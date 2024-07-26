أفضل 15 نظام إدارة علاقات العملاء للشركات الناشئة في 2025 (المراجعات والأسعار)

قد تبدو إدارة شركة ناشئة في بعض الأحيان مثل السيرك.

فعليك التوفيق بين مهام متعددة على مدار اليوم، والتي تشمل إدارة شؤونك المالية، والاحتفاظ بأفضل الموظفين، والأهم من ذلك تأمين قاعدة عملاء مخلصين. 🤹

وإذا كنت ترغب حقًا في تحقيق النجاح، فعليك أن تجد طريقة لحضور اجتماعات العملاء ومعالجة الملاحظات أثناء تعزيز العلاقات مع العملاء!

ولكن كيف يمكنك إدارة كل هذه العناصر أثناء توسيع نطاق عملك؟

الأمر بسيط: باستخدام إدارة علاقات العملاء الصحيحة ( إدارة علاقات العملاء ) برنامج.

في هذه المقالة، سنغطي في هذه المقالة ما هو برنامج إدارة علاقات العملاء، وسنسلط الضوء على أفضل خمسة عشر برنامجًا لإدارة علاقات العملاء للشركات الناشئة التي يمكنك استخدامها اليوم.

ما هو برنامج إدارة علاقات العملاء؟

يساعد برنامج CRM الشركات الناشئة على تخزين جميع جهات الاتصال الخاصة بها في مكان واحد، ومراقبة كل خطوة في عملية المبيعات، وبناء علاقات طويلة الأمد مع عملائها. في هذه الأيام، يمكنك العثور على العديد من برامج CRM المجانية المتاحة في السوق.

ولكن ما هو بالضبط CRM؟

يرمز CRM إلى إدارة علاقات العملاء

تساعد إدارة علاقات العملاء الشركات الناشئة على تعميق علاقاتها مع العملاء والشركاء والموردين. وهذا مهم بشكل خاص لأنه بدون علاقات جيدة مع أصحاب المصلحة ، يكاد يكون من المستحيل أن تنمو شركة ناشئة. 🌱

في الواقع، إنها واحدة من أهم الأدوات للشركات الناشئة لأنها تساعدهم على إنجاز الكثير.

فيما يلي بعض الميزات الموجودة في برنامج CRM للشركات الناشئة:

إدارة خط أنابيب المبيعات

لوحات المعلومات والتقارير

تكامل البريد الإلكتروني

أتمتة التسويق

إدارة العملاء المحتملين

تضمن هذه الميزات أن كل شخص في شركتك الناشئة لديه إمكانية الوصول إلى أحدث بيانات العملاء. وبهذه الطريقة، يمكن لفريق المبيعات لديك تقديم أفضل تجربة للعملاء. تقدر إحدى الدراسات 65% من المستهلكين يقومون بالتحويل إلى عملاء على المدى الطويل لعلامة تجارية تتمتع بتجربة عملاء جيدة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن امتلاك برنامج إدارة علاقات العملاء المناسب يمكن أن يساعد فريقك على تفادي مشاكل سوء التواصل بين فريقي المبيعات والتسويق، والوصول المحدود إلى البيانات، والفرص الضائعة. تقديرات البيانات أن استخدام نظام إدارة علاقات العملاء يمكن أن يزيد من عائدات البيع العابر والبيع الإضافي للشركات بنسبة 39%.

أفضل 15 نظامًا لإدارة علاقات العملاء للمبيعات للشركات الناشئة في عام 2024

فيما يلي أفضل خمسة عشر أداة لإدارة علاقات العملاء للشركات الناشئة:

1. كليك أب

جرّب إدارة علاقات العملاء من ClickUp

حافظ على أدوات إدارة مشروعك وإدارة علاقات العملاء على منصة واحدة، ClickUp

CClickUp هو واحد من أكثر المنصات العالمية الأعلى تصنيفًابرنامج إدارة المشاريع و برنامج إدارة بدء التشغيل تستخدمه فرق العمل في الشركات الصغيرة والكبيرة.

باستخدام ClickUp، يمكنك استخدام العلامات لتنظيم حساباتك، والحصول على عرض جغرافي لعملائك باستخدام طريقة عرض الخريطة، وتعيين المهام تلقائيًا لكل مرحلة من مراحل خط أنابيب المبيعات.

بالإضافة إلى ذلك، مع خطة ClickUp المجانية للأبد، يمكن لشركتك الناشئة استثمار الأموال التي كنت ستنفقها على البرامج في عملك!

