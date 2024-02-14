أفضل 10 بدائل ومنافسين لـ Procore في عام 2025

يعمل برنامج Procore لإدارة الإنشاءات منذ ما يقرب من عقدين من الزمن. وهذا وقت طويل جداً لتحويل صناعة ما واكتساب مكانة كواحدة من الشركات الرائدة في مجال إدارة الإنشاءات برنامج إدارة الإنشاءات !
عبر الشراء سواءً كانت شركتك في السنة الأولى أو الخامسة، فأنت بحاجة إلى برنامج للتعامل مع مشاريع اليوم مع التخطيط للمستقبل أيضاً. هناك بدائل Procore التي يمكن أن تكون أكثر ملاءمةً لـ المشروع والميزانية واحتياجات سير العمل.
في هذا الدليل، سنقوم بتسليط الضوء على أفضل 10 بدائل لـ Procure لزيادة خدماتك و علاقاتك مع العملاء !
ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Procore؟
إليك ما يجب أن تبحث عنه في بدائل Procore.
وجهات نظر متعددة
لضمان حصولك على عرض 360 درجة لتقدم المشروع، يجب أن يحتوي بديل Procore الذي تختاره على طرق عرض متعددة. هذه العروض الثلاثة هي بداية جيدة: التقويم، وجانت، و لوحات كانبان لمشروع البناء تتبع التقدم المحرز.
إدارة الجداول الزمنية للبناء في عرض جانت في ClickUp
وظيفة إدارة المشروع
سيحتوي أي برنامج جيد لإدارة الإنشاءات على ميزات مفصلة لإدارة المشاريع. يجب أن تتضمن هذه الميزات ما يلي إدارة المهام وتتبع الوقت، ولوحات معلومات الأنشطة، وتقدير التكاليف، وتقارير تقدم المشروع.
بوابة العميل أو إدارة علاقات العملاء إدارة الإنشاءات يكون الأمر أسهل عندما لا تضطر إلى الاعتماد على 101 أداة لإنجاز الأمور. لهذا السبب يجب أن يحتوي برنامجك على
إدارة علاقات العملاء (CRM) أو بوابة العميل . سيؤدي كلاهما إلى تبسيط التواصل وتسريع تقديم الطلبات وطلبات المعلومات ومشاركة المواصفات.
حدد الأدوات لتصور أي نوع من البيانات في لوحة معلومات ClickUp Dashboard
قوالب مبنية مسبقًا وقوالب مخصصة
إدارة مشاريع البناء عملية معقدة. باستخدام القوالب، يمكنك إعداد عمل قابل للتكرار حتى يتمكن فريقك من التركيز على المهام الصحيحة. من لوحات معلومات المشروع لسير العمل، قم بإنشاء أكبر عدد ممكن من قوالب الإنشاء للفرق والخدمات المختلفة.
أفضل 10 بدائل لبرنامج Procore
1. كليك أب
قم ببناء مخطط سير العمل المثالي وطريقة العرض المخصصة في ClickUp
ClickUp هو عبارة عن منصة إنتاجية شاملة ومتكاملة لتخصيصها كمشروع و برنامج إدارة الإنشاءات . باستخدام ClickUp، يمكنك إدارة مشروع كامل بدءًا من مرحلة ما قبل البيع وحتى تسليم المشروع للعملاء
كما أن ClickUp أكثر تنوعًا ليناسب كل أنواع المشاريع بفضل قائمة الميزات الواسعة ومجتمعه الكبير والتطوير المستمر للميزات الجديدة. وعلاوة على ذلك، يتميز ClickUp بخطة مجانية مع كل الوظائف التي تحتاجها لإدارة مشروع إنشائي. جرّب قالب إدارة الإنشاءات الخاص بـ ClickUp
التعاون في مفاهيم التصميم لبناء المواصفات في ClickUp Docs
ميزات ClickUp
- أكثر من 15 طريقة عرض قابلة للتخصيص ، بما في ذلك التقويم وكانبان وجانت والجدول الزمني والمزيد
- سلس والتعاون في الوقت الحقيقي مع فريقك أو الموردين
- قم بتعليق أي مستند وإثباته مثل طلبات تقديم الطلبات والإرساليات
- تدفقات عمل مخصصة ومؤتمتة لإدارة العملاء أو الموارد أو المهام
- تفاصيل مخصصة لإنشاء تفاصيل شاملة للمشروع وحالتها
- لوحة التحكم ومشاركة المستندات مع ضوابط شاملة للأذونات والصلاحيات
- التعاون في إنشاء المستندات في الوقت الفعلي باستخداممستندات ClickUp
