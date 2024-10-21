10 بدائل ومنافسين لمايكروسوفت ديناميكيات 365 مايكروسوفت 365 2025

العملاء هم العمود الفقري لأي عمل تجاري. ولهذا السبب من الضروري أن تتعلم المؤسسات كيفية جذبهم ورعايتهم والاحتفاظ بهم على أفضل وجه. بصفتك صاحب عمل، فأنت تعرف قيمة بناء قاعدة عملاء قوية وإنشاء علاقات دائمة.

لسوء الحظ، من الصعب في بعض الأحيان أن تكون استباقيًا في إدارة علاقات العملاء أثناء إدارة أعمالك، ولهذا السبب برنامج إدارة علاقات العملاء مثل Microsoft Dynamics 365 في متناول اليد. برنامج CRM يقدم العديد من الفوائد لفرق المبيعات وجهودك التسويقية. A دراسة Capterra وجدت أن 45% من الشركات تستبدل الأدوات العامة ببرامج إدارة علاقات العملاء لتشهد زيادة في نمو الإيرادات و الاحتفاظ بالعملاء . بالإضافة إلى ذلك، افصل بحث قوة المبيعات اكتشف أن 68% من قادة التسويق يقيسون تجربة العملاء كأولوية مؤشر الأداء الرئيسي للتسويق .

ولكن لنكن واقعيين - لا تجد كل شركة أن Microsoft Dynamics 365 هو الحل النهائي لكل شيء. لهذا السبب تبحث العديد من المؤسسات عن أفضل بدائل Microsoft Dynamics المتاحة لتناسب احتياجاتها الخاصة.

ولهذا السبب نحن هنا!

نحن نسلط الضوء على 10 بدائل لمايكروسوفت ديناميك التي يمكن أن تعمل بشكل أفضل بالنسبة لك. سنقوم أيضًا بتضمين تفاصيل حول الأسعار، والجماهير المستهدفة، والمؤسسات المتاحة تخطيط الموارد ( ERP ) وميزات إدارة علاقات العملاء.

أولاً، دعنا نتعرف على ما هو Microsoft Dynamics، وكيف يعمل، وملف تعريف العميل المثالي (والذي قد لا يكون أنت)!

ما هو مايكروسوفت دايناميكس؟

Microsoft Dynamics هو نظام أساسي لإدارة علاقات العملاء وتخطيط موارد المؤسسات يقدم مجموعة من الأدوات المتكاملة لمساعدة الشركات على القيام بمهام متعددة وإدارة العمليات بسلاسة.

نظرة عامة على المبيعات في مايكروسوفت ديناميكيات يتمتع برنامج إدارة علاقات العملاء هذا بإمكانيات قوية، بما في ذلك الشبكات القابلة للتحرير, مصممي خريطة الموقع وذكاء الأعمال القوي (BI)، مما يوفر للشركات رؤية وتحكم كاملين. تتمثل أكبر ميزة في نظام Microsoft Dynamics CRM في احتوائه على لوحة تحكم سهلة الاستخدام وقابلة للتخصيص لعرض الأولويات وبيانات المبيعات في واجهة واحدة.

يحتوي نظام Microsoft Dynamics CRM أيضًا على مجموعة كبيرة من تطبيقات الأعمال المستندة إلى السحابة لدعم عمليات الأجهزة المحمولة وتمكين مديري المبيعات وغيرهم من العمل أثناء التنقل.

ميزات Microsoft Dynamics CRM الشائعة

رؤى بيانات العملاء : استخدام الذكاء الاصطناعي بسهولة لاكتشاف البيانات ورؤى المبيعات

استخدام الذكاء الاصطناعي بسهولة لاكتشاف البيانات ورؤى المبيعات لوحة معلومات خدمة العملاء: تسمح للفرق بمراجعة تجارب العملاء وإيجاد طرق للتحسين

تسمح للفرق بمراجعة تجارب العملاء وإيجاد طرق للتحسين تنبيهات تفاعل العملاء في الوقت الفعلي: احصل على تحديثات فورية حول تفاعلات العملاء المهمة مع شركتك

احصل على تحديثات فورية حول تفاعلات العملاء المهمة مع شركتك توحيد البيانات : جعل خطوط أنابيب المبيعات والبيانات مركزية عبر جميع التطبيقات المتكاملة

: جعل خطوط أنابيب المبيعات والبيانات مركزية عبر جميع التطبيقات المتكاملة Versium Predict: يساعد فريق المبيعات أو التسويق لديك على التنبؤ بمشتريات العملاء بشكل أفضل

تسعير Microsoft Dynamics

تسعير هذه المنصة ديناميكي للغاية في حد ذاته. راجع صفحة التسعير الخاصة بها للحصول على أوضح المعلومات.

