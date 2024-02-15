10 قوالب مجانية لجدول العمل في Excel و ClickUp

التوقيت. هو. كل شيء ⏰

هذا صحيح عندما نشرح لماذا لم تنجح علاقتنا الأخيرة، وهو بالتأكيد صحيح عندما نحاول تحديد العدد المناسب من أعضاء الفريق للعمل في المناوبة الليلية.

فجدول العمل الجيد التوقيت - سواء كان جدولاً زمنياً للمشروع، أو جدولاً يومياً، أو جدول مناوبة الموظفين - يشبه الأوركسترا الجيدة التوقيت. فهو يحافظ على تناغم كل شيء. 🎶

عندما يخرج جدول عملك عن المزامنة، يمكن أن يؤدي ذلك إلى عملاء غاضبين، وموظفين مرهقين، ومواعيد نهائية فائتة. وهذه كلها أكثر إيلاماً من الكمان غير المتزامن. 🎻

ولكن يمكنك الحفاظ على نشاط شركتك الصغيرة باستخدام قالب جدول عمل قابل للتخصيص. هناك قوالب لجدول العمل لمساعدتك في تخطيط كل شيء بدءًا من نوبات عمل الموظفين إلى المواعيد النهائية للمشروعات إلى سير عملك اليومي.

سنشاركك القوالب العشرة المفضلة لدينا لمساعدتك على إتقان جدولة الموظفين في أسرع وقت.

ما هو قالب جدول العمل؟

هناك عدة أنواع من قوالب جداول العمل، ولكنها جميعاً تساعدك على معرفة: كم العمل الموجود، ومن سيقوم به، ومتى.

ربما يكون قالب جدول العمل الأكثر شهرة هو جدول الموظفين الأسبوعي. ولكن حتى لو كان لديك فريق عمل يعمل بجدول زمني تقليدي من 9 إلى 5، يمكنك استخدام قالب جدول العمل لتعيين المهام والمواعيد النهائية. ويمكن للعاملين لحسابهم الخاص والأفراد استخدام جدول يومي كجزء من جدولهم الشخصي إدارة الوقت الاستراتيجية

بشكل أساسي، يمكن لقالب جدول العمل تنظيم أي يوم عمل أو أسبوع أو شهر لأي عدد من الموظفين. فيما يلي أنواع مختلفة من قوالب جداول العمل لمساعدتك في الحصول على الصورة. 📸

قالب جدول الموظفين : بالنسبة للشركات التي لديها عدة موظفين بدوام جزئي أو ساعات عمل تمتد إلى ما بعد 9-5، سيخبر هذا النوع من الجداول أعضاء فريقك بموعد عملهم

: بالنسبة للشركات التي لديها عدة موظفين بدوام جزئي أو ساعات عمل تمتد إلى ما بعد 9-5، سيخبر هذا النوع من الجداول أعضاء فريقك بموعد عملهم جدول المشروع: أداة أساسية لإدارة المشاريع، أجدول المشروع يقسم هدفك إلى مهام فردية ومواعيد نهائية. يمكن أن يساعدك أيضًا في إنشاءمعالم المشروع وتعيينإيقاع الاجتماع للمراجعات المهمة

أداة أساسية لإدارة المشاريع، أجدول المشروع يقسم هدفك إلى مهام فردية ومواعيد نهائية. يمكن أن يساعدك أيضًا في إنشاءمعالم المشروع وتعيينإيقاع الاجتماع للمراجعات المهمة جدول العمل اليومي: بالنسبة للعاملين لحسابهم الخاص والمساهمين الأفراد، أمخطط يومي يسمح لك أن تكون أكثر إنتاجية كل يوم

تحقق من هذه

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ما الذي يجعل قالب جدول العمل جيدًا؟

ما نحن على وشك أن نخبرك به سيبدو وكأنه مفارقة (ملفوفة في لغز ومغلفة بالحلوى مع لغز)، ولكن اسمعنا 🙉

أفضل قوالب جداول العمل يجب أن تكون قابلة للتوصيل والتشغيل وسهلة التخصيص. وثق بنا: يمكن أن تكون القوالب كلاهما. في الواقع، القوالب الجيدة دائمًا ما تكون كذلك.

