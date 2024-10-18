أفضل 10 برامج لجدولة الإنشاءات في عام 2025

كما تعلم، تتحرك صناعة الإنشاءات بسرعة البرق - مما يجعل الإدارة الفعالة أمرًا بالغ الأهمية لفرق مشروعك. لحسن الحظ، يمكن لبرامج جدولة الإنشاءات أن تجعل الأمر في غاية السهولة. لن تكافح بعد الآن للوفاء بالمواعيد النهائية أو تحسين تخصيص الموارد أو تعزيز التعاون السلس بين أعضاء الفريق. ✨

من المهم أن تظل على اطلاع دائم بأحدث التطورات التكنولوجية واختيار برنامج جدولة البناء الذي يتماشى مع متطلباتها المحددة. يتعمق منشور المدونة هذا في أفضل 10 خيارات لبرامج جدولة الإنشاءات، ويتطرق إلى الميزات الرئيسية لكل منها وفوائدها والطرق التي يمكن أن تعزز بها إدارة مشروعك.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج جدولة البناء؟

عند البحث عن أفضل برامج جدولة البناء، من المهم مراعاة عدة عوامل رئيسية، بما في ذلك:

قدرات إدارة المشروع

ميزات الجدولة، بما في ذلك القدرة على إنشاء مخططات جانت وتصورات لفهم جداول البناء وتبعيات المهام بشكل أفضل

ميزات إدارة الموارد، مثل تسوية الموارد والتتبع

أدوات التعاون والاتصال التي تتيح إدارة/مشاركة المستندات والتواصل الفعال بين جميع أصحاب المصلحة في المشروع - بما في ذلك المالكين والمقاولين العامين والمقاولين من الباطن والمعماريين والمهندسين المعماريين والمهندسين

التكامل والتوافق مع الأدوات والأنظمة الأخرى المستخدمة في سير عمل الإنشاءات

تطبيقات الأجهزة المحمولة التي تعمل بنظام أندرويد أو iOS التي تسمح لمديري المشاريع والموظفين الميدانيين بالوصول إلى الجداول الزمنية وتحديثها أثناء وجودهم في موقع العمل

ميزات إعداد التقارير والتحليلات للمساعدة في تحليل تقدم المشروع, استخدام الموارد والمقاييس الرئيسية

سهولة الاستخدام ودعم العملاء الجيد

قابلية التوسع والمرونة لضمان قدرة البرنامج على التعامل مع المشاريع ذات الأحجام والتعقيدات المختلفة

تكلفة وقيمة البرنامج

10 أفضل 10 برامج لإدارة مشاريع البناء

في عالم ديناميكي وسريع الخطى، يعد الجدول الزمني الفعال لمشروع البناء أمرًا بالغ الأهمية لتنفيذ المشروع بنجاح. وبصفتك متخصصًا في مجال الإنشاءات، فأنت تبحث باستمرار عن أفضل الأدوات لتبسيط عمليات الجدولة وتعزيز جهود إدارة المشروع.

نحن هنا لمساعدتك في اتخاذ قرارات مستنيرة. نقدم أدناه أفضل 10 خيارات لبرامج جدولة الإنشاءات المتاحة. يحتوي كل برنامج على ميزات وقدرات قوية يمكنها إحداث ثورة في كيفية تخطيط المشاريع وتتبعها وتنفيذها.

1. انقر فوق

احصل على صورة واضحة لمهامك وتبعياتك في طريقة عرض ClickUp Gantt

مع خاصية ClickUp برنامج جدولة المشاريع الإنشائية ، يمكنك التحكم الكامل في الجداول الزمنية والموارد والمواعيد النهائية لمشروعك. تتيح لك واجهته سهلة الاستخدام إنشاء جداول المشروع وإدارتها دون عناء، مما يضمن تعيين كل مهمة وتتبعها وإتمامها في الوقت المحدد. ⏰

كليك أب الأدوات التعاونية تسهيل التواصل السلس بين جميع أعضاء فريق البناء. تعمل التحديثات والإشعارات في الوقت الفعلي على إبقاء الجميع على اطلاع، مما يتيح التنسيق الفعال واتخاذ القرارات السريعة.

