أفضل 10 برامج ذكاء اصطناعي مستخدمة في قطاع الإنشاءات 2025

على مدى السنوات القليلة الماضية، غيّرت التكنولوجيا الجديدة الطريقة التي يتعامل بها المقاولون العامون والمقاولون من الباطن مع دورة حياة المشروع. يمكن أن تساعد أدوات الذكاء الاصطناعي شركات الإنشاءات على تبسيط سير العمل وتحسين عمليات اتخاذ القرار وتعزيز التواصل.

في هذا الدليل، سنتعرف في هذا الدليل على مختلف برامج الإنشاءات القائمة على الذكاء الاصطناعي التي يجب على فريق مشروعك الاستفادة منها لتحسين عملية البناء.

ما هي برمجيات الذكاء الاصطناعي للبناء؟

تشير برامج الإنشاءات القائمة على الذكاء الاصطناعي إلى فئة من الأدوات والحلول التكنولوجية التي تستخدم الذكاء الاصطناعي (AI) لتحسين الوظائف المختلفة لصناعة البناء والتشييد. تستفيد هذه التطبيقات البرمجية من التعلم الآلي وتحليلات البيانات والأتمتة لتعزيز الكفاءة والدقة والسلامة واتخاذ القرارات طوال دورة حياة البناء. 🏗️

من خلال تحليل كميات هائلة من بيانات وأنماط المشاريع، يمكن لبرمجيات الذكاء الاصطناعي للإنشاءات أن تقدم رؤى وتوقعات وتوصيات قيّمة لأصحاب المصلحة، مما يساعدهم على اتخاذ خيارات مستنيرة وتبسيط العمليات.

على سبيل المثال، يمكن أن تساعد هذه الأدوات في التنبؤ بالتأخيرات المحتملة، وتحسين تخصيص الموارد، واكتشاف العيوب، وحتى اقتراح تحسينات في التصميم.

في نهاية المطاف، تهدف برمجيات الذكاء الاصطناعي للبناء إلى إحداث ثورة في هذه الصناعة من خلال تسخير قوة الذكاء الاصطناعي للتغلب على التحديات وتقليل تجاوزات التكاليف وزيادة الإنتاجية وإنشاء عمليات بناء أكثر أماناً وكفاءة.

كيف تستخدم فرق البناء الذكاء الاصطناعي

تستخدم فرق الإنشاءات الذكاء الاصطناعي بطرق مختلفة لتعزيز عملياتها وتحسين الكفاءة وتحقيق نتائج أفضل. فيما يلي بعض الطرق الشائعة لاستخدام فرق البناء للذكاء الاصطناعي:

تخطيط المشروع وجدولته: يمكن للذكاء الاصطناعي تحسين جداول المشروع. ويمكنه توقع التأخيرات المحتملة واقتراح تعديلات لإبقاء أعمال البناء الفعلية على المسار الصحيح

يمكن للذكاء الاصطناعي تحسين جداول المشروع. ويمكنه توقع التأخيرات المحتملة واقتراح تعديلات لإبقاء أعمال البناء الفعلية على المسار الصحيح التصميم والهندسة: يمكن للذكاء الاصطناعي إنشاء بدائل للتصميم وإجراء عمليات محاكاة وتحسين التصاميم لعوامل مثل السلامة الهيكلية وكفاءة الطاقة

يمكن للذكاء الاصطناعي إنشاء بدائل للتصميم وإجراء عمليات محاكاة وتحسين التصاميم لعوامل مثل السلامة الهيكلية وكفاءة الطاقة تقدير التكلفة والميزانية: يمكن للذكاء الاصطناعي إجراء تقديرات البناء، مما يقلل من الأخطاء البشرية المرتبطة بالرسومات اليدوية المستهلكة للوقت على رسومات البناء وتقديم تقديرات دقيقة

