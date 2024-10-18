أفضل 11 تطبيقًا لإدارة الوقت في عام 2025 (مراجعات &؛ الأسعار)

هل تجد نفسك مشتتًا عند العمل في موعد نهائي ضيق؟ أو تنتهي يومك وأنت تشعر بعدم الإنتاجية وتتساءل أين ذهب كل الوقت؟

لقد مررنا جميعاً بهذه الحالة. من تذكيرات التقويم إلى الاجتماعات المكتبية وقوائم المهام، يمكن أن يصبح إنجاز كل شيء باستمرار أمرًا مرهقًا.

كلنا نريد إنجاز المزيد في وقت أقل. 🕖

مفتاح أن تكون منتجًا هو قدرتك على إدارة الوقت بفعالية . وهنا يأتي دور تطبيقات إدارة الوقت.

سواء كنت مديراً تتطلع إلى تفويض المهام لفريقك أو موظفاً مستقلاً يقوم بإعداد تقويمك الشهري، فهناك تطبيق مخصص لاحتياجاتك. لقد وضعنا لك قائمة بأفضل 11 تطبيقاً لإدارة الوقت لتختار من بينها. تابع القراءة.

ما هو تطبيق إدارة الوقت؟

تطبيق إدارة الوقت هو تطبيق برمجي قائم على الهاتف المحمول أو سطح المكتب مصمم لمساعدة المستخدمين على تخطيط وتتبع وتحسين كيفية تخصيص وقتهم عبر جميع المهام وإدارة المشاريع.

وهي تساعد الأفراد والمهنيين على تنظيم جداولهم الزمنية, زيادة الإنتاجية وتحقيق توازن أفضل بين العمل والحياة. ⏳

سواء كنت بطلاً في تعدد المهام أو تتطلع إلى تحقيق النظام في حياتك الشخصية أو المهنية، فإن أدوات إدارة الوقت تساعدك على العمل بشكل أسرع من خلال إسناد سجلات الوقت إلى مختلف المهام والمشاريع.

بالإضافة إلى ذلك، فهي تأتي مع ميزات إضافية مثل تدوين الملاحظات، وقوائم المهام، ومديري المهام، ومنظمي الوقت، وإدارة المشاريع، وتتبع العادات. لأن الأمر لا يتعلق بالوقت في حد ذاته الذي تقوم بتتبعه بل بما تنفقه عليه.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في تطبيقات إدارة الوقت؟

التوافق عبر المنصات: اختر أداة إدارة الوقت التي تتوافق مع منصات متعددة، مما يتيح لك المرونة في تتبع الوقت المستغرق في مهمة معينة والعمل عبر أجهزة متعددة، بما في ذلك الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة سطح المكتب

اختر أداة إدارة الوقت التي تتوافق مع منصات متعددة، مما يتيح لك المرونة في تتبع الوقت المستغرق في مهمة معينة والعمل عبر أجهزة متعددة، بما في ذلك الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة سطح المكتب تتبع النشاط: يجب أن تتضمن أداة إدارة الوقت إنشاء قائمة مهام من المهام، وتصنيفها تحديد الأولويات والمواعيد النهائية وتتبع ساعات العمل على مدار اليوم. يجب أن تتمتع تطبيقات إدارة الوقت أيضًا بالقدرة على تعديل الوقت المتتبع والسماح حظر الوقت يدويًا للحفاظ على التركيز على المهام الحرجة

تتبع الاجتماعات أو الأحداث الحالية والماضية والمستقبلية باستخدام قالب حظر الجدول الزمني الخاص ب ClickUp

التقارير والتحليلات : لوحة تحليلات غنية تحلل إنتاجيتك وتساعد في تحديد مجالات التحسين. استخدم هذه البيانات لتعيين تقديرات الوقت بدقة

: لوحة تحليلات غنية تحلل إنتاجيتك وتساعد في تحديد مجالات التحسين. استخدم هذه البيانات لتعيين تقديرات الوقت بدقة واجهة بديهية: واجهة تطبيق خالية من الفوضى وسهلة الاستخدام وبديهية تساعدك على التركيز على إدارة وقتك بدلاً من اكتشاف التنقل في التطبيق

واجهة تطبيق خالية من الفوضى وسهلة الاستخدام وبديهية تساعدك على التركيز على إدارة وقتك بدلاً من اكتشاف التنقل في التطبيق إمكانيات التكامل: يجب أن توفر أدوات إدارة الوقت تكاملاً سلسًا مع إدارة المشاريع والتواصل والفواتير و تطبيقات التقويم للمحترفين ومديري المشاريع لأتمتة سير العمل

