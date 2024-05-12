أفضل 15 برنامج لإدارة مشاريع الإنشاءات في 2025 (مجاني ومدفوع)

بصفتك مدير مشروع إنشائي، فإن إحدى الخطوات الأولى التي تتخذها هي التأكد من أن الهيكل الخاص بك له أساس قوي. 👷

وبالمثل، عندما تقوم ببناء عملك الإنشائي من الألف إلى الياء، عليك التأكد من أن لديك الأدوات المناسبة، مثل إدارة مشاريع الإنشاءات برمجيات.

سواء أكنت تعمل في مجال الإنشاءات السكنية أو التجارية أو الصناعية، تساعدك أدوات إدارة الإنشاءات على إدارة المواعيد النهائية للمشروع مع البقاء ضمن ميزانية المشروع .

وفقًا لـ المالية على الإنترنت إحصائيات برامج إدارة المشاريع، "يعتقد 8 من كل 10 مديري مشاريع أن إدارة محفظة المشاريع عاملاً حاسمًا في التأثير على نجاح الأعمال." (أكسيلوس، 2019)

ولكن ما هو برنامجالبناء الذييناسب احتياجاتك _أفضل؟

في هذه المقالة، سنغطي في هذه المقالة سبب حاجتك إلى برامج إدارة مشاريع الإنشاءات ومراجعة أفضل خمسة عشر أداة متاحة اليوم.

حان الوقت للبناء على بعض الأفكار! ⛏

ما هو برنامج إدارة مشاريع البناء؟ إدارة مشاريع البناء هي عملية تخطيط وتنظيم ومراقبة الأنشطة المرتبطة بمشروع البناء. وتشمل جدولة الموارد وتفويض المهام ومراقبة التقدم المحرز لضمان إنجاز المشاريع ضمن المواعيد النهائية والميزانيات المحددة.

إدارة مشاريع البناء تتضمن أيضًا الإشراف على المشتريات وضمان وجود الاتفاقات التعاقدية اللازمة و إدارة أداء المقاول .

ما الذي تبحث عنه في برامج إدارة مشاريع البناء المجانية؟

يمكن أن تؤثر برامج إدارة مشاريع البناء بشكل كبير على كفاءة ونجاح مشاريعك. لهذا السبب قمنا بتطوير منهجية شاملة لمساعدتك في اختيار أفضل أداة. دعنا نلقي نظرة فاحصة:

الميزات الرئيسية

الجانب الأول الذي نأخذه بعين الاعتبار هو الميزات التي يقدمها البرنامج. يجب أن تحتوي الأداة المناسبة على وظائف مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفريدة لمشاريع البناء. فيما يلي بعض الميزات الأساسية التي نعتقد أن كل برنامج قوي لإدارة مشاريع البناء يجب أن يتمتع بها:

إدارة المهام: يتيح لك ذلك تفويض المهام ومراقبة التقدم المحرز وإدارة المواعيد النهائية بفعالية.

يتيح لك ذلك تفويض المهام ومراقبة التقدم المحرز وإدارة المواعيد النهائية بفعالية. الجدولة: يجب أن تساعد الأداة في تخطيط وجدولة المهام والموارد والمعالم الرئيسية.

يجب أن تساعد الأداة في تخطيط وجدولة المهام والموارد والمعالم الرئيسية. إدارة المستندات: من الضروري وجود مكان مركزي لإدارة المستندات المهمة مثل المخططات والعقود والتصاريح.

من الضروري وجود مكان مركزي لإدارة المستندات المهمة مثل المخططات والعقود والتصاريح. الميزانية ومراقبة التكاليف: يجب أن يساعدك البرنامج في تتبع النفقات والتحكم في التكاليف.

يجب أن يساعدك البرنامج في تتبع النفقات والتحكم في التكاليف. أدوات التواصل والتعاون: يجب أن يسهل البرنامج التواصل والتعاون الفعال بين أعضاء الفريق.

التسعير

تكلفة البرنامج عامل حاسم. تختلف أسعار برامج إدارة مشاريع البناء، اعتماداً على ميزاتها وعدد المستخدمين ونموذج التسعير. ننصحك بموازنة تكلفة البرنامج مقابل قيمته لضمان ملاءمته لميزانيتك دون المساومة على الميزات الضرورية.

مراجعات

يمكن أن تقدم المراجعات رؤى قيمة حول أداء البرنامج وموثوقيته. لقد قمنا بجمع المراجعات من مواقع المراجعات الخارجية لإعطائك فكرة أفضل عن رأي المستخدمين الحقيقيين في مختلف خيارات برامج إدارة مشاريع البناء المتاحة.

