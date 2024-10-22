أفضل 12 من بدائل Salesforce CRM &؛ المنافسين في عام 2025

تحسنت برمجيات إدارة علاقات العملاء (CRM) بشكل كبير منذ أن أصبحت الأدوات الأولى متاحة. هذه الأدوات تجعل من السهل تخزين بيانات العملاء واستخدامها في إنشاء شخصيات المشترين . أحد أكبر الأسماء في برامج إدارة علاقات العملاء هو Salesforce. ومع ذلك، فإن Salesforce ليس الحل المناسب للجميع.

في هذه المقالة، نناقش بعض بدائل CRM المتاحة. نحن نغطي ما الذي تبحث عنه في بديل Salesforce ونقدم لك التفاصيل التي تحتاجها لتحديد الأداة التي ستساعدك على تحسين علاقاتك مع العملاء بشكل أفضل.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بديل Salesforce؟

يعد Salesforce برنامجًا قويًا لإدارة علاقات العملاء، ولكن أفضل أداة لإدارة علاقات العملاء بالنسبة لك هي الأداة التي توفر أكبر قيمة لعملك. عند البحث عن بدائل Salesforce، ضع هذه المفاهيم في الاعتبار:

الميزات: انظر إلى الميزات التي تأتي مع جميع الخيارات الرئيسية وحدد أي منها ضروري لمؤسستك

انظر إلى الميزات التي تأتي مع جميع الخيارات الرئيسية وحدد أي منها ضروري لمؤسستك سهولة الاستخدام: تريد أن يكون موظفوك قادرين على تحقيق أقصى استفادة من نظام إدارة علاقات العملاء، لذلك يجب أن يكون سهل الاستخدام

تريد أن يكون موظفوك قادرين على تحقيق أقصى استفادة من نظام إدارة علاقات العملاء، لذلك يجب أن يكون سهل الاستخدام التخصيص: نادراً ما يناسب الجميع. البديل الجيد ل Salesforce هو البديل الذي يمكنك تخصيصه ليناسب احتياجاتك

نادراً ما يناسب الجميع. البديل الجيد ل Salesforce هو البديل الذي يمكنك تخصيصه ليناسب احتياجاتك عمليات التكامل: تحتاج مؤسستك إلى أكثر من مجرد نظام إدارة علاقات العملاء في مجموعتها التقنية، ويجب أن يتكامل برنامج إدارة علاقات العملاء الذي تختاره بشكل جيد مع تلك الأدوات الأخرى

تحتاج مؤسستك إلى أكثر من مجرد نظام إدارة علاقات العملاء في مجموعتها التقنية، ويجب أن يتكامل برنامج إدارة علاقات العملاء الذي تختاره بشكل جيد مع تلك الأدوات الأخرى قابلية التوسع: هدف كل مؤسسة هو النمو. اختر برنامج إدارة علاقات العملاء الذي يمكن أن ينمو معك، حتى لا تحتاج إلى التبديل إذا كبر حجمك أكثر من اللازم

هدف كل مؤسسة هو النمو. اختر برنامج إدارة علاقات العملاء الذي يمكن أن ينمو معك، حتى لا تحتاج إلى التبديل إذا كبر حجمك أكثر من اللازم الأسعار: انظر إلى الأسعار التي تناسب المستوى الذي أنت فيه الآن والمكان الذي ستصل إليه في المستقبل. بعض المنتجات لديها زيادات حادة في الأسعار مع نمو الشركات. استفد من الإصدار التجريبي المجاني إذا عُرض عليك للحصول على تجربة عملية دون التزام

## أفضل 12 بديلاً لفرض المبيعات لاستخدامها في عام 2024

فيما يلي قائمة بـ 12 بديلاً من بدائل Salesforce CRM. ساعد كل برنامج من هذه البرامج الشائعة العديد من المؤسسات في إدارة علاقاتها مع العملاء.

1. انقر فوق

حافظ على أدوات إدارة مشروعك وإدارة علاقات العملاء على منصة واحدة: ClickUp

ClickUp هي عبارة عن منصة لإدارة المشاريع تقدم أيضًا ميزات إدارة علاقات العملاء مثل إدارة جهات الاتصال، وإدارة العملاء المحتملين، ومراقبة خط أنابيب المبيعات. إنه نظام أساسي قائم على السحابة قابل للتخصيص بدرجة كبيرة مع مجموعة من قوالب إدارة علاقات العملاء وتكامل الجهات الخارجية

وباعتباره حلاً قابلاً للتخصيص بدرجة كبيرة، يتيح لك ClickUp إنشاء لوحات معلومات التقارير التي تناسب احتياجاتك وتطوير عمليات سير عمل مخصصة لتحسين عمليات الأعمال. مع قوة تقارير إدارة علاقات العملاء يمكنك تحويل لوحات المعلومات هذه إلى تقارير مطبوعة بسهولة.

