10 بدائل ومنافسين لمايكروسوفت ديناميكيات 365 مايكروسوفت 365 2025

العملاء هم العمود الفقري لأي عمل تجاري. ولهذا السبب من الضروري أن تتعلم المؤسسات كيفية جذبهم ورعايتهم والاحتفاظ بهم على أفضل وجه. بصفتك صاحب عمل، فأنت تعرف قيمة بناء قاعدة عملاء قوية وإنشاء علاقات دائمة.
لسوء الحظ، من الصعب في بعض الأحيان أن تكون استباقيًا في إدارة علاقات العملاء أثناء إدارة أعمالك، ولهذا السبب برنامج إدارة علاقات العملاء مثل Microsoft Dynamics 365 في متناول اليد. برنامج CRM يقدم العديد من الفوائد لفرق المبيعات وجهودك التسويقية. A دراسة Capterra وجدت أن 45% من الشركات تستبدل الأدوات العامة ببرامج إدارة علاقات العملاء لتشهد زيادة في نمو الإيرادات و الاحتفاظ بالعملاء . بالإضافة إلى ذلك، افصل بحث قوة المبيعات اكتشف أن 68% من قادة التسويق يقيسون تجربة العملاء كأولوية مؤشر الأداء الرئيسي للتسويق .
ولكن لنكن واقعيين - لا تجد كل شركة أن Microsoft Dynamics 365 هو الحل النهائي لكل شيء. لهذا السبب تبحث العديد من المؤسسات عن أفضل بدائل Microsoft Dynamics المتاحة لتناسب احتياجاتها الخاصة.
ولهذا السبب نحن هنا!
نحن نسلط الضوء على 10 بدائل لمايكروسوفت ديناميك التي يمكن أن تعمل بشكل أفضل بالنسبة لك. سنقوم أيضًا بتضمين تفاصيل حول الأسعار، والجماهير المستهدفة، والمؤسسات المتاحة تخطيط الموارد ( ERP ) وميزات إدارة علاقات العملاء.
أولاً، دعنا نتعرف على ما هو Microsoft Dynamics، وكيف يعمل، وملف تعريف العميل المثالي (والذي قد لا يكون أنت)!
ما هو مايكروسوفت دايناميكس؟
Microsoft Dynamics هو نظام أساسي لإدارة علاقات العملاء وتخطيط موارد المؤسسات يقدم مجموعة من الأدوات المتكاملة لمساعدة الشركات على القيام بمهام متعددة وإدارة العمليات بسلاسة.
نظرة عامة على المبيعات في مايكروسوفت ديناميكيات يتمتع برنامج إدارة علاقات العملاء هذا بإمكانيات قوية، بما في ذلك الشبكات القابلة للتحرير, مصممي خريطة الموقع وذكاء الأعمال القوي (BI)، مما يوفر للشركات رؤية وتحكم كاملين. تتمثل أكبر ميزة في نظام Microsoft Dynamics CRM في احتوائه على لوحة تحكم سهلة الاستخدام وقابلة للتخصيص لعرض الأولويات وبيانات المبيعات في واجهة واحدة.
يحتوي نظام Microsoft Dynamics CRM أيضًا على مجموعة كبيرة من تطبيقات الأعمال المستندة إلى السحابة لدعم عمليات الأجهزة المحمولة وتمكين مديري المبيعات وغيرهم من العمل أثناء التنقل.
ميزات Microsoft Dynamics CRM الشائعة
- رؤى بيانات العملاء : استخدام الذكاء الاصطناعي بسهولة لاكتشاف البيانات ورؤى المبيعات
- لوحة معلومات خدمة العملاء: تسمح للفرق بمراجعة تجارب العملاء وإيجاد طرق للتحسين
- تنبيهات تفاعل العملاء في الوقت الفعلي: احصل على تحديثات فورية حول تفاعلات العملاء المهمة مع شركتك
- توحيد البيانات: جعل خطوط أنابيب المبيعات والبيانات مركزية عبر جميع التطبيقات المتكاملة
- Versium Predict: يساعد فريق المبيعات أو التسويق لديك على التنبؤ بمشتريات العملاء بشكل أفضل
تسعير Microsoft Dynamics
تسعير هذه المنصة ديناميكي للغاية في حد ذاته. راجع صفحة التسعير الخاصة بها للحصول على أوضح المعلومات.
