أفضل 10 برامج لجدولة المهام لمديري المهام في 2025

قد تكون إدارة مهام الفريق ومواعيده النهائية ومشاريعه أمراً صعباً. وكلما كان المشروع أكثر تعقيداً، كلما أصبحت الجدولة أكثر صعوبة.

لكن لا تقلق! برنامج جدولة المهام هنا للمساعدة في أتمتة المهام المتكررة الشائعة، وتقديم كفاءات العملية وجدولة المهام، وتحسين كفاءة الفريق، والتأكد من عدم تفويت أي موعد نهائي.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برنامج جدولة المهام؟

في برمجيات جدولة المهام، ابحث عن الوظائف التي تناسب سير عملك بشكل أفضل. يجب أن تكون الأداة قابلة للتخصيص، بحيث لا تقتصر إمكانياتها على فريق واحد فقط. اختر أداة يمكن استخدامها من قبل فرق التسويق والمبيعات والبرمجيات لجدولة المهام.

فيما يلي بعض من أفضل الميزات التي يجب البحث عنها في مهمتك و أتمتة عبء العمل البرمجيات

إنشاء المهام وتعيينها : هل من السهل جدولة مهام متعددة وتعيينها بسرعة؟ تُعد ميزات الأتمتة ضرورية لجدولة المهام لجدولة المهام لاختصار العمل اليدوي المزدحم

: هل من السهل جدولة مهام متعددة وتعيينها بسرعة؟ تُعد ميزات الأتمتة ضرورية لجدولة المهام لجدولة المهام لاختصار العمل اليدوي المزدحم مرئيالجداول الزمنية للمشروع: هل يمكن للفرق فهم أولوياتهم وتبعياتهم في لمحة سريعة؟ أنت بحاجة إلى برنامج جدولة مرئي يمنح الجميع نظرة شاملة من 10,000 قدم

مثال على هيكل تقسيم العمل في عرض الجدول الزمني ClickUp

تحديد أولويات المهام : ما المهمة التي يجب معالجتها أولاً؟ تُعد ميزات تحديد الأولويات ضرورية لنجاح أتمتة عبء العمل حتى تتجنب الإفراط في العمل أو التقليل من عمل فريقك

: ما المهمة التي يجب معالجتها أولاً؟ تُعد ميزات تحديد الأولويات ضرورية لنجاح أتمتة عبء العمل حتى تتجنب الإفراط في العمل أو التقليل من عمل فريقك تقارير قوية : كيف تحلل كل ذلك؟ تمنحك أفضل أدوات جدولة المهام والوظائف كل شيء في تقرير مفصل مع تقسيمات بسيطة

: كيف تحلل كل ذلك؟ تمنحك أفضل أدوات جدولة المهام والوظائف كل شيء في تقرير مفصل مع تقسيمات بسيطة قدرات تعاون الفريق : هل يمكن لأي شخص جدولة المهام وهل سيتم تنبيه الجميع؟ أفضل برامج الجدولة تبقي الفرق على اتصال وبعيداً عن ثقوب البريد الإلكتروني السوداء

: هل يمكن لأي شخص جدولة المهام وهل سيتم تنبيه الجميع؟ أفضل برامج الجدولة تبقي الفرق على اتصال وبعيداً عن ثقوب البريد الإلكتروني السوداء جدولة المهام في الوقت الفعلي: هل يحتوي برنامج جدولة المهام على إمكانات السحب والإفلات لتغيير أعباء العمل وتحديثها بسرعة؟ تستخدم برامج جدولة الوظائف في الوقت الفعلي أتمتة أعباء العمل لتعيين التغييرات السريعة أو في اللحظة الأخيرة بشكل صحيح مع إمكانات معالجة الأخطاء لتجنب الجداول الزمنية غير الواقعية

ارتقِ بإدارة وقتك خطوة إلى الأمام مع طريقة عرض عبء العمل في ClickUp وشاهد كيف يقيس وقتك المقدر لكل مهمة مقابل الوقت الإجمالي في أسبوعك.

