أفضل 10 برامج لتقدير الإنشاءات في عام 2025

عدم دقة تقديرات تكلفة الإنشاءات 3% من أرباح مشروعك مع تقليل معدلات ربح المشروع في المستقبل بنسبة 30%.

يمكن أن تكون طرق تقدير التكاليف بالطريقة القديمة غير دقيقة بسبب البيانات غير الموثوقة والأخطاء البشرية وانعدام المساءلة.

تعمل برامج تقدير الإنشاءات على التخلص من التخمين. إنه مدرب على التكنولوجيا الحديثة، مما يساعد تقدير التكاليف بدقة وتبسيط العمليات وتقليل أخطاء الميزانية المكلفة.

يستخدم برنامج تقدير التكاليف للإنشاءات التعلم الآلي وعناصر التصور والبيانات في الوقت الفعلي للمساعدة في تقدير التكاليف الدقيقة لمشاريع الإنشاءات الخاصة بك.

ومع ذلك، لا يوجد مقاس واحد يناسب الجميع.

في هذه المقالة، سوف نتحقق في هذه المقالة من أفضل أدوات تقدير الإنشاءات، ونتعمق في ميزاتها الرئيسية، والقيود التي تواجهها، وأسعارها، ومراجعات المنتجات. 🔎

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج تقدير الإنشاءات؟

ضع في اعتبارك هذه العوامل عند اختيار برنامج تقدير لمشاريع البناء:

الأسعار المعقولة: ابحث عن برنامج يتوافق مع ميزانيتك. نظرًا لأنه استثمار كبير، حدد المبلغ الذي تريد استثماره في البرنامج واختر أداة ميسورة التكلفة

ابحث عن برنامج يتوافق مع ميزانيتك. نظرًا لأنه استثمار كبير، حدد المبلغ الذي تريد استثماره في البرنامج واختر أداة ميسورة التكلفة الدقة والكفاءة: اختر برنامجاً موثوقاً ويقدم تقديرات دقيقة للغاية لتكاليف البناء وتقديرات المشروع، بما في ذلك العمالة والمواد والنفقات الأخرى

اختر برنامجاً موثوقاً ويقدم تقديرات دقيقة للغاية لتكاليف البناء وتقديرات المشروع، بما في ذلك العمالة والمواد والنفقات الأخرى واجهة سهلة الاستخدام: تأكد من سهولة التنقل في برنامج تقدير الإنشاءات وفهمه. ستقلل الأداة سهلة الاستخدام من وقت التدريب وتغني عن الحاجة إلى الدعم الفني الخارجي

تأكد من سهولة التنقل في برنامج تقدير الإنشاءات وفهمه. ستقلل الأداة سهلة الاستخدام من وقت التدريب وتغني عن الحاجة إلى الدعم الفني الخارجي التكامل: ابحث عن برنامج تقدير يتكامل بسلاسة مع تطبيقاتك وأنظمتك الحالية، بما في ذلك أدوات إدارة المشاريع وبرامج المحاسبة

ابحث عن برنامج تقدير يتكامل بسلاسة مع تطبيقاتك وأنظمتك الحالية، بما في ذلك أدوات إدارة المشاريع وبرامج المحاسبة قابلية التوسّع: اختر أداة يمكن أن تتوسع جنبًا إلى جنب مع عملك، وتتعامل بكفاءة مع مشاريع أكثر اتساعًا وعملاء متزايدين

في حين أن تعدد برنامج تخطيط موارد المؤسسات ERP لتقدير الإنشاءات يمكن أن يكون مفيدًا، إلا أن العثور على البرنامج المناسب قد يكون أمرًا شاقًا.

إليك قائمة بأفضل برامج تقدير الإنشاءات لتسريع العملية. 👇

أفضل 10 برامج لتقدير الإنشاءات لاستخدامها في عام 2024

فيما يلي الميزات، ومراجعات المستخدمين، والقيود، وأسعار أفضل برامج التقدير المتاحة.

1. فورمان المقاول

مصدر الصورة: رئيس عمال مقاول فورمان المقاول هو برنامج متكامل لإدارة الإنشاءات. وهو يوفر أدوات وأكثر من 35 ميزة لمساعدتك في إدارة العطاءات والتقديرات والأشخاص - تحت سقف واحد.

إنه برنامج ميسور التكلفة وسهل الاستخدام لإنشاء تقديرات البناء. يشتهر برنامج تقدير الإنشاءات بخدمته للمقاولين في أكثر من 75 دولة.