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يجب أن تكون قادراً على فتح القالب الخاص بك والبدء فوراً بإدخال المعلومات، مثل الساعات والمهام وأسماء الموظفين. ولكن يجب أيضًا أن تكون قادرًا على توسيع القالب الخاص بك (أو إزالة الأقسام) لجعل الجدول الزمني يتناسب مع الاحتياجات الفريدة لعملك.

يجب أن يكون من السهل إضافة المزيد من الموظفين، أو المزيد من الساعات، أو المزيد من المهام الفرعية المتخصصة. يجب أن تكون قادرًا أيضًا على تبسيط هذه الحقول إذا كنت تدير عملية أصغر.

وأخيراً، يجب أن يكون أي قالب تستخدمه سهل التكرار. غالباً ما تتبع تقويمات جداولنا اليومية والأسبوعية إيقاعاً متشابهاً. لذا فإن القدرة على تكرار قالب جدولك الزمني بعد تخصيصه سيساعدك على تبسيط عملية الجدولة في المستقبل.

10 قوالب لجدول العمل لاستخدامها في عام 2024

هذه القوالب قابلة للتوصيل والتشغيل، وقابلة للتخصيص، وسهلة التكرار، وهي جيدة بشكل غامض فيما تقوم به. 🕵️

والأفضل من ذلك: إنها مجانية.

استكشف قوالب جداول العمل العشرة المجانية هذه لإيجاد حلول لتنظيم جداول أعضاء فريقك وجداولك الخاصة.

1. قالب جدول عمل الموظف ClickUp

قالب جدول عمل الموظف ClickUp جدول عمل الموظف

يشبه إلى حد كبير ممثل برودواي المفضل لديك (نفترض أن كل شخص لديه واحد)، قالب جدول الموظفين المجاني هذا هو تهديد ثلاثي. 🎭

يمكنك استخدامه لجدولة نوبات عمل الموظفين، وتعيين المهام خلال تلك النوبات، وحساب تكاليف العمالة لديك. ✅

يمكنكم استخدام قالب جدول عمل الموظف ClickUp يتضمن خلايا لإضافة أدوار الموظفين وأسعار الساعة. كما يسمح لك بتعيين مدير مناوبة وتتبع تقدم المناوبة أثناء قيام أعضاء فريقك بالتحقق من قوائم مهامهم.

يمكنك أيضًا إضافة سعة الموظف للأسبوع أو وضع علامة صفرية إذا كان لدى أحدهم إجازة. فيما يتعلق بقوالب جداول الموظفين، فإن هذا القالب يتجاوز قالب الجدول الأسبوعي الأساسي، وهذا ما يجعله نجمًا حقًا. 🌟 قم بتنزيل هذا القالب

2. قالب جدول نوبات العمل ClickUp

قالب جدول نوبات العمل ClickUp

إذا كنت تعتقد أن "البساطة" هي الكلمة الأكثر جاذبية على الإطلاق، فأنت بحاجة إلى تخطيط نوبات عملك باستخدام قالب جدول نوبات العمل ClickUp .

تم إقران حقول البيانات إلى الأساسيات. كل ما عليك فعله هو إضافة أوقات بدء المناوبات وانتهائها، والأدوار التي تحتاجها لكل مناوبة، ومن سيشغل هذه الأدوار.

قالب جدول العمل الأسبوعي مرمز بالألوان، لذا من السهل رؤية المناوبات المختلفة - مثل المناوبة النهارية والمناوبة الليلية - في لمحة سريعة. الحقول الإضافية الوحيدة هي تحديد أعضاء الفريق الغائبين وإضافة سبب للاستدعاء.

