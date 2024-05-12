أفضل 12 أداة مجانية لإعداد الجداول الزمنية لتحسين الإنتاجية

عندما لا تعرف ما هي الخطوة التالية، يصبح من المستحيل تقريبًا إدارة وقتك. وسواء كان الأمر يتعلق بموعد الغداء أو موعد اجتماع الفريق التالي، عليك أن تمنع الأمور من السقوط في الشقوق لتبقى على المسار الصحيح.

وإذا كنت في الظلام - أو تقترب من ذلك - فأنت بحاجة إلى الحصول على صانع جدول زمني مجاني يبقيك على اطلاع دائم ومُحدَّث.

لنكن صادقين للحظة - معظمنا يعاني من صعوبة في الجداول الشهرية أو حتى الأسبوعية أكثر مما نهتم بالاعتراف به. إذا سئمت من ضياع الدقائق الحرجة في يومك، فيمكنك الاستفادة بجدية من قوالب الجداول الزمنية أو منشئ جدول زمني بسيط.

بينما جدول عمل متين مفيدة، وكذلك الجدول الذي يساعدك على البقاء منظمًا في حياتك الشخصية. تتيح لك الجداول الزمنية المخصصة الخالية من الإجهاد التخطيط وتجنب المواعيد الفائتة وامتلاك تقويمك حقًا!

لهذا السبب قمنا بتجميع قائمة بـ 12 من صانعي الجداول الزمنية وقوالب الجداول الزمنية المفضلة لدينا.

قبل أن ندخل في أفضل الأدوات لإنشاء جدول زمني، دعنا نستعرض مبررات سريعة لاستخدامها أدوات الإنتاجية في العمل والمنزل.

فوائد استخدام صانع الجداول الزمنية

إذا كان جدولك الأسبوعي يتضمن عادةً العديد من المهام أو المواعيد أو الاجتماعات أو الأحداث، فإن البقاء على رأس هذه المهام دون أي متاعب أمر لا يحتاج إلى تفكير. مع جداول العمل الفوضوية لدينا، يتم نسيان المهام المهمة بسهولة.

صانع جدول العمل القابل للتخصيص بالكامل - أو حتى تطبيق جدول العمل للاستخدام الشخصي - هو أداة مهمة للبقاء منظمًا وضمان احترامك لوقت الجميع. يمكن أن يساعدك أيضًا في:

التخفيف من التوتر: أداة قابلة للتخصيص بالكامل لإنشاء الجداول الزمنية تخلق إحساسًا بالنظام والملكية. من السهل مطابقة مستوى طاقتك ووقتك وتوافرك مع المهام التي تحتاج إلى إنجازها. حافظ على النظام حتى تكون أنت أيضًا. وبالنسبة للطلاب، فإن بناء جداول الحصص في جداولك الأسبوعية يوفر لك الراحة بأنك تعرف أين تكون ومتى.

أداة قابلة للتخصيص بالكامل لإنشاء الجداول الزمنية تخلق إحساسًا بالنظام والملكية. من السهل مطابقة مستوى طاقتك ووقتك وتوافرك مع المهام التي تحتاج إلى إنجازها. حافظ على النظام حتى تكون أنت أيضًا. وبالنسبة للطلاب، فإن بناء جداول الحصص في جداولك الأسبوعية يوفر لك الراحة بأنك تعرف أين تكون ومتى. تعزيز الإنتاجية: عندما تقوم بتخطيط كل مهمة أو مشروع فردي من منصة واحدة لصانع الجداول الزمنية التي تقوم بكل شيء، فإنك وفريقك تتخذون قرارات أكثر استنارة وتحافظون على سير عمل مثمر.

الاستعداد لحالات الطوارئ: مع الجداول الزمنية المخصصة، يمكنك تحديد العثرات المحتملة قبل حدوثها. سوف تقوم بسرعةتحديد أولويات العناصر وإلغاء أولويتها عند ظهورها حتى تتجنب استراتيجية الرش والدعاء.