- معادلات حسابية وصيغ مخصصة لتقدير التكاليف وتتبع الميزانية
- مؤقِّت عالمي لتتبع وقت فريقك
- ClickUp AI إلىإدارة مشاريع البناء باستخدام الذكاء الاصطناعي
- ميزات إدارة الإنشاءات متوفرة على نظام Mac وأندرويد
إيجابيات #### ClickUp
- أكثر من 1,000 عملية تكامل للاتصال بأدوات إدارة المشاريع المفضلة لديك
- الكثير منقوالب إدارة الإنشاءات لإنشاء الجداول الزمنية وسير العمل ولوحات معلومات المشروع بسرعة
- ربط مهام سير العمل ولوحات المعلومات ومساحات العمل بالروابط والعلاقات التبعية
- تطبيق جوال لإدارة المشاريع أثناء التنقل بوظائف غير متصلة بالإنترنت
- واجهة بسيطة
سلبيات ClickUp
- منحنى التعلّم بسبب عدد الميزات المتاحة ومستوى قابلية التخصيص
تسعير #### ClickUp
- خطة مجانية للأبد
- خطة غير محدودة: 7 دولارات شهريًا لكل عضو
- خطة الأعمال: 12 دولارًا شهريًا لكل عضو
خطة المؤسسات: الاتصال بالمبيعات
ClickUp تقييمات العملاء
- G2: 4.7/5 (أكثر من 4700 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3000 تقييم)
2. بيلديرتريند
عبر اتجاه البناء Buildertrend هو برنامج لإدارة الإنشاءات قائم على السحابة لبناة المنازل والمقاولين المتخصصين ومُعيدي البناء. على عكس Procore، الذي يركز أكثر على الجانب الإداري للأشياء، يركز Buildertrend أكثر على العميل و إدارة المقاول . ومع ذلك ، فإنه يحتوي على أدوات إدارة المشروع والتعاون الأساسية لإكمال مشروع البناء.
يعد Buildertrend أكثر ملاءمة لشركات الإنشاءات الصغيرة والمتوسطة الحجم، في حين أن Procore أكثر تنوعًا ليناسب المؤسسات الأكبر حجمًا.
ميزات Buildertrend
- إدارة مالية شاملة، بما في ذلك المدفوعات والعروض والفواتير عبر الإنترنت,أوامر الشراءوالتقديرات والفواتير والتقارير المالية المتقدمة
- تواصل سلس مدعوم ببوابة العميل والرسائل والحسابات الفرعية والمستندات ومشاركة الصور
- إدارة المشاريع الإنشائية أصبحت ممكنة من خلالجداول البناء، وأوامر التغيير، وتتبع الوقت، والمهام، والسجلات اليومية، وإدارة التقويم، وما إلى ذلك.
- إدارة المبيعات ومراحل ما قبل التعاقد بمساعدة إدارة علاقات العملاء، والتسويق المدمج عبر البريد الإلكتروني، وجدولة المواعيد، وإنشاء العروض وإدارتها
إيجابيات Buildertrend
- إدارة علاقات العملاء القوية لمتابعة العملاء المحتملين وإدارة مركزية للعملاء
- حلول مؤتمتة للإقلاع والتقدير
- دعم العملاء المفيد
- كل منتج أساسي لإدارة المشاريع من البداية إلى النهاية
سلبيات Buildertrend
- واجهة غير متقنة على تطبيق Buildertrend للجوال
- غالبًا ما تكون بطيئة ومليئة بالأخطاء
- وظائف تقليدية إلى حد ما لإدارة المهام
تسعير Buildertrend
لدى Buildertrend نموذج تسعير بسعر ثابت مع ثلاث خطط.
- أساسي: 99 دولارًا شهريًا
- متقدمة: 399 دولارًا شهريًا
- كامل: 899 دولاراً شهرياً
تقييمات عملاء Buildertrend
- G2: 3.8 (أكثر من 50 تقييم)
- Capterra: 4.5 (1500 تقييم)
3. الأسلاك الدوارة
عبر فيلد واير يعد Fieldwire أحد أشهر بدائل Procore ويصف نفسه بأنه "منصة إدارة مواقع العمل لفرق البناء" الهدف من Fieldwire هو مساعدة فرق صناعة البناء والتشييد على المواءمة بين الميدان والمكتب من أي جهاز. هناك الكثير من أوجه التشابه بين كل من Procore و Fieldwire. ومع ذلك، قد يكون نموذج تسعير Fieldwire أكثر ملاءمة للفرق الأصغر حجماً. بالإضافة إلى ذلك، يجد معظم المتخصصين في مجال الإنشاءات أن إعداد واستخدام Fieldwire أسهل من Procore.
