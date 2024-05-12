أفضل 10 أمثلة لبرامج إدارة علاقات العملاء وحالات استخدامها لعام 2025

إذا كان العثور على برنامج جديد لإدارة علاقات العملاء على رأس قائمة مهامك التي لا تنتهي، دعنا ننجز هذه المهمة اليوم!

CRM (إدارة علاقات العملاء) هو نظام لإدارة الاتصالات والبيانات اليومية من العملاء المحتملين وجهات الاتصال والعملاء الحاليين. وهي تسمح للشركات بتتبع تفاعلات العملاء وتفضيلاتهم، وتقديم خدمة عملاء أفضل.

وبواسطة برنامج إدارة علاقات العملاء المناسب، تستطيع فرق المبيعات والتسويق نقل العناصر مباشرةً إلى سير عمل إدارة علاقات العملاء وإنجاز المهام. سيبدأون يومهم وهم يعرفون بالضبط ما يجب القيام به وأين يجدون الموارد.

ليس إذا، ولكن _عندما تحتاج الشركات إلى نظام مناسب للحفاظ على تركيز الفرق وإنتاجيتها، ستحتاج إلى أدوات متخصصة لتحقيق النتائج. لمساعدتك في تحديد برنامج إدارة علاقات العملاء الذي سيحدث أكبر تأثير على فريقك، قمنا بتجميع 10 أمثلة لإدارة علاقات العملاء وحالات استخدام.

جدول مقارنة برامج إدارة علاقات العملاء

فيما يلي نظرة عامة سريعة على حالات الاستخدام وهياكل الأعمال لكل برنامج CRM!

جدول مقارنة بين برامج إدارة علاقات العملاء يعرض حالات الاستخدام وأنواع الأعمال _

إدارة علاقات العملاء حالة الاستخدام الأفضل لـ ClickUp إدارة علاقات العملاء وإدارة المشاريع أصحاب الأعمال الحرة، https://clickup.com/ar/blog/25755/undefined/startups، الشركات الصغيرة، الشركات HubSpot إدارة علاقات العملاء الكاملة أصحاب الأعمال الحرة، الشركات الناشئة، الشركات الصغيرة، الشركات Zendesk مكتب المساعدة/ إدارة علاقات العملاء الشركات الناشئة، الشركات الصغيرة، الشركات الصغيرة والمؤسسات فريشوركس إدارة أنشطة المبيعات الشركات الناشئة/https://clickup.com/ar/blog/68224/undefined/Service الشركات/%%href/، الشركات مايكروسوفت ديناميكيات إدارة علاقات العملاء التشغيلية الشركات BIGContacts إدارة جهات الاتصال أصحاب الأعمال الحرة والشركات الناشئة والشركات الصغيرة Salesforce إدارة علاقات العملاء التحليلية الشركات متوسطة الحجم، الشركات ActiveCampaign إدارة الحملات أصحاب الأعمال الحرة، الشركات الناشئة، الشركات الصغيرة، المؤسسات Pipedrive خط أنابيب المبيعات والصفقات الشركات متوسطة الحجم، الشركات جداول بيانات جوجل جداول بيانات إدارة علاقات العملاء أصحاب الأعمال الحرة، SaaS

## أفضل 10 أمثلة على برامج أنظمة إدارة علاقات العملاء في عام 2024

1. انقر فوق

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إدارة بيانات العملاء والمهام الشخصية والاتصالات في ClickUp من أي جهاز

ClickUp يجعل من السهل تنظيم علاقاتك مع العملاء وتنميتها من خلال تصورات البيانات, أتمتة التسويق والاتصالات والمزيد - كل ذلك في مكان واحد. و ClickUp ليس خاصًا بمجال معين! الميزات والأدوات قابلة للتخصيص بالكامل، لذا فرق متعددة الوظائف مثل التسويق ، مهندسو الدعم، و المالية يمكنهم الاستفادة من ClickUp لإدارة مهامهم والمساعدة في إتمام الصفقات بشكل أسرع.

حالة استخدام ClickUp: إدارة علاقات العملاء وإدارة المشاريع عبر الهاتف المحمول

أثناء قيامك بتطوير قاعدة بيانات عملائك وتوليك أعمال عملاء أكثر تعقيدًا، ستحتاج إلى حل إدارة علاقات العملاء وإدارة المشاريع مثل ClickUp لإدارة جميع مستويات فرص المبيعات و الحملات التسويقية .

