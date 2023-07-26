أفضل 10 برامج لإدارة علاقات العملاء للشركات الخدمية لعام 2025

تحتاج كل شركة إلى طريقة لإدارة علاقاتها مع العملاء. وينطبق ذلك بشكل خاص على شركات الخدمات، حيث يؤدي الحفاظ على علاقات طويلة الأمد مع العملاء إلى تحقيق إيرادات دائمة ومتكررة.

تتعامل المنصة الجيدة لإدارة علاقات العملاء (CRM) مع جميع التفاصيل الداخلية والخارجية لتتبع وإدارة بيانات العملاء الحاليين والمستقبليين والعملاء المحتملين.

إذا كنت بحاجة إلى برنامج إدارة علاقات العملاء المصمم خصيصًا لنموذج الخدمة الخاص بك، فيمكن أن يساعدك هذا الدليل لأفضل إدارة علاقات العملاء لمؤسسات الأعمال الخدمية.

## ما الذي يجب أن تبحث عنه في منصة إدارة علاقات العملاء للشركات الخدمية؟

بصفتك شركة خدمية، فأنت بحاجة إلى طريقة فعالة لـ إدارة عملائك . وهذا يعني البحث عن أنظمة إدارة علاقات العملاء التي تركز على الخدمة مع الميزات الأساسية التالية:

تخزين بيانات العميل: تحتاج جميع أفضل برامج إدارة علاقات العملاء إلى نظام مركزي قاعدة بيانات العملاء التي تخزن معلومات العملاء وسجل الشراء الخاص بعملائك

تحتاج جميع أفضل برامج إدارة علاقات العملاء إلى نظام مركزي قاعدة بيانات العملاء التي تخزن معلومات العملاء وسجل الشراء الخاص بعملائك التواصل مع العملاء: ابحث عن حلول إدارة علاقات العملاء التي تسمح لك بإنشاء رسائل مخصصة لعملائك، من تأهيل العميل إلى الاحتفاظ بالعملاء على المدى الطويل

ابحث عن حلول إدارة علاقات العملاء التي تسمح لك بإنشاء رسائل مخصصة لعملائك، من تأهيل العميل إلى الاحتفاظ بالعملاء على المدى الطويل إدارة المشاريع: يجب أن يسمح لك نظام إدارة علاقات العملاء الذي تقوم بتقييمه بتتبع المهام المتعلقة بالتواصل مع العملاء بسهولة و رحلة العميل ذكاء البيانات: يحتاج فريقك إلى بيانات شاملة تقارير إدارة علاقات العملاء في لاكتساب رؤى حول معلومات عملائك وحملات التوعية حتى تتمكن من تحسين كل شيء من عمليات المبيعات إلى إدارة العملاء المحتملين

يجب أن يسمح لك نظام إدارة علاقات العملاء الذي تقوم بتقييمه بتتبع المهام المتعلقة بالتواصل مع العملاء بسهولة و رحلة العميل المرونة: ستحتاج إلى القدرة على تخصيص طرق العرض وقاعدة البيانات ولوحات المعلومات في منصة إدارة علاقات العملاء الخاصة بك لتتناسب مع عملك و استراتيجية إدارة علاقات العملاء سهولة الاستخدام: كلما كان فريقك أسهل في استخدام برنامج إدارة علاقات العملاء والبدء في تعظيم قدراته، كان ذلك أفضل

ستحتاج إلى القدرة على تخصيص طرق العرض وقاعدة البيانات ولوحات المعلومات في منصة إدارة علاقات العملاء الخاصة بك لتتناسب مع عملك و استراتيجية إدارة علاقات العملاء التعاون الداخلي: يجب أن يحتوي برنامج إدارة علاقات العملاء على حلول إدارة علاقات العملاء المصممة لمساعدة فريقك على التواصل مع بعضهم البعض في الوقت الفعلي أثناء تفاعلهم مع عملائك

مفتاح العثور على أفضل إدارة علاقات العملاء لاحتياجات الأعمال الخدمية هو مطابقة تفضيلاتك مع الوظائف الأساسية المطلوبة لإدارة عملائك والحفاظ عليهم وإسعادهم.

