أفضل 10 بدائل ومنافسين لـ Procore في عام 2025

يعمل برنامج Procore لإدارة الإنشاءات منذ ما يقرب من عقدين من الزمن. وهذا وقت طويل جداً لتحويل صناعة ما واكتساب مكانة كواحدة من الشركات الرائدة في مجال إدارة الإنشاءات برنامج إدارة الإنشاءات !

عبر الشراء سواءً كانت شركتك في السنة الأولى أو الخامسة، فأنت بحاجة إلى برنامج للتعامل مع مشاريع اليوم مع التخطيط للمستقبل أيضاً. هناك بدائل Procore التي يمكن أن تكون أكثر ملاءمةً لـ المشروع والميزانية واحتياجات سير العمل.

في هذا الدليل، سنقوم بتسليط الضوء على أفضل 10 بدائل لـ Procure لزيادة خدماتك و علاقاتك مع العملاء !

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Procore؟

إليك ما يجب أن تبحث عنه في بدائل Procore.

وجهات نظر متعددة

لضمان حصولك على عرض 360 درجة لتقدم المشروع، يجب أن يحتوي بديل Procore الذي تختاره على طرق عرض متعددة. هذه العروض الثلاثة هي بداية جيدة: التقويم، وجانت، و لوحات كانبان لمشروع البناء تتبع التقدم المحرز.

إدارة الجداول الزمنية للبناء في عرض جانت في ClickUp

وظيفة إدارة المشروع

سيحتوي أي برنامج جيد لإدارة الإنشاءات على ميزات مفصلة لإدارة المشاريع. يجب أن تتضمن هذه الميزات ما يلي إدارة المهام وتتبع الوقت، ولوحات معلومات الأنشطة، وتقدير التكاليف، وتقارير تقدم المشروع.

بوابة العميل أو إدارة علاقات العملاء إدارة الإنشاءات يكون الأمر أسهل عندما لا تضطر إلى الاعتماد على 101 أداة لإنجاز الأمور. لهذا السبب يجب أن يحتوي برنامجك على

إدارة علاقات العملاء (CRM) أو بوابة العميل . سيؤدي كلاهما إلى تبسيط التواصل وتسريع تقديم الطلبات وطلبات المعلومات ومشاركة المواصفات.

حدد الأدوات لتصور أي نوع من البيانات في لوحة معلومات ClickUp Dashboard

قوالب مبنية مسبقًا وقوالب مخصصة

إدارة مشاريع البناء عملية معقدة. باستخدام القوالب، يمكنك إعداد عمل قابل للتكرار حتى يتمكن فريقك من التركيز على المهام الصحيحة. من لوحات معلومات المشروع لسير العمل، قم بإنشاء أكبر عدد ممكن من قوالب الإنشاء للفرق والخدمات المختلفة.

أفضل 10 بدائل لبرنامج Procore

1. كليك أب

قم ببناء مخطط سير العمل المثالي وطريقة العرض المخصصة في ClickUp

ClickUp هو عبارة عن منصة إنتاجية شاملة ومتكاملة لتخصيصها كمشروع و برنامج إدارة الإنشاءات . باستخدام ClickUp، يمكنك إدارة مشروع كامل بدءًا من مرحلة ما قبل البيع وحتى تسليم المشروع للعملاء

كما أن ClickUp أكثر تنوعًا ليناسب كل أنواع المشاريع بفضل قائمة الميزات الواسعة ومجتمعه الكبير والتطوير المستمر للميزات الجديدة. وعلاوة على ذلك، يتميز ClickUp بخطة مجانية مع كل الوظائف التي تحتاجها لإدارة مشروع إنشائي. جرّب قالب إدارة الإنشاءات الخاص بـ ClickUp

التعاون في مفاهيم التصميم لبناء المواصفات في ClickUp Docs

ميزات ClickUp

أكثر من 15 طريقة عرض قابلة للتخصيص ، بما في ذلك التقويم وكانبان وجانت والجدول الزمني والمزيد