يجب أن توفر أدوات إدارة الوقت تكاملاً سلسًا مع إدارة المشاريع والتواصل والفواتير و تطبيقات التقويم للمحترفين ومديري المشاريع لأتمتة سير العمل وظائف غير متصلة بالإنترنت: ضع في اعتبارك تطبيق إدارة الوقت الذي يمكنه تتبع الوقت الذي تقضيه حتى عندما تعمل دون اتصال بالإنترنت حتى تظل على اطلاع على وقتك حتى دون الاتصال بالإنترنت

ضع في اعتبارك تطبيق إدارة الوقت الذي يمكنه تتبع الوقت الذي تقضيه حتى عندما تعمل دون اتصال بالإنترنت حتى تظل على اطلاع على وقتك حتى دون الاتصال بالإنترنت مدمج مسبقاًقوالب إدارة الوقت: الوصول إلى ميزانية الوقت المبنية مسبقًا و قوالب المخطط اليومي يساعدك على البدء على الفور دون الحاجة إلى إنشاء مخطط يومي من الصفر

## أفضل 11 تطبيقًا لإدارة الوقت لاستخدامها في عام 2024

1. ClickUp

كن أكثر تنظيماً واستفد من وقتك بشكل أفضل باستخدام خاصية ClickUp لتتبع وقت المشروع

تتبع الوقت يضع الأساس لنجاح أي مشروع. أنت تريد تسليم المشاريع في الوقت المحدد كفريق عمل لأن التأخير يمكن أن يؤدي إلى تجاوز الميزانية.

تطبيق إدارة الوقت المدمج في منصة إدارة المشاريع يوفر على فريقك متاعب التنقل بين أداة تتبع الوقت ومنصة إدارة مشروعك. إنها مصدر واحد للحقيقة لإدارة الوقت بفاعلية والبقاء على المسار الصحيح نحو أهداف إدارة الوقت .

قم بإنشاء جداول زمنية لجمع وعرض الوقت المتتبع عبر المهام والمواقع للحصول على رؤى سريعة حول تقدمك إدارة الوقت في ClickUp لفريقك بتتبع الوقت من أي منصة، وإصدار فاتورة لعملائك بالساعات المدفوعة ودمج الجداول الزمنية في سير عمل مشروعك.

مجموعة واسعة من الميزات الموفِّرة للوقت، بما في ذلك تواريخ البدء والانتهاء، وإعادة تعيين تاريخ الاستحقاق، والجداول الزمنية، وإعادة جدولة التبعيات، مما يجعله أفضل تطبيق لإدارة الوقت.

ClickUp أفضل الميزات

تتبع وقتك في أي مكان - على سطح المكتب أو تطبيق الجوال . يعمل متتبع الوقت عبر الأجهزة ويربط بيانات الوقت بمهام ClickUp

تتبع الوقت وتعيين التقديرات وإضافة الملاحظات وعرض تقارير عن وقتك من أي مكان باستخدام المؤقت العام في ClickUp

استخدم تتبع وقت المشروع في ClickUp ميزة إضافة إدخالات الوقت يدويًا للأنشطة السابقة وحتى تحرير الإدخالات التي تم تتبعها مسبقًا تجعل تتبع وقت المشروع أمرًا سهلاً للغاية

التنبؤ وتعيين التوقعات مع تقديرات الوقت، وتقسيم تقديرات الوقت بين أعضاء الفريق في المهام، وعرض تجميعات لتقديرات الوقت للحصول على الصورة الأكبر

ميِّز بين الساعات القابلة للفوترة وغير القابلة للفوترة لتحصيل رسوم عملائك بدقة

التحويل من بيئة إلى أخرى دون فقدان التقدم الحالي للمؤقت باستخدام مؤقت ClickUp العالمي ⌛

استخدم قوالب معدة مسبقًا مثلقالب جدول إدارة الوقت, قوالب سجل الوقت ، والمزيد لتنظيم يومك ومشاريعك دون عناء

حمل هذا القالب

قيود ClickUp

الجداول الزمنية والتقارير القابلة للفوترة متوفرة فقط في خطط الأعمال والمؤسسات

ينطوي تخصيص تطبيق ClickUp على منحنى تعليمي بسيط

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

تسعير مخصص ClickUp Brain: متوفر على جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات/عضو مساحة عمل/شهر

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3800 تقييم)

2. نوتون

عبر فكرة غالبًا ما تكون مهامنا ومشاريعنا مبعثرة في دفاتر يومية مختلفة أو قوائم مهام أو حتى تطبيقات حفظ الملاحظات على هواتفنا.