انتبه أيضًا إلى أهمية وجود واجهة سهلة الاستخدام، وميزات قابلة للتطوير، وقدرات تكامل سلسة في أداة جدولة المهام المتقدمة. ففي نهاية المطاف، يجب أن تناسب الأداة فريقك مثل القفازات، وليس العكس.

## أفضل 10 برامج لجدولة المهام لاستخدامها في عام 2024

1. انقر فوق

اطلع على أكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp لتخصيص سير عملك وفقًا لاحتياجاتك

مع ClickUp، لم تكن إدارة المهام أسهل من أي وقت مضى لأنها تحتوي على جميع الميزات التي قد تحتاجها كمحترف جدولة مهام متقدم.

صُمم ClickUp لتبسيط سير عملك، وهو أداة متقدمة لجدولة المهام مع ميزات رائعة لإنشاء المهام وتعيينها وتحديد أولوياتها.

يضمن لك برنامج جدولة المهام البديهي في المنصة أن تكون دائمًا على رأس قائمة مهامك جدول المشروع دون عناء تبديل السياق . باستخدام ClickUp، تصبح إدارة مشروع معقد أمرًا بسيطًا مثل إدارة قائمة مهامك اليومية.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر ClickUp الكثير من إدارة الأعمال و قوالب إدارة المهام مورد قوي لتعزيز إنتاجية فريقك على الرغم من الجداول الزمنية المعقدة. ومع عرض تقويم ClickUp ، يمكنك تصور جدولك الزمني ومهامك ومواعيدك النهائية، مما يتيح لك تصور جدولك الزمني ومهامك ومواعيدك النهائية بشكل أفضل ترتيب أولويات عملك وتجنب الاندفاع في اللحظة الأخيرة.

ClickUp أفضل الميزات

مهام ClickUp في قائمة ولوحة ومربع ومربع وتقويم وعرض مخطط جانت، اعتمادًا على أسلوب عملك

يبتهج مديرو المشاريع - ClickUp قوي بما يكفي ليكون بمثابة نقطة التنسيق المركزية لفريقك بأكمله

يعد تتبع الوقت المدمج مثاليًا لتتبع الإنتاجية ومعرفة ما إذا كانت المهام قد اكتملت في الوقت المقدر لها

تتكامل بسلاسة مع العديد من الأدوات الأخرى، حتى تتمكن من الاحتفاظ بجميع أعمالك في مكان واحد.

يتعرّف الذكاء الاصطناعي على مهامك المتكررة الشائعة ويُنشئ تلك المهام والمهام الفرعية لك

تتبّع المناقشات أو الملاحظات المحددة المتعلقة بالمهام مع التعليقات المخصصة حتى لا تضيع أي معلومات مهمة

تجعل قوالب المهام جدولة الأنشطة بسيطة مقارنةً بتطبيقات الإنتاجية الأخرى

قيود ClickUp

قد تربك المجموعة الواسعة من الميزات بعض المستخدمين في البداية

تأخيرات عرضية في المزامنة في الوقت الفعلي على الأجهزة المحمولة

قد يكون تخصيص الإشعارات للمشاريع الفردية معقداً بعض الشيء

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم شركة بالإضافة إلى : 19 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

: 19 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (2,000+ تقييم)

2. هيتاسك

عبر هيتاسك يوفر Hitask ميزات جدولة مهام بسيطة في حزمة سهلة الاستخدام. فهو يسهّل التعاون بسلاسة، مما يجعل جدولة المهام المعقدة وتتبع تقدم الفريق أمراً سهلاً للغاية.

تطبيق الأداة على الهاتف المحمول قوي وسهل الاستخدام، بحيث يمكنك إنشاء المهام أثناء التنقل. وبغض النظر عن مكان وجودك في العالم، فإن Hitask يوفر لك الدعم متعدد اللغات.

بالإضافة إلى برنامج إدارة المهام يوفر Hitask مهامًا مرمزة بالألوان ومزامنة تقويم Google، مما يجعله خيارًا جذابًا وعمليًا لإدارة المهام. وتعزز وظائف مشاركة الملفات داخل التطبيق ووظائف الدردشة الجماعية التواصل الفعال، مما يجعل الحصول على تعليقات سريعة من فريقك أسهل من أي وقت مضى.