تنقل ميزات ClickUp المتقدمة جدولة مشروعك الإنشائي إلى المستوى التالي. مخططات ClickUp Gantt البيانية توفر نظرة عامة مرئية للجدول الزمني لمشروعك، مما يتيح لك بسهولة تحديد التبعيات , المسار الحرج والاختناقات المحتملة.

على وجه التحديد, قالب مخطط جانتت البياني الإنشائي الخاص ب ClickUp يسهل عليك بدء الجدولة، والاطلاع على الفترات الزمنية المتوقعة للمهام، وتصور تقدم المشروع في عرض الجدول الزمني. بالإضافة إلى ذلك، فإن ClickUp أدوات إدارة الموارد تساعدك على تخصيص العمالة والمعدات والمواد بكفاءة، مما يؤدي إلى تحسين الإنتاجية وتقليل وقت التوقف عن العمل.

استخدم قالب مخطط جانت البياني لإدارة الإنشاءات من ClickUp لجدولة المشاريع لفريق الإنشاءات الخاص بك قم بتنزيل هذا النموذج إن الأمن والخصوصية أمران أساسيان في قطاع الإنشاءات، وتدرك ClickUp ذلك. بفضل تشفير البيانات القوي وعناصر التحكم في الوصول، يمكنك الاطمئنان إلى أن معلومات مشروعك آمنة وسرية.

بدءاً من المشاريع السكنية الصغيرة إلى المشاريع التجارية الكبيرة، تقدم ClickUp خدماتها لمحترفي البناء من جميع الأحجام والتخصصات. سواء أكنت مدير مشروع أو مقاولاً أو مهندساً معمارياً، فإن ClickUp يمكّنك من تبسيط عمليات الجدولة وزيادة التعاون وتسليم المشاريع في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية. 💲

أفضل ميزات ClickUp

مستندات ClickUp : مستندات ClickUp هي أداة تعاون قائمة على السحابة لإنشاء وتخزين مستندات الشركة التفصيلية و المستندات المتعلقة بالمشروع, بما في ذلك طلبات تقديم الطلبات والتقديمات

مستندات ClickUp هي أداة تعاون قائمة على السحابة لإنشاء وتخزين مستندات الشركة التفصيلية و المستندات المتعلقة بالمشروع, بما في ذلك طلبات تقديم الطلبات والتقديمات الأهداف : تتبع مقاييس العمل وراقب نتائجك النهائية

: تتبع مقاييس العمل وراقب نتائجك النهائية الأولويات: تنظيم المهام إلى أولوية عاجلة أو عالية أو عادية أو منخفضة، بحيث يعرف أعضاء الفريق - من رئيس العمال إلى مساعد مدير المشروع - من أين يبدأون

تنظيم المهام إلى أولوية عاجلة أو عالية أو عادية أو منخفضة، بحيث يعرف أعضاء الفريق - من رئيس العمال إلى مساعد مدير المشروع - من أين يبدأون تطبيقات الهاتف المحمول لـ iOS و Android : باستخدام تطبيق الهاتف المحمول إضافة مهام وإنشاء تذكيرات وملاحظات أثناء التنقل - حتى عندما تكون في الموقع

iOS و Android : باستخدام تطبيق الهاتف المحمول إضافة مهام وإنشاء تذكيرات وملاحظات أثناء التنقل - حتى عندما تكون في الموقع الإدارة المالية: إدارة مواردك وعمالتك من خلال تتبع أشياء مثل أوامر التغيير، والإنفاق الحالي حتى الآن، والإنفاق المتوقع المتبقي

إدارة مواردك وعمالتك من خلال تتبع أشياء مثل أوامر التغيير، والإنفاق الحالي حتى الآن، والإنفاق المتوقع المتبقي الذكاء الاصطناعي: إدارة المشاريع الإنشائية باستخدام برنامج الذكاء الاصطناعي قيود ClickUp

منحنى التعلم: قد يحتاج المستخدمون لأول مرة إلى التدريب عند استخدام البرنامج

قد يحتاج المستخدمون لأول مرة إلى التدريب عند استخدام البرنامج إمكانيات تطبيق الجوال المحدودة: لا تتوفر جميع طرق العرض والميزات على تطبيق الجوال، ولكن يمكنك إنشاء المهام والتذكيرات وتتبع الوقت وترك التعليقات وتغيير حالات المهام والمزيد

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

اتصل بنا لمعرفة الأسعار ClickUp AI: متوفر في جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات/عضو مساحة عمل/شهر

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 8,200 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 8,200 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,700 تقييم)

2. أوتوديسك

عبر أوتوديسك تقدم Autodesk برنامجاً قوياً لجدولة مشاريع الإنشاءات مصمم لتبسيط إدارة المشاريع وتعزيز الكفاءة في صناعة الإنشاءات.