تساعد ميزات ClickUp في زيادة جهود المبيعات والتسويق بحيث يحصل الجميع على المعلومات التي يحتاجون إليها، عندما يحتاجون إليها. والنتائج؟ علاقات أفضل مع الفريق وتسليم المهام بشكل أسرع لتقديم تجربة عملاء منسقة. فيما يلي طرق أخرى للاستفادة من ClickUp:

قم بتخصيص مساحة عمل ClickUp بحيث تتمتع فرق العمل ومندوبي المبيعات بالمرونة في عرض البيانات بطرق متعددة

تقليل عدد علامات التبويب والتطبيقات المفتوحة باستخدام تكامل ClickUp الأصلي والتكامل مع جهات خارجية تخلص من الصوامع وسرعة التواصل من خلال دمج رسائل البريد الإلكتروني مع ClickUp

أتمتة عمليات المبيعات والتذكيرات والمتابعة وغيرها من المهام الأخرى التي تستغرق وقتًا طويلاً

الوصول إلى ClickUp من أي جهاز سواء كنت في المكتب أو أثناء التنقل

قم بإعداد قوالب CRM لتسليمات العميل وعمليات المبيعات

بناء نموذج تنبؤ المبيعات مع البيانات التاريخية

إذا كنت جديدًا على ClickUp، ابدأ ب قالب ClickUp CRM لاختبار قيادة تخصيص المشروع وأتمتة المبيعات!

إدارة العملاء المحتملين ، وعلاقات العملاء، والمبيعات في مكان واحد باستخدام قالب ClickUp CRM هذا تنزيل قالب إدارة علاقات العملاء

تسعير #### ClickUp

خطة مجانية للأبد (الأفضل للاستخدام الشخصي)

(الأفضل للاستخدام الشخصي) خطة غير محدودة (الأفضل للفرق الصغيرة (7 دولارات/عضو شهريًا)

(الأفضل للفرق الصغيرة (7 دولارات/عضو شهريًا) خطة الأعمال (الأفضل للفرق متوسطة الحجم (12 دولارًا/عضو شهريًا)

تعلم كيف إنشاء إدارة علاقات العملاء في ClickUp **_لإدارة علاقات العملاء!

2. هبسبوت

عبر هبسبوتHubSpot هو حل قوي لإدارة علاقات العملاء

حالة استخدام HubSpot: إدارة علاقات العملاء الكاملة

أكبر عيب في استخدام CRMs متعددة هو أن فريقك يجب أن يضاعف جهوده للحفاظ على تحديث المعلومات. مع منصة CRM مثل Hubspot، يمكنك بسهولة إدارة التفاعلات والبيانات طوال دورة حياة العميل تحت سقف واحد.

يمكن أن يساعد HubSpot CRM في وضع فرق المبيعات في وضع فرق المبيعات لتحسين مشاركة العملاء وزيادة المبيعات وتحسين جهودهم التسويقية. هناك وظائف مختلفة متاحة للمساعدة في إدارة علاقاتك مع العملاء. يمكنك استخدام الموقع الإلكتروني لإنشاء قائمة جهات اتصال، وتتبع التفاعلات مع العملاء، وإرسال رسائل بريد إلكتروني آلية.

تسعير HubSpot

أدوات مجانية

المبتدئين: تبدأ من 18 دولارًا شهريًا مقابل 1,000 جهة اتصال تسويقية

تبدأ من 18 دولارًا شهريًا مقابل 1,000 جهة اتصال تسويقية SCRM Suite Starter: تبدأ من 20 دولارًا شهريًا مقابل 1,000 جهة اتصال تسويقية

تبدأ من 20 دولارًا شهريًا مقابل 1,000 جهة اتصال تسويقية المحترفون: يبدأ من 800 دولار/شهرًا ل 2,000 جهة اتصال تسويقية

المكافأة: *أفضل أدوات برمجيات إدارة علاقات العملاء لنظام التشغيل Mac*

3. زندسك

عبر زندسكزندسك هي منصة لخدمة العملاء تساعد الشركات على تقديم الدعم لعملائها. وهي تقدم مجموعة من الأدوات لمساعدة الشركات على إدارة تفاعلات العملاء، بما في ذلك نظام التذاكر ووظيفة الدردشة، وقاعدة معرفية. يدمج Zendesk مع مجموعة متنوعة من منصات البرامج الأخرى، مما يسهل على الشركات تقديم الدعم عبر جميع القنوات.

حالة استخدام Zendesk: مكتب المساعدة/إدارة علاقات العملاء

A نظام مكتب المساعدة هو جزء حيوي من أي عملية لدعم العملاء. باستخدام نظام مكتب المساعدة، تستطيع الشركات تتبع طلبات دعم العملاء وإدارتها بسهولة.