أفضل ميزات Hitask

إدارة المهام والمشروعات المشتركة يجعل من السهل تفويض العمل وإبقاء الجميع في الحلقة

لا تضفي المهام المرمزة بالألوان جاذبية جمالية فحسب، بل تجعل الفرز وتحديد الأولويات متعة بصرية لأتمتة عبء العمل

تعمل وظائف مشاركة الملفات داخل التطبيق ووظائف الدردشة الجماعية على تعزيز التواصل الفعال والتغذية الراجعة السريعة

تحافظ مزامنة تقويم Google على توافق المهام والمواعيد النهائية مع جدولك الزمني الحالي

دعم متعدد اللغات يوسع إمكانية الوصول للفرق الدولية

قيود Hitask

يمكن لخيارات التكامل المحدودة أن تحدّ من سلاسة سير العمل مع الأدوات الأخرى

الواجهة، على الرغم من سهولة استخدامها، قد تبدو قديمة بالنسبة للبعض

تسعير Hitask:

مجاني

شركة : 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات هيتاسك

G2 : 4.4/5 (90+ تقييمات)

: 4.4/5 (90+ تقييمات) Capterra: 4.0/5 (40+ تقييم)

3. مخطط المحور

عبر مخطط المحور مخطط المحور متخصص في جدولة الموارد وتتبع الوقت

بصفتك مدير مشروع، ستجد أنه من السهل مراقبة من يقوم بماذا، ومتى، وكم من الوقت باستخدام أداة جدولة المهام المتقدمة هذه.

بالإضافة إلى ما يتميز به برنامج جدولة المشاريع قدرات برنامج Hub Planner، يتعمق برنامج Hub Planner في التحليلات، مما يوفر لك رؤى يمكن أن تساعدك في تحسين إدارة مواردك.

ومن خلال ميزة الجدول الزمني الخاصة به، فإنه يبسّط عملية تتبع الوقت وإعداد التقارير.

وفوق كل ذلك، فإن Hub Planner قابل للتخصيص، مما يعني أنه يمكنك تخصيصه ليناسب الاحتياجات الدقيقة لمشروعك أو فريقك.

أفضل الميزات #### Hub Planner

تخصيص الموارد وإدارتها بسهولة، والاستخدام الأمثل لوقت فريقك ومهاراته

يجمع ويعرض البيانات المتعلقة بتخصيص الموارد الخاصة بك، مما يوفر رؤى لتحسين الكفاءة

يبسط تتبع الوقت وإعداد التقارير، مما يبقي جدول مشروعك على المسار الصحيح

تسمح لك الواجهة القابلة للتخصيص بتخصيص الأداة لتناسب الاحتياجات الدقيقة لمشروعك أو فريقك

قيود مخطط المركز

منحنى تعلم أكثر حدة للمستخدمين الجدد مقارنةً بتطبيقات الإنتاجية الأخرى

يمكن استخدام المزيد من عمليات التكامل مع الأدوات الشائعة

يمكن أن تكون واجهة المستخدم أكثر سهولة

تسعير مخطط المحور

إيجابي : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات : 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل بمخطط المركز لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات مخطط المحور

G2 : 4.0/5 (أكثر من 100 تقييم)

: 4.0/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.2/5 (60+ تقييم)

4. nTask

عبر ن مهمة nTask هو أكثر من مجرد برنامج لجدولة المهام. إنه حل شامل لإدارة المشاريع يضمن حصولك على كل ما تحتاجه لرؤية المشروع من البداية وحتى الانتهاء.

على الرغم من أنه مزود بمجموعة رائعة من الميزات، إلا أنه يظل سهل الاستخدام وسهل التنقل، مما يضمن لك أن تكون دائمًا على رأس مهامك.