ClickUp أفضل الميزات

إنشاء مهام للأفراد أو الفرق وتعيينها وتتبعها

مراقبة الوقت المستغرق في المهام والمشاريع

تسهيل العمل الجماعي والتواصل داخل المنصة

تعيين المهام ومراقبة التقدم المحرز نحو أهداف محددة

مشاركة المستندات والتعاون بشأنها داخل CRM

قيود ClickUp

يمكن أن يكون منحنى التعلم حاداً بالنسبة لبعض الميزات

يتأخر البرنامج أحياناً عند إكمال المهام المعقدة

تسعير #### ClickUp

خطة مجانية للأبد : مجاني

: مجاني خطة غير محدودة : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم خطة الأعمال : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم خطة المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (2,000+ تقييم)

Capterra: 4.7/5 (2,000+ تقييم)

2. بيع زندسك

عبر بيع Zendesk Zendesk Sell هو نظام CRM يركز على تلبية احتياجات فرق المبيعات. بالإضافة إلى إدارة جهات الاتصال، فإنه يحتوي على العديد من الميزات لمساعدة مندوبي المبيعات على تتبع العملاء المحتملين وإدارة خطوط الأنابيب وإغلاق الصفقات. إنه نظام أساسي قائم على السحابة يتكامل بسهولة مع منتجات Zendesk الأخرى.

أفضل ميزات Zendesk Sell

تصور وإدارة فرص المبيعات خلال المراحل المختلفة

تنظيم و تتبع رحلات العملاء اكتساب رؤى حول أداء المبيعات واتجاهاتها

يتصل ببريدك الإلكتروني لتتبع الاتصالات

الوصول ميزات إدارة علاقات العملاء أثناء التنقل مع تطبيق الهاتف المحمول قيود بيع Zendesk Zendesk

خيارات تخصيص محدودة لبعض الحقول

الأخطاء ومواطن الخلل العرضية في تطبيق الهاتف المحمول

تسعير Zendesk Sell

الفريق: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

النمو: 55 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

احترافي: 115 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

مؤسسي: 169 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Zendesk بيع Zendesk التقييمات والمراجعات

G2: 4.2/5 (أكثر من 500 تقييم)

Capterra: 4.3/5 (150 تقييم)

3. بايبيدرايف

عبر Pipedrive التالي في هذه القائمة من Salesforce بدائل CRM هي Pipedrive . يحتوي على واجهة بسيطة وسهلة الاستخدام تسمح لك بالبدء في العمل بسرعة. يتضمن ميزات لفرق المبيعات، مع إدارة العملاء المحتملين لإغلاق المزيد من المبيعات.

أفضل ميزات Pipedrive

تتبع الصفقات بسهولة خلال المراحل المختلفة

مزامنة وتتبع رسائل البريد الإلكتروني داخل CRM

إنشاء تقارير واكتساب رؤى حول أداء المبيعات

تلقي إشعارات للمهام والمتابعة المهمة

تخصيص مهام سير العمل لتتناسب مع احتياجاتك الخاصة

قيود Pipedrive

ميزات التحليلات وإعداد التقارير ليست بالقوة التي يريدها بعض المستخدمين

بعض ميزات الأتمتة ناقصة مقارنة بالبدائل

تسعير #### تسعير Pipedrive

أساسي: 14.90 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

متقدم: 27.90 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

احترافي: 49.90 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

قوي: 64.90 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسة: 99.00 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Pipedrive التقييمات والمراجعات

G2: 4.2/5 (1,500+ تقييم)

Capterra: 4.5/5 (أكثر من 2,500 تقييم)

4. أكتيف كامبين

عبر ActiveCampaign يستهدف ActiveCampaign احتياجات إدارة علاقات العملاء للمؤسسات الصغيرة والكبيرة على حد سواء. وهو يساعد على أتمتة عمليات التسويق والأعمال ويقدم أدوات متنوعة لإدارة العملاء المحتملين وإنشاء حملات بريد إلكتروني مستهدفة. تتكامل ActiveCampaign أيضًا مع العديد من أدوات الجهات الخارجية.

