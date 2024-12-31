10 قوالب مجانية للجدول الزمني في Excel وجداول بيانات Google و ClickUp

أنت تعرف ذلك الشعور بالذعر عندما يطلب كل فرد في مجموعتك المكونة من خمسة أفراد وجبة كومبو معقدة في المطعم، وبدلاً من أن يكتبها لك النادل، يقول لك: "لا تقلق، لقد أحضرتها كلها هنا" 🧠🫠

حسناً، هذا ما يشبه التنقل في يوم حافل بدون جدول زمني محدد.

من خلال تسجيل جميع اجتماعاتك ومهامك وتذكيراتك ومواعيدك في تقويم أو قائمة أو جدول، يمكنك أن تفهم بشكل أفضل أين سيتم تقسيم وقتك خلال اليوم. يمكن أن يكون هذا في نهاية المطاف العامل الحاسم فيما إذا كان بإمكانك تلبية طلب اللحظة الأخيرة، أو ما إذا كنت ستصل إلى طبيب الأسنان بحلول الساعة 2:30\. 😳

ببساطة، يساعدك التخطيط ليومك على تحقيق أقصى استفادة منه - سواء في العمل أو خارجه. إنه المدخل إلى تكوين عادات منتجة ودمج المزيد من استراتيجيات إدارة الوقت في أسبوع عملك. أوه، وهل ذكرنا أيضًا أنها تعالج مخاوفك يوم الأحد؟

ولكن سواء كنت بطلاً في الموسم أو كنت تنشئ جدولاً زمنياً ترحيباً بالموظف الجديد في الفريق، يجب أن تكون الخطوة الأولى دائماً هي البدء بقالب جدول زمني. لكن لا داعي للمبالغة في التفكير في القالب الخاص بك!

من السهل أن تشعر بالإرهاق بسبب العدد الهائل من الطرق و برامج وضع الجداول الزمنية متاح لتنظيم يومك، ولكن بدلاً من استثمار الوقت في أي قالب قديم، ابدأ بقالب ثبت أنه يجعل العملية أسهل.

سنوضح لك كيفية القيام بذلك من خلال شرح تفصيلي لسبب احتياجك لقوالب الجداول الزمنية في حياتك، وأهم الميزات التي يجب البحث عنها، و10 قوالب مجانية للجدول الزمني تضمن لك تحسين إدارة الوقت القدرات

لماذا تعتبر قوالب الجداول الزمنية مهمة؟

يجب أن يكون جدولك الزمني أكثر من مجرد مذكرة لاصقة أو مستند يحتوي على أسماء وأوقات تمر على الصفحة - وإذا كان هذا المثال قريبًا جدًا من المنزل، فأنت في دعائنا.

بدلاً من ذلك، يجب أن يضيف جدولك الزمني قيمة إلى عملياتك اليومية من خلال التكامل مع تطبيقات عملك الحالية والتقويم والعمليات لإدارة كل جانب من جوانب يومك.

تحرير تواريخ الاستحقاق وإضافة أحداث جديدة في ClickUp بسهولة عن طريق سحب المهام وإفلاتها في عرض التقويم

هذا هو المكان الذي يكون فيه القالب مفيدًا حقًا 🙂

يتم إرفاق أفضل قوالب الجداول الزمنية ببرامج إدارة المشاريع مع ميزات للارتقاء بتقنيات الجدولة القديمة التي نشأنا عليها. سيعتمد شكل قالب الجدول الزمني المفضل لديك ووظائفه على فريقك ومجال عملك ومشروعك، ولكن الفوائد واحدة في جميع المجالات!

فيما يلي بعض أهم فوائد استخدام قالب الجدول الزمني، سواء للاستخدام الشخصي أو مع الفريق:

الشفافية : قوالب الجدول الزمني ليست للاستخدام الشخصي فقط - إنها للفريق بأكمله. عندما يتبنى الفريق بأكمله قالب جدول زمني، فإنه يساعد الأعضاء على رؤية ما يقوم به أقرانهم ويساعد المديرين على معرفة ما إذا كان العمل موزعًا بالتساوي أو إذا كان هناك شخص واحد فوق طاقته في الأسبوع.