يجمع nTask أعضاء الفريق معًا من خلال تقديم أدوات تعاونية التي تسهل العمل الجماعي الفعال. كما أنها تساعدك على مراقبة الصورة الأكبر من خلال مخططات جانت والجداول الزمنية للمشروع.

كما أن تتبع المخاطر والمشكلات جزء من الحزمة أيضاً، مما يضمن استعدادك الدائم للتعامل مع العقبات غير المتوقعة.

nTask أفضل الميزات

على الرغم من كونه غني بالميزات، إلا أنه سهل التنقل، مما يجعل إدارة المهام خالية من المتاعب

جمع أعضاء الفريق معاً وتبسيط التواصل

استخدم تتبع المخاطر والمشكلات للبقاء مستعداً وجاهزاً للتعامل مع أي عقبات غير متوقعة في مشروعك

قيود nTask

على الرغم من أن nTask يوفر مجموعة شاملة من أدوات إدارة المشاريع، إلا أنه قد يكون مربكاً للمستخدمين لأول مرة بسبب منحنى التعلم الحاد

تطبيق الهاتف المحمول الخاص به يفتقر قليلاً من حيث الوظائف عند مقارنته بإصدار الويب الخاص به

كما أشار بعض المستخدمين إلى عدم وجود إمكانيات تخزين ومشاركة أكثر قوة للملفات

nTask التسعير

القسط : 3 دولارات شهرياً لكل مستخدم

: 3 دولارات شهرياً لكل مستخدم الأعمال : 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل ب nTask للحصول على التفاصيل

تقييمات ومراجعات nTask

G2 : 4.4/5 (أكثر من 10 تقييمات)

: 4.4/5 (أكثر من 10 تقييمات) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 100 تقييم)

5. كواير

عبر كوير إذا كنت تفضل مساحة عمل نظيفة ومرتبة، فإن Quire يوفر لك مساحة عمل نظيفة ومرتبة. فهو يوفر عرضًا جذابًا بصريًا منظمًا على شكل شجرة للمهام، مما يسهل تقسيم المشاريع الكبيرة إلى مهام ومهام فرعية يمكن إدارتها.

في Quire، لديك منصة تشجع على العمل المركّز الخالي من المشتتات غير الضرورية. كما أنه يلبي احتياجات أولئك الذين يستمتعون بالتخطيط المرئي، مع لوحات كانبان لإدارة مهامك بشكل مرئي.

بالنسبة لأولئك الذين يتنقلون دائماً، تضمن لك تطبيقات Quire القوية للأجهزة المحمولة إمكانية إدارة مهامك أينما كنت.

وبفضل ميزات التعاون المدمجة، أصبح التواصل والتنسيق بين أعضاء الفريق أمراً سهلاً.

أفضل ميزات Quire

قسِّم المشاريع المعقدة إلى مهام ومهام فرعية يمكن إدارتها باستخدام طريقة عرض Quire ذات البنية الشجرية

توفر لوحات كانبان طريقة مرئية لتتبع المهام وإدارة سير العمل

كن أكثر إنتاجية وإدارة المهام من أي مكان بفضل تطبيق قوي للأجهزة المحمولة

تيسير التواصل والتنسيق بين أعضاء الفريق وتعزيز بيئة عمل متماسكة

قيود #### قيود كواير

قد يفتقر تصميم Quire البسيط، على الرغم من جاذبيته للبعض، إلى الميزات المتقدمة لاحتياجات إدارة المشاريع الأكثر تعقيدًا

لا توجد ميزة مدمجة لتتبع الوقت، الأمر الذي قد يكون غير ملائم للفرق التي تحتاج إلى مراقبة مدة المهام للوظائف الهامة

ذكر المستخدمون الحاجة إلى المزيد من التكامل مع الأدوات الأخرى الشائعة الاستخدام

تسعير #### كواير

مجاني

المحترف: 7.65 دولار شهريًا لكل مستخدم

7.65 دولار شهريًا لكل مستخدم القسط: 13.95 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

13.95 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 19.95 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

كواير التقييمات والمراجعات

G2 : 4.6/5 (أكثر من 60 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 60 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 100 تقييم)

6. كلوكيفاي

عبر Clockify بالنسبة للفرق التي ترغب في الغوص في التفاصيل الدقيقة لإدارة المهام، فإن Clockify هو الأداة المفضلة. فهي توفر تتبعًا متعمقًا للوقت، مما يتيح لك معرفة مقدار الوقت المستغرق في كل مهمة بالضبط.