قدرات التكامل

يجب أن يكون البرنامج قادرًا على التكامل مع الأدوات الأخرى التي تستخدمها حاليًا، مثل برامج المحاسبة أو البريد الإلكتروني أو أدوات التصميم بمساعدة الحاسوب. هذا يسمح بتدفق سلس للبيانات ويمكن أن يحسن الإنتاجية الإجمالية بشكل كبير.

الفترات التجريبية والخطط المجانية

أخيراً، نقترح التحقق مما إذا كان البرنامج يقدم فترة تجريبية أو خطة مجانية. يتيح لك ذلك اختبار البرنامج في بيئة واقعية قبل الالتزام. إنها فرصة ممتازة لتقييم ما إذا كانت الأداة تلبي احتياجاتك وسهلة الاستخدام.

15 أفضل 15 برنامج لإدارة مشاريع البناء (مجاني ومدفوع)

1. انقر فوق

اطلع على أكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp لتخصيص سير عملك وفقًا لاحتياجاتك

ClickUp هو التطبيق العالمي لـ الأعلى تصنيفًا برامج إدارة المشاريع الإنتاجية والإنشائية التي تستخدمها الفرق عالية الإنتاجية في الشركات الصغيرة والكبيرة على حد سواء.

إليك السبب في أن ClickUp هو أفضل برنامج لإدارة المشاريع في مجال الإنشاءات

يوفر لك ClickUp عددًا غير محدود من المستخدمين ومهام غير محدودة والعديد من الميزات الرائعة الأخرى مجانًا!

ولا توجد حدود لميزات إدارة المشاريع التي يمكنك استخدامها مع ClickUp.

الميزات الرئيسية لـ #### ClickUp

يحتوي ClickUp على جميع ميزات الميزات يحتاج مديرو مشاريع الإنشاءات إلى إدارة المشاريع بنجاح

إليك نظرة سريعة على بعضها:

عرض مخطط جانت البياني : تسهّل مخططات جانتس البيانية في ClickUp Gantt التعاون في مشاريع البناء وتتبع التبعيات وإدارة الأولويات على جدول زمني مرئي مشترك مع فريقك من المقاولين

تسهّل مخططات جانتس البيانية في ClickUp Gantt التعاون في مشاريع البناء وتتبع التبعيات وإدارة الأولويات على جدول زمني مرئي مشترك مع فريقك من المقاولين طريقة عرض الخريطة: مفيدة لأي مقاول، حيث تتيح لك طريقة عرض الخريطة معرفة مكان موقع العمل التالي وكيفية الوصول إليه

مفيدة لأي مقاول، حيث تتيح لك طريقة عرض الخريطة معرفة مكان موقع العمل التالي وكيفية الوصول إليه التعليقات: وضع علامة على أعضاء الفريق وتعيين تعليقات للفريق، حتى لا ينزلق أي شيء من خلال الشقوق، حرفياً

وضع علامة على أعضاء الفريق وتعيين تعليقات للفريق، حتى لا ينزلق أي شيء من خلال الشقوق، حرفياً الحقول المخصصة: إضافة أعمدة لمعلومات المقاولين من الباطن، ومواقع البناء، والميزانيات، والمزيدالتدقيق !

عبر كلوكفايفيClockify هي أداة مجانية شائعة لتتبع الوقت والتي يمكن أن تساعد طواقم البناء على تتبع ساعات عملهم في المشاريع المختلفة.

إنها أداة سهلة الاستخدام ومليئة بالميزات المفيدة، ولكنها يمكن أن تستفيد من خيار الدردشة المدمج.

Clockify الميزات الرئيسية

تتبع الوقت عن طريق المؤقت أو إدخاله يدويًا في جدول زمني

حساب الساعات القابلة للفوترة تلقائيًا استنادًا إلى معدلات الساعة والساعات التي يتم تتبعها

إنشاء تقارير مفصلة

تمكين تتبع الموقع

إيجابيات #### Clockify

عدد غير محدود من المستخدمين والمشاريع مجانًا

التكامل مع أكثر من 80 تطبيقًا ومتوفر عبر جميع أنظمة التشغيل

إصدار مُستضاف ذاتيًا لتحقيق أقصى قدر من الخصوصية والأمان

قيود #### قيود كلوكفاي

لا توجد ميزة دردشة مدمجة (ولكنه يتكامل مع تطبيق الدردشة الجماعية Pumble)

