبع العملاء المحتملين وإدارة خطوط المبيعات وتخزين بيانات العملاء، يعد Airtable منصة أساسية سهلة الاستخدام لإدارة علاقات العملاء.
أفضل ميزات Airtable
- إنشاء مخصصقواعد بيانات العملاء لحالات الاستخدام المختلفة
- التعاون مع أعضاء الفريق في الوقت الفعلي
- التكامل مع أدوات وخدمات الجهات الخارجية للحصول على وظائف موسعة
- تنظيم المشاريع وتتبعها مع إدارة المهام والموعد النهائي
- تخصيص كيفية عرض البيانات باستخدام خيارات عرض مختلفة
قيود Airtable
- لديه ميزات محدودة مقارنة ببعض المنافسين
- قد يكون من الصعب التكامل مع المنتجات الأخرى
تسعير Airtable
- مجاني للأبد مجاناً
- زائد: 10 دولارات شهرياً لكل مستخدم
- احترافي: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- للمؤسسات: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار
تقييمات ومراجعات Airtable
- G2: 4.6/5 (أكثر من 2,000 تقييم)
- كابيترا: 4.7/5 (أكثر من 1,500 تقييم)
7. سمارتشيت
عبر ورقة ذكية مثل Airtable Smartsheet عبارة عن منصة قائمة على جداول البيانات . يتيح لك إنشاء جداول بيانات ذكية لأغراض مختلفة، بما في ذلك مهام إدارة علاقات العملاء الأساسية. على الرغم من أنه ليس الحل الأكثر تعقيدًا لإدارة علاقات العملاء، إلا أنه يمكنه تخزين بيانات المبيعات وتعزيز الإنتاجية في نظام إدارة علاقات العملاء سهل الاستخدام.
Smartsheet أفضل الميزات
- تخطيط المشاريع وتتبعها وإدارتها باستخدام مخططات جانت وقوائم المهام
- التعاون في الوقت الفعلي ومشاركة الملفات مع أعضاء الفريق
- احصل على نظرة عامة مرئية لطيفة على خط سير المبيعات
- تبسيط العمليات المتكررة باستخدام مهام سير العمل الآلية
- إنشاء تقارير ولوحات معلومات مرئية
قيود برنامج Smartsheet
- منحنى التعلم شديد الانحدار إذا كنت ترغب في استخدام جميع الميزات التي يقدمها
- يشكو بعض المستخدمين من نقص في ميزات الأتمتة
تسعير سمارتشيت
- مجاني للأبد: مجاني
- احترافي: 7 دولارات شهريًا
- الأعمال: 25 دولارًا شهريًا
- للمؤسسات: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار
تقييمات ومراجعات Smartsheet
- G2: 4.5/5 (أكثر من 13,000 تقييم)
- Capterra: 4.5/5 (أكثر من 2,500 تقييم)
8. كاب
عبر كيب Keap، التي كانت تُسمى سابقًا Infusionsoft، هي منصة إدارة علاقات العملاء السحابية التي تعمل على أتمتة عمليات التسويق والمبيعات. يتكامل البرنامج مع أدوات التسويق والمبيعات الشائعة الأخرى للحصول على وظائف موسعة.
يمكن لميزات أتمتة التسويق الخاصة به تحسين إنتاجية فريق المبيعات لديك. يمكن للمؤسسات الصغيرة والشركات الكبيرة على حد سواء الاستفادة من هذه المنصة القوية.
Keap أفضل الميزات
- أتمتة عمليات المبيعات وإدارة جهات الاتصال
- تصميم وتنفيذ حملات تسويق مستهدفة عبر البريد الإلكتروني
- تحديد العملاء المحتملين وترتيب أولوياتهم بناءً على المشاركة والسلوك
- التكامل مع منصات التجارة الإلكترونية لتتبع المبيعات عبر الإنترنت
- تمكين العملاء من حجز المواعيد عبر الإنترنت
قيود Keap
- السعر باهظ بالنسبة لبعض المستخدمين
- يجد بعض العملاء أن الواجهة وعملية الإعداد مربكة لبعض العملاء
سعر Keap
- للمحترفين: 199 دولاراً شهرياً
- الحد الأقصى: 289 دولارًا في الشهر
- ماكس كلاسيك اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار
كيب التقييمات والمراجعات
- G2: 4.2/5 (1,000+ تقييم)
- Capterra: 4.1/5 (1,000+ تقييم)
9. مايكروسوفت ديناميكيات
عبر مايكروسوفت ديناميكيات مناسب للمؤسسات من جميع الأحجام، مايكروسوفت دايناميكس هو النظام الأساسي لإدارة علاقات العملاء في نظام مايكروسوفت البيئي. يتضمن مجموعة شاملة من ميزات إدارة علاقات العملاء ويتكامل مع منتجات Microsoft الأخرى لتوسيع الوظائف.
أفضل ميزات Microsoft Dynamics
- مجموعة شاملة، بما في ذلك إدارة علاقات العملاء وتخطيط موارد المؤسسات وأدوات الأعمال الأخرى
- رؤى قائمة على الذكاء الاصطناعي لتحسين أداء المبيعات
- استفسارات العملاء وقدرات حالة الدعم
- إنشاء الحملات التسويقية المستهدفة وإدارتها
- اتصال سلس مع Office 365 وفرق العمل ومنتجات Microsoft الأخرى
قيود Microsoft Dynamics
- الإعداد معقد ويستغرق وقتاً طويلاً بالنسبة لبعض المستخدمين
- قد يكون التكامل مع المنتجات خارج نظام Microsoft البيئي صعباً
تسعير Microsoft Dynamics
- الأساسيات: 70 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- الإصدار المميز: 100 دولار شهرياً لكل مستخدم
تقييمات ومراجعات Microsoft Dynamics
- G2: 3.8/5 (أكثر من 500 تقييم)
- Capterra: 4.4/5 (أكثر من 5000 تقييم)
10. زوهو CRM
عبر زوهو تقدم Zoho مجموعة معروفة من أدوات الأعمال القائمة على السحابة. Zoho CRM هو حل إدارة علاقات العملاء الخاص بها. يساعد هذا الحل الشركات من جميع الأحجام على إدارة المبيعات والتسويق ودعم العملاء. ويمكنه تخزين بيانات جهات الاتصال وتحسين رضا العملاء وأتمتة المهام.
