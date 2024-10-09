أفضل 10 تطبيقات لجدول العمل للفرق في عام 2025 (مجاني &؛ مدفوع)

في أماكن العمل الحديثة، تبحث فرق العمل باستمرار عن طرق مبتكرة لتعزيز الإنتاجية وتبسيط التواصل وضمان التنسيق السلس. تطبيقات الجدولة هي الحل الأمثل لترويض فوضى جدول العمل هذه وتحسين الكفاءة على مستوى الفريق.

من تعيينات المهام السلسة والتحديثات في الوقت الفعلي إلى الإشعارات الذكية وإمكانيات التكامل، تضمن لك قائمة تطبيقات جداول العمل المنسقة لدينا العثور على التطبيق المثالي لسير عمل فريقك.

مع وضع ذلك في الاعتبار، قمنا بتجميع هذه القائمة الشاملة لأقوى 10 تطبيقات لجدول العمل وأكثرها سهولة في الاستخدام والمصممة لتلبية جميع احتياجات إدارة فريقك.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في تطبيقات جداول العمل؟

عندما يتعلق الأمر باختيار تطبيق جدول العمل المناسب لفريقك، هناك العديد من العوامل الرئيسية التي يجب مراعاتها لضمان الاندماج السلس في سير عملك.

سهولة الاستخدام: يمكن أن يؤدي تطبيق جدول العمل المعقد ذو المنحنى التعليمي الحاد إلى إعاقة الإنتاجية والتسبب في إحباط أعضاء الفريق

يمكن أن يؤدي تطبيق جدول العمل المعقد ذو المنحنى التعليمي الحاد إلى إعاقة الإنتاجية والتسبب في إحباط أعضاء الفريق ميزات تواصل قوية: تعاون الفريق الفعال أمر حيوي لأي مشروع ناجح. ابحث عن أداة تسهل التفاعلات السلسة بين أعضاء الفريق، مما يتيح مشاركة الملفات والتعليق والتحديثات في الوقت الفعلي

تعاون الفريق الفعال أمر حيوي لأي مشروع ناجح. ابحث عن أداة تسهل التفاعلات السلسة بين أعضاء الفريق، مما يتيح مشاركة الملفات والتعليق والتحديثات في الوقت الفعلي خيارات التخصيص: أنت بحاجة إلى تطبيق مرن بما يكفي لاستيعاب جداول الموظفين واحتياجاتهم الفريدة

أنت بحاجة إلى تطبيق مرن بما يكفي لاستيعاب جداول الموظفين واحتياجاتهم الفريدة التكامل السلس: الأفضل برنامج جدولة المهام يعمل مع الأدوات الأساسية الأخرى التي يستخدمها فريقك، مثل برامج الجدولة الأخرى، ومنصات إدارة المشاريع، وتطبيقات التقويم، وتطبيقات المراسلة

الأفضل برنامج جدولة المهام يعمل مع الأدوات الأساسية الأخرى التي يستخدمها فريقك، مثل برامج الجدولة الأخرى، ومنصات إدارة المشاريع، وتطبيقات التقويم، وتطبيقات المراسلة إمكانية الوصول عبر الهاتف المحمول: ابحث عن تطبيق لجدول العمل يوفر تطبيقاً موثوقاً على الهاتف المحمول، مما يمكّن أعضاء الفريق من البقاء على اطلاع دائم وإجراء التغييرات اللازمة على جدول عملهم أثناء التنقل

من خلال النظر بعناية في هذه العوامل، يمكنك اتخاذ قرار مستنير واختيار أفضل تطبيقات جدولة الموظفين التي تتماشى مع جداول الموظفين لديك، مما يعزز الإنتاجية والتواصل والتعاون على مستوى الفريق.

أفضل 10 تطبيقات وأدوات لجدولة العمل لاستخدامها في عام 2024

1. ClickUp

اطلع على أكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp لتخصيص سير عملك وفقًا لاحتياجاتك

ClickUp عبارة عن منصة إنتاجية شاملة مصممة للفرق والشركات من جميع الأحجام. طريقة عرض التقويم القوية هي أداة تنظيم مثالية لتصور أهداف الفريق وجداول العمل في موقع مركزي. وباعتباره برنامجًا مجانيًا لجدولة العمل، فإنه يوفر أيضًا مكتبة من قوالب الجداول الزمنية لتخصيص متطلبات جدولة الموظفين بكل سهولة.

