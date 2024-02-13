أفضل 12 قالبًا لحملات التنقيط للتسويق الفعال عبر البريد الإلكتروني

إذا كنت من محبي موسيقى الراب، فربما يقودك مصطلح "التنقيط" إلى الاعتقاد بأننا سنتحدث في هذا المقال عن العلامات التجارية الراقية للأزياء والمجوهرات باهظة الثمن وأنماط الحياة الفاخرة. وعلى الرغم من أننا لن نتطرق إلى أي شيء رائع من الناحية المادية، إلا أننا سنتحدث عن استراتيجية تواصل رائعة للغاية: حملات التنقيط عبر البريد الإلكتروني. 😎

يمكن أن تكون هذه الحملات، عند تنفيذها بشكل صحيح، مفيدة للغاية للشركات لأنها تأتي مع معدلات نقر وفتح أعلى مقارنة برسائل البريد الإلكتروني المرسلة مرة واحدة.

كما أن حملات البريد الإلكتروني بالتنقيط مصممة لتقديم المعلومات ذات الصلة في الوقت المناسب، وهو أمر مفيد لمقابلة العميل في المكان الذي يتواجد فيه في رحلة العميل وفي كل نقطة من مسار المبيعات.

لذا، لمساعدتك على بدء عملك وتقديم حملات بريد إلكتروني ناجحة، إليك 12 نموذجًا مفيدًا لحملات التنقيط، بالإضافة إلى أداة إدارة المشروع للحفاظ على التسويق عبر البريد الإلكتروني الخاص بك!

ما هي حملة البريد الإلكتروني بالتنقيط؟

تمثل حملات البريد الإلكتروني بالتنقيط سلسلة من رسائل البريد الإلكتروني التلقائية المرسلة إلى قائمة المشتركين المرسلة كاستجابة لإجراءات المستخدم. استنادًا إلى مجموعة من المعلمات المحددة مسبقًا، يتم إرسال رسائل البريد الإلكتروني هذه في تسلسل ويتم تسليمها على جدول زمني محدد .

في سيناريو الحياة الواقعية، قد تبدو حملة البريد الإلكتروني بالتنقيط على هذا النحو:

يصبح الشخص مشتركًا في قائمة بريدك الإلكتروني، وعند التسجيل، ترسل له رسالة بريد إلكتروني أولية (في معظم الحالات، رسالة ترحيبية)

بعد بضعة أيام، عادةً من يومين إلى ثلاثة، ترسل له رسالة بريد إلكتروني ثانية تعرض فيها أكثر ميزاتك شيوعاً إذا كان المنتج أو الخدمة هي محور عملك

بعد حوالي خمسة أيام أو نحو ذلك، تتابع بإرسال رسالة بريد إلكتروني ثالثة تحتوي على عبارة تحث المستلمين على الحث على الشراء لحجز عرض توضيحي أو التسجيل للحصول على نسخة تجريبية مجانية أو ببساطة إجراء عملية شراء

إذن، ما فائدة بذل هذا الجهد الكبير في إرسال رسائل البريد الإلكتروني فقط؟ حسنًا، هناك الكثير! فباستخدام حملة البريد الإلكتروني الصحيحة وبرنامج حملة التنقيط الصحيح، ستحقق ما يلي

إنشاء تواصل مخصص ومستهدف

رعاية العملاء المحتملين والعملاء في كل مرحلة من مراحل رحلة العميل إعداد الأتمتة و تحسين الإنتاجية إنشاء تواصل متسق وفي الوقت المناسب

زيادة معدلات المشاركة والتحويل والاستبقاء

اكتساب رؤى قيمة وقابلة للقياس في جهودك التسويقية عبر البريد الإلكتروني

والمزيد

مثال على سير عمل حملة بريد إلكتروني تم إنشاؤها باستخدام ClickUp Whiteboards

ولجعل إدارة التسويق عبر البريد الإلكتروني أسهل، هناك إدارة المشروع و أدوات اختبار البريد الإلكتروني متاحة، بالإضافة إلى مجموعة من قوالب البريد الإلكتروني بالتنقيط لتوفير الوقت وتقديم رسائل بريد إلكتروني عالية الجودة.

