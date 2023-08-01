أفضل 10 برامج CRM للإنشاءات في عام 2025 (المراجعات والأسعار)

تختلف مشاريع البناء من حيث الحجم، مما يتطلب إدارة دقيقة للوفاء بمعايير الجودة والمواعيد النهائية في حدود الميزانية.
هناك عدد كبير من أصحاب المصلحة، من العملاء والمطورين إلى مديري المشاريع والمهندسين، مما قد يجعل التنسيق والتواصل أمراً صعباً.
بدون إنشاءات فعالة برنامج إدارة علاقات العملاء لإدارة أصحاب المصلحة، فإن مشاريعهم معرضة لخطر التأخير وتجاوز التكاليف ومشاكل الجودة.
نحن نفضل نتيجة أفضل لجميع شركات المقاولات، لذلك قمنا بوضع قائمة مختصرة بأفضل برامج إدارة علاقات العملاء و أدوات إدارة المشاريع لتنظيم قوائم المهام اليومية
ما الذي يجب أن تبحث عنه في برمجيات إدارة علاقات العملاء الإنشائية؟
يجب أن يبحث محترفو الإنشاءات عن برنامج يساعدهم في إدارة خط أنابيب المبيعات والعمليات التجارية وبيانات العملاء والأنشطة لبناء علاقات قوية مع عملائهم.
ليست كل برامج إدارة علاقات العملاء مصممة لإدارة مشاريع البناء مع المهام المترابطة . اعتمادًا على أدواتك الحالية وجميع عمليات البناء الخاصة بك، فإن التركيز على اعتماد البرامج واستخدامها أمر مهم.
احصل على صورة واضحة لمهامك وتبعياتك في طريقة عرض ClickUp Gantt
ستنتقل فرق العمل من المكتب إلى موقع العمل، لذا فإن وجود تطبيقات جوال غير ورقية لتحديث المهام والتواصل أثناء التنقل سيحسن الإنتاجية الإجمالية.
إليك الميزات الرئيسية التي يجب مراعاتها عند اختيار منصة إدارة علاقات العملاء:
- عمليات تكامل الطرف الثالث تجلب البيانات والمعلومات من التطبيقات الأخرى إلى منصة واحدة
- [أدوات التقدير والميزنة](https://clickup.com/blog/managing-project-budget/)والدعم لمساعدتك على استخدام المنصة إلى أقصى حد
- الملاحظات والتسميات والعلامات للفرز والتصفية المتقدمة، والمزيد من السياق في كل إدخال زمني
- إعداد التقارير ولوحات معلومات قابلة للتخصيص لإلقاء نظرة عامة فورية عالية المستوى على عملك
- على1,000 عملية تكامل لجلب جميع البيانات والمعلومات ذات الصلة إلى منصة واحدة
- معادلات لحساب الوقت القابل للفوترة بدقة عبر جميع الفواتير
- انقر فوق الذكاء الاصطناعي إلىاستخدام الذكاء الاصطناعي لإدارة مهام البناء
- حالات المهام المخصصة لتحديثات التقدم الفوري في لمحة سريعة
- متقدمتقديرات الوقت للتنبؤ بأسبوع عملك
إنشاء وتتبع مشروعكالأهداف في ClickUp
قيود ClickUp
- يمكن أن تشكل العديد من أدوات التعاون القوية منحنى تعليمي لبعض المستخدمين
- لا تتوفر جميع طرق العرض في تطبيق الهاتف المحمول - حتى الآن
تسعير #### ClickUp
- مجاني للأبد
- غير محدود: 7 دولارات لكل مستخدم شهريًا
- للشركات: 12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا
المؤسسات: الاتصال لمعرفة الأسعار
ClickUp التقييمات والمراجعات
- G2: 4.7/5 (أكثر من 6500 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,500 تقييم)
استخدم ClickUp للجمع بين سير عمل إدارة علاقات العملاء وإدارة المشاريع
2. قفزة
عبر قفزة Leap، المعروفة سابقًا باسم Job Progress، هي أداة للمقاولين مع أداة سير عمل قابلة للتخصيص بالكامل لتناسب احتياجات فريقك وتفضيلاته الخاصة. يساعدك مدير علاقات العملاء على تتبع جميع تفاعلات عملائك، بينما تساعدك ميزات المبيعات والتسويق عبر الإنترنت على الترويج لأعمالك وجذب عملاء جدد.