- منصة بيانات العملاء (رؤى العملاء): 1,500 دولار لكل مستأجر شهريًا لأول تطبيق Dynamics 365
- المحترف (المبيعات): 65 دولارًا لكل مستخدم شهريًا
- المؤسسات (المبيعات): 95 دولارًا لكل مستخدم شهريًا
- قسط (مبيعات): 135 دولاراً لكل مستخدم شهرياً
## أفضل 10 بدائل لمايكروسوفت ديناميكس يجب مراعاتها
إذا كنت مستعداً للبحث عن بديل جديد برنامج إدارة الأعمال أو حل CRM، تحقق من هذه الخيارات العشرة لتناسب مؤسستك بشكل أفضل:
1. ClickUp
تساعد وظائف إدارة علاقات العملاء في ClickUp فرق المبيعات والتسويق على مراقبة بيانات العملاء والمشاريع المختلفة
يقدم ClickUp حلولاً للتعاون بين فرق العمل وإدارة المشاريع، بحيث تتوافق فرق المبيعات والتسويق وتزيد من التواصل فيما بينها مع البقاء على اطلاع دائم بالمهام والبيانات. يتميز برنامج CRM هذا بمجموعة مرنة من الخيارات، كما أن نسخته المجانية مثالية للشركات منخفضة الميزانية التي تتطلع إلى توفير المال مع الحفاظ على الإنتاجية.
تجعل هذه المنصة من السهل بناء وجهات نظر عالية المستوى حول قيمة عمر العميل ومتوسط أحجام الصفقات وغير ذلك الكثير لمراقبة البيانات في مكان واحد. ميزات إدارة البيانات الفعالة في ClickUp كسر الصوامع من خلال تسريع الاتصالات، بحيث تتعاون الفرق بشكل أفضل عبر الصفقات وتجمع العملاء في مركز واحد.
استخدام ClickUp كمحور لبيانات إدارة علاقات العملاء الأساسية وأنشطة المبيعات
هل تريد الاستمرار في الاتصال بأدوات الطرف الثالث؟ يضم ClickUp الكثير من عمليات التكامل، بما في ذلك Google Drive وEvernote وSlack وSlack وDropbox لمساعدة الفرق على جعل مساحات العمل مركزية. تعرّف على عمليات التكامل
الميزات الرئيسية لـ #### ClickUp
- أكثر من 10 طرق عرض لإدارة المشاريع قابلة للتخصيص لتصور خط أنابيب المبيعات والطلبات
- منصة تكامل البريد الإلكتروني تتكامل بسلاسة مع الشركات
- أتمتة حملات التسويق وخطوط أنابيب المبيعات والمزيد لتوفير الوقت
- تأهيل بسيط للعملاء لزيادة ولاء العملاء وتفاعلهم
- أدوات إعداد التقارير والتحليلات لتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية وقياسها
- حقول مخصصة لتتبع الطلبات أو رضا العملاء أو إضافة بيانات العميل لتحسين إدارة خط أنابيب المبيعات
إيجابيات #### ClickUp
- خطة مجانية شاملة تقدم العديد من الميزات
- برنامج أعمال لجميع الأحجام
- قدرات إدارة الإيرادات
- سهولة استيراد البيانات من أدوات أخرى
- مجموعة واسعة منقوالب إدارة علاقات العملاء (حمل هذاقالب ClickUp CRM!)