باستخدام برنامج الجدولة من Autodesk، يمكن لمحترفي البناء تطوير جداول زمنية شاملة للمشروع، وتحديد المسارات الحرجة، وتعيين التبعيات بين المهام. من خلال التحديثات في الوقت الفعلي والإشعارات الآلية، يمكن لمديري المشاريع معالجة التأخيرات بشكل استباقي وتحسين تخصيص الموارد واتخاذ قرارات مستنيرة لإبقاء المشاريع على المسار الصحيح و في حدود الميزانية .

Autodesk هي شركة رائدة في مجال التصميم بمساعدة الحاسوب والتصميم ثلاثي الأبعاد، والتي يمكن أن تساعد عند تتبع دورة حياة المشاريع المعقدة. 📊

أفضل ميزات Autodesk

شامل جدولة المشاريع : إنشاء جداول زمنية مفصلة للمشروع مع تسلسل دقيق للمهام والمدد الزمنية والتبعيات

إنشاء جداول زمنية مفصلة للمشروع مع تسلسل دقيق للمهام والمدد الزمنية والتبعيات الوقت الحقيقي المراقبة و الإشعارات : تتبع المراحل الرئيسية وتحديد الاختناقات ومعالجة التأخيرات على الفور. تُبقي الإشعارات التلقائية أعضاء الفريق على علم بالتغييرات والتحديثات

الوقت الحقيقي المراقبة و الإشعارات : تتبع المراحل الرئيسية وتحديد الاختناقات ومعالجة التأخيرات على الفور. تُبقي الإشعارات التلقائية أعضاء الفريق على علم بالتغييرات والتحديثات تحليلات وإعداد تقارير متقدمة: إنشاء تقارير ثاقبة حول أداء المشروع واستخدام الموارد والإنتاجية

إنشاء تقارير ثاقبة حول أداء المشروع واستخدام الموارد والإنتاجية التكامل مع أوتوديسك أدوات أخرى أوتوديسك أدوات: يتكامل برنامج أوتوديسك بسلاسة مع الأدوات الأخرى في نظام أوتوديسك البيئي، مثل برنامج نمذجة معلومات البناء (BIM)

قيود Autodesk

منحنى التعلم: يمكن أن يكون لبرنامج Autodesk منحنى تعليمي حاد، خاصةً للمستخدمين الجدد على النظام الأساسي أو الذين لديهم خبرة محدودة في أدوات إدارة مشاريع البناء المماثلة

يمكن أن يكون لبرنامج Autodesk منحنى تعليمي حاد، خاصةً للمستخدمين الجدد على النظام الأساسي أو الذين لديهم خبرة محدودة في أدوات إدارة مشاريع البناء المماثلة متطلبات الأجهزة: قد يتطلب تشغيل برنامج Autodesk أجهزة عالية الأداء، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر أو محطات العمل القوية

قد يتطلب تشغيل برنامج Autodesk أجهزة عالية الأداء، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر أو محطات العمل القوية الاعتماد على الاتصال بالإنترنت : قد تعتمد بعض وظائف برنامج Autodesk بشكل كبير على اتصال مستقر بالإنترنت

: قد تعتمد بعض وظائف برنامج Autodesk بشكل كبير على اتصال مستقر بالإنترنت مشكلات التوافق: بينما توفر برامج Autodesk التكامل مع أدوات أخرى في نظامها البيئي، قد تنشأ مشكلات في التوافق عند العمل مع برامج خارجية أو مع مستخدمين يستخدمون منصات برمجيات مختلفة

بينما توفر برامج Autodesk التكامل مع أدوات أخرى في نظامها البيئي، قد تنشأ مشكلات في التوافق عند العمل مع برامج خارجية أو مع مستخدمين يستخدمون منصات برمجيات مختلفة قيود التخصيص: بينما يوفر برنامج Autodesk خيارات التخصيص، قد تكون هناك قيود فيما يتعلق بتخصيص البرنامج حسب احتياجات المستخدمين، إلا أنه قد تكون هناك قيود فيما يتعلق بتخصيص البرنامج حسب متطلبات المشروع أو سير العمل الفريد

