10 أدوات برمجية للاحتفاظ بالعملاء في عام 2025

أصبحت برمجيات الاحتفاظ بالعملاء عاملاً مغيراً لقواعد اللعبة في مشهد إدارة علاقات العملاء تلعب دورًا لا يُقدّر بثمن في تعزيز علاقات العملاء وزيادة الولاء وتكرار الشراء. ولكن مع وجود العديد من الخيارات في عام 2024، كيف تعرف الأداة التي تناسب فريقك بشكل أفضل؟

احتفظ بهذه الفكرة.

في حين أن كل برنامج من برامج الاحتفاظ بالعملاء يتمتع بنقاط قوة فريدة من نوعها، إلا أنها لن تلبي جميعها احتياجاتك. قد يبهر البعض ببراعته التحليلية ولكنه يتعثر فيما يتعلق بتجربة المستخدم. قد يبهر البعض الآخر بميزات التخصيص الخاصة بهم ولكنهم يفتقرون إلى قدرات التكامل السلس.

إنه عمل متوازن، والعثور على الملاءمة المثالية أمر حيوي. لكن لا تخف - لقد قمنا بتغطيتك.

في هذه المقالة، نلقي نظرة على أفضل 10 أدوات برمجية للاحتفاظ بالعملاء لتحسين الاحتفاظ بالعملاء في عام 2024. سنقوم بتفصيل ميزاتها المميزة ونقاط قوتها ونقاط ضعفها وأسعارها، بالإضافة إلى مراجعات العملاء، لمساعدتك على اتخاذ قرار مستنير.

هل أنت مستعد للاستكشاف؟ لنبدأ!

ما هو برنامج الاحتفاظ بالعملاء؟

برمجيات الاحتفاظ بالعملاء هي نوع من الأدوات أو المنصات التي تساعد الشركات على الاحتفاظ بعملائها الحاليين من خلال تحسين رضا العملاء وولائهم. يمكن أن توفر هذه الأدوات العديد من الميزات مثل تحليل البيانات، وتقسيم العملاء، وتتبع السلوك، والتواصل المخصص، وغير ذلك.

فوائد برمجيات الاحتفاظ بالعملاء

يمكن أن يكون لاستخدام برامج الاحتفاظ بالعملاء فوائد عديدة للشركات من جميع الأحجام. فيما يلي بعض المزايا الرئيسية:

تعزيز رضا العملاء

من خلال فهم سلوك العملاء وتفضيلاتهم، يمكنك تخصيص خدماتك لتلبية احتياجاتهم. هذا التخصيص يعزز ولاء العملاء ويزيد من احتمالية تكرار الشراء.

تحسين الاحتفاظ بالعملاء

عندما تتمكن من معالجة المشكلات والمخاوف بشكل استباقي، تقل احتمالية خسارتك للعملاء لصالح المنافسين. يساعد البرنامج في تحديد المخاطر المحتملة للتخبط حتى تتمكن من اتخاذ إجراءات وقائية.

تحسين التواصل مع العملاء

مع ميزات مثل رسائل البريد الإلكتروني التلقائية والرسائل المخصصة، يمكنك الحفاظ على التواصل المنتظم مع عملائك. يُعد التواصل المنتظم والهادف عاملاً رئيسياً في الاحتفاظ بالعملاء.

جمع بيانات العملاء

يوفر برنامج الاحتفاظ بالعملاء رؤى قيمة حول سلوك العملاء وتفضيلاتهم. ويمكن لهذه الرؤى المستندة إلى البيانات أن تفيد في اتخاذ قرارات استراتيجية بشأن تطوير المنتجات واستراتيجيات التسويق وغير ذلك.

زيادة الإيرادات

غالبًا ما يكون الاحتفاظ بالعملاء الحاليين أكثر فعالية من حيث التكلفة من اكتساب عملاء جدد. من خلال التركيز على الاحتفاظ بالعملاء، يمكنك زيادة القيمة الدائمة للعملاء، وبالتالي زيادة الإيرادات.