اعتماد أداة جدولة المشروع مثل ClickUp ستنقل كفاءة شركتك إلى مستوى آخر وتحسن الإنتاجية الإجمالية!

ClickUp أفضل الميزات

مع عرض التقويم الخاص بـ ClickUp ، يمكنك الاحتفاظ بعلامات تبويب كاملة لجدولك الزمني وتكاليف العمالة وتصفية عرض المهام و تحديد أولويات مهامك على ClickUp، يمكن لأعضاء الفريق تعيين تذكيرات للمهام المهمة حتى لا يضطروا إلى تفويت مواعيد نهائية حرجة مرة أخرى

يسمح ClickUp للفرق بالتخطيط المسبق للمناوبات الأسبوعية ويسهّل حوسبة ساعات العمل عبرقالب جدول الموظفين ClickUp يتكامل ClickUp بسلاسة مع تقويم Google والأدوات الأخرى التي تبسط تخطيط الوقت وتخصيص عبء العمل

عروض ClickUp قوالب متعددة لجدول العمل مصممة خصيصًا لعملية الجدولة الخاصة بك، منجداول الفريق إلىالمخططون اليوميون وخطط العمل الشخصية

يحتوي ClickUp على مخطط جانت عرض لتصور العمل وجدولة الموظفين مع إجراء السحب والإفلات البسيط

قيود ClickUp

يمكن أن تستغرق قائمة ميزات ClickUp الواسعة بعض الوقت لتعلمها

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: التسعير المخصص متاح

التسعير المخصص متاح ClickUp AI متاح على جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

تقييمات عملاء ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 6,700 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 6,700 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3600 تقييم)

2. الإنسانية

عبر الإنسانية هيومانيتي هي عبارة عن منصة جدولة تستخدمها أكثر من 175,000 شركة كحل مستقل ل إدارة العمليات التجارية مثل التعامل مع عملية الجدولة وتكاليف العمالة والمناوبات والتوافر وطلبات الإجازات.

يساعد تطبيق Humanity، الذي استحوذت عليه شركة TCP للبرمجيات في عام 2020، القادة على مراقبة تكاليف العمالة وإدارة مخاطر الامتثال. كما يُمكِّن التطبيق العاملين من تخطيط وقتهم وتداول المناوبات وطلب الإجازات بكفاءة.

أفضل ميزات هيومانيتي

حلول قائمة على الطلب لجدولة الموظفين

قواعد قابلة للتخصيص وتحذيرات فورية من التعارض لضمان الامتثال لقانون العمل

إدارة المناوبات عبر الهاتف المحمول للجدولة أثناء التنقل وتتبع المناوبات

التكامل مع أفضل تطبيقات الجدولة، ومنصات إدارة رأس المال البشري (HCM)، و تطبيقات التقويم مثل تقويم Google

ميزة الساعة الزمنية لمراقبة حضور الموظفين ومنع التثقيب الزميل (قيام الموظفين بتسجيل زملائهم في العمل بدلاً منهم)

يتوفر إصدار تجريبي مجاني من برنامج الجدولة هذا

قيود الإنسانية

لا توجد ميزة لتقسيم الورديات

يصعب جدولة المناوبات القصيرة المتكررة مقارنة بالمناوبات الطويلة

يحتوي تطبيق الهاتف المحمول على ميزات أقل من تطبيق سطح المكتب

يمكن أن تصبح الإشعارات الفورية مربكة

تسعير #### هيومانيتي

تواصل مع هيومانيتي لمعرفة الأسعار

تقييمات عملاء هيومانيتي

G2: 4.3/5 (أكثر من 900 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 900 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 200 تقييم)

3. شيفت بورد ScheduleFlex

عبر شيفت بورد ScheduleFlex نظرًا للطلب المتزايد على برامج الجدولة الصديقة للعمال، تعمل Shiftboard على زيادة عملية جدولة الموظفين من خلال تسهيل تغطية المناوبات وزيادة الكفاءة الشاملة للشركات. تأسست الشركة في عام 2008 تطبيق الجدول الزمني يركز على مساعدة المؤسسات على بناء قوة عاملة مرنة وجدولة المناوبات لتحقيق أقصى قدر من التغطية وإرضاء الموظفين.

