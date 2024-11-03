كيفية استخدام حظر الوقت لتعزيز الإنتاجية: نصائح ونماذج

"أحتاج إلى ساعات أكثر في اليوم..." أو "كيف تكون الساعة الخامسة مساءً بالفعل؟!" عندما يكون لديك الكثير من الأعمال التي يجب إنجازها قبل انتهاء اليوم. 😅

هل يبدو ذلك مألوفاً؟ لقد مررت بذلك!

ماذا لو كان لديك طريقة لتوفير ساعات من وقتك كل أسبوع والتركيز على مهامك الأكثر أهمية؟

الخبر السار هو أنه يمكنك ذلك - مع بعض النصائح والتقنيات البسيطة لإدارة الوقت التي ستساعدك على الاستفادة القصوى من وقتك في العمل (وخارجه).

في هذه المقالة، سنعرفك في هذه المقالة على مفهوم حظر الوقت، وكيفية عمله، وطرق حظر الوقت المختلفة التي يمكنك استخدامها لتنظيم جدولك الزمني لزيادة الإنتاجية. سنغطي أيضًا بعض الأدوات والنصائح المفيدة التي يمكن أن تجعل العملية أسهل.

هيا بنا نبدأ!

ما هو حظر الوقت

يتضمن حجز الوقت تخصيص فترات زمنية محددة في جدولك الزمني لمختلف المهام والأنشطة.

فبدلاً من وجود قائمة مهام غامضة، يمكنك المضي قدمًا و تخصيص فترات زمنية محددة لجميع الأشياء التي يجب عليك إنجازها خلال اليوم أو الأسبوع. يساعدك ذلك على تحسين تركيزك مع ضمان تخصيص وقت كافٍ لجميع أولوياتك.

وفقًا لـ المجلة الأمريكية لطب نمط الحياة ، وجد الباحثون أن حجب الوقت وأساليب الجدولة الأخرى يمكن أن تحسن مهارات إدارة الوقت والإنتاجية الإجمالية.

يمكن أن يكون حظر الوقت مفيدًا لأولئك الذين:

الذين يعانون من صعوبة في تحديد أولويات مهامهم اليومية⏰

غارقون في المهام ولا يستطيعون التركيز على شيء واحد⏰

يجدون صعوبة في تخصيص وقت للأشياء المهمة⏰

الشعور بعدم الحافز أو عدم الاهتمام بالمهمة التي بين يديك⏰

كنت تكافح مع إدارة الوقت ⏰

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كيف يعمل حظر الوقت

هل لديك الكثير من العمل؟ دعنا نقسمها إلى أجزاء يمكن التحكم فيها! إليك الخطوات التي يجب اتخاذها في أول تمرين لحجب الوقت:

قم بإعداد قائمة: اكتب كل ما تحتاج إلى القيام به، بما في ذلك أمور العمل والاجتماعات والالتزامات الشخصية.

اكتب كل ما تحتاج إلى القيام به، بما في ذلك أمور العمل والاجتماعات والالتزامات الشخصية. قم بتقدير الوقت اللازم: كم من الوقت سيستغرق كل شيء؟ ضع تقديراً تقريبياً، ولكن تذكر أن الأمور قد تستغرق وقتاً أطول مما هو مخطط له. تذكر أيضًا أن تأخذ في الحسبان أي انقطاعات محتملة

كم من الوقت سيستغرق كل شيء؟ ضع تقديراً تقريبياً، ولكن تذكر أن الأمور قد تستغرق وقتاً أطول مما هو مخطط له. تذكر أيضًا أن تأخذ في الحسبان أي انقطاعات محتملة ضع جدولاً زمنيًا: استخدم تقويمًا لتحديد الوقت لكل مهمة. على سبيل المثال، "9-10 صباحًا: رسائل البريد الإلكتروني"، "10-11 صباحًا: التحقق من أرقام مبيعات الأمس"، وهكذا. لا تنسَ تخصيص وقت للوجبات والاستراحات

استخدم تقويمًا لتحديد الوقت لكل مهمة. على سبيل المثال، "9-10 صباحًا: رسائل البريد الإلكتروني"، "10-11 صباحًا: التحقق من أرقام مبيعات الأمس"، وهكذا. لا تنسَ تخصيص وقت للوجبات والاستراحات شيء واحد في كل مرة: عندما يحين وقت المهمة، قم بذلك فقط. لا تشتت الانتباه ولا تعدد المهام. ستكون أكثر إنتاجية بكثير!

