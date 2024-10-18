11 نظام برمجيات التذاكر لفرق تكنولوجيا المعلومات في عام 2025

يبحث محاربو التذاكر البارعون في مجال التكنولوجيا دائمًا عن أفضل طريقة للتعامل مع عدد كبير من طلبات دعم العملاء. لقد جمعنا لك التشكيلة النهائية من 11 نظاماً لبرامج تذاكر مكتب المساعدة التي ستجعل فريق تكنولوجيا المعلومات لديك في قمة السعادة.

من

تتبع المشكلة فائقة الشحن

إلى ميزات التعاون المتقدمة، يمكن أن تساعد هذه الأدوات في الحفاظ على حصن تكنولوجيا المعلومات لديك منيعًا.

استعد للغزو، تذكرة واحدة في كل مرة! 💥

ما هو برنامج التذاكر؟

برنامج التذاكر هو برنامج كمبيوتر مصمم لتتبع الاستفسارات والمهام والخدمات. وهو يوفر طريقة منظمة لإدارة طلبات خدمة العملاء ومشاكل الدعم الفني من خلال تتبع المشاكل وحل المشاكل. يحتوي هذا النوع من التطبيقات على ميزات مثل تصنيف التذاكر، والتوجيه التلقائي، والتحديثات في الوقت الفعلي، وإعدادات الإشعارات ومقاييس التقارير المفصلة.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برنامج التذاكر؟

تستخدم فرق تكنولوجيا المعلومات برامج حجز التذاكر لمعالجة طلبات العملاء المختلفة والمشاكل التقنية. عند البحث عن البرنامج المثالي لإصدار التذاكر، هناك العديد من الميزات والاعتبارات الرئيسية التي يجب وضعها في الاعتبار:

سهولة الاستخدام: ابحث عن برنامج سهل الاستخدام وبديهي

ابحث عن برنامج سهل الاستخدام وبديهي إدارة التذاكر: تأكد من أن البرنامج يحتوي على ميزات مثل تخصيص التذاكر وتحديد الأولويات وتتبع الحالة

تأكد من أن البرنامج يحتوي على ميزات مثل تخصيص التذاكر وتحديد الأولويات وتتبع الحالة الأتمتة: ابحث عن إمكانات الأتمتة لتبسيط المهام المتكررة، مثل توجيه التذاكر وتصعيدها

استخدم وصفات الأتمتة المُنشأة مسبقًا في ClickUp أو قم بتخصيصها بناءً على احتياجاتك، حتى يتمكن فريقك من التركيز على ما هو أكثر أهمية

التخصيص وقابلية التوسع: ستحتاج إلى التخصيص للتكيف مع تدفقات العمل الخاصة بك ومتطلباتك المحددة، خاصةً مع نموك

ستحتاج إلى التخصيص للتكيف مع تدفقات العمل الخاصة بك ومتطلباتك المحددة، خاصةً مع نموك الاندماج : يجب أن يتكامل البرنامج مع بريدك الإلكتروني أو إدارة علاقات العملاء أو منصات إدارة المشاريع الموجودة لديك

يجب أن يتكامل البرنامج مع بريدك الإلكتروني أو إدارة علاقات العملاء أو منصات إدارة المشاريع الموجودة لديك الإبلاغ والتحليلات: يساعدك الوصول إلى التقارير الشاملة على قياس أداء الفريق وتحديد الاختناقات وتحسين الكفاءة الإجمالية 📊

يساعدك الوصول إلى التقارير الشاملة على قياس أداء الفريق وتحديد الاختناقات وتحسين الكفاءة الإجمالية 📊 الأمان: تأكد من أن البرنامج يلتزم بمعايير الصناعة ويوفر تشفير البيانات والوصول الآمن للمستخدم 🔐

تأكد من أن البرنامج يلتزم بمعايير الصناعة ويوفر تشفير البيانات والوصول الآمن للمستخدم 🔐 إمكانية الوصول عبر الهاتف المحمول: إمكانية الوصول أثناء التنقل تتيح لأعضاء الفريق متابعة التذاكر من أي مكان