: قوالب الجدول الزمني ليست للاستخدام الشخصي فقط - إنها للفريق بأكمله. عندما يتبنى الفريق بأكمله قالب جدول زمني، فإنه يساعد الأعضاء على رؤية ما يقوم به أقرانهم ويساعد المديرين على معرفة ما إذا كان العمل موزعًا بالتساوي أو إذا كان هناك شخص واحد فوق طاقته في الأسبوع. التنظيم : يساعد توحيد شكل ومستوى التفاصيل التي يدرجها الأعضاء في جداولهم الزمنية على أن يظل الجميع متوافقين على حالة المشروع وأولوياته. سيساعد قالب جدولك الزمني الفريق على منع حدوث اختناقات كل أسبوع، خاصةً إذا كان القالب الخاص بك يكمل برنامج إدارة المشروع بقدراته التعاونية.

: يساعد توحيد شكل ومستوى التفاصيل التي يدرجها الأعضاء في جداولهم الزمنية على أن يظل الجميع متوافقين على حالة المشروع وأولوياته. سيساعد قالب جدولك الزمني الفريق على منع حدوث اختناقات كل أسبوع، خاصةً إذا كان القالب الخاص بك يكمل برنامج إدارة المشروع بقدراته التعاونية. يعزز الإنتاجية : يساعدك تصور جدولك الزمني على التخطيط للمهام المستقبلية ويسمح لك بوضع استراتيجيات جديدة لتحقيق أقصى قدر من الإنتاجية في يومك. تم تصميم قوالب الجدول الزمني لمساعدتك على تحديد مجالات الفرص المتاحة كل يوم لإنشاء عمليات جديدة وإعادة هيكلة سير العمل وتتبع الوقت المستغرق في المهام أو المشاريع.

: يساعدك تصور جدولك الزمني على التخطيط للمهام المستقبلية ويسمح لك بوضع استراتيجيات جديدة لتحقيق أقصى قدر من الإنتاجية في يومك. تم تصميم قوالب الجدول الزمني لمساعدتك على تحديد مجالات الفرص المتاحة كل يوم لإنشاء عمليات جديدة وإعادة هيكلة سير العمل وتتبع الوقت المستغرق في المهام أو المشاريع. تحسيناتإدارة الوقت القدرات: هل سبق لك أن تركت مكتبك في نهاية اليوم وتساءلت أين ذهب الوقت؟ توفر قوالب الجدول الزمني الإجابة على هذا السؤال. مع ميزات لتتبع الوقت، وسجل الإصدارات، والاجتماعات، وتحديثات الحالة، ستعرف دائمًا المهام التي تستنزف يومك ويمكنك ضبط سير عملك وفقًا لذلك.

تتبع الوقت بسهولة وربط السجلات بالمهام أو المهام الفرعية

وهذا على سبيل المثال لا الحصر! ومع ذلك، من المهم أن تضع في اعتبارك أن قالب الجدول الزمني الخاص بك لا يكون قوياً إلا بقدر قوة ميزاته. لذلك قبل أن تقوم بتنزيل أول قالب تجده، ابحث عن هذه الميزات التي يجب أن تكون لديك. ⬇️

الميزات التي يجب البحث عنها في قالب جدولك الزمني التالي

لم يتم إنشاء جميع قوالب الجداول الزمنية على قدم المساواة، ولكننا سنساعدك على التأكد من أن القالب الذي تختاره سيلبي احتياجاتك دون أن يتجاوز ميزانيتك.