عندما يحين وقت المهمة، قم بذلك فقط. لا تشتت الانتباه ولا تعدد المهام. ستكون أكثر إنتاجية بكثير! تحقق من ذلك: في نهاية اليوم أو الأسبوع، انظر ما الذي نجح وما لم ينجح. عدّل جدولك الزمني في المرة القادمة.

تذكر أنه لا بأس من إجراء التغييرات أثناء عملك. الهدف من أسلوب إدارة الوقت هو جعل حياتك أسهل وليس أصعب!

فوائد حظر الوقت

يواجه العديد من الأشخاص مشكلة في إدارة وقتهم. هناك دائمًا الكثير من الأشياء التي يجب القيام بها ولا توجد ساعات كافية في اليوم، مما قد يؤدي إلى الإجهاد والإرهاق والقلق وما إلى ذلك.

لن يساعدك حظر الوقت في تدريب عقلك على وضع حدود صحية للوقت وتكوين عادات صحية فحسب، بل إن له فوائد أخرى متنوعة:

يجعلك أكثر تنظيماً في أسلوبك في التعامل مع المهام اليومية

يساعدك على إنجاز المزيد من المهام ويمنحك شعورًا بالإنجاز

يقلل من المشتتات ويساعدك على التركيز بشكل أفضل

يقلل من التوتر والقلق بشأن كل ما يجب عليك إنجازه

يمنع الإرهاق والإرهاق من خلال الحد من الوقت الذي تقضيه في كل مهمة محددة

يضمن التزامك أنت وفريقك بالجدول الزمني المحدد تنفيذ حظر الوقت سيجعلك أكثر إنتاجية وتحكمًا في حياتك.

طرق حظر الوقت

هناك أكثر من طريقة لحجب الوقت. يعتمد أسلوب حجب الوقت المناسب لاستخدامه على نوع العمل الذي تحتاج إلى إنجازه. الأنواع الشائعة لحجب الوقت هي:

Timeboxing ⏳ حظر الوقت ⏳

هل سبق لك أن بدأت في القيام بشيء ما، فقط لتسقط في حفرة أرنب وتخرج بعد ساعات متسائلاً أين ذهب الوقت؟ إذا كان الأمر كذلك، فجرب وضع الوقت في علب زمنية.

تم تقديمه لأول مرة على أنه تقنية إدارة الوقت في تطوير البرمجيات الرشيقة، أصبح تحديد الوقت أسلوبًا شائعًا بين العاملين في مجال المعرفة. وهو يمنع هدر الوقت من خلال تحديد الوقت المستغرق في مهمة معينة.

يُطلق على كل جزء محدد من الوقت "صندوق زمني" ويمكن أن يتراوح من بضع ساعات إلى أيام. ولها أوقات محددة للبدء والانتهاء؛ وفي نهاية المربع الزمني، يجب عليك إيقاف ما كنت تقوم به، بغض النظر عن التقدم (أو عدمه).

تعد سباقات السرعة الشهرية مثالاً على وضع المربعات الزمنية، وهو ما يمكنك القيام به دون عناء باستخدام ClickUp

تعد سباقات تطوير البرمجيات مثالاً على وضع المربعات الزمنية في العمل. هناك أهداف ومعالم محددة لكل منها، إلى جانب تواريخ محددة لبدء وإنهاء مهام محددة. يجب نقل أي شيء لا يمكنك الانتهاء منه بحلول نهاية السباق السريع إلى السباق التالي. إيلون ماسك يقوم بجدولة يومه بالكامل في 5 دقائق من الوقت. كل شيء، ونعني بذلك كل شيء، يتم جدولة كل شيء في التقويم.