Shiftboard Shiftboard ScheduleFlex أفضل الميزات

تمكين أتمتة الجداول المرنة

يوفر أدوات فعالة لتخطيط الطلب على العمالة

يوفر حلولاً لإدارة الإجازات والجداول الزمنية

إدارة التغيير السريع ووظائف مشاركة العمال الاستباقية

يتصل بمنصات الجهات الخارجية باستخدام ملف مسطح وواجهة برمجة تطبيقات مفتوحة وأنظمة تكامل مبنية مسبقًا

اقتراحات الجدولة الذكية من خلال محرك التحسين

حاسبة عائد استثمار برنامج جدولة الموظفين

قيود Shiftboard ScheduleFlex

لا يتم تحديث المناوبات تلقائيًا دون تحديثها بشكل متكرر

صعوبة في جدولة نوبات العمل لساعات أطول

إنشاء تقارير مخصصة قد يكون صعباً بعض الشيء مقارنة بتطبيقات جدولة العمل الأخرى

تسعير Shiftboard Shiftboard ScheduleFlex

المؤسسة: طلب عرض توضيحي للتحدث إلى فريق Shiftboard ScheduleFlex والحصول على عرض أسعار

طلب عرض توضيحي للتحدث إلى فريق Shiftboard ScheduleFlex والحصول على عرض أسعار المؤسسة بلس: اطلب عرضًا توضيحيًا للتحدث إلى فريق Shiftboard ScheduleFlex والحصول على عرض أسعار

تقييمات عملاء Shiftboard ScheduleFlex

G2: 4.6/5 (أكثر من 50 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 50 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 200 تقييم)

4. FindMyShift

عبر FindMyShift FindMyShift هو أداة لجدولة العمل تساعد المؤسسات على إدارة طلبات المناوبات والتواصل وإدارة الموظفين من أي مكان. هذا التطبيق مفيد لتتبع الحضور، وجدولة المناوبات، وتتبع تكاليف العمالة، وتعاون الفريق، وغير ذلك الكثير.

أفضل ميزات FindMyShift

تذكيرات تلقائية وإشعارات بالمناوبات لتسهيل التوفيق بين جداول الموظفين المتعددة

ميزة تتبع الوقت لتتبع ساعات عمل الموظفين

طلب الإجازة بسهولة على FindMyShift

عملية جدولة السحب والإفلات متاحة

قيود FindMyShift

منحنى تعليمي حاد

قد تكون هناك حاجة إلى ملحقات جداول بيانات إضافية من حين لآخر لتحسين الجداول الزمنية

عدم التوافق مع أجهزة Apple

تسعير FindMyShift

مجاني: $0

$0 المبتدئين: 21 دولارًا/فريق/شهرًا

21 دولارًا/فريق/شهرًا الشركات: 33 دولاراً/فريق/شهرياً

33 دولاراً/فريق/شهرياً المؤسسات: 59 دولاراً/فريق/شهرياً

تقييمات عملاء FindMyShift

G2: 4.8/5 (أكثر من 2+ تقييم)

4.8/5 (أكثر من 2+ تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 800 تقييم)

5. النائب

عبر النائب يجعل النائب من السهل توصيل عبء العمل وجدولة الموظفين والبقاء منظمًا. يعمل البرنامج على تبسيط العمل الإداري ببضع نقرات فقط حتى تتمكن أنت وفريقك من التركيز على العمل المهم.

نائب #### أفضل الميزات

يتكامل بسلاسة مع العديد من برامج نقاط البيع والموارد البشرية وكشوف المرتبات وجدولة الموظفين

إصدار تطبيق الهاتف المحمول لجدولة الموظفين أثناء التنقل

واجهة سهلة الاستخدام تجعل جدولة الموظفين أمراً سهلاً للغاية

التواصل في الوقت الفعلي بين فرق العمل

أدوات الجداول الزمنية والساعة الزمنية لجدولة المناوبات

يقدم نسخة تجريبية مجانية لمدة 31 يوماً

قيود النائب

لوحة ألوان غير ملائمة للمستخدم، مما قد يسبب إجهادًا للعينين

ميزة الجدولة المستندة إلى الإيرادات بها خلل من وقت لآخر

تسعير النائب

الجدولة: 3.50 دولار/مستخدم/شهرياً

3.50 دولار/مستخدم/شهرياً الوقت والحضور: 3.50 دولار/مستخدم/شهرياً

3.50 دولار/مستخدم/شهرياً القسط: 4.90 دولار/مستخدم/شهرياً

4.90 دولار/مستخدم/شهرياً المؤسسة: اتصل بالمبيعات أو دعم العملاء للحصول على أسعار مخصصة