## أفضل 10 منصات لإدارة علاقات العملاء لشركات الخدمات في عام 2024

إذا اخترت أفضل برنامج لإدارة علاقات العملاء، فسيصبح برنامج CRM هو مركزك الرئيسي أداة إدارة العملاء . وهي المكان الذي ستتعقب فيه المعلومات الأساسية لعملائك وتفاعلهم مع شركتك.

يمكن أن تساعدك هذه الأنظمة العشرة لإدارة علاقات العملاء في العثور على برنامج CRM المناسب لاحتياجاتك:

1. انقر فوق

اطلع على أكثر من 15 طريقة عرض لإدارة علاقات العملاء بسهولة ClickUp هي منصة إدارة علاقات العملاء المتكاملة للمشروعات وأداة لإدارة المشاريع تتيح لك إدارة جميع علاقاتك مع عملاء الخدمة في موقع مركزي. يمكنك تصور خط أنابيب المبيعات الخاص بك، وتبسيط سير العمل، وتتبع الحسابات الفردية، كل ذلك أثناء التعاون داخليًا لمنح عملائك الخدمة والاهتمام الذي يستحقونه.

يتمتع المستخدمون بإمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من ميزات إدارة المشاريع، ولكن لا تخطئ: هذه أداة برنامج CRM متخصص في إدارة علاقات العملاء عندما تحتاج إليه فرق العمل في أي شركة مهما كان حجمها - من شركة SaaS صغيرة إلى شركة كبيرة - وفي كل قطاع من قطاعات صناعة الخدمات - يمكنها استخدامها للحفاظ على بيانات عملائها، وتحسين الاتصالات، وبناء حملات مبيعات وتسويق أوسع نطاقًا.

وبالنسبة لأي شركة خدمية جديدة على هذا النوع من المنصات، فإن قالب ClickUp CRM سهل الإعداد وشامل لإدارة العملاء المحتملين وبناء خط أنابيب المبيعات.

ClickUp أفضل الميزات

تكامل إدارة علاقات العملاء وإدارة المشاريع لتبسيط سير عمل فريق المبيعات الخاص بك

مكتبة واسعة من قوالب CRM مجانية حتى لا تضطر إلى بدء الإعداد من الصفر

فرص التعاون في الوقت الفعلي من خلال مشاركة الملفات وعرض الدردشة

مكتبة واسعة من عمليات التكامل لربط نظام CRM القوي مع أدوات إدارة العمل الأخرى

قيود ClickUp

يمكن أن يمثل عدد ميزات إدارة علاقات العملاء منحنى تعليمي للشركات الصغيرة التي تبحث فقط عن نظام CRM بسيط

لا تقدم طريقة عرض برنامج CRM للجوال والتطبيق الخاص به على الهاتف المحمول جميع طرق العرض نفسها التي يوفرها سطح المكتب

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 8,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 8,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3000 تقييم)

2. شوجرCRM

عبر SugarCRM SugarCRM هي منصة قوية لإدارة علاقات العملاء. يمكن للشركات التي تتطلع إلى بناء علاقاتها مع عملائها تخزين بيانات الجمهور وتقسيمها، وبناء تسويق شامل و أتمتة المبيعات سير العمل، وإدارة خدمة العملاء بشكل مركزي.

بالنسبة للشركات الخدمية، يمكن أن يصبح هذا الربط بين برنامج إدارة علاقات العملاء وأتمتة التسويق أداة قوية. على سبيل المثال، باستخدام نظام واحد، يمكنك إنشاء صفحات مقصودة مخصصة تجمع بيانات العملاء وتخزنها وتطلق حملات بريد إلكتروني مخصصة بناءً على تلك المعلومات.

أفضل ميزات SugarCRM

خدمة ذاتية متكاملة قاعدة معرفية التي، عند إنشائها، يمكن أن تقلل من تذاكر خدمة العملاء

تتبع الحالات ولوحات المعلومات التي تساعد مندوبي المبيعات وأقسام خدمة العملاء على أساس الحساب على توفير تفاعلات أكثر تخصيصًا

تحليلات تنبؤية مدعومة بالذكاء الاصطناعي (AI) تستخدم بيانات العملاء التاريخية لفهم سلوك العملاء في المستقبل بشكل أفضل