الأيام ذات الطابع الخاص 📅

تتيح لك طريقة الإنتاجية هذه منع تبديل السياق من خلال جدولة المهام المتشابهة معًا. ويكمن الاختلاف في نوع العمل - حيث تعمل هذه الطريقة عندما يمكن تقسيم المهام إلى ثلاث إلى خمس مجموعات كبيرة، كل منها قادرة على شغل يوم عمل كامل تقريبًا.

قم بإنشاء مجموعات من الوقت لأنشطة محددة في أيام مختلفة من الأسبوع باستخدام نهج اليوم المحدد

على سبيل المثال، إذا كنت تدير قناة على وسائل التواصل الاجتماعي أو مدونة أو مدونة فيديو، يمكنك تنفيذ حظر الوقت عن طريق تقسيم أسبوع عملك إلى أيام محددة:

الاثنين: البحث

الثلاثاء: إنشاء المحتوى

الأربعاء: تحرير المحتوى ونشره

الخميس: الخميس: الاجتماعات والتواصل

الجمعة: التحليلات وتحسين محركات البحث

إليك كريستي داسيلفا ، الرئيس التنفيذي لشركة DaSilva Life ومستشارة ClickUp، تشاركنا كيف تنشئ مقاطعاتها الأسبوعية وتتتبعها في ClickUp.

أحب أن أرسم خريطة مرئية لمهامي الرئيسية في طريقة عرض اللوحة لأتعرّف على عبء العمل الأسبوعي. على الرغم من أنني أستخدم طريقة عرض "كل شيء" لرؤية كل مهمة لديّ للأسبوع، إلا أنني أحب أن أرسم خريطة لموضوعاتي الرئيسية في كتلة الوقت الأسبوعية كل يوم أحد للتحضير للأسبوع المقبل.

كريستي داسيلفا، الرئيس التنفيذي لشركة DaSilva Life

تتبع المهام المجدولة في عرض لوحة ClickUp Board View جاك دورسي ، المؤسس المشارك لتويتر (الآن X) والرئيس التنفيذي لشركة Square، يستخدم أيضًا أيامًا محددة لإدارة وقته والحفاظ على إنتاجيته.

في يوم الاثنين، في كلتا الشركتين، أركز في يوم الاثنين على الإدارة وإدارة الشركة... والثلاثاء أركز على المنتج. ويوم الأربعاء أركز على التسويق والاتصالات والنمو. ويوم الخميس أركز على المطورين والشراكات. الجمعة أركز على الشركة والثقافة والتوظيف. السبت أرتاح، أتنزه. يوم الأحد للتفكير والتغذية الراجعة والاستراتيجية والاستعداد للأسبوع.

جاك دورسي، الرئيس التنفيذي لشركة سكوير

تجميع المهام 📚

هل لديك عدد من المهام الصغيرة من نفس النوع عليك إنجازها خلال اليوم أو الأسبوع؟ قد يكون تجميع المهام مفيداً في هذه الحالة.

تجميع المهام هو أسلوب إنتاجي تقوم من خلاله بتجميع المهام المتشابهة معًا ، مما يقلل من العبء المعرفي. واعتمادًا على حجم العمل، يمكنك تخصيص بضع ساعات أسبوعيًا لكل نوع من المهام.

قم بمواءمة مهامك مع ساعات ذروة إنتاجيتك مع تجميع المهام في ClickUp

على سبيل المثال، إذا كنت تعمل في المبيعات، يمكنك إنشاء مجموعات من المهام على النحو التالي:

كتابة وإرسال رسائل البريد الإلكتروني

إجراء مكالمات هاتفية للمتابعة

تحديث نظام إدارة علاقات العملاء

رفع الفواتير

البحث عن المنافسين

اجتماعات الفريق مارك أندريسن وهو شريك مؤسس وشريك عام في أندريسن هورويتز، يؤمن أيضًا بحظر الوقت من أجل الإنتاجية. ويجمع نهجه بين تجميع المهام مع أيام محددة، مع تخصيص أيام الاثنين والجمعة للعمل التعاوني.