إذا كان التصميم الداخلي على الطراز الاسكندنافي قالباً، فسيكون هذاالقالب_. هذا هو البساطة في مكان العمل وهو ما يجعل هذا التصميم مريحًا للعينين. 👀

سيوفر قالب جدول العمل الأسبوعي هذا على فريقك من الحمل الزائد للمعلومات. ونظرًا لأن ClickUp ليس مجرد برنامج جدولة - فهو أيضًا تطبيق تواصل الفريق ومتعقب للأهداف، وتطبيق لإدارة المشاريع، ومتعقب للميزانية، وغير ذلك الكثير - من السهل مشاركة جدول نوباتك مع فريقك عندما يكون جاهزاً. تنزيل هذا القالب

3. قالب جدول العمل الشهري ClickUp

قالب جدول العمل الشهري ClickUp جدول العمل الشهري

سيُظهر لك قالب جدول الموظفين الشهري هذا المهام التي يجب على كل عضو من أعضاء فريقك إكمالها في الشهر. ويمكنك عرض المعلومات في شكل تقويم أو جدول زمني أو مخطط جانت، بحيث يتمكن كل عضو من أعضاء الفريق من رؤية الأمور على طريقته. 🤩

إنه خيار رائع للفرق التي تعمل بدوام كامل والتي لا تحتاج إلى تتبع الورديات ولكنها تحتاج إلى تتبع المهام وأهداف المشروع. حتى أن المهام منظمة حسب الفريق، بحيث يمكنك الحصول على نظرة شاملة لما يعمل عليه كل قسم. 🦅

سيساعدك قالب جدول الموظفين هذا على التأكد من أن جميع فرقك تعمل على تحقيق نفس هدف الشركة الأوسع نطاقاً وأن أياً من فرقك لم ينفصل عن العمل (ويعمل على أهداف الربع الرابع بينما لم تنتهِ من الربع الثاني بعد).

إن قالب جدول العمل الشهري ClickUp سيبقي فريقك ومشاريعك على المسار الصحيح حتى تتمكنوا جميعًا من عبور خط النهاية معًا. 🏁 قم بتنزيل هذا النموذج

4. قالب عبء عمل الموظف ClickUp

قالب عبء عمل الموظف ClickUp

مواردك البشرية هي أهم الموارد البشرية التي تمتلكها شركتك. وتتبع أعباء العمل الخاصة بأعضاء فريقك أمر ضروري لـ إدارة الموارد .

ClickUp هو الخيار المثالي برنامج مراقبة الموظفين للوظيفة مع نموذج عبء عمل الموظف ClickUp يمكنك معرفة ما إذا كانت جداول عمل أعضاء فريقك خفيفة للغاية أو ممتلئة للغاية أو مناسبة تقريبًا في أي يوم من أيام الأسبوع.

يمكن أن يساعدك هذا في اتخاذ قرارات أفضل بشأن من ستسند إليه مهام جديدة ويسمح لك بإعادة توزيع المهام بحيث لا ينتهي جدول عمل أو مناوبة أي شخص إلى أن يكون مكتظًا للغاية. (لأنه، على عكس الحقيبة المكتظة، لا يمكنك الجلوس على جدول العمل وحشر المزيد من الأشياء في يومك بطريقة سحرية) 🧳

يمكنك أيضًا عرض أعباء عمل الفريق، مما سيساعدك على اتخاذ قرارات توظيف أكثر استراتيجية في المستقبل. يضمن لك قالب جدول الموظفين هذا أن يحصل كل شخص في شركتك على مساحة كافية لالتقاط الأنفاس في جدول عمله. 😮‍💨 تنزيل هذا القالب

5. قالب الجدول الزمني لـ ClickUp 24 ساعة

قالب جدول النقر على مدار 24 ساعة

إذا كنت مستعدًا لأن تكون فائق الإنجاز، فإن قالب الجدول الزمني لـ ClickUp 24 ساعة يمكن أن يساعدك على تحقيق أقصى استفادة من كل يوم. 💪

استخدم قالب جدول الموظفين اليومي هذا لتقسيم كل ما تريد تحقيقه في اليوم إلى مهام بسيطة مع مجموعات زمنية لكل منها. يمكنك جدولة كل شيء بدءًا من مراجعة مشروعك إلى تمرين ما بعد العمل.