يفوتنا تحديد مواعيدها لأننا لا نراها في مكان واحد، مما يؤدي إلى تفويت المواعيد النهائية للأنشطة الرئيسية.

إن تصور جميع مهامنا القادمة في مكان واحد هو الخطوة الأساسية لإدارة الوقت بنجاح.

تسمح أداة إدارة الوقت من Notion لمديري المشاريع بتخطيط المهام بشكل أفضل من خلال تصورها في مكان واحد، ودعم التقويمات المتعددة وطرق عرض كانبان، و تحسين الإنتاجية مع المراقبة الفعالة

_المقارنة

/مرجع/ مدونة؟ ص=128171_128171 المقارنة مقابل ClickUp /%href/

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أفضل ميزات #### أفضل الميزات

خاصية تتبع المهام لتصور جميع مهامك ومشاريعك المخطط لها في مكان واحد، وتحديد أولوياتها وتتبع تقدمها

يوفر عرض الجدول الزمني مرونة في تحديد نطاق المشاريع، وتعديل الجداول الزمنية، وتخصيص طرق العرض بحيث يمكنك التخطيط المشاريع والمهام حسب التسلسل الزمني

يقوم برنامج Notion AI بتعبئة البيانات تلقائيًا وإنشاء تقارير تحليلية وإنشاء أفكار كتابية جديدة تلقائيًا إلىتوفير الوقت أثناء العصف الذهني

قيود المفهوم

يمكن أن يكون تطبيق الهاتف المحمول بطيء الاستخدام

يحتوي التطبيق على منحنى تعليمي

تسعير Notion

مجاني للأفراد

بالإضافة إلى: 8 دولارات شهرياً لكل مستخدم

8 دولارات شهرياً لكل مستخدم الشركات: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

8 دولارات شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

تسعير مخصص مفهوم الذكاء الاصطناعي يمكن إضافته إلى أي خطة مدفوعة مقابل 8 دولارات لكل عضو/شهرياً

تقييمات ومراجعات Notion

G2: 4.7/5 (4835 مراجعة)

4.7/5 (4835 مراجعة) Capterra: 4.8/5 (1946 تقييم)

تحقق من هذه

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3. MyLifeOrganized

عبر MyLifeOrganized تخيل أنك تخطط لحدث عمل. هناك مهام تعتمد على عدة أشخاص عبر الفرق. على سبيل المثال، تعتمد طباعة الخلفية على أن يكون التصميم جاهزًا، بينما يتولى فريق آخر مسؤولية طباعتها.

عندما تكون هناك تبعيات، من الضروري تصور هذه التبعيات لفهم المهمة التي تجاوزت الوقت المحدد في الميزانية وتسببت في التأخير.

ينشئ برنامج MyLifeOrganized (MLO) قوائم هرمية مرنة مع مهام فرعية وتبعيات محددة لتحديد العوائق في إنجاز المهمة.

MyLifeOrganized أفضل الميزات

واجهة السحب والإفلات لإنشاء قوائم المهام وإعادة ترتيبها على شكل قائمة أو شجرة افتراضية لتتبع الوقت بسهولة

إنشاء مهام فرعية داخل المهام وحتى إضافة التبعيات داخل المهام

قالب مُعد مسبقًا لتنفيذ تقنيات إدارة الوقت مثل نهج ديفيد ألين "إنجاز المهام" (GTD®)

قيود MyLifeOrganized #### قيود MyLifeOrganized

تصميم الواجهة ليس بديهيًا وسهل الاستخدام

يحتاج المستخدمون إلى اشتراك إضافي لتمكين المزامنة السحابية عبر الأجهزة

تسعير MyLifeOrganized

MLO للأندرويد (رسوم لمرة واحدة، بدون رسوم شهرية) مجانًا احترافي: 29.99 دولارًا أمريكيًا

(رسوم لمرة واحدة، بدون رسوم شهرية) MLO لنظام التشغيل iOS (رسوم لمرة واحدة، بدون رسوم شهرية) مجانًا احترافي: 29.99 دولارًا أمريكيًا

