أفضل 12 تطبيقًا لحظر الوقت لعام 2025 (الأسعار والميزات الرئيسية والتقييمات)

في العصر الرقمي، تُعد إدارة الوقت أمرًا بالغ الأهمية.

فسواء كنت محترفاً مشغولاً، أو طالباً متعدد المهام، أو موظفاً مستقلاً مجتهداً، فإن إدارة وقتك بفعالية يمكن أن تعني الفرق بين مجرد الحصول على الوقت والتفوق الحقيقي. إحدى الطرق التي اكتسبت شعبية متزايدة هي حظر الوقت.

تتضمن هذه التقنية تقسيم يومك إلى مجموعات من الوقت، كل منها مخصص لمهمة أو نشاط معين. إنها طريقة بسيطة لكنها قوية لتنظيم يومك وتقليل المشتتات وزيادة الإنتاجية.

ولكن كيف يمكنك تطبيق تقنية تقسيم الوقت؟

في هذه المقالة، سنستكشف أفضل 12 تطبيقًا لحظر الوقت يمكن أن تساعدك على التحكم في وقتك وإنتاجيتك في عام 2024!

ما هو حظر الوقت ولماذا تستخدمه؟

تقسيم الوقت يتضمن تقسيم يومك بالكامل إلى مجموعات من الوقت. والفكرة هي القيام بمهمة محددة خلال فترة زمنية معينة وإنهائها في هذا الإطار الزمني.

ومع ذلك، أثناء تحديد المربعات الزمنية، يجب عليك أيضًا مراعاة مدى تعقيد المهام التي تقوم بها. يساعدك ذلك على إبقاء الكتل الزمنية واقعية، ويمكنك التركيز على مهمة واحدة في كل مرة.

يمكنك استخدام طريقة الحجب لإدارة أي عمل سطحي لا يتطلب الكثير من الاهتمام ولكنه لا يزال مهمًا، مثل الرد على رسائل البريد الإلكتروني.

تطبيقات حظر الوقت تستحق التجربة، ولكن ما هي أفضل تطبيقات حظر الوقت؟

دعنا نكتشف ذلك.

ما الذي يجعل تطبيق حظر الوقت رائعاً؟

تطبيق تقويم ممتاز لحظر الوقت:

يعرض تقويمك ومهامك في مكان واحد

يحتوي على خيار السحب والإفلات لنقل مهامك إلى التقويم وحظر الوقت

يحتوي على واجهة بسيطة تتيح لك إنشاء قوائم المهام بسرعة

يدعم تجميع المهام لتجميع المهام المتشابهة معًا

يسمح بتخصيص اليوم للسماح لك بالتركيز على مهمة واحدة فقط في اليوم

يمنع تعدد المهام وتبديل السياق لتركيز أفضل

يتكامل مع تطبيق التقويم الحالي و أدوات إدارة المشاريع الآن بعد أن تعرفت على الميزات التي يجب التركيز عليها، دعنا نستكشف أفضل تطبيقات حظر الوقت وما تقدمه.

أفضل 12 تطبيقًا لحظر الوقت لعام 2024

1. ClickUp

قم بتنظيم وإضافة ملاحظات لبدء مهمة باستخدام ClickUp تتبع وقت المشروع ClickUp هي واحدة من أعلى التصنيفات إدارة المهام و تطبيقات الإنتاجية تستخدمها الفرق المنتجة في جميع أنحاء العالم.

يتخطى تطبيق ClickUp حدود تطبيقك النموذجي لحظر الوقت. إنه تطبيق الجدولة النهائي الذي يتيح لك سحب وإسقاط المهام لحظر الوقت في التقويم. يمكنك أيضًا إنشاء كتل زمنية باستخدام تقديرات الوقت وتتبع الوقت وما إلى ذلك.

دعنا نرى ما يمكنك فعله باستخدام أداة إدارة المشاريع هذه.

مع تتبع وقت ClickUp الأصلي ، يمكنك بسهولة تتبع وقتك في المهام والتركيز على العمل العميق.