يمكن استخدام أي برنامج خاص بالتذاكر لجمع ملاحظات العملاء وتتبع مستويات رضا العملاء، لكن Zendesk هو الخيار الأفضل لأنه لا يجعل الأمور أسهل لعملائك فحسب، بل لفرق الدعم الداخلية أيضًا. عندما تكون مشاركة المعلومات سلسة وسهلة الوصول، لا يعودون مدفونين تحت ضغط العمل، بل يقومون بدلاً من ذلك بإضفاء طابع شخصي على تجارب العملاء.

تسعير Zendesk

الإصدار التجريبي المجاني متاح

متاح فريق الدعم: 19 دولارًا أمريكيًا لكل وكيل/شهريًا

19 دولارًا أمريكيًا لكل وكيل/شهريًا الدعم الاحترافي: 55 دولارًا لكل وكيل/شهريًا

55 دولارًا لكل وكيل/شهريًا دعم المؤسسات: 115 دولارًا لكل وكيل/شهريًا

المكافأة:_ أدوات إدارة علاقات العملاء كخدمة !

4. فريشوركس

عبر فريشوركس Freshworks هي مجموعة من البرامج المستندة إلى السحابة تساعد الشركات على إدارة علاقات العملاء والمبيعات والتسويق. يقدم مجموعة متنوعة من الأدوات لتتبع التفاعلات مع العملاء والعملاء المحتملين، بما في ذلك استراتيجية إدارة علاقات العملاء أداة وأداة تسويق عبر البريد الإلكتروني ونظام لإدارة المهام والمشاريع.

حالة استخدام Freshworks: إدارة نشاط المبيعات

تُعد مراقبة نشاط المبيعات جزءًا مهمًا من نظام إدارة علاقات العملاء من أجل زيادة الاحتفاظ بالعملاء . من خلال مراقبة أنشطة المبيعات، يكون لديك رؤية واضحة لأماكن تحقيق أهداف المبيعات أو تجاوزها أو الخروج عن المسار الصحيح. مع Freshworks، لديك عدة طرق لمراقبة أنشطة المبيعات:

استخدم عرض الجدول الزمني المتزامن في تفاعل كل عميل مع نشاطك التجاري

في تفاعل كل عميل مع نشاطك التجاري استخدم لوحات المعلومات لتمنحك لمحة سريعة عن أداء فريقك، بما في ذلك إجماليات المبيعات الأخيرة والعملاء المحتملين النشطين والفرص المفتوحة

لتمنحك لمحة سريعة عن أداء فريقك، بما في ذلك إجماليات المبيعات الأخيرة والعملاء المحتملين النشطين والفرص المفتوحة استخدام مقاييس البريد الإلكتروني وتتبع المقاييس مثل عدد رسائل البريد الإلكتروني التي تم إرسالها، والنسبة المئوية للعملاء الذين استجابوا للبريد الإلكتروني، ومعدلات الارتداد، والمزيد

تسعير #### Freshworks

نسخة تجريبية مجانية لمدة 21 يومًا

النمو: مجانًا لما يصل إلى ثلاثة مستخدمين، ثم 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

مجانًا لما يصل إلى ثلاثة مستخدمين، ثم 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المحترف: 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسة: 69 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

5. مايكروسوفت دايناميكس

عبر مايكروسوفت ديناميكياتمايكروسوفت ديناميكيات BIGContacts هو نظام إدارة جهات الاتصال القائم على السحابة للشركات لتخزين جهات الاتصال الخاصة بهم وإدارتها ومشاركتها مع الآخرين في بيئة آمنة. باستخدام BIGContacts، يمكن للمستخدمين التواصل مع الزملاء والعملاء والشركاء بشكل أكثر فعالية من خلال الوصول الفوري إلى جميع معلومات الاتصال الخاصة بهم في مكان واحد. بالإضافة إلى ذلك، تقدم BIGContacts مجموعة متنوعة من الميزات مثل مشاركة جهات الاتصال، وتذكيرات أعياد الميلاد، والفلاتر المخصصة التي تساعد المستخدمين على البقاء منظمين ومتصلين.

إذا كنت شركة صغيرة تحتاج إلى نظام CRM مريح لإدارة علاقات العملاء دون تعقيدات، فقد تم تصميم BIGContacts لتلبية هذه الاحتياجات.