نسخة الهاتف المحمول ليست قوية مثل تطبيقات الويب وسطح المكتب

تسعير كلوكفاي

يحتوي برنامج تتبع وقت البناء هذا على ست خطط تسعير:

مجانية (0 دولار لكل مقعد/شهر)

(0 دولار لكل مقعد/شهر) أساسي (3.99 دولار لكل مقعد/شهرياً)

(3.99 دولار لكل مقعد/شهرياً) عادية (5.49 دولار لكل مقعد/شهر)

(5.49 دولار لكل مقعد/شهر) محترف (7.99 دولار لكل مقعد/شهر)

(7.99 دولار لكل مقعد/شهر) المؤسسات (11.99 دولارًا لكل مقعد/شهر)

(11.99 دولارًا لكل مقعد/شهر) خادم (اتصل للحصول على معلومات عن السعر)

Clockify الاستعراضات

"ساعد Clockify فريقي في تنظيم مشاريعنا لبعض الوقت. لقد استمتعنا بالنسخة المجانية لمدة تزيد قليلاً عن عام قبل أن نبدأ في اختيار النسخة المدفوعة لأننا نريد الاستفادة من بعض الميزات المدفوعة مثل الأتمتة وتكامل واجهة برمجة التطبيقات والقوالب وميزات الإنتاجية الأخرى لتحسين عملياتنا بشكل أكبر." - مراجعة التحقق من Capterra "إنه سهل الاستخدام وبديهي للغاية. يمكنك تتبع المشاريع أو العملاء المختلفين بسهولة. يتيح لك استخدامه كفريق واحد." - مراجعة تم التحقق منها في Capterra

Clockify تقييمات العملاء

G2 : 4.5/5 (أكثر من 110 تقييمات)

: 4.5/5 (أكثر من 110 تقييمات) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 4000 تقييم)

استخدم

_مراجع/ https://clickup.com/ar/blog/63269/undefined/ قوالب_RFQ *%/%href/_

**_مع المقاولين والموردين!

5. OpenDocMan

عبر OpenDocMan OpenDocMan هو نظام إدارة مستندات مفتوح المصدر يتيح للفرق تخزين مستندات البناء الخاصة بهم في مساحة مركزية.

لسوء الحظ، بصرف النظر عن تخزين المستندات، لا تحتوي هذه الأداة على أي ميزات متقدمة لإدارة المشروع.

الميزات الرئيسية لـ OpenDocMan

تتبع التغييرات لتحرير المستندات

أذونات المستخدم

تعيين أقسام أو فئات للملفات

سجل المراجعة

إيجابيات OpenDocMan

متوفّر على أنظمة لينكس ويونيكس وماك أو إس إكس وويندوز

دعم متعدد اللغات، مما يجعله مفيدًا للعمل مع متخصصي البناء الدوليين

إشعارات البريد الإلكتروني في حالة عدم وجود أعضاء الفريق على التطبيق

قيود OpenDocMan

لا يدعم ميزات إدارة سير العمل

لا توجد تطبيقات جوال متاحة

خطة مجانية محدودة

تسعير #### تسعير OpenDocMan

يقدم برنامج إدارة المستندات هذا أربع خطط تسعير:

المجتمع (مجاناً)

(مجاناً) المؤسسة (اتصل للحصول على عرض أسعار مخصص)

(اتصل للحصول على عرض أسعار مخصص) سحابة (79 دولارًا شهريًا)

(79 دولارًا شهريًا) في مكان العمل (اتصل للحصول على عرض أسعار مخصص)

مراجعات OpenDocMan

"يبدو البرنامج مفيدًا جدًا بالنسبة لي مع ميزات رائعة بدءًا من إدارة المستندات إلى المشاركة وما إلى ذلك. يحتوي هذا البرنامج على العديد من الميزات المضمنة في ثناياه عوامل، ومن وجهة نظر التكامل، فهو مدمج مع العديد من تطبيقات الطرف الثالث مثل MS التي تساعد على العمل والمشاركة بسهولة." - اقتراح البرنامج

تقييمات عملاء OpenDocMan

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

عبر وريك Wrike هو حل برمجي للبناء يحتوي على ميزة رائعة تسمى ذكاء العمل، والتي تساعد على تحديد المخاطر في مشاريعك.

ولكن هناك خطر واضح لم يتمكن من اكتشافه: في الوقت الحالي، لا يحتوي Wrike على ميزة دردشة مدمجة!