تسعير #### Autodesk

تتوفر نسخة تجريبية مجانية

اتصل بالمبيعات للحصول على تسعير مخصص التسعير

تقييمات ومراجعات أوتوديسك

G2: 4.2/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 2,100 تقييم)

3. أركديسك

عبر أركديسك Archdesk هو برنامج متطور لجدولة مشاريع الإنشاءات يمكّن شركات الإنشاءات من تخطيط وإدارة مهام مشاريعها بكفاءة. من خلال واجهته البديهية وميزاته القوية، يبسط Archdesk المهمة المعقدة لجدولة مشاريع البناء، مما يضمن التنفيذ السلس من البداية إلى النهاية.

يوفر البرنامج تحديثات في الوقت الفعلي، مما يسمح للفرق بالبقاء على اطلاع على حالة المشروع واتخاذ قرارات مستنيرة. يعزز Archdesk التعاون بين أعضاء الفريق والمقاولين والعملاء، مما يسهل التواصل والتنسيق الفعال. 📳

أفضل ميزات برنامج Archdesk

واجهة سهلة الاستخدام: واجهة سهلة الاستخدام سهلة التصفح

واجهة سهلة الاستخدام سهلة التصفح تحديثات المشروع في الوقت الفعلي تحديثات المشروع في الوقت الفعلي: يمكن للمستخدمين الوصول إلى تحديثات المشروع في الوقت الفعلي، بما في ذلك تتبع التقدم المحرز وإكمال المهام والتأخيرات المحتملة

يمكن للمستخدمين الوصول إلى تحديثات المشروع في الوقت الفعلي، بما في ذلك تتبع التقدم المحرز وإكمال المهام والتأخيرات المحتملة قابلة للتخصيص إعداد التقارير والتحليلات: يقدم البرنامج ميزات إعداد التقارير والتحليلات القابلة للتخصيص، مما يسمح لشركات الإنشاءات باتخاذ قرارات قائمة على البيانات

يقدم البرنامج ميزات إعداد التقارير والتحليلات القابلة للتخصيص، مما يسمح لشركات الإنشاءات باتخاذ قرارات قائمة على البيانات إمكانيات التكامل: يتكامل برنامج Archdesk بسلاسة مع برامج أخرى إدارة الإنشاءات الأدوات والبرمجيات الأخرى، مما يسهل تبادل البيانات ويضمن سير عمل مبسط

يتكامل برنامج Archdesk بسلاسة مع برامج أخرى إدارة الإنشاءات الأدوات والبرمجيات الأخرى، مما يسهل تبادل البيانات ويضمن سير عمل مبسط القائم على السحابة إمكانية الوصول: كبرنامج إنشاءات قائم على السحابة، يتيح Archdesk للمستخدمين الوصول إلى جداول المشروع والمستندات والتحديثات من أي مكان وفي أي وقت، باستخدام أي جهاز متصل بالإنترنت

قيود Archdesk

قيود التكامل: على الرغم من أن Archdesk يوفر إمكانيات التكامل، إلا أنه قد يكون له قيود من حيث التكامل مع برامج معينة تابعة لجهات خارجية أو أنظمة قديمة

على الرغم من أن Archdesk يوفر إمكانيات التكامل، إلا أنه قد يكون له قيود من حيث التكامل مع برامج معينة تابعة لجهات خارجية أو أنظمة قديمة تطبيق الهاتف المحمول القيود: على الرغم من أن Archdesk يوفر إمكانية الوصول المستند إلى السحابة، إلا أن تطبيق الهاتف المحمول الخاص به قد يكون له ميزات محدودة مقارنة بإصدار سطح المكتب

تسعير Archdesk

Archdesk Essentials: 790 دولارًا شهريًا لخمسة مستخدمين؛ مستخدمين إضافيين من 84 دولارًا شهريًا

790 دولارًا شهريًا لخمسة مستخدمين؛ مستخدمين إضافيين من 84 دولارًا شهريًا Archdesk Professional: اتصل للحصول على الأسعار

اتصل للحصول على الأسعار Archdesk Enterprise: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات أركديسك #### تقييمات ومراجعات أركديسك

G2: 4.3/5 (20 تقييم)

4.3/5 (20 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 40 تقييم)

4. بروكور

عبر بروكوربروكور يمكّن فرق الإنشاءات من تخطيط الجداول الزمنية للمشروع وتتبعها وتحسينها بفعالية. وهو يقدم تطبيقات جدولة قوية ، بما في ذلك تحليل المسار الحرج، وتخصيص الموارد، والتحديثات في الوقت الفعلي، مما يسمح لمديري المشاريع لتنسيق المهام بكفاءة وتبسيط سير العمل.