فهم أفضل لاحتياجات العملاء

من خلال جمع ملاحظات العملاء وتحليلها، يمكنك الحصول على فهم أعمق لما يحتاجه عملاؤك وما يتوقعونه من عملك. يمكن أن تكون هذه المعلومات لا تقدر بثمن في تحسين منتجاتك أو خدماتك.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج الاحتفاظ بالعملاء؟

يجب أن يكون البرنامج المثالي للاحتفاظ بالعملاء غنيًا ببيانات العملاء، وسهل الاستخدام، وقابل للتخصيص بما يتناسب مع احتياجاتك الخاصة رحلة العميل الخاصة بك ومتكاملة للعمل بشكل جيد مع برامج الاحتفاظ الأخرى.

عندما تبحث فرق إدارة علاقات العملاء عن برمجيات الاحتفاظ بالعملاء، يجب عليهم مراعاة العوامل التالية:

التحليلات القوية: برنامج إدارة علاقات العملاء يحتاج إلى القدرة على الكشف عن بيانات العملاء القيّمة والرؤى لإثراء استراتيجياتك القائمة على البيانات.

برنامج إدارة علاقات العملاء يحتاج إلى القدرة على الكشف عن بيانات العملاء القيّمة والرؤى لإثراء استراتيجياتك القائمة على البيانات. واجهات سهلة الاستخدام: الكفاءة وسهولة الاستخدام ضروريان أيضًا. ستعمل الأداة الفعالة للاحتفاظ بالعملاء أو برنامج الاحتفاظ بالعملاء على أتمتة المهام وتبسيطها إدارة موارد التسويق وتوفير وقت ثمين للمبادرات الاستراتيجية للعملاء الجدد أو الحاليين.

الكفاءة وسهولة الاستخدام ضروريان أيضًا. ستعمل الأداة الفعالة للاحتفاظ بالعملاء أو برنامج الاحتفاظ بالعملاء على أتمتة المهام وتبسيطها إدارة موارد التسويق وتوفير وقت ثمين للمبادرات الاستراتيجية للعملاء الجدد أو الحاليين. التكامل العميق: يجب أن يتكامل البرنامج بسلاسة مع الأنظمة الحالية ومنصات الاحتفاظ بالعملاء لتجنب التجارب المنفصلة.

يجب أن يتكامل البرنامج بسلاسة مع الأنظمة الحالية ومنصات الاحتفاظ بالعملاء لتجنب التجارب المنفصلة. المرونة: يمكن أن تعزز ميزات التخصيص، مثل لوحات المعلومات القابلة للتخصيص أو تدفقات العمل المخصصة، مشاركة المستخدم وكفاءة فرق إدارة علاقات العملاء بشكل كبير.

يمكن أن تعزز ميزات التخصيص، مثل لوحات المعلومات القابلة للتخصيص أو تدفقات العمل المخصصة، مشاركة المستخدم وكفاءة فرق إدارة علاقات العملاء بشكل كبير. جمع البيانات: يجب أن تتضمن البرامج الفعالة للاحتفاظ بالعملاء أيضًا أدوات لالتقاط ملاحظات العملاء وتتبع بيانات العملاء وسلوكهم عبر نقاط اتصال متعددة. يمكن أن توفر هذه الوظائف رؤى لا تقدر بثمن حول رضا العملاء واحتياجاتهم ونقاط الألم والتفضيلات.

يجب أن تتضمن البرامج الفعالة للاحتفاظ بالعملاء أيضًا أدوات لالتقاط ملاحظات العملاء وتتبع بيانات العملاء وسلوكهم عبر نقاط اتصال متعددة. يمكن أن توفر هذه الوظائف رؤى لا تقدر بثمن حول رضا العملاء واحتياجاتهم ونقاط الألم والتفضيلات. التواصل مع العملاء: أخيرًا، ابحث عن الميزات التي تدعم التواصل المستهدف والرسائل المخصصة للعملاء الحاليين، حيث إن هذه الميزات ضرورية لتعزيز العلاقات والاحتفاظ بالعملاء وتعزيز التفاعل مع عملائك الأوفياء.