إليك السبب في أن ClickUp هو أفضل برنامج CRM مجاني للشركات الناشئة:

طرق عرض مرنة لإدارة علاقات العملاء: تصور حساباتك أو طلبات العملاء أو خط أنابيب المبيعات في قائمة أو لوحة أو جدول وغير ذلك

لوحات المعلومات : راقب القيمة الدائمة للعميل، ومتوسط أحجام الصفقات، وأداء فريق المبيعات، والمزيد

راقب القيمة الدائمة للعميل، ومتوسط أحجام الصفقات، وأداء فريق المبيعات، والمزيد الحالات المخصصة : إنشاء مراحل مخصصة تناسب عملية المبيعات الفريدة الخاصة بك

: إنشاء مراحل مخصصة تناسب عملية المبيعات الفريدة الخاصة بك حقول مخصصة : أضف تفاصيل مخصصة إلىسير عمل CRM لتتبع الطلبات والعملاء المحتملين المهمين وتسجيل النقاط والمزيد

: أضف تفاصيل مخصصة إلىسير عمل CRM لتتبع الطلبات والعملاء المحتملين المهمين وتسجيل النقاط والمزيد البريد الإلكتروني ClickApp: الاحتفاظ بالمحادثات في مكان واحد عن طريق إرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني مباشرةً من مهام ClickUp

الاحتفاظ بالمحادثات في مكان واحد عن طريق إرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني مباشرةً من مهام ClickUp عرض النماذج: جمع بيانات العملاء بسرعة وإنشاء المهام تلقائيًا من الردود

جمع بيانات العملاء بسرعة وإنشاء المهام تلقائيًا من الردود الخصوصية والضيوف والأذونات : التحكم في من يمكنه الوصول إلى مساحة العمل الخاصة بك

التحكم في من يمكنه الوصول إلى مساحة العمل الخاصة بك التدقيق والتعليقات التوضيحية : العمل جنبًا إلى جنب مع العملاء في المشاريع والعقود

العمل جنبًا إلى جنب مع العملاء في المشاريع والعقود حقول الصيغ :: حساب تكلفة طلب منتج جديد تلقائيًا أو تسجيل نقاط لعميل محتمل جديد

التذكيرات: قم بتعيين تذكيرات حتى لا تنسى أبدًا أن لديك اجتماعًا قادمًا مع عميل محتمل

قم بتعيين تذكيرات حتى لا تنسى أبدًا أن لديك اجتماعًا قادمًا مع عميل محتمل القوالب استخدامقوالب لإدارة علاقات العملاءوإدارة الحسابات وخدمة العملاء والمزيد

أتمتة سير العمل : دع ClickUp يقوم تلقائيًا بتطبيق قالب جديد، ونشر التعليقات، ونقل الحالات، والمزيد حتى تتمكن من التركيز على الأشياء المهمة

: دع ClickUp يقوم تلقائيًا بتطبيق قالب جديد، ونشر التعليقات، ونقل الحالات، والمزيد حتى تتمكن من التركيز على الأشياء المهمة تكبير التكامل: ابدأ اجتماع Zoom مع العملاء مباشرةً داخل مهمة ClickUp

تنزيل نموذج إدارة علاقات العملاء الخاص ب ClickUp

لم يتم بيعه بعد؟

إليك المزيد من المعلومات عن كيفية استخدام ClickUp كإدارة علاقات العملاء

إيجابيات ClickUp

برنامج CRM مجاني قوي ومجاني للشركات الناشئة يتيح لك الحصول على عدد غير محدود من المستخدمين

من المستخدمين واجهة سهلة الاستخدام مع واجهة سهلة الاستخدام عبر الإنترنت و وضع عدم الاتصال بالإنترنت تأكد من أن فريقك يعرف المهام التي يجب العمل عليها أولاً باستخدام تبعيات المهام امنح العملاء أطر زمنية دقيقة للمشروع باستخدام تقديرات الوقت قم بإنشاء مستندات التأهيل، ومذكرات الويكي وإجراءات التشغيل الموحدة والمقترحات والمزيد باستخدام مستندات ClickUp تعاون مع زملائك في الفريق باستخدام عرض الدردشة في ClickUp تأكد من أن فريق دعم العملاء لديك يعالج المهام بالترتيب الصحيح مع أولويات المهام

إدارة المواعيد النهائية للعملاء والاجتماعات بالطريقة التي تريدها مع مزامنة تقويم Google يتكامل مع كل تطبيقات Google الشهيرة، بما في ذلك جوجل درايف , دردشات Hangouts ، مساعد جوجل، والمزيد

إنشاءCRM باستخدام نظام iOS القوي الخاص بنا والأندرويد تطبيقات الجوال يدعم منصات أبل وويندوز ولينكس



قيود ClickUp

قد تتطلب ميزات المنصة القوية منحنى تعليمي قصير لإتقانها

تخصيص واسع النطاق قد يكون مربكاً في البداية

تسعير ClickUp *خطة مجانية للأبد (الأفضل للاستخدام الشخصي)

خطة غير محدودة (الأفضل للفرق الصغيرة (7 دولارات/عضو شهريًا)

(الأفضل للفرق الصغيرة (7 دولارات/عضو شهريًا) خطة الأعمال (الأفضل للفرق متوسطة الحجم (12 دولارًا/عضو شهريًا)