Procore أفضل الميزات

مكتمل برنامج إدارة مشاريع الإنشاءات : يعمل Procore كمتجر شامل، مما يتيح لشركات الإنشاءات القيام بكل شيء بدءًا من الفواتير إلى إدارة طلبات المعلومات وطلبات التغيير

: يعمل Procore كمتجر شامل، مما يتيح لشركات الإنشاءات القيام بكل شيء بدءًا من الفواتير إلى إدارة طلبات المعلومات وطلبات التغيير لوحات المعلومات القابلة للتخصيص: يمكن لمديري المشاريع إنشاء قوائم مراجعة بسهولة ل إدارة المهام ولوحات المعلومات للمساعدة في تتبع تقدم المشروع خلال الجدول الزمني للبناء

يمكن لمديري المشاريع إنشاء قوائم مراجعة بسهولة ل إدارة المهام ولوحات المعلومات للمساعدة في تتبع تقدم المشروع خلال الجدول الزمني للبناء يتم استخدام Procore بشكل متكرر في صناعة البناء: يتم استخدام Procore من قبل العديد من الشركات، من المقاولين المتخصصين إلى بناة المنازل

قيود Procore

التعقيد بالنسبة للمشاريع الأصغر حجماً: قد تكون مجموعة الميزات والأدوات الواسعة النطاق مفرطة بالنسبة لمشاريع البناء الأصغر والأقل تعقيداً

قد تكون مجموعة الميزات والأدوات الواسعة النطاق مفرطة بالنسبة لمشاريع البناء الأصغر والأقل تعقيداً الاعتماد على الاتصال بالإنترنت: هناك حاجة إلى اتصال مستقر بالإنترنت للتحديثات والتعاون في الوقت الفعلي

هناك حاجة إلى اتصال مستقر بالإنترنت للتحديثات والتعاون في الوقت الفعلي محدودية التخصيص: في حين أن Procore يقدم بعض خيارات التخصيص، قد تكون هناك قيود في تخصيص البرنامج لمتطلبات مشروع معين مقارنة ببرامج إدارة الإنشاءات الأخرى

في حين أن Procore يقدم بعض خيارات التخصيص، قد تكون هناك قيود في تخصيص البرنامج لمتطلبات مشروع معين مقارنة ببرامج إدارة الإنشاءات الأخرى المنصة الاعتمادية: يعمل البرنامج بشكل أساسي كبرنامج قائم على السحابة، مما يعني أن المستخدمين يعتمدون على خوادم المنصة وبنيتها التحتية لتخزين البيانات وإمكانية الوصول إليها

Procore التسعير

اتصل للحصول على عرض أسعار مخصص

تقييمات ومراجعات Procore

G2: 4.6/5 (1,900+ تقييم)

4.6/5 (1,900+ تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 2,600 تقييم)

5. فيلد واير

عبر فيلد واير السلك الميداني هو برنامج إدارة مشاريع البناء الذي يوفر أيضًا إمكانات الجدولة. يتضمن رسائل في الوقت الفعلي للمساعدة في تسهيل إنجاز مهام المشروع. يمكن للمستخدمين أيضًا إنتاج تقارير PDF لتتبع الجدول الزمني للمشروع بشكل أفضل، وهو ما يمكن أن يكون مفيدًا بشكل خاص عند إغلاق المشروع.