إمكانية الوصول أثناء التنقل تتيح لأعضاء الفريق متابعة التذاكر من أي مكان دعم العملاء : يمكن أن يكون الحصول على دعم موثوق به أمرًا بالغ الأهمية عند ظهور المشكلات

من خلال وضع هذه العوامل في الاعتبار ومقارنة أنظمة التذاكر المختلفة، يمكنك العثور على أفضل ما يناسب فريق تكنولوجيا المعلومات أو فريق الدعم لديك. 🎫

أفضل 11 برنامجاً لإصدار التذاكر لاستخدامها في عام 2024

في عالم سريع الخطى لفريق تكنولوجيا المعلومات أو فريق دعم العملاء، فإن البقاء في المقدمة هو اسم لعبة نظام التذاكر. لم يكن الطلب على أنظمة نظام تذاكر مكتب المساعدة السلس أكبر من أي وقت مضى.

ستجد أدناه قائمة بأفضل 11 برنامجاً لإصدار التذاكر لاستخدامها في عام 2024. تستعد جواهر نظام التذاكر هذه للارتقاء ببراعة فريق دعم العملاء لديك.

1.

ClickUp

تخصيص نموذج ClickUp لأغراض مكتب المساعدة عن طريق سحب وإسقاط أي حقل تريده في النموذج

ClickUp

برنامج إدارة المشاريع

يقدم حلاً شاملاً يمكّن فرق تكنولوجيا المعلومات من إدارة استفسارات العملاء في الوقت الفعلي.

يمكن للفرق استخدام

نماذج ClickUp

لإنشاء حقول الاستقبال. يتم تحويل ردود العملاء تلقائيًا إلى مهام قابلة للتتبع. النماذج القياسية، مثل

قالب تذاكر مكتب المساعدة ClickUp

يساعد على تقليل أوقات الاستجابة وتحسين تجربة العملاء.

يتضمن القالب حالات مخصصة مثل مفتوح و قيد التقدم لتتبع تقدم التذاكر، بالإضافة إلى حقول مخصصة لسهولة تصنيفها لفرق الدعم.

ومن خلال ست طرق عرض مختلفة، يمكنك تنظيم فئات التذاكر والأولويات والمزيد بكفاءة باستخدام برنامج المكتب. يعمل القالب أيضاً على تحسين جهود إدارة المشروع من خلال ميزات مثل وضع العلامات والتذكيرات التلقائية ومرفقات الملفات.

يمكن إضافة حقول إضافية عبر ClickUp Forms لالتقاط البيانات التي يحتاجها فريقك.

ClickUp أفضل الميزات

إنشاء حالات تذاكر مخصصة لتتبع تذاكر الدعم، مثل مفتوحة، ملغاة، قيد التقدم، قيد الانتظار، وتصعيد. يمكن للمستخدمين تلقي إشعارات عندما تتغير حالة التذكرة

أتمتة طلبات الدعم وإنشاء نماذج لاستخدامها من قِبل فريقك، وهو أمر مفيد بشكل خاص مع ارتفاع حجم التذاكر

يتوافق ClickUp مع لوائح الامتثال للائحة العامة لحماية البيانات العامة (GDPR) والمستوى 1 لمزود خدمة PCI DSS وCCPA

قيود ClickUp

يقدم ClickUp عددًا كبيرًا من الميزات، ولكن قد يكون منحنى التعلُّم مرتفعًا وصعبًا بالنسبة للبعض

لا تتضمن الباقة المجانية إمكانية الوصول إلى عرض النماذج

تسعير #### ClickUp

مجانية للأبد

غير محدودة: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم شركة بلس: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 8,200 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 8,200 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,700 تقييم)

2. ديسكبرو

عبر

ديسكبرو

Deskpro هي أداة إدارة خدمة قائمة على السحابة تتألق بعدد من الميزات البارزة. يعمل دعمه متعدد القنوات على دمج جميع استفسارات العملاء من البريد الإلكتروني والدردشة ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها في منصة مركزية واحدة ونظام تذاكر تكنولوجيا المعلومات.

لن يمر أي استفسار دون أن يلاحظه أحد.