منصة بيانات العملاء (رؤى العملاء) : 1,500 دولار لكل مستأجر شهريًا لأول تطبيق Dynamics 365

: 1,500 دولار لكل مستأجر شهريًا لأول تطبيق Dynamics 365 المحترف (المبيعات) : 65 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 65 دولارًا لكل مستخدم شهريًا المؤسسات (المبيعات) : 95 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 95 دولارًا لكل مستخدم شهريًا قسط (مبيعات): 135 دولاراً لكل مستخدم شهرياً

## أفضل 10 بدائل لمايكروسوفت ديناميكس يجب مراعاتها

إذا كنت مستعداً للبحث عن بديل جديد برنامج إدارة الأعمال أو حل CRM، تحقق من هذه الخيارات العشرة لتناسب مؤسستك بشكل أفضل:

1. ClickUp

تساعد وظائف إدارة علاقات العملاء في ClickUp فرق المبيعات والتسويق على مراقبة بيانات العملاء والمشاريع المختلفة

يقدم ClickUp حلولاً للتعاون بين فرق العمل وإدارة المشاريع، بحيث تتوافق فرق المبيعات والتسويق وتزيد من التواصل فيما بينها مع البقاء على اطلاع دائم بالمهام والبيانات. يتميز برنامج CRM هذا بمجموعة مرنة من الخيارات، كما أن نسخته المجانية مثالية للشركات منخفضة الميزانية التي تتطلع إلى توفير المال مع الحفاظ على الإنتاجية.

تجعل هذه المنصة من السهل بناء وجهات نظر عالية المستوى حول قيمة عمر العميل ومتوسط أحجام الصفقات وغير ذلك الكثير لمراقبة البيانات في مكان واحد. ميزات إدارة البيانات الفعالة في ClickUp كسر الصوامع من خلال تسريع الاتصالات، بحيث تتعاون الفرق بشكل أفضل عبر الصفقات وتجمع العملاء في مركز واحد.

استخدام ClickUp كمحور لبيانات إدارة علاقات العملاء الأساسية وأنشطة المبيعات

هل تريد الاستمرار في الاتصال بأدوات الطرف الثالث؟ يضم ClickUp الكثير من عمليات التكامل، بما في ذلك Google Drive وEvernote وSlack وSlack وDropbox لمساعدة الفرق على جعل مساحات العمل مركزية. تعرّف على عمليات التكامل

الميزات الرئيسية لـ #### ClickUp

أكثر من 10 طرق عرض لإدارة المشاريع قابلة للتخصيص لتصور خط أنابيب المبيعات والطلبات

منصة تكامل البريد الإلكتروني تتكامل بسلاسة مع الشركات

أتمتة حملات التسويق وخطوط أنابيب المبيعات والمزيد لتوفير الوقت

تأهيل بسيط للعملاء لزيادة ولاء العملاء وتفاعلهم

أدوات إعداد التقارير والتحليلات لتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية وقياسها

حقول مخصصة لتتبع الطلبات أو رضا العملاء أو إضافة بيانات العميل لتحسين إدارة خط أنابيب المبيعات

إيجابيات #### ClickUp

خطة مجانية شاملة تقدم العديد من الميزات

برنامج أعمال لجميع الأحجام

قدرات إدارة الإيرادات

سهولة استيراد البيانات من أدوات أخرى

مجموعة واسعة من قوالب إدارة علاقات العملاء (حمل هذاقالب ClickUp CRM!)

