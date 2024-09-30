أفضل 10 أنظمة برمجيات لإدارة العملاء المحتملين للشركات الصغيرة

تُعد الإدارة الفعّالة للعملاء المحتملين أمرًا بالغ الأهمية لدفع عجلة النمو وتحقيق نجاح المبيعات في أي مجال وأي نوع من مؤسسات المبيعات. ولحسن الحظ، أصبحت برمجيات إدارة العملاء المحتملين أداة متاحة بسهولة يمكن أن تساعد الشركات على تبسيط عمليات تتبع العملاء المحتملين وزيادة معدلات التحويل إلى أقصى حد.

ولكن مع وجود العديد من الخيارات المتاحة في السوق اليوم، قد تكون محاولة العثور على الحل المثالي لبرنامج إدارة العملاء المحتملين لشركتك مهمة معقدة. لمساعدتك في هذه الرحلة، إليك قائمة منتقاة من أفضل برامج إدارة العملاء المحتملين المتاحة الآن.

سواء كنت شركة ناشئة صغيرة أو مؤسسة كبيرة، فإن هذه المنصات تقدم ميزات ووظائف قوية لمساعدتك في التقاط وتنظيم ورعاية العملاء المحتملين، مما يعزز في النهاية خط مبيعاتك.

ما هو برنامج إدارة العملاء المحتملين؟

برنامج إدارة العملاء المحتملين هو أداة تساعد المؤسسات على تأهيل العملاء المحتملين وتحليلهم ورعايتهم بهدف تحويلهم إلى فرص عمل جديدة.

فما أهمية إدارة العملاء المحتملين؟

A دراسة من هارفارد بزنس ريفيو وجدت أنه "مع ذلك، يشير بحثنا إلى أن العديد من الشركات بطيئة جدًا في متابعة هذه العملاء المحتملين. قمنا بمراجعة 2,241 شركة أمريكية، وقمنا بقياس المدة التي استغرقها كل منها للرد على عميل محتمل تم إنشاؤه عبر الإنترنت. وعلى الرغم من أن 37% من الشركات استجابت لعملائها المحتملين في غضون ساعة، و16% منها استجابت في غضون ساعة إلى 24 ساعة، إلا أن 24% منها استغرقت أكثر من 24 ساعة، و23% من الشركات لم تستجب على الإطلاق. وكان متوسط وقت الاستجابة، بين الشركات التي استجابت في غضون 30 يومًا، 42 ساعة."

ومع ذلك، باستخدام برنامج إدارة العملاء المحتملين المناسب، يمكن لفريقك البقاء على رأس العملاء المحتملين من خلال تحسين وقت الاستجابة والتقاط العملاء المحتملين وغير ذلك.

ما الذي تبحث عنه في أدوات إدارة العملاء المحتملين؟

عند اختيار حل برمجيات إدارة العملاء المحتملين لشركتك، من الضروري النظر في عدة عوامل رئيسية تتماشى مع المتطلبات الفريدة لمؤسستك، بما في ذلك

التقاط العملاء المحتملين وتتبعهم: ابحث عن برنامج تتبع يوفر التقاطاً سلساً للعملاء المحتملين من مصادر مختلفة ويسمح بتتبع شامل لأنشطة العملاء المحتملين خلال عملية المبيعات

ابحث عن برنامج تتبع يوفر التقاطاً سلساً للعملاء المحتملين من مصادر مختلفة ويسمح بتتبع شامل لأنشطة العملاء المحتملين خلال عملية المبيعات تصنيف العملاء المحتملين وتسجيلهم: تأكد من أن نظام إدارة العملاء المحتملين يوفر إمكانات متقدمة لتصنيف العملاء المحتملين. وهذا يمكّنك من تصنيف العملاء المحتملين بناءً على معايير محددة. تساعدك وظائف تصنيف العملاء المحتملين على تحديد أولويات العملاء المحتملين ذوي الجودة العالية والتركيز عليهم

تأكد من أن نظام إدارة العملاء المحتملين يوفر إمكانات متقدمة لتصنيف العملاء المحتملين. وهذا يمكّنك من تصنيف العملاء المحتملين بناءً على معايير محددة. تساعدك وظائف تصنيف العملاء المحتملين على تحديد أولويات العملاء المحتملين ذوي الجودة العالية والتركيز عليهم إمكانات التكامل: تحقق مما إذا كان برنامج إدارة العملاء المحتملين يتكامل بسلاسة مع نظام إدارة علاقات العملاء المحتملين الحالي والتسويق عبر البريد الإلكتروني والأدوات الأخرى ذات الصلة لضمان سلاسة نقل البيانات وسير العمل بكفاءة