ميزات Wrike الرئيسية

تتبع مفصل للوقت

وثائق ممتازة وتتبع الموارد لمساعدتك في تحديد موقع ما تحتاج إليه

لوحات تحكم قابلة للتخصيص

تضمين التغريدات لتعزيز التعاون

محترفو Wrike

واجهة سهلة الاستخدام

تكامل قوي مع تطبيقات التخزين السحابي مثل Dropbox وBox وGoogle Drive

تتضمن الباقة المجانية ما يصل إلى 5 مستخدمين وسعة تخزين تصل إلى 2 جيجابايت

قيود Wrike

لا يحتوي علىتدوين الملاحظات أداة يمكنك الوصول إليها إلى جانب عملك

لا يمكن تحويل التعليقات إلى مهام

ميزات محدودة لتتبع المشروع #### تسعير #### Wrike

يحتوي برنامج إدارة المشاريع هذا على أربع خطط تسعير:

خطة مجانية

احترافية (**9.80 دولار شهريًا لكل عضو)

(**9.80 دولار شهريًا لكل عضو) الشركات (24.80 دولار/شهريًا لكل عضو)

(24.80 دولار/شهريًا لكل عضو) المؤسسة (اتصل للحصول على عرض أسعار مخصص)

Wrike الاستعراضات

"Wrike فريد من نوعه بالنسبة للتطبيقات الأخرى المشابهة لأنه ليس مجرد أداة لإدارة المشاريع. إنه يعمل أيضًا كأداة لإدارة العمل، وهو أمر مختلف قليلاً." - G2Crowd "بفضل أدائه القوي في العمل، لم ألاحظ أي عيوب في التطبيق. ومع ذلك، فهو مكلف للغاية عندما يتعلق الأمر بالتسعير. لكن الميزات التي نحصل عليها عند شراء التطبيق هي الأفضل، ولا يمكنني إنكار أنه أفضل بكثير من أدوات إدارة المشاريع المنافسة الأخرى." - مراجعة تم التحقق من Capterra

Wrike تقييمات العملاء

G2: 4.2/5 (1,300+ تقييم)

4.2/5 (1,300+ تقييم) Capterra: 4.2/5 (1,600+ تقييم)

تحقق من دليل لإدارة مشروع Wrike وتعرف على أفضل بدائل Wrike ._

7. الأسلاك الميدانية

عبر فيلدواير Fieldwire هو أداة جيدة لإدارة مشاريع البناء للمهندسين المعماريين والمقاولين والمصممين.

ولكن إذا كنت تستخدم الباقة المجانية، فستحصل على ثلاثة مشاريع كحد أقصى فقط.

ثلاثة فقط؟

الميزات الرئيسية لـ #### Fieldwire

تعيين المهام لأعضاء الفريق

إشعارات فورية

إنشاء نماذج مخصصة

علامات وتعليقات توضيحية

إيجابيات #### فيلدواير

يدعملوحات كانبانومخططات جانت، وعرض التقويم

تتبع التقدم وحالات المهام

عرض رسوماتك على أجهزة iOS و Android

قيود Fieldwire

يمكن تعيين مستخدم واحد فقط كمستخدم مخصص؛ يتم تصنيف المستخدمين اللاحقين كمراقبين

تقتصر الباقة المجانية على خمسة مستخدمين كحد أقصى، ولا تحصل على حالات مخصصة

يفتقر إلى التكامل مع Slack وMicrosoft Outlook وتقويم Google

تسعير #### تسعير Fieldwire

يقدم برنامج إدارة الإنشاءات هذا أربع خطط تسعير:

الأساسية (مجانية)

(مجانية) الإحترافية (44 دولارًا شهريًا لكل عضو)

(44 دولارًا شهريًا لكل عضو) الشركة (64 دولارًا شهريًا لكل عضو)

(64 دولارًا شهريًا لكل عضو) الرئيسية (104 دولار/شهرياً لكل عضو)

مراجعات #### Fieldwire

"أوصي بشدة بهذا البرنامج خاصة لأي لأغراض تتبع وثائق المشروع . لا يزال هناك مجال للتحسين لكنني اخترت Fieldwire على منافسه Autodesk." - مراجعة تم التحقق منها "برنامج Fieldwire هو برنامجي المفضل للبحث السريع عن الصفحات أو الصور أو تدوين ملاحظات الخطة، لكنه يفتقر إلى ميزات جودة الحياة الأساسية للبرامج الأخرى." - مراجعة Capterra التي تم التحقق منها

تقييمات العملاء #### Fieldwire

G2: 4.5/5 (أكثر من 80 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 80 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 80 تقييم)

8. ميثفين

عبر ميثفين ميثفين هو برنامج لإدارة المشاريع وتقدير الإنشاءات يساعد الفرق على الاستعداد للإقلاع. 🚀

ومع ذلك، تقتصر الخطة المجانية لبرنامج التقدير هذا على مستخدم واحد.