واجهة برنامج إدارة علاقات العملاء سهلة الاستخدام تمكّن الشركات من جميع الأحجام من الحصول على رؤى سريعة حول بيانات العملاء

قيود برنامج SugarCRM

ينقسم برنامج إدارة علاقات العملاء إلى حلول منفصلة للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء، والتي ستحتاج إلى شرائها بشكل منفصل للحصول على التجربة الكاملة

لوحات المعلومات محدودة بالنسبة للشركات التي تبحث عن رؤى الجمهور الأكثر تخصيصًا

تسعير SugarCRM

البيع: 49 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

49 دولارًا لكل مستخدم شهريًا الخدمة: 80 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

80 دولارًا لكل مستخدم شهريًا المؤسسات: 85 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

85 دولارًا لكل مستخدم شهريًا السوق: 1,000 دولار شهريًا لكل 10,000 جهة اتصال

تقييمات ومراجعات SugarCRM

G2: 3.8/5 (أكثر من 600 تقييم)

3.8/5 (أكثر من 600 تقييم) Capterra: 3.8/5 (أكثر من 400 تقييم)

3. كاب

عبر كيب الاستخدام الأساسي ل Keap هو برنامج إدارة علاقات العملاء للشركات الصغيرة. تركز إمكانات إدارة علاقات العملاء الخاصة به عن قصد على مساعدة الشركات الصغيرة على بناء علاقات مع العملاء، مع الاستغناء عن الأجراس والصفارات لصالح تحسين الوظائف الأساسية.

يسمح هذا التركيز الضيق ل Keap بالتفوق في معظم جوانب برنامج CRM للشركات الصغيرة. من خلال ميزات CRM الأساسية، يمكنك بسهولة جمع عملاء محتملين جدد، وتقسيم قوائم العملاء المحتملين، وإنشاء تدفقات عمل آلية لمتابعة العملاء المحتملين. يمكنك حتى استخدام نظام CRM هذا لجدولة المواعيد مع العملاء المحتملين والجدد الذين يتطلعون إلى المشاركة في خدماتك.

Keap أفضل الميزات

رسائل بريد إلكتروني مكتوبة مسبقًا تجعل من السهل على الشركات الصغيرة إعداد اتصالاتها الأولى

جدولة المواعيد المتكاملة للشركات الخدمية التي تتطلع إلى إشراك جمهورها

خيارات أتمتة التسويق الشاملة التي يمكن توسيع نطاقها عبر قنوات وأطر زمنية متعددة

دعم عملاء استثنائي لجميع مستخدمي Keap، بغض النظر عن الاشتراك أو حجم الأعمال التجارية

قيود Keap

محدودية خيارات مشاركة الملفات والمرفقات للأتمتة وأوراق بيانات العملاء مقارنةً بمعظم برامج إدارة علاقات العملاء

إعداد قدرات إدارة علاقات العملاء ليس بديهيًا دائمًا، خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة التي ليست معتادة على برامج إدارة علاقات العملاء

نظراً لأنه صُمم كبرنامج لإدارة علاقات العملاء للشركات الصغيرة، فقد يفتقر إلى الميزات التي تحتاجها المؤسسات الكبيرة

تسعير #### Keap

الإيجابي: 159 دولارًا شهريًا لمستخدمين اثنين و1,500 جهة اتصال. المستخدمون الإضافيون 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

159 دولارًا شهريًا لمستخدمين اثنين و1,500 جهة اتصال. المستخدمون الإضافيون 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الحد الأقصى: 229 دولارًا شهريًا لثلاثة مستخدمين و2,500 جهة اتصال. المستخدمون الإضافيون 29 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

229 دولارًا شهريًا لثلاثة مستخدمين و2,500 جهة اتصال. المستخدمون الإضافيون 29 دولاراً شهرياً لكل مستخدم ماكس كلاسيك: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات كيب

G2: 4.2/5 (1,400+ تقييم)

4.2/5 (1,400+ تقييم) Capterra: 4.1/5 (1,200+ تقييم)

مكافأة: اطلع على قائمتنا من أفضل بدائل لـ Keap

4. كبسولة

عبر كبسولة مع Capsule، يمكن للشركات من جميع الأحجام أن تظل منظمة في إدارة جمهورها طوال رحلة العميل وعملية البيع. تسمح لك قاعدة بيانات جهات الاتصال المركزية والقابلة للتجزئة بإدارة فرص المبيعات الخاصة بك، في حين أن التكامل مع تطبيقات مثل Google G Suite وتكامل Zapier مع Zoho CRM يمكن أن يعزز وظائفه.

