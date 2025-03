أفضل 10 تطبيقات تذكير للبقاء على رأس المهام في 2025 (مجانية ومدفوعة)

آه، التذكيرات. أين كنا سنكون بدونها؟

بين قوائم المهام، وتعدد المهام، واقتطاع اللحظات الثمينة لنفسك، لا يمكن لعقلك مواكبة جميع المعلومات التي يعالجها في اليوم الواحد فقط. هذا هو سبب أهمية تطبيقات التذكير.

ولكن كيف تجد تطبيق تذكير يساعدك بدلاً من أن يعيقك؟ هنا يأتي دوري! لقد قمت بالبحث وعثرت على أفضل 10 تطبيقات تذكير في السوق، مع عرض الأسعار والمراجعات والإيجابيات والسلبيات.

هيا بنا نبدأ.

أفضل 10 تطبيقات تذكير في عام 2024 (مجانية ومدفوعة)

حان الوقت لتحصل على مساعد افتراضي لعقلك في شكل تطبيق تذكير رائع. وسواء كنت تبحث عن أفضل تطبيقات التذكير أو عن شيء مدفوع، فقد قمت بتغطيتك 🙂

1. ClickUp - الأفضل لإدارة المشاريع

نعم، احتل ClickUp المركز الأول. ✨ بالتأكيد، ربما كنت تتوقع ذلك، لكنني وضعته هنا لأنه يبقي فريقنا بأكمله في مهمة! لقد فاز ClickUp بالعديد من الجوائز وتصدر العديد من القوائم، لكنني لن أزعجك بالتفاصيل بينما تحاول أن تنظم نفسك.

بدلاً من ذلك، أريد أن أخبرك عن ClickUp Reminders feature in ClickUp وقائمة المهام. يمكنك إنشاء إشعارات لنفسك ولأعضاء فريقك في ثوانٍ وإضافة ملفات ومرفقات كتذكيرات لتسهيل الحياة. من السهل تغييرها وتنظيمها والتعليق عليها وتحديثها و(الأفضل من ذلك كله) تخصيصها.

ClickUp هو تطبيق تذكير مجاني رائع مع الكثير من الميزات على الباقة المجانية للأبد. ومع مرونة تتبع الأهداف تواريخ استحقاق مرنة قوالب قائمة المهام و قوالب حظر الوقت فهو حل مثالي للفرق من أي حجم.

أنشئ قوائم مهام واضحة ومتعددة الوظائف لإدارة أفكارك وأعمالك بسهولة من أي مكان حتى لا تنسى أي شيء مرة أخرى

وبالحديث عن الفرق، فإن ClickUp لديه أكثر من 1000 تكامل ويعمل على أي جهاز يمكن أن تطلبه، لذا فهو ممتاز للفرق عبر المنصات. لذا فإن ClickUp يوفر لك التغطية سواء كنت تريد تطبيق iOS أو Android أو وظيفة المتصفح أو تنزيل سطح المكتب.

هل ذكرت أن ClickUp لديه المئات من الميزات الوظيفية الأخرى لتبسيط الحياة؟ نعم، إنه أكثر من مجرد تطبيق لقائمة المهام، إنه مساعد شخصي يمكنه تبسيط كل جانب من جوانب يوم عملك. وهو بديل ممتاز ل الاستعانة بمصادر خارجية لإدارة المشاريع .

ميزات #### ClickUp

تذكيرات ClickUp Reminders مليئة بإعدادات التخصيص والترميز اللوني وميزات أخرى لمساعدتك على الوفاء بمواعيدك النهائية والبقاء منظمًا كل يوم

يعمل صندوق الوارد كتطبيق تقويم ومدير مهام لتسهيل تتبع التذكيرات الخاصة بك

تسمح لك علامات التبويب "التالي" و"تم" و"غير مجدول" بتتبع ما هو قادم، وما أكملته، والتذكيرات التي ليس لها تواريخ استحقاق

تعيين تذكيرات باستخدام المرفقات والملفات مثل الصور أو المذكرات الصوتية أو مواقع الخرائط لإبقائك أنت وفريقك على المسار الصحيح

قم بمزامنة التذكيرات وتواريخ الاستحقاق مع تطبيقات التقويم الخاصة بك بفضل أكثر من 1000 عملية تكامل مع أدوات مثل تقويم Google وتقويم Outlook وZoom وAmazon Alexa وMicrosoft Teams وZendesk