(رسوم لمرة واحدة، بدون رسوم شهرية) MLO لنظام التشغيل ويندوز (رسوم لمرة واحدة، بدون رسوم شهرية) قياسي: 49.95 دولارًا أمريكيًا احترافي: 59.95 دولارًا

(رسوم لمرة واحدة، بدون رسوم شهرية) خدمة المزامنة السحابية (لمزامنة التقدم عبر الأجهزة المختلفة) 19.95 دولارًا سنويًا 12.95 دولارًا لمدة ستة أشهر

(لمزامنة التقدم عبر الأجهزة المختلفة)

تقييمات ومراجعات MyLifeOrganized #### تقييمات ومراجعات MyLifeOrganized

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: لا توجد مراجعات كافية

4. ريزا

عبر ريزي بصفتك مديراً للمشروع، من الضروري أن تفهم كيف يستثمر فريقك وقته وما إذا كانت هناك طريقة أفضل لزيادة إنتاجية الجميع.

Rize هو تطبيق لإدارة الوقت يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين التركيز والإنتاجية وبناء عادات عمل صحية. وهو يساعدك على إدارة مهامك بين المشاريع المتعددة الجارية وتجنب التشتت

تتبع المهام تلقائياً، وصنف أنشطة فريقك في الوقت الفعلي، وحلل كيفية استثمارهم للوقت، وساعدهم على تحسين إنتاجيتهم.

Rize أفضل الميزات

يتتبع تلقائيًا الوقت الذي تقضيه على جهاز الكمبيوتر الخاص بك دون الحاجة إلى بدء أو إيقاف المؤقتات

إنشاء فئات مخصصة للحصول على رؤى أفضل حول المكان الذي تقضي فيه وقتك

تعيين عدد الساعات التي ستقضيها في العمل في اليوم والحصول على إشعارات لمنع الإفراط في العمل

قيود #### ريز

أبلغ المستخدمون عن ظهور مشكلات أثناء إعداد الفئات المخصصة

غير متوفر على نظامي iOS وأندرويد

تسعير #### Rize

تجربة مجانية، لمدة شهر واحد فقط

شهريًا: 16.99 دولارًا شهريًا

16.99 دولارًا شهريًا سنويًا: 9.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر

تقييمات ومراجعات #### Rize

G2: غير متاح (0 تقييمات)

غير متاح (0 تقييمات) Capterra: NA (0 تقييمات)

5. وريك

عبر وريك يمكن أن تكون كثرة المراجعات الشخصية أو البريد الإلكتروني مرهقة لفريقك. والأسوأ من ذلك هو أنهم يقضون معظم وقتهم في الرد على رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك، مما يؤدي إلى فقدان الإنتاجية.

باستخدام تقويمات Wrike، يحصل أصحاب المصلحة المعنيون على تقدم المشروع في الوقت الفعلي دون التحقق من رسائل البريد الإلكتروني المتعددة للحفاظ على توافق الجميع. يتتبع تقويم المشروع المواعيد النهائية والتقدم المحرز في المشروع وتضارب أعباء العمل والاختناقات المحتملة.

أفضل ميزات Wrike

يعرض برنامج Wrike لتتبع الوقت الوقت المستغرق في المشاريع/المهام المختلفة بدقة، والذي يمكن مقارنته بالساعات المخطط لها

تتبع الوقت المستخدم للحصول على الساعات المدفوعة بدقة ومن ثم مزامنتها مع أنظمة التمويل الخاصة بك لإعداد الفواتير

أبقِ فرقك على اطلاع دائم على المعالم الأساسية لتخطيط المشروع والعمل بشكل متزامن على المهام المشتركة بين الإدارات

قيود Wrike

لا يحتوي على تحليلات مدمجة للتصور

لا يحتوي عرض الجدول الزمني على ميزة التراجع؛ لا يمكنك إعادة جدولة المهام

تسعير #### تسعير Wrike

مجاناً: 0 دولار لكل مستخدم شهرياً

0 دولار لكل مستخدم شهرياً الفريق: 9.80 دولار لكل مستخدم شهرياً

9.80 دولار لكل مستخدم شهرياً الأعمال: 24.80 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

24.80 دولارًا لكل مستخدم شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

أسعار مخصصة القمة: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Wrike

G2: 4.2/5 (3500 تقييم)

4.2/5 (3500 تقييم) Capterra: 4.3/5 (2535 مراجعة)

تحقق من هذه

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6. مسار توجل

عبر توجل تعد إدارة الساعات المدفوعة بدقة تحدياً رئيسياً يواجهه مديرو المشاريع عند العمل مع أعضاء الفريق المختلفين في جميع أنحاء العالم. تساعد تطبيقات إدارة الوقت على زيادة وقت فريقك في أي مشروع عميل.