يتفوق Deskpro كحل لفرق متعددة للعمل معًا. يمكن لفرق دعم العملاء وفرق الدعم الداخلية وفرق المبيعات الاستفادة من Deskpro من خلال الاتصالات وإدارة المهام .

يمكن للفرق أيضًا إنشاء عمليات تكامل مع منصات مثل Google Suite وSlack وTrello. تتوفر عمليات تكامل إضافية من خلال Zapier.

Deskpro أفضل الميزات

يمكن للعملاء التبديل بين النشر السحابي والنشر داخل الشركة في أي وقت

تحافظ مراكز البيانات المتعددة الموجودة في جميع أنحاء العالم على أمان معلوماتك

واجهة سهلة الاستخدام تسهل على العملاء العثور على الحلول بأنفسهم

قيود #### قيود Deskpro

يتعين على الفرق أن تدفع مقابل الوظائف الإضافية لأشياء مثل التأهيل، وتدريب الوكلاء، وشهادات الوكلاء

قد تكون عمليات التكامل صعبة بالنسبة لنظام تذاكر الدعم

تسعير #### تسعير Deskpro

الفريق: 29 دولارًا لكل وكيل/شهريًا

29 دولارًا لكل وكيل/شهريًا احترافي: 59 دولارًا لكل وكيل/شهرًا

59 دولارًا لكل وكيل/شهرًا المؤسسات: 99 دولارًا لكل وكيل/شهريًا

تقييمات ومراجعات برنامج Deskpro

G2: 4.3/5 (أكثر من 20 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 20 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 35 تقييم)

3. انتركم

عبر

الاتصال الداخلي

Intercom هو برنامج مكتب مساعدة يتميز بمجموعة رائعة من الميزات الأفضل في فئته. إحدى نقاط قوته البارزة هي وظيفة الدردشة المباشرة. تتيح روبوتات الدردشة التفاعل في الوقت الفعلي مع العملاء، والإجابة على الاستفسارات وتقديم الدعم الفوري.

يعمل مركز المساعدة البديهي لأنظمة تذاكر مكتب الخدمة على تمكين المستخدمين بخيارات الخدمة الذاتية.

تقدم التقارير والتحليلات المتقدمة من Intercom رؤى قيمة حول سلوك العملاء وأداء الوكيل، مما يوفر مقاييس أداء مهمة. يعمل تكامله السلس مع مختلف تطبيقات الجهات الخارجية على تبسيط إدارة تكنولوجيا المعلومات مما يجعلها حلاً متعدد الاستخدامات وقابلاً للتكيف مع الشركات من جميع الأحجام.

أفضل ميزات الاتصال الداخلي

يساعد روبوت الدردشة الآلي المدعوم بالذكاء الاصطناعي من Intercom على تبسيط إدارة الحوادث

يقلل من المهام الإدارية لفرق العمل، مما يسمح لهم بإضافة قيمة لجهودهم في خدمة العملاء

سهولة توسيع نطاق الدعم دون التأثير على تجربة العميل أو المستخدم النهائي

قيود Intercom

وجد بعض المستخدمين أن الواجهة معقدة بعض الشيء مقارنة بأنظمة التذاكر الأخرى

أشار المستخدمون إلى أن نظام التسعير كان صعب الفهم

التسعير عبر الاتصال الداخلي

البداية: 74 دولارًا شهريًا

74 دولارًا شهريًا المحترف: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار المميز: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات الاتصال الداخلي

G2: 4.5/5 (أكثر من 2750 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 2750 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 950 تقييم)

4. زوهو ديسك

عبر

مكتب زوهو

يعرض Zoho Desk مجموعة من الميزات الرائعة التي تجعله من أفضل المنافسين في السوق لبرامج نظام التذاكر. يجمع نظام التذاكر متعدد القنوات الخاص به استفسارات العملاء من مختلف القنوات.

يعمل مساعد المنصة المدعوم بالذكاء الاصطناعي، Zia، على تحسين إنتاجية الوكيل من خلال الاقتراحات الذكية والردود الآلية، مما يسرّع من حل الاستفسارات. Zoho Desk قابل للتخصيص قاعدة المعرفة تمكّن المستخدمين من إيجاد الحلول بشكل مستقل.