ميزات Fieldwire
- جدولة فرق العمل والمهام
- المراسلة في الوقت الفعلي لإبقاء مديري المشروع والعملاء على اطلاع على المشروع
- سرد قصة المشروع وتتبع المهام باستخدام مرفقات الصور والملفات
- الإصدار والربط التلقائي لرسم البناء على أي جهاز
- تطبيق الهاتف المحمول مع إمكانيات التحرير دون اتصال بالإنترنت
- عارض BIM مع البيانات الوصفية للنموذج ثلاثي الأبعاد وقياسات متعددة العناصر
- تطبيق القوائم الناقصة لإجراء عمليات تفتيش دقيقة وعمليات تجول وإغلاق أسرع
- استمارات رقمية وقابلة للتعبئة لطلبات تقديم الطلبات وإعداد التقارير اليومية والجداول الزمنية وطلبات الفحص
محترفي Fieldwire
- كانبان والتقويم وعروض جانت لتتبع جداول المشروع
- إشعارات لتحديثات حالة المهام
- سهولة الوصول إلى المستندات والرسومات بفضل الربط التلقائي للرسومات
- التعليقات التوضيحية من خلال الملاحظات والصور ومقاطع الفيديو المرفقة
- تقارير مفصلة لإدارة المستندات
- تعديل الدُفعات لتوفير الوقت
- منصة مركزية تربط نظامك البيئي لموقع العمل بالكامل
سلبيات #### Fieldwire
- أداة رسم متقطعة وملاحظات مكتوبة بخط اليد
- يفتقر إلى وظيفة البحث عن النص
- لا يمكنك نسخ المهام وبياناتها إلى مشروع آخر
- عمليات تكامل محدودة
تسعير #### تسعير Fieldwire
- أساسي: مجاناً للأبد مع حد أقصى لثلاثة مشاريع
- محترف: 29 دولارًا لكل مستخدم شهريًا
- الأعمال: 49 دولارًا لكل مستخدم شهريًا
- الممتاز: 89 دولارًا لكل مستخدم شهريًا
تقييمات العملاء #### تقييمات عملاء Fieldwire
- G2: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)
- Capterra: 4.6/5 (أكثر من 80 تقييم)
4. أوراكل بريمافيرا
عبر أوراكل بريمافيرا أوراكل بريمافيرا أوراكل بريمافيرا موجود منذ فترة أطول من معظم بدائل بروكور في هذه القائمة. تدمج منصة إدارة الإنشاءات هذه إدارة المشاريع, تخفيف المخاطر وتوفير الموارد، وإدارة المحافظ، والجدولة. بالمقارنة مع Procore، يُعد Oracle Primavera أكثر تطورًا بالنسبة لصناعة الإنشاءات بفضل مجموعة واسعة من الميزات.
ميزات أوراكل بريمافيرا
- تمثيل بياني للأدوار واستخدام الموارد
- تحليل ماذا لو لاستكشاف السيناريوهات
- وصول آمن متعدد المستخدمين إلى الجدول الزمني
- جدولة مشاريع متعددة في وقت واحد
- واجهات أعضاء الفريق للمساعدة في جمع تحديثات الحالة
- إدارة المعلومات
- التعاون الميداني وإعداد التقارير وجدولة القوى العاملة
- التكامل المحاسبي
محترفو أوراكل بريمافيرا
- ميزة تخطيط الموارد المفيدة والفعالة
- ميزات شاملة ومتطورة للمشاريع واسعة النطاق
- ميزات الذكاء التنبؤي لتحديد المخاطر والتخفيف من حدتها
- خاصية التسيير التلقائي للموارد المتكاملة لربط الميدان والمكتب بسلاسة
سلبيات أوراكل بريمافيرا
- صعب الاستخدام ويتطلب تدريباً مكثفاً وشهادات اعتماد
- مكلف للغاية حتى بالنسبة للشركات الكبيرة
- قد تبدو غير جمالية لبعض المستخدمين نظرًا لأن أوراكل تركز على النتيجة أكثر من تركيزها على الجماليات
تسعير Oracle Primavera
يتوفر التسعير فقط عند الطلب من خلال Oracle Primavera.