تشترك جميع أفضل قوالب الجداول الزمنية في هذه الميزات الأساسية:

قابلة للتخصيص: بينما تنشئ القوالب مخططًا لجدولك الزمني، يجب أن تكون قادرًا على التعديل والتحرير حسب الحاجة لتتماشى بشكل أفضل مع عملياتك الحالية. ولا ينبغي أن يشكل ذلك تحديًا! مرئي: هناك طرق أكثر لتنظيم جداولك الزمنية أكثر من مجرد التقويم. خاصةً بالنسبة للفرق الكبيرة التي تعمل بشكل غير متزامن، فإن وجود قالب جدول زمني مرئي للغاية أو القدرة على الاختيار من بين طرق عرض متعددة للمشروع سيعزز تجربة كل عضو باستخدام القالب. تعاوني: بالنسبة للخدمات اللوجستية وحدها، هذا أمر ضخم. إذا لم يكن هناك عنصر تعاوني في القالب الخاص بك، ستجد الفرق صعوبة في جدولة الاجتماعات والعمل معًا وإكمال المهام دون تداخل. تتبع الوقت والتقدم: قالب جدولك الزمني ليس حالة واحدة فقط. يجب أن يتطور مع زيادة تعقيد مشاريعك، وأن يوفر رؤى وحلولاً للمساعدة في تحسين إنتاجيتك. يعد تتبع الوقت ولوحات المعلومات من أهم الميزات الأساسية لتحديد مدى تقدمك. التكاملات: كلما زادت أدوات العمل التي تتكامل مع قالب جدولك الزمني كان ذلك أفضل! يساعدك هذا في الحصول على فكرة أوضح عن المهام التي خططت لها كل يوم ويوفر المزيد من السياق في شكل روابط أو بيانات مضمنة. بالإضافة إلى ذلك، تعمل عمليات التكامل على توسيع وظائف أي برنامج وستقلل من عدد علامات التبويب التي تغمر متصفحك.

ومن المزايا المشرفة أن أفضل القوالب مجانية... أفضل القوالب مجانية. 💸

هناك العديد من قوالب الجداول الزمنية القوية المعدة مسبقاً هذه الأيام بحيث لا يوجد سبب يجعلك تكلفك ولو سنتاً واحداً!

10 قوالب جدول زمني لحظر وتخطيط وتنظيم كل شيء

الآن للأشياء الجيدة - أمثلة!

لقد جربنا واختبرنا أفضل قوالب الجداول الزمنية لنقدم لك الأفضل والمفضلة لدينا!

يقدم كل قالب من هذه القوالب العشرة المجانية والقابلة للتخصيص ميزات عالية الرؤية والإنتاجية لمساعدتك أنت وفريقك على تبسيط عمليات وضع جدولك الزمني الحالي. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الوصول إليها جميعًا مباشرةً من هذه المقالة!

1. قالب جدول فريق ClickUp Team Schedule

قالب جدول جدول فريق ClickUp

يعد تنظيم جدول زمني للفريق أمرًا ضروريًا لأي فريق لضمان أفضل استخدام لوقتهم. إن قالب جدول فريق ClickUp مثالي للتخطيط، والجدولة، وحتى إدارة الموارد !

على سبيل المثال، قد يتضمن الجدول الزمني للفريق الاجتماعات، والمواعيد النهائية لتسليمات المشروع، والأهداف الفردية لأعضاء الفريق، والعروض التقديمية أو الدورات التدريبية للموظفين، وأهداف خدمة العملاء، وأي أهداف تنظيمية أخرى مطلوبة.

يساعد هذا الوضوح في ضمان بقاء الجميع على رأس الالتزامات مع وجود فترات زمنية للعمل العميق والأنشطة الأخرى.

يأتي القالب مع أربع طرق عرض مبنية مسبقاً يمكنك البدء في استخدامها اليوم لتصور العمل:

طريقة عرض قائمة أنشطة المشروع : تدمج جميع المهام الموكلة لكل فريق بشكل افتراضي

: تدمج جميع المهام الموكلة لكل فريق بشكل افتراضي عرض لوحة الجدول الزمني الأسبوعي : يرتب جميع المهام المعينة لكل فريق حسب تاريخ الاستحقاق

: يرتب جميع المهام المعينة لكل فريق حسب تاريخ الاستحقاق عرض عبء العمل: يوفر نظرة عامة على عدد المهام المعينة لفريق في فترة محددة تحميل هذا القالب ### 2. قالب جدول كليك أب 24 ساعة

قالب جدول زمني لـ ClickUp 24 ساعة

يُعد الجدول الزمني على مدار 24 ساعة أداة مهمة لتحقيق الأهداف اليومية والبقاء منظمًا. يمكن أن يساعدك على إدارة وقتك بكفاءة, تحديد أولويات المهام وتجنب التسويف. يتطلب بناء جدول زمني ناجح بهذا الشكل التخطيط ووضع الاستراتيجيات والأداة المناسبة مثل قالب الجدول الزمني لـ ClickUp لمدة 24 ساعة .