وهذا يقلل من أعباء عمل فريق الدعم ويعزز رضا العملاء. مع وجود أكثر من 100 تقرير مدمج محدد مسبقاً، يمكن للشركات الحصول على رؤى قيمة حول اتجاهات العملاء وأداء الوكلاء عبر برنامج نظام التذاكر.

أفضل ميزات Zoho Desk

تؤمن الشركة ببناء علاقات طويلة الأمد مع العملاء، مما يسمح لك بتتبع تقييمات سعادة العملاء

الذكاء التنبؤي يجعل من السهل معالجة مشكلات العملاء قبل ظهورها

تشمل خيارات التسعير رسوم الإعداد لدمج نظام تذاكر الدعم بسرعة

قيود Zoho Desk

توفر التخصيص والتكاملات المحدودة لنظام التذاكر والتكاملات المحدودة لنظام التذاكر

قد يؤدي عدم وجود ميزات تنسيق البريد الإلكتروني إلى صعوبة إدارة تذاكر الدعم

تسعير Zoho Desk

قياسي: 14 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا

14 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا احترافي: 23 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا

23 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا المؤسسات: 40 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا

Zoho Desk التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 4800 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 4800 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 2,050 تقييم)

5. زندسك

عبر

زندسك

تفتخر Zendesk، وهي شركة رائدة في مجال برمجيات خدمة العملاء، بمجموعة رائعة من الميزات التي تعزز مكانتها كحل من الدرجة الأولى للشركات في جميع أنحاء العالم. يجمع دعمه متعدد القنوات تفاعلات العملاء من مختلف القنوات.

يعمل نظام إصدار التذاكر في Zendesk، المجهز بالتوجيه الذكي والأتمتة، على تبسيط إدارة التذاكر، مما يتيح حل المشكلات بكفاءة وفي الوقت المناسب لتحقيق أعلى مستوى من رضا العملاء. يمكن للوكلاء أيضاً إدخال بيانات العميل في أي مكان على طول رحلة العميل، وذلك بفضل خيارات التكامل بالرمز وبدون رمز.

يضمن سوق Zendesk الشامل لعمليات التكامل في Zendesk اتصالاً سلساً بأدوات العمل الأساسية الأخرى، مما يعزز الإنتاجية الإجمالية والتعاون عبر نظام التذاكر المكتبية.

وأخيراً، بفضل قاعدة المعرفة القابلة للتخصيص وبوابة الخدمة الذاتية، يمكن للعملاء العثور على إجابات لاستفساراتهم بشكل مستقل، مما يسمح لفريق الدعم بتحقيق قيمة في مجالات أخرى.

أفضل ميزات Zendesk

يدعم أكثر من 1,000 تكامل للمساعدة في تذاكر الدعم

لوحات معلومات تحليلية قوية متضمنة خارج الصندوق

يقدم دعماً وتدريباً قوياً لوكلاء خدمة العملاء

قيود Zendesk

أعلى سعراً مقارنة ببعض الخيارات الأخرى في قائمتنا

هناك مخاوف بشأن خدمة العملاء الداخلية في Zendesk

نظام التذاكر المكتبية قد يكون مبالغاً فيه بالنسبة للشركات الصغيرة

تسعير Zendesk

فريق سويت: 69 دولارًا لكل وكيل/شهريًا

69 دولارًا لكل وكيل/شهريًا Suite Growth: 115 دولارًا لكل وكيل/شهريًا

115 دولارًا لكل وكيل/شهريًا Suite Professional: 149 دولارًا لكل وكيل/شهريًا

149 دولارًا لكل وكيل/شهريًا سويت إنتربرايز بلس: اتصل بالمبيعات

تقييمات ومراجعات Zendesk

G2: 4.3/5 (أكثر من 5600 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 5600 تقييم) Capterra: 4.4/5 (3,675+ تقييم)

6. مكتب مساعدة ProProfs

عبر ProProfs

ProProProfs Help Desk هي شركة رائدة مثبتة في مجال برمجيات إصدار التذاكر. فالشركة موجودة منذ أكثر من 100 عام وتؤمن بقوة بتقديم خدمة عملاء قوية. خدمات الدعم متوفرة 24/7 .