تقييمات عملاء Oracle Primavera
- G2: 4.4/5 (أكثر من 350 تقييمًا)
- Capterra: 4.4/5 (أكثر من 100 تقييم)
5. ستاك
عبر ستاك يصف موقع STACK نفسه بأنه "نظام الإقلاع والتقدير الكل في واحد القائم على السحابة للمقاولين المحترفين." باستخدام STACK، يمكنك إدارة المواصفات ووثائق المشروع وعمليات الإقلاع بشكل أسرع، وإنشاء مقترحات وتقديرات مخصصة، والتعاون مع فريقك بأكمله. على عكس Procore، الذي يوازن بين التخطيط والتنفيذ، يركز STACK بشكل أكبر على التخطيط لما قبل البناء وإدارة العميل.
ميزات STACK
- لوحة معلومات النشاط
- أداة العد التلقائي لتخطيط المواد وتقديرات الموارد
- تتكامل مع الصور من Google Earth
- التقويم لعرض المشاريع القادمة حسب تاريخ الاستحقاق
- وظيفة البحث للعثور على المشاريع السابقة بسرعة
إيجابيات #### STACK
- مكتبة كاملة من المشاريع المبنية مسبقًا وقواعد بيانات المواد المخصصة
- دعم وتدريب رائع للعملاء
- متعدد الاستخدامات وسهل الاستخدام
- خطة مجانية مع إدارة عملية ما قبل الإنشاء الأساسية
سلبيات STACK
- تخصيص محدود لواجهة المستخدم
- خطة متميزة باهظة الثمن
تسعير STACK
تقدم STACK باقة مجانية وثلاث باقات متميزة أخرى بسعر ثابت.
- مجانية: مشروعان متزامنان و10 عمليات إقلاع لكل مشروع
- بداية: 2,499 دولارًا سنويًا
- تنمو: 5,499 دولارًا سنويًا
- البناء: أسعار مخصصة
STACK تقييمات العملاء
- G2: 3.8/5 (أكثر من 10 تقييمات)
- Capterra: 4.5/5 (أكثر من 1,200 تقييم)
6. ريد تيم
عبر الفريق الأحمر كمنافس شهير لـ Procore، تمكّنك RedTeam من إدارة مشاريع البناء في أي مكان وزمان من خلال منصتها السحابية. هذا برنامج إدارة المشاريع يتيح لك التخطيط لكل شيء بدءاً من مرحلة ما قبل البناء وحتى تسليم المشروع.
بينما تم تصميم Procore للعديد من الأشخاص، بما في ذلك المالكون والمقاولون العامون والمقاولون من الباطن، فإن RedTeam مصمم خصيصًا للمقاولين العامين. كما يقدم RedTeam تحليل ماذا لو لم يكن Procore كذلك. وأخيراً، فإن دعم عملاء RedTeam أسرع وأكثر عملية.
ميزات #### ميزات RedTeam
- وحدة مالية لتقدير التكاليف
- إدارة علاقات العملاء المتكاملة
- الفوترة وإعداد الفواتير
- إدارة سير العمل لتسهيل تخطيط المشروع وإدارته
- علامة تبويب التعاون لمشاركة المستندات وطلب الملاحظات
- ملخصات المشروع للوصول بشكل أسرع إلى تفاصيل المشروع
محترفو ريد تيم
- عمليات ووظائف منهجية حتى لا يفلت أي شيء من بين يديك
- ميزات لتسهيل إدارة كل مرحلة من مراحل المشروع
- قوالب مستندات البناء لتسريع طلبات المعلومات والتعريفات والتحديثات
- إنشاء تقارير شاملة عن تكاليف العمل بنقرة واحدة
- دعم سريع للعملاء
سلبيات ريد تيم
- يمكن أن يكون مرهقًا في التخصيص والتنفيذ
- ميزات محدودة على تطبيق ReadTeam للهواتف المحمولة
تسعير #### تسعير RedTeam
تتوفر الأسعار عند الطلب من خلال RedTeam.
تقييمات عملاء RedTeam
- G2: 4.5/5 (أكثر من 20 تقييم)
- Capterra: 4.2/5 (190+ تقييم)
7. نيوفورما
عبر نيوفورما يعد Newforma بديلاً لبرنامج Procore الذي يمكّن المهندسين والمعماريين من جعل معلومات وبيانات المشروع مركزية. وبفضل منصتها المخصصة لإدارة معلومات المشروع (PIM)، تدعم Newforma إدارة المعلومات بشكل أفضل من Procore للمهنيين في قطاع الإنشاءات.