سلس و التعاون في الوقت الحقيقي مع فريقك أو الموردين

قم بتعليق أي مستند وإثباته مثل طلبات تقديم الطلبات والإرساليات

تدفقات عمل مخصصة ومؤتمتة لإدارة العملاء أو الموارد أو المهام

تفاصيل مخصصة لإنشاء تفاصيل شاملة للمشروع وحالتها

لوحة التحكم ومشاركة المستندات مع ضوابط شاملة للأذونات والصلاحيات

التعاون في إنشاء المستندات في الوقت الفعلي باستخدام مستندات ClickUp معادلات حسابية وصيغ مخصصة لتقدير التكاليف وتتبع الميزانية

مؤقِّت عالمي لتتبع وقت فريقك

ClickUp AI إلى إدارة مشاريع البناء باستخدام الذكاء الاصطناعي ميزات إدارة الإنشاءات متوفرة على نظام Mac وأندرويد



إيجابيات #### ClickUp

أكثر من 1,000 عملية تكامل للاتصال بأدوات إدارة المشاريع المفضلة لديك

الكثير من قوالب إدارة الإنشاءات لإنشاء الجداول الزمنية وسير العمل ولوحات معلومات المشروع بسرعة

ربط مهام سير العمل ولوحات المعلومات ومساحات العمل بالروابط والعلاقات التبعية

تطبيق جوال لإدارة المشاريع أثناء التنقل بوظائف غير متصلة بالإنترنت

واجهة بسيطة

سلبيات ClickUp

منحنى التعلّم بسبب عدد الميزات المتاحة ومستوى قابلية التخصيص

تسعير #### ClickUp

خطة مجانية للأبد

خطة غير محدودة : 7 دولارات شهريًا لكل عضو

: 7 دولارات شهريًا لكل عضو خطة الأعمال : 12 دولارًا شهريًا لكل عضو

: 12 دولارًا شهريًا لكل عضو خطة المؤسسات : الاتصال بالمبيعات ClickUp تقييمات العملاء

G2 : 4.7/5 (أكثر من 4700 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 4700 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3000 تقييم)

2. بيلديرتريند

عبر اتجاه البناء Buildertrend هو برنامج لإدارة الإنشاءات قائم على السحابة لبناة المنازل والمقاولين المتخصصين ومُعيدي البناء. على عكس Procore، الذي يركز أكثر على الجانب الإداري للأشياء، يركز Buildertrend أكثر على العميل و إدارة المقاول . ومع ذلك ، فإنه يحتوي على أدوات إدارة المشروع والتعاون الأساسية لإكمال مشروع البناء.

يعد Buildertrend أكثر ملاءمة لشركات الإنشاءات الصغيرة والمتوسطة الحجم، في حين أن Procore أكثر تنوعًا ليناسب المؤسسات الأكبر حجمًا.

ميزات Buildertrend

إدارة مالية شاملة، بما في ذلك المدفوعات والعروض والفواتير عبر الإنترنت, أوامر الشراء والتقديرات والفواتير والتقارير المالية المتقدمة

تواصل سلس مدعوم ببوابة العميل والرسائل والحسابات الفرعية والمستندات ومشاركة الصور

إدارة المشاريع الإنشائية أصبحت ممكنة من خلال جداول البناء ، وأوامر التغيير، وتتبع الوقت، والمهام، والسجلات اليومية، وإدارة التقويم، وما إلى ذلك.