## أفضل 10 برامج للاحتفاظ بالعملاء لاستخدامها في عام 2024

إليك أدوات الاحتفاظ بالعملاء المفضلة لدينا لتعزيز العلاقات وتحسين تجربة العملاء في مؤسستك:

1. انقر فوق

أنشئ نظامك المثالي لإدارة جهات الاتصال والعملاء والصفقات مع إضافة روابط بين المهام والمستندات بسهولة لتبسيط عملك

يُحدِث ClickUp ثورة في اكتساب العملاء والاحتفاظ بهم من خلال الجمع بين ميزات إدارة علاقات العملاء مع إدارة المشاريع بسلاسة . تعمل هذه المنصة المتكاملة على تبسيط سير العمل والاتصالات والتعاون والتحليلات لمساعدتك على بناء علاقات طويلة الأمد مع العملاء من على متن الطائرة لتوسيع وزيادة إنتاجية فريقك.

ClickUp أفضل الميزات

راقب مقاييس الاحتفاظ بالعملاء الأكثر أهمية بالنسبة لك، مثل قيمة عمر العميل، ومتوسط قيمة الطلب، ومعدل الزبد

قم بإعداد لوحة التحكم الخاصة بك لإظهار طلبات العملاء، ومخططات المبيعات، ومعلومات الحساب الأخرى في القوائم، ولوحات كانبان، والمخططات، والجداول، وغيرها

جمع البيانات من نماذج العملاء وتلقائياً تحويل الملاحظات إلى عناصر عمل تسجيل العملاء المحتملين وتحديد أولوياتهم باستخدام معادلات آلية وقائمة عميقة من قوالب المبيعات استخدم القوالب المعدة مسبقًاقوالب إدارة علاقات العملاء للحصول على استراتيجية الاحتفاظ بالعملاء وتشغيلها بسرعة



قيود ClickUp

لا يحتوي تطبيق ClickUp للهاتف المحمول على جميع طرق العرض المتاحة... حتى الآن

مثل أي برنامج عميق وغني بالميزات، يمكن أن يكون منحنى التعلم حادًا بعض الشيء

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 6,780 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 6,780 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,660 تقييم)

هل تبحث عن طرق لإشراك عملائك؟ موجهات ClickUp's ChatGPT لقالب الاحتفاظ بالعملاء يمكن أن يساعدك في الاحتفاظ بالعملاء وبناء ولائهم من خلال المحتوى القائم على الذكاء الاصطناعي.

موجه ClickUp's ChatGPT للاحتفاظ بالعملاء

_تحقق من هذه قوالب المطالبة بالذكاء الاصطناعي !

2. كيسميتركس

عبر كيسميتريكس يقدم KissMetrics تحليلات قوية للعملاء لتغذية القرارات القائمة على البيانات وجهود التسويق. من خلال لوحة التحكم البديهية الخاصة به، ستكتشف رؤى قيمة حول سلوك المستخدم، مما يؤدي إلى استراتيجيات تسويقية مستهدفة تعزز معدل الاحتفاظ بالعملاء ومشاركتهم.

أفضل الميزات

قسِّم عملاءك واستهدفهم برسائل تسويقية مركزة لزيادة معدل الاحتفاظ بالعملاء

استخدام التعلُّم الآلي للتنبؤ بسلوك العملاء

ارسم خريطة لرحلة العميل لمعرفة كيفية تفاعل المستخدمين مع شركتك في كل خطوة من خطوات عملية البيع

اختبار إصدارات موقعك الإلكتروني أو تطبيقك وقياس الأداء

القيود

ليست أداة بديهية

تلخيص البيانات يمثل تحديًا

بعض الأساسيات تكامل البرامج مفقودة

تقتصر تقارير مسار التحويل على خمسة مستويات من تدفق الشراء

يمكنك تصدير البيانات عبر البريد الإلكتروني لشخص واحد فقط في كل مرة

التسعير

الفضي: 299 دولارًا شهريًا

299 دولارًا شهريًا الذهبي: 499 دولارًا شهريًا

499 دولارًا شهريًا البلاتيني: اتصل ب Kissmetrics لمعرفة الأسعار

التقييمات والمراجعات

G2: 4.1/5 (أكثر من 160 تقييم)

4.1/5 (أكثر من 160 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 15 تقييم)

3. كوالارو

عبر كوالارو Qualaroo هو حل للاحتفاظ بالعملاء يبسّط تجربة عملائك وجمع الملاحظات من خلال أداة الاستطلاع الذكية الخاصة به. قم بتمكين فريق إدارة علاقات العملاء لديك من خلال الحصول على رؤى قابلة للتنفيذ من العملاء الحاليين أو الجدد حتى تتمكن من فهم نقاط ألم العملاء وتخصيص استراتيجيات للعملاء الأوفياء لتحقيق أقصى قدر من الاحتفاظ بهم.