ميزات Newforma
- رؤية واحدة وموحدة لجميع معلومات مشروعك
- تتبع رسائل البريد الإلكتروني المودعة في المشروع بسهولة
- سير العمل الآلي لإدارة الإنشاءات
- إصدار المستندات والتحكم المرن في أذونات الوصول
- اتصال سلس بالميدان مما يسمح باستيراد الصور وقوائم التثقيب وما إلى ذلك.
- منتديات الرسائل ومحاضر الاجتماعات لتسهيل التعاون
إيجابيات نيوفورما
- عدد غير محدود من المستخدمين في حساب مشروع واحد
- تدفقات عمل مرنة وبديهية لتقديم الطلبات وطلبات تقديم الطلبات
- سهولة فائقة في تنظيم المعلومات وإعداد الأذونات
- واجهة مستخدم حديثة وسهلة الاستخدام
- وظائف بحث واسعة النطاق، بما في ذلك المستندات المسطحة والتعرف الضوئي على الحروف (OCR)
سلبيات نيوفورما
- تتأخر نيوفورما في بعض الأحيان
- أدوات ترميز محدودة
- صعوبة في إعداد واستخدام تطبيق الهاتف المحمول
- يستغرق إصدار التحديثات والميزات الجديدة وقتاً طويلاً
تسعير نيوفورما #### تسعير نيوفورما
الأسعار متاحة فقط عند الطلب من خلال Newforma.
تقييمات عملاء Newforma
- G2: 4/5 (أكثر من 90 تقييمًا)
- Capterra: 3.8/5 (أكثر من 5 تقييمات)
8. رئيس عمال المقاولات
عبر رئيس العمال المقاول بالمقارنة مع معظم بدائل Procore في هذه القائمة، فإن برنامج Contractor Foreman هو برنامج لإدارة الإنشاءات بأسعار معقولة. تحتوي هذه المنصة أيضًا على بوابة عملاء غنية بالميزات لتبسيط جمع تفاصيل المشروع والتواصل مع العملاء. أيضًا، على عكس Procore، يعد برنامج Contractor Foreman مناسبًا بشكل أفضل للفرق الصغيرة والمتوسطة الحجم.
ميزات برنامج فورمان للمقاول
- عرض جانت والتقويم والجدول الزمني لمراجعة تقدم المشروع
- جدولة الطاقم والمهام
- إدارة العطاءات
- إدارة المقاول من الباطن
- البطاقات الزمنية مع تتبع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)
- كاتب المستندات والنماذج وقوائم المراجعة القابلة للتحرير لطلبات تقديم العروض وتخطيط المهام
- تتبع تكاليف المشروع
- لوحة معلومات النشاط للحصول على عرض سريع لحالة المهام والتحديثات
- مرنة وقابلة للتخصيص لتناسب المشروع
إيجابيات رئيس عمال المقاول
- أسعار معقولة تناسب الفرق الصغيرة
- تدريب خاص مجاني يتراوح ما بين ساعتين وثماني ساعات حسب الخطة
- تحديثات مستمرة وتطويرات للميزات
مساوئ مقاول فورمان
- تطبيق جوال مرهق
- التقارير الأساسية
- عمليات التكامل إشكالية ويصعب إعدادها
تسعير #### تسعير فورمان المقاول
يحتوي برنامج "فورمان المقاول" على أربع خطط مدفوعة بسعر موحد، ولكل خطة نسخة تجريبية مجانية.
- عادية: 49 دولاراً شهرياً
- بالإضافة: 87 دولارًا شهريًا
- محترف: 123 دولارًا شهريًا
- غير محدود: 148 دولاراً شهرياً
تقييمات العملاء #### تقييمات العملاء
- G2: 4.6/5 (أكثر من 60 تقييم)
- Capterra: 4.5/5 (أكثر من 300 تقييم)
9. كوكونكسترا
عبر CoConstruct CoConstruct هو أحد أكثر منافسي Procore شيوعًا. تم تصميم CoConstruct لفرق البناء وإعادة تصميم المنازل. يعمل برنامج إدارة البناء هذا على تسهيل إدارة العملاء والمقاولين والمشاريع. كما أنه يحتوي على واحدة من أكثر وحدات الاتصال شمولاً لتعزيز التواصل أثناء تخطيط وتنفيذ مشاريع البناء.