خدمة عملاء ممتازة

سلبيات ClickUp

الميزات القوية قد تُربك بعض المستخدمين

عدم وجود برنامج تنبؤ بالذكاء الاصطناعي

تسعير #### ClickUp

مجاني : مجاني إلى الأبد

: مجاني إلى الأبد غير محدود : 7 دولارات لكل مستخدم شهريًا

: 7 دولارات لكل مستخدم شهريًا شركة : 12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا المؤسسات: الاتصال بالمبيعات لمزيد من التفاصيل

تقييمات #### ClickUp

G2 : 4.7/5 (أكثر من 4,511 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 4,511 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,986+ تقييم)

ميزات إدارة المحادثات في HubSpot في إدارة علاقات العملاء الخاصة بها

HubSpot CRM هو منصة رائعة لإدارة علاقات العملاء للشركات الصغيرة مع برنامج محاسبة لإدارة العمليات التجارية والاتصالات وبيانات المبيعات وغيرها. إنه مجاني وسهل الاستخدام مع الكثير من الميزات الشاملة التي يمكن لمستخدمي SaaS المبتدئين والمتمرسين استخدامها في أي مكان وزمان. بالإضافة إلى ذلك، يتيح لك تخزين ملفات تعريف مفصلة للعملاء والشركات مع إشارات مرئية.

علاوة على ذلك، يمكنك أتمتة العمليات الرئيسية لإدارة علاقات العملاء مثل إشعارات الفريق الداخلي ورسائل البريد الإلكتروني التسويقية التي تتيح لك إنشاء قاعدة معرفية لعملائك من الوثائق ومقالات المساعدة.

HubSpot CRM هو شريك معتمد من Google ويقدم حلولاً تناسب جميع المجالات والصناعات. يتكامل بسلاسة مع Cortana وGoChime, Pipedrive CRM و Gravity Forms وأنظمة الأعمال الأخرى.

الميزات الرئيسية لـ HubSpot

أداة تواصل بالسحب والإفلات من أجل تواصل وتعاون أسرع

منصة تذاكر لخدمة عملاء من الدرجة الأولى ودعم عملائك

لوحة تحكم بديهية تمنحك نظرة عامة على مؤشرات الأداء الرئيسية والأنشطة الأخيرة

محترفو HubSpot

سهولة الإعداد

بديهية

ميسور التكلفة

سلبيات HubSpot

لديها منحنى تعليمي

ليست أداة شاملة

يصعب تعديل القوالب

تسعير HubSpot

خطة مجانية : مجانية إلى الأبد

: مجانية إلى الأبد بداية : 45 دولارًا شهريًا

: 45 دولارًا شهريًا احترافية : احترافية: 800 دولار شهرياً

: احترافية: 800 دولار شهرياً مؤسسة: 3200 دولار شهريًا

تقييمات HubSpot

G2 : 4.4/5 (أكثر من 9,206 تقييمات)

: 4.4/5 (أكثر من 9,206 تقييمات) Capterra: 4.5/5 (3,363+ تقييمات)

عبر Salesforce

Salesforce CRM هي منصة متكاملة تسمح للشركات بالتواصل الفعال مع عملائها. توفر Salesforce لأقسام شركتك رؤية شاملة للعملاء تمكنك من تقديم تفاعلات مخصصة.

يمكنك تهيئة Salesforce CRM بسهولة لتعمل وفقًا لاحتياجات عملائك بناءً على أنواع أعمالهم وأدوارهم وصناعاتهم. تُمكِّن المنصة الشركات من إبرام المزيد من الصفقات من خلال تقديم رؤية عميقة لمعلومات العملاء المهمة.

وأخيرًا، يوفر لك برنامج Salesforce CRM للأعمال تطبيقًا خاصًا بك على الهاتف المحمول يحمل العلامة التجارية لشركتك. وهذا يعزز إنتاجية أعضاء الفريق ويضعك على رأس عملياتك في أي مكان وفي أي وقت.