استخدم برنامج التقدير على الويب أو مع تطبيقي iOS وAndroid - لا توجد حدود للجهاز.

أفضل ميزات برنامج فورمان المقاول

احصل على رؤية شاملة لتقدم مشروعك من البداية إلى النهاية من خلال طرق عرض كانبان والقائمة

تخصيص أوراق الغلاف عن طريق إضافة المراجع والتفاصيل والبيانات المخصصة

استخدم قوالب التقديرات الجاهزة لإنشاء مقترحات بسرعة وكفاءة

الوصول إلى قاعدة بيانات التكاليف في الوقت الفعلي مع أحدث أسعار المواد والعمالة

احصل على إشعارات في الوقت الفعلي عند تسليم التقديرات وفتحها والنقر عليها

تكامل مع الأدوات الشائعة مثل Quickbooks وMS Projects وStripe وZapier والمزيد

قيود فورمان المقاول

طرق محدودة لتنظيم التقديرات والمشاريع

وظائف تطبيق الهاتف المحمول ليست بديهية مثل الموقع الإلكتروني

يفتقر إلى سجلات المراجعة للتقديرات

تسعير المقاول فورمان

مجاناً: 30 يوماً

30 يوماً الأساسي: 79 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

79 دولارًا أمريكيًا/شهريًا المعيار: 125 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

125 دولارًا أمريكيًا/شهريًا الإضافي: 166 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

166 دولارًا أمريكيًا/شهريًا المحترف: 249 دولارًا في الشهر

249 دولارًا في الشهر غير محدود: 49 دولارًا أمريكيًا في الشهر

تقييمات ومراجعات المقاول فورمان

G2: 4.5/5 (أكثر من 200 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 630 تقييم)

2. بيلدر تريند

مصدر الصورة: Buildertrend يستخدم Buildertrend خاليًا من الأخطاء تقنيات التقدير الرشيق لتقدير التكلفة بدقة عبر حسابات وصيغ مبنية مسبقًا. وهو الأفضل لبناء خرائط طريق الإنشاءات السكنية وتقدير تكاليف البناء، مما يجعله خيارًا شائعًا بين بناة المنازل والمقاولين المتخصصين وخبراء إعادة البناء.

يوفر Buildertrend تقدير دقيق لتكاليف العمل مع تتبع التكاليف في الوقت الفعلي. تعمل المقترحات الآلية على التخلص من الإدخالات المزدوجة، مما يساعدك على إنشاء مقترحات مفصلة لعملائك بسرعة وسهولة.

أفضل ميزات Buildertrend

اختر من قوالب التقدير الجاهزة للقراءة لتسريع عملية تقديم العروض

قياس المواد وتقديرها باستخدام وظائف الإقلاع سهلة الاستخدام

تخزين تكاليف المواد والعمالة في قاعدة بيانات مخصصة للتكاليف

إنشاء مقترحات عروض أسعار احترافية

استخدم تقسيمات تفصيلية للتكاليف ومراقبة النفقات في الوقت الفعلي والقدرة على ضبط الموارد بكفاءة

قيود Buildertrend

واجهة المستخدم ليست مثيرة للإعجاب، والميزات والموارد يصعب التنقل فيها

لا توجد خيارات للحفظ التلقائي وأحيانًا يؤدي التحرير في Word و Excel إلى مسح جميع البيانات

تسعير Buildertrend

مجاني: غير محدود

غير محدود الأساسي: 19 دولارًا في الشهر

19 دولارًا في الشهر النمو: 39 دولارًا/شهريًا

39 دولارًا/شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Buildertrend

G2: 4.2/5 (أكثر من 150 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 150 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 1,600 تقييم)

3. ستاك

مصدر الصورة: كومة ستاك مستند إلى السحابة برنامج إدارة المشاريع الإنشائية . توفر الأداة جميع الحلول الإنشائية التي تحتاجها لتبسيط عملية التقدير، بدءًا من التقديرات وحتى الإغلاق.

علاوة على ذلك، تعمل Stack على تبسيط عملية تقدير التكاليف للمشاريع المعقدة من خلال أدوات القياس والتقدير والعروض البديهية. كما توفر أيضًا أدوات أتمتة سهلة الاستخدام لأتمتة المهام المتكررة مثل تحديث قواعد البيانات والعدّ وإجراء العمليات الحسابية نيابةً عنك.