يمكن للذكاء الاصطناعي إجراء تقديرات البناء، مما يقلل من الأخطاء البشرية المرتبطة بالرسومات اليدوية المستهلكة للوقت على رسومات البناء وتقديم تقديرات دقيقة تخصيص الموارد: يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل أنماط استخدام الموارد والتوصية بتخصيص فعال للعمالة والمعدات والمواد لزيادة الإنتاجية إلى أقصى حد. ويمكنه أيضًاتعزيز جهود الشراء إدارة المستندات: يمكن للذكاء الاصطناعي أتمتة فرز المستندات وفهرستها واسترجاعها، مما يسهل على الفرق إدارة المستندات المهمة والوصول إليهاوثائق المشروع 📃

يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل أنماط استخدام الموارد والتوصية بتخصيص فعال للعمالة والمعدات والمواد لزيادة الإنتاجية إلى أقصى حد. ويمكنه أيضًاتعزيز جهود الشراء التواصل مع العملاء: يمكن لروبوتات الدردشة الآلية والمساعدين الافتراضيين المدعومين بالذكاء الاصطناعي تزويد العملاء بتحديثات المشروع والإجابة عن الاستفسارات والمساعدة في مهام التواصل الروتينية

يمكن لروبوتات الدردشة الآلية والمساعدين الافتراضيين المدعومين بالذكاء الاصطناعي تزويد العملاء بتحديثات المشروع والإجابة عن الاستفسارات والمساعدة في مهام التواصل الروتينية تحليلات الأداء: يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل بيانات أداء المشروع لتحديد مجالات التحسين وقياسمؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)، وتحسين العمليات بمرور الوقت

بشكل عام، يعمل الذكاء الاصطناعي على تمكين فرق البناء من خلال توفير رؤى تستند إلى البيانات، وأتمتة المهام المتكررة، وتمكين اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً طوال دورة حياة المشروع.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج الذكاء الاصطناعي للإنشاءات؟

ابحث عن برمجيات الذكاء الاصطناعي للإنشاءات ذات الميزات الموجهة نحو تخطيط المشروع وجدولته وتخصيص الموارد وتحليل المخاطر، حيث تؤثر هذه الميزات بشكل مباشر على الجداول الزمنية للمشروع والتسليمات. بالإضافة إلى ذلك، فإن خيارات الدعم والتدريب القوية ضرورية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من البرنامج، مما يمكّن فريقك من الاستفادة من كامل إمكاناته.

ولتقليل الاضطرابات، احرص على أن يتكامل البرنامج بسلاسة مع أنظمتك الحالية وأن تكون واجهاته سهلة الاستخدام وبديهية.

في النهاية، اختر برنامج إنشاءات الذكاء الاصطناعي الذي يتماشى مع أهداف إدارة مشروعك ويبسط العمليات ويدفع فريقك نحو مشاريع بناء أكثر كفاءة ونجاحًا.

أفضل 10 برامج ذكاء اصطناعي للإنشاءات لاستخدامها في عام 2024

في عالم الإنشاءات المتطور باستمرار، حيث تندمج المخططات مع الخوارزميات، تحتل إمكانات تغيير قواعد اللعبة لبرامج الإنشاءات القائمة على الذكاء الاصطناعي مركز الصدارة. دعنا نلقي نظرة على أفضل 10 حلول برمجيات للذكاء الاصطناعي للإنشاءات التي يمكن أن تغير الطريقة التي تبني بها المشاريع وتصممها وتديرها.

1. ClickUp الأفضل لإدارة مشاريع الذكاء الاصطناعي والإنتاجية

تتبع أعمال موقع العمل باستخدام أكثر من 15 طريقة عرض قابلة للتخصيص في ClickUp

يُعتبر ClickUp برنامجًا مبتكرًا وضع معيارًا جديدًا في إدارة المشاريع والإنتاجية من أجل محترفو إدارة الإنشاءات . الاستفادة من ClickUp Brain أحدثت هذه المنصة ثورة في كيفية تخطيط مشاريع البناء وتنفيذها ومراقبتها.

