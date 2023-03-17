الجمع بين إدارة علاقات العملاء &؛ إدارة المشاريع –؛ الكل في برنامج واحد لإدارة علاقات العملاء

العملاء هم حبة الكرز في مثلجات الشركة. 🍧

بدونهم، لن يكون للشركات أي معنى.

ولهذا السبب بالتحديد تحتاج إلى إدارة فعالة لعلاقات العملاء (CRM).

تساعد إدارة علاقات العملاء أي شركة على تعزيز العلاقات التفاعلية مع عملائها وعملائها.

ومع ذلك، تحتاج أيضًا إلى إدارة المشاريع والميزانيات والموارد وغير ذلك الكثير لضمان تلبية احتياجات العملاء في الوقت المحدد.

_كيف يمكنك التعامل مع كل هذه الجوانب دون أن تصاب بالجنون؟

باستخدام إدارة علاقات العملاء وإدارة المشاريع مجتمعة.

في هذه المقالة، سنستكشف الاختلافات بين إدارة علاقات العملاء وإدارة المشاريع، وكيف يمكنك استخدامهما معًا، وما الذي تبحث عنه في حل شامل. سنقوم أيضًا بتسليط الضوء على أفضل إدارة علاقات العملاء برامج إدارة المشاريع يمكنك استخدامه اليوم.

لنبدأ

ما هي إدارة علاقات العملاء؟

إدارة علاقات العملاء (CRM) هي عملية تركز على إدارة التفاعلات مع عملائك وعملائك. وهي تنطوي على رعاية العلاقات لزيادة رضا العملاء والمبيعات.

وبينما تحتاج إدارة علاقات العملاء وإدارة المشاريع إلى العمل معًا لتحقيق أهدافهما، إلا أن هناك اختلافات بينهما:

الفروق بين إدارة علاقات العملاء وإدارة المشاريع؟

صُممت برمجيات إدارة المشاريع لتسليم المشروع في الموعد المحدد وفي حدود الميزانية. تُستخدم برمجيات إدارة علاقات العملاء لإدارة التفاعلات مع العملاء المحتملين والعملاء الحاليين. إليك مخطط مفيد يلخص المزيد من الاختلافات الرئيسية بين إدارة علاقات العملاء وإدارة المشاريع:

الاختلافات الرئيسية بين إدارة علاقات العملاء وإدارة المشاريع

المعلمة إدارة علاقات العملاء إدارة المشاريع href/blog?p=65218Strategy/%href/ href/blog?p=108941إدارة التفاعلات مع العملاء المحتملين/%href/ والعملاء الحاليين لتسليم المشروع في الموعد المحدد وفي حدود الميزانية الأهداف بناء العلاقات مع العملاء والاحتفاظ بالعملاء مساعدة فريق خدمة العملاء على التعاون بسهولة تحسين جهود فريق المبيعات في التواصل مع العملاء حل استفسارات العملاء بكفاءة تحديد طرق تحقيق الأهداف تقديم النتائج في الوقت المحدد وضمن الميزانية إسعاد العملاء والموظفين تحسين التواصل والتعاون بين الفريق التركيز العملاء والعملاء والشركاء المحتملين والموردين وأصحاب المصلحة الآخرين الموظفين، والتسليمات، والميزانيات، و /href/blog?p=8439إدارة الموارد/%href/ الجدول الزمني مستمر بما أن تحسين العلاقات مع العملاء عملية طويلة الأجل مؤقتة أو على أساس مشروع بما أن المشاريع لها تاريخ بدء وتاريخ انتهاء محدد دورة - مرحلة التسويق: تحديد العملاء من خلال إطلاق حملات تسويقية- مرحلة المبيعات: تحديد العملاء المحتملين وتحويلهم إلى عملاء- مرحلة الدعم: التركيز على خدمة العملاء ودعمهم- مرحلة البدء: تحديد جدوى المشروع- التخطيط: تحديد الأهداف والجدول الزمني والموارد اللازمة- التنفيذ: وضع الخطة موضع التنفيذ- المراقبة: مراقبة الأداء والتقدم المحرز- الختام: تحديد ما الذي سار على ما يرام والمهام التي لم يتم إنجازها

بالتأكيد، هناك اختلافات بين عمليات إدارة المشاريع وإدارة علاقات العملاء. ولكن ألقِ نظرة فاحصة، وسترى أنهما يشتركان في بعض الأمور المشتركة الأهداف والغايات .