ليس على هذاالبرنامج حل البرمجيات، هذا أمر مؤكد

ميثفين الميزات الرئيسية

تخزين مستنداتك ورسوماتك في أداة إدارة الإنشاءات هذه

بوابة العميل حيث يمكن للمقاول العام والمقاول من الباطن تقديم المعلومات

إشعارات يومية عبر البريد الإلكتروني حول تطورات السوق

حسابات تكلفة العمل

ميثفين المحترفين

خيارات تقدير متقدمة مثل التقدير مع الجداول الفرعية والمتغيرات

ادعُ الآخرين للانضمام إليك في مشروع إنشائي عن طريق مشاركة رابط

الوصول إلى أدوات إعداد التقارير لقياس التقدم المحرز في المشروع وتخصيص الموارد

قيود ميثفين

تقتصر الخطة المجانية على مستخدم واحد

لا توجد تعليقات أو @إشارات

لا توجد تطبيقات جوال متاحة

تسعير #### ميثفين

يحتوي برنامج إدارة مشاريع البناء هذا على ثلاث خطط تسعير:

مستخدم واحد (مجاناً)

(مجاناً) الشركات (27 دولارًا شهريًا لكل عضو

(27 دولارًا شهريًا لكل عضو المؤسسة (165 دولارًا شهريًا لكل عضو)

مراجعات ميثفين

"يعمل البرنامج عبر الإنترنت فقط، ولكن بشكل عام هو جيد بشكل عام." - مراجعة تم التحقق منها من Capterra "من السهل خلع الرسومات وإنشاء الأسعار بأي نظام إمبراطوري أو متري. كما يتم تخزين جميع المعلومات في السحابة بحيث يمكن الوصول إليها من أي مكان في أي وقت." - مراجعة Capterra التي تم التحقق منها

ميثفين تقييمات العملاء

G2: 4.4/5 (أكثر من 10 تقييمات)

4.4/5 (أكثر من 10 تقييمات) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 10 تقييمات)

9. فلويكس

عبر فلويكس Fluix عبارة عن منصة لإدارة الإنشاءات بدون تعليمات برمجية تساعد المستخدمين على بدء إدارة سير العمل.

بدون ميزات برنامج المؤسسة فإن خطط إدارة المشاريع الخاصة بك قد تكون محدودة

ميزات فلويكس الرئيسية

سير العمل والمهام المؤتمتة المتقدمة

مستندات ونماذج رقمية

برنامج توقيع إلكتروني لالتقاط التوقيعات الإلكترونية على الفور من جهاز iPhone أو iPad

الوصول دون اتصال بالإنترنت

إيجابيات Fluix

منحنى تعليمي صغير وإعداد سهل

سير عمل مصمم لأجهزة الآيباد

ميزات التخزين السحابي والتكامل

قيود فلويكس

يمكن أن تكون عمليات سير العمل المصممة لأجهزة Apple iPad محدودة (راجع هذهبرنامج إدارة مشاريع البناء لأجهزة ماك)

الافتقار إلى دعم التعاون مثل مشاركة المستندات

دعم Android في مرحلة الإصدار التجريبي فقط

تسعير فلويكس

يقدم برنامج إدارة المشاريع هذا ثلاث خطط تسعير:

ملاحظة: فلويكس أداة مدفوعة ولكنها تقدم نسخة تجريبية مجانية لمدة 12 يومًا!