تتصدى ClickUp للتحديات الفريدة التي تواجه إدارة الإنشاءات من خلال مجموعة شاملة من الميزات، وتساعد فرق الإنشاءات على أن تكون أكثر كفاءة.

إحدى الميزات البارزة هي مساعد الجدولة المدعوم بالذكاء الاصطناعي في ClickUp Brain. تعمل هذه الميزة على تبسيط جهود الجدولة من خلال مراعاة تبعيات المهام وتوافر الفريق وأولويات المشروع. ستتمكن من مواجهة التحدي المتمثل في البقاء على المسار الصحيح واستكمال مشاريع البناء في الوقت المحدد.

باستخدام مدير مشروع الذكاء الاصطناعي في ClickUp Brain، يمكنك الحصول على ملخصات وتحديثات تلقائية ودقيقة لجميع مهامك ومستنداتك وحتى الأشخاص. وإذا كان لديك سؤال للمتابعة، ما عليك سوى أن تسأل مدير المعرفة بالذكاء الاصطناعي للحصول على توضيح. ابقَ على اطلاع دائم بسياق كامل من أي عمل داخل ClickUp ومتصل به باستخدام هذه الإمكانيات القوية لـ ClickUp Brain.

بالإضافة إلى ذلك، تنقل تحليلات ClickUp التنبؤية عملية اتخاذ القرار إلى المستوى التالي. يمكن لمديري الإنشاءات تحديد الاختناقات بشكل استباقي، وتوقع التأخيرات المحتملة، وتخصيص الموارد بشكل استراتيجي لضمان سير المشروع بسلاسة.

بدلاً من اللعب على الهاتف، يمكنك الدردشة مع أعضاء فريقك الآخرين داخل التطبيق مباشرةً - سواء كانوا في المكتب أو في موقع العمل. وبفضل الإشعارات، يمكن للجميع متابعة المواعيد النهائية.

بالإضافة إلى ذلك، تتيح لك وظيفة البحث الذكي في النظام الأساسي العثور بسرعة على معلومات المشروع والمستندات والمناقشات التي تحتاجها.

وأخيراً، تلبي ClickUp الاحتياجات الفريدة لقطاع الإنشاءات. فهو يندمج بسلاسة مع أدوات نمذجة معلومات البناء (BIM) ويحتوي على قالب ClickUp لإدارة الإنشاءات للبدء.

ClickUp أفضل الميزات

تحسينجدولة الإنشاءات باستخدام مساعد الجدولة المدعوم بالذكاء الاصطناعي من ClickUp Brain، والذي يأخذ في الاعتبار تبعيات المهام وتوافر الفريق وأولويات المشروع

تأكد من عدم إغفال المهام الحرجة من خلال التنبيهات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مما يعزز المساءلة والإنجاز في الوقت المناسب

تبسيط تتبع المواد، وإدارة الموارد، وتخصيص التكاليف داخل نظام مركزي

ClickUp Dashboards لإدارة مستندات المشروع والتحكم فيها مباشرةً في التطبيق، مما يقلل من النفقات الإدارية ويعزز الدقة

صمم تخطيط مشروعك وخصص مهام سير العمل بما يتناسب مع الاحتياجات الفريدة لفريق الإنشاءات لديك

البقاء على اتصال وإدارة المشاريع أثناء التنقل باستخدام تطبيق ClickUp على الهاتف الجوال

تخصيص مهام سير العمل والعمليات لتتناسب مع المتطلبات الخاصة بفريق الإنشاءات لديك

تتبع الجداول الزمنية والميزانيات الخاصة بالمشروع مع ميزات تتبع الوقت وإدارة الميزانية المتكاملة

إمكانية الوصول إلى موارد التدريب والدعم لضمان سلاسة الاعتماد والاستخدام الفعال لميزات ClickUp

قيود ClickUp

يجد بعض المستخدمين أن هناك القليل من منحنى التعلم عند استخدام البرنامج لأول مرة

بعض ميزات ClickUp هي الأنسب للاستخدام على سطح المكتب أو الكمبيوتر المحمول، على عكس تطبيق الجوال تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار Clickup Brain: متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهرياً

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 8400 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 8400 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,700 تقييم)

2. OpenSpace.ai

الأفضل لتحليل بيانات الذكاء الاصطناعي في مرحلة ما قبل الإنشاء

عبر OpenSpace.ai يُعد OpenSpace.ai برنامجاً رائداً في مجال الإنشاءات يعتمد على الذكاء الاصطناعي، حيث يعيد تعريف تحليل البيانات في مرحلة ما قبل الإنشاءات بفضل مجموعة الميزات الاستثنائية التي يتمتع بها. وقد وثقت أكثر من 750 مليون قدم مربع من مساحات البناء، مما عزز مكانتها كشركة رائدة في هذا المجال.

ما يميز OpenSpace.ai هو منصته الثورية للتوثيق المرئي المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تلتقط صور موقع العمل وتدمجها بسلاسة في صور شاملة بزاوية 360 درجة.

توفر هذه اللقطات الغامرة توأمًا رقميًا لا يُقدّر بثمن لموقع البناء، مما يمكّن الفرق من تحليل التقدم المحرز واكتشاف التناقضات واتخاذ قرارات مستنيرة خلال مرحلة ما قبل البناء. تقوم خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في المنصة بتعيين الصور تلقائياً لمخططات المشروع، مما يلغي الحاجة إلى العمل اليدوي إدخال البيانات وتسريع عملية التحليل.

OpenSpace.ai أفضل الميزات

التقاط صور شاملة بزاوية 360 درجة لمواقع البناء باستخدام الصور وإنشاء توائم رقمية في مواقع العمل

يربط الصور الملتقطة تلقائيًا بمخططات المشروع

يدمج بيانات المشروع مع التوثيق المرئي لتعزيز التعاون بين أصحاب المصلحة

قيود OpenSpace.ai

لا يتكامل OpenSpace.ai مع منتجات Autodesk، مثل Construction Cloud

قد تستغرق عملية المسح الضوئي والتقاط صور موقع العمل وقتاً طويلاً

تسعير OpenSpace.ai

اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات OpenSpace.ai

G2: 4.4/5 (أكثر من 5 مراجعات)

4.4/5 (أكثر من 5 مراجعات) Capterra: لا توجد مراجعات

3. بروكور

الأفضل لإدارة الإنشاءات

عبر بروكور يتفوق برنامج Procore كتقنية إدارية لشركات المقاولات، حيث يقدم مجموعة واسعة من الوظائف. ويزيد عدد مستخدمي البرنامج عن 1.6 مليون مستخدم في أكثر من 125 دولة، مما يؤكد على شهرته العالمية.

ما يميز Procore هو مجموعته الشاملة من حلول الذكاء الاصطناعي التي تعمل على تبسيط كل جانب من جوانب إدارة مشاريع البناء . من التحكم الآلي في المستندات و التعاون في الوقت الفعلي إلى التحليلات المتقدمة وإعداد التقارير، تمكّن قدرات Procore الفريدة من نوعها الفرق من تنسيق المهام بفعالية وتخصيص الموارد وتتبع التقدم المحرز. 📈

كما أن قدرة المنصة على التكامل مع تقنيات البناء الأخرى وأدوات نمذجة معلومات البناء تعزز من فائدتها.

أفضل ميزات Procore

تقدم Procore منصة موحدة لإدارة مشاريع الإنشاءات، تشمل مهام مثل التحكم في المستندات والجدولة وإعداد الميزانية والتواصل

من خلال الوصول المستند إلى السحابة والتحديثات في الوقت الفعلي، يتيح Procore التعاون السلس بين فرق البناء والمقاولين من الباطن وأصحاب المصلحة، مما يضمن توافق الجميع واطلاعهم على المستجدات

يعمل تطبيق Procore للهواتف المحمولة على توسيع الوظائف لتشمل فرق العمل في الموقع، مما يسمح لهم بالوصول إلى بيانات المشروع وإرسال التحديثات والتواصل من أي مكان