تجعل أداة إدارة خط أنابيب المبيعات في Capsule الفوز بمزيد من المبيعات أمرًا بديهيًا. وفي الوقت نفسه، تمنحك مجموعة التحليلات الشاملة الرؤى التي تحتاجها لتحسين إدارة علاقات العملاء بمرور الوقت.

أفضل ميزات #### كبسولة

مدمجة إدارة المهام لفريقك لتتبع عمليات متابعة المواعيد والاجتماعات والمكالمات الهاتفية وغيرها

مساعد محتوى بالذكاء الاصطناعي يساعد المستخدمين على كتابة الرسائل ذات الصلة بسرعة إلى جهات الاتصال الفردية

واجهة سهلة الاستخدام تجعل من السهل العثور على الميزات الأساسية والمتقدمة على حد سواء، وتحديد موقعها واستخدامها

تحليلات مبيعات شاملة، مثل التنبؤ بالمبيعات، تساعد على التنبؤ بالمبيعات المستقبلية بناءً على النتائج السابقة

قيود كبسولة

تميل عمليات التكامل مع Mailchimp و Outlook إلى تضمين قابلية تخصيص محدودة فقط

يمكن أن يكون استيراد البيانات الخارجية غير دقيق في بعض الأحيان، مما يتطلب فحوصات إضافية لضمان الجودة

تسعير كبسولة

مجاني

المحترفين: 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الفرق: 36 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم

36 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 54 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم

كبسولة التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 80 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 80 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

5. رشيق

عبر نيمبل باعتباره حلاً لإدارة علاقات العملاء مصممًا للتكامل، يتألق Nimble عندما يتصل مباشرةً بحساب Outlook أو Gmail الخاص بمؤسستك. فهو يجمع تلقائيًا بين جهات الاتصال وسجل البريد الإلكتروني ومواعيد التقويم في قاعدة بيانات جهات الاتصال التي تتضمن أيضًا بيانات الوسائط الاجتماعية الأساسية للحصول على الصورة الكاملة.

من هناك، يمكن للمستخدمين تخطيط ونمذجة تواصلهم وإدارة خط أنابيب المبيعات وإجراء تتبع العملاء عبر جميع القنوات في رحلة العميل. يظل تكامل البريد الإلكتروني نشطًا، حيث يضيف ديناميكيًا أي تفاعلات بين فريق المبيعات والعملاء المستقبليين إلى ملفاتهم الشخصية المخصصة.

Nimble أفضل الميزات

موحّدة نظام إدارة جهات الاتصال يربط جميع معلوماتك في منصة واحدة وملف شخصي واحد

امتداد متصفح Prospector الذي يسهّل إنشاء وإدارة العملاء المحتملين لديك

تقنية CRM متقدمة، مثل إدارة خط أنابيب المبيعات، لتأهيل عملائك المحتملين وتوقع المبيعات المستقبلية

واجهة مستخدم بسيطة وسهلة الاستخدام تجعله برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM) المثالي للشركات الصغيرة التي بدأت للتو في استخدام برنامج CRM

قيود برنامج Nimble

تقتصر إدارة المهام على قائمة مهام بسيطة لمندوبي المبيعات الأفراد

الافتقار إلى خيارات التخصيص للميزات الأساسية، مثل تصنيفات جهات الاتصال

تسعير #### تسعير Nimble

الشركات: 24.90 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Nimble

G2: 4.5/5 (أكثر من 900 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 900 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 1800 تقييم)

6. كرياتيو

عبر كرياتيو تهدف شركة Creatio إلى أن تكون أكثر من مجرد أداة بسيطة لإدارة علاقات العملاء في مجال المبيعات، فهي تقدم ثلاثة منتجات متكاملة للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء. إنها منصة تركز على الصناعات المالية والتصنيعية والاتصالات، وهي مصممة لإنشاء تدفقات عمل شاملة وتدفقات تأهيل العملاء في البيئات التي تتطلب اتصالاً عاليًا.