- خدمة عملاء ممتازة
سلبيات ClickUp
- الميزات القوية قد تُربك بعض المستخدمين
- عدم وجود برنامج تنبؤ بالذكاء الاصطناعي
تسعير #### ClickUp
- مجاني: مجاني إلى الأبد
- غير محدود: 7 دولارات لكل مستخدم شهريًا
- شركة: 12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا
- المؤسسات: الاتصال بالمبيعات لمزيد من التفاصيل
تقييمات #### ClickUp
- G2: 4.7/5 (أكثر من 4,511 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,986+ تقييم)
2. HubSpot CRM
ميزات إدارة المحادثات في HubSpot في إدارة علاقات العملاء الخاصة بها
HubSpot CRM هو منصة رائعة لإدارة علاقات العملاء للشركات الصغيرة مع برنامج محاسبة لإدارة العمليات التجارية والاتصالات وبيانات المبيعات وغيرها. إنه مجاني وسهل الاستخدام مع الكثير من الميزات الشاملة التي يمكن لمستخدمي SaaS المبتدئين والمتمرسين استخدامها في أي مكان وزمان. بالإضافة إلى ذلك، يتيح لك تخزين ملفات تعريف مفصلة للعملاء والشركات مع إشارات مرئية.
علاوة على ذلك، يمكنك أتمتة العمليات الرئيسية لإدارة علاقات العملاء مثل إشعارات الفريق الداخلي ورسائل البريد الإلكتروني التسويقية التي تتيح لك إنشاء قاعدة معرفية لعملائك من الوثائق ومقالات المساعدة.
HubSpot CRM هو شريك معتمد من Google ويقدم حلولاً تناسب جميع المجالات والصناعات. يتكامل بسلاسة مع Cortana وGoChime, Pipedrive CRM و Gravity Forms وأنظمة الأعمال الأخرى.
الميزات الرئيسية لـ HubSpot
- أداة تواصل بالسحب والإفلات من أجل تواصل وتعاون أسرع
- منصة تذاكر لخدمة عملاء من الدرجة الأولى ودعم عملائك
- لوحة تحكم بديهية تمنحك نظرة عامة على مؤشرات الأداء الرئيسية والأنشطة الأخيرة
محترفو HubSpot
- سهولة الإعداد
- بديهية
- ميسور التكلفة
سلبيات HubSpot
- لديها منحنى تعليمي
- ليست أداة شاملة
- يصعب تعديل القوالب
تسعير HubSpot
- خطة مجانية: مجانية إلى الأبد
- بداية: 45 دولارًا شهريًا
- احترافية: احترافية: 800 دولار شهرياً
- مؤسسة: 3200 دولار شهريًا
تقييمات HubSpot
- G2: 4.4/5 (أكثر من 9,206 تقييمات)
- Capterra: 4.5/5 (3,363+ تقييمات)
3. Salesforce CRM
عبر Salesforce
Salesforce CRM هي منصة متكاملة تسمح للشركات بالتواصل الفعال مع عملائها. توفر Salesforce لأقسام شركتك رؤية شاملة للعملاء تمكنك من تقديم تفاعلات مخصصة.
يمكنك تهيئة Salesforce CRM بسهولة لتعمل وفقًا لاحتياجات عملائك بناءً على أنواع أعمالهم وأدوارهم وصناعاتهم. تُمكِّن المنصة الشركات من إبرام المزيد من الصفقات من خلال تقديم رؤية عميقة لمعلومات العملاء المهمة.
وأخيرًا، يوفر لك برنامج Salesforce CRM للأعمال تطبيقًا خاصًا بك على الهاتف المحمول يحمل العلامة التجارية لشركتك. وهذا يعزز إنتاجية أعضاء الفريق ويضعك على رأس عملياتك في أي مكان وفي أي وقت.
الميزات الرئيسية لـ Salesforce
- إدارة جهات الاتصال
- إدارة العملاء المحتملين
- إدارة الفرص
- وظيفة أتمتة التسويق لسهولةسير عمل إدارة علاقات العملاء الإعداد
- إرسال رسائل مخصصة للعملاء المحتملين
- وحدات للتحليلات في الوقت الفعلي، وخدمة العملاء، والتجارة
محترفي قوة المبيعات
- لوحة تحكم قابلة للتخصيص
- سهولة التنقل وأتمتة مهام سير العمل في المجال
- وظيفة الوسائط الاجتماعية سهلة الاستخدام للعديد من المستخدمين
سلبيات Salesforce
- لا توجد نسخة مجانية مدى الحياة
- معقدة
- تقارير صعبة
- صعوبة الدعم الفني
تسعير قوة المبيعات
- الأساسيات: 25 دولارًا لكل مستخدم شهريًا
- احترافي: 75 دولارًا لكل مستخدم شهريًا
- المؤسسات: 150 دولارًا لكل مستخدم شهريًا
- غير محدود: 300 دولار لكل مستخدم شهرياً
تصنيفات #### Salesforce
- G2: 4.2/5 (15,218+ تقييم)
- Capterra: 4.4/5 (أكثر من 17,156+ تقييم)
تعلم كيف
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4. Oracle NetSuite CRM
لوحة تحكم عملاء NetSuite
يعد Oracle NetSuite CRM مشابهًا وبديلاً شائعًا لـ Microsoft Dynamics. وباعتباره نظام CRM للمبيعات قائمًا على السحابة، فإنك تحصل على تدفق مستمر للمعلومات بناءً على دورة حياة عملائك.