أفضل ميزات ActiveCampaign

إنشاء تلقائي إدارة الحملة بناءً على سلوك العميل

تصميم وإرسال حملات بريد إلكتروني مخصصة

إدارة جهات الاتصال وأتمتة عمليات المبيعات

تحديد العملاء المحتملين المحتملين وترتيب أولوياتهم بناءً على المشاركة

مراقبة نشاط المستخدم على موقعك الإلكتروني والفعاليات

قيود ActiveCampaign

لا يوفر مرونة كبيرة في إدارة جهات الاتصال كما يريد بعض المستخدمين

يحتوي البرنامج على منحنى تعليمي حاد للتشغيل الآلي والميزات المتقدمة

تسعير ActiveCampaign

زائد: 19 دولارًا شهريًا

احترافي: 49 دولارًا شهريًا

للمؤسسات: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات ActiveCampaign

G2: 4.4/5 (1,000+ تقييم)

Capterra: 4.6/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

5. HubSpot CRM

عبر هبسبوت HubSpot هي واحدة من أقدم وأنجح برامج إدارة علاقات العملاء، وهي مبتكرة في مجال أتمتة التسويق والمبيعات. وتوفر منصتها مراكز للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء، وكلها تتكامل بسلاسة مع إدارة علاقات العملاء.

أفضل ميزات HubSpot

يجمع بين أدوات إدارة جهات الاتصال والتسويق والمبيعات وخدمة العملاء

يسمح لك بأتمتة المهام المتكررة لتبسيط عملية المبيعات

يمكّنك من إدارة استفسارات العملاء وتذاكر الدعم يقدم مئات من تكامل HubSpot قيود HubSpot

الأسعار مرتفعة، خاصة بالنسبة ل الشركات الناشئة التي تبحث عن إدارة علاقات العملاء الباقة المجانية لا تقدم ميزات تخصيص كافية



تسعير HubSpot

مجاني للأبد مجانًا

للمبتدئين: 50 دولارًا شهريًا

احترافي: 500 دولار شهريًا

مؤسسي: 1,200 دولار شهرياً

تقييمات ومراجعات HubSpot

G2: 4.4/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4.5/5 (أكثر من 400 تقييم)

6. إيرتابل

عبر الجدول الجويAirtable هو برنامج يعتمد على جداول البيانات يمكنك استخدامه لأغراض إدارة علاقات العملاء المختلفة. مع ميزات لتتبع العملاء المحتملين وإدارة خطوط المبيعات وتخزين بيانات العملاء، يعد Airtable منصة أساسية سهلة الاستخدام لإدارة علاقات العملاء.

أفضل ميزات Airtable

إنشاء مخصص قواعد بيانات العملاء لحالات الاستخدام المختلفة

التعاون مع أعضاء الفريق في الوقت الفعلي

التكامل مع أدوات وخدمات الجهات الخارجية للحصول على وظائف موسعة

تنظيم المشاريع وتتبعها مع إدارة المهام والموعد النهائي

تخصيص كيفية عرض البيانات باستخدام خيارات عرض مختلفة

قيود Airtable

لديه ميزات محدودة مقارنة ببعض المنافسين

قد يكون من الصعب التكامل مع المنتجات الأخرى

تسعير Airtable

مجاني للأبد مجاناً

زائد: 10 دولارات شهرياً لكل مستخدم

احترافي: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

للمؤسسات: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Airtable

G2: 4.6/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

كابيترا: 4.7/5 (أكثر من 1,500 تقييم)

7. سمارتشيت

عبر ورقة ذكية مثل Airtable Smartsheet عبارة عن منصة قائمة على جداول البيانات . يتيح لك إنشاء جداول بيانات ذكية لأغراض مختلفة، بما في ذلك مهام إدارة علاقات العملاء الأساسية. على الرغم من أنه ليس الحل الأكثر تعقيدًا لإدارة علاقات العملاء، إلا أنه يمكنه تخزين بيانات المبيعات وتعزيز الإنتاجية في نظام إدارة علاقات العملاء سهل الاستخدام.