اليوم النموذجي بالنسبة لي الآن هو حرفياً اتباع التقويم بشكل دقيق للغاية. أحاول أن يكون يومي "مبرمجًا" قدر الإمكان.

مارك أندريسن، الشريك المؤسس والشريك العام، أندريسن هورويتز

هل تريد معرفة المزيد؟ إليك ما كتبناه سابقًا عن تجميع المهام .

طريقة بومودورو 🍅 طريقة بومودورو 🍅

هل تحتاج إلى طريقة بسيطة وفعالة في نفس الوقت لتنظيم يوم عملك لتحسين الإنتاجية أو التوقف عن المماطلة؟ جرب طريقة بومودورو.

عبر المخططات التخطيطية سُميت هذه التقنية على اسم المؤقت على شكل طماطم (بومودورو هي كلمة إيطالية تعني طماطم) التي استخدمها مبتكرها فرانشيسكو سيريلو، وتتضمن تقنية بومودورو العمل المركز لفترات زمنية محددة تليها فترات راحة. وتسمى كل جلسة عمل من هذا القبيل "بومودورو". هذه الطريقة في العمل تبقينا منشغلين وتحسن قدرتنا على التركيز.

ممثل مشهور توم هانكس اعتمد على طريقة بومودورو للحفاظ على إنتاجيته عندما كان يؤلف كتابه الأول "صناعة تحفة سينمائية كبرى أخرى"

هل تريد معرفة المزيد؟ كتبنا عن طريقة بومودورو هنا .

كيف تبدأ في تحديد وقت جدولك الزمني

في حين يمكنك البدء بحظر الوقت باستخدام مخطط يومي بسيط، فإن تطبيق إدارة المهام مع إدارة الوقت ميزة أكثر كفاءة.

منصة مثل انقر فوق يجعل حظر الوقت أسهل؛ يمكنك إضافة الكتل الزمنية وتعديلها وعرضها بسهولة. بالإضافة إلى ذلك، فإن وجود كل شيء داخل نفس المنصة يقلل من التبديل بين السياقات. 🚀

قم بتقييم كل ما يجب عليك إنجازه

أول الأشياء أولاً: ابدأ بإدراج كل ما عليك القيام به. هناك عدة مسارات مختلفة يمكنك اتباعها.

قم بتوثيق جميع مهامك باستخدام قوائم مهام ClickUp Task Checklists

مع قوائم المهام في ClickUp يمكنك إنشاء قائمة على الإنترنت لعناصر مهامك التي يمكنك الوصول إليها من أي مكان. أضف التنسيق والألوان والروابط إلى القائمة لإضافة المزيد من التفاصيل. إذا كانت هذه المهام التي تقوم بها بانتظام، يمكنك حتى إنشاء قالب من قائمة مرجعية محفوظة.

هل تحتاج إلى شيء أكثر تفصيلاً؟ مستندات ClickUp و انقر فوق المفكرة كلاهما مفيد لهذا الغرض. قم بإنشاء قائمة بالأشياء التي عليك القيام بها، مع إضافة التفاصيل والمعلومات الإضافية مثل الصور والروابط. يمكنك أيضًا الإشارة إلى زملاء العمل عن طريق إضافتهم بتعليق في المستند.

خاصية المفكرة في ClickUp بسيطة وبديهية لتدوين الملاحظات التفصيلية أو إنشاء قوائم مراجعة

أيًا كانت الطريقة التي تختارها، تتيح لك ClickUp إنشاء المهام مباشرةً من مهامك في كل من مهام ClickUp .

حدد أولوياتك

إن تحديد الأولويات الفعال والقاسي هو سر إنجاز الأمور، خاصةً عندما يكون الوقت قصيرًا ولديك مليون شيء على قائمتك.