أفضل الميزات

إرسال استبيانات التعليقات إلى العملاء لمعرفة رأيهم في منتجاتك واستخدام تلك المعلومات لزيادة رضا العملاء

معرفة أين ينقر المستخدمون على موقعك الإلكتروني أو تطبيقك لتحسين تجربة المستخدم

شاهد تسجيلات المستخدمين الذين يتفاعلون مع موقعك الإلكتروني أو تطبيقك لزيادة معدلات التحويل والاحتفاظ بالعملاء

القيود

لا توجد قوالب خاصة بمجال معين وغير مصنفة، مما يجعل من الصعب العثور على النموذج الذي تحتاجه بسرعة

تفتقر لوحة التحكم إلى خيارات التصفية والفرز

طرق محدودة لتصدير البيانات

لا توجد طريقة لتصنيف استبيانات آراء العملاء

التسعير

الأساسي: 69 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

69 دولارًا أمريكيًا/شهريًا القسط: 149 دولارًا في الشهر

149 دولارًا في الشهر الشركات: 299 دولارًا أمريكيًا في الشهر

التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 40 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 40 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 20 تقييم)

4. بروفيتويل

عبر الربح الجيد ProfitWell، برنامج تجربة العملاء والاحتفاظ بالعملاء، يتفوق في مساعدتك على تحسين تسعير الاشتراكات والاحتفاظ بالعملاء وتقليل معدل تذبذب العملاء. تكشف أداة التحليلات القوية الخاصة به عن الاتجاهات وتحلل سلوك العملاء وتوفر توصيات مدعومة بالبيانات لتنمية أعمالك.

أفضل الميزات

التنبؤ بالعملاء الذين من المرجح أن يتراجعوا باستخدام التعلم الآلي

التنبؤ بإيراداتك حتى تتمكن من اتخاذ قرارات أفضل في مجال الأعمال

تقسيم عملائك واستهدافهم برسائل تسويقية أكثر ملاءمة

أرسل رسائل داخل التطبيق إلى العملاء للترويج لمنتجاتك وخدماتك لزيادة المشاركة

القيود

تجربة المستخدم مربكة

عدم وجود تخصيص وتهيئة مقارنة بأدوات الاحتفاظ بالعملاء الأخرى

يواجه البرنامج صعوبة في تسوية حالات الفوترة المعقدة

لا يمكن تتبع الإيرادات غير المرتبطة بالاشتراكات

لا يوجد دعم للفوترة عبر PayPal

التسعير

المقاييس: مجاني

مجاني الاسترداد: الدفع بناءً على الأداء

الدفع بناءً على الأداء معترف بها: اتصل بـ ProfitWell لمعرفة الأسعار

التقييمات والمراجعات

G2: 4.9/5 (أكثر من 120 تقييمًا)

4.9/5 (أكثر من 120 تقييمًا) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 20 تقييم)

5. فتح الولاء

عبر أوبن لويالتي يرتقي برنامج Open Loyalty بلعبة الاحتفاظ بالعملاء من خلال برامج الولاء القابلة للتخصيص. تجعل برامج الولاء الخاصة به من السهل مكافأة عملائك بعروض مخصصة ومكافآت وحوافز مخصصة، مما يعزز الولاء للعلامة التجارية والعلاقات الدائمة مع العملاء المتكررين.

أفضل الميزات

إنشاء برامج ولاء وإدارتها لتشجيع العملاء على مواصلة التعامل معك

تطبيق الخصومات، وتقديم منتجات مجانية، ومنح بطاقات الهدايا لجعل برنامج الولاء الخاص بك أكثر جاذبية للعملاء

تتبَّع أداء برنامج الولاء الخاص بك باستخدام تحليلات البيانات لضمان رضا العملاء

القيود

يفتقر إلى التكامل مع أدوات إدارة علاقات العملاء المهمة الأخرى مثل SalesForce و Power BI

قيمة محدودة من أدوات إعداد التقارير مقارنة بالحلول الأخرى للاحتفاظ بالعملاء

التسعير

اتصل ب Open Loyalty لمعرفة الأسعار

التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 4 تقييمات)

4.4/5 (أكثر من 4 تقييمات) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 15 تقييم)

6. زوهو CRM

عبر زوهو CRM Zoho CRM هو حل لإدارة علاقات العملاء يعمل على تبسيط مشاركة العملاء من خلال مجموعة شاملة من أدوات المبيعات والتسويق ودعم العملاء. تتيح واجهته سهلة الاستخدام إدارة علاقات العملاء بكفاءة، مما يدفع نمو الأعمال والاحتفاظ بها.