أفضل الميزات #### Fieldwire

تخطيط العرض المتنقل: يعمل كمنصة قائمة على الويب وتطبيق على الهاتف المحمول

يعمل كمنصة قائمة على الويب وتطبيق على الهاتف المحمول إمكانات غير متصلة بالإنترنت: تتبع تقدم المشروع من خلال أدوات الترميز وأدوات البناء دون اتصال بالإنترنت

تتبع تقدم المشروع من خلال أدوات الترميز وأدوات البناء دون اتصال بالإنترنت إدارة المستندات : تقديم كل شيء من الجداول الزمنية إلى تقارير الفحص عبر إمكانيات النماذج الرقمية في Fieldwire

قيود فيلدواير

إمكانيات تحميل محدودة: الحد الأقصى لحجم التحميلات هو 200 ميغابايت

الحد الأقصى لحجم التحميلات هو 200 ميغابايت إمكانيات محدودة للاستخدام "المجاني": الإصدار المجاني متاح فقط للفرق الصغيرة التي لا تتجاوز ثلاثة مشاريع إجمالية، أو خمسة مستخدمين فريدين، أو 100 ورقة إجمالية

تسعير #### Fieldwire

الإصدار الأساسي: 0 دولار/شهرًا

0 دولار/شهرًا الإصدار الاحترافي: 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركات: 59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركة بلس: 74 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Fieldwire

G2: 4.5/5 (أكثر من 130 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 130 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 80 تقييم)

6. رئيس عمال مقاول

عبر رئيس العمال المقاول فورمان المقاول هو حل إدارة المقاول . يشتهر هذا البرنامج بسهولة استخدامه، وقد تم تطويره من قبل مقاول ويمكنه المساعدة في كل شيء بدءاً من الجدولة إلى تقديرات التكلفة وتخطيط المشروع. تتضمن جميع نماذج التسعير إمكانية الوصول إلى عدد غير محدود من المشاريع، مما قد يجعل هذا البرنامج مفيداً لأولئك الذين يديرون عبء عمل كبير.

أفضل ميزات فورمان للمقاول

سهولة الاستخدام: الواجهة سهلة الاستخدام

الواجهة سهلة الاستخدام مشاريع غير محدودة: جميع خيارات التسعير تستضيف مشاريع غير محدودة

جميع خيارات التسعير تستضيف مشاريع غير محدودة التدريب والدعم: متضمن مجاناً مع جميع نماذج التسعير

قيود مقاول فورمان المقاول

المنصة الأحدث: نظرًا لكونه برنامجًا أحدث، فقد أبلغ بعض المستخدمين عن اختبار حدود القدرات الحالية للمنتج

نظرًا لكونه برنامجًا أحدث، فقد أبلغ بعض المستخدمين عن اختبار حدود القدرات الحالية للمنتج صعوبة التخصيص: إذا كان عملك يحتاج إلى أدوات مخصصة، فقد يستغرق التطوير بعض الوقت

تسعير برنامج فورمان للمقاولين

عادي: 49 دولارًا أمريكيًا في الشهر

49 دولارًا أمريكيًا في الشهر إضافي: 87 دولارًا أمريكيًا في الشهر

87 دولارًا أمريكيًا في الشهر المحترف: 123 دولارًا شهريًا

123 دولارًا شهريًا غير محدود: 148 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

تقييمات ومراجعات المقاول فورمان

G2: 4.5/5 (أكثر من 150 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 150 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 550 تقييم)

7. بيلديرتريند

عبر بيلديرتريند خضع برنامج Buildertrend مؤخرًا لتحديث وتم تجديده. يمكن أن يكون البرنامج مفيدًا لمديري الإنشاءات الذين يتطلعون إلى تتبع دورة حياة المشروع بأكملها - بدءًا من استلام المبيعات وحتى الانتهاء. يمكن للمقاولين أيضًا توصيل تحديثات المشروع إلى العملاء مباشرةً من خلال المنصة.

أفضل ميزات Buildertrend

مصمم لجميع المقاولين: بدءًا من شركات إعادة تصميم الأعمال الصغيرة إلى شركات المقاولات الكبيرة، لدى Buildertrend منصات لتلبية جميع الاحتياجات

بدءًا من شركات إعادة تصميم الأعمال الصغيرة إلى شركات المقاولات الكبيرة، لدى Buildertrend منصات لتلبية جميع الاحتياجات التركيز على إدارة العملاء: يمكن للعملاء تلقي تحديثات المشروع مباشرة من خلال منصة Buildertrend

يمكن للعملاء تلقي تحديثات المشروع مباشرة من خلال منصة Buildertrend التركيز على إدارة المبيعات: يمكن للمقاولين تتبع دورة حياة المشروع بالكامل، بدءًا من إنشاء العملاء المحتملين