الميزات الرئيسية لـ Salesforce

إدارة جهات الاتصال

إدارة العملاء المحتملين

إدارة الفرص

وظيفة أتمتة التسويق لسهولة سير عمل إدارة علاقات العملاء الإعداد

إرسال رسائل مخصصة للعملاء المحتملين

وحدات للتحليلات في الوقت الفعلي، وخدمة العملاء، والتجارة

محترفي قوة المبيعات

لوحة تحكم قابلة للتخصيص

سهولة التنقل وأتمتة مهام سير العمل في المجال

وظيفة الوسائط الاجتماعية سهلة الاستخدام للعديد من المستخدمين

سلبيات Salesforce

لا توجد نسخة مجانية مدى الحياة

معقدة

تقارير صعبة

صعوبة الدعم الفني

تسعير قوة المبيعات

الأساسيات : 25 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 25 دولارًا لكل مستخدم شهريًا احترافي : 75 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 75 دولارًا لكل مستخدم شهريًا المؤسسات : 150 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 150 دولارًا لكل مستخدم شهريًا غير محدود: 300 دولار لكل مستخدم شهرياً

تصنيفات #### Salesforce

G2 : 4.2/5 (15,218+ تقييم)

: 4.2/5 (15,218+ تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 17,156+ تقييم)

تعلم كيف

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لوحة تحكم عملاء NetSuite

يعد Oracle NetSuite CRM مشابهًا وبديلاً شائعًا لـ Microsoft Dynamics. وباعتباره نظام CRM للمبيعات قائمًا على السحابة، فإنك تحصل على تدفق مستمر للمعلومات بناءً على دورة حياة عملائك.

وتتضمن المنصة إمكانات تقليدية وحديثة لتعزيز النمو وزيادة الإيرادات لأعمالك مع منحك رؤية بزاوية 360 درجة في الوقت الفعلي لأنشطة عملائك. ومن ثم تُمكِّن منصة إدارة علاقات العملاء المتكاملة هذه فريق المبيعات لديك من تطبيق استراتيجيات استباقية طوال عملية البيع.

NetSuite CRM الميزات الرئيسية

إدارة بيانات العملاء وخطوط أنابيب المبيعات

أتمتة المبيعات

إدارة خدمة العملاء

أتمتة تسويق التجارة الإلكترونية

إدارة علاقات الشركاء

تتبع الوقت

التنبؤ بالمبيعات

تكامل الجهات الخارجية

إيجابيات NetSuite CRM

تطبيق جوال قابل للتخصيص

واجهة سهلة الاستخدام

عملية التحديث التلقائي

سهولة الوصول إلى تخزين البيانات

سلبيات NetSuite CRM

يمكن أن يكون بطيئًا

صعوبة في إنشاء عمليات بحث أو تقارير متقدمة

تسعير NetSuite CRM

لا تعرض المنصة خطط التسعير الخاصة بها بشكل علني. يجب على أي شخص مهتم بخدماتها التواصل مع البائع وتحديد موعد للاستشارة لصياغة خطة اشتراك معقولة لميزانيته وتفضيلاته.

تقييمات NetSuite CRM

G2 : 3.9/5 (1,902+ تقييم)

: 3.9/5 (1,902+ تقييم) Capterra: 4.1/5 (843+ تقييمات)

لوحة معلومات صفقات Pipedrive

إذا كان فريق المبيعات في شركتك بحاجة إلى منصة سهلة الاستخدام لكنها قوية للمبيعات و حملات تسويقية وتنظيم المهام اليومية، فإن Pipedrive هو الخيار الأفضل. تتميز المنصة بتصميم بسيط يبسط إدارة العملاء المحتملين. فور تسجيل دخولك إلى Pipedrive، ستحصل على نظرة عامة على خط مبيعاتك ويمكنك التركيز على الصفقات التي تريد المضي قدمًا فيها.

تحتوي المنصة على ميزة الهدف والنشاط التي تتيح لك رؤية الأنشطة التي تتطلب اهتمامك الفوري وتمنحك حالة وظائفك الجارية. والأكثر من ذلك، يتصل Pipedrive بسلاسة بمزودي خدمات البريد الإلكتروني الرئيسيين مثل Outlook وGmail وYahoo! مما يتيح لك إرسال الرسائل واستقبالها دون مغادرة CRM بسهولة. كما أنه يتكامل مع Zapier وTrillo وMailchimp وGoogle Maps.