مقارنةً بأدوات تقدير الإنشاءات الأخرى غير المرنة، يوفر Stack العديد من خيارات التخصيص لتهيئة البرنامج وفقًا لاحتياجات عملك.

نقاط إضافية لمركز مشروع Stack المركزي لإدارة وتتبع والتواصل مع جميع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين.

أفضل ميزات Stack

احصل على قياسات دقيقة باستخدام أدوات مخصصة لقياس المساحة، والخطي، والقوسي، والضغط، والعد، والحجم

إنشاء مقترحات حسب العلامة التجارية مع شعار العلامة التجارية والمصطلحات والنطاق وتفاصيل أخرى

استخدم مكتبات مبنية مسبقًا أو مخصصة لإنشاء فواتير للعناصر والمواد والتركيبات بسهولة

أنشئ تقارير بنقاط بيانات قابلة للتخصيص مثل المخطط أو نوع التكلفة أو غيرها من التسميات

تمتع بالوصول إلى مكتبة قوالب شاملة متعلقة بالإنشاءات للبدء في العمل بسرعة

قيود المكدس

لا يمكن نقل العناصر والتجميعات، بمجرد إنشائها، إلى موقع جديد

قد يصبح البرنامج بطيئًا عند العمل مع مجموعات بيانات ضخمة

تسعير المكدس

البداية: 2,999 دولارًا أمريكيًا في السنة

2,999 دولارًا أمريكيًا في السنة الزيادة: 1,899 دولار/سنة

1,899 دولار/سنة البناء: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات المكدس

G2: لا توجد تقييمات كافية

لا توجد تقييمات كافية Capterra: 4.5/5 (أكثر من 1300 تقييم)

4. تقديرات واضحة

مصدر الصورة: تقديرات واضحة Clear Estimates هو برنامج سهل الاستخدام لتقدير الإنشاءات. يحتوي على أكثر من 130 نموذج تقدير جاهز للمناطق الشائعة مثل المطابخ والحمامات والجراجات وغيرها.

يمكنك تخصيص القوالب عن طريق إضافة أو إزالة أجزاء محددة. يوفر Clear Estimates الآلاف من القوالب المحملة مسبقًا بتكاليف المواد والعمالة الدقيقة إقليميًا.

ما عليك سوى سحبها إلى القالب الخاص بك لإنشاء تقديرات خاصة بموقع عميلك. يمكنك الحصول على بيانات تسعير لأكثر من 400 منطقة مختلفة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، يتم تحديثها كل ثلاثة أشهر.

أفضل ميزات التقديرات الواضحة

استمتع بدعم سريع وموثوق أثناء تقدير الإنشاءات

احصل على إمكانية الوصول إلى أكثر من 160 نموذج تقدير مصنف لمناطق مختلفة

الوصول إلى أكثر من 10,000 قاعدة بيانات لتسعير البنود (يتم تحديثها كل ثلاثة أشهر)

توفير الوقت في تنسيق المحتوى مع قوالب العروض الاحترافية

توضيح قيود التقديرات

مخصص في الغالب للمناطق المحلية الأمريكية

من الصعب إضافة ضريبة المبيعات إلى التقدير

تقديرات واضحة التسعير

مجانًا: 30 يومًا

30 يومًا المعيار: 79 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

79 دولارًا أمريكيًا/شهريًا المحترف: 119 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

119 دولارًا أمريكيًا/شهريًا الامتياز: 249 دولاراً شهرياً

تقييم تقديرات واضحة

G2: تقييمات غير كافية

تقييمات غير كافية Capterra: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

تحقق من هذه أدوات تتبع وقت الإنشاءات !

5. بروكور

مصدر الصورة: بروكور يوفر Procore مجموعة أدوات شاملة لتبسيط مهام سير العمل في مرحلة ما قبل الإنشاء، مثل إدارة التصاميم والتقديرات والمناقصات والميزانيات.

وعلى غرار Stack، يوفر Procore أدوات التقدير المناسبة وخيارات التخصيص لإجراء عمليات الإقلاع الكمي والتقديرات والعروض الاحترافية.

وقد ساعدت Procore في أكثر من 1,000,000 مشروع في أكثر من 150 دولة من قِبل شركات كبرى مثل Honeywell وBrockfield Properties وغيرها.