لا يتوقف Clockify عند مجرد جدولة المهام وتتبع الوقت. فهو يوفر أيضًا تقارير مفصلة، مما يمنحك نظرة ثاقبة حول إنتاجية الفريق.

يمكنك أيضًا إضافة تقديرات الوقت للمهام، ومقارنتها بالوقت الفعلي المستغرق، وتحديد التناقضات.

مع Clockify، لديك حل يضمن لك كل دقيقة مهمة.

Clockify أفضل الميزات

معرفة مقدار الوقت المستغرق بالضبط في كل مهمة، مما يعزز الشفافية والمساءلة

اكتساب رؤى حول إنتاجية الفريق، مما يساعد على تحديد مجالات التحسين

تحديد التناقضات بين الوقت المقدر والوقت الفعلي لإنجاز المهمة

قيود Clockify

يركز Clockify بشكل كبير على تتبع الوقت وقد لا يناسب أولئك الذين يبحثون عن ميزات إدارة المشاريع الشاملة

على الرغم من أنه يوفر العديد من عمليات التكامل، إلا أنها قد تتطلب منحنى تعليمي لإعدادها واستخدامها بفعالية

كما أشار المستخدمون أيضاً إلى وجود بعض الأخطاء العرضية في تطبيق سطح المكتب

Clockify التسعير

مجاني

أساسي : 3.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

: 3.99 دولار شهريًا لكل مستخدم قياسي : 5.49 دولار/شهرًا لكل مستخدم

: 5.49 دولار/شهرًا لكل مستخدم محترف : 7.99$/شهرًا لكل مستخدم

: 7.99$/شهرًا لكل مستخدم المؤسسات: 11.99$/شهرًا لكل مستخدم

Clockify التقييمات والمراجعات

G2 : 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 4000 تقييم)

7. أشياء

عبر الأشياء ثينجز ليس مجرد برنامج آخر لجدولة المهام، بل هو برنامج مصاحب للإنتاجية.

تم تصميمه بواجهة جميلة وخالية من الفوضى، وهو مبهج لإدارة المهام. سواء كنت تنظم مهامك اليومية، أو تخطط لمشروع ما، أو حتى تحدد أهدافك المستقبلية، يوفر لك تطبيق Things الأدوات اللازمة للقيام بذلك بسهولة.

ويكمن سحر الأداة في بساطتها، ومع ذلك فإن قدرتها على إدارة المشاريع المعقدة مثيرة للإعجاب. مع ميزات رئيسية مثل "البحث السريع"، أصبح تتبع المهام أمرًا سهلاً.

ويضمن تكاملها مع التقويم والتذكيرات عدم تفويت أي موعد نهائي. كما أن تحليل اللغة الطبيعية يجعل إنشاء المهام المتقدمة سهلاً مثل كتابة جملة.

أفضل ميزات #### الأشياء

يعطي الأولوية لقابلية الاستخدام والجماليات، مما يجعل إدارة المهام مبهجة

تنقل بين مهامك الروتينية بسرعة وبدون عناء.

ابقَ على اطلاع على المواعيد النهائية ولا تفوّت أي مهمة مع تكامل التقويم والتذكير

إنشاء المهام سهل مثل كتابة جملة، مما يعزز سهولة الاستخدام

قيود الأشياء

يعد تطبيق Things حصرياً لنظامي macOS وiOS، مما يحد من سهولة وسرعة وصول المستخدمين على منصات أخرى

كما أنه يفتقر إلى الميزات الرئيسية للتعاون، وهو ما يمكن أن يكون عائقاً لمديري المشاريع الذين يحاولون أتمتة المهام الشاقة

لا يوجد عرض تقويم مدمج

تسعير #### الأشياء

تبلغ تكلفة التطبيق 9.99 دولارًا أمريكيًا.