تحقق مما إذا كان برنامج إدارة العملاء المحتملين يتكامل بسلاسة مع نظام إدارة علاقات العملاء المحتملين الحالي والتسويق عبر البريد الإلكتروني والأدوات الأخرى ذات الصلة لضمان سلاسة نقل البيانات وسير العمل بكفاءة الأتمتة وإدارة سير العمل: اختر البرنامج الذي يقوم بأتمتة المهام المتكررة، مثل تعيين العملاء المحتملين وتذكيرات المتابعة، لتعزيز الإنتاجية وتحسين عمليات إدارة العملاء المحتملين

اختر البرنامج الذي يقوم بأتمتة المهام المتكررة، مثل تعيين العملاء المحتملين وتذكيرات المتابعة، لتعزيز الإنتاجية وتحسين عمليات إدارة العملاء المحتملين التحليلات وإعداد التقارير: ابحث عن التحليلات القوية وميزات إعداد التقارير التي توفر رؤى حول أداء العملاء المحتملين ومعدلات التحويل وعملية المبيعات الإجمالية وخطوط سير المبيعات، مما يتيح اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات

أفضل 10 أنظمة برمجيات لإدارة العملاء المحتملين في عام 2024 (مجانية ومدفوعة)

1. انقر فوق

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حل إدارة علاقات العملاء الخاص بـ ClickUp

عندما تبحث الشركات عن برنامج لإدارة العملاء المحتملين اليوم، فإنها تبحث في الحقيقة عن واحد مما يلي: منصة إدارة علاقات العملاء (CRM) التي تحتوي على ميزات إدارة العملاء المحتملين أو برنامج إدارة العملاء المحتملين الذي يتكامل بسهولة مع برنامج إدارة علاقات العملاء.

ClickUp عبارة عن منصة لإدارة المشاريع متعددة الاستخدامات بحيث يمكن أن تعمل بسهولة كنظام إدارة علاقات العملاء أو نظام إدارة العملاء المحتملين إذا كان هذا هو ما تحتاج إليه. إنه نظام صالح بديل لأي برنامج لإدارة علاقات العملاء يتيح لك إعداد سير عمل إدارة علاقات العملاء ، العروض قوالب إدارة علاقات العملاء ، وهي مثالية مثال على ماهية حل إدارة علاقات العملاء الحديث يمكن أن يبدو مرنًا وقابلًا للتخصيص تمامًا.

يمكن استخدام ClickUp لإدارة عملية المبيعات بأكملها وفريقك والسماح لهم بالتعاون بسهولة مع التسويق والمنتج وكل فريق آخر يلعب دورًا في الحصول على العملاء المحتملين وتحويلهم. نظام إدارة العملاء المحتملين هذا مثالي لربط جميع فرقك في منصة واحدة.

ClickUp أفضل الميزات

خيارات الأتمتة التي تجعل إدخال البيانات بسيطة وسريعة حتى تتمكن من زيادة سرعة انتقال العملاء المحتملين عبر خط سير العملاء المحتملين. يمكنك تعيين المهام تلقائيًا استنادًا إلى مرحلة مسار التحويل، وتشغيل تحديثات الحالة لأنشطة عملاء محددة، والمزيد

تجربة CRM مرنة تتيح لك تصميم مهام سير العمل وهياكل فريقك بأي طريقة تريدها. يعمل ClickUp بمثابة إدارة علاقات عملاء مرنة تتيح لك تخصيص سير عملك وتصور خط سير العمل بالكامل لتتبع العملاء المحتملين

تتيح لك تصميم مهام سير العمل وهياكل فريقك بأي طريقة تريدها. يعمل ClickUp بمثابة إدارة علاقات عملاء مرنة تتيح لك تخصيص سير عملك وتصور خط سير العمل بالكامل لتتبع العملاء المحتملين نماذج ClickUp التي تسمح لفريقك بتبسيط العملاء المحتملين عملية الاستقبال وتنظيم البيانات بالطريقة التي تريدها، وإنشاء المهام تلقائيًا مباشرةً من النماذج ذات العلامات التجارية