Smartsheet أفضل الميزات

تخطيط المشاريع وتتبعها وإدارتها باستخدام مخططات جانت وقوائم المهام

التعاون في الوقت الفعلي ومشاركة الملفات مع أعضاء الفريق

احصل على نظرة عامة مرئية لطيفة على خط سير المبيعات

تبسيط العمليات المتكررة باستخدام مهام سير العمل الآلية

إنشاء تقارير ولوحات معلومات مرئية

قيود برنامج Smartsheet

منحنى التعلم شديد الانحدار إذا كنت ترغب في استخدام جميع الميزات التي يقدمها

يشكو بعض المستخدمين من نقص في ميزات الأتمتة

تسعير سمارتشيت

مجاني للأبد: مجاني

احترافي: 7 دولارات شهريًا

الأعمال: 25 دولارًا شهريًا

للمؤسسات: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Smartsheet

G2: 4.5/5 (أكثر من 13,000 تقييم)

Capterra: 4.5/5 (أكثر من 2,500 تقييم)

8. كاب

عبر كيب Keap، التي كانت تُسمى سابقًا Infusionsoft، هي منصة إدارة علاقات العملاء السحابية التي تعمل على أتمتة عمليات التسويق والمبيعات. يتكامل البرنامج مع أدوات التسويق والمبيعات الشائعة الأخرى للحصول على وظائف موسعة.

يمكن لميزات أتمتة التسويق الخاصة به تحسين إنتاجية فريق المبيعات لديك. يمكن للمؤسسات الصغيرة والشركات الكبيرة على حد سواء الاستفادة من هذه المنصة القوية.

Keap أفضل الميزات

أتمتة عمليات المبيعات وإدارة جهات الاتصال

تصميم وتنفيذ حملات تسويق مستهدفة عبر البريد الإلكتروني

تحديد العملاء المحتملين وترتيب أولوياتهم بناءً على المشاركة والسلوك

التكامل مع منصات التجارة الإلكترونية لتتبع المبيعات عبر الإنترنت

تمكين العملاء من حجز المواعيد عبر الإنترنت

قيود Keap

السعر باهظ بالنسبة لبعض المستخدمين

يجد بعض العملاء أن الواجهة وعملية الإعداد مربكة لبعض العملاء

سعر Keap

للمحترفين: 199 دولاراً شهرياً

الحد الأقصى: 289 دولارًا في الشهر

ماكس كلاسيك اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

كيب التقييمات والمراجعات

G2: 4.2/5 (1,000+ تقييم)

Capterra: 4.1/5 (1,000+ تقييم)

9. مايكروسوفت ديناميكيات

عبر مايكروسوفت ديناميكيات مناسب للمؤسسات من جميع الأحجام، مايكروسوفت دايناميكس هو النظام الأساسي لإدارة علاقات العملاء في نظام مايكروسوفت البيئي. يتضمن مجموعة شاملة من ميزات إدارة علاقات العملاء ويتكامل مع منتجات Microsoft الأخرى لتوسيع الوظائف.

أفضل ميزات Microsoft Dynamics

مجموعة شاملة، بما في ذلك إدارة علاقات العملاء وتخطيط موارد المؤسسات وأدوات الأعمال الأخرى

رؤى قائمة على الذكاء الاصطناعي لتحسين أداء المبيعات

استفسارات العملاء وقدرات حالة الدعم

إنشاء الحملات التسويقية المستهدفة وإدارتها

اتصال سلس مع Office 365 وفرق العمل ومنتجات Microsoft الأخرى

قيود Microsoft Dynamics

الإعداد معقد ويستغرق وقتاً طويلاً بالنسبة لبعض المستخدمين

قد يكون التكامل مع المنتجات خارج نظام Microsoft البيئي صعباً

تسعير Microsoft Dynamics

الأساسيات: 70 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الإصدار المميز: 100 دولار شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Microsoft Dynamics

G2: 3.8/5 (أكثر من 500 تقييم)

Capterra: 4.4/5 (أكثر من 5000 تقييم)

10. زوهو CRM

عبر زوهو تقدم Zoho مجموعة معروفة من أدوات الأعمال القائمة على السحابة. Zoho CRM هو حل إدارة علاقات العملاء الخاص بها. يساعد هذا الحل الشركات من جميع الأحجام على إدارة المبيعات والتسويق ودعم العملاء. ويمكنه تخزين بيانات جهات الاتصال وتحسين رضا العملاء وأتمتة المهام.

يتحد Zoho CRM مع أدوات الشركات الأخرى لمشاركة بيانات إدارة علاقات العملاء وتحسين ذكاء الأعمال.