أفضل ميزات Procore

لوحة تحكّم مركزية لإدارة جميع أنشطة ما قبل البناء

تعاون مع أصحاب المصلحة في المشروع باستخدام نماذج ثنائية الأبعاد وثلاثية الأبعاد في الوقت الفعلي

التكامل مع أكثر من 500 تطبيق للعمل بالطريقة التي تريدها

إنشاء عمليات التعرف على الرموز الجاهزة للإقلاع باستخدام العد التلقائي بالذكاء الاصطناعي في غضون ثوانٍ

واجهة استخدام الجوال أولاً مع تطبيقات مخصصة لنظامي iOS و Android

حساب التكلفة التلقائي للمواد والعمالة

قيود Procore

هناك منحنى تعليمي حاد للبرنامج

الأسعار غير مناسبة للمقاولين من القطاع الخاص أو وكالات الإنشاءات الصغيرة والمتوسطة الحجم

تسعير Procore

التسعير المخصص

التقييمات والتقييمات الأساسية

G2: 4.6/5 (أكثر من 2,500 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 2,500 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 2,600 تقييم)

6. بيلدسوفت

مصدر الصورة: بيلدسوفت تتيح لك منصة التقدير Cubit Estimating من Buildsoft دمج عمليات التقدير والإقلاع في عملية واحدة سلسة.

تتيح لك المنصة المركزية المرنة إنشاء التقديرات بسرعة ودقة. يمكنك العثور على أدوات ذكية مثل عمليات فحص النماذج ثلاثية الأبعاد أو نماذج نمذجة معلومات المباني وتحليل المهام وقوائم الأسعار الديناميكية وغيرها لتبسيط عملية التقدير.

يمكنك أيضاً حفظ بيانات التسعير كقوائم أسعار نموذجية، والتحكم في تسعير المهام لتحقيق الدقة والربحية. إنشاء مهام نموذجية مع الصفقات والعناصر الشائعة لتبسيط التقديرات المستقبلية.

أفضل ميزات برنامج Buildsoft

طريقة عرض واحدة لإدارة جميع تقديراتك ومشاريعك الإنشائية

التحقق من التقديرات باستخدام نماذج تفاعلية ثلاثية الأبعاد أو نماذج BIM

إنشاء تقديرات جديدة باستخدام نماذج قوائم الأسعار

تمكين المزامنة في الوقت الفعلي بين قوائم أسعار القوالب والمهام والتقديرات الحالية

استخدم سير عمل مراجعة الوظيفة للتعامل مع التغييرات في الوظائف أو التقديرات أو المشاريع بكفاءة

قيود برنامج Buildsoft

يفتقر إلى الموارد التعليمية الكافية للمستخدمين الجدد

يواجه المستخدمون صعوبة في تغيير التكاليف والأسعار

تسعير Buildsoft

قياسي: 180 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

180 دولارًا أمريكيًا/شهريًا احترافي: 240 دولار/شهريًا

240 دولار/شهريًا المؤسسات: 270 دولار/شهريًا

تقييمات ومراجعات Buildsoft

G2: تقييمات غير كافية

تقييمات غير كافية Capterra: تقييمات ومراجعات غير كافية

7. بلان سويفت

مصدر الصورة: بلان سويفت PlanSwift، برنامج تقدير الإنشاءات القائم على الحوسبة السحابية يجعل عملية تقدير الإنشاءات سريعة ومريحة وغير ورقية. وهو قابل للتخصيص بسهولة حسب احتياجات عملك الخاصة.

يمكن استخدام PlanSwift في أي تجارة تقريبًا من خلال واجهة سحب وإفلات بديهية ووظائف بنقرة واحدة. سواءً كانت تجارية أو سكنية - توفر المنصة أدوات خاصة بالغرض لإنشاء تقديرات دقيقة للتكاليف.

أفضل ميزات PlanSwift

استخدام أدوات المساحة والأدوات الخطية لحساب اللقطات المربعة أو المساحات السطحية، وقياسات بسيطة بالسحب والنقر

ميزات الإقلاع بنقرة واحدة لقياس قياسات الأسطح غير المنتظمة أو المنحنية

الوصول إلى إسقاطات التكلفة الديناميكية التي يتم تحديثها مع التغيرات في تكاليف العمالة أو المواد

قم بإسقاط التجميعات المخصصة المبنية مسبقًا على الإقلاع من أجل العد والحسابات والتقدير التلقائي

قيود PlanSwift

لا توجد مزامنة سحابية مدمجة أو مشاركة الملفات

بطيئة ومتأخرة في بعض الأحيان مع وقت عرض مرتفع

تسعير #### تسعير خطة سويفت

مجانًا: 14 يومًا

14 يومًا احترافي: 1749 دولارًا في السنة

تقييمات ومراجعات #### تقييمات ومراجعات برنامج PlanSwift

G2: 4.3/5 (أكثر من 25 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 25 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 350 تقييم)

8. هيفيبيد

مصدر الصورة: هيفي بايد يحظى برنامج HeavyBid بثقة أكثر من 50,000 مقدّر، وهو من بين أسرع وأدق برامج التقدير للإنشاءات المدنية. يتيح لك استيراد العناصر من مواقع وزارة النقل لتقليل الوقت المستغرق في التقدير.