حدد أولويات مهامك باستخدام مستويات أولوية مختلفة باستخدام مهام ClickUp Tasks

بمجرد إنشاء مهام من مهامك التي عليك القيام بها، استخدم أولويات المهام في ClickUp للإشارة إلى كل مهمة على أنها عاجلة أو وضع علامة عليها كمهام ذات أولوية عالية أو متوسطة أو منخفضة. يضمن لك ذلك معالجة المهام الأكثر أهمية أولاً.

💡 نصيحة احترافية: اسحب مهامك ذات الأولوية القصوى إلى علبة مهام ClickUp حتى لا تغفل عنها أبدًا.

خصص وقتًا لجميع مهامك التي عليك القيام بها

في حين أن تحديد الأولويات أمر ضروري، فإنك تحتاج أيضًا إلى معرفة مقدار الوقت الذي ستحتاجه لإنجاز مهامك. يساعدك ClickUp في ذلك أيضًا.

قم بتقدير مدة كل مهمة في ClickUp للتخطيط بفعالية تقديرات الوقت في ClickUp تتيح لك إضافة المدة الزمنية المقدرة لكل مهمة وتقسيمها بين المهام الفرعية المختلفة أيضًا. يتيح لك تجميعها تقدير المدة الإجمالية للمشروع أيضًا. ما عليك سوى إسقاط المهام في عرض التقويم لتصور جدولك الزمني.

قالب تحديد الوقت اليومي لـ ClickUp

مع قالب حظر الوقت اليومي في ClickUp يمكنك تخطيط جدول يومك لتحقيق أقصى قدر من الإنتاجية. فهو يساعدك:

تحديد أولويات مهامك الأكثر أهمية وجدولتها خلال ساعات ذروة إنتاجيتك

ابقَ على المسار الصحيح من خلال توفير هيكل واضح وتجنب المشتتات

تجنب الإرهاق من خلال تقدير الوقت لفهم ما يمكن إنجازه كل يوم

يتضمن القالب أيضاً لوحة بيضاء تسهّل عليك تحديد أولوياتك من خلال تقسيم كل مهمة إلى أربع مجموعات: المهام التي يجب القيام بها، والمهام التي يجب تفويضها، والمهام التي يجب جدولتها، والمهام التي يجب حذفها.

يمكن للفرق أيضًا استخدام قالب الجدول الزمني للساعة في ClickUp لتحقيق أقصى استفادة من يومهم.

اقرأ المزيد: طريقة أيزنهاور لتحديد أولويات المهام

قم بإنشاء جداول زمنية لجميع المهام ذات الأولوية

يمكّنك إدراج المهام وتحديد أولوياتها وإضافة الأوقات المقدرة لها من اتباع نهج أكثر تنظيماً في العمل. والخطوة التالية هي إنشاء كتل من وقتك فعليًا في التقويم الخاص بك. يمكن أن تساعدك قوالب حظر الوقت في ClickUp في كل هذا.

عبر تقويم جوجل

إذا كنت تستخدم تقويم Google للعمل، فيمكنك استخدامه فقط لجدولة مواعيدك. فهو يُتيح لك بسهولة تخصيص وقت للمواعيد والمهام والأحداث وترميزها بالألوان بناءً على تفضيلاتك.

💡 نصيحة احترافية: دمج ClickUp مع تقويم Google الخاص بك للحصول على جميع جداولك الزمنية ومهامك المجدولة واجتماعاتك في مكان واحد.

قم بمزامنة تقويم Google الخاص بك مع ClickUp وابقَ على اطلاع على جدولك الزمني

تحليل وتحسين

الآن بعد أن حددت أولويات مهامك وحجزت وقتًا لكل منها في تقويمك لحظر الوقت، يمكنك استخدام طرق العرض في ClickUp لتصور مهامك بالطريقة التي تحتاجها.