كلاهما يركزان على تقديم مشاريع أو خدمات أو منتجات عالية الجودة في الوقت المحدد لإرضاء العملاء. وكلاهما يساعدك على كسب المزيد من المال.

ما هو إدارة علاقات العملاء في إدارة المشاريع؟

تركز إدارة المشاريع على تقديم ما يحتاجه العميل في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية. مهم للغاية إذا كنت تريد الحفاظ على علاقات جيدة مع العملاء، أليس كذلك؟

وهنا يأتي دور إدارة علاقات العملاء.

يمكن أن يساعدك نظام إدارة علاقات العملاء في إدارة المشاريع من خلال منحك رؤى في الوقت الفعلي حول ملاحظات العملاء وتحسين التواصل بين الأقسام. تقرير عن حالة المبيعات من LinkedIn أن 64% من الشركات أن أدوات إدارة علاقات العملاء مفيدة .

وعلاوة على ذلك، فإن وضع العملاء في مركز إدارة المشروع يمكن أن يساعدك على تقديم المنتجات/الخدمات الصحيحة والاحتفاظ بعلاقاتك مع العملاء.

ولكن كيف تفعل ذلك بالضبط أدوات إدارة علاقات العملاء أدوات إدارة علاقات العملاء؟

من خلال ميزات تتبع تفاعل العملاء، ووضع الميزانية، و إدارة خط أنابيب المبيعات , إدارة علاقات العملاء تساعد الشركات :

إدارةدورة حياة العميل ربط ملاحظات العملاء بالمشاريع الجارية

التوصيل المشاريع في حدود الميزانية التعاون في مبادرات العميل وتسليماته

قم بمواءمة مهام فرق المشروع والمبيعات وخدمة العملاء لديك

تنفيذ المشاريع بمجرد الانتهاء من الصفقة

الانخراط مع العملاء والمرشحين بشكل أفضل عند إقرانهم بـ نظام تتبع مقدمي الطلبات علاوة على ذلك، غالبًا ما يحتوي نظام إدارة علاقات العملاء على ميزات مثل تتبع المعالم أدوار المشروع تقارير لوحة المعلومات والمتكررة إدارة المهام .

إليك كيف تساعد هذه الميزات فرق المشروع:

تتبع المعالم: تساعد الفرق تحديد الأهداف والغايات القابلة للتحقيق أدوار المشروع: الأدوار المحددة تسهل على أعضاء الفريق إدارة مسؤولياتهم

تساعد الفرق تحديد الأهداف والغايات القابلة للتحقيق تقارير لوحة المعلومات: تسمح لمدير المشروع بتحليل التقدم المحرز

تسمح لمدير المشروع بتحليل التقدم المحرز المهام المتكررة: تعمل على أتمتة المهام المتكررة لمساعدة الفرق على التركيز على أشياء أكثر أهمية، أي كسب المال 🤑

الآن بعد أن فهمنا ما هو إدارة علاقات العملاء في إدارة المشاريع، دعنا نرى كيف يمكنك التركيز على الأداة المناسبة لاحتياجاتك.

ومع ذلك، قبل أن نشرح ما الذي يجب أن تبحث عنه في أداة إدارة علاقات العملاء، دعنا أولاً نغطي أولاً كيف تختلف عن حل إدارة المشاريع التقليدي:

ما هي الاختلافات بين برامج إدارة علاقات العملاء وبرامج إدارة المشاريع؟

دعنا نتحقق من الاختلافات الرئيسية بين برنامج CRM وبرامج إدارة المشاريع المجانية

الاختلافات الرئيسية بين برامج إدارة علاقات العملاء وبرامج إدارة المشاريع

المعلمة برمجيات إدارة علاقات العملاء برمجيات إدارة المشاريع المميزات الرئيسية - جمع بيانات العملاء- دعم العملاء- تتبع العملاء- متابعة المتابعة- عروض الأسعار و /href//blog?p=46493إدارة العروض/%href/- تتبع الإحالة- إدارة أداء المبيعات- أتمتة التسويق - تخطيط المشاريع- إدارة المواعيد النهائية- أدوات التعاون المتقدمة/%href/blog?p=2271أدوات التعاون/%href/- /href/ https://clickup.com/blog/agile//agile-project-management/Agileميزات الإدارة/%href/- إدارة الميزانية- مخططات جانت- /href//blog?p=10421أتمتة سير العمل/%href/- إدارة المحفظة

p=66110- جدولة المهام/%href/- تعزيز /href/blog?p=8576العمل عن بعد/%href/- تحسين المشروع والفريق/href/blog?p=4320الإنتاجية/%href/- التخلص من التكاليف غير الضرورية و/href/blog?p=12212عبء العمل/%href/?