ClickUp تقييمات العملاء

G2: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra :: 4.7/5 (أكثر من 2,000+ تقييم)

مراجعات ClickUp

"نحن نستخدمه كإدارة علاقات العملاء - إضافة عملاء محتملين جدد بسرعة عبر نموذج بسيط أنشأناه. كما نستخدمه للمحاسبة لإدارة جميع الفواتير للعملاء والموردين. كل شيء يعمل بسلاسة وتتم إدارته من مكان واحد." - G2Crowd "من السهل جدًا تعلمه، وتتوفر الكثير من المساعدة من خلال البرنامج. من السهل أيضًا العثور على دروس تعليمية عبر الإنترنت. سهل جداً إدارة علاقات العملاء القابلة للتخصيص وسهل الاستخدام للمبتدئين في الكثير من الصناعات." - مراجعة Capterra التي تم التحقق منها المكافأة: أدوات الذكاء الاصطناعي للشركات الناشئة/%href/_ !

2. HubSpot CRM

HubSpot CRM هو برنامج CRM مجاني للشركات الناشئة. كما أنه يحتوي على العديد من أدوات المبيعات المفيدة للشركات الناشئة التي تساعد فرق العمل على إدارة خط أنابيبها بشكل أكثر فعالية.

لكن هل هذا (Hub) (Hub) موقع على أداة لـشركتكالناشئة؟

دعنا نكتشف ذلك:

الميزات الرئيسية

احصل على رؤية مفصلة عن خط أنابيب المبيعات بالكامل من خلال لوحات المعلومات المرئية وتسجيل نقاط العملاء المحتملين.

تواصل مع العملاء باستخدام أداة الجدولة أو الدردشة المباشرة أو البريد الإلكتروني

إدارة المستندات وإنشاء مكتبة من المحتوى المفيد لفريقك بأكمله

يتكامل معمايكروسوفت ديناميكي,سلاك,جيراوالمزيد

التسعير

يحتوي Hubspot CRM على خطة مجانية، وتبدأ الخطط المدفوعة من 50 دولارًا شهريًا لمستخدمين اثنين.

تقييمات العملاء

G2: 4.3/5 (أكثر من 7,000 تقييم)

مراجعات Hubspot CRM

"لقد أردنا إدارة علاقات العملاء لإدارة جميع جهات الاتصال والعملاء المحتملين لدينا، وقد ساعدنا Hubspot في إدارة جميع أنشطة المبيعات لدينا وإجراء أنشطة التسويق مثل تقديم رسائل بريد إلكتروني رائعة وصفحات مقصودة وأتمتة أنشطة التسويق." - مراجعة تم التحقق منها من Capterra "بشكل عام، كان HubSpot تجربة إيجابية للغاية بالنسبة لنا. لن أكذب وأقول أنه لم يكن هناك إحباطات، ولكن سيكون هناك دائمًا إحباطات عند تبديل البرامج أو تنفيذ عمليات جديدة. في نهاية المطاف، ساعدنا HubSpot في تطوير عملياتنا بطريقة رائعة، كما أن دعمهم كان حقًا متفوقًا حقًا على أي دعم منتج آخر تلقيته على الإطلاق." - مراجعة تم التحقق منها من Capterra تحقق من هذا

__href/ https://clickup.com/ar/blog/55273/undefined/ قائمة عمليات تكامل Hubspot *%/مرجع/_

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3. إدارة علاقات العملاء الرشيقة

Agile CRM هو نظام إدارة علاقات العملاء الرشيق هو نظام شامل حل إدارة علاقات العملاء مع بعض إدارة المشاريع وظائف. باستخدام Agile CRM، يمكنك تعيين المهام لأعضاء الفريق، وتتبع حملات البريد الإلكتروني، وتلعيب عملية المبيعات الخاصة بك. 🎮

لنرى كيف يمكن لـ Agile يمكن أن يساعدك نظام إدارة علاقات العملاء في تعزيز مبيعاتك :

الميزات الرئيسية

تتبع المراحل ومراحل المشروع في صفقات المبيعات الخاصة بك

اتصل بالعملاء باستخدام ميزة الاتصال بنقرة واحدة وأتمتة البريد الصوتي

أتمتة الجدولة، والدعوات، والمتابعة

فرز المهام بناءً على الأولوية، أو تاريخ الاستحقاق، أو المالك، أو الحالة

التسعير

يحتوي Agile CRM على خطة مجانية، وتبدأ الخطط المدفوعة من 14.99 دولارًا شهريًا.