إدارة المبيعات ومراحل ما قبل التعاقد بمساعدة إدارة علاقات العملاء، والتسويق المدمج عبر البريد الإلكتروني، وجدولة المواعيد، وإنشاء العروض وإدارتها

إيجابيات Buildertrend

إدارة علاقات العملاء القوية لمتابعة العملاء المحتملين و إدارة مركزية للعملاء حلول مؤتمتة للإقلاع والتقدير

دعم العملاء المفيد

كل منتج أساسي لإدارة المشاريع من البداية إلى النهاية

سلبيات Buildertrend

واجهة غير متقنة على تطبيق Buildertrend للجوال

غالبًا ما تكون بطيئة ومليئة بالأخطاء

وظائف تقليدية إلى حد ما لإدارة المهام

تسعير Buildertrend

لدى Buildertrend نموذج تسعير بسعر ثابت مع ثلاث خطط.

أساسي : 99 دولارًا شهريًا

: 99 دولارًا شهريًا متقدمة : 399 دولارًا شهريًا

: 399 دولارًا شهريًا كامل: 899 دولاراً شهرياً

تقييمات عملاء Buildertrend

G2 : 3.8 (أكثر من 50 تقييم)

: 3.8 (أكثر من 50 تقييم) Capterra: 4.5 (1500 تقييم)

3. الأسلاك الدوارة

عبر فيلد واير يعد Fieldwire أحد أشهر بدائل Procore ويصف نفسه بأنه "منصة إدارة مواقع العمل لفرق البناء" الهدف من Fieldwire هو مساعدة فرق صناعة البناء والتشييد على المواءمة بين الميدان والمكتب من أي جهاز. هناك الكثير من أوجه التشابه بين كل من Procore و Fieldwire. ومع ذلك، قد يكون نموذج تسعير Fieldwire أكثر ملاءمة للفرق الأصغر حجماً. بالإضافة إلى ذلك، يجد معظم المتخصصين في مجال الإنشاءات أن إعداد واستخدام Fieldwire أسهل من Procore.

ميزات Fieldwire

جدولة فرق العمل والمهام

المراسلة في الوقت الفعلي لإبقاء مديري المشروع والعملاء على اطلاع على المشروع

سرد قصة المشروع وتتبع المهام باستخدام مرفقات الصور والملفات

الإصدار والربط التلقائي لرسم البناء على أي جهاز

تطبيق الهاتف المحمول مع إمكانيات التحرير دون اتصال بالإنترنت

عارض BIM مع البيانات الوصفية للنموذج ثلاثي الأبعاد وقياسات متعددة العناصر

تطبيق القوائم الناقصة لإجراء عمليات تفتيش دقيقة وعمليات تجول وإغلاق أسرع

استمارات رقمية وقابلة للتعبئة لطلبات تقديم الطلبات وإعداد التقارير اليومية والجداول الزمنية وطلبات الفحص

محترفي Fieldwire

كانبان والتقويم وعروض جانت لتتبع جداول المشروع

إشعارات لتحديثات حالة المهام

سهولة الوصول إلى المستندات والرسومات بفضل الربط التلقائي للرسومات

التعليقات التوضيحية من خلال الملاحظات والصور ومقاطع الفيديو المرفقة

تقارير مفصلة لإدارة المستندات

تعديل الدُفعات لتوفير الوقت

منصة مركزية تربط نظامك البيئي لموقع العمل بالكامل

سلبيات #### Fieldwire

أداة رسم متقطعة وملاحظات مكتوبة بخط اليد

يفتقر إلى وظيفة البحث عن النص

لا يمكنك نسخ المهام وبياناتها إلى مشروع آخر

عمليات تكامل محدودة

تسعير #### تسعير Fieldwire

أساسي : مجاناً للأبد مع حد أقصى لثلاثة مشاريع

: مجاناً للأبد مع حد أقصى لثلاثة مشاريع محترف : 29 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 29 دولارًا لكل مستخدم شهريًا الأعمال : 49 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 49 دولارًا لكل مستخدم شهريًا الممتاز: 89 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

تقييمات العملاء #### تقييمات عملاء Fieldwire

G2 : 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 80 تقييم)

4. أوراكل بريمافيرا

عبر أوراكل بريمافيرا أوراكل بريمافيرا أوراكل بريمافيرا موجود منذ فترة أطول من معظم بدائل بروكور في هذه القائمة. تدمج منصة إدارة الإنشاءات هذه إدارة المشاريع, تخفيف المخاطر وتوفير الموارد، وإدارة المحافظ، والجدولة. بالمقارنة مع Procore، يُعد Oracle Primavera أكثر تطورًا بالنسبة لصناعة الإنشاءات بفضل مجموعة واسعة من الميزات.