المبتدئين (20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم)

(20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم) الأساسية (30 دولارًا شهريًا لكل عضو)

(30 دولارًا شهريًا لكل عضو) متقدم (50 دولارًا/شهريًا لكل عضو))

مراجعة فلويكس

"لقد كانت تجربة رائعة وخدمة العملاء ممتازة." - مراجعة تم التحقق منها من Capterra "لقد كنا نفكر في رقمنة عملياتنا التشغيلية منذ بعض الوقت، وقد جعل Fluix هذا الانتقال إلى اللاورق أكثر قوة وكفاءة. كما قمنا أيضًا بتحسين اتصالاتنا بين المكتب والفريق الميداني." - مراجعة تم التحقق منها في Capterra

تقييمات عملاء فلويكس

G2 : 4.8/5 (أكثر من 10 تقييمات)

: 4.8/5 (أكثر من 10 تقييمات) Capterra: 4.9/5 (أكثر من 30 تقييم)

10. مشاريع زوهو

عبر مشاريع زوهو Zoho Projects هو برنامج لإدارة المشاريع قائم على الحوسبة السحابية مصمم لمساعدة شركات الإنشاءات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

تحتوي خطة Zoho Projects المجانية على مساحة تخزين وميزات محدودة. هل يستحق الترقية إلى خططهم المدفوعة؟

ميزات مشاريع زوهو

العديد من عمليات التكامل والوظائف الإضافية

تطبيق جوال لمستخدمي iOS وأندرويد

إدارة الوقت وإمكانيات الفوترة

إيجابيات مشاريع زوهو

قيمة كبيرة في الخطط المدفوعة

سهلة الاستخدام

إمكانيات تتبع الوقت

قيود مشاريع زوهو

لا تتضمن الخطة المجانية قوالب

توفر الخطة المجانية مساحة تخزين محدودة

عرض إدارة الموارد المعقدة

تسعير مشاريع زوهو

يقدم برنامج إدارة المشاريع هذا ثلاث خطط تسعير:

مجانًا (0 دولار شهريًا لكل مستخدم)

(0 دولار شهريًا لكل مستخدم) قسط (5 دولارات شهريًا لكل عضو)

(5 دولارات شهريًا لكل عضو) المؤسسة (10 دولارات شهرياً لكل عضو)

مراجعات مشروع زوهو

"نحن سعداء جدًا بقوة الحل ونشعر أنه سيدعم نمونا. كان تكوين النظام وتعلم كيفية استخدامه بشكل صحيح منحنى أكثر حدة مما توقعنا." - مراجعة تم التحقق من Capterra "بشكل عام، كانت تجربتي مع Zoho إيجابية. أنا سعيد باستخدامه وفريقي يحب جميع الحلول المختلفة التي يقدمها Zoho لأعمالنا." - مراجعة تم التحقق منها

تقييمات عملاء مشاريع زوهو

G2 : 4.2/5 (أكثر من 200 تقييم)

: 4.2/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 200 تقييم)

تحقق من هذه

_مراجع/ https://clickup.com/ar/blog/69747/undefined/ بدائل زوهو *%/%href/_

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11. تيمجانت

عبر TeamGantt TeamGantt هي أداة لإدارة مشاريع البناء تساعد المستخدمين على إدارة مشاريع البناء.

ولكن، خطة TeamGantt المجانية محدودة للغاية . إذا كنت ترغب في إدارة أكثر من مشروع واحد في وقت واحد، فسيتعين عليك الترقية إلى خطة مدفوعة.

مميزات TeamGantt

إعادة ترتيب المهام وتعديل الجداول الزمنية بسهولة باستخدام ميزة السحب والإفلات في TeamGantt

عرض كلمشروع على صفحة واحدة عرض المحفظة والتقارير

عرض التقويم والقائمة

إيجابيات فريق العمل

المساعدة عبر الهاتف والبريد الإلكتروني والمحادثة المباشرة

تطبيق مخصص للهاتف المحمول

تعاون سهل

قيود قيود TeamGantt

يمكن أن يكون مكلفاً إذا كان لديك فريق عمل كبير

لا توجد ميزة ميزانية المشروع

ميزات محدودة في الباقة المجانية

تسعير TeamGantt

يقدم برنامج إدارة المشاريع هذا ثلاث خطط تسعير:

مجاناً (0 دولار شهرياً لكل مستخدم)

(0 دولار شهرياً لكل مستخدم) عادية (19.90 دولارًا شهريًا لكل عضو)

(19.90 دولارًا شهريًا لكل عضو) متقدم (24.45 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل عضو)

TeamGantt مراجعات

"كان TeamGantt رائعًا أثناء استخدامنا له! لقد انتهى بنا الأمر بالانتقال إلى شيء آخر مع تقارير أفضل لفريقنا المتنامي، لكن مزيج TeamGantt من إدارة / تعيينات المشاريع وتتبع الموارد كان رائعًا عندما كنا فريقًا أصغر." - مراجعة تم التحقق منها من Capterra "لقد وجدت البرنامج مفيدًا للغاية. لقد خدم أغراضي بالتأكيد، وبصرف النظر عن التحديات البسيطة في واجهة المستخدم، فقد كانت تجربتي معه إيجابية بشكل عام وأوصي بالتأكيد باستخدامه لمديري المشاريع الآخرين." - مراجعة تم التحقق منها