جدول يومي مقسم زمنياً تطبيق التقويم يمكن أن يساعدك على تحقيق المزيد من أهدافك داخل العمل وخارجه. فقط لا تنسى أن تترك ثماني ساعات للنوم الجيد ليلاً. (تحتاج إلى أن تكون مرتاحًا جيدًا عندما تواجه العالم.) 😴😴 حمل هذا القالب

6. قالب الجدول الزمني الشهري لفريق ClickUp

قالب الجدول الزمني الشهري لفريق ClickUp

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تعرف على المزيد

عندما يأتيك مشروع جديد، لا يمكنك أن تتماشى مع الأحداث. أنت بحاجة إلى خطة للهجوم. إن قالب جدول فريق ClickUp هو بمثابة ضربة واحدة لمدير المشروع. 🥊

يمكنك استخدامه لتحديد أنشطة مشروعك وتعيين المهام لأعضاء الفريق حتى يفهم كل فرد في المشروع من هو المسؤول عن أي المهام. ثم أضف الساعات والمواعيد النهائية لكل مهمة واعرضها إما كجدول أسبوعي يوضح جميع الأعمال التي يحتاج فريقك إلى إنهائها هذا الأسبوع، أو كجدول زمني لأعضاء الفريق يوضح العمل مقسماً حسب الشخص.

حتى أنه يحتوي على طريقة عرض مدمجة لعبء العمل حتى تتمكن من التأكد من عدم تحميل جدول عمل أي شخص فوق طاقته. مع وجود العديد من طرق العرض، مرمزة بالألوان ومنظمة في صفوف وأعمدة مرتبة، فإن قالب جدول العمل هذا هو ضربة قاضية بأكثر من طريقة. تحميل هذا القالب

7. نموذج جدول إدارة مشروع ClickUp لإدارة المشاريع

قالب جدول إدارة مشروع ClickUp لإدارة المشاريع

لسنا عادةً من الأشخاص الذين تغمرهم المشاعر. حتى أننا لم نبكي في آخر فيلم بيكسار شاهدناه. لكن قالب جدول إدارة المشاريع ClickUp جميل جدًا، يجعلنا جميعًا نذرف الدموع. 🥹

يمكنك إعداد عمل مشروعك بالمهام، وتواريخ البدء والانتهاء، والمكلفين بالمهام، وسيقوم هذا القالب بتنظيمها في لوحة حالة، ومخطط جانت، وعرض الجدول الزمني. يمكنك أيضًا تقسيم مشروعك إلى مراحل وإضافة المخاطر والمشكلات.

هناك حالات لمعدل التقدم المحرز والمهام التي تم تأجيلها أو تعليقها، بحيث يمكنك البقاء على اطلاع على جدول عملك ومعالجة المشكلات التي تهدد جدولك الزمني بسرعة. مع قالب جدول الموظفين هذا، فإن هذه التهديدات على وشك أن يتم تحييدها. 🦹 قم بتنزيل هذا القالب

8. قالب حظر جدول العمل ClickUp

قالب حظر جدول العمل ClickUp

حظر الوقت هي واحدة من أفضل الطرق لتنظيم يومك وزيادة إنتاجيتك. باستخدام هذه التقنية، ستقوم بتخصيص أجزاء من الوقت لأنشطة فردية أو لأنواع من الأنشطة (مثل تخصيص جزء من الوقت للعمل على مشروع معين، وآخر لرسائل البريد الإلكتروني، وآخر للاجتماعات).