على سبيل المثال، يمكنك تتبع التقدم المحرز حسب حالة المهمة في لوحات كانبان أو تصفيتها وفرزها لتنظيمها في طريقة عرض القائمة.

احصل على نظرة شاملة لما يحدث من حيث التقدم المحرز باستخدام ClickUp Board View

إذا كنت تدير فريق عمل، فسوف تساعدك طريقة عرض عبء العمل على تصور الجدول الزمني لكل عضو من أعضاء الفريق والتأكد من عدم إرهاق أي عضو في العمل. لوحات معلومات ClickUp طريقة سهلة لتحليل تقدمك ونتائجك. تتبّع معدلات إنجاز المهام لك ولفريقك، وتصور الجداول الزمنية والوقت المستغرق في المهام، واعرض حالات المهام، والمزيد.

اطلع على المهام المعينة والمكتملة، والمحادثات، وحالة عبء العمل في لوحة معلومات ClickUp

يمكنك أيضًا طرح أي سؤال على الذكاء الاصطناعي، و انقر فوق الدماغ سيبحث في البيانات في كل لوحة تحكم في مساحة العمل الخاصة بك للإجابة على الفور.

إليك ما يقوله أحد عملاء ClickUp عن كيفية مضاعفة الإنتاجية في شركته باستخدام ClickUp.

لقد ساعدنا استخدام ClickUp في التخطيط بشكل أفضل، والتسليم بشكل أسرع، وهيكلة فرقنا بكفاءة، وقد تضاعف حجم فريق الإنتاج لدينا منذ انضمامي إلى الشركة! لم يكن ذلك ممكنًا لو لم يكن لدينا هيكل متين لتخصيص الموارد وإدارة المشاريع.

نيكول بريسوفا، مديرة عمليات النمو، Walk the Room

أخطاء حظر الوقت التي يجب تجنبها وأفضل الممارسات

فيما يلي بعض الأخطاء الشائعة في حجب الوقت وكيفية تجنبها:

المبالغة في تقدير الإنتاجية

بدون بعض البيانات المعيارية، من السهل أن يكون لديك توقعات غير واقعية حول الجداول الزمنية للمهام. وقد يؤدي ذلك إلى التوتر بشأن عدم الالتزام بالمواعيد النهائية أو المهام غير المكتملة أو النتائج الأقل من المثالية.

🌟الحل: تذكر أن تأخذ في الحسبان التأخيرات الناجمة عن الانقطاعات الشائعة مثل الاجتماعات والمكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني وما إلى ذلك. أضف أيضًا أوقات الإعداد و/أو الانتقال إلى تقديراتك الزمنية. تقبل إمكانية حدوث التأخيرات، وحدد أولويات عملك بحيث تنجز المهام الأكثر أهمية أولاً.

محاولة القيام بالكثير من العمل

إذا لم تكن حريصًا، فقد تفرط في الجدولة. في بعض الأحيان، يمكنك جدولة كل دقيقة من اليوم دون ترك أي وقت للاستراحة. ومع ذلك، من الضروري أن يكون لديك وقت لتناول الوجبات والراحة وحتى التفكير الإبداعي.

🌟الحل: قم بتضمين مساحة في جداولك الزمنية لكل شيء بدءًا من الاستراحات والوجبات وحتى التنقلات. يمكن أن يساعدك أيضًا بعض الوقت الفاصل بين المهام المجدولة على ضمان عدم ملء التقويم الخاص بك أكثر من اللازم.

💡 نصيحة احترافية: قوالب إدارة جدول العمل من ClickUp يمكن أن تمنعك من الإفراط في الجدولة

تم تصميم قالب حظر الجدول الزمني من ClickUp لمساعدتك في إنشاء جدول زمني بسهولة.