الميزات الرئيسية لـ Pipedrive

تتبع البريد الإلكتروني

أتمتة سير العمل

واجهة برمجة تطبيقات قوية

تقارير المبيعات والتحليلات

إيجابيات Pipedrive

واجهة سهلة الاستخدام

سهولة الاستخدام

دعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع

سلبيات Pipedrive

عمليات تكامل محدودة مع جهات خارجية

تسعير Pipedrive

أساسي : $9.90

: $9.90 متقدم : $19.90

: $19.90 احترافي : $39.90

: $39.90 المؤسسات: $59.90

تقييمات #### Pipedrive

G2 : 4.2/5 (1,537+ تقييم)

: 4.2/5 (1,537+ تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 2,429+ تقييم)

ميزة تتبع العملاء المحتملين النحاسية

بالنسبة لقائمة بدائل مايكروسوفت دايناميكس، فإن برنامج Copper يتصدر قائمة بدائل مايكروسوفت دايناميكس بسبب ميزات إدارة العلاقات الشاملة. حيث يتيح لك البرنامج زيادة رضا العملاء من خلال تحسين التفاعل مع أساليب المبيعات والتسويق الخاصة بك.

بالنسبة لأنظمة إدارة علاقات العملاء، تم إنشاء هذه الأداة مع المرونة كوظيفة رئيسية لها. فهو يجمع بين حلول التعاون وأدوات التحليلات وميزات الإنتاجية ويجمعها في واجهة واحدة مريحة. يمكنك أتمتة العمليات الأساسية ووظائف الأعمال لزيادة الإنتاجية وتبسيط سير عملك لرؤية خط أنابيبك.

الميزات الرئيسية لإدارة علاقات العملاء النحاسية النحاسية

تتبع فتح البريد الإلكتروني

قوالب البريد الإلكتروني

الإبلاغ عن نشاط إدارة علاقات العملاء

الحقول المخصصة

تتبع الأهداف

التنبؤ بالعمليات التجارية

تكامل الجهات الخارجية

محترفو إدارة علاقات العملاء النحاسية

واجهة مستخدم بديهية

استجابة سريعة لخدمة العملاء

قابل للتخصيص بدرجة كبيرة

واجهة برمجة تطبيقات قوية

سلبيات إدارة علاقات العملاء النحاسية

أبلغ بعض المستخدمين عن صعوبة في الإلغاء

لا توجد نسخة مجانية

تسعير كوبر CRM النحاسي

أساسي : 29 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 29 دولارًا لكل مستخدم شهريًا احترافي : 69 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 69 دولارًا لكل مستخدم شهريًا شركة: 129 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

تقييمات إدارة علاقات العملاء النحاسية

G2 : 4.5/5 (985+ تقييمات)

: 4.5/5 (985+ تقييمات) Capterra: 4.4/5 (554+ تقييمات)

عرض تقويم زوهو

Zoho CRM هو برنامج لإدارة علاقات العملاء (CRM) يحتوي على جميع الميزات اللازمة للأعمال التجارية لتبسيط عملياتها ذات الصلة. يُستخدم هذا البرنامج بشكل شائع للشركات الصغيرة والشركات الناشئة نظرًا لحزمته المجانية وترقياته الفعالة من حيث التكلفة.

ويُعد Zoho أحد بدائل Microsoft Dynamics الأكثر مرونة لتخصيص سير عملك بشكل أفضل أثناء تخصيص المنتجات والصفحات المقصودة ورحلات العملاء. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك بسهولة تعلُّم البرنامج والقدرة على تخصيص قوائمه بما يتناسب مع احتياجات شركتك في إدارة علاقات العملاء.

يتفوق حل CRM هذا في أتمتة عمليات المبيعات وتزويد الشركات بمنصة حقيقية متعددة القنوات. يساعد Zoho فرق العمل على التواصل مع العملاء المحتملين والعملاء الحاليين من خلال البريد الإلكتروني والهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي والبوابات الأخرى.

ومن أهم مزايا Zoho CRM أن تكامله مع حلول الجهات الخارجية أمر سهل ومباشر.