صُممت منصة مكتب المساعدة لتعمل بشكل مشابه لـ Gmail، مما يجعل عملية الإعداد سهلة للغاية. وتجمع المنصة بين أدوات حجز التذاكر، والدردشة، واستطلاع آراء العملاء، وقاعدة المعرفة معاً كحل شامل لدعم العملاء.

يمكن للفرق تخصيص تدفقات العمل لتلبية احتياجاتهم بالضبط. تتكامل ProProfs Help Desk مع منصات التسويق ومنصات إدارة علاقات العملاء ومنصات إدارة المشاريع.

أفضل ميزات مكتب المساعدة ProProfs Help Desk

واجهة مكتب خدمة بسيطة وسهلة الفهم

خدمة العملاء متاحة عن طريق الدردشة والبريد الإلكتروني والهاتف 24/7

تقلل قاعدة المعرفة من حجم التذاكر بنسبة تصل إلى 80%

قيود مكتب مساعدة ProProfs ProProfs

خيارات تكامل محدودة لتذاكر الدعم

لا يوجد تطبيق للجوال

تسعير مكتب مساعدة ProProfs ProProfs

30$ لكل مستخدم/شهر

تقييمات ومراجعات مكتب مساعدة ProProfs ProProfs

G2: 4.7/5 (أكثر من 15 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 15 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 10 تقييمات)

7. مكتب مساعدة هابي فوكس هابي فوكس

عبر

هابي فوكس

يقدم HappyFox نظام تذاكر مكتبي سهل الاستخدام، يتيح للمستخدمين تتبع استفسارات العملاء وإدارتها بكفاءة عبر قنوات مختلفة.

يحتوي HappyFox على منشئ قاعدة معرفية حتى يتمكن فريقك من إنشاء قواعد بيانات أسئلة وأجوبة منظمة وقابلة للبحث. نحن نحب هذه الميزة لأنها تمكّن العملاء من العثور على إجابات بشكل مستقل، مما يقلل من عبء العمل على وكلاء الدعم، مع زيادة رضا العملاء.

يمتلك نظام التذاكر ميزات قوية لإعداد التقارير والتحليلات لتوفير رؤى قيمة حول أداء الفريق واتجاهات العملاء. بالإضافة إلى ذلك، تعمل عمليات تكامل HappyFox مع أدوات العمل الشائعة على إنشاء نظام بيئي موحد.

بالنسبة للشركات التي تبحث عن حل شامل لمكتب المساعدة مع ميزات قوية لإصدار التذاكر والأتمتة وقاعدة المعرفة وإعداد التقارير، فإن HappyFox هو خيار رائع. 🦊

أفضل ميزات HappyFox

توفر جميع خطط التسعير صناديق بريد وتذاكر غير محدودة

يتكامل مع Slack وMicrosoft Teams لإدارة الدعم الداخلي

يمكن تصنيف التذاكر الواردة إلى مجموعات مختلفة

قيود هابي فوكس #### قيود هابي فوكس

أعجب العملاء بعملية الإعداد الأولية، لكنهم قالوا إن هناك نقصاً في دعم نظام التذاكر الإضافي

لا يمكن تهيئة القواعد الذكية والأتمتة لتشمل إجراءات متعددة

تسعير هابي فوكس

جيد: 39 دولارًا لكل وكيل/شهريًا

39 دولارًا لكل وكيل/شهريًا رائع: 59 دولارًا لكل وكيل/شهريًا

59 دولارًا لكل وكيل/شهريًا المؤسسات: 79 دولارًا لكل وكيل/شهريًا

79 دولارًا لكل وكيل/شهريًا إنتربرايز بلس: 99 دولارًا لكل وكيل/شهريًا

تقييمات ومراجعات هابي فوكس #### تقييمات ومراجعات هابي فوكس

G2: 4.5/5 (أكثر من 125 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 125 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 90 تقييم)