تقييمات عملاء فريق جانت

G2 : 4.8/5 (أكثر من 700 تقييم)

: 4.8/5 (أكثر من 700 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم)

12. بيلديرتريند

عبر بيلديرتريند Buildertrend هو برنامج لإدارة مشاريع البناء قائم على الحوسبة السحابية تم تصميمه لمساعدة المتخصصين في مجال البناء على إدارة الموارد وإكمال المشاريع في الوقت المحدد. كما يمكن لبناة المنازل والمقاولين المتخصصين والتجاريين ومقاولي إعادة البناء استخدام هذه الأداة لمساعدتهم في عملية المبيعات وتخطيط المشاريع والتتبع المالي والتواصل مع العملاء.

Buildertrend الميزات الرئيسية

تتبع الوقت والمصروفات

تقارير متقدمة

بوابة العملاء

تتبع المشاريع والمراحل الرئيسية

Buildertrend الايجابيات

مركز مركزي للعملاء؛ يتيح لهم الوصول إلى مشاريعهم

إنشاء وتحديث الجداول الزمنية في أي وقت ومن أي مكان

أتمتة لتسريع وضمان دقة التقديرات في كل مرة

وظيفة السحب والإفلات

قيود Buildertrend

يمكن أن تصبح واجهة المستخدم معطلة وغير متقنة

الخطط مكلفة

أسعار Buildertrend

أساسي (99 دولارًا شهريًا؛ 399 دولارًا بعد شهرين)

(99 دولارًا شهريًا؛ 399 دولارًا بعد شهرين) متقدم (399 دولارًا شهريًا؛ 699 دولارًا بعد شهرين)

(399 دولارًا شهريًا؛ 699 دولارًا بعد شهرين) مكتمل (899 دولارًا في الشهر؛ 1,299 دولارًا بعد شهرين)

مراجعات Buildertrend

"أنا أستمتع بالكثير من الوظائف المشتركة بين المنصات في Buildertrend. بصفتي شخصًا يقضي معظم اليوم في الميدان، أحب القدرة على الوصول بسرعة إلى البيانات أو الملفات وإضافتها عند الضرورة أثناء التنقل. كما أنني أستمتع بالقدرة على الوصول إلى جدول زمني للسجلات اليومية للوظائف، وتساعدني القدرة على التمرير عبرها في البقاء على اطلاع على تفاصيل الوظيفة طوال العملية." - مراجعة تم التحقق منها G2

تقييمات عملاء Buildertrend

G2 : 4/5 (أكثر من 56 تقييم)

: 4/5 (أكثر من 56 تقييم) Capterra: 4.5/5 (1572+ تقييم)

13. بلانغريد

عبر بلانغريد PlanGrid هو برنامج إنتاجية إنشائية وأداة شاملة لإدارة المشاريع الميدانية والتكاليف للبناة. يمكن للمستخدمين مشاركة المخططات والعلامات والصور والتقارير وغيرها على الفور مع جميع المشاركين في مشروع البناء.

الميزات الرئيسية لبرنامج PlanGrid

نماذج وأوراق ثلاثية الأبعاد

علامات مخصصة للصور

إدارة الملفات

إدارة الجودة في مكان واحد

إيجابيات #### PlanGrid

الوصول إلى البيانات عبر الإنترنت وغير متصل بالإنترنت

تقديمات مبسطة؛ الوصول إلى التقديمات المعتمدة مباشرةً من التطبيق

قيود PlanGrid

منحنى تعليمي حاد للآخرين

تسعير #### تسعير PlanGrid

Nailgun (39 دولارًا/شهرًا/مستخدم؛ تُدفع سنويًا)

(39 دولارًا/شهرًا/مستخدم؛ تُدفع سنويًا) جرّافة (59 دولارًا شهريًا/مستخدم؛ تُدفع سنويًا)

(59 دولارًا شهريًا/مستخدم؛ تُدفع سنويًا) الرافعة (119 دولارًا شهريًا/مستخدم؛ تُدفع سنويًا)

مراجعات PlanGrid

نصيحة برمجية 4.28/5 (1,896+ تقييم)

4.28/5 (1,896+ تقييم) Trust Radius: 7.8/10 (145+ تقييم)

تقييمات العملاء #### تقييمات عملاء PlanGrid

"إنها منصة جيدة لاستخدامها في مشروع ما ويمكن استخدامها طوال دورة حياة المشروع. يمكنك إضافة مستخدمين داخلياً وخارجياً بسهولة تامة والوصول إلى جميع الوثائق ببضع نقرات." - نصيحة برمجية مراجعة تم التحقق منها ---

14. بروكور

عبر بروكور Procore هو برنامج إنشاءات عبر الإنترنت يعمل على تبسيط العمل من تقديم العطاءات إلى إغلاق المشروع .