قم بتعيين التذكيرات والإشعارات والتذكيرات المتكررة لفريقك باستخدام خيار "التذكيرات المفوضة" وحافظ على تنظيم كل شيء باستخدام الملفات الشخصية للفريق

إيجابيات #### ClickUp

تشير العديد من المراجعات إلى نجاح إدارة الوقت والمهام باستخدام الإصدار المجاني من ClickUp

حظر الوقت وميزات الإشعارات تجعل من السهل تصور يوم عملك والبقاء على رأس المهام

يبسطمراقبة الموظفين استخدام التذكيرات المفوضة وملفات تعريف الفريق

سلبيات ClickUp

تشير بعض مراجعات المستخدمين إلى وجود ميزات متوفرة غير ضرورية

قد تحتاج إلى تحديث المهام أثناء التحرير المشترك للتذكيرات

تسعير #### ClickUp

مجانًا للأبد (تتوفر تذكيرات ClickUp Reminders في الباقة المجانية!)

(تتوفر تذكيرات ClickUp Reminders في الباقة المجانية!) غير محدودة: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل بنا للحصول على الأسعار

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 6,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 6,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3000 تقييم)

2 . nTask - الأفضل للتعاون

عبر nTask nTask هو خيار آخر لأي شخص يبحث عن تطبيق تذكير مجاني. سيساعدك على معرفة How to prioritize your work مع قوائم المهام والتذكيرات والإشعارات وتواريخ الاستحقاق ووظائف التعاون. يمكنك أيضًا عرض حالات المهام لتتبع مكان فريقك في أي مشروع. 👀

كتطبيق تذكير سهل الاستخدام، يتمتع nTask أيضًا بوظائف جيدة عبر الأنظمة الأساسية، حيث يوفر تذكيرات بالمهام لفريقك على أي جهاز تقريبًا. كما أنه مصمم أيضًا للمساعدة في تنظيم المهام الشخصية، لذا سواء كنت بحاجة إلى إنشاء تذكيرات للحصول على المزيد من الحليب أو إنهاء مشروع ما، فسيساعدك على إنجازه.

nTask الميزات

اجعل التعاون أسهل مع وظائف متعددة المنصات لأجهزة الويب و iOS و Android

عرض قوائم المهام والحالات بناءً على تواريخ الاستحقاق المخططة والفعلية

استخدام ميزات تعيين المهام وإدارة المشاريع للبقاء على اطلاع على تقدم فريقك

أدوات متعددة لإدارة المشاريع والاجتماعات للمساعدة في إدارة مجالات أخرى من سير عملك

التكامل مع الأدوات الشائعة مثل تقويم Google وOutlook وSlack وZoon وZapier

مزايا #### nTask

تشير المراجعات إلى إدارة أفضل للمشروعات بفضل القدرة على إنشاء فرق عمل

سهولة إنشاء وتنظيم كل مهمة للبقاء على المسار الصحيح

تتبع الوقت الناجح سهل مع الإشعارات المفيدة

nTask السلبيات

أبلغ بعض المستخدمين عن الحاجة إلى المزيد من الميزات

قد يؤدي عدم وجود خيارات تخصيص إلى صعوبة تنظيم التقويم

سعر nTask

القسط: 4 دولارات شهرياً لكل مستخدم

4 دولارات شهرياً لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل ب nTask لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات nTask

G2: 4.4/5 (أكثر من 15 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 15 تقييم) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 100 تقييم)

3. Todoist - الأفضل لإدارة المهام

عبر تودويستTodoist هو أحد تطبيقات التذكير اليومية الأكثر استخدامًا في هذه القائمة بفضل ميزاته الواسعة وخيارات الإضافة السريعة والواجهة الأنيقة. إنه منظم قوائم مهام بسيط مصمم لمساعدتك على إنجاز مهامك في العمل وفي حياتك الشخصية.