8. مساعدة الكشافة

عبر

مساعدة الكشافة

تقدم Help Scout مجموعة من الميزات التي تجعلها الخيار الأفضل للشركات التي تركز على تقديم

خدمة عملاء متميزة

. يقوم صندوق الوارد المشترك الخاص به بتركيز جميع استفسارات العملاء من مختلف القنوات، مما يتيح التعاون السلس بين وكلاء الدعم وإدارة التذاكر بكفاءة. وبفضل أداة إنشاء قاعدة المعرفة البديهية الخاصة بها، تُمكِّن Help Scout العملاء من إيجاد حلول الخدمة الذاتية، مما يقلل العبء على فرق الدعم.

تعمل عمليات تكامل Help Scout مع أدوات الأعمال الشائعة على إنشاء نظام بيئي موحد، مما يعزز الإنتاجية ويعزز سير العمل بسلاسة. على سبيل المثال، يمكن للمستخدمين الاستفادة من أداة إنشاء المنارة لتصميم أدوات قابلة للتخصيص تندمج بسلاسة في موقعهم الإلكتروني.

بالنسبة للمؤسسات التي تبحث عن حل لدعم العملاء مع صندوق وارد مشترك، وقاعدة معرفية للخدمة الذاتية، وأتمتة، وتحليلات ثاقبة، فإن Help Scout هو الحل الأمثل.

أفضل ميزات Help Scout

يمكن أن تتضمن الردود المعلّبة روابط وعبارات تحث على اتخاذ إجراء وصورًا وغير ذلك الكثير

لوحة تحكم الرسائل تسهّل على فريق خدمة العملاء معرفة المشكلات التي تمت معالجتها

معدل استبقاء قوي، حيث تلتزم أكثر من 80% من الشركات متوسطة الحجم التي بدأت باستخدام Help Scout بالمنصة لمدة أربع سنوات على الأقل

قيود Help Scout

قال المستخدمون إنه كان من السهل جداً التبديل بين الوضعين الآلي واليدوي، مما تسبب في بعض الأحيان في حدوث مشاكل

يمكن أن يكون تنسيق المستندات صعباً، حيث أشار بعض المستخدمين إلى أن المستندات لا تتمتع بمظهر مصقول

تسعير Help Scout

المعيار: 25 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا

25 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا زائد: 50 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا

50 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا الإيجابي: الاتصال بالمبيعات، التسعير السنوي فقط

الاتصال بالمبيعات، التسعير السنوي فقط مساعدة الكشافة من أجل الخير : التسعير للمنظمات غير الربحية، اتصل بالمبيعات

: التسعير للمنظمات غير الربحية، اتصل بالمبيعات Help Scout للشركات الناشئة: التسعير للشركات الناشئة، اتصل بالمبيعات

مساعدة الكشافة التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (390 تقييمًا)

4.4/5 (390 تقييمًا) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 200 تقييم)

9. سيرفيس ديسك بلس

عبر سيرفيس ديسك بلس تبرز ServiceDesk Plus بفضل نظام التذاكر الشامل الذي يتيح للمستخدمين إنشاء طلبات الدعم وتتبعها وإدارتها بكفاءة. تعمل ميزة إدارة الأصول المتكاملة للمنصة على تحسين رؤية الأصول و إدارة القوى العاملة .

باستخدام وحدات إدارة المشاكل والتغيير في Service Desk Plus، يمكن للشركات تحديد مشاكل تكنولوجيا المعلومات ومعالجتها بشكل استباقي وتنفيذ التغييرات بسلاسة.

توفر المنصة مكتب خدمة تكنولوجيا المعلومات المتكامل، والذي يعمل كجسر بين الأعمال التجارية وقسم تكنولوجيا المعلومات.