تقييم التقدم المحرز: يساعدك وضع جدول زمني جيد على أن تبدو المهام اليومية مألوفة أكثر وأقل إرهاقًا. كن أكثر إلمامًا بعملك وأنشطتك لتصبح أكثر إلمامًا بأعمالك وأنشطتك لتتحسن في تنفيذها وتفهم مقدار الوقت والجهد الذي تتطلبه كل مهمة.

هدئ الآخرين: بالنسبة لموظفي الخدمة الذين يتعاملون مع العملاء أو الزبائن، تساعد الجداول الأسبوعية المفصلة (خاصة تلك التي يمكنك مشاركتها عبر الإنترنت) الجميع على رؤية جدولك الزمني. يشعر الناس بتحسن عندما يعلمون أنك غير محجوز مرتين وأنك متاح. بالنسبة لقادة الفريق، دع موظفيك يعرفون جدولك اليومي إذا كان عليهم إضافة شيء ما في اللحظة الأخيرة. وإلا، فإنك تعمل من منطلقاً من الإحساس بالإلحاح المستمر.

أفضل 12 برنامجاً مجانياً لوضع الجداول الزمنية

هناك ما يكفي من صانعي الجداول الزمنية المتاحة لجعل رأسك يدور، ولكننا وجدنا أفضل الأدوات وقوالب الجداول الزمنية التي تناسب احتياجاتك الخاصة. والجزء الأفضل؟ هذه الأدوات لن تكلفك شيئاً! صفر. لا شيء!

لمساعدتك في اختيار أداة إنشاء الجداول الزمنية المناسبة، اسأل نفسك إذا كانت الأداة

تساعدك على البقاء على اتصال مع الأصدقاء والعائلة وأعضاء الفريق

تنظم وقتك المتاح حتى تظل أكثر إنتاجية

تتيح أقصى قدر من التخصيص مع تصنيف الأحداث وترميزها بالألوان

المزامنة بسلاسة عبر جميع أجهزتك

تتكامل مع تطبيقاتك المفضلة

_الطبول من فضلك

1. كليك أب

قم بسحب المهام وإفلاتها في طريقة عرض التقويم في ClickUp

ClickUp هو الأعلى تصنيفًا تطبيق الإنتاجية وأفضل صانع جدول مجاني على الإنترنت في السوق. يستخدمه بعض من أكثر فرق العمل الأكثر إنتاجية .

سواء كنت مدير مشروع، أو موظفًا يدير المهام، أو طالبًا يخطط لجدول دراسي، فإن ClickUp هو أداة إنشاء جداول زمنية قابلة للتخصيص بالكامل لمساعدتك على البقاء على رأس كل شيء.

يحتوي ClickUp على أكثر من 15 طريقة لعرض جدولك اليومي وعبء العمل. يتضمن ذلك عرض تقويم ClickUp الذي يتيح لك رؤية التقويم الخاص بك حسب اليوم أو الأسبوع أو الشهر لتتبع المشاريع.

اعرض جدولك اليومي على مستوى عالٍ أو تعمّق في تفاصيل المهام.

قم بتعيين مهام متكررة لتبسيط عملك من خلال اختيار جدول اجتماعاتك ومعاينته في تقويمك في ClickUp

من السهل استخدام الفلاتر لإظهار المهام التي تحتاج إلى رؤيتها فقط، كما يتيح لك ClickUp مشاركة تقويمك وجداولك مع أي شخص. إذا لم يكن هذا هو الروعة الخالصة للجدولة الزمنية، فلا نعرف ما هو الروعة!

الميزات الرئيسية ل ClickUp

كن منتجًا حقًا وكامل الإنتاجية من خلال تتبع الوقت

تقسيم المهام الكبيرة إلى مهام قابلة للتنفيذ قوائم مراجعة ClickUp وتعيين الأهداف في ClickUp لمعالجتهاتعيين التذكيرات !

7. Appoint.ly

عبر Appoint.ly Appointly هو صانع جدول زمني فريد من نوعه ويعمل كأداة بحيث يمكنك التحكم الكامل في جدولك الزمني منذ البداية.