ميزات أوراكل بريمافيرا

تمثيل بياني للأدوار واستخدام الموارد

تحليل ماذا لو لاستكشاف السيناريوهات

وصول آمن متعدد المستخدمين إلى الجدول الزمني

جدولة مشاريع متعددة في وقت واحد

واجهات أعضاء الفريق للمساعدة في جمع تحديثات الحالة

إدارة المعلومات

التعاون الميداني وإعداد التقارير وجدولة القوى العاملة

التكامل المحاسبي

محترفو أوراكل بريمافيرا

ميزة تخطيط الموارد المفيدة والفعالة

ميزات شاملة ومتطورة للمشاريع واسعة النطاق

ميزات الذكاء التنبؤي لتحديد المخاطر والتخفيف من حدتها

خاصية التسيير التلقائي للموارد المتكاملة لربط الميدان والمكتب بسلاسة

سلبيات أوراكل بريمافيرا

صعب الاستخدام ويتطلب تدريباً مكثفاً وشهادات اعتماد

مكلف للغاية حتى بالنسبة للشركات الكبيرة

قد تبدو غير جمالية لبعض المستخدمين نظرًا لأن أوراكل تركز على النتيجة أكثر من تركيزها على الجماليات

تسعير Oracle Primavera

يتوفر التسعير فقط عند الطلب من خلال Oracle Primavera.

تقييمات عملاء Oracle Primavera

G2 : 4.4/5 (أكثر من 350 تقييمًا)

: 4.4/5 (أكثر من 350 تقييمًا) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 100 تقييم)

5. ستاك

عبر ستاك يصف موقع STACK نفسه بأنه "نظام الإقلاع والتقدير الكل في واحد القائم على السحابة للمقاولين المحترفين." باستخدام STACK، يمكنك إدارة المواصفات ووثائق المشروع وعمليات الإقلاع بشكل أسرع، وإنشاء مقترحات وتقديرات مخصصة، والتعاون مع فريقك بأكمله. على عكس Procore، الذي يوازن بين التخطيط والتنفيذ، يركز STACK بشكل أكبر على التخطيط لما قبل البناء وإدارة العميل.

ميزات STACK

لوحة معلومات النشاط

أداة العد التلقائي لتخطيط المواد وتقديرات الموارد

تتكامل مع الصور من Google Earth

التقويم لعرض المشاريع القادمة حسب تاريخ الاستحقاق

وظيفة البحث للعثور على المشاريع السابقة بسرعة

إيجابيات #### STACK

مكتبة كاملة من المشاريع المبنية مسبقًا و قواعد بيانات المواد المخصصة دعم وتدريب رائع للعملاء

متعدد الاستخدامات وسهل الاستخدام

خطة مجانية مع إدارة عملية ما قبل الإنشاء الأساسية

سلبيات STACK

تخصيص محدود لواجهة المستخدم

خطة متميزة باهظة الثمن

تسعير STACK

تقدم STACK باقة مجانية وثلاث باقات متميزة أخرى بسعر ثابت.