أفضل ميزات #### Service Desk Plus

الجمع بين إدارة أصول تكنولوجيا المعلومات وإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات في منصة واحدة

سهولة نشر التخصيصات بفضل إمكانات التعليمات البرمجية المنخفضة

تمتلك الشركة مراكز البيانات الخاصة بها وتزيل المتتبعات والعمليات الفرعية، مما يحافظ على بيانات العملاء آمنة

قيود مكتب الخدمة بلس

زيادة في أسعار التنفيذ في الموقع

اشتكى المستخدمون من مشاكل في التنفيذ

تسعير مكتب الخدمة بلس

قياسي: 10 دولارات لكل فني/شهرياً

10 دولارات لكل فني/شهرياً احترافي: 21 دولارًا لكل فني/شهريًا

21 دولارًا لكل فني/شهريًا المؤسسات: 50 دولاراً لكل فني/شهرياً

Service Desk Plus التقييمات والمراجعات

G2: 4.2/5 (أكثر من 200 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: لا توجد تقييمات

10. أمامي

عبر

الواجهة

Front هو حل من الدرجة الأولى لإصدار التذاكر للشركات الحديثة التي تبحث عن عملاء فعالين التواصل والتعاون . يعمل صندوق الوارد المشترك على مركزية طلبات خدمة العملاء من مختلف القنوات، مما يسمح بالعمل الجماعي السلس وإدارة التذاكر بشكل سلس.

يتيح لك Front إدارة البريد الإلكتروني والمحادثات المباشرة والرسائل النصية القصيرة وغيرها في مركز تعاوني واحد، مما يوفر منصة موحدة لجميع تفاعلات العملاء.

تتيح أدوات Front التعاونية، مثل التعليقات والتخصيصات الداخلية، ما يلي التعاون في الوقت الحقيقي بين وكلاء الدعم.

أفضل ميزات الواجهة

يزيد صندوق الوارد المشترك من التعاون بين أعضاء الفريق

تساعد البرامج التعليمية والموارد أثناء عملية التأهيل

ما يقرب من 100 تكامل خارج الصندوق

تقارير قوية لمقاييس الأداء لإرضاء العملاء واتفاقيات مستوى الخدمة (SLAs)

القيود الأمامية

هناك منحنى تعليمي حاد، وفقًا للمراجعين

يفتقر إلى القدرة على تخصيص جداول الإشعارات في أيام الأسبوع مقابل عطلات نهاية الأسبوع

التسعير الأمامي

النمو: 59 دولارًا لكل مقعد/شهريًا

59 دولارًا لكل مقعد/شهريًا النطاق: 99 دولارًا لكل مقعد/شهريًا

99 دولارًا لكل مقعد/شهريًا الرئيسية: 229 دولاراً لكل مقعد/شهر

التقييمات والمراجعات الأمامية

G2: 4.7/5 (أكثر من 1800 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 1800 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 250 تقييم)

11. فريق الدعم

عبر

دعم الفريق

TeamSupport هو نظام تذاكر متقدم مصمم خصيصًا لفرق خدمة عملاء B2B. تساعد حزمة ميزاته الشاملة في معالجة استفسارات العملاء من مختلف القنوات، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي ومحادثات الموقع الإلكتروني ورسائل البريد الإلكتروني.

TeamSupport أفضل الميزات

أدوات مدمجة لمؤشر استغاثة العملاء تساعد في مراقبة ومنع حدوث اضطراب في خدمة العملاء

يتكامل مع أدوات دعم العملاء وفريق العمل، بما في ذلك Slack وSellack وSalesforce وJIRA وHubSpot وAzure DevOps

تمكّن الميزات الرئيسية لقاعدة بيانات المنتجات من تتبع بيانات العملاء والمنتجات على مستوى التذكرة لحل أسرع وتتبع المشكلات المستنيرة لفرق الدعم

قيود دعم الفريق

لا توجد نسخة تجريبية مجانية

تعمل قواعد أتمتة التذاكر على التذكرة مرة واحدة فقط لمنع حدوث حلقات، ولكن هذا يعني كتابة قواعد متعددة يدوياً للتعامل مع تذاكر مكتب المساعدة الأكثر تعقيداً

لا يحتوي على حلول قوية لإدارة المشاريع مقارنةً بالأدوات المكتبية الأخرى

تسعير TeamSupport

الدعم الأساسي: 49 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل وكيل

49 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل وكيل الدعم المؤسسي: 69 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل وكيل