قيود Buildertrend

يمكن أن يتسبب وصول العميل في حدوث مشكلات: يجب تتبع الوظائف بجدية لضمان عدم مشاركة المعلومات حول الوظائف المختلفة مع العميل

يجب تتبع الوظائف بجدية لضمان عدم مشاركة المعلومات حول الوظائف المختلفة مع العميل عدم وجود معلومات كافية بعد التجديد: لم يقدم العملاء ملاحظات كافية بعد أن طرحت المنصة مؤخرًا إصدارًا جديدًا

تسعير Buildertrend

أساسي: 99 دولارًا أمريكيًا في الشهر

99 دولارًا أمريكيًا في الشهر متقدم: 399 دولاراً شهرياً

399 دولاراً شهرياً مكتمل: 699 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

تقييمات ومراجعات Buildertrend

G2: 4.2/5 (أكثر من 140 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 140 تقييم) Capterra: 4.5/5 (1,610+ تقييم)

8. عائم

عبر عائم يستحق برنامج Float الاعتبار إذا كنت تقوم بتوزيع موارد متعددة على العديد من المشاريع. يسمح لك البرنامج بتعيين المشاريع بناءً على السعة الحالية لفريقك باستخدام ميزة الجدول الزمني المباشر. يتزامن Float أيضًا بسلاسة مع المنصات الأخرى، مما قد يجعله إضافة سهلة إلى مجموعتك التقنية.

تعويم أفضل الميزات

الجدول الزمني المباشر: تخصيص مواردك بشكل صحيح لمشروع بناء بناءً على السعة المتاحة الحالية

تخصيص مواردك بشكل صحيح لمشروع بناء بناءً على السعة المتاحة الحالية تتبع إنفاق المشروع في الوقت الفعلي: راقب جدولك الزمني بالمهام المعبأة مسبقًا بحيث يمكنك بسهولة قياس الربحية مقارنة بالتكاليف المقدرة

راقب جدولك الزمني بالمهام المعبأة مسبقًا بحيث يمكنك بسهولة قياس الربحية مقارنة بالتكاليف المقدرة مزامنة سهلة: استيراد البيانات بسهولة من أدوات إدارة المشاريع والتقويمات

قيود التعويم

ميزات الإكمال التلقائي: أشار المستخدمون إلى أن ميزات الإكمال التلقائي لا تعمل على النحو المنشود

أشار المستخدمون إلى أن ميزات الإكمال التلقائي لا تعمل على النحو المنشود لا يتم إنشاء المشاريع تلقائيًا: لا يمكن للمستخدمين إدخال تاريخ انتهاء المشروع وتعقبه لإنشاء جدول زمني للمشروع

تسعير عائم #### التسعير العائم

البداية: 6 دولارات شهرياً للشخص الواحد

6 دولارات شهرياً للشخص الواحد المحترف: 10 دولارات شهرياً لكل شخص

10 دولارات شهرياً لكل شخص المؤسسات: أسعار مخصصة

التقييمات والمراجعات

G2: 4.2/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 1,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 1,400 تقييم)

9. e-Builder

عبر المنشئ الإلكتروني e-Builder هي منصة مصممة خصيصًا لمديري المشاريع الرأسمالية الكبيرة. تتيح المنصة للمستخدمين تحليل التفاصيل المتعلقة بالجدول الزمني والبيانات المالية للمشروع بسهولة. منحنى التعلم المرتبط بالمنصة حاد بعض الشيء وقد لا يكون مفيداً للشركات الصغيرة.

أفضل ميزات #### e-Builder

الميزانية والجدول الزمني مرتبطان: يمكن للمقاولين رؤية الانحرافات في الميزانية والجدول الزمني على الفور، حيث يتم ربط الاثنين معاً في المنصة

يمكن للمقاولين رؤية الانحرافات في الميزانية والجدول الزمني على الفور، حيث يتم ربط الاثنين معاً في المنصة الأتمتة: تتيح المنصة للمستخدمين أتمتة العديد من الإدخالات اليدوية حتى يتمكن مديرو المشاريع من التركيز على قيادة المشاريع وتقديم القيمة

تتيح المنصة للمستخدمين أتمتة العديد من الإدخالات اليدوية حتى يتمكن مديرو المشاريع من التركيز على قيادة المشاريع وتقديم القيمة تحليل المسار الحرج: يمكن للمستخدمين إلقاء نظرة متعمقة على التفاصيل المرتبطة بالمسار الحرج