| متوسط السعر | 12-90 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم/شهريًا. يمكن أن تتراوح الأدوات الأكثر تكلفة من 150 دولارًا إلى 300 دولار شهريًا | | 5 دولارات إلى 90 دولارًا لكل مستخدم/شهر. يمكن أن تتراوح تكلفة الأدوات الأكثر تكلفة من 150 دولارًا إلى 300 دولار شهريًا |

| أمثلة |href/ https://clickup.com/teams/crmClickUp/%href/، Salesforce، |href/blog?p=39900Microsoft Dynamics/%href/، |href/blog?p=16364Zoho/%href/، و HubSpot CRM |href/ https://clickup.com/teams/project-managementClickUp/%href/، |href/ https://clickup.com/teams/project-managementClickUp/%href/، |href/ https://clickup.com/compare/asana-alternativeAsana/%href//، |href/blog?p=8108Basecamp/%href/، و /href/blog?p=14228Microsoft Project Management/%href/ |

ملاحظة: بينما يمكنك استخدام أداتين منفصلتين لإدارة كل عملية، فمن الأفضل استخدام أداة شاملة مع وظيفة إدارة المشاريع وإدارة علاقات العملاء المتكاملة تمامًا، مثل **_ClickUp

ما الذي يجعل حل إدارة مشاريع إدارة علاقات العملاء جيدًا؟

أداة ممتازة حل إدارة مشروع العميل يجب أن يكون سهل الاستخدام ومرنًا وقويًا للغاية. وبينما يمكنك اختيار عمليات التكامل أو أداتين منفصلتين لإدارة كل عملية، يمكنك أيضًا استخدام حل كل في واحد لإدارة كلتا العمليتين.

يساعدك استخدام إدارة علاقات العملاء مع ميزات إدارة المشاريع على إدارة بيانات مشروعك وبيانات العملاء في منصة واحدة مركزية، ولن تضطر إلى التبديل بين التطبيقات طوال اليوم.

وبالطبع، أنت تريد تجنب الأدوات المعقدة للغاية (والمكلفة للغاية 👀).

لمساعدتك في اتخاذ القرار، إليك عشرة أشياء يجب البحث عنها عند اختيار برنامج إدارة علاقات العملاء لإدارة المشاريع:

1. سهولة الاستخدام

يجب أن يتسم البرنامج الذي تختاره بـ عملية تنفيذ بسيطة وواجهة سهلة الاستخدام لموظفيك و العملاء.

_لماذا العملاء؟

لأنهم يحتاجون إلى الوصول إلى الأداة لأنهم يلعبون دورًا أساسيًا في عمليات التغذية الراجعة والموافقة. سيؤدي منح عملائك حق الوصول إلى المزيد من الشفافية وتقليل رسائل البريد الإلكتروني والمساعدة في إبقاء الجميع على نفس الصفحة.

بالإضافة إلى ذلك، تأكد من أن الأداة التي تختارها تنسجم مع عمليات عملك الحالية. فأنت لا تريد أن تدرك أن الأداة تعطل سير عملك بالكامل في منتصف الطريق من خلال تطبيق إدارة علاقات العملاء.

2. قابلية التخصيص

نظرًا لأن كل نشاط تجاري فريد من نوعه، فأحيانًا لن يكون النهج الواحد الذي يناسب الجميع مناسبًا.

لهذا السبب تحتاج إلى أداة قابلة للتخصيص.

يساعدك الحل القابل للتخصيص على عكس احتياجاتك بدقة.

على سبيل المثال، ميزة إدارة المشروع مثل حالات المهام المخصصة في ClickUp مساعدة فريق الدعم في تخصيص سير العمل الخاص بك بناءً على المشكلات والعملاء والتذاكر.

3. تعاون العملاء

اختر حلاً يتيح لك إحضار العميل إلى مساحة مشروع إدارة علاقات العملاء لديك لتُظهر له كيفية تقدم مشاريعه. سيساعدك أيضًا على تسريع عمليات التدقيق والموافقة.