بالإضافة إلى ذلك، هذا مخطط حظر الوقت يحتوي على مؤقت عالمي لبدء أو إيقاف الوقت من أي جهاز والانتقال بين المهام المختلفة.

وإذا نسيت الضغط على زر البدء، فلا داعي للقلق. باستخدام ClickUp، يمكنك تسجيل الوقت يدويًا أيضًا.

ويمكنك أيضًا فرز العمل حسب الوقت المستغرق، وإضافة ملاحظات إلى إدخالات الوقت، وتطبيق تسميات لتصنيف الوقت المستغرق في المهام المختلفة.

مع ClickUp يمكنك الاستفادة من قالب حظر الوقت الخاص ب ClickUp لجدولة المهام وإنجاز المهام.

تتبّع وقتك وجدولك الزمني بسهولة باستخدام قالب جدولة حظر الجدول الزمني من ClickUp

قابل أدوات تتبع الوقت الخاصة ب ClickUp . يمكنك استخدامها لإنشاء لوحة تحكم خاصة بك لحجب الوقت. تتضمن هذه الحاجيات الوقت المقدر، والوقت الذي تم تتبعه، وتقارير الوقت والجداول الزمنية.

تتضمن هذه الأدوات المصغّرة:

A. الوقت المقدر قم بتعيين تقديرات الوقت للمهام حتى يتمكن أعضاء الفريق من حظر الساعات المطلوبة في التقويمات الخاصة بهم.

B. تتبع الوقت

تحقق مما إذا كان الوقت الذي تسجله يتوافق مع التقديرات الزمنية. يساعد في إنشاء كتل زمنية أكثر واقعية للمهام المستقبلية.

C. تقارير الوقت

اطلع على الوقت المقدر والوقت الذي تم تسجيله لتقارن بسرعة ما إذا كان فريقك يستطيع العمل ضمن الكتل الزمنية المحددة.

د الجدول الزمني

عرض الوقت المتعقب لأي أسبوع أو شهر أو تعيين نطاق مخصص. يمكنك أيضًا عرض إجمالي الوقت المستغرق لنطاق زمني محدد.

تفقد هذه

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تسعير ClickUp *خطة مجانية للأبد (الأفضل للاستخدام الشخصي)

خطة غير محدودة (الأفضل للفرق الصغيرة (7 دولارات/عضو شهريًا)

(الأفضل للفرق الصغيرة (7 دولارات/عضو شهريًا) خطة الأعمال (الأفضل للفرق متوسطة الحجم (12 دولارًا/عضو شهريًا)

(الأفضل للفرق متوسطة الحجم (12 دولارًا/عضو شهريًا) ClickUp AI متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

تقييمات العملاء #### ClickUp

G2 : 4.7/5 (أكثر من 3,300 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 3,300 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,275+ تقييم)

2. كلوكيفاي

عبر كلوكفايفي Clockify هو تطبيق تقويم جيد للعمل العميق. يمكنك تسجيل المهام، والاجتماعات، والأحداث، وما إلى ذلك، واستخدام أداة تعقب الوقت لـ تتبع المهام ومدتها.

ومع ذلك، من الصعب تعديل وقت المهمة إذا نسيت بدء المؤقِّت أو إيقافه.

Clockify الميزات الرئيسية

التقويم لتتبع الوقت بشكل مرئي وتسجيل الأنشطة

متتبع الوقت الذي يعمل كساعة توقيت

جدول زمني لتسجيل الأنشطة الأسبوعية

إصدار الفواتير بناءً على الوقت المتتبع وأسعار الساعة

تسعير #### Clockify

يمكنك تنزيل امتداد المتصفح أو التطبيق (Android و iOS) مجانًا.

Clockify تقييمات العملاء

G2 : 4.4/5 (أكثر من 80 تقييمًا)

: 4.4/5 (أكثر من 80 تقييمًا) Capterra: 4.7/5 (1,570+ تقييم)

تحقق من هذه بدائلقفلالبدائل !