إدارة المشاريع الإنشائية والموارد والتصاميم والتقديرات والعطاءات والميزانيات عبر المشاريع على منصة واحدة متكاملة.

Procore الميزات الرئيسية

تتبع المشروع

تقنية التعرف الضوئي على الحروف (OCR)

الوصول عبر الهاتف المحمول

التعاون الميداني

Procore الايجابيات

منصة متكاملة

متاحة ويمكن الوصول إليها على الهاتف المحمول

نظرة ثاقبة في الوقت الفعلي على السلامة المالية للمشاريع والمحفظة الاستثمارية

قيود Procore

يمكن لمجموعات حقول الأدوات استخدام المزيد من المرونة

منحنى تعليمي حاد للآخرين

تسعير بروكور

قم بزيارة صفحة التسعير الخاصة بهم للحصول على عرض أسعار مخصص

مراجعات Procore

"يوفر Procore القدرة على الوصول إلى أحدث الرسومات والمواصفات والتقديمات في أي وقت، وهو أمر ممتاز للتعاون في الميدان لكل من المصممين والمقاولين على حد سواء. جميع معلومات المشروع منظمة بشكل جيد للغاية ويمكن لجميع المستخدمين الوصول إليها بسهولة، كما أن أداة الأذونات رائعة لتخصيص ما يمكن لأعضاء الفريق الوصول إليه." - مراجعة تم التحقق منها G2

Procore تقييمات العملاء

G2 : 4.5/5 (1,173+ تقييم)

: 4.5/5 (1,173+ تقييم) Capterra: 4.5/5 (2,518+ تقييم)

تحقق من هذه

_مراجع/ https://clickup.com/ar/blog/41657/undefined/ بدائل النواة *%/%href/_

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15. CoConstruct

عبر CoConstruct CoConstruct هو برنامج إدارة إنشاءات عالي التصنيف لبناة المنازل المخصصة وبناة المنازل المعاد تصميمها. يمكنك إدارة جميع جوانب المشروع والعملاء والمقاولين بسهولة - كل ذلك من تطبيق مركزي واحد.

الميزات الرئيسية لبرنامج CoConstruct

إعداد التقارير والتحليلات

تتبع المشروع والعملاء

الفواتير والفواتير

قوالب قابلة للتخصيص

محترفو CoConstruct

وظيفة سهلة الاستخدام لمعالجة طلبات الشراء

تقدير دقيق؛ سهولة إنشاء وإرسال تقديرات مخصصة

إرسال الإشعارات والتحديثات حول أنشطة موقع العمل والتقدم المحرز

الموافقات عبر التوقيعات الإلكترونية والمدفوعات عبر الإنترنت

قيود CoConstruct

يمكن تحسين تطبيق الهاتف المحمول

منحنى التعلم الحاد للآخرين

تسعير CoConstruct

أساسي : 99 دولاراً في الشهر؛ 399 دولاراً بعد شهرين

: 99 دولاراً في الشهر؛ 399 دولاراً بعد شهرين متقدم : 399 دولارًا في الشهر؛ 699 دولارًا بعد شهرين

: 399 دولارًا في الشهر؛ 699 دولارًا بعد شهرين كامل: 899 دولاراً في الشهر؛ 1,299 دولاراً بعد شهرين

مراجعات CoConstruct

"بصفتي مقاولًا ميدانيًا عمليًا جدًا، أجد صعوبة في إيجاد الوقت الكافي لكتابة العطاءات والتقديرات. تعمل القوالب والتقديرات على غرار جداول البيانات على تبسيط العملية ويمكن أن تعيد لك حياتك في نهاية المطاف." - مراجعة Capterra التي تم التحقق منها

تقييمات العملاء

نصيحة برمجية : 4.5/5 (أكثر من 842 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 842 تقييم) Capterra: 4.7/5 (842+ تقييمات)

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