تقييمات العملاء

G2: 4.1/5 (أكثر من 200 تقييم)

تقييمات إدارة علاقات العملاء الرشيقة

"إدارة علاقات العملاء للمبيعات جيدة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. لديه واجهة جيدة وسهلة التعلم للغاية. يحتاج إلى تحسين في ميزات الأتمتة ودعم العملاء." - مراجعة تم التحقق منها من Capterra "نظام CRM سهل الاستخدام يحتوي على ميزات متعددة. تُظهر الجداول الزمنية لجهات الاتصال جميع التفاعلات مما يجعل من السهل التقدم. الأتمتة والحملات سهلة وتعمل بشكل جيد." - مراجعة Capterra التي تم التحقق منها المكافأة: برامج إدارة المشاريع للشركات الناشئة !

4. قوة المبيعات

Salesforce يساعد فرق العمل على إدارة كل مرحلة من مراحل دورة المبيعات. باستخدام منصة إدارة علاقات العملاء هذه، يمكنك مراقبة أعضاء الفريق الأفضل أداءً، وإنشاء عروض الأسعار، وغير ذلك الكثير.

دعنا نرى ما إذا كانت أداة CRM للمبيعات هذه ستحول فريق المبيعات لديك إلى قوة لا يستهان بها:

الميزات الرئيسية

تتبع أداء فريقك من خلال لوحات المعلومات

ميزة التغذية الاجتماعية حيث يمكن للفرق التعاون في مشاريع العملاء

تعيين العملاء المحتملين تلقائياً إلى عضو الفريق المناسب

الحصول على رؤى من مواقع التواصل الاجتماعي الشهيرة مثل فيسبوك وتويتر دون مغادرة التطبيق

التسعير

تبدأ خطط تسعير Salesforce من 25 دولاراً لكل مستخدم شهرياً.

تقييمات العملاء

G2: 4.2/5 (أكثر من 11,000 تقييم)

مراجعات قوة المبيعات

"الاحتمالات لا حصر لها، بل مخيفة للغاية. يستغرق التكوين الأولي وقتًا طويلاً وهناك الكثير من المعرفة المطلوبة للحصول على الإعداد الصحيح. القيام بذلك بدون شريك ثالث موثوق به أمر صعب للغاية. كما أنها باهظة الثمن بالطبع، لكنها في الحقيقة ضمن فئة "تحصل على ما تدفعه مقابل"." - مراجعة تم التحقق منها من Capterra "هناك منحنى تعليمي طفيف لأن هذا البرنامج يحتوي على وظائف لا بد منها وهو قوي للغاية. بخلاف ذلك فإن إمكانيات فريق المبيعات الخاص بك مع هذا البرنامج لا حدود لها." - مراجعة تم التحقق منها من Capterra تحقق من هذه

/ href/ https://clickup.com/ar/blog/70090/بدائل-قوة-المبيعات/** بدائل قوة المبيعات //%href/

!

5. زوهو CRM

مع

/مرجع/ https://clickup.com/blog/?p=16364 Zoho CRM /%href/

يمكنك تعيين مؤشرات الأداء الرئيسية طويلة المدى (KPIs) ومراقبة أداء مندوبي المبيعات عبر لوحات المعلومات. وبهذه الطريقة، يمكنك تشجيع الموظفين على الحفاظ على علاقة طويلة الأمد مع العملاء حتى بعد إغلاق الصفقات.

الميزات الرئيسية

أتمتة المهام مثل إرسال رسائل البريد الإلكتروني إلى العملاء، ومتابعة العملاء المحتملين، وغير ذلك الكثير

إنشاء بوابات العملاء للحفاظ على مشاركة عملائك

الرد على رسائل البريد الإلكتروني من Gmail وYahoo وOutlook مباشرةً من داخل التطبيق

احصل على نظرة عامة على جميع أنشطة المبيعات باستخدام لوحات المعلومات

التسعير

يتوفر لدى Zoho CRM خطة مجانية، وتبدأ الخطط المدفوعة من 20 دولارًا لكل مستخدم شهريًا.

تقييمات العملاء

G2: 4/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

مراجعات إدارة علاقات العملاء في Zoho لإدارة علاقات العملاء

"تتم إدارة عمليات مؤسستنا غير الربحية بالكامل باستخدام إصدار Zoho CRM Enterprise Edition. كانت تجربة المستخدم بناءً على تعليقات أكثر من 50 مستخدمًا متوازنة للغاية. بالطبع لا يمكن تلبية جميع الاحتياجات ولكن حالة الاستخدام إلى تناسب المنتج عالية جدًا بنسبة تزيد عن 95%" - مراجعة Capterra التي تم التحقق منها "لقد استغرق إعداد ZOHO وتشغيله بعض الوقت، لكن الدردشة المباشرة والدعم عبر البريد الإلكتروني وقناة YouTube جعلت العملية بسيطة للغاية. بشكل عام، نحن سعداء جدًا ب ZOHO CRM. إنها أفضل منصة متكاملة." - مراجعة Capterra التي تم التحقق منهاتحقق من بدائل Zoho !

6. SugarCRM

SugarCRM هو منصة CRM مع أتمتة التسويق وقوالب البريد الإلكتروني والتحليلات التنبؤية القائمة على الذكاء الاصطناعي.