قيود Procore

أشار المستخدمون إلى أنهم يتمنون أن تكون الأذونات أكثر تفصيلاً

لا يمكن تعيين المهام على "متكررة"

تسعير Procore

اتصل بالمبيعات للحصول على عرض أسعار مخصص

تقييمات ومراجعات Procore

G2: 4.6/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 2,600 تقييم)

4. فيوجن 360 من أوتوديسك

أفضل حل CAD بالذكاء الاصطناعي

عبر فيوجن 360 من أوتوديسك يعيد فيوجن 360 من Autodesk تعريف مشهد التصميم بمساعدة الكمبيوتر (CAD) من خلال مجموعة استثنائية من الميزات. ما يميز فيوجن 360 عن غيره هو تكامل أدواته المدعومة بالذكاء الاصطناعي في عملية التصميم بمساعدة الحاسوب، مما يعزز كفاءة التصميم ودقته.

ومن خلال إمكانات التصميم التوليدي الفريدة من نوعها، يستخدم برنامج Fusion 360 خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتوليد خيارات التصميم وتقييمها بشكل متكرر، وتحسين الهياكل والمكونات من حيث الأداء واستخدام المواد.

ويضمن تكاملها السلس لمبادئ نمذجة معلومات المباني التعاون الشامل في التصميم، مما يؤدي إلى تبسيط دورة حياة البناء بأكملها. ومن خلال التعاون القائم على السحابة في الوقت الفعلي، يمكن لأصحاب المصلحة العمل معاً بسلاسة عبر التخصصات والمواقع. تُمكِّن أدوات المحاكاة والتحليل التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في Fusion 360 المهندسين والمعماريين من التنبؤ بالأداء وتحديد المشكلات المحتملة واتخاذ خيارات تصميم مستنيرة.

فيوجن 360 من أوتوديسك أفضل الميزات

تتيح إمكانات التصميم التوليدي القائم على الذكاء الاصطناعي إمكانية التكرار التلقائي وتحسين التصميمات، مما يؤدي إلى حلول مبتكرة وفعالة لتحديات البناء المعقدة

تتيح إمكانيات النمذجة البارامترية لمحترفي البناء إنشاء وتعديل عناصر التصميم بدقة ومرونة

تسمح أدوات المحاكاة والتحليل المدمجة لمحترفي البناء باختبار أفكار التصميم والتحقق من صحتها، مما يضمن السلامة الهيكلية والأداء قبل بدء البناء

قيود فيوجن 360 من أوتوديسك

يحتاج المستخدمون إلى شراء أرصدة لاستخدام البرنامج السحابي

هناك وظائف محدودة غير متصلة بالإنترنت

فيوجن 360 من أوتوديسك الأسعار

70$ شهرياً لكل مستخدم

فيوجن 360 من أوتوديسك التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (420+ تقييم)

4.5/5 (420+ تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 220+ تقييم)

5. فيلد واير

الأفضل لتحليل بيانات الذكاء الاصطناعي لمواقع الإنشاءات

عبر فيلد واير تتيح خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة من Fieldwire تجميع البيانات في الوقت الفعلي من مصادر مختلفة، مما يسهل الحصول على رؤى شاملة حول تقدم البناء والأداء. ويتيح التكامل الفريد للبرنامج بين أدوات إعداد التقارير تُمكِّن فرق المشروع من تصور الاتجاهات والحالات الشاذة، مما يتيح اتخاذ قرارات مستنيرة وإجراءات سريعة.

وبفضل ميزات مثل التتبع التلقائي للمشكلات والنماذج المخصصة والإشعارات، يعمل FieldWire على تبسيط التواصل والتوثيق. بالإضافة إلى ذلك، يضمن تطبيق الهاتف المحمول البديهي الخاص بالبرنامج التقاط البيانات والتحديثات الفورية بسلاسة، مما يساعد على تسهيل الإدارة الفعالة في الموقع.