يستخدم HeavyBid برامج الإقلاع الخارجية ويدخل البيانات لإنشاء تقديرات المشروع.

كما يسهل HeavyBid أيضًا إعادة التحقق من التقديرات باستخدام قوائم المراجعة وأدوات المراجعة التي تضع كل تكلفة وسعر تحت المجهر. وهذا ما يبرر سبب اختياره لـ 44 من أفضل 50 مقاولاً من مقاولي الأعمال المدنية الثقيلة في ENR.

أفضل ميزات HeavyBid

التواصل مع أكثر من 30 نظام محاسبة، بما في ذلك Vista وQuickbooks وSage 300 وغيرها.

تمكين المزامنة التلقائية لتجنب الإدخال المزدوج في سير عمل التقدير

إنشاء مقترحات قابلة للتخصيص

يدعم استيراد البيانات وتصديرها من بريمافيرا أو مايكروسوفت بروجكت

يسمح لمقدّرين متعددين بالتعاون في المشاريع في الوقت الفعلي

قيود HeavyBid

مكلف في الشراء والصيانة

إمكانيات إعداد التقارير المحدودة

تسعير HeavyBid

تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات تقييمات ومراجعات

G2: 4.5/5 (أكثر من 90 تقييمًا)

4.5/5 (أكثر من 90 تقييمًا) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 500 تقييم)

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9. مقدر 360

مصدر الصورة: مقدر 360 يحتوي برنامج Estimator360، وهو برنامج قوي لتقدير وإدارة الإنشاءات على حسابات بناء مدمجة ومجموعات قواعد، مما يجعل التقدير سهلاً.

باستخدام Estimator360، يمكنك أيضًا إنشاء قوائم مواد مفصلة، بما في ذلك العمالة والمواد وتكاليف البناء الأساسية الأخرى. يمكن مشاركة هذه القوائم مع الموردين والمقاولين من الباطن مع الحفاظ على مصدر واحد للحقيقة.

أفضل ميزات مقدِّر 360

يقدم تجميعات لا حدود لها مع حسابات البناء المتقدمة ومجموعات القواعد

تخصيص التجميعات وتوسيع نطاقها باستخدام تقنيات خاصة مثل خيارات البناء والنسب الذكية

يتميز بسير عمل آلي لتحويل التقديرات إلى مقترحات بنقرة واحدة

اختر من بين أكثر من 70 قالب مشروع أو قم بإنشاء قوالب جديدة مخصصة

نظام أساسي للجوال أولاً مع تطبيقات مخصصة لمستخدمي iOS و Android

قيود قيود برنامج Estimator360

صعوبة التكامل مع برامج الجهات الخارجية

يعاني التطبيق أحياناً من بعض الأخطاء ويتطلب إعادة التثبيت

تسعير #### تسعير برنامج Estimator360

خطة واحدة بسيطة: 369 دولارًا أمريكيًا في الشهر

تقييمات ومراجعات Estimator360

G2: 4.5/5 (أكثر من 90 تقييمًا)

4.5/5 (أكثر من 90 تقييمًا) Capterra: تقييمات غير كافية

10. سيج للتقدير

مصدر الصورة: سيج للتقدير يساعدك Sage Estimating على الفوز بالمزيد من العطاءات بدقة ويقلل من وقت الإقلاع من خلال سحب التفاصيل ثنائية الأبعاد وثلاثية الأبعاد بنقرة واحدة. يمكنك نقل هذه المعلومات إلى البرنامج بسرعة ودقة.

وهو مدمج مع برنامج Sage 100 Contractor و Sage 300 Construction و Real Estate لتبسيط تصدير الميزانيات وأوامر الشراء والعقود من الباطن. كما أن استخدام برنامج Sage Estimating يحل مشكلة ازدواجية البيانات.