لوحات تحكم مصممة خصيصًا تسهل على فريقك تتبع الصفقات ومعرفة أداء فريقك. يمكن استخدام ClickUp في نفس الوقت كقائد أداة إدارة وإدارة أداء الفريق في نفس الوقت

تسهل على فريقك تتبع الصفقات ومعرفة أداء فريقك. يمكن استخدام ClickUp في نفس الوقت كقائد أداة إدارة وإدارة أداء الفريق في نفس الوقت عدد متزايد باستمرار من النماذج الخاصة بإدارة علاقات العملاء، وتتبع العمولات تقارير المبيعات والمزيد. ابدأ بـقالب إدارة علاقات العملاء للمبيعات من ClickUp!

أنشئ نظام إدارة العملاء المحتملين باستخدام قالب إدارة علاقات العملاء المحتملين من ClickUp!

قيود ClickUp

قد يكون كامل الميزات أكثر من اللازم بالنسبة للبعض. الفرق الصغيرة أو الأفراد الذين يبحثون عن أداة بسيطة جدًا لإدارة العملاء المحتملين لا تقوم بأي شيء آخر قد تغمرهم ClickUp

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 8,000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 8,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,500 تقييم)

إدارة العملاء المحتملين في قالب CRM الخاص ب ClickUp يتيح لك تنظيم العملاء المحتملين النشطين والمفقودين والسابقين في قوائم مختلفة لسهولة التتبع. صُمم هذا القالب لمساعدتك في متابعة العملاء والعملاء المحتملين في المبيعات، مع وجود حالات مخصصة تتيح لك تحديد التقدم المحرز في كل مهمة.

قم بإدارة العملاء المحتملين وعلاقات العملاء والمبيعات في مكان واحد باستخدام قالب ClickUp CRM

2. إعلان المبيعات

عبر Salesflare

Salesflare هو نظام جيد لإدارة علاقات العملاء وإدارة العملاء المحتملين لفرق المبيعات الصغيرة التي تقدم أسعاراً مرنة. إنه يجعل هذه القائمة من أفضل حلول برامج إدارة العملاء المحتملين لأنه يوفر إمكانات أتمتة CRM قوية ويمكن أن يساعد فرق المبيعات على تحسين سير العمل بشكل كبير.

Salesflare أفضل الميزات

تمكّنك ميزات الأتمتة الممتازة من جمع البيانات بسرعة، وتسجيل المكالمات الهاتفية والاجتماعات، وإرسال حملات بريد إلكتروني مخصصة بسهولة بالغة

تساعدك أداة البحث عن البريد الإلكتروني في الكشف عن عناوين البريد الإلكتروني للعملاء المحتملين الذين تواصلت معهم ولكنك لم تتمكن من الحصول على بريد إلكتروني منهم

عملية الاشتراك في Salesflare سريعة وسهلة بفضل تكامل البريد الإلكتروني

قيود Salesflare

صُممت واجهة المستخدم (UI) لتكون بسيطة وسهلة الاستخدام، ولكنها في بعض الأحيان تكون مبسطة للغاية وتجعل من الصعب عرض جميع المعلومات التي تحتاجها في وقت واحد على الشاشة

تسعير #### Salesflare

الزيادة: 35 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

35 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم المحترف: 55 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

55 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Salesflare

G2 : 4.8/5 (230 تقييم)

: 4.8/5 (230 تقييم) Capterra: 4.7/5 (130 مراجعة)

المكافأة:_

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3. بيبيدرايف

عبر PipedrivePipedrive هي أداة شائعة جدًا مع ميزات ممتازة متاحة لإدارة خطوط الأنابيب، وإعداد تقارير المبيعات والتنبؤ، واستيراد البيانات وتصديرها، وتكامل البريد الإلكتروني.

إنها أداة جيدة جدًا لإدارة العملاء المحتملين للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تبحث عن برنامج لمساعدتها إدارة المبيعات وإعطائهم صورة واضحة عن مسار مبيعاتهم في جميع الأوقات.