وهذا مهم للغاية لأن العميل دائمًا على حق.

ولكن لا يمكنك أن تجعل العملاء يصلون إلى كل مستند في برنامجك _، أليس كذلك؟

لا تقلق. تأكد من أن أداتك توفر إعدادات أذونات دقيقة للسماح لك بالتحكم في من يمكنه الوصول إلى ماذا.

قد لا يكون العميل دائمًا على حق، ولكن أدوات إدارة مهام إدارة علاقات العملاء مع ميزات التعاون.

4. إدارة المستندات والبيانات

سواءً اخترت تطبيقًا لسطح المكتب أو تطبيق إدارة علاقات العملاء وإدارة المشاريع القائم على السحابة، يجب أن تتيح لك الأداة التي تختارها إدارة المستندات وتحليل معلومات العملاء بسهولة.

_تخيل الاضطرار إلى تصفح العديد من التطبيقات المختلفة لمجرد العثور على المستند الوحيد الذي تبحث عنه

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتيح لك البرنامج إنشاء ومشاركة قواعد المعرفة وأدلة المستخدم ووثائق التأهيل. بهذه الطريقة، يمكنك مشاركة المعلومات ذات الصلة مع عملائك حسب الحاجة.

5. إدارة المحفظة

أداة مع ميزات إدارة محفظة العملاء تساعد الشركات على تتبع أنشطة العملاء.

فهي تتيح لك بشكل أساسي تحليل وتصنيف قاعدة عملائك بالكامل لتحديد العملاء المخلصين (الذين يحققون لك أكبر قدر من الأرباح 💰).

بهذه الطريقة، يمكنك إنشاء إدارة علاقات العملاء خطة المشروع التي تركز على الاحتفاظ بعملائك الأكثر قيمة. ويمكنك طرح طرق العصف الذهني لتجديد الشرارة في أي علاقة فاشلة.

6. إدارة المشاريع المرئية إدارة المشاريع المرئية تساعد الفرق على فهم الجداول الزمنية والمهام والمواعيد النهائية بشكل أفضل. كل ما تحتاجه هو نظرة واحدة لمعرفة كيفية تقدم المشاريع والعلاقات مع العملاء.

ابحث عن البرامج ذات الميزات المرئية مثل مخططات جانت , الجداول الزمنية و طرق عرض لوحة كانبان .

هذا سيساعدك:

جعل التواصل مركزيًا وإبقاء الجميع على نفس الصفحة

اتخاذ القرارات بسرعة بناءً على بيانات دقيقة

تحديد أي اختناقات محتملة في سير عمل إدارة علاقات العملاء ### 7. إدارة خط أنابيب المبيعات

تقع إدارة خط أنابيب المبيعات في قلب أنظمة إدارة علاقات العملاء.

ولكن ما هو خط أنابيب المبيعات؟

خط أنابيب المبيعات هو عبارة عن لقطة للمكان الذي وصل إليه العملاء المحتملين خلال عملية البيع. وهو يساعد مدير مشروع إدارة علاقات العملاء على تتبع تدفق العملاء المحتملين والعملاء خلال عملية البيع.

يجب أن تحتوي أداة إدارة مشروع CRM التي تختارها على ميزات مثل تتبع العملاء المحتملين وإدارة خط سير العملاء المحتملين ولوحات معلومات المبيعات وغيرها. هذه هي المتطلبات الأساسية لـ برنامج CRM للعقارات على سبيل المثال .

سيساعدك هذا على تحديد مدى سرعة مندوبي المبيعات في تحويل العملاء المحتملين إلى مبيعات.

وإذا كنت ترغب في تحسين أداء المبيعات، فإن إلقاء نظرة فاحصة على أداة إدارة مشاريع إدارة علاقات العملاء الخاصة بك يمكن أن يخبرك ما الذي يعمل وما الذي لا يعمل.

8. انسيابية التواصل

يمكن أن يساعد وجود أداة إدارة علاقات العملاء وإدارة المشاريع مع ميزات اتصال أو دردشة مخصصة في مساعدة الشركات على التخلص من الصوامع وعدم إمكانية الوصول إلى البيانات.

يجب أن يكون أعضاء الفريق قادرين على إسقاط التعليقات وإرفاق المستندات والانتقال إلى مكالمات الفيديو دون مغادرة الأداة. هذا يبسط التواصل حيث لن تضطر إلى التبديل بين التطبيقات طوال اليوم.