تتمتع الأداة بوصول آمن إلى السحابة والتخزين لتبسيط المستندات في مكان واحد. ومع مدير الموظفين والمقاولين من الباطن يمكنك تتبع تقدم فريقك وإنتاجيته!
قفزة #### أفضل الميزات
- أدوات التقدير والاقتباس والجدولة الزمنية
- مدير سير العمل القابل للتخصيص
- عروض وعقود فورية
- رسائل البريد الإلكتروني والمبيعات الآلية
- مركز عمل لوحة المعلومات
قيود القفزة
- يفتقر إلى التسلسل الهرمي القابل للتطوير لشركات الإنشاءات لإدارة المشاريع المعقدة
- لا تتوفر خطة مجانية
تسعير تقدم قفزة التقدم
- 79 دولارًا لكل مستخدم شهريًا مع رسوم إعداد لمرة واحدة بقيمة 500 دولار أمريكي
تقييمات ومراجعات برنامج Leap Progress
- G2: 3.8/5 (أكثر من 5 تقييمات)
- Capterra: غير متاح
3. جوب نيمبوس
عبر جوب نيمبوس جوب نيمبوس هو نظام إدارة علاقات العملاء القائم على السحابة و برنامج إدارة المشاريع مصمم لمساعدة فرق صناعة الإنشاءات على تبسيط عملياتها. مع برنامج JobNimbus، يمكن للمستخدمين إدارة جهات الاتصال، وإنشاء المهام، وتتبع التقدم المحرز في الوقت الفعلي، وتلقي الإشعارات, التعاون مع أعضاء الفريق والعملاء وإنشاء الفواتير والتقارير والمزيد.
يتيح البرنامج أيضًا للمستخدمين تخصيص سير العمل بسهولة من خلال ميزة السحب والإفلات، حتى يتمكنوا من ضبط ترتيب إنجاز المهام. يوفر JobNimbus عمليات تكامل مع تطبيقات الأعمال الشائعة الأخرى لتسهيل ربط مصادر البيانات الخاصة بهم وزيادة الكفاءة إلى أقصى حد.
أفضل ميزات JobNimbus
- تقديرات ذكية سريعة من أدوات EagleView أو HOVER
- التسعير في الوقت الحقيقي من Beacon Pro+
- أدوات التواصل لتتبع المبيعات
- ملء قوالب التقديرات
- لوحات سير العمل
قيود #### قيود JobNimbus
- تتوفر عمليات التكامل في الخطط باهظة الثمن
- وظائف تخصيص اللوحة محدودة
تسعير JobNimbus
- اتصل ب JobNimbus للحصول على التفاصيل
تقييمات ومراجعات JobNimbus
- G2: 4.6/5 (أكثر من 50 تقييم)
- Capterra: 4.6/5 (أكثر من 450 تقييم)
4. FCS
عبر FCS FCS عبارة عن منصة لمساعدة مقاولي الأسقف التجارية في إقامة علاقات مثمرة وطويلة الأمد مع عملائهم من خلال توفير نموذج عمل موحد.
وهي توفر حلاً بديهيًا وقابلاً للتخصيص يسجل البيانات بسهولة في الوقت الفعلي من أي جهاز، مما يسمح للفنيين بإنجاز العمل بسرعة وكفاءة مع تعزيز مستويات رضا العملاء!