أفضل ميزات Pipedrive

ميزات سهلة الاستخدام وبديهية

خيارات لوحة تحكم قابلة للتخصيص بسهولة لـ إدارة الموارد تقارير أداء مبيعات واضحة ومنسقة بشكل جيد



قيود Pipedrive

قد يكون تطبيق الهاتف المحمول غير بديهي بعض الشيء

تسعير #### تسعير Pipedrive

أساسي: 9.90 دولار شهريًا لكل مستخدم

9.90 دولار شهريًا لكل مستخدم متقدم: 19.90 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

19.90 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم الاحترافية: 39.90 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

39.90 دولارًا شهريًا لكل مستخدم القوة: 49.90 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

49.90 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 59.90 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Pipedrive

G2 : 4.2/5 (أكثر من 1600 تقييم)

: 4.2/5 (أكثر من 1600 تقييم) Capterra: 4.5/5 (2,800+ تقييم)

4. بيزكونيكت

عبر بيزكونكت BizConnect ليس برنامجًا نموذجيًا لإدارة علاقات العملاء أو برنامج إدارة العملاء المحتملين. إنه في الواقع برنامج يستخدم لمسح بطاقات العمل وإدارة قاعدة بيانات لجهات الاتصال التجارية.

إنه أداة رائعة للأشخاص الذين يحضرون المؤتمرات بانتظام ويتبادلون بطاقات العمل مع رجال الأعمال الآخرين. يجعل BizConnect من السهل مسح البطاقات ضوئياً وإنشاء وإدارة قائمة بالعملاء المحتملين بهذه الطريقة.

أفضل ميزات BizConnect

مسح ضوئي دقيق للغاية لبطاقات العمل وتخزينها

سهولة إدارة قوائم جهات الاتصال وتجميعها ومشاركتها مع أعضاء الفريق الآخرين

يمكن للمديرين إنشاء المهام وقوائم المراجعة اليومية من خلال BizConnect

يمكن تصدير القوائم بسهولة إلى جداول بيانات Google و مايكروسوفت إكسل قيود BizConnect

لا يحتوي على العديد من الميزات التي يتمتع بها أفضل برامج إدارة العملاء المحتملين وبرامج إدارة علاقات العملاء

المسح دقيق للغاية، ولكنه بطيء في بعض الأحيان

أسعار بيزكونيكت

الإصدار المجاني

الإصدار المميز: 9.99 دولارًا شهريًا

BizConnect التقييمات والمراجعات

Capterra: 4.6/5 (25 تقييم)

4.6/5 (25 تقييم) جيت آب: 4.6/5 (25 مراجعة)

5 . noCRM.io

عبر NoCRM.io noCRM.io هو برنامج معروف لإدارة العملاء المحتملين يمكن أن يساعد فرق المبيعات على تتبع أفضل لخطوط العملاء المحتملين والعملاء الذين قاموا بتحويلهم.

يُمكّن برنامج إدارة العملاء المحتملين هذا فرق المبيعات من إنشاء عملاء محتملين بسرعة (مع تسجيل نقاط العملاء المحتملين) من مجموعة متنوعة من المصادر - من لينكد إن إلى بطاقات العمل. إنها أداة مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات فرق المبيعات ومساعدتهم على التخلص من الإدخال اليدوي للبيانات من أجل التركيز على التحويلات.

لاCRM.io أفضل الميزات

يقدم مولد نص برمجي للمبيعات يجعل من السهل تأهيل العملاء المحتملين

تكامل قوي للبريد الإلكتروني

تقارير ممتازة

خيارات تسجيل العملاء المحتملين سهلة الاستخدام وبديهية للغاية

تطبيق جوال قوي

قيود noCRM.io

عمليات التكامل خارج أدوات البريد الإلكتروني محدودة إلى حد ما

تخصيص لوحة التحكم ليست مرنة للغاية

تسعير noCRM.io

مجموعة المبتدئين: 10 يورو/شهرًا لكل مستخدم

10 يورو/شهرًا لكل مستخدم خبراء المبيعات: 19 يورو شهريًا لكل مستخدم

19 يورو شهريًا لكل مستخدم فريق الأحلام: 29 يورو/شهرًا لكل مستخدم

noCRM.io التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (80 تقييمًا)

Capterra: 4.6/5 (340+ تقييمات

6. فريش سيلز

عبر المبيعات الطازجة Freshsales هو حل رائع لإدارة العملاء المحتملين للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تتطلع إلى أتمتة سير عمل مراجعة العملاء المحتملين.

إنه جزء من مجموعة أكبر من الأدوات من Freshworks التي تقدم خططًا ميسورة التكلفة للفرق الصغيرة مع ميزات اتصال ممتازة مدعومة بالذكاء الاصطناعي وميزات تسجيل الصفقات لتتبع خط المبيعات.