9. الرؤى المستندة إلى البيانات

تمنحك الرؤى المستندة إلى البيانات معلومات في الوقت الفعلي حول أداء كل جانب من جوانب عملك.

يجب أن يمنحك برنامج إدارة علاقات العملاء وإدارة المشاريع الذي تختاره تقارير مفصلة ولوحات معلومات. سيساعدك ذلك على تحديد الاختناقات، ومراقبة أداء الموظفين، والتأكد من تحقيق الفرق لأهداف الشركة.

وهذا يجعل من الأسهل بكثير اتخاذ قرارات عمل مستنيرة.

10. التكامل

تضمن الأنظمة المتكاملة بشكل جيد تدفق البيانات بشكل مناسب وانسيابية إدارة سير العمل عبر منصات مختلفة.

حدد حلاً برمجيًا لإدارة مشاريع CRM يمكن أن يتكامل مع الأدوات الأخرى في مساحة العمل الخاصة بك. بهذه الطريقة، لن تضطر إلى التخلي عن تطبيقاتك المفضلة. 😌

إليك قائمة ببعض عمليات التكامل التي قد تحتاجها:

أدوات مؤتمرات الفيديو

تطبيقات المراسلة الفورية

برامج تتبع الأخطاء

أنظمة التخزين السحابية

التكامل مع عملاء البريد الإلكتروني ل إدارة مشروع البريد الإلكتروني تحقق من الأفضل برامج إدارة علاقات العملاء للشركات الناشئة !

إيجابيات وسلبيات حل الكل في واحد؟

قبل أن تقرر ما هو برنامج إدارة المشاريع CRM الذي تريد استخدامه، إليك بعض إيجابيات وسلبيات استخدام أداة شاملة:

الإيجابيات

فيما يلي الفوائد الأربع الرئيسية لاستخدام حل شامل:

1. إدارة أفضل للبيانات

إن وجود جميع بيانات العملاء والمشروعات في منصة واحدة يسهل على الفرق تخزين المعلومات وإدارتها والوصول إليها عند الحاجة إليها.

لن يضطر فريقك إلى قضاء يوم كامل في التنقل بين التطبيقات، مما يجعل عملاءك يشعرون بالإهمال.

علاوة على ذلك، توفر أداة الكل في واحد مصدرًا واحدًا للحقيقة، مما يضمن اعتماد فرق المشروع والعملاء على نفس البيانات لاتخاذ قرارات حاسمة. سيقل احتمال ارتكابهم للأخطاء أو الوقوع في مشكلات سوء التواصل.

2. مخرجات محسنة

لمساعدتك على فهم كيفية تحسين الحل المتكامل لمراقبة الجودة، إليك مثالاً على ذلك.

لنفترض أن فريق تطوير البرمجيات لديك يقوم بإنشاء ميزات جديدة لتطبيق مواعدة. 💘 وفي الوقت نفسه، فإن فريق التسويق هو بناء قاعدة معرفية للميزات الجديدة.

ومع ذلك، يُظهر نظام إدارة علاقات العملاء الخاص بك أن العملاء يشتكون من الأعطال المستمرة للتطبيق.

وفي حين أن هذا أمر محزن 💔، يمكن لفريق خدمة العملاء لديك استخدام ميزات إدارة علاقات العملاء مثل تتبع ملاحظات العملاء لتحويل التذاكر إلى مهام قابلة للتنفيذ لفريق المشروع. ويمكن لفريق التسويق لديك إصدار محتوى ذي صلة فيما يتعلق بهذه الإصلاحات قبل التركيز على الميزات الجديدة.

مع حل المشكلة الأكثر أهمية، يمكن لعملائك الآن العودة إلى العثور على "المشكلة"

وهذا يوفر عليك الكثير من الوقت والجهد حيث يمكنك تحديد ما يهم العميل بسرعة والتركيز على تقديم ذلك.

بالحديث عن فرق التطوير والتسويق، إليك هذا المنشور عن كيف يمكن لفرق التطوير والتسويق العمل معًا بشكل أفضل .

3. توفير الوقت والمال

إن استخدام تطبيق واحد لكل من إدارة علاقات العملاء وإدارة المشاريع يعني أنك لن تضطر إلى إنفاق آلاف الدولارات على تراخيص تطبيقات متعددة.