أفضل الميزات

تسجيل العملاء المحتملين حتى تتمكن من تحديد أولويات جهود المبيعات وإغلاق المزيد من الصفقات وزيادة الإيرادات

توفير دعم العملاء باستخدام أدوات مكتب المساعدة من Zoho

القيود

يعاني من واجهة مستخدم قديمة

يتطلب عملية إعداد معقدة

يوفر إمكانية تخصيص محدودة

التسعير

مجاني

قياسي: 14 دولارًا أمريكيًا/المستخدم

14 دولارًا أمريكيًا/المستخدم احترافي: 23 دولارًا/مستخدِم

23 دولارًا/مستخدِم المؤسسات: 40 دولارًا/المستخدم

التقييمات والمراجعات

G2: 4/5 (2,370+ تقييم)

4/5 (2,370+ تقييم) Capterra: 4.3/5 (6,250 تقييم)

7. هوتجار

عبر هوتجار يكشف Hotjar عن سلوك المستخدم من خلال الخرائط الحرارية وتسجيلات الجلسات، مما يمنحك رؤى قيّمة لتحسين تجارب العملاء على الموقع الإلكتروني بشكل أكبر. من بين أدوات الاحتفاظ بالعملاء في هذه القائمة، تعالج Hotjar نقاط الألم لدى العملاء لزيادة ولاء العملاء ومشاهدة معدلات الاحتفاظ ترتفع.

أفضل الميزات

إرسال استبيانات صافي نقاط المروجين (NPS) إلى العملاء للتعرف على أفكارهم حول منتجك

استخدم تحليل بيانات Hotjar للعثور على فرص التحويل

الوصول إلى سلوك المستخدم الدقيق من خلال تتبع الفأرة وتتبع النقرات

القيود

هوتجار أداة ثقيلة، وقد يتأثر أداء الموقع الإلكترونيّ

لوحة التحكم صعبة التصفح

تفتقر إلى العديد من عمليات التكامل مقارنة ببعض أدوات الاحتفاظ بالعملاء الأخرى

التسعير

أوبسيرف الأساسي: مجانًا

مجانًا أوبسيرف بلس: 32 دولارًا

32 دولارًا أوبسيرف بيزنس: 80 دولارًا أمريكيًا

80 دولارًا أمريكيًا مقياس المراقبة: 171 دولارًا أمريكيًا

171 دولارًا أمريكيًا أسك الأساسي: مجانًا

مجانًا أسك بلس: $48

$48 اسأل الأعمال: 64 دولارًا

64 دولارًا مقياس السؤال: اتصل بهوتجار لمعرفة الأسعار

اتصل بهوتجار لمعرفة الأسعار الإشراك الأساسي: مجاناً

مجاناً الانخراط بلس: 280 دولارًا

280 دولارًا انخراط الأعمال: 440 دولارًا

440 دولارًا مقياس المشاركة: اتصل بهوتجار لمعرفة الأسعار

التقييمات والمراجعات

G2: 4.3/5 (290+ تقييم)

4.3/5 (290+ تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 490 تقييم)

8. ميكسبانيل

اعرض جميع مقاييسك الأكثر أهمية في لمحة سريعة باستخدام ميكسبانيل يمكّنك Mixpanel من إجراء تحليلات متقدمة للعملاء والتعمق في تفاعلات المستخدمين وسلوكياتهم. استفد من الرؤى المستندة إلى البيانات للحصول على عملاء جدد، وصياغة حملات تسويقية مخصصة، ورفع مستوى تفاعل العملاء.