إدارة جهات الاتصال هي أكثر من مجرد تتبع الأسماء وعناوين البريد الإلكتروني. يتعلق الأمر بإنشاء نظام يساعدك على البقاء على اتصال مع جهات الاتصال الخاصة بك، ويحافظ على تنظيمها، ويسهل عليك العثور على المعلومات التي تحتاجها عندما تحتاج إليها. إليك بعض الإجراءات التي يمكنك اتخاذها لتخصيص واجهة BigContacts الخاصة بك:

استخدام حقول مخصصة لتخزين أي معلومات إضافية عن العملاء المحتملين والعملاء المهمين لعملك

فرز جهات الاتصال وعرضها حسب النشاط المعلق أو القادم أو الفرصة أو آخر اتصال أو آخر اتصال

إنشاء مستخدمين وأدوار وأذونات لإدارة فرقك

عرض اتصالات البريد الإلكتروني المحدَّثة من مكان واحد

كبير: 5 دولارات/شهرًا لكل مستخدم

5 دولارات/شهرًا لكل مستخدم أكبر: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الأكبر: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم أكبر: تسعير مخصص: تسعير مخصص

تحميل مجاني قوالب المبيعات وإدارة علاقات العملاء في ClickUp !

7. قوة المبيعات

عبر فريق المبيعاتفريق المبيعات هي شركة برمجيات قائمة على الحوسبة السحابية توفر حلول إدارة علاقات العملاء وغيرها من الحلول البرمجية للمؤسسات. تساعد Salesforce الشركات على إدارة بيانات العملاء والتفاعلات وعمليات المبيعات. وهي تقدم مجموعة متنوعة من الميزات، بما في ذلك إدارة خط أنابيب المبيعات وإدارة جهات الاتصال وأتمتة التسويق ودعم العملاء.

حالة استخدام Salesforce: إدارة علاقات العملاء التحليلية

تعمل أدوات Salesforce معًا

لفهم بياناتك بعدة طرق. الطريقة الأولى هي استخدامها كمصدر للبيانات. يحتوي نظام إدارة علاقات العملاء على ثروة من البيانات حول العملاء وتفاعلاتهم مع شركتك. يمكن استخدام هذه البيانات للحصول على رؤى حول سلوك العملاء وتفضيلاتهم واتجاهاتهم.

الطريقة الثانية لاستخدام Salesforce للتحليلات هي استخدامه كأداة لإعداد التقارير. يمكن أن تمنحك التقارير التي يتم إنشاؤها من نظام إدارة علاقات العملاء لمحة سريعة عن أداء عملك، وما هي الحملات التسويقية التي تعمل، وأين تحتاج إلى تركيز جهودك.

تسعير #### Salesforce

المبتدئين: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم احترافي: 105 دولار شهريًا لكل مستخدم

105 دولار شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 190 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

190 دولارًا شهريًا لكل مستخدم غير محدود: 355 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم

8. ActiveCampaign

عبر ActiveCampaign ActiveCampaign عبارة عن منصة تسويق عبر البريد الإلكتروني تمكنك من إنشاء وإرسال رسائل إخبارية ورسائل آلية ومحتويات أخرى مستهدفة. كما توفر ميزات قوية للتتبع وإعداد التقارير لقياس نجاح حملاتك وتحسين جهودك. بالإضافة إلى ذلك، تقدم ActiveCampaign مجموعة واسعة من عمليات التكامل مع الخدمات الأخرى، مما يسهل ربط جهودك التسويقية عبر البريد الإلكتروني ببقية أنشطتك التسويقية.

حالة استخدام ActiveCampaign: إدارة الحملة

تعد إدارة الحملة في إدارة علاقات العملاء مهمة مهمة لأي مؤسسة. يمكن استخدام الحملات لاستهداف عملاء محددين أو مجموعات محددة من العملاء بمواد تسويقية أو عروض خاصة أو اتصالات أخرى.

عند إدارة الحملات في نظام إدارة علاقات العملاء مثل ActiveCampaign، ستكون مجهزًا لبناء كل مرحلة حسب تفضيلاتك:

1. تحديد الحملة وأهداف الشركة

2. وضع خطة خطوة بخطوة والمساهمين الرئيسيين لتنفيذ الحملة

3. تحديد الجمهور المستهدف للحملة وإعداد الرسائل المستهدفة

4. إعداد التتبع و أوكرز للتأكد من تحقيق أهداف الحملة

5. تقييم نتائج الحملة وإجراء التغييرات حسب الحاجة للحملات المستقبلية

تسعير ActiveCampaign

تسويق لايت : 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم التسويق الإضافي : 49 دولارًا شهريًا (3 مستخدمين)