ميزات برنامج CoConstruct
- تتبع نشاط موقع العمل لشركات الإنشاءات
- حسابات فرعية لتحسين الكفاءة والتعاون
- إدارة العروض دون عناء
- إدارة علاقات العملاء لإدارة وتتبع العملاء المحتملين
- إدارة مبسطة للجداول الزمنية مع تتبع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)
- حلول مالية تشمل الفواتير والمدفوعات السريعة عبر الإنترنت وتقارير الرواتب وتقدير ميزانية المشروع
- أمر التغيير وتتبع النفقات
CoConstruct الايجابيات
- قوالب مسبقة الصنع قابلة للتخصيص
- دعم العملاء المباشر
- بوابة مركزية لجميع عناصر المشروع
سلبيات CoConstruct
- يمكن أن تكون مربكة للغاية بسبب ميزاتها الشاملة
- غالباً ما تكون بطيئة، خاصة مع وجود كميات كبيرة من البيانات أو مشاريع متعددة
- على الرغم من سهولة استخدام واجهة المستخدم، إلا أنها تبدو قديمة بعض الشيء
تسعير CoConstruct
تقدم CoConstruct ثلاث خطط مدفوعة بسعر ثابت:
- الأساسية: 99 دولارًا شهريًا
- متقدمة: 399 دولارًا شهريًا
- كاملة: 899 دولارًا شهريًا
CoConstruct تقييمات العملاء
- G2: 4.5/5 (أكثر من 15 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 800 تقييم)
10. كوريكون
عبر كوريكون Corecon هي أداة إدارة إنشاءات مصممة للمهندسين وشركات الإنشاءات. تتمثل إحدى الميزات المفيدة في Corecon في المعالجات المدمجة التي تعمل على أتمتة لوحات المعلومات وسير العمل والمهام من أجل توفير الوقت وتقديم المعلومات بشكل أسرع. مقارنةً بـ Procore، يتمتع Corecore بوظائف أكثر قوة لإدارة المشاريع.
ميزات #### كوريكون
- لوحات معلومات قياسية ومخصصة لأي تفاصيل المشروع
- تتيح بوابة TeamLink Portal للفرق وأصحاب المصلحة الخارجيين عرض سجلات المشروع وتعديلها
- محاضر الاجتماعات لإبقاء الجميع على اطلاع
- خاصية المراسلات لمشاركة الإرساليات وطلبات المعلومات والمشكلات واليوميات
- قوائم مراجعة مراقبة الجودة
- قوائم المراجعة
كوريكون المحترفين
- يضم العديد من الميزات الأساسية مثل طلبات تقديم الطلبات والتقديمات وإدارة المهام في منصة واحدة
- سلسلة تدريب وندوات عبر الإنترنت لتعريف المستخدمين الجدد بالمنصة
- حديثة وسهلة الاستخدام
- يتكامل بسلاسة مع البرامج الأخرى لتوسيع الوظائف
سلبيات كوريكون
- يصعب إتقانه للمبتدئين
- وظائف تطبيق الهاتف المحمول محدودة
تسعير كوريكون
تتوفر الأسعار عند الطلب من خلال Corecon.
كوريكون تقييمات العملاء
- G2: 3.9/5 (أكثر من 40 تقييم)
- Capterra: 3.6/5 (أكثر من 15 تقييم)
المكافأة:_ مقابلة مدير مشروع الإنشاءات
ClickUp: بديل Procore الذي لا يكلفك الكثير من المال
ليس سراً أن بدائل Procore هذه مثيرة للإعجاب. لديهم ميزات إدارة البناء الأساسية، ومعظمها موجود منذ سنوات. ومع ذلك ، إذا كنت لا تكسر البنك بخطط متميزة باهظة الثمن ، فأنت ترضى بواجهات مستخدم صعبة الاستخدام ومعقدة تستغرق وقتًا لإعدادها وتخصيصها.
وهنا يأتي دور ClickUp.
مع ClickUp، لا يجب أن تكون إدارة مشاريع البناء مكلفة أو محبطة! في الواقع، تحتوي باقة ClickUp المجانية للأبد على معظم ما تحتاجه لإدارة وتسليم مشاريع البناء الرائعة.
يمنحك ClickUp منصة سهلة الاستخدام وقوية في نفس الوقت لفرق الإنشاءات للمساعدة في إدارة المشاريع من اللبنة الأولى إلى الأخيرة. سيحب فريقك ومقاولوك وعملاؤك مدى سهولة وعصرية وبديهية ClickUp.
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