ولكن ما مدى روعة هذه الأداة؟ 🍬

دعنا نكتشف ذلك:

الميزات الرئيسية

احصل على نظرة عامة على تفاعلات العملاء حتى يعرف مندوبو المبيعات متى وكيف يتواصلون مع العملاء

مساعدة العملاء في الحصول على الإجابات التي يحتاجونها من خلال بوابة الخدمة الذاتية

تحديد مجالات المشاكل قبل أن تتحول إلى مشاكل من خلال تتبع الحالات ولوحات المعلومات

إنشاء صفحات مقصودة ورسائل بريد إلكتروني ونماذج تحويل مخصصة

التسعير

يحتوي SugarCRM على خطة احترافية تكلف 52 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا.

تقييمات العملاء

G2: 3.7/5 (أكثر من 500 تقييم)

مراجعات SugarCRM

"بشكل عام تجربتي مع إدارة علاقات العملاء هذه رائعة. أنا أستخدمه يوميًا ويمكنني القول إن عملي اليومي غير مكتمل بدونه. إنه سهل الاستخدام للغاية ويوفر نتائج مذهلة للتقارير ولوحات المعلومات، وفريق دعم العملاء لديهم متجاوب للغاية." - مراجعة تم التحقق منها من Capterra "بشكل عام، لقد استمتعت حقًا ب Sugar وأعتقد أنه سيكون مناسبًا جدًا (خاصة بالنسبة للسعر المنخفض!) لوكالات التسويق والإعلان التي تتطلع إلى إنشاء تدفقات مخصصة. كان فريق خدمة العملاء لديهم مفيدًا ومطلعًا بشكل لا يصدق، وقد استمتعت حقًا بالعمل معهم." - مراجعة تم التحقق منها من Capterra جرب هذه أدوات تسويقية للشركات الناشئة !

7. بيبيدرايف

بايب درايف هو أداة SaaS CRM مع ميزة رائعة تتيح لك معرفة متى يكون أحد العملاء الحاليين بالقرب منك. باستخدام هذه الميزة، يمكنك "عشوائيًا" أن تلتقي بالعملاء وتحافظ على تلك العلاقات آمنة 😉

الميزات الرئيسية

راقب تقدم فريقك من خلال لوحات المعلومات المرئية والتقارير المخصصة

تعيين OKRs الفردية والجماعية لتتبع التقدم المحرز نحو تحقيقها

عرض مهامك اليومية في طريقة عرض التقويم أو كقائمة مهام

إنشاء قوالب بريد إلكتروني أو الاختيار من القوالب الجاهزة لتسريع التواصل مع العملاء

التسعير

تبدأ خطط Pipedrive المدفوعة من 15 دولاراً لكل مستخدم شهرياً.

تقييمات العملاء

G2: 4.3/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

مراجعات Pipedrive

"منصة رائعة للتحكم في العلاقة مع جميع العملاء." - مراجعة Capterra التي تم التحقق منها "فريقنا راضٍ عن Pipedrive حتى الآن لأنه الأداة الوحيدة التي وجدناها تقوم بما نحتاج إليه. نود أن تتم إضافة المزيد من الميزات، ولكن في الوقت الحالي هي تعمل معنا." - مراجعة تم التحقق من Capterraتحقق من بدائل Pipedrive هذه !

8. إنسايتلي

إنسايتلي هو نظام إدارة علاقات العملاء الذي يهدف إلى مواءمة فرق التسويق والمبيعات ودعم العملاء وفرق المشاريع حول مصدر واحد لمعلومات العملاء.

دعنا نرى نوع _المعلومات التي ستحصل عليها من تطبيق إدارة علاقات العملاء هذا:

الميزات الرئيسية

توجيه العملاء المحتملين تلقائيًا إلى عضو الفريق المناسب

إنشاء رسائل بريد إلكتروني مجمعة وإرسالها مباشرة من داخل التطبيق

تتبّعمؤشرات الأداء الرئيسية للمبيعات والأهداف باستخدام لوحات المعلومات المخصصة

إدارة مشاريعك أثناء التنقل باستخدام تطبيقات الأجهزة المحمولة التي تعمل بنظامي Android وiOS

التسعير

لدى إنسايتلي خطط مدفوعة تبدأ من 29 دولاراً لكل مستخدم شهرياً عند إصدار فواتير سنوية.

تقييمات العملاء

G2: 4.1/5 (أكثر من 500 تقييم)

مراجعات إنسايتلي

"جعل Insightly من السهل إدارة جهات الاتصال لدينا من داخل Gmail ومزامنتها مع تطبيقات أخرى. وجدنا أنه ساعدنا في تعزيز إنتاجية فريقنا. ومع ذلك، في النهاية، كان بسيطاً للغاية بالنسبة لاحتياجاتنا." - مراجعة تم التحقق منها من Capterra "لقد كان Insightly بلا شك إضافة رائعة لأدواتنا لإدارة علاقات العملاء بشكل مثالي. يمكننا تتبع العملاء ورسائل البريد الإلكتروني والعملاء المحتملين والمشروع باشتراك غير مكلف يوفر لنا ميزات رائعة ومفيدة." - مراجعة Capterra التي تم التحقق منها

9. إغلاق CRM

إغلاق CRM هو تطبيق CRM رائع للشركات الناشئة. يتيح لك التطبيق تسجيل المكالمات، ويمكنك إلغاء إرسال رسائل البريد الإلكتروني إذا أخطأت.