على عكس قوالب وصانعي الجداول الزمنية الأخرى، تلبي Appointly أيضًا احتياجات أولئك الذين ليس لديهم موقع إلكتروني. تمنحك الأداة نطاقاً فرعياً مميزاً يتيح لك إنشاء صفحة حجز خاصة بك.

قم بإنشاء علامة تبويب على فيسبوك من خلال Appoint.ly، والتي يمكن للعملاء استخدامها لجدولة الأحداث بسرعة وأثناء التنقل.

على الرغم من أنه خيار جيد لصانع الجداول الزمنية، إلا أنه ليس خياراً مناسباً لإنشاء وتنظيم جداول زمنية متعددة، وهو ما قد يكون خياراً سيئاً بالنسبة للآخرين.

الميزات الرئيسية لـ Appoint.ly

جدولة الاجتماعات عبر الروابط المشتركة

مشاركة التقويم بسهولة مع زملاء العمل أو العملاء

المزامنة مع جميع التقويمات الرئيسية، بما في ذلك iCloud وOffice 365 وOutlook

تجنب تعثر المواعيد مع مزامنة المناطق الزمنية

إيجابيات Appoint.ly

سهولة الإعداد والاستخدام

العودة تلقائياً إلى مناطق زمنية مختلفة عند حجز المواعيد

سلبيات Appoint.ly

لا يمكن تخصيص الروابط حسب المنطقة الزمنية

يصعب إجراء حجوزات المجموعات

لا يعمل بشكل جيد لبناء جدول حصص للطلاب

تسعير Appoint.ly

مجاني للاستخدام الشخصي. تبدأ الباقة الاحترافية من 8 دولارات لكل مستخدم شهرياً.

تقييمات مستخدمي Appoint.ly

G2: 4.4/5 (13 تقييم)

Capterra: 3.3/5 (3 تقييمات)

8. جوجل كيب

عبر جوجل الاحتفاظجوجل كيب يُعرف في الغالب بأنه تطبيق لتدوين الملاحظات، ولكنه يمكن أن يعمل كتطبيق مخصص لتدوين الجداول الزمنية. باستخدام Google Keep، يمكنك استخدام واجهة فارغة قوية للكتابة أو الرسم (حتى باستخدام القلم) للكتابة اليدوية الطبيعية.

قم بتعيين تذكيرات داخل التطبيق لمطالبتك ببدء مهمة ما في وقت محدد أو وضع عنوان لجدولك الجديد ثم العودة إلى جدول محفوظ لاحقًا.

الميزات الرئيسية لـ Google Keep

تعيين تذكيرات لجداولك الزمنية

استخدام ميزات قائمة التحقق لتتبع المهام

ترك تذكيرات صوتية

تثبيت الجداول الزمنية

محترفي Google Keep

سهل الاستخدام

مجاني بالكامل

يدعم الأوامر الصوتية

سلبيات Google Keep

لا يمكن مشاركة مجموعة من الجداول الزمنية

لا يمكن تعيين حالات لمراحل مختلفة من المهمة

لا توجد ميزات قالب جدول زمني

الكثير من المساحات البيضاء في البداية

تسعير Google Keep

يتوفر صانع الجداول الزمنية عبر الإنترنت مجانًا باستخدام حساب Google.

تقييمات #### تقييمات Google Keep

G2: 4.5/5 (أكثر من 1220 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 1220 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 70 تقييم)

9. كاليندلي

يتكامل Calendly بسهولة مع ClickUp والتطبيقات الأخرى

Calendly هي أداة رائعة وذكية لتعيين الاجتماعات ومشاركة أوقات تواجدك مع الآخرين. هذه الأداة رائعة بشكل خاص إذا كان هدفك الرئيسي هو توفير رؤية لفتراتك الزمنية المتاحة حتى تتمكن جهات الاتصال الخارجية من طلب وجدولة الوقت لك.