وعلاوة على ذلك، لن تضطر إلى إنفاق المزيد من الوقت والمال لتدريب موظفيك على استخدام أدوات متعددة. ونحن نعلم جميعاً كم هي مكلفة

/href/ /blog?p=63533 تدريب الموظفين /%/href/

يمكنك الحصول على:

4. المواءمة بين الإدارات

تذكر أن أداة الكل في واحد توفر لك مصدرًا واحدًا للحقيقة. وهذا يساعد فرق المشروع والتسويق والمبيعات وخدمة العملاء على إنشاء فهم مشترك لاحتياجات العملاء وتقدم المشروع.

كما أنها تمكنك من إنشاء نظام موحّد لإدارة المهام وإعداد التقارير يساعد الفرق على التعاون بسهولة.

على سبيل المثال، يمكن لفرق التسويق استخدام تقارير الأداة لتحديد مستوى اهتمام العميل وتحديد ما إذا كان بإمكانهم إجراء عملية بيع له. وإذا كانت الإجابة بنعم، يمكنك بدء مشروع جديد يستهدف العميل.

السلبيات

فيما يلي سلبيات استخدام أداة واحدة لإدارة كلتا العمليتين:

1. جداول زمنية مختلفة

تتمثل إحدى مشاكل الجمع بين العمليتين في أنهما تعتمدان على جدولين زمنيين مختلفين.

فمشروع إدارة العلاقات مع العملاء يركز على بناء العلاقات على المدى الطويل لأنه عملية مستمرة. على الجانب الآخر، فإن إدارة المشاريع هي مؤقتة أكثر حيث أن المشاريع لها تاريخ بدء وتاريخ انتهاء.

من المنطقي أن تبقي الاثنين منفصلين إذا كنت لا تريد أن تشوش معلومات العميل غير ذات الصلة على تطبيق إدارة المشروع الخاص بك.

2. قد تكون بعض تطبيقات الكل في واحد باهظة الثمن

في حين أنه قد يكون من الأرخص استخدام أداة واحدة تؤدي وظائف برمجية متعددة، إلا أن بعض الحلول المتكاملة قد تكون باهظة الثمن.

ولكن ضع في اعتبارك أن هناك أيضًا أدوات الكل في واحد مثل ClickUp التي تقدم خططًا مجانية قوية !

وهو ما يقودنا إلى..

## أفضل حل لإدارة علاقات العملاء لفريقك

الحل المتكامل الجيد هو الحل المتين والميسور التكلفة والسهل الاستخدام.

هل يوجد حلعظيم_ حل رائع حل يتحقق من كل هذه المربعات؟

الجواب هو لا... هناك حل ممتاز نظام إدارة علاقات العملاء المرن الكل في واحد الحل الذي يتحقق من جميع المربعات المذكورة أعلاه وأكثر: ClickUp!

ما هو ClickUp؟

ClickUp هي واحدة من أعلى أدوات إدارة علاقات العملاء وإدارة المشاريع في العالم التي تستخدمها فرق العمل فائقة الإنتاجية في الشركات الصغيرة والكبيرة.

مع ميزات مثل عرض التقويم, تبعيات المهام و التخزين السحابي ، ClickUp يجعل الحفاظ على رضا العملاء و تحقيق أهداف المشروع نسيم مطلق

إليك السبب ClickUp هو أفضل إدارة علاقات العملاء لأداة إدارة المشاريع:

ClickUp Views: استخدم مجموعة متنوعة من طرق عرض المشاريع المتعددة مثل لوحات كانبان أو طريقة عرض القائمة أو طريقة عرض الصندوق لإدارة كل شيء بدءًا من خطوط أنابيب المبيعات إلى حالات المشروع

المستندات: إنشاء مستندات تأهيل العملاء وأدلة المستخدم, مقترحات الأعمال والمزيد

إنشاء مستندات تأهيل العملاء وأدلة المستخدم, مقترحات الأعمال والمزيد المعالم معرفة متى وصلت إلى هدف رئيسي مثل الحصول على موافقات العميل

حالات المهام المخصصة: قم بإنشاء مهام سير عمل مخصصة لفرق المشروع والتسويق والمبيعات وخدمة العملاء