3. مكدس الساعات

عبر الساعةكومة باستخدام تطبيق تتبع الوقت HourStack، يمكنك حظر الوقت ليوم أو أسبوع. يمكنك أيضًا ترحيل المهام للعمل عليها لاحقًا.

ومع ذلك، يفتقر التطبيق إلى ميزة لوحة تحكم لمراقبة وقت فريقك. ستحتاج إلى تصدير البيانات لإنشاء مخططاتك البيانية.

الميزات الرئيسية لـ HourStack

متتبع الوقت الذي يبدأ مباشرةً من تقويمك

طرق عرض التقويم الفردي والجماعي

مخططات زمنية وتصورات مرئية للحصول على رؤى

مساحات عمل متعددة للحفاظ على وقت العميل أو فريق العمل بشكل منفصل

تسعير #### HourStack

تبدأ من 12 دولاراً لكل مستخدم شهرياً.

تقييمات عملاء HourStack

G2 : غير متاح

: غير متاح Capterra: 4.8/5 (أكثر من 10 تقييمات)

4. سونساما

عبر الشمسsأماهSunsama هو تطبيق للتخطيط اليومي وإدارة الوقت الذي يجعل تخطيط الوقت غير مؤلم. في التطبيق، يمكنك سحب وإسقاط المهام من تطبيقاتك المفضلة وحتى استخدام التطبيق كمعزز للتركيز.

يتميز Sunsama بـ تكامل ثنائي الاتجاه مع ClickUp بحيث يمكنك تصفح وإجراء تغييرات على جميع مهام ClickUp الخاصة بك من داخل Sunsama والعكس صحيح!

الميزات الرئيسية ل Sunsama

ترحيل المهام غير المكتملة إلى اليوم التالي

حظر الوقت للمهام في تطبيقات الإنتاجية الأخرى مثل ClickUp أو Trello أو Asana

تتبع التقدم اليومي للفريق

المزامنة مع تقويم Google أو Outlook

تسعير Sunsama

يبدأ من 16 دولاراً شهرياً.

تقييمات عملاء صن ساما

G2 : 4.8/5 (أكثر من 5 تقييمات)

: 4.8/5 (أكثر من 5 تقييمات) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 10 تقييمات)

5. تايم كامب

عبر تايم كامب TimeCamp هو تطبيق مجاني لحجز الوقت يمكنك استخدامه لتتبع الإنتاجية وإنشاء تقديرات للوقت.

ومع ذلك، من الصعب ضبط الوقت المتتبع يدويًا إذا نسيت إيقاف المؤقت. 🙊 ⏲

الميزات الرئيسية لـ #### TimeCamp

تتبع الإنتاجية للحصول على رؤى حول الوقت المستغرق

جدول زمني لإضافة إدخالات الوقت وتعديلها وحذفها

تعقب الوقت بشكل آلي بالكامل، بما في ذلكحاسبة الوقت الإضافي تقارير الوقت المصممة خصيصًا



تسعير #### TimeCamp

لدى TimeCamp خطة مجانية. تبدأ المدفوعة من 7 دولارات لكل مستخدم شهرياً.

تقييمات عملاء TimeCamp TimeCamp

G2 : 4.7/5 (أكثر من 170 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 170 تقييم) Capterra: 4.7/5 (530+ تقييمات)

تحقق من هذه بدائل مخيم تايم كامب !

6. بلانيواي

عبر بلانيواي مستخدم بالفعل

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بعد ذلك، يمكنك تصور بطاقات Trello الخاصة بك على الطريق التقويم

يمكنك حظر خانات مهام Trello الخاصة بك وتتبع الوقت من هذا التقويم.

ومع ذلك، لا يعمل هذا التطبيق دون اتصال بالإنترنت.