تظهر جميع المهام والأنشطة والاجتماعات والاستراحات التي تنشئها في عرض التقويم اليومي. لديك خيار تعيين المهام المتكررة حسب التاريخ والوقت، لذا عليك إعدادها مرة واحدة فقط!

عندما تتغير الأولويات أو يحدث شيء ما يعرقل جدولك الزمني، يمكنك بسهولة النقر على مهمة ما ونقلها لأعلى أو لأسفل إلى فترة زمنية أخرى.

نصيحة احترافية: قم بتوصيل ClickUp بـ Outlook أو Apple أو أي تقويم يسمح لك بالاشتراك بموجز URL لتتبع تواريخ استحقاق مهامك! تحميل هذا القالب

3. كليك أب كل ساعة قالب جدول العمل

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قالب جدول العمل بالساعة ClickUp

تعمل الجداول الزمنية للفريق أيضًا كوسيلة لتتبع الوقت لكل مكلف خلال المشروع. يسمح وجود جدول زمني محدث للفرق بتوقع المشاكل المحتملة في وقت مبكر ومعالجتها بسرعة قبل أن يتطلب الأمر وقتًا إضافيًا لإصلاح المشكلات.

كما أن قالب الجدول الزمني للساعة ClickUp يقدم ثلاث طرق عرض مختلفة لتتبع الموظفين أو العاملين المستقلين الذين يتقاضون أجورهم بالساعة:

قائمة الدفع لكل مُعين قائمة: عرض جميع المهام مجمّعة حسب المُعيّن

قائمة: عرض جميع المهام مجمّعة حسب المُعيّن الفعلي قائمة المدفوعات : فرز المهام وتجميعها وتصفيتها لرؤية كاملة

: فرز المهام وتجميعها وتصفيتها لرؤية كاملة أسبوعي تقويم: الاطلاع على ما هو قادم وإجراء أي تعديلات في الوقت الحقيقي

يشتمل القالب على دليل البدء مع نصائح للتخصيص لتجهيز جداولك الزمنية لمشاركتها مع فريقك!

تحقق من هذه

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! تحميل هذا القالب

4. قالب مصفوفة جدولة ClickUp

قم بتجميع المهام حسب النوع لإدارة ساعات عملك بسرعة في ClickUp

مصفوفة الجدولة هي أداة قوية لمساعدة المؤسسات على تنظيم المهام وتحديد أولوياتها. من خلال تخطيط المهام على مصفوفة بمحاور الوقت والموارد والأهمية، يصبح من الأسهل اتخاذ قرارات بشأن الجداول الزمنية للمشروع وتخصيص الموارد.

تتمثل فكرة مصفوفة الجدولة في إنشاء هيكل منظم لتعيين المهام التي تأخذ في الاعتبار الموارد المتاحة ومقدار الوقت اللازم لإكمال المهمة وأهميتها الإجمالية ضمن المشروع الأكبر.

يساعد تخصيص الموارد بهذه الطريقة المديرين على تحديد أولويات ما يجب القيام به أولاً من أجل إنجاز المهام الأكثر أهمية.

مع قالب مصفوفة جدولة ClickUp ، لديك الأدوات اللازمة لإعطاء السياق المطلوب للحفاظ على تقدم الفرق والمشاريع إلى الأمام: أوصاف المهام، وقوائم المراجعة، والتعليقات المعينة، والمزيد! تنزيل هذا القالب

5. قالب حظر جدول ClickUp للجدول الزمني

قالب حظر الجدول الزمني ClickUp

حظر الجدول الزمني هو استراتيجية تُستخدم لتخطيط وإدارة الوقت بفعالية. وهي تنطوي على تقسيم هدف أو مهمة أكبر إلى أجزاء أصغر وأكثر قابلية للإدارة من الوقت من أجل تسهيل إكمالها.