قم بإنشاء مهام سير عمل مخصصة لفرق المشروع والتسويق والمبيعات وخدمة العملاء قوالب إدارة علاقات العملاء : استخدم قوالب إدارة علاقات العملاء الخاصة ب ClickUp لإعداد إدارة علاقات العملاء الخاصة بك لإدارة المشاريع

الحقول المخصصة : قم بإنشاء حقول مهام فريدة لإدارة أرقام هواتف العملاء، أو رسائل البريد الإلكتروني، أو الملاحظات، أو العناصر المحتملة، أو أي شيء آخر يمكنك تخيله

قم بإنشاء حقول مهام فريدة لإدارة أرقام هواتف العملاء، أو رسائل البريد الإلكتروني، أو الملاحظات، أو العناصر المحتملة، أو أي شيء آخر يمكنك تخيله الحافظات: تتبع جميع مبادرات عملائك في مكان واحد و مشاركة المحافظ مع أصحاب المصلحة لإبقاء الجميع على اطلاع

تتبع جميع مبادرات عملائك في مكان واحد و مشاركة المحافظ مع أصحاب المصلحة لإبقاء الجميع على اطلاع لوحات المعلومات والأدوات: احصل على نظرة عامة رفيعة المستوى لتقدم المشاريع والعقبات وأداء الفريق

احصل على نظرة عامة رفيعة المستوى لتقدم المشاريع والعقبات وأداء الفريق تطبيق النقر على البريد الإلكتروني: حافظ على جميع الاتصالات مع عملائك في مكان واحد من خلال إرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني مباشرةً من مهام ClickUp تعيين المهام: قم بتعيين المهام: تعيين مهام خط أنابيب المبيعات ومهام المشروع إلى مكلفين فرديين أو مكلفين متعددين أو فرق

حافظ على جميع الاتصالات مع عملائك في مكان واحد من خلال إرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني مباشرةً من مهام ClickUp عرض النموذج: التجميع تقارير الأخطاء وطلبات العملاء وملاحظات العملاء وتحويلها إلى مهام قابلة للتنفيذ

التجميع تقارير الأخطاء وطلبات العملاء وملاحظات العملاء وتحويلها إلى مهام قابلة للتنفيذ الخصوصية والأذونات والضيوف: إضافة عملاء وأصحاب المصلحة الآخرين كضيوف إلى مشاريعك والتحكم فيما يمكنهم الوصول إليه

إضافة عملاء وأصحاب المصلحة الآخرين كضيوف إلى مشاريعك والتحكم فيما يمكنهم الوصول إليه التكامل : دمج ClickUp مع الأدوات الشائعة مثل تكبير , المخيم الأساسي , جيرا والمزيد للحصول على أقصى قدر من الوظائف

المكافأة: أدوات إدارة علاقات العملاء لنظام التشغيل Mac !

قالب إدارة علاقات العملاء بواسطة ClickUp

قم بإدارة العملاء المحتملين وعلاقات العملاء والمبيعات في مكان واحد باستخدام قالب ClickUp CRM

إذا كان فريقك يدير علاقاتك مع العملاء، فقد تجد هذا القالب قالب CRM من ClickUp مفيد. فهو يوفر 30 حالة مفصلة لتقدم المهام وأربع طرق عرض مختلفة لتصور عملك، مما يسهل تنظيم حساباتك بطريقة منطقية.

باستخدام القالب، يمكنك عرض معلومات عميلك في التقويم أو مستندات ClickUp Docs أو لوحة كانبان، وسحب وإسقاط العناصر بسهولة حسب الحاجة. كما أنه يفصل بين تفاصيل حسابك والصفقات المغلقة في قوائم مختلفة، مما يزيل أي ارتباك بشأن موقع عملائك في خط المبيعات.

قم بتنزيل هذا القالب

قم بتنمية أعمالك وقاعدة عملائك باستخدام ClickUp

جزء كبير من الاحتفاظ بالعملاء ينطوي على تزويد العملاء بمنتجات وخدمات عالية الجودة.

وبينما يمكنك إدارة العنصرين بشكل منفصل، إلا أن ذلك ليس عملياً. لحسن الحظ، فإن ClickUp يجعل المهمة سهلة المنال.

يمكن أن يساعدك ClickUp في إدارة مهامك وعلاقاتك مع العملاء بضربة واحدة من خلال ميزات مثل المهام المتكررة وعلاقات المهام والتعليقات المعينة. اشترك في ClickUp اليوم !