ومع ذلك، لا تسمح لك هذه الأداة بالتخطيط خارج جدولك الزمني وتعمل بشكل أفضل كوسيلة تكامل مع تقويمك. الإصدار المجاني من Calendly موجه للأفراد أكثر من الفرق. حتى لو كنت قادرًا على تعيين عدة أشخاص في مكان واحد، فسيظل من الصعب إدارتها لأن هذا ليس الاستخدام المقصود من الأداة.

الميزات الرئيسية لـ Calendly

إنشاء قواعد بسيطة لتحديد تفضيلات التوافر الخاصة بك

إرسال رابطك إلى الضيوف أو تضمين جدولك الزمني على موقعك الإلكتروني

جدولة عبر تقويمات فريقك للأحداث التي تشارك في استضافتها مع الآخرين

محترفو تقويم كاليندلي

سهولة إضافة Calendly إلى بريدك الإلكتروني أو موقع الويب الخاص بك

يتكامل كاليندلي مع العديد من الأدوات مثل ClickUp و Slack

يمكن العمل بجدول أسبوعي

سلبيات تقويم كاليندلي

يمكن أن يكون معقدًا بالنسبة للمدعوين للاتصال

لا يوجد قالب جدول زمني لاستخدامه أو طباعته

لا يمكن الحصول على ملف PDF لجدولك الزمني النهائي

تسعير #### كاليندلي

يحتوي Calendly على خطة مجانية، وتبدأ الخطط المدفوعة من 8 دولارات لكل مستخدم شهرياً.

تقييمات مستخدمي Calendly

G2: 4.7/5 (1330+ تقييم)

4.7/5 (1330+ تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2300 تقييم)

10. صانع جدول شيفتلي

عبر شيفتلي على الرغم من أن Shiftly ليست بالضرورة أداة مجانية شخصية على الإنترنت لإعداد الجداول الزمنية، إلا أن هذه الأداة توفر واجهة تفاعلية لإعداد القوائم لكل من الموظفين وأصحاب العمل. تجعل هذه الأداة من السهل على الموظفين تحديد فترات زمنية للمناوبات بنقرة زر واحدة.

وبمجرد اختيارهم للفترات الزمنية المفضلة لديهم، يتلقى قادة الفريق المعلومات على الفور، وتقوم Shiftly تلقائياً بإنشاء جدول المناوبات للأسبوع القادم.

يتيح لك Shiftly أيضًا عرض الجداول الزمنية وتصديرها ومشاركتها مع الآخرين. ومع ذلك، لا تتكامل Shiftly مع التقويمات ومخططي القوائم الأخرى.

الميزات الرئيسية لـ Shiftly

تتبع توافر الموظفين

مشاركة القوائم وإرسالها وطباعتها

إرسال إشعارات المناوبات التلقائية والرسائل المخصصة للموظفين

التحقق من مناوبات الموظفين في أي وقت

تحرير القوائم وعرضها وتنظيمها

إيجابيات شيفتلي

رائع للفرق التي تعمل في نوبات عمل متغيرة

طرق عرض الجداول الأسبوعية سهلة للفرق

سهولة جدولة المناوبات، أو تغييرها، أو حفظها، أو تعديلها

مثالي لإدارة الورديات في عطلات نهاية الأسبوع

سلبيات شيفتلي

بخلاف المناوبات، فهو ليس أداة عمل حقيقية للجداول الزمنية

لا يوجد قالب جدول زمني للاستخدام

ليس الخيار الأفضل للطباعة

تسعير #### شيفتلي

لديه باقة مجانية (لما يصل إلى 5 موظفين)، وتبدأ الباقة الاحترافية من 4 دولارات/موظف شهرياً (لما يتراوح بين 6 إلى 200 موظف فأكثر)

تقييمات مستخدمي Shiftly

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

11. دودل

عبر رسومات الشعار المبتكرة Doodle هو صانع جداول مجاني فائق البساطة والفعالية على الإنترنت. يمكن للأفراد والفرق على حد سواء استخدامه لجميع احتياجاتهم في وضع جداولهم الزمنية - سواء كانت أحداثاً حياتية أو اجتماعات عمل. ببساطة حجب أوقات معينة من اليوم أو تخصيص أوقات معينة من اليوم لأعضاء فريقك.