قالب حظر الجدول الزمني الخاص ب ClickUp يساعدك أنت وفريقك على:

تخطيط الجداول الزمنية بسرعة ودقة

فهم التبعيات بين المهام

تنظيم مجموعات المهام بطريقة بديهية

ستساعدك طرق العرض الشهرية واليومية والأسبوعية على تخطيط جدولك الزمني لفترات مختلفة والبقاء على المسار الصحيح. تساعدك الحالات المخصصة، مثل ملغى، ومكتمل، وقيد التنفيذ، ومهام قيد التنفيذ، على إبقاء جميع أصحاب المصلحة على اطلاع على التقدم المحرز.

ضعف تحديد الأولويات

سيكون حظر الوقت غير فعال إذا لم تحدد أولويات وقتك بشكل صحيح. بدون تحديد الأولويات بشكل صحيح، فإنك تخاطر بفقدان المهام الحرجة. بالإضافة إلى ذلك، قد تتسبب في حدوث تأخيرات غير متوقعة إذا لم تحدد تبعيات المهام.

🌟الحل: استخدم أداة مثل ClickUp لتحديد التبعيات وترتيب أولويات المهام بكفاءة، مما يضمن لك إنجاز المهام ذات الأولوية القصوى أولاً. احتفظ بساعاتك الأكثر إنتاجية للعمل العميق والمهام الأساسية، والأنشطة الأقل أهمية للمراحل الأقل طاقة من اليوم.

ربط المهام ذات الصلة باستخدام علاقات التبعية ClickUp، حتى تعرف ما يجب معالجته أولاً

عدم التكيف

لكي يكون حظر الوقت ناجحًا، يجب عليك تتبع فعاليته وتحسين نهجك حسب الحاجة لتكون أكثر إنتاجية. إذا كانت الأولويات تتغير، فقد تحتاج إلى تغيير مواعيدك الزمنية، أو قد تجد نفسك مشغولاً.

🌟الحل: توقف على فترات منتظمة لتقييم أنماط الجدولة الخاصة بك وتعديلها إذا لزم الأمر. كن منفتحًا لتعديل حجم الكتلة والغرض منها للتكيف مع التغييرات في جدولك الزمني. أدوات حجب الوقت التي تسمح بالمرونة في الجدولة هي الخيار الصحيح لذلك.

💡 نصيحة احترافية: ما عليك سوى السحب والإفلات لضبط مدد المهام والتبعيات باستخدام تقويم ClickUp

إضافة وإعادة جدولة العمل بسلاسة عن طريق سحب المهام وإفلاتها في عرض تقويم ClickUp

إليك كيفية إدارة كريستي داسيلفا لجدولها الزمني على المنصة.

لديّ مجلد يحمل اسم "الكتلة الزمنية اليومية" يضم 3 قوائم، "الصباح" و"بعد الظهر" و"المساء".

ضمن هذه القوائم، أقوم بتخطيط يومي ساعة بساعة لزيادة إنتاجيتي إلى أقصى حد. أقوم بتعيين مجموعات مختلفة من الوقت (30 أو 60 أو 90 دقيقة) باستخدام الحقول المخصصة.

أقوم بذلك في الليلة السابقة للتحضير لليوم التالي وزيادة إنتاجيتي إلى أقصى حد من خلال وجود خطة محكمة.

كريستي داسيلفا، الرئيس التنفيذي، داسيلفا لايف

⭐️ ⭐️ مكافأة: شاهد فيديو كليك أب حول حظر الوقت!

اسلك الطريق السهل نحو الإنتاجية مع ClickUp

إن إدارة الوقت وجداول العمل بفعالية هي المفتاح للحفاظ على الإنتاجية وعدم الإنهاك. جرب إنشاء مجموعات زمنية باستخدام الأساليب المختلفة التي أوصينا بها لتجد ما يناسبك.

تدعمك منصات إدارة الإنتاجية والمهام مثل ClickUp في تنفيذ تقنيات إدارة الوقت التي اخترتها مع تزويدك بأدوات إضافية لمساعدتك على إدارة عملك بشكل أفضل.

جرّب ClickUp وشاهد كيف يمكن أن يساعدك في ذلك توفير ساعات كل أسبوع ! التسجيل للحصول على حساب ClickUp مجانًا اليوم.