بلانيواي الميزات الرئيسية

تعيين تقديرات الوقت للمهام

مقارنة الوقت المقدر مقابل الوقت الفعلي المستغرق

جدول زمني لتسجيل الوقت الوقت المستغرق في مهام Trello

ربط الأحداث من Google و Outlook

تسعير #### بلانيواي

لديه خطة مجانية. تبدأ الخطط المدفوعة من 3.50 دولار لكل مستخدم شهرياً.

تقييمات عملاء Planyway

G2 : غير متاح

: غير متاح Capterra: 4.5/5 (أكثر من 290 تقييم)

7. تايم بلوك

عبر تايم بلوك TimeBloc هو تطبيق بسيط للإنتاجية مع ميزات أساسية لحظر الوقت والجدولة.

وهو متاح لكل من أجهزة Android و iOS.

ومع ذلك، يتعطل برنامج حظر الوقت هذا في كثير من الأحيان.

الميزات الرئيسية لبرنامج TimeBloc

جدول زمني لحجب يوم إلى أحداث متعددة

مزامنة أحداث التقويم تلقائيًا

يتم دمج الروتين، بمجرد إنشائه، في الجدول الزمني

إحصائيات مرئية لتتبع التقدم المحرز

تسعير #### TimeBloc

يحتوي التطبيق على نسخة مجانية. يبدأ سعر نسخته المميزة من 19.99 دولاراً.

تقييمات عملاء TimeBloc

G2 : غير متاح

: غير متاح Capterra: غير متاح

8. تقويم جوجل

عبر تقويم جوجل يمكنك استخدام تقويم جوجل لجدولة الكتل الزمنية مباشرةً في تقويمك.

يمكنك حتى إنشاء تقويم مشترك لحظر الوقت مع زملائك في الفريق.

ومع ذلك، من الصعب دمج عناوين بريد إلكتروني مختلفة في هذا التطبيق.

الميزات الرئيسية لتقويم Google

طرق عرض متعددة مثل اليوم والأسبوع والشهر

تتم إضافة الأحداث من Gmail تلقائيًا

الحصول على اقتراحات إدخال التقويم مثل عناوين الأحداث والأشخاص والأماكن

عرض الجدول الزمني مع الصور والخرائط

تسعير تقويم Google

إنه تطبيق تقويم مجاني (أندرويد وiOS). وهو متاح أيضًا كجزء من مساحة عمل Google، بتكلفة 5 دولارات/مستخدم شهريًا.

تقييمات عملاء تقويم Google

G2 : غير متاح

: غير متاح Capterra: 4.7/5 (أكثر من 1,150 تقييم)

9. تيك تيك

عبر تيك تيك TickTickTick هو تطبيق آخر للإنتاجية مع ميزات جدولة وإدارة المهام.

يمكنك استخدامه لتدوين الأفكار أو المهام غير المتوقعة وحجز الوقت للأولويات.

ومع ذلك، يمكن أن يفشل TickTickTick أحيانًا في مزامنة مهامك وبياناتك المهمة.

مقارنة

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الملامح الرئيسية لـ TickTickTick

طرق عرض متعددة للتقويم للمهام اليومية والشهرية

تحليل ذكي للتاريخ لإضافة المهام كتذكيرات

خيار تعيين مدد للمهام المستهلكة للوقت

مؤقت بومودورو للعمل على فترات زمنية

تسعير TickTickTick

إنه تطبيق مجاني لإدارة المهام. تبلغ تكلفة الإصدار المتميز 2.79 دولار شهرياً.

تقييمات عملاء TickTickTick

G2 : 4.6/5 (أكثر من 50 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 50 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 60 تقييم)

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10. خيالي

عبر فانتاستيكال فانتاستيكال هو تطبيق لقائمة مهام iOS مع ميزات حظر الوقت.

يمكنك استخدامه مع تقويم Apple على جهاز iPad أو iPhone الخاص بك من أجل جدولة المهام وغيرها من الأحداث المهمة. يمكنك أيضًا إنشاء تذكيرات للأحداث المحددة زمنيًا.