يمكن لأعضاء الفريق أيضًا إدراج الأيام والأوقات التي يعمل فيها أعضاء الفريق والأوقات التي لا يعمل فيها أعضاء الفريق، مما يسهل معرفة مدى توفر جدول الجميع في أي وقت.

Doodle الميزات الرئيسية

استخدم استطلاعات الرأي لجعل المشاركين يصوتون على أوقات اجتماعاتهم المفضلة

الاختيار من بين طرق عرض متعددة، بما في ذلك عرض الشهر وعرض الجدول الأسبوعي

يتصل مع تقويمات Google و Office 365 و iCal و Outlook

إضافة روابط Zoom تلقائياً إلى أي اجتماع

محترفو رسومات الشعار المبتكرة

أداة عمل بسيطة جدًا وسهلة الاستخدام

تدعم مناطق زمنية مختلفة للتخطيط في جميع أنحاء العالم

يمكن للمستخدمين إنشاء استطلاعات مخفية حيث لا يمكن للمشاركين رؤية نتائج الآخرين

سلبيات الشعار المبتكر

من الصعب بعض الشيء تحميل وإنشاء تقويم شخصي في Doodle

لا يتوفر قالب جدول زمني حقيقي

تسعير #### Doodle

إنه صانع جدول زمني مجاني مع خطط مدفوعة تبدأ من 6 دولارات/مستخدم شهرياً.

تقييمات مستخدمي Doodle

G2: 4.4/5 (أكثر من 2000 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 2000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 1200 تقييم)

12. التقويمات

عبر التقويم إذا كنت تبحث عن قوالب جداول زمنية بسيطة مع كتل نصية فارغة يمكنك طباعتها، فإن Calendarpedia لديها الكثير من خيارات التقويم. سواء كنت بحاجة إلى جدول زمني للياقة البدنية أو خطة عمل أو قوالب اجتماعات أسبوعية، فهناك الكثير من الخيارات الأساسية للطباعة والاستخدام. ولكن إذا كنت تبحث عن قالب متكامل لحفظه أو طباعته، فلن يكون هذا هو الأنسب لك.

إيجابيات القلم والورق

مجاني بالكامل

سهل الاستخدام والإنشاء

واضح وسهل المتابعة

رائع للقوالب المختلفة

أحد أفضل الخيارات للطباعة

سلبيات القلم والورق

يمكن أن تضيع أو تتغير

صعوبة المشاركة مع أعضاء الفريق

ليس من السهل حفظ أو إنشاء ملاحظات إضافية

تسعير القلم والورق

لا تكلف هذه القوالب أي شيء بخلاف ما تنفقه للطباعة (أي الحبر والورق)

جرب منصة إنتاجية شاملة وليست مجرد صانع جداول مجاني

تتيح لك معظم هذه الخيارات إنشاء جدول زمني بكل سهولة، ولكن ما مدى قدرتها على إدارة أنشطة حياتك اليومية أو مدى قدرتها على ضبط جدولك الزمني المرن للعمل وحفظه تلقائياً؟

هذا ما يجعل ClickUp متميزًا بين البقية. ClickUp هو تطبيق إنتاجي يمكنه القيام بأكثر من مجرد إدارة الجداول الزمنية.

مع العديد من القوالب والعروض والميزات التي يقدمها، لا يوجد سبب لعدم تجربته ClickUp مجانًا !

يحتوي ClickUp على مجموعة غنية من خيارات التخصيص، بدءًا من طريقة تنظيم التقويم الخاص بك إلى كيفية خربشة أفكار عملك. إنه ليس أفضل صانع جداول مجاني فحسب، بل يوفر ClickUp مساحة عمل مركزية لفريقك حتى تتمكن من إدارة العملية بأكملها.

ما يقف حائلاً بينك وبين طريقة أسهل وخالية من المتاعب للحفاظ على تنظيم حياتك هو نقرة زر بسيطة!