أفضل ميزات Zoho

أتمتة المهام المتكررة وتبسيط عملية المبيعات

التواصل مع العملاء عبر قنوات متعددة

اكتساب رؤى حول أداء المبيعات واتجاهاتها باستخدام أدوات التحليلات وإعداد التقارير

إنشاء مهام سير عمل تلقائية لتحسين الكفاءة

الوصول إلى ميزات إدارة علاقات العملاء من خلال تطبيقات الأجهزة المحمولة

قيود Zoho

الأداء بطيء في بعض الأحيان

لا تحتوي الباقة المجانية على خيارات تخصيص كافية

تسعير Zoho

مجاني للأبد مجانًا

قياسي: 14 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

احترافي: 23 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

مؤسسي: 40 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

نهائي: 52 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات زوهو

G2: 4/5 (2,000+ تقييم)

Capterra: 4.3/5 (أكثر من 6,000 تقييم)

_تحقق من هذه بدائل زوهو !

11. Bitrix24 CRM

عبر بيتريكس 24 Bitrix24 CRM هو الجزء الخاص بعلاقات العملاء في Bitrix24. طورت Bitrix هذه المنصة الشاملة لإدارة الأعمال والتعاون. وهو يتضمن أدوات لـ إدارة علاقات العملاء وإدارة المشاريع .

أفضل ميزات إدارة علاقات العملاء Bitrix24 CRM

التواصل والتعاون مع أعضاء الفريق

أتمتة عمليات المبيعات والتسويق

استخدام المشروع و إدارة المهام أدوات داخل إدارة علاقات العملاء

التواصل مع العملاء من خلال قنوات متعددة

تخزين المستندات ومشاركتها

قيود Bitrix24 CRM

يجد بعض المستخدمين أن واجهة المستخدم معقدة للغاية، خاصة بالنسبة للميزات المتقدمة

أبلغ بعض المستخدمين عن تباطؤ الأداء في بعض الأحيان

تسعير Bitrix24 CRM

الأساسي: 49 دولارًا شهريًا

قياسي: 99 دولارًا شهريًا

احترافي: 199 دولارًا شهريًا

المؤسسة: 399 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات Bitrix24 CRM #### تقييمات ومراجعات Bitrix24 CRM

G2: 4.1/5 (500 تقييم)

Capterra: 4.2/5 (أكثر من 500 تقييم)

12. سيلزفلير

عبر إعلان المبيعات Salesflare هو برنامج CRM يقدم حلاً سهل الاستخدام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. والغرض الأساسي منه هو مساعدة الشركات في تلبية احتياجات إدارة علاقات العملاء الأساسية، مثل أتمتة إدخال البيانات وتبسيط عملية البيع

أفضل ميزات برنامج Salesflare

تتبع فتح البريد الإلكتروني والنقرات على الروابط والتفاعل مع جهات الاتصال

تنظيم وإدارة معلومات الاتصال بالعملاء

تلقّي تذكيرات عند استحقاق المتابعة

جدولة الاجتماعات بسلاسة مع خيارات التكامل

تصوُّر فرص المبيعات وإدارتها

قيود برنامج Salesflare

يحتوي البرنامج على ميزات محدودة في إعداد التقارير مقارنة ببعض منافسيه

تطبيق الهاتف المحمول ليس غنياً بالميزات والأداء كما يمكن أن يكون

تسعير #### Salesflare

النمو: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

للمحترفين: 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسة: 99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Salesflare #### تقييمات ومراجعات Salesflare

G2: 4.8/5 (أكثر من 200 تقييم)

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 100 تقييم)

## ابدأ مع إدارة علاقات العملاء في ClickUp

يمكن أن يكون دمج إدارة علاقات العملاء مع منصة إدارة المشاريع الحالية الخاصة بك أمرًا مزعجًا. لماذا لا تستخدم حل الكل في واحد حيث يمكنك إدارة مشاريعك وعلاقاتك مع العملاء بسهولة؟

ClickUp هي منصة إدارة المشاريع المتكاملة. بفضل قوة أدوات إدارة علاقات العملاء المضمنة مباشرةً في نظام إدارة المشروع الخاص بك، يمكنك البقاء على اطلاع على مشاريعك مع مراقبة جهات اتصال العملاء والعملاء المحتملين وخط المبيعات والتسويق بأكمله.

وأفضل ما في الأمر أننا نقدم لك أدوات جاهزة للاستخدام قوالب إدارة المشاريع وإدارة علاقات العملاء في جميع المستويات، بما في ذلك خطتنا المجانية للأبد. أنشئ حساب ClickUp المجاني الخاص بك وجرِّب كيف أن ClickUp هو بديل قوي لإدارة علاقات العملاء في Salesforce.