أفضل الميزات #### FCS
- الصفحة الرئيسية لتوفير نظرة عامة عالية المستوى للمقاييس الرئيسية
- قوالب توصيات الفحص
- أدوات المبيعات والخدمة والإنتاج
- حساب بوابة الدعم FCS
- متابعة تكامل إدارة علاقات العملاء
قيود FCS
- يتطلب عمليات تكامل أخرى لتحقيق أقصى استفادة من إمكانات المنصة
- يمكن إضافة الأنشطة إلى خاصية محددة فقط
تسعير FCS
- اتصل ب FCS لمعرفة الأسعار
تقييمات ومراجعات FCS
- G2: 4/5 (1 مراجعة)
- Capterra: غير متاح
5. أكولينكس
عبر أكولينكس Acculynx هي أداة مزودة بميزات إدارة علاقات العملاء والمبيعات الخاصة بالتسقيف لإدارة البيانات المتعلقة بالوظيفة بفعالية. وبفضل القدرة على إنشاء تقديرات التسقيف بدقة من المعلومات المخزنة بالفعل في Acculynx، يمكن للمقاولين تحويلها بسلاسة إلى عقود ببضع نقرات.
توفر المنصة أيضًا موقعًا مركزيًا للحفاظ على تنظيم جميع جهات الاتصال الخاصة بالوظيفة بالمعلومات اللازمة، بما في ذلك تاريخ التفاعلات مع كل جهة اتصال في ملف الوظيفة. تتيح منصة Acculynx سهولة إدارة صور الوظائف والوثائق، والتي يمكن لأعضاء الفريق الوصول إليها وتحريرها أثناء التنقل.
أكولينكس أفضل الميزات
- التقديرات والعقود والتوقيع الإلكتروني للمساعدة في عملية البيع
- إدارة العملاء المحتملين لتحديد أولويات المتابعة
- تطبيقات iOS وAndroid للأجهزة المحمولة
- الرسائل النصية والبريد الإلكتروني
- القياسات الجوية
قيود أكولينكس
- الميزات مصممة خصيصاً لمقاولي التسقيف
- يفتقر إلى ميزات إدارة المهام
تسعير #### تسعير أكولينكس
- اتصل ب Acculynx للحصول على التفاصيل
تقييمات ومراجعات أكولينكس
- G2: 4.2/5 (أكثر من 10 تقييمات)
- Capterra: 4.6/5 (640+ تقييمات)
6. Unanet CRM
عبر Unanet CRM Unanet CRM هو حل برمجي للمؤسسات يساعد المؤسسات على تحسين عمليات إدارة علاقات العملاء. وهو يمكّن المستخدمين من تبسيط تتبع العملاء والتواصل، بالإضافة إلى أتمتة المبيعات وأنشطة التسويق.
توفر المنصة أيضًا ميزات مثل تسجيل نقاط العملاء المحتملين وتقسيم جهات الاتصال, أتمتة سير العمل وتحليلات البيانات وإعداد التقارير وغير ذلك الكثير. باستخدام Unanet CRM، يمكن للمؤسسات إدارة علاقات العملاء مع تحسين تجربة العملاء بشكل عام.
أفضل ميزات Unanet CRM
- عرض وضع الإيرادات لإدارة خط أنابيب المبيعات
- مخطط الحسابات ووظائف المحاسبة
- الجداول الزمنية وقوالب تقارير النفقات
- أدوات إدارة المستندات
- إدارة الموارد
- أدوات إدارة المستندات
قيود إدارة علاقات العملاء Unanet CRM
- ليس حلاً بسيطاً لإدارة علاقات العملاء للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم
- المساعدة والدعم عبر الإنترنت من الميزات المدفوعة
تسعير Unanet CRM
- اتصل ب Unanet CRM للحصول على التفاصيل
تقييمات ومراجعات Unanet CRM Unanet CRM
- G2: 4.2/5 (أكثر من 40 تقييم)
- Capterra: 4.4/5 (أكثر من 60 تقييمًا)
7. بايبيدرايف
عبر Pipedrive ال منصة Pipedrive توفر لشركات الإنشاءات مجموعة قوية من الأدوات لمساعدتها على البقاء منظَّمة وإدارة مشاريع متعددة. باستخدام Pipedrive، يمكن لفرق العمل تتبُّع الصفقات بسهولة، والحصول على تحديثات حول مراحل المشروع وتلقي تنبيهات عند استحقاق المهام.