تقييمات عملاء النائب

G2: 4.6/5 (240+ تقييم)

4.6/5 (240+ تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 680 تقييم)

6. زومشيفت

عبر زوم شيفت ZoomShift هو تطبيق لجدولة مواعيد الموظفين يعمل على تغيير طريقة إدارة الشركات لموظفيها. من خلال ميزات لأتمتة طلبات الإجازات، والجداول الزمنية، وقوائم المناوبات، فإن المديرين الذين يستخدمون تطبيق الجدولة هذا يوفرون الوقت مقارنةً بأداء هذه المهام يدويًا.

ZoomShift أفضل الميزات

تخطيط المناوبة والتبديل بسهولة

يحتوي على إصدار تطبيق جدولة على الهاتف المحمول

إنشاء وإدارة جداول العمال في نفس الوقت

تنبيهات تذكيرية للاجتماعات

نسخة تجريبية مجانية قوية

وظيفة ساعة الوقت

قيود ZoomShift

لا توجد العديد من الميزات القابلة للتخصيص مقارنة بتطبيقات جدولة الموظفين الأخرى

لا توجد خطة مجانية متاحة لتطبيق الجدولة هذا

تسعير ZoomShift

المبتدئ: 2 دولار/عضو فريق/شهر

2 دولار/عضو فريق/شهر القسط: 4 دولار/عضو فريق/شهرياً

4 دولار/عضو فريق/شهرياً المؤسسات: حدد موعدًا لعرض توضيحي لطلب تسعير مخصص

تقييمات عملاء ZoomShift

G2: 4.8/5 (أكثر من 10 تقييمات)

4.8/5 (أكثر من 10 تقييمات) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 90 تقييم)

7. كاليندلي

عبر كاليندلي Calendly هو تطبيق لجدولة العمل يساعد الفرق على تخطيط الاجتماعات وجدولتها بكفاءة. ويتيح التطبيق للأشخاص حجز الاجتماعات بسهولة من خلال التحقق من توافر الموظفين في تقويم الطرف الآخر، مما يقلل من رسائل البريد الإلكتروني المتبادلة بحثاً عن الوقت المثالي. يسمح Calendly أيضاً للمستخدمين بتحديد عدد الأحداث المجدولة في اليوم، وإضافة وقت مؤقت، والتحكم في مدة الاجتماعات.

أفضل ميزات Calendly

روابط جدولة مخصصة

تكامل سلس مع أدوات العمل المختلفة مثل Zoom وSalesforce وHubspot وغيرها

القدرة على ضبط الاجتماعات بناءً على توافر الموظفين

سهولة حجز الاجتماعات عبر تقويم مشترك

تكامل قوي مع تقويم جوجل

يتوفر إصدار تجريبي مجاني وخطة أساسية مجانية

قيود تقويم كاليندلي

بعض الميزات غير متوفرة في إصدار الهاتف المحمول

صعوبة في تحرير الاجتماعات لمرة واحدة

تسعير #### تسعير Calendly

الأساسي: مجانًا دائمًا

مجانًا دائمًا أساسي: 8 دولارات/مقعد/شهرياً

8 دولارات/مقعد/شهرياً احترافي: 12 دولارًا/مقعد/شهرًا

12 دولارًا/مقعد/شهرًا الفرق: 16 دولاراً/مقعد/شهرياً

تقييمات عملاء كاليندلي

G2: 4.7/5 (أكثر من 1800 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 1800 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2700 تقييم)

8. وقت العمل

عبر وقت العمل WorkTime هو تطبيق لجدول العمل يعطي الأولوية لخصوصية الموظفين مع تتبع أنشطة الفريق ومراقبة النجاح بسلاسة. مع WorkTime، يمكن لأصحاب العمل تحسين تتبع الإنتاجية وخلق أجواء عمل داخل المكتب بغض النظر عن حواجز المسافة.