مجانية : مشروعان متزامنان و10 عمليات إقلاع لكل مشروع

: مشروعان متزامنان و10 عمليات إقلاع لكل مشروع بداية : 2,499 دولارًا سنويًا

: 2,499 دولارًا سنويًا تنمو : 5,499 دولارًا سنويًا

: 5,499 دولارًا سنويًا البناء: أسعار مخصصة

STACK تقييمات العملاء

G2 : 3.8/5 (أكثر من 10 تقييمات)

: 3.8/5 (أكثر من 10 تقييمات) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 1,200 تقييم)

6. ريد تيم

عبر الفريق الأحمر كمنافس شهير لـ Procore، تمكّنك RedTeam من إدارة مشاريع البناء في أي مكان وزمان من خلال منصتها السحابية. هذا برنامج إدارة المشاريع يتيح لك التخطيط لكل شيء بدءاً من مرحلة ما قبل البناء وحتى تسليم المشروع.

بينما تم تصميم Procore للعديد من الأشخاص، بما في ذلك المالكون والمقاولون العامون والمقاولون من الباطن، فإن RedTeam مصمم خصيصًا للمقاولين العامين. كما يقدم RedTeam تحليل ماذا لو لم يكن Procore كذلك. وأخيراً، فإن دعم عملاء RedTeam أسرع وأكثر عملية.

ميزات #### ميزات RedTeam

وحدة مالية لتقدير التكاليف

إدارة علاقات العملاء المتكاملة

الفوترة وإعداد الفواتير

إدارة سير العمل لتسهيل تخطيط المشروع وإدارته

علامة تبويب التعاون لمشاركة المستندات وطلب الملاحظات

ملخصات المشروع للوصول بشكل أسرع إلى تفاصيل المشروع

محترفو ريد تيم

عمليات ووظائف منهجية حتى لا يفلت أي شيء من بين يديك

ميزات لتسهيل إدارة كل مرحلة من مراحل المشروع

قوالب مستندات البناء لتسريع طلبات المعلومات والتعريفات والتحديثات

إنشاء تقارير شاملة عن تكاليف العمل بنقرة واحدة

دعم سريع للعملاء

سلبيات ريد تيم

يمكن أن يكون مرهقًا في التخصيص والتنفيذ

ميزات محدودة على تطبيق ReadTeam للهواتف المحمولة

تسعير #### تسعير RedTeam

تتوفر الأسعار عند الطلب من خلال RedTeam.

تقييمات عملاء RedTeam

G2 : 4.5/5 (أكثر من 20 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 20 تقييم) Capterra: 4.2/5 (190+ تقييم)

7. نيوفورما

عبر نيوفورما يعد Newforma بديلاً لبرنامج Procore الذي يمكّن المهندسين والمعماريين من جعل معلومات وبيانات المشروع مركزية. وبفضل منصتها المخصصة لإدارة معلومات المشروع (PIM)، تدعم Newforma إدارة المعلومات بشكل أفضل من Procore للمهنيين في قطاع الإنشاءات.

ميزات Newforma

رؤية واحدة وموحدة لجميع معلومات مشروعك

تتبع رسائل البريد الإلكتروني المودعة في المشروع بسهولة

سير العمل الآلي لإدارة الإنشاءات

إصدار المستندات والتحكم المرن في أذونات الوصول

اتصال سلس بالميدان مما يسمح باستيراد الصور وقوائم التثقيب وما إلى ذلك.

منتديات الرسائل ومحاضر الاجتماعات لتسهيل التعاون

إيجابيات نيوفورما

عدد غير محدود من المستخدمين في حساب مشروع واحد

تدفقات عمل مرنة وبديهية لتقديم الطلبات وطلبات تقديم الطلبات

سهولة فائقة في تنظيم المعلومات وإعداد الأذونات

واجهة مستخدم حديثة وسهلة الاستخدام

وظائف بحث واسعة النطاق، بما في ذلك المستندات المسطحة والتعرف الضوئي على الحروف (OCR)

سلبيات نيوفورما

تتأخر نيوفورما في بعض الأحيان

أدوات ترميز محدودة

صعوبة في إعداد واستخدام تطبيق الهاتف المحمول

يستغرق إصدار التحديثات والميزات الجديدة وقتاً طويلاً

تسعير نيوفورما #### تسعير نيوفورما

الأسعار متاحة فقط عند الطلب من خلال Newforma.