ولكن هل ستساعدك هذه المنصة على إتمام المزيد من الصفقات؟

دعنا نكتشف ذلك:

الميزات الرئيسية

ميزة صندوق الوارد التي تعرض المهام التي حان موعد استحقاقها. بمجرد إكمال مهمة أو الرد على مكالمة فائتة، تتم إزالة تلك المهام من القائمة

جدولة رسائل البريد الإلكتروني ليتم إرسالها تلقائياً

تشغيل ومراجعة مكالمات فيديو Zoom الخاصة بك من داخل التطبيق مباشرةً

تتبع أداء فريقك باستخدام ميزة لوحة المتصدرين

التسعير

يحتوي إغلاق CRM على خطط مدفوعة تبدأ من 29 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا ل 1-3 مستخدمين.

تقييمات العملاء

G2: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

إغلاق مراجعات إدارة علاقات العملاء

"إنه منحنى تعليمي حاد بعض الشيء، ولكن بمجرد أن تفهم جوهره يصبح كل شيء سهلاً للغاية." - مراجعة تم التحقق منها "بشكل عام كانت تجربة جيدة ولكنها ليست رائعة. تمت تغطية الأساسيات لإدارة علاقات العملاء ولكن بعض ما يبدو أنه ميزات أساسية لا تزال مفقودة." - مراجعة Capterra التي تم التحقق منها

بيتركس 24 هو فريق أداة تعاون مع وظيفة إدارة علاقات العملاء. بفضل أداة تعقب الوقت الأصلية وأتمتة المبيعات والأذونات الدقيقة، يمكنك إدارة فريق المبيعات الخاص بك بكفاءة.

يحتوي برنامج CRM هذا أيضًا على ميزة مكالمات الفيديو التي تدعم ما يصل إلى 24 مشاركًا.

الميزات الرئيسية

تحديد الاختناقات وفرص المبيعات باستخدام أداة تحليل مسار المبيعات

استخدم أتمتة البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة لزيادة المبيعات وتحسين الاحتفاظ بالعملاء جدولة وتتبع التقدم المحرز في أنشطة المبيعات باستخداممخطط جانت عرض

إنشاء علاقات بين أنشطة المبيعات مع تبعيات المهام

التسعير

لدى Bitrix24 خطة مجانية، وتبدأ الخطط المدفوعة من 24 دولارًا شهريًا لمستخدمين اثنين.

تقييمات العملاء

G2: 4.1/5 (أكثر من 300 تقييم)

تقييمات Bitrix24

"يتمتع Bitrix24 بخدمة ودعم عالي الجودة للحصول على إدارة المهام والتعاون والتتبع والتخطيط وتنفيذها بطريقة قابلة للتتبع. بالتأكيد، هذه المنصة مفيدة للغاية ومنتجة لكل محترف." - مراجعة تم التحقق منها في Capterra "يتمتع Bitrix24 بخدمة ودعم عالي الجودة للحصول على إدارة المهام والتعاون والتتبع والتخطيط وتنفيذها بطريقة قابلة للتتبع. بالتأكيد، هذه المنصة مفيدة جدًا ومنتجة لكل محترف." - مراجعة تم التحقق منها في Capterra

11. إدارة علاقات العملاء الأقل إزعاجًا

إدارة علاقات العملاء الأقل إزعاجًا تأخذ اسمها على محمل الجد.

تم تصميم برنامج إدارة جهات الاتصال هذا خصيصاً للشركات الصغيرة. يحتوي التطبيق على نموذج تسعير بسيط، ويمكنك إعداد خطوط الاتصال في غضون دقائق.

الميزات الرئيسية

الاطلاع على جميع الملاحظات والملفات والمهام والأحداث ومعلومات خطوط الأنابيب المتعلقة بجهة اتصال في شاشة واحدة

إنشاء أنواع مختلفة من الحقول المخصصة لجهات الاتصال والشركات وخطوط الأنابيب

احصل على رسائل بريد إلكتروني يومية تلخص جميع مهامك وأحداثك لهذا اليوم

ميزة تقرير العملاء المحتملين التي تُظهر لك حالة العميل المحتمل وأولويته

التسعير

لا يحتوي برنامج Less Annoying CRM على مستويات تسعير. ومع ذلك، فإن خطتهم المدفوعة تبدأ من 15 دولارًا لكل مستخدم شهريًا.