من أكثر ميزات Todoist شيوعًا هو نظام الشرائح، الذي يُضفي طابعًا من المرح على قائمة مهامك ويساعدك على تحفيزك على إنجاز مهامك. ونظرًا لأنه مُحسَّن للتفويض، فهو مفيد أيضًا لمديري المشاريع الذين يحاولون إبقاء فرقهم في مهامهم. 📋

ميزات Todoist

إضافة مهام سريعة للحفاظ على تحديث قائمة مهامك بغض النظر عن مدى انشغالك

تطبيقات تذكير بوظائف متعددة المنصات لأجهزة Android و iOS

واجهة مستخدم أنيقة تجعل عرض المهام سهل الفهم

تحديد أولويات المهام، وترك تعليقات المشروع، وإنشاء تذكيرات، وتغيير تواريخ الاستحقاق بسهولة

تفويض المهام لأعضاء الفريق لإبقاء الجميع على نفس الصفحة

إيجابيات تطبيق Todoist

تقرير نهاية العام يُظهر التقدم الإجمالي في مهام قائمة المهام

سهولة إنشاء المهام وتحديد أولوياتها مع تواريخ الاستحقاق والتفويض

تشير بعض المراجعات إلى ردود إيجابية من فريق العمل حول ميزة Kudos

سلبيات Todoist

تشير المراجعات إلى تذكيرات يومية غير مرغوب فيها حول جميع المهام غير المنجزة، بغض النظر عن الأولوية

قد يخلق مشاكل في التعاون إذا لم يكن لدى جميع الأعضاء نفس الخطة

يفتقر الإصدار المجاني إلى العديد من الميزات

تسعير تودويست

النسخة المجانية

الإصدار الاحترافي: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

5 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Todoist

G2: 4.4/5 (أكثر من 700 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 700 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

4. Microsoft To Do - الأفضل لمستخدمي Microsoft

عبر مايكروسوفت للقيام Microsoft To Do هو تطبيق قائمة مهام بسيط يدير المهام المهنية والشخصية على لوحة تحكم واحدة سهلة. يتيح لك عرض لقطة لكل ما تحتاج إلى القيام به في اليوم أو تكبير قوائم معينة حسب الحاجة. والجزء الأفضل؟ إنه مجاني تمامًا! 🙌

يسمح لك Microsoft To Do بتعيين تواريخ استحقاق وتذكيرات لكل مهمة ووضع نجوم على أهم مهامك لإبقائها مرئية. يمكنك أيضًا استخدام "الخطوات" (المعروفة أيضًا باسم المهام الفرعية) لتقسيم المهام الكبيرة وإضافة ملاحظات لكل مهمة حسب الحاجة.

ميزات Microsoft To Do

يسمح لك إنشاء المهام بتعيين المكلفين، وإنشاء تواريخ استحقاق، والسحب والإفلات بين القوائم، وتنفيذ تحديثات جماعية

يتيح لك تحديد أولويات المهام ترتيب قوائم المهام حسب المهام الأكثر إلحاحًا

تعيين تذكيرات أو تبعيات المهام لمساعدتك في تحديد ترتيب المهام التي يجب تنفيذها

المهام المتكررة تجعل أيامك أسهل، وتزيل العمل الإضافي غير الضروري، خاصةً عند تعيين المهام

مايكروسوفت للمهام المحتملة

تتم مزامنة مهام Microsoft To Do تلقائيًا مع مهام Outlook حتى تتمكن من رؤية قوائمك في كلا المكانين

ذكرت مراجعات مستخدمي Outlook ومايكروسوفت واجهة بسيطة وسهلة الاستخدام

مجاني الاستخدام لجميع المستخدمين الذين لديهم حساب مايكروسوفت حالي

Microsoft To Do سلبيات Microsoft To Do

في أفضل تطبيقات التذكير في هذه القائمة، يفتقر تطبيق To Do إلى التكامل مع التطبيقات الأخرى

تشير مراجعات العملاء الأخيرة إلى نقص التحديثات والميزات الجديدة

لا تحتوي واجهة المستخدم على العديد من ميزات التخصيص، ويجد البعض أنها غير جذابة

تسعير Microsoft To Do

مجاني

تقييمات ومراجعات Microsoft To Do

G2: 4.4/5 (أكثر من 50 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 50 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

5. تيك تيك - الأفضل للاستخدام الفردي

عبر تيك تيكTickTick is another reminder app الذي يتيح إصدارًا مجانيًا لجميع المستخدمين. وبما أن العثور على أفضل تطبيق للتذكير قد يكون صعبًا، فمن الجيد أن يكون لديك خيارات يمكنك تجربتها مجانًا. 🙌

إنه مصمم للأفراد والشركات من جميع الأحجام، مع Work scheduling features لمساعدتك في إدارة المهام والمواعيد النهائية والملفات والمراسلات من لوحة تحكم واحدة. ونظراً لأنه ينشئ تذكيرات تلقائية، فإنه سيساعدك أنت وأعضاء فريقك على تجنب المهام المنسية حتى تتمكنوا جميعاً من البقاء على المسار الصحيح.