أفضل الميزات

استخدام اختبار A/B، وخرائط الحرارة، وتحليل مسار التحويل أدوات لتحسين معدل التحويل قياس حركة المرور على الويب والمشاركة، ثم تقديم البيانات في تقارير جميلة

تتبع إجراءات المستخدم وتحسين الاحتفاظ بالعملاء

جمع البيانات في الوقت الفعلي

تحديد الاتجاهات باستخدام البيانات التاريخية

تقسيم المستخدمين بناءً على الإجراءات والأجهزة والوقت وغير ذلك الكثير

مطابقة بيانات المستخدم عبر الأجهزة

القيود

لا يتتبع البيانات غير المتعلقة بالأحداث مثل أوقات التحميل

منحنى تعليمي حاد مقارنة ببعض أدوات الاحتفاظ بالعملاء في هذه القائمة

ينقصها تكامل التطبيقات

التسعير

مجاني

النمو: 25 دولارًا شهريًا

25 دولارًا شهريًا المؤسسات: اتصل ب Mixpanel لمعرفة الأسعار

التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (960+ تقييم)

4.5/5 (960+ تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 110 تقييمات)

9. أوبتيموف

عبر أوبتيموف يتصدر Optimove قائمتنا لأدوات الاحتفاظ بالعملاء لأنه يقدم عميلاً متطورًا و الاحتفاظ بالعملاء منصة برمجية تعمل بذكاء على تقسيم العملاء والتنبؤ بالسلوكيات وأتمتة إجراءات التسويق.

إنها سلاحك السري لإستراتيجيات الاحتفاظ بالعملاء المخصّصة وزيادة القيمة الدائمة للعملاء. تركز الأداة على جمع كل ما تحتاجه لتحسين تجربة العملاء من خلال ملاحظات العملاء.

أفضل الميزات

التوصية بالمنتجات للعملاء بناءً على السلوك السابق

جمع كل بيانات العملاء تحت سقف واحد. ثم تصفية تلك البيانات وفرزها وتنظيمها للكشف عن الاتجاهات والرؤى

أتمتة رحلة العميل من خلال مجموعة لا نهائية من القواعد المبنية مسبقاً والقابلة للتخصيص

احصل على اقتراحات لتحسينات التسويق من روبوتات Optimove المدعومة بالذكاء الاصطناعي

أضِف طابعاً شخصياً على تسويقك من خلال التجزئة الدقيقة والاتصالات متعددة القنوات

القيود

يتطلب الكثير من الوقت لإتقان جميع الميزات

لا يناسب الشركات الصغيرة

إعدادات الوصول والأذونات ليست دقيقة بما فيه الكفاية لبعض الفرق

التسعير

اتصل ب Optimove لمعرفة الأسعار

التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 3 مراجعات)

10. زندسك

عبر زندسك Zendesk هو برنامج للاحتفاظ بالعملاء يعمل على توحيد تفاعلات العملاء عبر قنوات متعددة في منصة واحدة، مما يجعل الحياة أسهل لفريق إدارة علاقات العملاء وخدمة العملاء. يعزز Zendesk علاقات العملاء ويحافظ على ولائهم بفضل ميزات الدعم الشاملة والواجهة سريعة الاستجابة، مما يعزز علاقات العملاء ويحافظ على ولائهم.

هذه الأداة مثالية لأولئك الذين يرغبون في الاستفادة من ملاحظات العملاء وتحسين رضا العملاء في نهاية المطاف من خلال المعرفة المكتسبة.

أفضل الميزات

تخزين العمليات الداخلية ومشاركة المعلومات مع العملاء من خلال قواعد المعرفة

تساعد قواعد المعرفة العملاء في العثور على إجابات لأسئلتهم بسرعة وتقلل من عدد تذاكر الدعم المستلمة

إنشاء روبوتات دردشة للإجابة على أسئلة العملاء وتقديم الدعم للعملاء، مما يقلل من عدد المشاكل التي يتم تصعيدها إلى ممثلي الدعم لديك

توفير دعم العملاء على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال عمليات تكامل Zendesk

القيود

يحتاج محرر القاعدة المعرفية إلى العمل - لا يوجد حفظ تلقائي، ولا يمكنك تكبير الصور في المستندات، ويفتقر إلى بعض أدوات التنسيق الأساسية