أفضل ميزات تطبيق WorkTime

مراقبة وقت الخمول والوقت النشط للموظفين

أسعار معقولة مقارنة بتطبيقات الجدولة الأخرى

يعزز خصوصية الموظفين من خلال منع لقطات الشاشة وتسجيل محتوى تطبيق التقويم

تقارير لوحة المتصدرين لزيادة مشاركة الموظفين

تتبع النشاط - خاصة للعاملين عن بُعد

قيود وقت العمل

منحنى التعلم الحاد

قد يكون من الصعب تخصيص تقارير جدول عمل الموظفين

تسعير #### تسعير WorkTime

مجاني: $0

$0 الأساسي: 5.99 دولار/شهرًا/الموظف

5.99 دولار/شهرًا/الموظف القسط: 7.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا/الموظف

7.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا/الموظف المؤسسة: 9.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا/الموظف

تقييمات العملاء #### WorkTime

G2: 4.6/5 (أكثر من 15 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 15 تقييم) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 70 تقييمًا)

9. حبال

عبر حبال Sling هو تطبيق لجدولة مواعيد الموظفين يساعد المؤسسات على تتبع نوبات عمل موظفيها وزيادة الإنتاجية وتقليل التغيب عن العمل. وبفضل خاصية التواصل مع فريق العمل الداخلي، فإن موظفيك على استعداد لتسجيل ارتفاع كبير في الإنتاجية.

Sling أفضل الميزات

المراسلة داخل التطبيق لأعضاء الفريق

منصة فائقة السهولة

سهولة تفويض المهام

تتبع وقت عمل الموظفين بسلاسة

قيود حبال

كثرة الإشعارات

صعوبة في تصفية المحادثات

تسعير #### Sling

مجاني: 0 دولار

0 دولار القسط: 1.70 دولار/مستخدم/شهريًا

1.70 دولار/مستخدم/شهريًا الشركات: 3.40 دولار/مستخدم/شهرياً

Sling تقييمات العملاء

G2: 4.4/5 (أكثر من 80 تقييمًا)

4.4/5 (أكثر من 80 تقييمًا) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 130 تقييم)

10. 7 شيفتات

عبر 7 نوبات 7Shifts هو تطبيق لجدولة المواعيد للمطاعم للعمل بفعالية أكبر مع جدولة بديهية وتتبع الوقت لتبسيط التواصل وتحسين النتائج. يعمل تطبيق 7 شيفتات كمطعم شامل لكل المطاعم منصة إدارة الموظفين -من تعيين الموظفين وتدريبهم إلى جدولة العمل وإدارته.

7 شيفتات أفضل الميزات

التواصل داخل التطبيق

دعم العملاء المتجاوب

جداول الموظفين القابلة للتتبع

سهولة جدولة المناوبات وطلبات الإجازات

قيود 7 ورديات

لا يوجد زر تحرير

ميزات محدودة لجدول العمل في الخطة المجانية

تسعير 7 ورديات 7

الشركة: مجانية

مجانية الإدخال: 29.99 دولارًا أمريكيًا/شهرًا/موقع (بحد أقصى 30 موظفًا)

29.99 دولارًا أمريكيًا/شهرًا/موقع (بحد أقصى 30 موظفًا) الأعمال: 69.99 دولارًا أمريكيًا/شهرًا/موقعًا لعدد غير محدود من الموظفين

69.99 دولارًا أمريكيًا/شهرًا/موقعًا لعدد غير محدود من الموظفين الذواقة: 135 دولارًا أمريكيًا/شهرًا/موقعًا لعدد غير محدود من الموظفين

7 شيفتات تقييمات العملاء

G2: 4.5/5 (أكثر من 90 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 90 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 1100 تقييم)

## اعتمد تطبيق جدول العمل لتعزيز إنتاجية فريقك

في عالم تطبيقات جدولة العمل، يعد ClickUp ملكًا! حيث تعمل واجهته البديهية على تبسيط المهام، ويضمن التعاون السلس، ويتيح جدولة عمل لا مثيل لها. باستخدام ClickUp، تستطيع المؤسسات إطلاق العنان للإنتاجية وتناغم سير العمل. ابدأ مع ClickUp اليوم !