أفضل الميزات #### Fieldwire

إدارة ومشاركة المخططات والرسومات الإنشائية بسلاسة وسهولة

يمكن لفرق الإنشاءات إنشاء المهام وتعيينها وتتبعها في الوقت الفعلي، مما يتيح إدارة المشروع بكفاءة وشفافية في التواصل

توفر ميزات إعداد التقارير الشاملة رؤى حول التقدم والأداء

قيود Fieldwire

المنصة محدودة عند تتبع البيانات المالية والميزانيات

قد يجد المُقدِّرون أن المنصة لا تتفوق كبرنامج للإقلاع

تسعير #### تسعير Fieldwire

أساسي: 0 دولار/شهرًا لكل مستخدم

0 دولار/شهرًا لكل مستخدم المحترف: 54 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

54 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركات: 74 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

74 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركة بلس: 89 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Fieldwire

G2: 4.5/5 (أكثر من 130 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 130 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 220 تقييم)

6. بلان سويفت

الأفضل لتقديرات تكاليف الإنشاءات

عبر بلان سويفت PlanSwift عبارة عن حل تكنولوجي للذكاء الاصطناعي وأداة تقدير تعيد تعريف دقة وكفاءة التخطيط. تدّعي الشركة أنها حققت انخفاضاً مذهلاً بنسبة 92% في وقت الإقلاع في البناء، مما يعكس التزامها بتبسيط العمليات.

تعمل خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة على تسهيل عملية الإقلاع الرقمي السلس، مما يتيح القياس الدقيق للكميات والأبعاد مباشرةً من مخططات الطوابق الرقمية. يؤدي ذلك إلى التخلص من الأخطاء اليدوية وتسريع عملية التقدير، مما يؤدي إلى تحسين تخصيص الموارد وخفض تكاليف المشروع.

أفضل ميزات PlanSwift

يوفر PlanSwift عمليات إقلاع رقمية دقيقة وفعالة، مما يتيح إجراء قياسات وحسابات دقيقة مباشرةً من المخططات والمستندات الرقمية

يمكن للمستخدمين إنشاء وحفظ التجميعات المخصصة وقوالب إدارة الإنشاءاتوتبسيط عملية التقدير وتحسين الاتساق

يوفر PlanSwift رؤى وتحليلات مفصلة، مما يساعد المتخصصين في مجال البناء على اتخاذ قرارات مستنيرة وتحسين تخصيص الموارد

قيود PlanSwift

لا تقدم PlanSwift خيارًا أو خادمًا قائمًا على السحابة

يمكن أن يتأخر المنتج عند تبديل علامات تبويب المشروع

تسعير PlanSwift

1,749$ في السنة لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات PlanSwift

G2: 4.3/5 (أكثر من 25 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 25 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 390 تقييم)

7. DroneDeploy

الأفضل لالتقاط الواقع بالذكاء الاصطناعي

عبر نشر الطائرات بدون طيار تعمل DroneDeploy على تسخير قدرات الطائرات بدون طيار والذكاء الاصطناعي لإحداث ثورة في طريقة توثيق مواقع البناء وتحليلها.

تمكّن خوارزميات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها من إنشاء خرائط ثنائية الأبعاد عالية الدقة ونماذج ثلاثية الأبعاد، مما يوفر تمثيلاً شاملاً ودقيقاً لمواقع البناء ومناظرها الطبيعية المتطورة. 🗺️

من خلال التقاط البيانات في الوقت الفعلي والتحليل الآلي للصور، تُمكِّن DroneDeploy أصحاب المصلحة من الحصول على رؤى مهمة حول التقدم المحرز، مما يتيح اتخاذ قرارات مستنيرة وتخصيص الموارد بكفاءة.