تقييمات العملاء

G2: 4.9/5 (أكثر من 400 تقييم)

مراجعات إدارة علاقات العملاء الأقل إزعاجاً

"وقت استجابة دعم العملاء مذهل. لقد كانت القدرة على الحصول على رد على أبسط أسئلتنا الأساسية ذات قيمة كبيرة في تطبيقنا." - مراجعة Capterra التي تم التحقق منها "مع وجود 2,000 جهة اتصال في قاعدة البيانات الخاصة بي، أحتاج إلى شيء منظم ويحتفظ بالمعلومات التاريخية - LACRM يقوم بذلك من خلال واجهة عملية للغاية." - مراجعة تم التحقق منها من Capterra تحقق من هذه برامج إدارة علاقات العملاء للشركات الخدمية !

12. نيكستيفا

نيكستيفا يجمع جميع قنوات الاتصال، بما في ذلك الصوت والفيديو والرسائل النصية القصيرة والدردشة والاستطلاعات في مكان واحد.

من خلال الجمع بين جميع قنوات الاتصال هذه وتطبيقات عملك، يمكن لفريق المبيعات لديك تحسين تجربة العملاء.

دعنا نرى:

الميزات الرئيسية

تتبع عملية المبيعات بالكامل وإدارتها بصريًا باستخداملوحة على غرار كانبان تنظيم الصفقات وترتيب أولوياتها في مراحل مخصصة في خط سير المبيعات الخاص بك

إرسال رسائل مخصصة تلقائيًا إلى عميل محتمل تلقائيًا

يتكامل مع Salesforce و Outlook و G Suite والمزيد

التسعير

تبدأ خطط تسعير Nextiva من 30.95 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا ل 1-4 مستخدمين.

تقييمات العملاء

G2: 4.4/5 (أكثر من 200 تقييم)

مراجعات Nextiva

"إذا قضيت بعض الوقت مع الدعم والتهيئة فهو منتج رائع. إنه يتطلب بعض الوقت لتهيئته بالكامل بالطريقة التي تريده أن يعمل بها." - مراجعة Capterra التي تم التحقق منها "جودة الخدمة لا مثيل لها. التطبيق سهل الاستخدام للغاية، ويجعلني منظمًا. الخدمة رائعة، لم أواجه صعوبة أبداً في مكالماتي. خدمة العملاء ممتازة، والموظفون صبورون وودودون وحريصون على المساعدة. بشكل عام، ساعدني تطبيق Nextiva على أن أكون أكثر كفاءة في عملي، وأنا أعلم أنه ساعد زملائي في شركتنا أيضًا." - مراجعة تم التحقق منها من Capterra

13. فريش ووركس CRM

يهدف Freshworks CRM (المعروف سابقًا باسم Freshsales) إلى كسر صوامع البيانات من خلال الجمع بين المبيعات والتسويق ودعم العملاء.

يحتوي هذا CRM السحابي على ميزة رائعة تسمى فريدي AI، والتي تحدد أفضل العملاء المحتملين. 🤖

الميزات الرئيسية

استخدم تسجيل نقاط العملاء المحتملين لتحديد أولئك المستعدين لشراء منتجك أو خدمتك

تحقق من مستوى تفاعل العميل المحتمل قبل أن تبدأ محادثة معه

إرسال رسائل بريد إلكتروني مجمعة ومخصصة للعملاء المحتملين لتحسين العلاقات مع العملاء المحتملين

إضافة المهام وإعداد الاجتماعات وإرسال رسائل البريد الإلكتروني وإجراء المكالمات من بطاقات الصفقات

التسعير

تبدأ خطط Freshworks CRM المدفوعة من 35 دولارًا لكل مستخدم شهريًا.

تقييمات العملاء

G2: 4.6/5 (أكثر من 800 تقييم)

مراجعات إدارة علاقات العملاء في Freshworks CRM

"بشكل عام سعيد للغاية بالتجربة حتى الآن. أشعر أنها ذات قيمة مقابل أموالنا وتعطينا إجابات سريعة حول كيفية استخدام المنتج. سهولة كبيرة في الاستخدام وهو أمر أساسي." - مراجعة Capterra التي تم التحقق منها "إنهم يقومون بتحديث وإضافة ميزات جديدة بانتظام، وقد عملوا معنا على تشغيل البرنامج. لكني أعتقد أن التدريب عبر الإنترنت على كيفية القيام بمهام محددة أو استخدام ميزات جديدة سيكون مفيدًا حقًا." - مراجعة Capterra التي تم التحقق منها

14. كاب

باستخدام Keap، يمكنك أتمتة عملية البيع الخاصة بك وإنشاء تقارير مبيعات يومية وأسبوعية وشهرية، وجدولة المواعيد.