تستخدم الشركات Toggl لفوترة العملاء وقياس الربحية وإدارة أعباء العمل. اعرض إدخالات وقتك المتتبعة بتنسيق شبكة أو تقويم، وتُظهر لوحات معلومات تقارير الوقت أين يقضي فريقك وقته يومياً وأسبوعياً.

اقرأ تقريرنا الشامل مراجعة_توغل !

أفضل ميزات Toggl Track

تسمح لك إضافة Toggl Track Chrome ببدء تطبيق تتبع الوقت وإيقافه تلقائيًا حتى عندما يكون جهاز الكمبيوتر الخاص بك في وضع الخمول، ولكن المؤقت لا يزال قيد التشغيل؛ كما يوفر طرقًا لتصحيح الكتلة الزمنية المسجلة

إنشاء ميزانيات دقيقة للمشروع استناداً إلى بيانات تتبُّع الوقت وتتبُّع الساعات المدفوعة للمشاريع في لوحة تحكم العميل

يتكامل مع جميع برامج تقويم Google الرائدة, أدوات إدارة المشاريع ومنصات الموارد البشرية والمحاسبة

قيود Toggl Track

أبلغ المستخدمون عن حالات لم يتم فيها تسجيل أوقات انتهاء الجلسة في تطبيق سطح المكتب

لا يوجد إدارة المهام أو ميزة التخطيط؛ لا يمكنك جدولة وتتبع عبء العمل الخاص بفريقك

تسعير Toggl Track

مجاني: لما يصل إلى خمسة مستخدمين

لما يصل إلى خمسة مستخدمين بداية: 9 دولارات لكل مستخدم شهريًا

9 دولارات لكل مستخدم شهريًا القسط: 18 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

18 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

Toggl تتبع التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (1553 تقييم)

4.6/5 (1553 تقييم) Capterra: 4.7/5 (2235 تقييم)

تحقق من هذه

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7. أسانا

عبر أسانا تعد بيانات الوقت مهمة لتخطيط عبء العمل وتخطيط الموارد، وتوفر تقديرات في الوقت الفعلي لتقدم المشروع، وهي مهمة أيضًا لتحسين التنبؤ ووضع الميزانية.

تُعد البيانات الدقيقة لتتبع الوقت أمرًا أساسيًا لإدارة المشاريع الشخصية والمهنية.

تساعد أجهزة ضبط الوقت المضمنة في تطبيق إدارة الوقت Asana في تسجيل الوقت تلقائيًا وتغذية لوحة معلومات التحليلات بالبيانات في الوقت الفعلي، مما يساعد الفرق على البقاء على المسار الصحيح.

مقارنة

_/مرجع/ /مدونة؟ ص=64480 Asana مقابل ClickUp *%/%href/_

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أفضل ميزات #### أسانا

خاصية تتبع الوقت الأصلية لتقدير الوقت اللازم لإنجاز مهمة ما وتسجيل الوقت الفعلي المستغرق

إنشاء مهام فرعية، وتعيينها لأعضاء الفريق، وعرض التقدم المحرز في الوقت الفعلي 🤝

يمكن الإبلاغ عن بيانات تتبع الوقت في لوحة معلومات التحليلات وتدعم الفرز باستخدام حقول مخصصة مثل الوقت المقدر والوقت المستغرق والمزيد

قيود أسانا

تتبع الوقت المدمج مدعوم فقط على خطة المستوى المتقدم وما فوقها

الواجهة ليست بديهية مثل التطبيقات الأخرى

تسعير #### تسعير أسانا

مجاني: للاستخدام الشخصي (تتبع الوقت مدعوم من خلال عمليات التكامل فقط)

للاستخدام الشخصي (تتبع الوقت مدعوم من خلال عمليات التكامل فقط) المبتدئ: 10.99 دولارًا شهريًا (لا يدعم تتبع الوقت المدمج)

10.99 دولارًا شهريًا (لا يدعم تتبع الوقت المدمج) متقدم: 24.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

24.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات أسانا

G2: 4.3/5 (9522 تقييم)

4.3/5 (9522 تقييم) Capterra: 4.5/5 (12270 تقييم)

تحقق من هذه

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8. تايم تري

عبر تايم تري تنظيم حدث كبير؟ يساعد TimeTree في تنسيق فعالياتك من خلال مشاركة المعلومات المهمة و جداول العمل . إنها محطة واحدة لمشاركة الخطط ومناقشة الأحداث المثيرة القادمة في تقويم واحد.