ما هو الشيء غير الرائع في تطبيق التقويم هذا؟ يقدم الإصدار المجاني ميزات محدودة.

الميزات الرئيسية #### فانتاستيكال

طرق عرض متعددة لليوم أو الأسبوع أو الشهر أو السنة

مجموعات التقويم لتجميع عدة تقاويم وقوائم مهام معًا

قوالب حظر الوقت لجدولة الأحداث المتكررة

يمكنك التحقق من توفر جهات الاتصال وحظر الوقت الذي يناسب الجميع

التسعير الخيالي

إنه تطبيق قائمة مجاني

تقييمات عملاء فانتاستيكال

G2 : 4.6/5 (أكثر من 5 تقييمات)

: 4.6/5 (أكثر من 5 تقييمات) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 10 تقييمات)

11. عقارب الساعة

عبر في اتجاه عقارب الساعة عقارب الساعة هو تطبيق تقويم مجاني يعمل على امتداد كروم .

يمكنك استخدامه لجدولة الاجتماعات، وإدارة العمل عبر المناطق الزمنية، وحل التعارضات الزمنية.

ومع ذلك، في بعض الأحيان، يميل تطبيق حظر الوقت هذا إلى تكرار أحداث التقويم.

عقارب الساعة الميزات الرئيسية

تحرير كتل من الوقت غير المتقطع باستخدام الطيار الآلي

نقل الاجتماعات المرنة إلى الوقت الأقل إزعاجًا

إنشاء وقت تركيز تلقائي لكل أسبوع

قياس التقدم باستخدام تحليلات الوقت ومراجعة رسائل البريد الإلكتروني

التسعير في اتجاه عقارب الساعة

تقدم Clockwise خطة مجانية. تبدأ المدفوعة من 5 دولارات/مستخدم شهرياً.

تقييمات عملاء Clockwise

G2 : 4.8/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

: 4.8/5 (أكثر من 20 تقييمًا) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 50 تقييم)

12. الخطة

عبر الخطة Plan هو تطبيق جيد لإدارة المهام يعمل أيضًا كتطبيق قائمة المهام .

يمكنك حتى مزامنتها مع تقويمات Google و Outlook.

ولكن إذا كنت تستخدم بالفعل مدير مهام، فسيتعين عليك نقل كل مهمة يدويًا.

تخيل الآن وجود أكثر من 100 مهمة لنقلها إلى قائمة المهام هذه. 🥴

من لديه خطة أفضل؟

خطة #### الميزات الرئيسية

التقويم لإضافة جداول الأعمال وحظر الوقت

عرض الجدول الزمني بالسحب والإفلات

موجز الفريق لتنظيم محادثات العمل

التكامل مع JIRA، وZendesk، وSalesforce، وGithub

تسعير الخطة

هناك خطة مجانية، والخطة المدفوعة تبدأ من 5 دولارات لكل مستخدم شهرياً.

تقييمات عملاء الخطة

G2 : غير متاح

: غير متاح Capterra: غير متاح

حظر الوقت: التقنية المثلى لإدارة الوقت

يمكن أن تساعدك جميع تطبيقات حظر الوقت المدرجة هنا في إدارة جدولك اليومي.

بعضها رائع في تتبع الوقت. يمكن لتطبيقات الحظر الأخرى دمج تقاويم متعددة في تطبيق واحد.

ClickUp يمكنه القيام بكل شيء!

سواءً كنت تبحث عن تطبيق تقويم أو مدير مهام كامل أو تطبيق ممتاز لحظر الوقت بخطة مجانية، فإن ClickUp هو كل ما تحتاجه.

يوفر هذا التطبيق الأفضل لحظر الوقت تتبع الوقت الأصلي لتتبع كل دقيقة تقضيها في العمل، وعرض التقويم لضبط جدولك الزمني، وتواريخ البدء والاستحقاق لإنشاء أطر زمنية واضحة.

ما الذي يعيقك؟ انضم إلى ClickUp مجانًا اليوم!