أفضل ميزات Freshsales

تطبيق جوال فوق المتوسط

إدارة بديهية للحملات

سهولة استيراد البيانات وتصديرها

تسجيل العملاء المحتملين المدعوم بالذكاء الاصطناعي

قيود المبيعات الجديدة

تكامل معقد إلى حد ما مع الأدوات الأخرى

منحنى تعليمي طفيف للفرق التي لديها خبرة قليلة في إدارة علاقات العملاء

تسعير Freshsales

النمو: 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المحترفين: 47 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

47 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 83 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Freshsales

G2: 4.5/5 (1,600 تقييم)

4.5/5 (1,600 تقييم) Capterra 4.6/5 (340+ تقييمات

7. أبتيفو

عبر أبتيفو Apptivo مختلف بعض الشيء لأنه ليس برنامجاً لإدارة المبيعات على وجه التحديد. إنه برنامج ومنصة سحابية لإدارة علاقات العملاء تحتوي على مجموعة من التطبيقات المختلفة التي تساعد في إدارة العمليات التجارية المختلفة مثل التسويق والمبيعات وإدارة المشاريع والفواتير وغيرها.

يُستخدم "تطبيق "Lead Apptivo" للمساعدة في إدارة العملاء المحتملين للمبيعات في جميع مراحل خط المبيعات بأكمله.

أفضل ميزات تطبيق Apptivo

سهولة تعيين العملاء المحتملين لأعضاء الفريق

يمكنك إضافة ملاحظات ومعلومات شخصية لكل جهة اتصال في خط أنابيب المبيعات الخاص بك

النظام الأساسي بأكمله قائم على السحابة بحيث لا تحتاج إلى تثبيت أي شيء محليًا

قيود تطبيق Apptivo

برنامج إدارة علاقات العملاء وواجهة الاستخدام غير متقنة إلى حد ما

يحتوي على تطبيقات وميزات أكثر مما تحتاجه معظم فرق المبيعات

تسعير تطبيق Apptivo

لايت : 10 دولارات شهرياً لكل مستخدم

: 10 دولارات شهرياً لكل مستخدم القسط: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الأقصى: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة السعر

تقييمات ومراجعات تطبيق Apptivo

G2: 4.3/5 (135 تقييم)

4.3/5 (135 تقييم) Capterra: 4.4/5 (695 تقييمًا)

8. كرياتيو

عبر كرياتيو

قيود #### Creatio

قد يكون الأنسب للشركات الكبيرة التي تحتاج إلى نظام أساسي شامل يتعامل مع أكثر من المبيعات

تسعير #### Creatio

الفريق: 30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم التجارة: 35 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

35 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 60 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات كرياتيو

G2: 4.6/5 (225 تقييم)

4.6/5 (225 تقييم) Capterra: 4.8/5 (95 تقييم)

9. كاب

عبر كيب Keap هي منصة ممتازة لإدارة علاقات العملاء لفرق المبيعات التي تحتاج إلى قدرات تسويقية عالية الجودة عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة. الأتمتة الخاصة بهم جيدة للغاية ويتيح لك برنامج تتبع العملاء المحتملين إنشاء العديد من خطوط الأنابيب بسهولة ورعاية العلاقات مع العملاء من خلال الاتصالات الآلية.

Keap أفضل الميزات

عمليات تكامل رائعة للمدفوعات تجعل عملية الدفع عبر الإنترنت سريعة وسهلة

عدد كبير من عمليات التكامل مع أدوات المبيعات الشائعة

قيود #### قيود Keap

نقص طفيف في خيارات التخصيص في تقارير المبيعات وإدارة العملاء المحتملين المؤهلين

من الصعب أحيانًا التخلص من العملاء المحتملين المكررين وإدارة بيانات العملاء

باهظ التكلفة إلى حد ما مقارنةً بأدوات إدارة علاقات العملاء الأخرى

تسعير #### كيب

الإيجابي: 199 دولارًا شهريًا لمستخدمين اثنين

199 دولارًا شهريًا لمستخدمين اثنين الحد الأقصى: 289 دولارًا شهريًا لثلاثة مستخدمين

289 دولارًا شهريًا لثلاثة مستخدمين ماكس كلاسيك: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات #### كيب

G2: 4.2/5 (1,445 تقييم)

4.2/5 (1,445 تقييم) Capterra: 4.1/5 (1,220 تقييم)

مكافأة: تحقق من قائمتنا من أفضل البدائل لـ Keap

10. Marketo Engage

عبر أدوبي Adobe's Marketo Engage من Adobe هي منصة لإدارة العملاء المحتملين تساعد الشركات على زيادة الطلب وزيادة التحويلات من خلال توفير تجارب مخصصة لجميع العملاء المحتملين.