التنسيق الفعال مع فريقك، وتبسيط جدولة المحتوى وتتبع أداء البريد الإلكتروني، وتبسيط بريدك الإلكتروني سير عمل التسويق باستخدام قالب حملة التسويق عبر البريد الإلكتروني ClickUp

نصيحة للمحترفين قم بتخطيط سير عمل سلس ومنتظم لحملة البريد الإلكتروني في ClickUp Whiteboards ، واستخدم قالب التسويق عبر البريد الإلكتروني ClickUp لتحسين تعاون الفريق وتبسيط سير عمل التسويق عبر البريد الإلكتروني.

12 قالب حملة تنقيط البريد الإلكتروني لزيادة معدل الفتح والتفاعل

فيما يلي 12 نموذجًا لحملة تنقيط عبر البريد الإلكتروني لمساعدتك في بدء حملتك وإعطائك أفكارًا حول كيفية التعامل مع رسائلك واستراتيجيتك!

1. حملة تنقيط البريد الإلكتروني الترحيبية

لقد تم استخدام رسائل البريد الإلكتروني الترحيبية منذ عقود كأول رسائل في مسارات التسويق عبر البريد الإلكتروني استقبال المشتركين الجدد وتعريفهم بالشركة أو المنتج أو الخدمة. إلى جانب ذلك، فهي معروفة أيضًا بتحديد نغمة جميع الاتصالات المستقبلية المرسلة من الشركة.

عند استخدامها في شكل تسلسل تنقيط البريد الإلكتروني، يمكن أن تقدم رسائل البريد الإلكتروني الترحيبية جزءًا من أفضل منشورات المدونة الأفضل أداءً للشركة أو المحتوى ذي الصلة بالموضوع، مثل البرامج التعليمية المفيدة ودراسات الحالة. وإذا كنت تشعر بالكرم، يمكنك إضافة هدية مثل رمز خصم أيضًا.

ابدأ حملتك الإعلانية عبر البريد الإلكتروني بالطريقة الصحيحة باستخدام قالب حملة التنقيط من ClickUp . ابدأ بشكل أسرع باستخدام مخطط تفصيلي منظم وقم بصياغة بريدك الإلكتروني الترحيبي ورسائل البريد الإلكتروني الأخرى بالتنقيط بسهولة في ClickUp Docs. يتضمن هذا القالب أيضًا ثلاث صفحات أخرى لحملات البريد الإلكتروني بالتنقيط، مثل العروض الترويجية وإشعارات التجديد والاشتراكات.

والأفضل من ذلك كله، هذا القالب قابل للتخصيص؛ قم بتحرير الصفحة بأكملها، وأضف نسخة مخصصة، وضمِّن الروابط والصور والمزيد.

حملة التنقيط هذه يوفر لك القالب خيارًا لإرسال متتابعة من رسائل البريد الإلكتروني الآلية المخطط لها مسبقًا إلى العملاء الحاليين والجدد من أجل زيادة التفاعل والمبيعات

نصيحة احترافية لأن هذا القالب متاح في مستندات ClickUp يمكنك أنت وفريقك استخدام ClickUp AI لإنشاء نسختك وتحريرها وتلخيصها وحتى تحسينها. بالإضافة إلى ذلك، تتيح لك مستندات ClickUp Docs إمكانية التعاون بينك وبين فرقك داخل صفحات المستند - حيث ستنعكس نسخة التعديل والتغييرات في الوقت الفعلي وستترك تعليقات مخصصة لحل الأسئلة. ستساعدك ميزة الذكاء الاصطناعي في ClickUp على ضبط رسائلك بشكل دقيق، بينما ستُسرّع ميزات التعاون في عملية التعليقات حتى تتمكن من تسليم رسائل البريد الإلكتروني بشكل أسرع.