أفضل الميزات #### Creatio

استوديو، منشئ عمليات بدون رموز لأي شيء بدءًا من تدفقات عمل الاتصالات الآلية إلى عروض المبيعات الخاصة بالعملاء

تدفقات عمل نموذجية للمستخدمين الجدد لبدء العمل على المنصة بسرعة أكبر

سوق تطبيقات واسع النطاق لربط Creatio بأدوات التسويق والمبيعات وخدمة العملاء الأخرى

قيود Creatio

يمكن أن تكون المواد المرجعية والبرامج التعليمية قديمة، مما قد يؤدي إلى تعقيد عمليات تنفيذ الميزات

مشاكل تقنية وأخطاء فنية عرضية

تسعير #### تسعير Creatio

Studio Enterprise: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Creatio للمبيعات: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Creatio للتسويق: 50 دولاراً في السنة لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات برنامج #### Creatio

G2: 4.6/5 (أكثر من 200 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 90 تقييم)

7. كتاب العسل

عبر كتاب العسل يعد HoneyBook أكثر من مجرد نظام إدارة علاقات العملاء، فهو عبارة عن منصة لسير عمل العميل وإعداده. استخدمه لإرسال الفواتير وتوقيع العقود وجدولة المواعيد وإرسال النماذج وقبول المدفوعات.

وبالطبع، لا يزال يوفر ميزات إدارة علاقات العملاء الأساسية وأدوات إدارة خطوط الأنابيب، مثل تتبع الاستفسارات وبناء أتمتة سير العمل في نفس الوقت

HoneyBook أفضل الميزات

تعمل ميزات الفواتير والعقود والمواعيد والدفع المتكاملة على جعل عملية العميل مركزية لتحقيق رضا العملاء بشكل ممتاز

يمكن أن تقلل الأتمتة البسيطة، مثل الدفع الآلي والتذكير بالاجتماعات، من عبء العمل اليدوي في إدارة خط أنابيبك

يستخدم HoneyBook AI تحليلات تنبؤية لتأهيل العملاء المحتملين وإنشاء محتوى ديناميكي وتمييز رسائلك

قيود HoneyBook #### قيود HoneyBook

ميزة بريد إلكتروني أساسية للغاية مع تخصيص محدود لا يمكنه دائمًا منافسة الحلول الأكثر شمولاً

إمكانيات محدودة لإعداد التقارير، بما في ذلك الافتقار إلى تصور البيانات للحصول على رؤى عالية المستوى

تسعير HoneyBook

المبتدئين: 12.80 دولار شهريًا

12.80 دولار شهريًا الأساسيات: 25.50 دولارًا شهريًا

25.50 دولارًا شهريًا القسط: 52.80 دولار/شهريًا

تقييمات ومراجعات كتاب العسل

G2: 4.5/5 (أكثر من 500 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 500 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

8. فريشوركس

عبر فريشوركس تتفوق Freshsales، وهي منصة CRM التي تُعد جزءًا من Freshworks، عندما يتعلق الأمر بأتمتة المبيعات. اجذب العملاء المحتملين المناسبين، وأنشئ اتصالات مخصصة، واستفد من تسجيل العملاء المحتملين المدعوم بالذكاء الاصطناعي لتركيز جهودك بشكل استراتيجي. تساعدك رؤى العملاء المتقدمة في التعرف على الاتجاهات الأوسع نطاقاً بين جمهورك والتفاعل معها.

أفضل ميزات Freshworks

منصة برمجيات CRM مجانية، على الرغم من أن بعض الميزات الرئيسية تتطلب خطة Enterprise الأغلى ثمناً

إدارة متقدمة لخطوط المبيعات مع رؤى متعمقة ومرئية لكل مرحلة من مراحل مسار المبيعات

يمكن لأعضاء فريق المبيعات تعيين المهام من بطاقات العملاء لإنشاء عمليات متابعة أكثر ملاءمة وشخصية وفي الوقت المناسب

يمكن أن توفر الردود الآلية على الأسئلة المتداولة وقت فريق المبيعات لديك

قيود Freshworks

قدرات التخصيص المحدودة في لوحات معلومات التقارير، مع التركيز على المقاييس المعممة التي تعمل في مختلف المجالات