تجمع المنصة بين بيانات العملاء والأتمتة والتحليلات لمساعدة فرق التسويق والمبيعات على التفاعل بشكل أفضل مع العملاء المحتملين في كل نقطة اتصال.

أفضل ميزات منصة Marketo Engage

نظام تسجيل ممتاز يمكن تخصيصه بسهولة ليتناسب مع ما يراه فريق المبيعات لديك مهمًا

يتيح لك إنشاء رحلات مخصصة للمشتري

يتكامل مع جميع برامج إدارة علاقات العملاء الرائدة والعديد من أدوات الأعمال الشائعة الأخرى

ميزات أمان قوية

قيود تطبيق Marketo Engage

معقدة. مطلوب تدريب مكثف لاستخدامه

لا توجد تقارير وقوالب أصلية. تحتاج إلى إنشائها كلها من الصفر

سعر Marketo Engage Marketo Engage

اتصل لمعرفة الأسعار

Marketo Engage التقييمات والمراجعات

G2: 4.1/5 (أكثر من 2,300 تقييم)

4.1/5 (أكثر من 2,300 تقييم) Capterra: 4.2/5 (660 تقييم)

كيف تستخدم برنامج إدارة العملاء المحتملين؟

إليك بعض النصائح لمساعدتك في استخدام برنامج إدارة العملاء المحتملين بفعالية:

قم بإعداد ملفات تعريف مفصلة لكل عميل محتمل مع معلومات أساسية مثل معلومات الاتصال والتركيبة السكانية والاهتمامات وسجل الشراء. أنشئ حملات تستهدف العملاء المحتملين المناسبين في الوقت المناسب حتى لا تهدر الموارد على العملاء المحتملين الذين قد لا يكونون مهتمين بمنتجك أو خدمتك. أتمتة المهام العادية مثل المتابعة إلى توفير الوقت والطاقة . راقب أداء العملاء المحتملين لتحديد مجالات التحسين في استراتيجيات المبيعات والتسويق الخاصة بك. تنفيذ أنظمة تسجيل العملاء المحتملين حتى تتمكن من تحديد أولويات أفضل العملاء المحتملين للتحويل. استخدم أدوات التحليلات لتتبع المقاييس الرئيسية مثل معدلات الفتح والنقر إلى الظهور والتحويلات. صمم حلقة تعليقات العملاء التي تساعدك على جمع بيانات قيّمة من العملاء لإبلاغ الحملات المستقبلية. تتبع العملاء المحتملين من جميع قنواتك التسويقية المختلفة حتى تتمكن من تحديد المصادر الأكثر فعالية في توليد التحويلات. قم بإعداد مشغّلات لإخطار مندوبي المبيعات عند ورود عملاء محتملين جدد أو عند إجراء تحديثات حتى يتمكنوا من اتخاذ إجراء فوري. استفد من برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM) لإدارة معلومات الاتصال وتقدم العملاء المحتملين.

ClickUp: أفضل نظام لإدارة العملاء المحتملين لفريقك

بعد إلقاء نظرة على جميع أدوات إدارة العملاء المحتملين الرائعة هذه، من الواضح أنها تقدم العديد من الميزات القوية التي يمكن أن تبسط عمليات تتبع العملاء المحتملين ورعايتهم.

الأهم من ذلك هو كيف يناسب البرنامج الاحتياجات الخاصة بك وبفريقك. يبرز ClickUp كخيار أفضل لأنه مرن بشكل لا يصدق. إنه ليس مجرد أداة لإدارة العملاء المحتملين - يمكن لكل فريق داخل مؤسستك استخدام ClickUp. عندما يستخدم الجميع منصة واحدة، فإن المزامنة والحفاظ على كل فريق على نفس الصفحة أسهل بلا حدود.

ألست مقتنعاً؟ اشترك للحصول على حساب ClickUp مجانًا اليوم وشاهد كيف يمكن أن يساعد فريق المبيعات لديك (وشركتك ككل) على الارتقاء بمستوى أدائهم.