الميزات الرئيسية لـ Zoho CRM

متوافق مع أكثر من 400 تطبيق، بما في ذلك Zoho CRM و HubSpot و PayPal و Mailchimp

إدارة التقويم

تتبع التفاعل

تتبع البريد الإلكتروني

الدردشة الذكية

إدارة علاقات العملاء الاجتماعية

التنبؤ

محترفو زوهو لإدارة علاقات العملاء

سهل الاستخدام

يمكنك تتبع المشاركة

يحتوي الإصدار المجاني على ميزات شاملة

سلبيات Zoho CRM

تصميم غير متقن قد يكون معطلاً

أبلغ البعض عن مشاكل في دعم العملاء فيما يتعلق بالمشاكل المعقدة

الأخطاء ومواطن الخلل قد تجعل الأمر صعباً

تسعير Zoho CRM

قياسي : 12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا احترافي: 20 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

المؤسسة: 35 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

Ultimate: 45 دولاراً لكل مستخدم شهرياً

تقييمات Zoho CRM

G2: 4.4/5 (15,433+ تقييم)

Capterra: 4.3/5 (أكثر من 5,719 تقييم)

لوحة معلومات إدارة علاقات العملاء في فريش سيلز

صُمم برنامج إدارة علاقات العملاء Freshsales، الذي كان يُعرف سابقًا باسم Freshworks CRM، للشركات عالية السرعة التي تتطلب نقطة اتصال واحدة مع العملاء المحتملين. تتيح منصة CRM للمبيعات هذه لفرق العمل جذب العملاء المحتملين وإدارتهم وإشراكهم من خلال واجهة مستخدم سهلة الاستخدام.

يحتوي برنامج CRM على ميزات قوية مثل تسجيل العملاء المحتملين القائم على الذكاء الاصطناعي، ووظائف الهاتف والبريد الإلكتروني، ولوحات المعلومات والتقارير القابلة للتخصيص، وأتمتة سير العمل.

يمكنك بسهولة دمج Freshsales CRM مع حلول أخرى من Freshdesk، مثل Freshcaller. يستخدم Freshsales CRM أيضًا نظام واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة، مما يعني أنه يمكنك دمجه مع التطبيقات التي تستخدمها عادةً في شركتك، مثل Mailchimp وتقويم Google و QuickBooks.

الميزات الرئيسية لـ Freshsales

التخصيص المتقدم

إدارة خطوط الأنابيب المتعددة

تقارير متقدمة

سير العمل الذكي

تسجيل العملاء المحتملين

تتبع الأحداث

محترفو المبيعات الطازجة

نظيف وسهل الاستخدام

يقدم ميزات قوية

عملية بيع مرنة

فريق تطوير سريع الاستجابة

سلبيات #### فريش سيلز

قلة الخيارات عند تصدير المعلومات

خيارات قليلة لإمكانية الوصول

تسعير #### أسعار فريش سيلز

مجاناً

نمو 15 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

15 دولارًا لكل مستخدم شهريًا محترف : 39 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 39 دولارًا لكل مستخدم شهريًا المؤسسات: 69 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

تقييمات المبيعات الطازجة

G2 : 4.6/5 (983+ تقييم)

: 4.6/5 (983+ تقييم) Capterra: 4.6/5 (496+ تقييمات)

عبر خط الأنابيب

يحظى برنامج Pipeline CRM بشعبية كبيرة بين الشركات الصغيرة لأنه يتيح للمستخدمين تأهيل العملاء المحتملين وإدارة جهات الاتصال الخاصة بهم وتتبع العملاء المحتملين ضمن برنامج واحد قائم على السحابة. توفر هذه الأداة، التي كانت تُعرف سابقًا باسم PipelineDeals، إدارة المبيعات وإدارة علاقات العملاء مع تحديثات يومية للحالة في الوقت الفعلي ومخططات ثلاثية الأبعاد.