وتتضمن المنصة إمكانات تقليدية وحديثة لتعزيز النمو وزيادة الإيرادات لأعمالك مع منحك رؤية بزاوية 360 درجة في الوقت الفعلي لأنشطة عملائك. ومن ثم تُمكِّن منصة إدارة علاقات العملاء المتكاملة هذه فريق المبيعات لديك من تطبيق استراتيجيات استباقية طوال عملية البيع.
NetSuite CRM الميزات الرئيسية
- إدارة بيانات العملاء وخطوط أنابيب المبيعات
- أتمتة المبيعات
- إدارة خدمة العملاء
- أتمتة تسويق التجارة الإلكترونية
- إدارة علاقات الشركاء
- تتبع الوقت
- التنبؤ بالمبيعات
- تكامل الجهات الخارجية
إيجابيات NetSuite CRM
- تطبيق جوال قابل للتخصيص
- واجهة سهلة الاستخدام
- عملية التحديث التلقائي
- سهولة الوصول إلى تخزين البيانات
سلبيات NetSuite CRM
- يمكن أن يكون بطيئًا
- صعوبة في إنشاء عمليات بحث أو تقارير متقدمة
تسعير NetSuite CRM
لا تعرض المنصة خطط التسعير الخاصة بها بشكل علني. يجب على أي شخص مهتم بخدماتها التواصل مع البائع وتحديد موعد للاستشارة لصياغة خطة اشتراك معقولة لميزانيته وتفضيلاته.
تقييمات NetSuite CRM
- G2: 3.9/5 (1,902+ تقييم)
- Capterra: 4.1/5 (843+ تقييمات)
5. Pipedrive
لوحة معلومات صفقات Pipedrive
إذا كان فريق المبيعات في شركتك بحاجة إلى منصة سهلة الاستخدام لكنها قوية للمبيعات و حملات تسويقية وتنظيم المهام اليومية، فإن Pipedrive هو الخيار الأفضل. تتميز المنصة بتصميم بسيط يبسط إدارة العملاء المحتملين. فور تسجيل دخولك إلى Pipedrive، ستحصل على نظرة عامة على خط مبيعاتك ويمكنك التركيز على الصفقات التي تريد المضي قدمًا فيها.
تحتوي المنصة على ميزة الهدف والنشاط التي تتيح لك رؤية الأنشطة التي تتطلب اهتمامك الفوري وتمنحك حالة وظائفك الجارية. والأكثر من ذلك، يتصل Pipedrive بسلاسة بمزودي خدمات البريد الإلكتروني الرئيسيين مثل Outlook وGmail وYahoo! مما يتيح لك إرسال الرسائل واستقبالها دون مغادرة CRM بسهولة. كما أنه يتكامل مع Zapier وTrillo وMailchimp وGoogle Maps.
الميزات الرئيسية لـ Pipedrive
- تتبع البريد الإلكتروني
- أتمتة سير العمل
- واجهة برمجة تطبيقات قوية
- تقارير المبيعات والتحليلات
إيجابيات Pipedrive
- واجهة سهلة الاستخدام
- سهولة الاستخدام
- دعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع
سلبيات Pipedrive
- عمليات تكامل محدودة مع جهات خارجية
تسعير Pipedrive
- أساسي: $9.90
- متقدم: $19.90
- احترافي: $39.90
- المؤسسات: $59.90
تقييمات #### Pipedrive
- G2: 4.2/5 (1,537+ تقييم)
- Capterra: 4.5/5 (أكثر من 2,429+ تقييم)
6. نحاس
ميزة تتبع العملاء المحتملين النحاسية
بالنسبة لقائمة بدائل مايكروسوفت دايناميكس، فإن برنامج Copper يتصدر قائمة بدائل مايكروسوفت دايناميكس بسبب ميزات إدارة العلاقات الشاملة. حيث يتيح لك البرنامج زيادة رضا العملاء من خلال تحسين التفاعل مع أساليب المبيعات والتسويق الخاصة بك.