تتيح المنصة أيضاً للفرق التعاون في الوقت الفعلي ومشاركة المستندات والملفات المهمة بشكل آمن. كما توفر Pipedrive أيضاً نظاماً شاملاً لإدارة علاقات العملاء للمبيعات مع رؤى قوية لمساعدة شركات الإنشاءات على إتمام المزيد من الصفقات!
أفضل ميزات Pipedrive
- تقسيم العملاء المحتملين لإنشاء اتصالات مخصصة ومستهدفة
- سجل جهات الاتصال، بما في ذلك المكالمات ورسائل البريد الإلكتروني والاجتماعات والملاحظات
- واجهة السحب والإفلات لتحديث حالات الصفقات بسرعة
- التنبؤ بالإيرادات استناداً إلى خط سير المبيعات
- تذكيرات الأنشطة وتعاون الفريق
قيود Pipedrive
- تخصيص محدود لإعدادات أذونات المستخدم لشركات الإنشاءات التجارية
- أدوات إدارة المشاريع والمستندات هي إضافات مدفوعة الأجر
تسعير #### Pipedrive
- أساسي: 14.90 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا، تُدفع سنويًا
- متقدم: 24.90 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا، تُدفع سنويًا
- احترافي: 49.90 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا، ويتم إصدار فاتورة سنويًا
- المؤسسات: 99 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا، وتصدر فاتورته سنويًا
Pipedrive التقييمات والمراجعات
- G2: 4.2/5 (أكثر من 1600 تقييم)
- Capterra: 4.5/5 (2,800+ تقييم)
8. جوبر
عبر جوبر Jobber عبارة عن خدمة ميدانية شاملة للإنشاءات منصة إدارة لمساعدة الشركات الصغيرة على تبسيط عملياتها . وهي تقدم مجموعة من الخدمات، مثل جدولة الوظائف، والفواتير، وإدارة علاقات العملاء، وتتبع الوقت، والمزيد!
باستخدام Jobber، يمكن للشركات تتبع كل جانب من جوانب أعمالها بسهولة واتخاذ قرارات أكثر استنارة. كما توفر المنصة أيضاً أدوات للفنيين الميدانيين، مثل المهام والنماذج المتكررة الآلية، ومعلومات الوظائف في الوقت الفعلي، وتتبع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وسجلات أنشطة العملاء.
أفضل ميزات #### Jobber
- أندرويد وتطبيقات الجوال الخاصة ببناء نظام التشغيل Mac لإدارة العمليات اليومية
- جدولة التقويم لتبسيط طلبات العملاء
- التشغيل الآلي لمتابعة الفواتير المتأخرة
- تدريب مجاني على منتج واحد على واحد
- قوالب تقديرية
قيود #### قيود جوبر
- تتوفر أدوات إدارة المشاريع في الخطط الأغلى ثمناً
- ميزات إدارة علاقات العملاء محدودة لاحتياجات أعمال الإنشاءات
تسعير #### جوبر
- لايت: 9 دولارات شهريًا لمستخدم واحد
- الأساسي: 40 دولارًا شهريًا لمستخدم واحد
- الاتصال: يبدأ من 104 دولارات شهريًا لما يصل إلى خمسة مستخدمين
- النمو: تبدأ من 200 دولار شهريًا لما يصل إلى 15 مستخدمًا
تقييمات ومراجعات #### جوبر
- G2: 4.2/5 (أكثر من 130 تقييم)
- Capterra: 4.5/5 (680+ تقييمات)
9. متابعة CRM
عبر متابعة CRM متابعة CRM هو نظام لإدارة علاقات العملاء يساعد الشركات على تتبع العملاء والعملاء المحتملين للمبيعات والبيانات الأخرى. وهو يوفر ميزات مثل تتبع جهات الاتصال، والتذكير الآلي بالبريد الإلكتروني، وتتبع الاتصالات، وأتمتة المهام، وغير ذلك الكثير.