تقييمات عملاء Newforma

G2 : 4/5 (أكثر من 90 تقييمًا)

: 4/5 (أكثر من 90 تقييمًا) Capterra: 3.8/5 (أكثر من 5 تقييمات)

8. رئيس عمال المقاولات

عبر رئيس العمال المقاول بالمقارنة مع معظم بدائل Procore في هذه القائمة، فإن برنامج Contractor Foreman هو برنامج لإدارة الإنشاءات بأسعار معقولة. تحتوي هذه المنصة أيضًا على بوابة عملاء غنية بالميزات لتبسيط جمع تفاصيل المشروع والتواصل مع العملاء. أيضًا، على عكس Procore، يعد برنامج Contractor Foreman مناسبًا بشكل أفضل للفرق الصغيرة والمتوسطة الحجم.

ميزات برنامج فورمان للمقاول

عرض جانت والتقويم والجدول الزمني لمراجعة تقدم المشروع

جدولة الطاقم والمهام

إدارة العطاءات

إدارة المقاول من الباطن

البطاقات الزمنية مع تتبع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)

كاتب المستندات والنماذج وقوائم المراجعة القابلة للتحرير لطلبات تقديم العروض وتخطيط المهام

تتبع تكاليف المشروع

لوحة معلومات النشاط للحصول على عرض سريع لحالة المهام والتحديثات

مرنة وقابلة للتخصيص لتناسب المشروع

إيجابيات رئيس عمال المقاول

أسعار معقولة تناسب الفرق الصغيرة

تدريب خاص مجاني يتراوح ما بين ساعتين وثماني ساعات حسب الخطة

تحديثات مستمرة وتطويرات للميزات

مساوئ مقاول فورمان

تطبيق جوال مرهق

التقارير الأساسية

عمليات التكامل إشكالية ويصعب إعدادها

تسعير #### تسعير فورمان المقاول

يحتوي برنامج "فورمان المقاول" على أربع خطط مدفوعة بسعر موحد، ولكل خطة نسخة تجريبية مجانية.

عادية : 49 دولاراً شهرياً

: 49 دولاراً شهرياً بالإضافة : 87 دولارًا شهريًا

: 87 دولارًا شهريًا محترف : 123 دولارًا شهريًا

: 123 دولارًا شهريًا غير محدود: 148 دولاراً شهرياً

تقييمات العملاء #### تقييمات العملاء

G2 : 4.6/5 (أكثر من 60 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 60 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 300 تقييم)

9. كوكونكسترا

عبر CoConstruct CoConstruct هو أحد أكثر منافسي Procore شيوعًا. تم تصميم CoConstruct لفرق البناء وإعادة تصميم المنازل. يعمل برنامج إدارة البناء هذا على تسهيل إدارة العملاء والمقاولين والمشاريع. كما أنه يحتوي على واحدة من أكثر وحدات الاتصال شمولاً لتعزيز التواصل أثناء تخطيط وتنفيذ مشاريع البناء.

ميزات برنامج CoConstruct

تتبع نشاط موقع العمل لشركات الإنشاءات

حسابات فرعية لتحسين الكفاءة والتعاون

إدارة العروض دون عناء

إدارة علاقات العملاء لإدارة وتتبع العملاء المحتملين

إدارة مبسطة للجداول الزمنية مع تتبع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)

حلول مالية تشمل الفواتير والمدفوعات السريعة عبر الإنترنت وتقارير الرواتب وتقدير ميزانية المشروع