استخدم ClickUp AI للكتابة بشكل أسرع وصقل نسختك وردودك على البريد الإلكتروني والمزيد

للمزيد من أفكار النسخ لرسائل البريد الإلكتروني الترحيبية، ألقِ نظرة على أمثلة الحملات التنقيطية أدناه:

الرسالة الإلكترونية 1 الموضوع: مرحبًا بك في [اسم شركتك]! عزيزي [الاسم الأول], مرحبًا بك في [اسم شركتك]- نحن متحمسون لانضمامك إلينا!

في [اسم شركتك]، نحن متحمسون لـ [ما تقوم به شركتك أو توفره]. مهمتنا هي [بيان مهمة شركتك].

خلال الأسابيع القليلة القادمة، سنرسل لك سلسلة من رسائل البريد الإلكتروني لمساعدتك في التعرف على شركتنا ومنتجاتنا/خدماتنا وفريق عملنا. يمكنك توقع ما يلي: [وصف موجز للبريد الإلكتروني الأول في السلسلة ] [وصف موجز للبريد الإلكتروني الثاني في السلسلة ] [وصف موجز للبريد الإلكتروني الثالث في السلسلة ]

إذا كان لديك أي أسئلة أو استفسارات أو ملاحظات، لا تتردد في التواصل معنا. فريقنا هنا لدعمك في كل خطوة على الطريق.

شكراً لاختيارك [اسم شركتك]!

مع أطيب التحيات, [اسمك] [اسم شركتك]

البريد الإلكتروني 2 الموضوع: مرحباً بك في [اسم شركتك]]\

مرحباً [الاسم الأول]!

بصفتك عضوًا جديدًا في مجتمعنا، أردنا أن نطمئن عليك ونقدم لك بعض النصائح لمساعدتك على البدء في استخدام [اسم شركتك].

إليك ثلاثة أشياء يمكنك القيام بها لتحقيق أقصى استفادة من عضويتك: 1. قم بإعداد حسابك: تأكد من حصولك على إمكانية الوصول إلى جميع أدواتنا ومواردنا من خلال إعداد حسابك. إذا كنت بحاجة إلى مساعدة، يرجى الاتصال بفريق الدعم لدينا.

2. استكشف منتجاتنا/خدماتنا: نحن نوفر مجموعة من [المنتجات/الخدمات] لمساعدتك [ما يمكن أن تقدمه منتجاتنا/خدماتنا لهم]. خصص بعض الوقت لتصفح عروضنا ومعرفة ما يناسبك.

3. تواصل مع مجتمعنا: يتألف مجتمعنا من [من هو مجتمعك].

تواصلوا مع الأعضاء الآخرين وشاركوا تجاربكم وتعلموا من بعضكم البعض.

إذا كان لديك أي أسئلة أو استفسارات، لا تتردد في التواصل معنا. نحن هنا لدعمك في كل خطوة على الطريق!

[Signature]

البريد الإلكتروني 3 الموضوع: _نصائح وحيل لـ [اسم شركتك]]**

مرحباً [الاسم الأول],

لقد قمنا بتجميع بعض النصائح لمساعدتك على أن تكون أكثر إنتاجية وكفاءة أثناء استخدام منتجاتنا/خدماتنا:

[النصيحة 1]: [وصف موجز للنصيحة 1]: [نصيحة 1] [نصيحة 2]: [وصف موجز للنصيحة 2]: [وصف موجز للنصيحة 2] [نصيحة 3]: [وصف موجز للطرف 3]: [وصف موجز للطرف 3]

إذا كان لديك أي أسئلة أو ملاحظات، لا تتردد في التواصل معنا. فريقنا هنا لدعمك في كل خطوة على الطريق!

[توقيع ]

البريد الإلكتروني 4 الموضوع:شكراً لك على اختيارك [اسم شركتك]_

مرحباً [الاسم الأول],

شكرًا لك على اختيارك لنا كـ [ما توفره شركتك]!

نحن ملتزمون بتقديم أفضل تجربة ممكنة لك. يرجى تخصيص بعض الوقت لتزويدنا بتعليقاتكم من خلال هذا الاستبيان الموجز: [رابط الاستطلاع ].