بعض الميزات الأكثر فائدة، مثل إمكانات إدارة المشاريع، متوفرة فقط في خطة المؤسسات

تسعير #### تسعير فريشوركس

مجانًا

النمو: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المحترف: 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 69 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Freshworks

G2: 4.5/5 (أكثر من 7,000 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 7,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 500 تقييم)

9. إنسايتلي

عبر إنسايتلي إذا كنت تحتاج في الغالب إلى إدارة مركزية لجهات الاتصال وأتمتة بسيطة للمبيعات، فإن برنامج Insightly لإدارة علاقات العملاء المبسطة للمبيعات يركز على ذلك بالضبط. ويمكنه أيضًا أن يتكامل مع Insightly Marketing و Insightly Service لإنشاء عميل شامل نظام إدارة دورة حياة العميل .

إنسايتلي أفضل الميزات

تدفقات أتمتة بسيطة يمكنها توجيه العملاء المحتملين الجدد أو المؤهلين حديثًا إلى عضو الفريق المناسب للمتابعة

لوحات معلومات مخصصة للإبلاغ عن تفاعلات العملاء ومؤشرات الأداء الرئيسية الأكثر صلة في الوقت الفعلي

تذكيرات تلقائية بالمهام لإبقاء فرق المبيعات الخاصة بك في الموعد المحدد مع التواصل والمتابعة في عملية المبيعات

قيود Insightly

عمليات تكامل عملية المبيعات المعقدة، مما يؤدي إلى محدودية الوظائف داخل النظام الأساسي للميزات الأساسية، مثل تتبع البريد الإلكتروني وتتبع العملاء وأتمتة العملاء المحتملين

سعر مرتفع نسبيًا، خاصة عند الجمع بين خطة المؤسسات مع منصات Insightly للتسويق وخدمة العملاء

تسعير Insightly

زائد: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الاحترافية: 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Insightly

G2: 4.2/5 (أكثر من 800 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 800 تقييم) Capterra: 4.0/5 (أكثر من 600 تقييم)

10. ماكسيميزر

عبر ماكسيميزر Maximizer هو برنامج CRM مصمم لفرق المبيعات وفرق إدارة العملاء المحتملين. وهو مصمم للمستشارين الماليين ومستشاري التأمين، ولكنه قابل للتطبيق في جميع قطاعات الخدمات، ويساعد القادة على جمع المعلومات التي يحتاجونها لزيادة فعالية فريقهم وإيرادات مؤسستهم.

Maximizer أفضل الميزات

ميزات متقدمة لإدارة المبيعات، مثل التنبؤ بالمبيعات وإدارة العملاء المحتملين، من خلال إدارة خط أنابيب قابل للتنفيذ

لوحات تحكم لقادة المبيعات لعرض عبء عمل فريق المبيعات وإدارة الفرص ومعدل الإغلاق

ميزات امتثال مخصصة للوكالات المالية والتأمينية

حدود #### ماكسيميزر

تجربة المستخدم لإدارة خط الأنابيب ليست بديهية دائمًا، خاصةً بالمقارنة مع بعض خدمات إدارة علاقات العملاء سهلة السحب والإفلات في هذه القائمة

قد يكون من الصعب إدارة بعض الميزات المتقدمة، مثل الأسر، على سبيل المثال

تسعير #### ماكسيمايزر

المكتب الصغير: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Business Plus: 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Insights: 89 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

Maximizer التقييمات والمراجعات

G2: 3.9/5 (أكثر من 400 تقييم)

3.9/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.0/5 (أكثر من 300 تقييم)

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من قال أن أنظمة إدارة علاقات العملاء يجب أن تضم فقط معلومات الاتصال الخاصة بك وبعض الأتمتة الأساسية؟ اختر بحكمة، وستكون أداتك التالية قادرة على القيام بكل ما تحتاجه لإدارة علاقات العملاء وتحسينها لشركتك الصغيرة أو إمبراطوريتك المتنامية.

ClickUp هو أكثر من مجرد أداة لإدارة المشاريع . عندما تستفيد من جميع ميزاته، فإنه يصبح برنامجًا قويًا من برامج إدارة علاقات العملاء لأعمالك الخدمية مع السماح لك أيضًا بالبقاء على رأس جميع عملياتك التجارية.

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