أمر التغيير وتتبع النفقات

CoConstruct الايجابيات

قوالب مسبقة الصنع قابلة للتخصيص

دعم العملاء المباشر

بوابة مركزية لجميع عناصر المشروع

سلبيات CoConstruct

يمكن أن تكون مربكة للغاية بسبب ميزاتها الشاملة

غالباً ما تكون بطيئة، خاصة مع وجود كميات كبيرة من البيانات أو مشاريع متعددة

على الرغم من سهولة استخدام واجهة المستخدم، إلا أنها تبدو قديمة بعض الشيء

تسعير CoConstruct

تقدم CoConstruct ثلاث خطط مدفوعة بسعر ثابت:

الأساسية: 99 دولارًا شهريًا

99 دولارًا شهريًا متقدمة: 399 دولارًا شهريًا

399 دولارًا شهريًا كاملة: 899 دولارًا شهريًا

CoConstruct تقييمات العملاء

G2 : 4.5/5 (أكثر من 15 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 15 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 800 تقييم)

10. كوريكون

عبر كوريكون Corecon هي أداة إدارة إنشاءات مصممة للمهندسين وشركات الإنشاءات. تتمثل إحدى الميزات المفيدة في Corecon في المعالجات المدمجة التي تعمل على أتمتة لوحات المعلومات وسير العمل والمهام من أجل توفير الوقت وتقديم المعلومات بشكل أسرع. مقارنةً بـ Procore، يتمتع Corecore بوظائف أكثر قوة لإدارة المشاريع.

ميزات #### كوريكون

لوحات معلومات قياسية ومخصصة لأي تفاصيل المشروع

تتيح بوابة TeamLink Portal للفرق وأصحاب المصلحة الخارجيين عرض سجلات المشروع وتعديلها

محاضر الاجتماعات لإبقاء الجميع على اطلاع

خاصية المراسلات لمشاركة الإرساليات وطلبات المعلومات والمشكلات واليوميات

قوائم مراجعة مراقبة الجودة

قوائم المراجعة

كوريكون المحترفين

يضم العديد من الميزات الأساسية مثل طلبات تقديم الطلبات والتقديمات وإدارة المهام في منصة واحدة

سلسلة تدريب وندوات عبر الإنترنت لتعريف المستخدمين الجدد بالمنصة

حديثة وسهلة الاستخدام

يتكامل بسلاسة مع البرامج الأخرى لتوسيع الوظائف

سلبيات كوريكون

يصعب إتقانه للمبتدئين

وظائف تطبيق الهاتف المحمول محدودة

تسعير كوريكون

تتوفر الأسعار عند الطلب من خلال Corecon.

كوريكون تقييمات العملاء

G2 : 3.9/5 (أكثر من 40 تقييم)

: 3.9/5 (أكثر من 40 تقييم) Capterra: 3.6/5 (أكثر من 15 تقييم)

المكافأة:_ مقابلة مدير مشروع الإنشاءات

ClickUp: بديل Procore الذي لا يكلفك الكثير من المال

ليس سراً أن بدائل Procore هذه مثيرة للإعجاب. لديهم ميزات إدارة البناء الأساسية، ومعظمها موجود منذ سنوات. ومع ذلك ، إذا كنت لا تكسر البنك بخطط متميزة باهظة الثمن ، فأنت ترضى بواجهات مستخدم صعبة الاستخدام ومعقدة تستغرق وقتًا لإعدادها وتخصيصها.

وهنا يأتي دور ClickUp.

مع ClickUp، لا يجب أن تكون إدارة مشاريع البناء مكلفة أو محبطة! في الواقع، تحتوي باقة ClickUp المجانية للأبد على معظم ما تحتاجه لإدارة وتسليم مشاريع البناء الرائعة.

يمنحك ClickUp منصة سهلة الاستخدام وقوية في نفس الوقت لفرق الإنشاءات للمساعدة في إدارة المشاريع من اللبنة الأولى إلى الأخيرة. سيحب فريقك ومقاولوك وعملاؤك مدى سهولة وعصرية وبديهية ClickUp.

جرِّب ClickUp مجانًا اليوم للاستمتاع بحلول إدارة مشاريع البناء السلسة والسريعة والبديهية!