شكرًا لك على دعمك!

[توقيع ]

2. حملة التنقيط عبر البريد الإلكتروني للتخلي عن سلة التسوق

يمكن لحملات التنقيط عبر البريد الإلكتروني التي تستهدف العملاء المحتملين الذين لم ينتهوا من شراء السلعة (السلع) الموجودة في سلة التسوق الخاصة بهم أن تساعد في استعادة الإيرادات المفقودة ومكافحة معدلات التخلي عن سلة التسوق في التجارة الإلكترونية والتي، وفقًا ل معهد بايمارد يمكن أن يصل إلى 69%.

في معظم الحالات، تتكون حملات التنقيط هذه من حوالي ثلاث رسائل بريد إلكتروني حيث تكون الأولى عبارة عن تذكير بالعناصر الموجودة في عربة التسوق المتروكة، والثانية تقدم نوعًا من الصفقات، والثالثة تذكير أخير بالعربة وكذلك الصفقة.

ضع في اعتبارك أنه عند صياغة حملة التنقيط عبر البريد الإلكتروني لعربة التسوق المتروكة، يجب عليك الابتعاد عن اللغة الترويجية و/أو المعقدة بشكل مفرط وبدلاً من ذلك يجب أن تكون رسالة تذكير أو متابعة دقيقة.

إليك مثال لحملة تنقيط عبر البريد الإلكتروني لتذكير عملائك بإعادة زيارة عربة التسوق الخاصة بهم:

البريد الإلكتروني 1 الموضوع: تذكير: عربة التسوق الخاصة بك في انتظارك! مرحباً [الاسم الأول],

لاحظنا أنك تركت بعض المنتجات في عربة التسوق الخاصة بك دون إكمال عملية الشراء. نحن نتفهم أن الحياة قد تكون مزدحمة، ولكننا لا نريد أن تفوتك المنتجات الرائعة التي كنت مهتمًا بها.

إليك تذكير سريع بالعناصر المتبقية في عربة التسوق الخاصة بك:

المنتج 1 المنتج 2 المنتج 3

لا تدع هذه المنتجات الرائعة تفلت منك - أكمل عملية الشراء اليوم!

إذا كان لديك أي أسئلة أو استفسارات، لا تتردد في التواصل معنا. فريقنا موجود دائماً لمساعدتك.

[Signature]

البريد الإلكتروني 2 الموضوع: تذكير أخير: لا تفوّت فرصة الحصول على عربة التسوق والصفقة!

مرحبًا [الاسم الأول]!

لا يزال لديك منتجات في عربة التسوق الخاصة بك، وكشكر لك على التفكير في منتجاتنا، نقدم لك [رمز الخصم / الشحن المجاني / صفقة أخرى] لاستخدامها عند الدفع.

إليك تذكير سريع بالعناصر المتبقية في عربة التسوق الخاصة بك:

المنتج 1 المنتج 2 المنتج 3

لا تدع هذه المنتجات تفلت منك. استخدم رمز الخصم وأكمل عملية الشراء اليوم!

[توقيع]

المكافأة: قوالب الإعلانات &

قوالب النشرة الإخبارية!_

3. حملة إعادة المشاركة عبر البريد الإلكتروني بالتنقيط

إن حث الأشخاص على اتخاذ إجراء هو الهدف الرئيسي في التسويق، خاصةً إذا لم يقم هؤلاء الأشخاص بأي عمليات شراء أو حتى فتحوا رسائلك التسويقية عبر البريد الإلكتروني مؤخرًا.

ولإعادة إشراك العملاء/المشتركين غير النشطين فإن إطلاق حملة إعادة المشاركة بالتنقيط هي الطريقة المثلى.

ضمن الحملة، يمكنك تضمين أشياء مثل إعادة البيع/العرض، وذكر التحسينات التي أجريتها على منتجك/خدمتك، بالإضافة إلى سرد المزايا التي يأتي بها منتجك/خدمتك. فقط تأكد من إبقاء الأمور ودية ومحترمة.