بالنسبة لأنظمة إدارة علاقات العملاء، تم إنشاء هذه الأداة مع المرونة كوظيفة رئيسية لها. فهو يجمع بين حلول التعاون وأدوات التحليلات وميزات الإنتاجية ويجمعها في واجهة واحدة مريحة. يمكنك أتمتة العمليات الأساسية ووظائف الأعمال لزيادة الإنتاجية وتبسيط سير عملك لرؤية خط أنابيبك.
الميزات الرئيسية لإدارة علاقات العملاء النحاسية النحاسية
- تتبع فتح البريد الإلكتروني
- قوالب البريد الإلكتروني
- الإبلاغ عن نشاط إدارة علاقات العملاء
- الحقول المخصصة
- تتبع الأهداف
- التنبؤ بالعمليات التجارية
- تكامل الجهات الخارجية
محترفو إدارة علاقات العملاء النحاسية
- واجهة مستخدم بديهية
- استجابة سريعة لخدمة العملاء
- قابل للتخصيص بدرجة كبيرة
- واجهة برمجة تطبيقات قوية
سلبيات إدارة علاقات العملاء النحاسية
- أبلغ بعض المستخدمين عن صعوبة في الإلغاء
- لا توجد نسخة مجانية
تسعير كوبر CRM النحاسي
- أساسي: 29 دولارًا لكل مستخدم شهريًا
- احترافي: 69 دولارًا لكل مستخدم شهريًا
- شركة: 129 دولارًا لكل مستخدم شهريًا
تقييمات إدارة علاقات العملاء النحاسية
- G2: 4.5/5 (985+ تقييمات)
- Capterra: 4.4/5 (554+ تقييمات)
7. زوهو CRM
عرض تقويم زوهو
Zoho CRM هو برنامج لإدارة علاقات العملاء (CRM) يحتوي على جميع الميزات اللازمة للأعمال التجارية لتبسيط عملياتها ذات الصلة. يُستخدم هذا البرنامج بشكل شائع للشركات الصغيرة والشركات الناشئة نظرًا لحزمته المجانية وترقياته الفعالة من حيث التكلفة.
ويُعد Zoho أحد بدائل Microsoft Dynamics الأكثر مرونة لتخصيص سير عملك بشكل أفضل أثناء تخصيص المنتجات والصفحات المقصودة ورحلات العملاء. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك بسهولة تعلُّم البرنامج والقدرة على تخصيص قوائمه بما يتناسب مع احتياجات شركتك في إدارة علاقات العملاء.
يتفوق حل CRM هذا في أتمتة عمليات المبيعات وتزويد الشركات بمنصة حقيقية متعددة القنوات. يساعد Zoho فرق العمل على التواصل مع العملاء المحتملين والعملاء الحاليين من خلال البريد الإلكتروني والهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي والبوابات الأخرى.
ومن أهم مزايا Zoho CRM أن تكامله مع حلول الجهات الخارجية أمر سهل ومباشر.