يحتوي TimeTree أيضًا على إمكانات الدردشة التي يمكن للعائلة والأصدقاء ومجموعات الهوايات استخدامها لإنشاء تقويم لكل مجتمع والتخطيط للأحداث.

أفضل ميزات TimeTree

مشاركة المعلومات بتنسيق التقويم باستخدام تقويم TimeTree العام

تبسيط جميع الاتصالات في مكان واحد و إرسال تذكيرات أو الصور أو المرفقات المتعلقة بالفعالية

قيود TimeTree

يمكن أن يحتوي التقويم المشترك على ما يصل إلى 200 عضو

يوجد حد أقصى 20 تقويمًا لكل حساب

تسعير #### TimeTree

تجربة مجانية لمدة شهر واحد

القسط: 4.49 دولار شهريًا

تقييمات ومراجعات TimeTree

G2: غير مدرج في G2

غير مدرج في G2 Capterra: لا توجد تقييمات كافية

9. هابيتيكا

عبر هابيتيكا من الصعب الحفاظ على الاتساق أثناء تكوين عادات جديدة. يقدم تطبيق إدارة الوقت التفاعلي Habitica نظام مكافأة يسلط الضوء على تقدمك ويجعله ملموساً بشكل أكبر.

ابقَ على رأس المهام، وأنجز قوائم المهام، وعزز الإنتاجية، واحصل على مكافأة في كل مرة تنجز فيها مهمة رئيسية على هذا التطبيق المجاني لإدارة الوقت والمهام.

Habitica أفضل الميزات

تتبع وإدارة وقتك، وعادات عملك، وأهدافك اليومية، وقائمة مهامك اليومية مع تطبيقات Habitica للهاتف المحمول وواجهة الويب

ارفع مستوى صورتك الرمزية وافتح ميزات داخل اللعبة كلما أنجزت مهامك

مكافآت وعقوبات داخل اللعبة وشبكة اجتماعية قوية لإلهام المستخدمين

قيود هابيتيكا #### قيود هابيتيكا

قد لا يكون التلعيب محفزًا كبيرًا لبعض الأشخاص

تسعير #### تسعير هابيتيكا

شهريًا: 4.99 دولارًا أمريكيًا ويتضمن 25 جوهرة

4.99 دولارًا أمريكيًا ويتضمن 25 جوهرة 3 أشهر: 14.99 دولارًا أمريكيًا ويتضمن 30 جوهرة وساعة رملية صوفية واحدة

14.99 دولارًا أمريكيًا ويتضمن 30 جوهرة وساعة رملية صوفية واحدة 6 أشهر: 29.99 دولارًا أمريكيًا ويتضمن 35 جوهرة وساعتين رمليتين غامضتين

29.99 دولارًا أمريكيًا ويتضمن 35 جوهرة وساعتين رمليتين غامضتين سنويًا: 47.99 دولارًا أمريكيًا ويتضمن 45 جوهرة وأربع ساعات رملية غامضة

تقييمات ومراجعات #### هابيتيكا

G2: ليست تقييمات كافية

ليست تقييمات كافية Capterra: لا توجد مراجعات كافية

تحقق من هذه

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10. تريللو

عبر تريلو مع جداول العمل المزدحمة والمشاريع المتعددة الجارية، تحتاج إلى المساعدة في إدارة إنتاجيتك الشخصية. يعمل تطبيق Trello لإدارة الوقت على تحسين إدارة وقتك الشخصي، وصقل طرق تحديد الأولويات ومعالجة قائمة المهام الخاصة بك.

يجمع Trello بين جميع المهام والزملاء والأدوات باستخدام لوحاته وقوائمه وبطاقاته لفهم الموارد وتخصيص الوقت بشكل أفضل.