ضع في اعتبارك أيضًا أن إرسال حملة تنقيط واحدة لإعادة المشاركة لكل مستلم يكفي، وإذا لم يبدِ المستلم أي اهتمام، فقد حان الوقت لإزالته من قائمة جهات الاتصال الخاصة بك.

إليك مثال لحملة تنقيط لإعادة إشراك العملاء وإعادة تنشيطهم:

البريد الإلكتروني 1 الموضوع: ارجع ووفر [النسبة المئوية] على عملية الشراء التالية

مرحباً [اسم العميل]،

_نحن نفتقدك!

بصفتك زبوناً عزيزاً علينا، نريد أن نظهر تقديرنا لك بعروض تخفيضات خاصة بعودتك

_لفترة محدودة فقط، وفر [النسبة المئوية] على مشترياتك القادمة معنا. استخدم الرمز [كود ] عند الدفع للحصول على الخصم الخاص بك

_لا تفوّت هذه الفرصة الرائعة. نحن متشوقون لرؤيتك مرة أخرى في [اسم الشركة]!

[توقيع ]

البريد الإلكتروني 2 الموضوع: أخبار مثيرة! منتجنا/خدمتنا تحسنت للتو_ مرحباً [اسم العميل]!

نحن في [اسم الشركة]، نعمل دائمًا على تحسين منتجاتنا/خدماتنا لنمنحك أفضل تجربة. يسعدنا مشاركة بعض التحديثات التي أجريناها منذ زيارتك الأخيرة.

\ [أدخل تحسينات محددة مثل الشحن الأسرع، والمواد المطورة، والميزات المحسنة، وما إلى ذلك]

نحن متأكدون أن هذه التغييرات ستحدث فرقاً كبيراً في تجربتك معنا. نود أن نسمع تعليقاتك على التحسينات التي أجريناها مؤخراً.

[توقيع ]

إيميل 3 الموضوع: لا تنسى مزايا منتجاتنا/خدماتنا الممتازة_

مرحباً [اسم العميل],

نأمل أن تجدك هذه الرسالة في صحة جيدة ومعنويات عالية!

بصفتك أحد العملاء الأعزاء لـ [اسم الشركة]، نود أن نؤكد لك الفوائد الاستثنائية لمنتجنا/خدمتنا.

تتباهى عروضنا بمزايا لا مثيل لها [أدخل مزايا محددة مثل الراحة والموثوقية والجودة والقدرة على تحمل التكاليف وما إلى ذلك]، ويسعى فريقنا باستمرار إلى التحسين والابتكار لتوفير أفضل تجربة للعملاء.

نحن ندرك أن لديك العديد من الخيارات - نشكرك على اختيارك لنا كمزود خدمة مفضل لديك، ونتطلع إلى خدمتك مرة أخرى قريباً!

[Signature]

4. حملة تنقيط البريد الإلكتروني لرعاية العملاء المحتملين

إن الإمساك بيد جمهورك خلال عملية البيع هي إحدى طرق بناء الثقة والمصداقية وتقريبهم من الهدف النهائي: إجراء عملية الشراء.

يمكن أن يتم هذا الإمساك باليد المجازي من خلال سير عمل إدارة علاقات العملاء حملات رعاية العملاء المحتملين، والتي يجب أن تشرح بفعالية كيف يوفر منتجك/خدمتك قيمة.

كأول بريد إلكتروني في حملة رعاية العملاء المحتملين بالتنقيط، يمكنك إرسال بعض المواد التعليمية. في البريد الإلكتروني بعد ذلك، قم بتضمين بعض الأدلة الاجتماعية، على سبيل المثال، قصص النجاح التي قدمها عملاؤك الحاليون. وكرسالة بريد إلكتروني ثالثة وربما أخيرة، أرسل عرضاً خاصاً لتغطي كل ذلك.