الميزات الرئيسية لـ Zoho CRM
- متوافق مع أكثر من 400 تطبيق، بما في ذلك Zoho CRM و HubSpot و PayPal و Mailchimp
- إدارة التقويم
- تتبع التفاعل
- تتبع البريد الإلكتروني
- الدردشة الذكية
- إدارة علاقات العملاء الاجتماعية
- التنبؤ
محترفو زوهو لإدارة علاقات العملاء
- سهل الاستخدام
- يمكنك تتبع المشاركة
- يحتوي الإصدار المجاني على ميزات شاملة
سلبيات Zoho CRM
- تصميم غير متقن قد يكون معطلاً
- أبلغ البعض عن مشاكل في دعم العملاء فيما يتعلق بالمشاكل المعقدة
- الأخطاء ومواطن الخلل قد تجعل الأمر صعباً
تسعير Zoho CRM
- قياسي: 12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا
- احترافي: 20 دولارًا لكل مستخدم شهريًا
- المؤسسة: 35 دولارًا لكل مستخدم شهريًا
- Ultimate: 45 دولاراً لكل مستخدم شهرياً
تقييمات Zoho CRM
- G2: 4.4/5 (15,433+ تقييم)
- Capterra: 4.3/5 (أكثر من 5,719 تقييم)
8. المبيعات الطازجة
لوحة معلومات إدارة علاقات العملاء في فريش سيلز
صُمم برنامج إدارة علاقات العملاء Freshsales، الذي كان يُعرف سابقًا باسم Freshworks CRM، للشركات عالية السرعة التي تتطلب نقطة اتصال واحدة مع العملاء المحتملين. تتيح منصة CRM للمبيعات هذه لفرق العمل جذب العملاء المحتملين وإدارتهم وإشراكهم من خلال واجهة مستخدم سهلة الاستخدام.
يحتوي برنامج CRM على ميزات قوية مثل تسجيل العملاء المحتملين القائم على الذكاء الاصطناعي، ووظائف الهاتف والبريد الإلكتروني، ولوحات المعلومات والتقارير القابلة للتخصيص، وأتمتة سير العمل.
يمكنك بسهولة دمج Freshsales CRM مع حلول أخرى من Freshdesk، مثل Freshcaller. يستخدم Freshsales CRM أيضًا نظام واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة، مما يعني أنه يمكنك دمجه مع التطبيقات التي تستخدمها عادةً في شركتك، مثل Mailchimp وتقويم Google و QuickBooks.
الميزات الرئيسية لـ Freshsales
- التخصيص المتقدم
- إدارة خطوط الأنابيب المتعددة
- تقارير متقدمة
- سير العمل الذكي
- تسجيل العملاء المحتملين
- تتبع الأحداث
محترفو المبيعات الطازجة
- نظيف وسهل الاستخدام
- يقدم ميزات قوية
- عملية بيع مرنة
- فريق تطوير سريع الاستجابة
سلبيات #### فريش سيلز
- قلة الخيارات عند تصدير المعلومات
- خيارات قليلة لإمكانية الوصول
تسعير #### أسعار فريش سيلز
- مجاناً
- نمو 15 دولارًا لكل مستخدم شهريًا
- محترف: 39 دولارًا لكل مستخدم شهريًا
- المؤسسات: 69 دولارًا لكل مستخدم شهريًا
تقييمات المبيعات الطازجة
- G2: 4.6/5 (983+ تقييم)
- Capterra: 4.6/5 (496+ تقييمات)
9. خط أنابيب CRM
عبر خط الأنابيب
يحظى برنامج Pipeline CRM بشعبية كبيرة بين الشركات الصغيرة لأنه يتيح للمستخدمين تأهيل العملاء المحتملين وإدارة جهات الاتصال الخاصة بهم وتتبع العملاء المحتملين ضمن برنامج واحد قائم على السحابة. توفر هذه الأداة، التي كانت تُعرف سابقًا باسم PipelineDeals، إدارة المبيعات وإدارة علاقات العملاء مع تحديثات يومية للحالة في الوقت الفعلي ومخططات ثلاثية الأبعاد.