أفضل ميزات برنامج Sage Estimating

تبسيط عملية التقدير باستخدام أدوات للإقلاع ثنائي الأبعاد وثلاثي الأبعاد

زيادة السرعة والكفاءة إلى أقصى حد مع النقل التلقائي لبيانات الإقلاع

جعل التعاون أكثر بساطة مع سهولة التكامل مع التطبيقات الأخرى

قيود تقدير الإقلاع

ليس سهل الاستخدام للغاية ولديه منحنى تعليمي

يفشل في إنشاء أنظمة الإقلاع القائمة على المواصفات

تسعير تقدير حكيم

مجانًا: 30 يومًا

تقييمات ومراجعات تقدير سيج

G2: تقييمات غير كافية

تقييمات غير كافية Capterra: 4.1/5 (أكثر من 70 تقييم)

أدوات البناء الأخرى

بينما هذه أدوات البناء يمكن أن تساعدك في الحصول على تقديرات دقيقة لمشاريع البناء، يمكن أن يكون ClickUp مساعدك لإدارة هذه المشاريع بدقة. إدارة مشاريع الإنشاءات في ClickUp يساعد المُقدِّرين والمقاولين وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة على إدارة مشاريع الإنشاءات والتعاون في مشاريع الإنشاءات وتتبع التبعيات وإدارة العروض والمزيد.

خطط لمشاريعك الإنشائية ونفذها بسهولة باستخدام أداة ClickUp لإدارة مشاريع الإنشاءات

اختر من بين أكثر من 10 طرق عرض و انقر فوق قوالب إدارة الإنشاءات لإدارة المشاريع بسرعة.

يساعدك قالب إدارة الإنشاءات من ClickUp على إدارة جميع عمليات الإنشاءات الخاصة بك في مكان واحد من خلال طرق العرض المبنية مسبقًا والحالات المخصصة والحقول المخصصة والمستندات والمزيد.

يوفر ClickUp أيضًا عددًا غير محدود من المستخدمين والمهام، وكل ذلك مجانًا. هل تريد البقاء على رأس كل شيء؟ قم بدمج التتبع في الوقت الفعلي في عملك حتى لا يفوتك أي تحديث.

أفضل ميزات #### ClickUp أفضل الميزات

تقدير التكاليف: احسب تقديرات الطلبات والكميات والمواد وتكاليف العمالة باستخدام الحسابات والصيغ المخصصة

احسب تقديرات الطلبات والكميات والمواد وتكاليف العمالة باستخدام الحسابات والصيغ المخصصة إدارة المشاريع: استخدم إدارة المشاريع المؤسسية في ClickUp، بما في ذلك ميزات مثل الأتمتة وإدارة الموارد

استخدم إدارة المشاريع المؤسسية في ClickUp، بما في ذلك ميزات مثل الأتمتة وإدارة الموارد التنبؤ بالوقت: توقع مقدار الوقت المستغرق لكل مهمة مع تقديرات الوقت

توقع مقدار الوقت المستغرق لكل مهمة مع تقديرات الوقت تحديد أولويات المهام: استخدم تبعيات المهام لتحديد أولويات المهام وإكمالها بالترتيب

استخدم تبعيات المهام لتحديد أولويات المهام وإكمالها بالترتيب التعاون في الوقت الفعلي: إنشاء قواعد معرفية والتعاون مع الفرق في الوقت الفعلي

قيود النقر فوق

لا يوفر عرض جدول على تطبيق الهاتف المحمول (في الوقت الحالي)

تسعير #### ClickUp

مجاني: للأبد

للأبد خطة غير محدودة: 7 دولارات/شهرًا

7 دولارات/شهرًا خطة الأعمال: 12 دولارًا أمريكيًا في الشهر

12 دولارًا أمريكيًا في الشهر المؤسسات: أسعار مخصصة

التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

## استخدم ClickUp لإجراء تقديرات بناء أفضل

يعد برنامج التقدير للبناء جزءًا لا يتجزأ من الفوز بمزيد من المشاريع، وتقليل وقت التقدير، وجعل التقديرات أكثر دقة.

تجنّب خسارة الصفقات بسبب الحسابات اليدوية البطيئة والمعرضة للأخطاء - فالبرنامج المناسب سيمنحك السرعة والدقة.

مع وجود ClickUp بجانبك، ستصبح إدارة الإنشاءات أكثر سلاسة من أي وقت مضى. اشترك في ClickUp اليوم للاستفادة من قوالب إدارة الإنشاءات والاستخدام غير المحدود والتعاون السلس.