لا يتوفر تخصيص كافٍ

لا توجد طريقة لأرشفة الحقول البائدة دون إفساد البيانات التاريخية

من الصعب العثور على البيانات وتحديثها بشكل جماعي، مثل رقم هاتف جديد للعميل

التسعير

الدعم فقط (فريق): 19 دولارًا/مستخدِم

19 دولارًا/مستخدِم الدعم فقط (للمحترفين): 49 دولارًا/المستخدم

49 دولارًا/المستخدم الدعم فقط (للمؤسسات): 99 دولارًا/المستخدم

99 دولارًا/المستخدم فريق المجموعة: 49 دولارًا/مستخدِم

49 دولارًا/مستخدِم نمو الموقع: 79 دولارًا/مستخدِم

79 دولارًا/مستخدِم Suite Pro: 99 دولارًا/المستخدم

99 دولارًا/المستخدم Suite Enterprise: 150 دولارًا/المستخدم: 150 دولارًا/المستخدم

التقييمات والمراجعات

G2: 4.3/5 (أكثر من 5,600 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 5,600 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 3,640 تقييم)

## أنواع برامج الاحتفاظ بالعملاء

ما زلت غير متأكد من أداة الاحتفاظ بالعملاء الأفضل لفريقك؟ تعرف على كل نوع من أنواع برامج الاحتفاظ بالعملاء وكيف يمكن أن تفيد الفرق المختلفة:

برامج إدارة علاقات العملاء (CRM) ### برامج إدارة علاقات العملاء (CRM)

يساعد برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM) الفرق على تتبع بيانات العملاء والتفاعلات والاتصالات. ويمكن استخدامه للمبيعات والتسويق وخدمة العملاء والدعم. كما يوفر رؤى حول سلوك العملاء لمساعدة الفرق على خدمة عملائهم بشكل أفضل وزيادة الربحية.

أدوات مراقبة وتحليلات وسائل التواصل الاجتماعي

تُستخدم أدوات مراقبة وتحليلات وسائل التواصل الاجتماعي لتتبع محادثات العملاء عبر منصات متعددة. يمكن استخدام هذه الأدوات لقياس مشاعر العملاء، والكشف عن الاتجاهات في تعليقات العملاء، وتحديد المؤثرين في العلامة التجارية.

برامج الاستهداف السلوكي

تستخدم برامج الاستهداف السلوكي التحليلات التنبؤية لفهم اهتمامات العملاء وسلوكياتهم. ويمكن استخدامها لتخصيص الرسائل والعروض للعملاء بناءً على اهتماماتهم وسلوكياتهم السابقة.

برامج إدارة الولاء والمكافآت ### برامج إدارة الولاء والمكافآت

تساعد برامج إدارة الولاء والمكافآت فرق العمل على إنشاء برامج ولاء العملاء وإدارة مكافآت العملاء القائمة على النقاط. كما يمكن استخدامه لتتبع مشاركة العملاء وتقييم نجاح برامج الولاء وتحديد فرص تحسينها.

اختر برنامج الاحتفاظ بالعملاء الذي يمكن أن ينمو مع شركتك

بعد التسلح بمعرفة أفضل أدوات برامج الاحتفاظ بالعملاء في إدارة علاقات العملاء، فإن خطوتك التالية هي وضع هذه المعلومات موضع التنفيذ. قم بتقييم الاحتياجات المحددة لفريقك والتحديات الحالية والأهداف. ضع قائمة مختصرة ببرامج الاحتفاظ بالعملاء التي تتماشى مع هذه المعايير، ثم اختبرها من خلال التجارب المجانية أو العروض التوضيحية.

قم بإشراك فريقك في هذه العملية، واجمع تعليقاتهم حول تجربة المستخدم ووظائفه. لا تتسرع في اتخاذ القرار، وخذ الوقت الذي تحتاجه للعثور على برنامج الاحتفاظ بالعملاء الذي سيحسن حقًا من جهود الاحتفاظ بالعملاء.

تذكّر أن الأداة المناسبة يجب أن تلبي احتياجاتك الحالية لتحسين الاحتفاظ بالعملاء وأن تكون قابلة للتطوير من أجل النمو المستقبلي. تبدأ الرحلة نحو تجربة أفضل للعملاء والاحتفاظ بهم الآن - حقق أقصى استفادة منها.