إذا كنت تواجه مشكلة في الالتزام بحظر الجدول الزمني، فجرب طريقة قالب حظر الجدول الزمني ClickUp . هذا القالب مرن لأي شخص للالتزام بحظر الجدول الزمني وتقليل الوقت الذي يستغرقه التبديل بين التطبيقات ذهابًا وإيابًا لبدء مهمة ما.

يمكنك بسهولة إعداد تذكيرات للمهام القادمة، وإرفاق الملفات داخل المهمة، والاحتفاظ بالمحادثات في مكان واحد.

نصيحة احترافية: استخدم ميزتي "الملفات الشخصية" و"عملي" في ClickUp لعرض جداول أي شخص في مساحة العمل الخاصة بك! تمنحك الملفات الشخصية نافذة على مسؤوليات كل شخص، حتى تتمكن من إضافة تذكيرات أو إجراء تعديلات أو الاطلاع على ما يعمل عليه بعد ذلك. تنزيل هذا القالب

6. نموذج جدول إدارة مشروع ClickUp لإدارة المشاريع

قالب نهج ClickUp لإدارة المشاريع

الخاص بك تقويم إدارة المشروع يجب أن يتضمن جميع الأنشطة المتعلقة بإكمال المشروع. ويشمل ذلك مهام مثل التخطيط والتصميم والتطوير والتنفيذ والاختبار. يجب تتبع جميع هذه الأنشطة من أجل مراقبة التقدم المحرز والتأكد من أن جميع الفرق والعملاء وأصحاب المصلحة على علم بالمخرجات. قالب جدول إدارة المشاريع الخاص ب ClickUp خمس طرق عرض معدة مسبقًا لعرض جدول مشروعك من وجهات نظر مختلفة:

عرض القائمة : المهام مجمعة حسب مرحلة المشروع (البدء، والتخطيط، والتنفيذ، والمراقبة، والإنجاز)

: المهام مجمعة حسب مرحلة المشروع (البدء، والتخطيط، والتنفيذ، والمراقبة، والإنجاز) الجدول الزمني عرض : جداول زمنية مرسومة لجميع المهام والأنشطة مجمعة حسب مرحلة المشروع

: جداول زمنية مرسومة لجميع المهام والأنشطة مجمعة حسب مرحلة المشروع اللوحة عرض : حالة المكان الذي توجد فيه كل مهمة حاليًا في سير العمل

: حالة المكان الذي توجد فيه كل مهمة حاليًا في سير العمل جدول عرض : عرض: مخاطر المهام والمشكلات

: عرض: مخاطر المهام والمشكلات طريقة عرض: عرض جانت: التبعيات والمعالم الرئيسية في الجدول الزمني للمشروع تنزيل هذا النموذج ### 7. قالب جدولة كتلة ClickUp

راجع عملك الأسبوعي على جدول ClickUp الزمني

يمكن أن يكون تنظيم الجدول الزمني للفريق في مجموعات طريقة فعالة لضمان تخصيص مهام جميع أعضاء الفريق بشكل صحيح لكل منهم وتناسب تلك المهام مع جدول زمني أكبر.

وتتمثل إحدى طرق القيام بذلك في تقسيم الجدول الزمني للمشروع إلى مراحل متميزة، بحيث تحتوي كل مرحلة على متطلباتها وأهدافها ومواردها الخاصة. بالإضافة إلى ذلك، فإن تخصيص وقت إضافي يتيح للفرق أيضًا مساحة للتجريب أو العصف الذهني للأفكار الجديدة دون الشعور بالاندفاع أو التأخر عن الجدول الزمني.

يساعد ذلك الفريق على تحديد ما يجب القيام به في كل مرحلة، والوقت الذي سيستغرقه إكمالها، وعدد الموارد اللازمة. وبمجرد تحديد هذه الأجزاء عالية المستوى، يمكن للفريق البدء في تقسيمها إلى مجموعات عمل أكثر تحديدًا.