الأشياء التقييمات والمراجعات

G2 : 4.3/5 (19 تقييمًا)

: 4.3/5 (19 تقييمًا) Capterra: 4.9/5 (106 تقييمات)

8. مايكروسوفت للقيام

عبر مايكروسوفتمايكروسوفت للقيام هو مزيج مثالي من البساطة والقوة. تم تصميم برنامج جدولة مهام Windows هذا لمساعدتك في تنظيم مهامك ومهامك بشكل مباشر وفعال.

يوفر To Do طريقة بديهية لسرد مهامك ووضع علامة عليها عند اكتمالها، وهو يتكامل بسلاسة مع بقية مركز نظام Microsoft، مما يخلق سير عمل سلس. تحتوي أداة جدولة ويندوز هذه على مخطط يومي ذكي الذي يوفر قائمة ذكية ومخصصة للمهام اليومية.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إنشاء قوائم مشتركة للمهام التعاونية، مما يسهل التنسيق مع الآخرين.

وبالنسبة لأولئك الذين لديهم الكثير من المهام، فإن تذكيرات Microsoft To-Do وتواريخ الاستحقاق تضمن سير كل شيء بسلاسة.

مايكروسوفت للمهام أفضل الميزات

مزامنة مهامك عبر مجموعة أدوات مايكروسوفت، مما ينشئ سير عمل سلسًا بين برنامج جدولة مهام ويندوز الخاص بك وبقية مجموعة أدواتك الرقمية

توفير قائمة مهام ذكية ومخصصة ليوم واحد

التنسيق مع الآخرين وإبقاء الجميع على نفس الصفحة

قيود مايكروسوفت للمهام

ميزات محدودة لإدارة المشاريع المعقدة

لا يوجد خيار لتبعيات المهام مقارنة ببرامج جدولة المهام المتقدمة

على عكس بعض برامج جدولة مهام المؤسسات، قد لا تكون هذه الأداة قوية بما يكفي للفرق الكبيرة

مايكروسوفت للقيام بالتسعير

مجاناً

تقييمات ومراجعات Microsoft To Do

G2 : 4.4/5 (أكثر من 50 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 50 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 2700 تقييم)

9. تايم هيرو

عبر تايم هيرو TimeHero في مهمة لجعل جدولة المهام تلقائيًا. فهو يستخدم خوارزميات ذكية لتخطيط مهامك حول أحداث التقويم الخاص بك، حتى تحقق أقصى استفادة من يومك.

مع TimeHero، لا داعي للقلق بشأن جدولة المهام يدويًا؛ فقط أدخل ما يجب القيام به ودع برنامج جدولة المهام يتولى الباقي. توفر عليك قوالب المشروع الخاصة به عناء إعداد مشاريع مماثلة من البداية.

كما تُنبِّهك تقنية التنبؤ الخاصة به أيضًا إلى المواعيد النهائية الفائتة، مما يسمح لك بتعديل جدولة المهام وفقًا لذلك.

إن تكامله مع الأدوات الشائعة يجعل TimeHero إضافة رائعة إلى مجموعة الإنتاجية الحالية.

أفضل ميزات TimeHero

يستخدم خوارزميات ذكية لتخطيط مهامك المتكررة حول أحداث التقويم الخاص بك وأتمتة العمليات

توفير الوقت من خلال عدم الاضطرار إلى إعداد مشاريع متشابهة من البداية

تنبيهات موثوقة وقابلة للتنفيذ تذكرك بالمواعيد النهائية المحتملة الفائتة، مما يسمح لك بتعديل جدولك الزمني وفقًا لذلك

قيود TimeHero

على الرغم من أن ميزة جدولة نظام الذكاء الاصطناعي في TimeHero مبتكرة، إلا أنها قد تتسبب في بعض الأحيان في حدوث تعارض في الجدولة

قد تكون واجهته مربكة لبعض المستخدمين

هناك حاجة إلى المزيد من ميزات إعداد التقارير القابلة للتخصيص، وفقاً لتعليقات المستخدمين