يتحد Zoho CRM مع أدوات الشركات الأخرى لمشاركة بيانات إدارة علاقات العملاء وتحسين ذكاء الأعمال.
أفضل ميزات Zoho
- أتمتة المهام المتكررة وتبسيط عملية المبيعات
- التواصل مع العملاء عبر قنوات متعددة
- اكتساب رؤى حول أداء المبيعات واتجاهاتها باستخدام أدوات التحليلات وإعداد التقارير
- إنشاء مهام سير عمل تلقائية لتحسين الكفاءة
- الوصول إلى ميزات إدارة علاقات العملاء من خلال تطبيقات الأجهزة المحمولة
قيود Zoho
- الأداء بطيء في بعض الأحيان
- لا تحتوي الباقة المجانية على خيارات تخصيص كافية
تسعير Zoho
- مجاني للأبد مجانًا
- قياسي: 14 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- احترافي: 23 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- مؤسسي: 40 دولاراً شهرياً لكل مستخدم
- نهائي: 52 دولاراً شهرياً لكل مستخدم
تقييمات ومراجعات زوهو
- G2: 4/5 (2,000+ تقييم)
- Capterra: 4.3/5 (أكثر من 6,000 تقييم)
_تحقق من هذه بدائل زوهو !
11. Bitrix24 CRM
عبر بيتريكس 24 Bitrix24 CRM هو الجزء الخاص بعلاقات العملاء في Bitrix24. طورت Bitrix هذه المنصة الشاملة لإدارة الأعمال والتعاون. وهو يتضمن أدوات لـ إدارة علاقات العملاء وإدارة المشاريع .
أفضل ميزات إدارة علاقات العملاء Bitrix24 CRM
- التواصل والتعاون مع أعضاء الفريق
- أتمتة عمليات المبيعات والتسويق
- استخدام المشروع وإدارة المهام أدوات داخل إدارة علاقات العملاء
- التواصل مع العملاء من خلال قنوات متعددة
- تخزين المستندات ومشاركتها
قيود Bitrix24 CRM
- يجد بعض المستخدمين أن واجهة المستخدم معقدة للغاية، خاصة بالنسبة للميزات المتقدمة
- أبلغ بعض المستخدمين عن تباطؤ الأداء في بعض الأحيان
تسعير Bitrix24 CRM
- الأساسي: 49 دولارًا شهريًا
- قياسي: 99 دولارًا شهريًا
- احترافي: 199 دولارًا شهريًا
- المؤسسة: 399 دولارًا شهريًا
تقييمات ومراجعات Bitrix24 CRM #### تقييمات ومراجعات Bitrix24 CRM
- G2: 4.1/5 (500 تقييم)
- Capterra: 4.2/5 (أكثر من 500 تقييم)
12. سيلزفلير
عبر إعلان المبيعات Salesflare هو برنامج CRM يقدم حلاً سهل الاستخدام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. والغرض الأساسي منه هو مساعدة الشركات في تلبية احتياجات إدارة علاقات العملاء الأساسية، مثل أتمتة إدخال البيانات وتبسيط عملية البيع
أفضل ميزات برنامج Salesflare
- تتبع فتح البريد الإلكتروني والنقرات على الروابط والتفاعل مع جهات الاتصال
- تنظيم وإدارة معلومات الاتصال بالعملاء
- تلقّي تذكيرات عند استحقاق المتابعة
- جدولة الاجتماعات بسلاسة مع خيارات التكامل
- تصوُّر فرص المبيعات وإدارتها
قيود برنامج Salesflare
- يحتوي البرنامج على ميزات محدودة في إعداد التقارير مقارنة ببعض منافسيه
- تطبيق الهاتف المحمول ليس غنياً بالميزات والأداء كما يمكن أن يكون
تسعير #### Salesflare
- النمو: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- للمحترفين: 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسة: 99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
تقييمات ومراجعات Salesflare #### تقييمات ومراجعات Salesflare
- G2: 4.8/5 (أكثر من 200 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 100 تقييم)
## ابدأ مع إدارة علاقات العملاء في ClickUp
يمكن أن يكون دمج إدارة علاقات العملاء مع منصة إدارة المشاريع الحالية الخاصة بك أمرًا مزعجًا. لماذا لا تستخدم حل الكل في واحد حيث يمكنك إدارة مشاريعك وعلاقاتك مع العملاء بسهولة؟
ClickUp هي منصة إدارة المشاريع المتكاملة. بفضل قوة أدوات إدارة علاقات العملاء المضمنة مباشرةً في نظام إدارة المشروع الخاص بك، يمكنك البقاء على اطلاع على مشاريعك مع مراقبة جهات اتصال العملاء والعملاء المحتملين وخط المبيعات والتسويق بأكمله.
وأفضل ما في الأمر أننا نقدم لك أدوات جاهزة للاستخدام قوالب إدارة المشاريع وإدارة علاقات العملاء في جميع المستويات، بما في ذلك خطتنا المجانية للأبد. أنشئ حساب ClickUp المجاني الخاص بك وجرِّب كيف أن ClickUp هو بديل قوي لإدارة علاقات العملاء في Salesforce.