الميزات الرئيسية لبرنامج Pipeline CRM

تكامل البريد الإلكتروني والتطبيق

أدوات تسريع المبيعات تقلل من دورة المبيعات وتزيد من معدل التحويل

رعاية العملاء المحتملين

خط أنابيب مشترك

حقل بيانات مخصص للمستخدمين لحفظ أكبر عدد ممكن من التفاصيل كما يريدون

تتبع البريد الإلكتروني

استيراد البيانات الموجودة بشكل مجمّع

Pipeline CRM الايجابيات

واجهة مستخدم بسيطة لإدارة علاقات العملاء

نسخة تجريبية مجانية لمدة 14 يومًا لتقييم خطة التسعير الأفضل لك

لوحة تحكم شاملة وسهلة الاستخدام لفرق المبيعات

سهولة الوصول إليها

سهولة إعداد نظام إدارة علاقات العملاء

سلبيات #### Pipeline CRM

لا توجد نسخة مجانية مدى الحياة

تكامل محدود مع مواقع الجهات الخارجية

قد تكون ميزات إدارة علاقات العملاء القوية للمبيعات مربكة للبعض

تسعير #### Pipeline CRM

البداية : 25 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 25 دولارًا لكل مستخدم شهريًا تطوير : 33 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 33 دولارًا لكل مستخدم شهريًا تطوير: 49 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

تقييمات #### Pipeline CRM

G2 : 4.4/5 (902+ تقييم)

: 4.4/5 (902+ تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 611 تقييم)

لوحة تحكم Nimble

في قائمتنا لبدائل Microsoft Dynamics، يعد هذا البرنامج الأفضل لإدارة علاقات العملاء (CRM) أداة تركز على التواصل وتبسط عملية الحفاظ على الاتصال مع العملاء المحتملين والعملاء. يحتوي Nimble CRM على ميزات متقدمة لسير عمل إدارة العملاء المحتملين التي تساعد كلاً من الشركات الصغيرة و فرق المؤسسات .

كما أنه يوفر طريقة سهلة الاستخدام لإدارة الرسائل والوسائط الاجتماعية لتقسيم العملاء بشكل أفضل. يتيح لك استخدام أداة المنقب الحصول على جهات اتصال قيّمة من المواقع الإلكترونية من خلال زيارة موقع الشركة.

بمجرد وجود جهات الاتصال في قاعدة البيانات الخاصة بك، يمكنك تصنيفها وفقًا لذلك واستخدام خيارات الحقول المخصصة لإنشاء علامات وإنشاء قائمة مرنة.

Nimble الميزات الرئيسية

توفر لوحة التحكم نظرة عامة على اليوم التالي

تتبع الرسائل

تتبع البريد الإلكتروني

تكامل الجهات الخارجية

تتيح لك ميزة الإشارات معرفة من يتفاعل معك

تصفح وسائل التواصل الاجتماعي دون مغادرة البرنامج

إيجابيات #### Nimble

قابل للتخصيص

سهل الاستخدام

سهولة التعاون

تسهيل إدارة العملاء المحتملين بشكل أسرع

سلبيات رشيقة

تقتصر على 10 جهات اتصال لكل مستخدم شهرياً باستخدام أداة المنقبين

هناك منحنى تعليمي

تطبيق الهاتف المحمول لا يعمل بشكل جيد

تسعير #### تسعير Nimble

هذا البرنامج لديه نهج فريد من نوعه مع خيار تسعير واحد فقط.

Nimble Business: 19 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

تقييمات Nimble

G2 : 4.5/5 (984+ تقييمات)

: 4.5/5 (984+ تقييمات) Capterra: 4.4/5 (1,774+ تقييم)

اعثر على إدارة علاقات العملاء المناسبة لشركتك

بينما يعد Dynamics 365 خيارًا ممتازًا موثوقًا به من قبل العديد من فرق المؤسسات، إلا أنه ليس الخيار الوحيد المتاح - خاصةً لمؤسسات الأعمال الصغيرة. لا يوجد حل واحد يناسب الجميع لـ أدوات إدارة علاقات العملاء ولكن يمكنك اختيار ما يناسبك وميزانيتك.

يمكن أن يساعدك فهم عملياتك بأدق تفاصيلها على تحديد النظام الأساسي الذي سيساعدك على تنمية أعمالك وتعزيز علاقاتك مع العملاء.

يمنحك ClickUp العديد من الميزات مثل أتمتة العمليات، وتحسين التواصل، وإدارة المشاريع البديهية، ووظائف التعاون الأسهل بين الفريق. تقديم جرب ClickUp مجانًا اليوم لمعرفة سبب قيام العديد من الشركات بهذه الخطوة!