مقارنة

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أفضل مزايا Trello

تتبع المواعيد النهائية لإنتاجيتك الشخصية باستخدام طريقة عرض التقويم في Trello و قوالب Trello استخدم الجدول الزمني للإشراف على جميع مهام تقدم مشروعك بمرور الوقت. ما عليك سوى السحب والإفلات لبدء أو تغيير تواريخ الاستحقاق مع تغير الأولويات 📆

إدارة أعباء العمل، والتغلب على الاختناقات، وتصور المقاييس مثل تواريخ الاستحقاق والمهام المخصصة، وإبقاء أصحاب المصلحة على اطلاع باستخدام Trello Dashboard

قيود Trello

لا يوجد دعم مدمج لتتبع الوقت

الإصدار المجاني له إمكانيات محدودة

تسعير #### تسعير Trello

مجاني

الإصدار القياسي: 5 دولارات لكل مستخدم شهريًا، تُدفع سنويًا

5 دولارات لكل مستخدم شهريًا، تُدفع سنويًا القسط: 10 دولارات لكل مستخدم شهريًا، تُدفع سنويًا

10 دولارات لكل مستخدم شهريًا، تُدفع سنويًا المؤسسة: 17.50 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا، تُدفع سنويًا

تقييمات ومراجعات Trello

G2: 4.4/5 (13427 تقييم)

4.4/5 (13427 تقييم) Capterra: 4.5/5 (23018 تقييم)

تحقق من هذه

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11. كلوكفايفي

عبر كلوكفايفي Clockify هو تطبيق بسيط وفعّال لإدارة الوقت يُمكّن المستخدمين من تتبع ساعات العمل عبر المشاريع. إنه أداة مثالية للوكالات والعاملين لحسابهم الخاص والمهنيين الذين يتطلعون إلى تنظيم وقتهم لإدارة أكثر كفاءة. يتميز Clockify بواجهة واضحة تتيح سهولة التبديل بين المهام وإنشاء تقارير شاملة.

Clockify أفضل الميزات

يمكن للمستخدمين إنشاء مؤقتات خاصة بالمهام، وتخصيص الوقت المتتبع وفقًا للمشروع، وإدارة مؤقتات متعددة في وقت واحد.

كما يوفر لوحة معلومات لأنشطة الفريق لمراقبة إنتاجية الفريق في لمحة سريعة مما يوفر رؤى لتحسينها.

يتكامل Clockify مع مع أدوات إدارة المشاريع الشائعة مثل Trello وAsana وJira

قيود كلوكفاي

أبلغ بعض المستخدمين عن بعض الأخطاء العرضية في المؤقّت، وعن صعوبة التنقل في الواجهة.

الميزات المتقدمة، مثل تتبع الأهداف أو التنبيهات، متاحة فقط مع الإصدارات المدفوعة.

Clockify التسعير

مجاني للأبد: ميزات محدودة

ميزات محدودة الإصدار الأساسي: 4.99 دولارًا شهريًا

4.99 دولارًا شهريًا معياري: 6.99 دولار شهريًا

6.99 دولار شهريًا المحترف: 9.99 دولارًا شهريًا

9.99 دولارًا شهريًا المؤسسات: 14.99 دولاراً شهرياً

Clockify تقييمات العملاء

G2: 4.5/5 (150 تقييمًا)

4.5/5 (150 تقييمًا) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 4,500 تقييم)

تحقق من هذه

/مراجع/ مدونة؟ p=41017 بدائل Clockify /%href/

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قم بزيادة إنتاجيتك إلى أقصى حد مع أفضل تطبيقات إدارة الوقت

عندما يكون لديك الكثير من الأمور التي تحدث في حياتك، فقد يتسبب ذلك في الضغط والكثير من المواعيد النهائية الفائتة. يمكن للتطبيق الصحيح لتتبع الوقت أن يساعدك على إدارة وقتك بفعالية، وتحسين الإنتاجية الشخصية والمهنية، وتحقيق توازن أفضل بين العمل والحياة.

عند الاختيار بين تطبيقات إدارة الوقت التي تناسبك، ركِّز على الميزات والقدرة عبر المنصات والتكامل مع أدوات إدارة المشاريع والتقويمات الرائدة والأتمتة والتحليلات لمساعدتك في تحقيق المزيد من الاستفادة من وقتك. ClickUp تسمح لك ميزات تتبع الوقت، إلى جانب برنامج إدارة المشروع المتكامل، بما يلي التركيز على المهام الأكثر أهمية . جرّب ClickUp مجانًا _اليوم وأنجز المزيد من المهام في وقت أقل