على سبيل المثال، إذا كانت المرحلة تتضمن إنشاء موقع إلكتروني جديد للشركة، يمكن لأعضاء الفريق تقسيم ذلك إلى تطوير الواجهة الأمامية، وتطوير الواجهة الخلفية، ونماذج التصميم، واختبار المستخدم. قالب جدولة كتلة ClickUp عبارة عن مجلد كامل يحتوي على قائمة منسقة مسبقًا، وجدول زمني، وتقويم، وطريقة عرض عبء العمل التي يمكن تصميمها وفقًا لاحتياجات سير عملك!

تحقق من مزايا حجب الوقت في ClickUp ! تحميل هذا القالب

8. قالب جدول محرر مستندات جوجل ومايكروسوفت وورد

عبر مايكروسوفت يتوفر قالب الجدول الزمني بالساعة في محرر مستندات Google أو Microsoft Word. يمكنك إنشاء جدول مناوبات مخصص للأنشطة المتعلقة بالعمل أو الأحداث أو السفر أو الأنشطة الترفيهية. بعد إضافة التفاصيل الخاصة بك، قم بتنزيل المستند ومشاركته.

قم بتخصيص شكل ومظهر القالب الخاص بك ودمج أي خلايا لجعل جدولك الزمني قابلاً للعرض. أو تعلم كيف تصنع جدولك الخاص التقويم في مايكروسوفت وورد ! تنزيل هذا القالب

9. قالب جدول جداول بيانات جوجل

عبر مساحة عمل جوجل

قالب جدول جداول جداول بيانات Google مثالي للطلاب الذين يفضلون عرض جداولهم على فترات زمنية مدتها 30 دقيقة. ما يجعل هذا القالب فريدًا من نوعه هو تنسيقه المكون من ثلاثة أعمدة:

النشاط المجدول

مهام المقرر الدراسي

الرعاية الشخصية/الذاتية

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! تنزيل هذا القالب

10. قالب جدول إكسل اليومي

عبر مايكروسوفت إذا كان التنسيق المكون من ثلاثة أعمدة مقيدًا للغاية، فجرب قالب الجدول الزمني للفاصل الزمني لمدة 30 دقيقة في Excel. يتم تنظيم الأعمدة حسب كل يوم من أيام الأسبوع (من الأحد إلى السبت).

في الجزء العلوي من القالب، يمكنك تعديل وقت البدء من الساعة 5:00 صباحًا إلى أي وقت تفضله. ستتم تعبئة بقية الفواصل الزمنية تلقائيًا بناءً على اختيارك حتى تتمكن من البدء في الجدولة على طريقتك!

تعرف على كيفية إنشاء قالب مخصص جدول زمني في Excel ! تحميل هذا القالب قوالب أخرى:

قوالب حظر الوقت

قوالب تقويم المحتوى

قوالب تخطيط الأحداث

قوالب الجداول الزمنية

قوالب إدارة المشاريع

التالي على جدول الأعمال؟ جدولة يومك في ClickUp

لم يفت الأوان بعد للبدء في تنظيم سير عملك أو مشروعك أو يومك باستخدام قالب جدول زمني مرن. سيساعدك أي من هذه الخيارات العشرة على زيادة وقتك إلى أقصى حد وتسريع عملية وضع جدولك الزمني، ولكن فقط انقر فوق سيساعدك في الارتقاء بجهودك خطوة أخرى إلى الأمام.

تصور مهامك مع أكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp بما في ذلك القائمة واللوحة والتقويم

بغض النظر عن أسلوب عملك أو مجال عملك أو فريقك المفضل، فإن ClickUp هو الحل الوحيد القوي بما يكفي لتوفير حلول من الحائط إلى الحائط مع إمكانية التخصيص قوالب لكل حالة استخدام . تقدم ClickUp عروضًا متقدمة لـ ميزات إدارة الوقت , طرق عرض متعددة للمشاريع ، على 1,000 عملية تكامل وأكثر من ذلك-كلها على الإطلاق بدون تكلفة . 🤓

ليس هناك وقت أفضل من الوقت الحالي لتعزيز الإنتاجية- اشترك في ClickUp وشاهد يومك معًا. 📆