تسعير TimeHero

أساسي : 4.60 دولار شهريًا لكل مستخدم

: 4.60 دولار شهريًا لكل مستخدم احترافي : 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم القسط: 22 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم

TimeHero التقييمات والمراجعات

G2 : 4.6/5 (أكثر من 10 تقييمات)

: 4.6/5 (أكثر من 10 تقييمات) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 20 تقييم)

10. إنفوليو

عبر إنفوليو يأخذ Infolio جدولة المهام إلى أبعد من ذلك من خلال تحويلها إلى مساحة عمل رقمية شاملة.

باستخدام Infolio، يمكنك إدارة المهام المعقدة، والتعاون في المشاريع، وإجراء المناقشات، وحتى إنشاء عروض تقديمية مرئية مذهلة - كل ذلك في مكان واحد. هذا النهج الشامل لإدارة المهام يجعله خيارًا مثاليًا للفرق التي تبحث عن منصة موحدة لإيواء معلومات مشاريعهم.

تُعد اللوحات البيضاء الرقمية مثالية لجلسات العصف الذهني أو رسم الأفكار بصرياً. وفي الوقت نفسه، فإن القدرة على إنشاء عروض تقديمية مرئية للمشروع تجعل من السهل مشاركة تقدم المشروع مع أصحاب المصلحة.

تُعد Infolio أكثر من مجرد أداة لجدولة المهام، فهي مركز قيادة كامل للمشروع.

أفضل ميزات Infolio

إدارة شاملة للمهام مع حقول مخصصة تمنحك المرونة في تصنيف مهامك المجدولة

وظائف التعاون الجماعي والدردشة تدعم التواصل في الوقت الفعلي والعمل الجماعي لجدولة مهام المؤسسة

توفر مساحات المشروع موقعًا مركزيًا لجميع معلومات جدولة المهام، مما يعزز التنظيم

توفر اللوحات البيضاء الرقمية منصة للعصف الذهني ورسم الأفكار بشكل مرئي

القدرة على إنشاء عروض تقديمية مرئية للمشروع يمكن أن تساعد عند مشاركة التقدم أو النتائج مع أصحاب المصلحة

قيود إنفوليو #### قيود إنفوليو

عدد محدود من عمليات التكامل قد يتطلب عملاً يدوياً إضافياً عند استخدامه مع أدوات أخرى

يمكن الاستفادة من المزيد من خيارات تصفية المهام لتنظيم المهام بشكل أفضل

عدم وجود ميزة تتبع الوقت الأصلية يعني أنك ستحتاج إلى أداة منفصلة لإدارة الوقت

تسعير إنفوليو

قياسي: مجاني

مجاني احترافي: 4.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات إنفوليو

G2 : 4.5/5 (أكثر من 15 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 15 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 20 مراجعة)

هل تبحث عن المزيد من الأدوات لإدارة المبيعات؟ تحقق من تطبيقات_المبيعات دليلدليل_

## ClickUp - أفضل خيار جدولة لفريقك

يتعلق اختيار أفضل برنامج لجدولة المهام بالعثور على المزيج الصحيح من الميزات وسهولة الاستخدام الذي يناسب احتياجات فريقك. من ميزات جدولة المهام الشاملة لبرنامج ClickUp إلى الواجهة سهلة الاستخدام لبرنامج Microsoft To-Do، يعتمد اختيارك النهائي على متطلباتك الفريدة لبرنامج أتمتة أعباء العمل.

هل تريد استكشاف المزيد؟ اطّلع على انقر فوق المهمة الميزات وشاهد كيف أن عرض التقويم يمكن أن تصبح جزءًا لا يتجزأ من سير عملك اليومي. لا يتعلق الهدف فقط بأتمتة المهام المعقدة - بل يتعلق بجعل عملية عملك أكثر انسيابية وكفاءة وإنتاجية.

اكتشف كيف يمكن لـ ClickUp أن يُحدث فرقاً في رحلتك في إدارة مشروعك.