69 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل وكيل كامل دعم العملاء دعم العملاء الجناح: 119 دولاراً شهرياً لكل وكيل

تقييمات ومراجعات دعم الفريق

G2: 4.4/5 (أكثر من 840 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 840 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 830 تقييم)

## فوائد استخدام برنامج نظام التذاكر

أصبح استخدام برمجيات إصدار التذاكر شائعاً بشكل متزايد مع سعي الشركات إلى تعزيز عمليات خدمة العملاء. من تبسيط عمليات الاتصال إلى تعزيز التعاون بين وكلاء الدعم، يمكن أن تؤدي أنظمة إصدار التذاكر إلى تحسينات هائلة في رضا العملاء وأداء الأعمال.

فيما يلي بعض الطرق التي يمكن أن تفيد فريقك من خلال برمجيات إصدار التذاكر:

يزيد الإنتاجية : من خلال أتمتة المهام اليدوية وتبسيط عملية إدارة التذاكر، يمكن للشركات زيادة إنتاجية القوى العاملة لديها بنسبة تصل إلى 20%.

: من خلال أتمتة المهام اليدوية وتبسيط عملية إدارة التذاكر، يمكن للشركات زيادة إنتاجية القوى العاملة لديها بنسبة تصل إلى 20%. يعزز التعاون : بفضل ميزات مثل صناديق البريد الوارد للفريق، وسير العمل المشترك، ولوحات المعلومات المتكاملة، يمكن للفرق التعاون بشكل أكثر فعالية في حل استفسارات العملاء.

: بفضل ميزات مثل صناديق البريد الوارد للفريق، وسير العمل المشترك، ولوحات المعلومات المتكاملة، يمكن للفرق التعاون بشكل أكثر فعالية في حل استفسارات العملاء. تعزز الأمان : من خلال تجميع معلومات العملاء في منصة واحدة آمنة، يمكن للشركات ضمان بقاء بيانات العملاء الحساسة آمنة ومحمية.

: من خلال تجميع معلومات العملاء في منصة واحدة آمنة، يمكن للشركات ضمان بقاء بيانات العملاء الحساسة آمنة ومحمية. توفير التكاليف: بفضل إمكانات الأتمتة التي يوفرها برنامج إصدار التذاكر، فإنه يلغي الحاجة إلى المعالجة اليدوية، مما يؤدي إلى توفير كبير في التكاليف.

تحليلات ثاقبة: بفضل لوحات المعلومات التحليلية المدمجة، يمكن للفرق تحديد الاتجاهات بسرعة واكتساب رؤى حول سلوك العملاء.

بفضل لوحات المعلومات التحليلية المدمجة، يمكن للفرق تحديد الاتجاهات بسرعة واكتساب رؤى حول سلوك العملاء. إرضاء العملاء: من خلال توفير حل سريع وفعال لاستفسارات العملاء، يمكن أن تساعد أنظمة إصدار التذاكر في تعزيز رضا العملاء.

وإجمالاً، تُعد أنظمة إصدار التذاكر ذات قيمة كبيرة في مساعدة الشركات على البقاء على رأس عمليات خدمة العملاء والارتقاء بتجربة العملاء بشكل عام.

حسّن دعم تكنولوجيا المعلومات لديك باستخدام نظام تذاكر قوي

يعج مشهد إصدار التذاكر بخيارات برمجيات من الدرجة الأولى مصممة خصيصاً للارتقاء بجهود دعم تكنولوجيا المعلومات لديك. وبفضل الميزات المصممة لسهولة الاستخدام، وإدارة التذاكر بسلاسة، والتعاون الفعال، يمكن أن يساعد برنامج التذاكر فريق تكنولوجيا المعلومات لديك على التألق بشكل لم يسبق له مثيل.

إذا كنت جاهزاً لإحداث ثورة حقيقية في تجربة إصدار التذاكر، فلا تبحث عن برنامج ClickUp! بفضل الواجهة سهلة الاستخدام، وميزات إدارة التذاكر القوية، وعمليات التكامل السلسة، فإن ClickUp هو برنامج إدارة المشاريع المثالي لرفع مستوى دعم تكنولوجيا المعلومات لديك.

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