الميزات الرئيسية لبرنامج Pipeline CRM
- تكامل البريد الإلكتروني والتطبيق
- أدوات تسريع المبيعات تقلل من دورة المبيعات وتزيد من معدل التحويل
- رعاية العملاء المحتملين
- خط أنابيب مشترك
- حقل بيانات مخصص للمستخدمين لحفظ أكبر عدد ممكن من التفاصيل كما يريدون
- تتبع البريد الإلكتروني
- استيراد البيانات الموجودة بشكل مجمّع
Pipeline CRM الايجابيات
- واجهة مستخدم بسيطة لإدارة علاقات العملاء
- نسخة تجريبية مجانية لمدة 14 يومًا لتقييم خطة التسعير الأفضل لك
- لوحة تحكم شاملة وسهلة الاستخدام لفرق المبيعات
- سهولة الوصول إليها
- سهولة إعداد نظام إدارة علاقات العملاء
سلبيات #### Pipeline CRM
- لا توجد نسخة مجانية مدى الحياة
- تكامل محدود مع مواقع الجهات الخارجية
- قد تكون ميزات إدارة علاقات العملاء القوية للمبيعات مربكة للبعض
تسعير #### Pipeline CRM
- البداية: 25 دولارًا لكل مستخدم شهريًا
- تطوير: 33 دولارًا لكل مستخدم شهريًا
- تطوير: 49 دولارًا لكل مستخدم شهريًا
تقييمات #### Pipeline CRM
- G2: 4.4/5 (902+ تقييم)
- Capterra: 4.4/5 (أكثر من 611 تقييم)
10. إدارة علاقات العملاء الذكية
لوحة تحكم Nimble
في قائمتنا لبدائل Microsoft Dynamics، يعد هذا البرنامج الأفضل لإدارة علاقات العملاء (CRM) أداة تركز على التواصل وتبسط عملية الحفاظ على الاتصال مع العملاء المحتملين والعملاء. يحتوي Nimble CRM على ميزات متقدمة لسير عمل إدارة العملاء المحتملين التي تساعد كلاً من الشركات الصغيرة و فرق المؤسسات .
كما أنه يوفر طريقة سهلة الاستخدام لإدارة الرسائل والوسائط الاجتماعية لتقسيم العملاء بشكل أفضل. يتيح لك استخدام أداة المنقب الحصول على جهات اتصال قيّمة من المواقع الإلكترونية من خلال زيارة موقع الشركة.
بمجرد وجود جهات الاتصال في قاعدة البيانات الخاصة بك، يمكنك تصنيفها وفقًا لذلك واستخدام خيارات الحقول المخصصة لإنشاء علامات وإنشاء قائمة مرنة.
Nimble الميزات الرئيسية
- توفر لوحة التحكم نظرة عامة على اليوم التالي
- تتبع الرسائل
- تتبع البريد الإلكتروني
- تكامل الجهات الخارجية
- تتيح لك ميزة الإشارات معرفة من يتفاعل معك
- تصفح وسائل التواصل الاجتماعي دون مغادرة البرنامج
إيجابيات #### Nimble
- قابل للتخصيص
- سهل الاستخدام
- سهولة التعاون
- تسهيل إدارة العملاء المحتملين بشكل أسرع
سلبيات رشيقة
- تقتصر على 10 جهات اتصال لكل مستخدم شهرياً باستخدام أداة المنقبين
- هناك منحنى تعليمي
- تطبيق الهاتف المحمول لا يعمل بشكل جيد
تسعير #### تسعير Nimble
هذا البرنامج لديه نهج فريد من نوعه مع خيار تسعير واحد فقط.
- Nimble Business: 19 دولارًا لكل مستخدم شهريًا
تقييمات Nimble
- G2: 4.5/5 (984+ تقييمات)
- Capterra: 4.4/5 (1,774+ تقييم)
اعثر على إدارة علاقات العملاء المناسبة لشركتك
بينما يعد Dynamics 365 خيارًا ممتازًا موثوقًا به من قبل العديد من فرق المؤسسات، إلا أنه ليس الخيار الوحيد المتاح - خاصةً لمؤسسات الأعمال الصغيرة. لا يوجد حل واحد يناسب الجميع لـ أدوات إدارة علاقات العملاء ولكن يمكنك اختيار ما يناسبك وميزانيتك.
يمكن أن يساعدك فهم عملياتك بأدق تفاصيلها على تحديد النظام الأساسي الذي سيساعدك على تنمية أعمالك وتعزيز علاقاتك مع العملاء.
يمنحك ClickUp العديد من الميزات مثل أتمتة العمليات، وتحسين التواصل، وإدارة المشاريع البديهية، ووظائف التعاون الأسهل بين الفريق. تقديم جرب ClickUp مجانًا اليوم لمعرفة سبب قيام العديد من الشركات بهذه الخطوة!