إليك مثال لحملة تنقيط البريد الإلكتروني لرعاية العملاء المحتملين:

البريد الإلكتروني 1 الموضوع: [الموضوع ] 101: كل ما تحتاج إلى معرفته

مرحبًا [الاسم الرئيسي]

شكراً لإعرابك عن اهتمامك ب [اسم شركتك] و [منتجك/خدمتك]. نحن نعلم أن فهم [اسم الموضوع] يمكن أن يكون مربكًا، لذلك وضعنا دليلًا شاملاً لمساعدتك في التعامل مع هذا الموضوع المعقد.

[أدرج ملخصًا موجزًا للمواد التعليمية مثل منشور مدونة أو كتاب إلكتروني أو ورقة بيضاء أو فيديو.]

نأمل أن تجد هذه المواد مفيدة في سعيك لمعرفة المزيد عن [الموضوع]. إذا كانت لديك أي أسئلة أو كنت ترغب في معرفة المزيد عن عروضنا، يُرجى عدم التردد في التواصل معنا.

[توقيع]

البريد الإلكتروني 2 الموضوع: اسمع من عملائنا الراضين_ مرحبًا [اسم العميل الرئيسي]!

نحن نعلم أن اختيار [اسم المنتج/الخدمة] مزود الخدمة يمكن أن يكون قرارًا صعبًا، ونريد أن نساعدك في تسهيل العملية عليك. لهذا السبب نتواصل معك لمشاركة بعض الشهادات من عملائنا الراضين.

[أدرج شهادات العملاء التي تسلط الضوء على مزايا محددة وتجارب إيجابية مع المنتج/الخدمة.]

نأمل أن يساعدك الاستماع إلى شهادات عملائنا السعداء على الشعور بمزيد من الثقة في قرارك باختيار [اسم الشركة]. إذا كانت لديك أي أسئلة أو كنت ترغب في معرفة المزيد عن عروضنا، فلا تتردد في التواصل معنا!

[توقيع ]

البريد الإلكتروني 3 الموضوع: [اسم شركتك ] عرض حصري لك فقط_ مرحباً [اسم الشركة ]!

نحن نقدر اهتمامك ب [اسم شركتك] ونريد أن نقدم لك عرضًا خاصًا شكرًا لك على اهتمامك بعروضنا.

لفترة محدودة فقط، نحن نقدم [عرضًا محددًا مثل خصم أو نسخة تجريبية مجانية أو استشارة ] للعملاء الجدد الذين يسجلون بحلول [تاريخ ]. ما عليك سوى استخدام الرمز [الرمز ] عند الدفع للحصول على عرضك.

نأمل أن يساعدك هذا العرض الحصري على اتخاذ الخطوة التالية في رحلتك مع [اسم الشركة]!

[التوقيع ]

5. حملة تنقيط البريد الإلكتروني المستندة إلى الحدث

سيتطلب الترويج لحدث ما، خاصةً إذا كان حدثًا كبيرًا، جدولة أكثر من بريد إلكتروني واحد في تقويم التسويق . لذا، سيكون إرسال حملة تنقيط عبر البريد الإلكتروني مستندة إلى حدث ما هو أفضل رهان لك.

فمن خلال هذه الأنواع من الحملات، يمكنك تنمية قائمة الحضور وإرسال اتصالات قبل الحدث وبعده.

بالنسبة للرسالة الإلكترونية الأولى في حملتك التنقيطية عبر البريد الإلكتروني المستندة إلى الحدث، يمكنك إرسال رسالة مثل رسالة "احفظ التاريخ" ثم تتبعها بالدعوة الفعلية.

قبل الحدث بفترة وجيزة، أرسل بريدًا إلكترونيًا واحدًا يحتوي على أي معلومات ضرورية ثم رسالة تذكير.

أما بالنسبة للتواصل بعد الفعالية، فيمكن أن تكون رسالة "شكرًا لحضورك" مع ملخص للفعالية ورابط لنموذج لجمع التعليقات من الحضور.

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_هي كاتبة محتوى تقني في Mailtrap ولديها سنوات من الخبرة ككاتبة ومحررة ومسوقة محتوى. وهي متخصصة في تغطية الموضوعات المتعلقة بالتقنية ولكنها تحب إنشاء محتوى ممتع وجذاب لمجالات المحتوى الأخرى أيضًا