هذه استراتيجية رائعة للموظفين المستقلين والمساهمين الأفراد الذين يرغبون في أن يكونوا أكثر انتظاماً في جداول أعمالهم ولكنهم لا يحسنون العمل عندما يقومون بجدولة كل دقيقة من كل يوم. يعد تنظيم مجموعاتك الزمنية طريقة أكثر مرونة لجدولة يوم عملك، لذا فإن هذه التقنية تشبه اليوغا في الجدولة.

وتمامًا مثل اليوغا، يمكن أن تجعلك تشعر بمزيد من الزن. 🧘

إن قالب حظر جدول العمل ClickUp سيساعدك هذا القالب على البدء بحظر أيامك لتنظيم جدول عملك وجدول حياتك. بالإضافة إلى حظر يومك، يمكنك أيضًا تحديد وقت تواجدك حتى تتمكن من الحفاظ على تركيزك والعمل مع عدد أقل من المقاطعات باستخدام قالب الجدول الزمني هذا. قم بتنزيل هذا القالب

9. قالب جدول العمل الشهري لبرنامج Excel من Vertex42

عبر فيرتكس 42 وسوف يتناسب قالب جدول الموظفين مع العمليات التي تستخدمها بالفعل. إنه سهل الاستخدام مع هيكل شبكي يحدد أيام الأسبوع في الأعلى ووقت اليوم في الجانب الآخر.

كل ما عليك القيام به هو إدراج أسماء الموظفين لإظهار من يعمل ومتى يعمل، بحيث يكون لديك رؤية أفضل لقالب جدول العمل الأسبوعي هذا.

بالإضافة إلى ذلك، فإن قالب جدول المناوبات هذا هو الأفضل للشركات الصغيرة التي تعتمد على العمل بنظام المناوبات البسيطة مع عدد قليل من الموظفين الذين يعملون في وقت واحد. يسمح لك بجدولة نوبات عمل الموظفين لمدة أسبوعين في كل مرة، لذلك سوف يتماشى بشكل جيد مع إعداد جدول الرواتب كل أسبوعين.

وبمجرد أن تقوم بملء المعلومات، فإنها قابلة للطباعة، بحيث يمكنك نشرها لأعضاء فريقك للرجوع إليها. يمكنك تنزيله كقالب جدول إكسيل أو قالب جدول جداول بيانات جوجل. تنزيل هذا القالب

10. قالب جدول العمل اليومي لبرنامج Excel

عبر مايكروسوفت يساعدك هذا القالب سهل الاستخدام على تنظيم مهامك وتحديد أولوياتها بكفاءة. سواء كنت تقوم بمشاريع متعددة أو تدير فريق عمل، فإن هذا القالب يوفر لك نظرة عامة واضحة لما يجب القيام به كل يوم.

وبفضل ميزاته القابلة للتخصيص، يمكنك تكييفه وفقًا لاحتياجاتك الخاصة، وتتبع التقدم المحرز، وضمان عدم إهمال أي شيء. غيِّر طريقة عملك باستخدام قالب جدول العمل اليومي من Excel. تنزيل هذا القالب

إدارة عبء العمل الخاص بك باستخدام قوالب جدول العمل

تتمحور الجداول الزمنية حول استخدام وقتك بكفاءة، ويجعل قالب جدول الموظفين الوقت الذي تقضيه في الجدولة أكثر كفاءة. لذا احصل على التوقيت الصحيح لأيام عمل فريقك.

اختر قالب جدول الموظفين أو قالب جدول المناوبات المفضل لديك من الأعلى وقم بتنزيله مجاناً لبدء التخطيط لجداول الموظفين أو جداول المشاريع أو الجداول اليومية.

مع ClickUp، يمكنك الاختيار من بين آلاف القوالب المجانية التي ستساعدك على التخطيط لكل شيء في حياتك - من يوم عملك إلى إجازتك القادمة. جميع قوالبنا قابلة للتخصيص، لذا يمكنك ترتيبها كيفما تشاء. أنت المايسترو - نحن فقط نساعد مشاريعك على الغناء. 🎼

لذا، لا تدع المزيد من الوقت يفوتك. ابدأ مجاناً !