أفضل ميزات DroneDeploy

توفر DroneDeploy إمكانات تصوير جوي عالية الجودة، وتلتقط بيانات مرئية مفصلة لمواقع البناء

تعمل المنصة على أتمتة عملية إنشاء خرائط ثنائية الأبعاد ونماذج ثلاثية الأبعاد من صور الطائرات بدون طيار، مما يوفر الوقت ويضمن تمثيلاً دقيقاً للموقع

توفر التحليلات المتقدمة رؤىً قابلة للتنفيذ من البيانات الملتقطة، مما يساعد المتخصصين في مجال الإنشاءات على اتخاذ قرارات قائمة على البيانات لتحسين إدارة المشروع

قيود DroneDeploy

لا يمكن استيراد نماذج ثلاثية الأبعاد لتراكب التصاميم

يمكن أن تكون عملية تتبع التسليمات صعبة

تسعير DroneDeploy

فردي: 499 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

499 دولارًا شهريًا لكل مستخدم متقدم: 599 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

599 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المشاريع: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار المؤسسات: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات DroneDeploy

G2: 3.7/5 (أكثر من 10 تقييمات)

3.7/5 (أكثر من 10 تقييمات) Capterra: 4/5 (أكثر من 5 مراجعات)

8 . viAct

الأفضل لمراقبة موقع البناء بالذكاء الاصطناعي

عبر viAct تشتهر شركة viAct بتقنيتها المتطورة، وهي تشتهر بتقنيتها المتطورة، وتسخّر قوة الذكاء الاصطناعي لإعادة تعريف الطريقة التي تتم بها مراقبة مواقع البناء وإدارتها. ووفقاً للبيانات الواردة على موقعها الإلكتروني، توفر منصة viAct التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي دقة مذهلة بنسبة 97% في الكشف عن مخاطر السلامة، مما يضمن بيئة عمل آمنة لجميع العاملين.

تتيح إمكانات المراقبة في الوقت الحقيقي للبرنامج، المدعومة بخوارزميات الرؤية الحاسوبية المتقدمة، إمكانية التحديد الفوري للمخاطر المحتملة والانحرافات عن الخطط. يوفر التكامل الفريد بين النماذج ثلاثية الأبعاد التي توفرها viAct مع البث المباشر للكاميرا رؤية غامرة وشاملة لتقدم البناء.

أفضل ميزات viAct

يكتشف مشكلات الامتثال للسلامة والمخاطر المحتملة بمستوى عالٍ من الدقة

يسمح بالتحديد المبكر للانحرافات عن المخططات من خلال الكشف المتقدم عن الشذوذ والتعرف على الأنماط

يعطي الأولوية لحماية البيانات من خلال تدابير التشفير والمصادقة القوية، مما يحافظ على أمان بيانات موقع العمل الحساسة الخاصة بك

قيود viAct

المنتج غير قابل للتخصيص بالكامل

أشار بعض المستخدمين إلى أنهم كانوا يتمنون أن يتضمن الوصول إلى إنترنت الأشياء (IoT)

تسعير viAct

اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات vi00 viAct

G2: 4.8/5 (3 مراجعات)

4.8/5 (3 مراجعات) Capterra: لا توجد مراجعات

9. مقاصة الذكاء الاصطناعي

الأفضل لمراقبة تقدم الذكاء الاصطناعي

عبر مقاصة الذكاء الاصطناعي تسخّر تقنية AI Clearing قوة الذكاء الاصطناعي لإحداث ثورة في طريقة تتبع تقدم البناء وإدارته. من خلال الاستفادة من خوارزميات الرؤية الحاسوبية المتقدمة وخوارزميات التعلم الآلي، فإنها تقدم رؤى في الوقت الفعلي لمواقع البناء، مما يضمن الشفافية والدقة والكفاءة في المراقبة. 🚧

يتميز البرنامج بقدرته الفريدة على اكتشاف وتحليل التغييرات الطفيفة في أنشطة البناء، وتحديد التناقضات والانحرافات عن الخطط. يتيح ذلك مديري المشاريع الإنشائية لاتخاذ إجراءات تصحيحية سريعة وتحسين تخصيص الموارد حتى يتمكنوا من إكمال المشاريع بدقة وفي الوقت المحدد.