ولكن هل سترغب شركتك الناشئة في الاحتفاظ بهذه الأداة في القائمة بمجرد الانتهاء من مراجعتها؟

دعنا نكتشف ذلك:

الميزات الرئيسية

إنشاء نماذج مخصصة وتضمينها على موقعك الإلكتروني وصفحاتك المقصودة

إرسال رسائل بريد إلكتروني أو إجراء مكالمة أو إرسال رسالة نصية من سجل جهات اتصال CRM

توفير الوقت عن طريق الاختيار من بين رسائل البريد الإلكتروني المكتوبة مسبقاً

أتمتة المهام المتكررة باستخدام قوالب "متى/ثم

التسعير

تبدأ خطط Keap المدفوعة من 79 دولارًا شهريًا لمستخدم واحد. إذا كنت ترغب في إضافة المزيد من المستخدمين، سيكلفك ذلك 30 دولارًا إضافيًا لكل مستخدم.

تقييمات العملاء

G2: 4.1/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

تقييمات #### كيب

"بمجرد أن تتعرف على جميع الميزات سترى مدى قوة وفائدة هذا البرنامج." - مراجعة Capterra التي تم التحقق منها "بشكل عام، كان رائعًا. لقد قمنا بالتبديل لأننا كنا بحاجة إلى نظام أكثر من مجرد برنامج تسويق عبر البريد الإلكتروني." - مراجعة تم التحقق منها من Capterra

15. سيلزفلير

إعلان المبيعات هو نظام CRM بديهي يمكن للشركات الناشئة استخدامه لأتمتة إدخال بياناتها، وتتبع العملاء المحتملين ومتابعتهم بشكل أفضل، والتواصل مع العملاء كفريق واحد.

إلى أي مدى يمكن أن يضيف هذا البرنامج _إلى عملية المبيعات في شركتك الناشئة؟

الميزات الرئيسية

يتصل Salesflare بصندوق البريد الإلكتروني والتقويم والهاتف المحمول الخاص بك لتسجيل رسائل البريد الإلكتروني والاجتماعات والمكالمات الهاتفية مع العملاء نيابةً عنك

ينشئ تلقائيًا جهات اتصال للأشخاص الذين تتواصل معهم ويجمع معلومات عنهم من توقيعات البريد الإلكتروني والمعلومات المتاحة للجمهور

نظِّم صفقاتك في خط أنابيب مرئي بالسحب والإفلات واحصل على تذكيرات تلقائية عند المتابعة

أرسل تدفقات البريد الإلكتروني التلقائية وتسلسلات التواصل وحملات البريد الإلكتروني مباشرةً من نظام إدارة علاقات العملاء لديك

تتبع عملائك عبر رسائل البريد الإلكتروني والموقع الإلكتروني

يتكامل Salesflare بإحكام مع Gmail وOffice 365 وZapier والمزيد

التسعير

تبدأ خطط تسعير Salesflare من 29 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا.

تقييمات العملاء

G2: 4.7/5 (أكثر من 100 تقييم)

مراجعات #### مراجعات Salesflare

"لقد أحببت حقًا إدارة سير العمل ميزة في Salesflare التي تساعدني على أتمتة 40% من مهام المبيعات الخاصة بفريقي. بشكل عام، إنها أداة قوية وقابلة للتخصيص بدرجة كبيرة لمحترفي مبيعات SaaS." - مراجعة Capterra التي تم التحقق منها "بشكل عام أحببت المنتج وسهولة الاستخدام وأوصيت العديد من الأصدقاء في شركات أخرى باستخدامه." - مراجعة تم التحقق منها من Capterra ذات صلة:_ أمثلة على إدارة علاقات العملاء لحالات استخدام مختلفة !

ابدأ باستخدام أفضل نظام إدارة علاقات العملاء لشركتك الناشئة

قد يكون من الصعب للغاية أن تحافظ على استمرارية شركتك الناشئة عندما تضطر إلى إدارة عاصفة من المهام بمفردك. ولكن تذكر أن الشركات الناشئة تقدّر المعرفة أكثر من أي شيء آخر، ولا يوجد شيء أكثر قيمة من بيانات العملاء.

لحسن الحظ، مع أدوات إدارة علاقات العملاء المجانية للشركات الناشئة، يمكنك توفير الوقت والموارد الأخرى وإدارة علاقات العملاء بكل سهولة. بهذه الطريقة، يمكنك تحويل تركيزك من المهام الإدارية إلى توسيع نطاق عملك.

ولكن للتأكد من أن شركتك الناشئة تبحر بسلاسة على المدى الطويل، فأنت بحاجة إلى أفضل أداة لإدارة علاقات العملاء للشركات الناشئة!

باستخدام ClickUp، يمكنك تصور مشاريع العملاء باستخدام الخرائط الذهنية, تخطيط قدرة فريقك على العمل باستخدام طريقة عرض عبء العمل، وقم بتعيين وتتبع تقدمك نحو أهدافك التمويلية. ابدأ مع ClickUp مجانًا اليوم لتجربة أفضل إدارة علاقات العملاء للشركات الناشئة لأن: