أفضل 10 برامج CRM للإنشاءات في عام 2025 (المراجعات والأسعار)

تختلف مشاريع البناء من حيث الحجم، مما يتطلب إدارة دقيقة للوفاء بمعايير الجودة والمواعيد النهائية في حدود الميزانية.

هناك عدد كبير من أصحاب المصلحة، من العملاء والمطورين إلى مديري المشاريع والمهندسين، مما قد يجعل التنسيق والتواصل أمراً صعباً.

بدون إنشاءات فعالة برنامج إدارة علاقات العملاء لإدارة أصحاب المصلحة، فإن مشاريعهم معرضة لخطر التأخير وتجاوز التكاليف ومشاكل الجودة.

نحن نفضل نتيجة أفضل لجميع شركات المقاولات، لذلك قمنا بوضع قائمة مختصرة بأفضل برامج إدارة علاقات العملاء و أدوات إدارة المشاريع لتنظيم قوائم المهام اليومية

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برمجيات إدارة علاقات العملاء الإنشائية؟

يجب أن يبحث محترفو الإنشاءات عن برنامج يساعدهم في إدارة خط أنابيب المبيعات والعمليات التجارية وبيانات العملاء والأنشطة لبناء علاقات قوية مع عملائهم.

ليست كل برامج إدارة علاقات العملاء مصممة لإدارة مشاريع البناء مع المهام المترابطة . اعتمادًا على أدواتك الحالية وجميع عمليات البناء الخاصة بك، فإن التركيز على اعتماد البرامج واستخدامها أمر مهم.

احصل على صورة واضحة لمهامك وتبعياتك في طريقة عرض ClickUp Gantt

ستنتقل فرق العمل من المكتب إلى موقع العمل، لذا فإن وجود تطبيقات جوال غير ورقية لتحديث المهام والتواصل أثناء التنقل سيحسن الإنتاجية الإجمالية.

إليك الميزات الرئيسية التي يجب مراعاتها عند اختيار منصة إدارة علاقات العملاء:

عمليات تكامل الطرف الثالث تجلب البيانات والمعلومات من التطبيقات الأخرى إلى منصة واحدة

تجلب البيانات والمعلومات من التطبيقات الأخرى إلى منصة واحدة [ أدوات التقدير والميزنة]( https://clickup.com/blog/managing-project-budget/)والدعم لمساعدتك على استخدام المنصة إلى أقصى حد

أدوات التقدير والميزنة]( https://clickup.com/blog/managing-project-budget/)والدعم لمساعدتك على استخدام المنصة إلى أقصى حد الملاحظات والتسميات والعلامات للفرز والتصفية المتقدمة، والمزيد من السياق في كل إدخال زمني

إعداد التقارير و لوحات معلومات قابلة للتخصيص لإلقاء نظرة عامة فورية عالية المستوى على عملك

على 1,000 عملية تكامل لجلب جميع البيانات والمعلومات ذات الصلة إلى منصة واحدة

معادلات لحساب الوقت القابل للفوترة بدقة عبر جميع الفواتير

انقر فوق الذكاء الاصطناعي إلى استخدام الذكاء الاصطناعي لإدارة مهام البناء حالات المهام المخصصة لتحديثات التقدم الفوري في لمحة سريعة

متقدم تقديرات الوقت للتنبؤ بأسبوع عملك

إنشاء وتتبع مشروعك الأهداف في ClickUp قيود ClickUp

يمكن أن تشكل العديد من أدوات التعاون القوية منحنى تعليمي لبعض المستخدمين

لا تتوفر جميع طرق العرض في تطبيق الهاتف المحمول - حتى الآن

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات لكل مستخدم شهريًا

: 7 دولارات لكل مستخدم شهريًا للشركات : 12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا المؤسسات : الاتصال لمعرفة الأسعار ClickUp التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 6500 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 6500 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,500 تقييم)

استخدم ClickUp للجمع بين سير عمل إدارة علاقات العملاء وإدارة المشاريع

2. قفزة

عبر قفزة Leap، المعروفة سابقًا باسم Job Progress، هي أداة للمقاولين مع أداة سير عمل قابلة للتخصيص بالكامل لتناسب احتياجات فريقك وتفضيلاته الخاصة. يساعدك مدير علاقات العملاء على تتبع جميع تفاعلات عملائك، بينما تساعدك ميزات المبيعات والتسويق عبر الإنترنت على الترويج لأعمالك وجذب عملاء جدد.

تتمتع الأداة بوصول آمن إلى السحابة والتخزين لتبسيط المستندات في مكان واحد. ومع مدير الموظفين والمقاولين من الباطن يمكنك تتبع تقدم فريقك وإنتاجيته!

قفزة #### أفضل الميزات

أدوات التقدير والاقتباس والجدولة الزمنية

مدير سير العمل القابل للتخصيص

عروض وعقود فورية

رسائل البريد الإلكتروني والمبيعات الآلية

مركز عمل لوحة المعلومات

قيود القفزة

يفتقر إلى التسلسل الهرمي القابل للتطوير لشركات الإنشاءات لإدارة المشاريع المعقدة

لا تتوفر خطة مجانية

تسعير تقدم قفزة التقدم

79 دولارًا لكل مستخدم شهريًا مع رسوم إعداد لمرة واحدة بقيمة 500 دولار أمريكي

تقييمات ومراجعات برنامج Leap Progress

G2 : 3.8/5 (أكثر من 5 تقييمات)

: 3.8/5 (أكثر من 5 تقييمات) Capterra: غير متاح

3. جوب نيمبوس

عبر جوب نيمبوس جوب نيمبوس هو نظام إدارة علاقات العملاء القائم على السحابة و برنامج إدارة المشاريع مصمم لمساعدة فرق صناعة الإنشاءات على تبسيط عملياتها. مع برنامج JobNimbus، يمكن للمستخدمين إدارة جهات الاتصال، وإنشاء المهام، وتتبع التقدم المحرز في الوقت الفعلي، وتلقي الإشعارات, التعاون مع أعضاء الفريق والعملاء وإنشاء الفواتير والتقارير والمزيد.

يتيح البرنامج أيضًا للمستخدمين تخصيص سير العمل بسهولة من خلال ميزة السحب والإفلات، حتى يتمكنوا من ضبط ترتيب إنجاز المهام. يوفر JobNimbus عمليات تكامل مع تطبيقات الأعمال الشائعة الأخرى لتسهيل ربط مصادر البيانات الخاصة بهم وزيادة الكفاءة إلى أقصى حد.

أفضل ميزات JobNimbus

تقديرات ذكية سريعة من أدوات EagleView أو HOVER

التسعير في الوقت الحقيقي من Beacon Pro+

أدوات التواصل لتتبع المبيعات

ملء قوالب التقديرات

لوحات سير العمل

قيود #### قيود JobNimbus

تتوفر عمليات التكامل في الخطط باهظة الثمن

وظائف تخصيص اللوحة محدودة

تسعير JobNimbus

اتصل ب JobNimbus للحصول على التفاصيل

تقييمات ومراجعات JobNimbus

G2 : 4.6/5 (أكثر من 50 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 50 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 450 تقييم)

4. FCS

عبر FCS FCS عبارة عن منصة لمساعدة مقاولي الأسقف التجارية في إقامة علاقات مثمرة وطويلة الأمد مع عملائهم من خلال توفير نموذج عمل موحد.

وهي توفر حلاً بديهيًا وقابلاً للتخصيص يسجل البيانات بسهولة في الوقت الفعلي من أي جهاز، مما يسمح للفنيين بإنجاز العمل بسرعة وكفاءة مع تعزيز مستويات رضا العملاء!

أفضل الميزات #### FCS

الصفحة الرئيسية لتوفير نظرة عامة عالية المستوى للمقاييس الرئيسية

قوالب توصيات الفحص

أدوات المبيعات والخدمة والإنتاج

حساب بوابة الدعم FCS

متابعة تكامل إدارة علاقات العملاء

قيود FCS

يتطلب عمليات تكامل أخرى لتحقيق أقصى استفادة من إمكانات المنصة

يمكن إضافة الأنشطة إلى خاصية محددة فقط

تسعير FCS

اتصل ب FCS لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات FCS

G2 : 4/5 (1 مراجعة)

: 4/5 (1 مراجعة) Capterra: غير متاح

5. أكولينكس

عبر أكولينكس Acculynx هي أداة مزودة بميزات إدارة علاقات العملاء والمبيعات الخاصة بالتسقيف لإدارة البيانات المتعلقة بالوظيفة بفعالية. وبفضل القدرة على إنشاء تقديرات التسقيف بدقة من المعلومات المخزنة بالفعل في Acculynx، يمكن للمقاولين تحويلها بسلاسة إلى عقود ببضع نقرات.

توفر المنصة أيضًا موقعًا مركزيًا للحفاظ على تنظيم جميع جهات الاتصال الخاصة بالوظيفة بالمعلومات اللازمة، بما في ذلك تاريخ التفاعلات مع كل جهة اتصال في ملف الوظيفة. تتيح منصة Acculynx سهولة إدارة صور الوظائف والوثائق، والتي يمكن لأعضاء الفريق الوصول إليها وتحريرها أثناء التنقل.

أكولينكس أفضل الميزات

التقديرات والعقود والتوقيع الإلكتروني للمساعدة في عملية البيع

إدارة العملاء المحتملين لتحديد أولويات المتابعة

تطبيقات iOS وAndroid للأجهزة المحمولة

الرسائل النصية والبريد الإلكتروني

القياسات الجوية

قيود أكولينكس

الميزات مصممة خصيصاً لمقاولي التسقيف

يفتقر إلى ميزات إدارة المهام

تسعير #### تسعير أكولينكس

اتصل ب Acculynx للحصول على التفاصيل

تقييمات ومراجعات أكولينكس

G2 : 4.2/5 (أكثر من 10 تقييمات)

: 4.2/5 (أكثر من 10 تقييمات) Capterra: 4.6/5 (640+ تقييمات)

6. Unanet CRM

عبر Unanet CRM Unanet CRM هو حل برمجي للمؤسسات يساعد المؤسسات على تحسين عمليات إدارة علاقات العملاء. وهو يمكّن المستخدمين من تبسيط تتبع العملاء والتواصل، بالإضافة إلى أتمتة المبيعات وأنشطة التسويق.

توفر المنصة أيضًا ميزات مثل تسجيل نقاط العملاء المحتملين وتقسيم جهات الاتصال, أتمتة سير العمل وتحليلات البيانات وإعداد التقارير وغير ذلك الكثير. باستخدام Unanet CRM، يمكن للمؤسسات إدارة علاقات العملاء مع تحسين تجربة العملاء بشكل عام.

أفضل ميزات Unanet CRM

عرض وضع الإيرادات لإدارة خط أنابيب المبيعات

مخطط الحسابات ووظائف المحاسبة

الجداول الزمنية و قوالب تقارير النفقات أدوات إدارة المستندات إدارة الموارد



قيود إدارة علاقات العملاء Unanet CRM

ليس حلاً بسيطاً لإدارة علاقات العملاء للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم

المساعدة والدعم عبر الإنترنت من الميزات المدفوعة

تسعير Unanet CRM

اتصل ب Unanet CRM للحصول على التفاصيل

تقييمات ومراجعات Unanet CRM Unanet CRM

G2 : 4.2/5 (أكثر من 40 تقييم)

: 4.2/5 (أكثر من 40 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

7. بايبيدرايف

عبر Pipedrive ال منصة Pipedrive توفر لشركات الإنشاءات مجموعة قوية من الأدوات لمساعدتها على البقاء منظَّمة وإدارة مشاريع متعددة. باستخدام Pipedrive، يمكن لفرق العمل تتبُّع الصفقات بسهولة، والحصول على تحديثات حول مراحل المشروع وتلقي تنبيهات عند استحقاق المهام.

تتيح المنصة أيضاً للفرق التعاون في الوقت الفعلي ومشاركة المستندات والملفات المهمة بشكل آمن. كما توفر Pipedrive أيضاً نظاماً شاملاً لإدارة علاقات العملاء للمبيعات مع رؤى قوية لمساعدة شركات الإنشاءات على إتمام المزيد من الصفقات!

أفضل ميزات Pipedrive

تقسيم العملاء المحتملين لإنشاء اتصالات مخصصة ومستهدفة

سجل جهات الاتصال، بما في ذلك المكالمات ورسائل البريد الإلكتروني والاجتماعات والملاحظات

واجهة السحب والإفلات لتحديث حالات الصفقات بسرعة

التنبؤ بالإيرادات استناداً إلى خط سير المبيعات

تذكيرات الأنشطة وتعاون الفريق

قيود Pipedrive

تخصيص محدود لإعدادات أذونات المستخدم لشركات الإنشاءات التجارية

أدوات إدارة المشاريع والمستندات هي إضافات مدفوعة الأجر

تسعير #### Pipedrive

أساسي : 14.90 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا، تُدفع سنويًا

: 14.90 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا، تُدفع سنويًا متقدم : 24.90 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا، تُدفع سنويًا

: 24.90 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا، تُدفع سنويًا احترافي : 49.90 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا، ويتم إصدار فاتورة سنويًا

: 49.90 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا، ويتم إصدار فاتورة سنويًا المؤسسات: 99 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا، وتصدر فاتورته سنويًا

Pipedrive التقييمات والمراجعات

G2 : 4.2/5 (أكثر من 1600 تقييم)

: 4.2/5 (أكثر من 1600 تقييم) Capterra: 4.5/5 (2,800+ تقييم)

8. جوبر

عبر جوبر Jobber عبارة عن خدمة ميدانية شاملة للإنشاءات منصة إدارة لمساعدة الشركات الصغيرة على تبسيط عملياتها . وهي تقدم مجموعة من الخدمات، مثل جدولة الوظائف، والفواتير، وإدارة علاقات العملاء، وتتبع الوقت، والمزيد!

باستخدام Jobber، يمكن للشركات تتبع كل جانب من جوانب أعمالها بسهولة واتخاذ قرارات أكثر استنارة. كما توفر المنصة أيضاً أدوات للفنيين الميدانيين، مثل المهام والنماذج المتكررة الآلية، ومعلومات الوظائف في الوقت الفعلي، وتتبع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وسجلات أنشطة العملاء.

أفضل ميزات #### Jobber

أندرويد و تطبيقات الجوال الخاصة ببناء نظام التشغيل Mac لإدارة العمليات اليومية

جدولة التقويم لتبسيط طلبات العملاء

التشغيل الآلي لمتابعة الفواتير المتأخرة

تدريب مجاني على منتج واحد على واحد

قوالب تقديرية

قيود #### قيود جوبر

تتوفر أدوات إدارة المشاريع في الخطط الأغلى ثمناً

ميزات إدارة علاقات العملاء محدودة لاحتياجات أعمال الإنشاءات

تسعير #### جوبر

لايت : 9 دولارات شهريًا لمستخدم واحد

: 9 دولارات شهريًا لمستخدم واحد الأساسي : 40 دولارًا شهريًا لمستخدم واحد

: 40 دولارًا شهريًا لمستخدم واحد الاتصال : يبدأ من 104 دولارات شهريًا لما يصل إلى خمسة مستخدمين

: يبدأ من 104 دولارات شهريًا لما يصل إلى خمسة مستخدمين النمو: تبدأ من 200 دولار شهريًا لما يصل إلى 15 مستخدمًا

تقييمات ومراجعات #### جوبر

G2 : 4.2/5 (أكثر من 130 تقييم)

: 4.2/5 (أكثر من 130 تقييم) Capterra: 4.5/5 (680+ تقييمات)

9. متابعة CRM

عبر متابعة CRM متابعة CRM هو نظام لإدارة علاقات العملاء يساعد الشركات على تتبع العملاء والعملاء المحتملين للمبيعات والبيانات الأخرى. وهو يوفر ميزات مثل تتبع جهات الاتصال، والتذكير الآلي بالبريد الإلكتروني، وتتبع الاتصالات، وأتمتة المهام، وغير ذلك الكثير.

من خلال لوحة التحكم القابلة للتخصيص، يمكن للفرق الاطلاع على جميع المعلومات ذات الصلة في مكان واحد. باستخدام Followup CRM، يمكن لمحترفي البناء فهم سلوك العملاء وتفضيلاتهم مما يوفر رؤى أفضل لإعداد رسائل مستهدفة الحملات التسويقية أو تقديم تجارب أكثر تخصيصًا لخدمة العملاء.

متابعة CRM أفضل ميزات إدارة علاقات العملاء

إدارة التقويم لإدارة أعباء العمل وإبقاء الفرق متزامنة

الأتمتة لتتبع العملاء المحتملين وعروض الأسعار

لوحات معلومات المبيعات والتقدير

الإشعارات والتذكيرات

مقترحات مخصصة

متابعة قيود CRM المتابعة

يتطلب وضع علامة على شخص ما في تعليق ما بعض الخطوات الإضافية مقارنة ببرامج CRM الإنشائية الأخرى

منحنى تعليمي حاد للعثور على الوظائف وتطبيقها في سير العمل اليومي

تسعير متابعة CRM

اتصل ب Followup CRM للحصول على التفاصيل

متابعة CRM التقييمات والمراجعات

G2 : 4.5/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

: 4.5/5 (أكثر من 40 تقييمًا) Capterra: 4.5/5 (220+ تقييم)

10. داتافورما

عبر داتافورما Dataforma هو برنامج لإدارة الخدمات الميدانية يوفر أدوات إدارة مشاريع قوية وسهلة الاستخدام لشركات الإنشاءات من جميع الأحجام. يمكن لفرق العمل إدارة المشاريع من البداية إلى النهاية، حيث يوفر مجموعة شاملة من الميزات مثل تتبع المشروع، وإدارة المهام، وتخصيص الموارد، وإعداد التقارير في الوقت الفعلي، وأدوات التعاون.

يسمح Dataforma للشركات بتخطيط المشاريع وتنفيذها وتقييمها بفعالية وثقة. كما أنه يوفر مجموعة واسعة من ميزات الأتمتة التي تساعد على تقليل الجهد اليدوي وتحسين الكفاءة!

أفضل ميزات Dataforma

أدوات جدولة لإدارة جميع المهام والمشاريع والأحداث

بوابة العملاء لتوفير تجربة مخصصة

إدارة الضمان

تخزين المستندات

تتبع العملاء المحتملين

قيود داتافورما

يمكن أن تكون أسعار التراخيص والخدمات باهظة الثمن مقارنةً بغيرها من أدوات إدارة علاقات العملاء الأخرى

منحنى تعليمي حاد للتعلم والتكيف مع واجهة النظام الأساسي

تسعير داتافورما

اتصل ب Dataforma للحصول على التفاصيل

تقييمات ومراجعات داتافورما

G2 : 3.4/5 (أكثر من 5 تقييمات)

: 3.4/5 (أكثر من 5 تقييمات) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 100 تقييم)

إحضار جميع أنظمة الإنشاءات إلى ClickUp

يساعد ClickUp شركات الإنشاءات على تبسيط أعمالها باستخدام أدوات إدارة علاقات العملاء القوية والقابلة للتخصيص. من إدارة الجداول الزمنية إلى تتبع محادثات العملاء وكل شيء بينهما، يتيح ClickUp للجميع التركيز أكثر على عملهم وأقل على الأعمال الورقية التي تستغرق وقتاً طويلاً.

بالإضافة إلى ذلك، فإن واجهة ClickUp سهلة الاستخدام وتطبيقات الهاتف المحمول تجعل من السهل الوصول إلى العمل من أي وقت وفي أي مكان. جرّب ClickUp مجاناً وأنشئ قاعدة بيانات مركزية لجميع أنظمتك!