AI Clearing أفضل الميزات

يستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتحديد مشكلات الامتثال للسلامة والمخاطر المحتملة تلقائيًا

يكتشف التناقضات أو الانحرافات عن الخطط تلقائيًا حتى يمكن اتخاذ إجراءات تصحيحية سريعة واستباقية

يقدم ميزات قويةتحليلات مرئية وأدوات إعداد التقارير حتى يتمكن مديرو الإنشاءات من اتخاذ قرارات مستنيرة

قيود المقاصة بالذكاء الاصطناعي

غير معتمد عالميًا

لا يوجد دعم محلي في الولايات المتحدة

تسعير مقاصة الذكاء الاصطناعي

اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات المقاصة بالذكاء الاصطناعي

G2: لا توجد مراجعات

لا توجد مراجعات Capterra: لا توجد مراجعات

10. أڤيفا إنسايت

الأفضل لموثوقية أصول الذكاء الاصطناعي

عبر أڤيفا إنسايت تستفيد AVEVA Insight من الذكاء الاصطناعي لتحسين أداء العمليات الصناعية. ومن خلال استخدام تحليلات متطورة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وخوارزميات الصيانة التنبؤية، تعمل AVEVA Insight على تمكين اتخاذ القرارات في الوقت الفعلي استنادًا إلى البيانات، مما يضمن تشغيل الأصول الصناعية بأقصى قدر من الكفاءة مع تقليل حالات التعطل إلى أدنى حد ممكن.

ما يميز AVEVA Insight حقًا هو قدرته الرائعة على دمج البيانات من مصادر متنوعة بسلاسة، مثل أجهزة الاستشعار والمعدات والأنظمة التشغيلية. يوفر هذا التكامل رؤية شاملة وكاملة لصحة وأداء العمليات الصناعية.

ومن خلال لوحة التحكم البديهية، يحصل أصحاب المصلحة على رؤى واضحة وقابلة للتنفيذ حول ظروف أصولهم الصناعية، مما يسهل التدخلات في الوقت المناسب والتخصيص الاستراتيجي للموارد.

أفضل ميزات AVEVA Insight

يستخدم خوارزميات الصيانة التنبؤية القائمة على الذكاء الاصطناعي لتحسين أداء الأصول وتخفيف المخاطر

يقلل العبء على أقسام تكنولوجيا المعلومات من خلال التحديثات التلقائية وقابلية التوسع السحابي

لديها قدرات متقدمة للتعرف على الأنماط لتمكين استراتيجيات الصيانة الاستباقية وتعزيز موثوقية الأصول

قيود AVEVA Insight

اكتشاف التصادم غير متوفر

ربما الأنسب للصناعات التحويلية

تسعير AVEVA Insight

اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات AVEVA Insight

G2: 4.3/5 (3 مراجعات)

4.3/5 (3 مراجعات) Capterra: لا توجد مراجعات

استخدام برنامج البناء بالذكاء الاصطناعي لمواقع عمل أكثر كفاءة

أعادت التطورات التكنولوجية تشكيل صناعة البناء والتشييد. وعلى مدار العامين الماضيين، استحوذ دور برامج الذكاء الاصطناعي على الأضواء حقًا. وقد أظهرت حلول برامج الذكاء الاصطناعي العشرة الرائعة التي استكشفناها اليوم القوة التحويلية للتكنولوجيا في هذه الصناعة.

إذا كنت مستعدًا لإحداث ثورة في طريقة إدارتك للمهام والتعاون مع فرق العمل والإشراف على المشاريع، فقد حان الوقت لاحتضان المستقبل مع ClickUp. جرب بنفسك كيف يمكن لمنصة إدارة المشاريع المتكاملة هذه أن تتكامل بسلاسة مع سير عمل البناء لديك وتعزز الإنتاجية بميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي. 💫 اشترك في ClickUp اليوم !