قيود أداة الإنشاء الإلكتروني

محدودية المزامنة مع منصات الطرف الثالث: أشار المستخدمون إلى عدم وجود توافق مع منصات مثل Dropbox Paper أو جوجل

أشار المستخدمون إلى عدم وجود توافق مع منصات مثل Dropbox Paper أو جوجل صعوبة التهيئة: منحنى التعلُّم في برنامج e-Builder حاد بعض الشيء

منحنى التعلُّم في برنامج e-Builder حاد بعض الشيء مخصص للمشاريع ذات رؤوس الأموال الكبيرة: قد لا يكون مناسبًا للشركات الصغيرة

تسعير e-Builder

اتصل للحصول على أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات المنشئ الإلكتروني

G2: 3.7/5 (أكثر من 15 تقييم)

3.7/5 (أكثر من 15 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 400 تقييم)

10. أورانجكروم

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عبر أورانجكروم أورانجكروم هو برنامج مفتوح المصدر لإدارة المشاريع والجدولة الزمنية . يقدم البرنامج العديد من قوالب التقويم للاختيار من بينها، مما يجعل من السهل العثور على أفضل ما يناسب احتياجات مشروعك. يمكن أيضًا مشاركة الجدول الزمني وإدارته عن بُعد، وهي ميزة لمن يعملون من موقع العمل.

Orangescrum أفضل الميزات

تقارير دورة المهام: تتبع جدولك الزمني من خلال معرفة مقدار الوقت المستغرق في كل مرحلة من مراحل المشروع

تتبع جدولك الزمني من خلال معرفة مقدار الوقت المستغرق في كل مرحلة من مراحل المشروع قابلة للتخصيص: بما أن البرنامج مفتوح المصدر، فإن المنصة سهلة التخصيص حسب احتياجاتك

بما أن البرنامج مفتوح المصدر، فإن المنصة سهلة التخصيص حسب احتياجاتك مراقبة التقدم في الوقت الفعلي مراقبة التقدم: مع مراقبة المشروع يمكن لمديري المشاريع تتبع التقدم المحرز بسهولة

قيود أورانجكروم

قد لا تكون رائعة للشركات الكبيرة: أشار المستخدمون إلى أن المنصة قد لا تكون الأفضل للمشاريع الكبيرة أو الشركات التي لديها العديد من المستخدمين

أشار المستخدمون إلى أن المنصة قد لا تكون الأفضل للمشاريع الكبيرة أو الشركات التي لديها العديد من المستخدمين لا يوجد إمكانية السحب والإفلات الإمكانيات: يتطلب تحديث حالة المشروع إدخال المستخدم بشكل كبير

تسعير Orangescrum

مجاني: 0 دولار/شهر لثلاثة مستخدمين

0 دولار/شهر لثلاثة مستخدمين بدء التشغيل: 8 دولارات شهريًا ل 10 مستخدمين

8 دولارات شهريًا ل 10 مستخدمين الاحترافية: تبدأ من 40 دولارًا شهريًا ل 11 مستخدمًا فأكثر

تبدأ من 40 دولارًا شهريًا ل 11 مستخدمًا فأكثر المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات أورانجكروم

G2: 4.5/5 (أكثر من 20 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 20 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 100 تقييم)

برنامج جدولة الإنشاءات الصحيح يمكن أن يحسن مشاريعك

للبقاء في صدارة المنافسة في صناعة البناء والتشييد، فإن الجدولة الفعالة وإدارة المشاريع أمر بالغ الأهمية.

باستخدام حلول برامج جدولة البناء، يمكنك الوفاء بالمواعيد النهائية بشكل أفضل، وتحسين تخصيص الموارد، وتعزيز التعاون السلس بين أعضاء الفريق. ✅

أحد الحلول البرمجية التي تبرز من بين الحلول الأخرى هو ClickUp، فبفضل ميزاته الشاملة لإدارة المشاريع، وواجهته سهلة الاستخدام، وأدوات التعاون السلسة، يُمكِّن ClickUp متخصصي الإنشاءات من التحكم في جداول مشاريعهم وتحسين الكفاءة. اشترك في ClickUp اليوم للبدء.