من خلال لوحة التحكم القابلة للتخصيص، يمكن للفرق الاطلاع على جميع المعلومات ذات الصلة في مكان واحد. باستخدام Followup CRM، يمكن لمحترفي البناء فهم سلوك العملاء وتفضيلاتهم مما يوفر رؤى أفضل لإعداد رسائل مستهدفة الحملات التسويقية أو تقديم تجارب أكثر تخصيصًا لخدمة العملاء.
متابعة CRM أفضل ميزات إدارة علاقات العملاء
- إدارة التقويم لإدارة أعباء العمل وإبقاء الفرق متزامنة
- الأتمتة لتتبع العملاء المحتملين وعروض الأسعار
- لوحات معلومات المبيعات والتقدير
- الإشعارات والتذكيرات
- مقترحات مخصصة
متابعة قيود CRM المتابعة
- يتطلب وضع علامة على شخص ما في تعليق ما بعض الخطوات الإضافية مقارنة ببرامج CRM الإنشائية الأخرى
- منحنى تعليمي حاد للعثور على الوظائف وتطبيقها في سير العمل اليومي
تسعير متابعة CRM
- اتصل ب Followup CRM للحصول على التفاصيل
متابعة CRM التقييمات والمراجعات
- G2: 4.5/5 (أكثر من 40 تقييمًا)
- Capterra: 4.5/5 (220+ تقييم)
10. داتافورما
عبر داتافورما Dataforma هو برنامج لإدارة الخدمات الميدانية يوفر أدوات إدارة مشاريع قوية وسهلة الاستخدام لشركات الإنشاءات من جميع الأحجام. يمكن لفرق العمل إدارة المشاريع من البداية إلى النهاية، حيث يوفر مجموعة شاملة من الميزات مثل تتبع المشروع، وإدارة المهام، وتخصيص الموارد، وإعداد التقارير في الوقت الفعلي، وأدوات التعاون.
يسمح Dataforma للشركات بتخطيط المشاريع وتنفيذها وتقييمها بفعالية وثقة. كما أنه يوفر مجموعة واسعة من ميزات الأتمتة التي تساعد على تقليل الجهد اليدوي وتحسين الكفاءة!
أفضل ميزات Dataforma
- أدوات جدولة لإدارة جميع المهام والمشاريع والأحداث
- بوابة العملاء لتوفير تجربة مخصصة
- إدارة الضمان
- تخزين المستندات
- تتبع العملاء المحتملين
قيود داتافورما
- يمكن أن تكون أسعار التراخيص والخدمات باهظة الثمن مقارنةً بغيرها من أدوات إدارة علاقات العملاء الأخرى
- منحنى تعليمي حاد للتعلم والتكيف مع واجهة النظام الأساسي
تسعير داتافورما
- اتصل ب Dataforma للحصول على التفاصيل
تقييمات ومراجعات داتافورما
- G2: 3.4/5 (أكثر من 5 تقييمات)
- Capterra: 4.3/5 (أكثر من 100 تقييم)
إحضار جميع أنظمة الإنشاءات إلى ClickUp
يساعد ClickUp شركات الإنشاءات على تبسيط أعمالها باستخدام أدوات إدارة علاقات العملاء القوية والقابلة للتخصيص. من إدارة الجداول الزمنية إلى تتبع محادثات العملاء وكل شيء بينهما، يتيح ClickUp للجميع التركيز أكثر على عملهم وأقل على الأعمال الورقية التي تستغرق وقتاً طويلاً.
بالإضافة إلى ذلك، فإن واجهة ClickUp سهلة الاستخدام وتطبيقات الهاتف المحمول تجعل من السهل الوصول إلى العمل من أي وقت وفي أي مكان. جرّب ClickUp مجاناً وأنشئ قاعدة بيانات مركزية لجميع أنظمتك!