: 49 دولارًا شهريًا (3 مستخدمين) التسويق الاحترافي : 149 دولارًا شهريًا (5 مستخدمين)

: 149 دولارًا شهريًا (5 مستخدمين) المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

9. بايبيدرايف

عبر Pipedrive Pipedrive هي أداة لإدارة خط أنابيب المبيعات تساعد الشركات على تتبع دورة المبيعات والتقدم المحرز فيها. إنه حل قائم على السحابة يمكن الوصول إليه من أي جهاز، مما يجعله مثاليًا للشركات التي لديها فريق مبيعات عن بُعد. يوفر Pipedrive مجموعة متنوعة من الميزات مثل خطوط الأنابيب القابلة للتخصيص والمبيعات وتكامل البريد الإلكتروني وتتبع النشاط.

تحقق من دليلنا على برامج إدارة علاقات العملاء الإنشائية !

حالة استخدام Pipedrive: خط أنابيب المبيعات والصفقات

خط أنابيب المبيعات هو تمثيل مرئي لعملية المبيعات الخاصة بك. فهو يساعدك على تتبع الفرص من خلال كل مرحلة من مراحل دورة المبيعات، من العميل المحتمل إلى العميل. يجعل Pipedrive من السهل إعداد خط أنابيب قابل للتخصيص في ثلاث خطوات سهلة:

1. قم بإعداد خط الأنابيب الخاص بك عن طريق إضافة صفقاتك أو استيرادها تلقائياً من جدول بيانات أو من نظام إدارة علاقات العملاء

2. تتبع التقدم من التنبيهات والتذكيرات التلقائية لإبقاء الصفقات على المسار الصحيح

3. أتمتة النمو باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لمساعدتك على تحديد الفرص لإتمام المزيد من المبيعات

تسعير #### تسعير Pipedrive

أساسي: 9.90 دولار شهريًا لكل مستخدم

9.90 دولار شهريًا لكل مستخدم متقدم: 19.90 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

19.90 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم الاحترافية: 39.90 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

39.90 دولارًا شهريًا لكل مستخدم القوة: 49.90 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم

49.90 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 59.90 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

10. جداول بيانات جوجل

عبر مساحة عمل جوجلجداول بيانات جوجل هو محرر جداول بيانات يستند إلى الويب للتعاون على بيانات جديدة من خلال المشاركة والتحرير في الوقت الفعلي. يمكنك إنشاء المستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية مباشرةً في متصفحك، وسيتم حفظها تلقائيًا على Google Drive. كما جزء من مساحة عمل Google ، يمكن للفرق تسريع عمليات سير العمل من خلال ربط جداول البيانات بتطبيقات Google الأخرى للحصول على حل مخصص.

حالة استخدام جداول بيانات Google: جدول البيانات CRM

جدول البيانات هو الطريقة الأكثر شيوعًا لتتبع علاقات العملاء. يمكنك إنشاء جدول باسم العميل ومعلومات الاتصال به وأي ملاحظات لديك عن العميل. سيساعدك هذا على تتبع الاتصالات وأي تفاعلات مع العملاء لديك. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام جدول بيانات لإنشاء تقارير إدارة علاقات العملاء أو تتبع مستويات المخزون

تسعير جداول بيانات جوجل

مجاني لـإدارة علاقات العملاء الشخصية استخدام (مع حساب جوجل)

لـإدارة علاقات العملاء الشخصية استخدام (مع حساب جوجل) مبتدئ الأعمال : 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم الأعمال القياسية : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركة بلس: 18 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

شاهد كيف يمكن لبرنامج إدارة علاقات العملاء تنمية أعمالك

الحقيقة هي أن الوقت غير المتقطع للتركيز على إدارة العميل من الصعب الحصول على المهام. وغالبًا ما تجعل أنظمة إدارة علاقات العملاء القديمة مندوبي المبيعات يقفزون عبر الأطواق للوصول إلى بياناتهم.

عندما يكون كل شيء من المهام الشخصية إلى التعاون مع الفريق في مكان واحد، يكون من السهل العثور على ما تحتاجه وتجنب تكرار العمل. مع ClickUp، ستحصل على أدوات إدارة علاقات العملاء والتكاملات والدعم لإعداد عمليات للمشاريع والصفقات التي يمكن التنبؤ بها إلى المشاريع والصفقات شديدة التعقيد.

سجِّل للحصول على حساب مجاني لتنظيم بيانات عملائك وإضافة قائمة مهامك حتى يكون لديك مصدر واحد للحقيقة بدءًا من اليوم! جرّب ClickUp مجانًا