ميزات TickTickTick

تتيح ميزات التواصل التعاون مع أعضاء الفريق والأشخاص في حياتك الشخصية

إنشاء عادات للاستخدام المهني والشخصي وتتبع خطوطك لزيادة الإنتاجية والنجاح

تنظيم مهامك وعملياتك إلى تاريخ ماضٍ أو مستقبلي، وتعيين تذكيرات أو مؤقتات حتى لا يفوتك أي موعد نهائي

تساعد ميزة "التنبيهات المزعجة" والتذكيرات المتعددة لمهمة واحدة على تجاوز إغراء تجاهل التنبيهات دون النظر إليها

مؤقِّت بومودورو هو ميزة تطبيق تذكير رائعة تنبهك عندما يحين وقت الاستراحة

إيجابيات TickTickTick

أبلغ المستخدمون عن نجاحهم مع ميزة الاقتراحات الذكية والقوائم والتذكيرات المتكررة

تشير المراجعات إلى أن الميزات البسيطة تجعل التطبيق سهل التعلم

ميزات المهام المتكررة أو اقتراح المهام المتكررة

سلبيات TickTickTick

تشير بعض المراجعات إلى تجارب ضعيفة مع خدمة العملاء

قد تظهر مشاكل في المزامنة، مما يؤدي إلى فقدان البيانات

تسعير TickTick

الإصدار المجاني

الإصدار المميز: 2.79 دولار شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات TickTickTick

G2: 4.5/5 (أكثر من 80 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 80 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 100 تقييم)

6. ProofHub - الأفضل لفرق المؤسسات

عبر بروفهاب ProofHub هو تطبيق للتذكير وإدارة المشاريع مصمم للشركات وفرق العمل الكبيرة، وهو مليء بميزات التعاون. من تتبع الوقت إلى الدردشات والإعلانات، فهو يحتوي على كل ما يحتاجه مدير المشروع للحفاظ على تقدم أعضاء الفريق في تنفيذ المهام.

وقد صُمم ProofHub للحد الأدنى من منحنى التعلم، مما يجعل التكامل مع أعضاء الفريق أكثر كفاءة. وبما أنه متوفر بلغات متعددة، فهو خيار شائع لدى الشركات متعددة الجنسيات التي تدير العاملين عن بُعد. ✨

ميزات ProofHub

خيار لعدد غير محدود من المستخدمين على كلتا الخطتين يجعل التعاون أسهل للفرق الكبيرة

تخطيط المشاريع وجدولتها وتنفيذها بسهولة بفضل ميزات التعاون

مُحسَّن للعمل مع أعضاء الفريق عن بُعد

تعمل الأداة عبر الإنترنت على أي جهاز يعمل بنظام iOS أو أندرويد

تتضمن ميزات التعاون أشياء مثل الدردشة والمناقشات ونقل الملفات والإعلانات

متوفر ب 10 لغات

إيجابيات بروفهاب

تشير المراجعات إلى النجاح مع لوحات المهام وسير العمل الخاصة بالفريق

مزامنة سلسة لمعظم الأجهزة

سلبيات بروف هاب

ذكر بعض المستخدمين أن فرقهم أصبحت غير مرتاحة في استخدام التطبيق بعد بضعة أشهر

قد يكون السعر مرتفعاً جداً بالنسبة للفرق والشركات الأصغر حجماً

تسعير ProofHub

أساسي: 50 دولارًا شهريًا

50 دولارًا شهريًا التحكم الكامل: 99 دولاراً في الشهر

تقييمات ومراجعات ProofHub

G2: 4.5/5 (أكثر من 80 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 80 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 80 تقييم)

7. Twobird - أفضل تطبيق تذكير مجاني

عبر تووبيرد يمكن القول إن Twobird هو أحد أفضل تطبيقات التذكير المجانية في هذه القائمة لأنه مجاني 100%. وعلى الرغم من أنهم يخططون لإضافة خطط متميزة بميزات إضافية في المستقبل، إلا أن جميع أدوات التطبيق متاحة مجاناً في الوقت الحالي.

بدلاً من العمل كأداة منفصلة، يحول Twobird صندوق الوارد الخاص بك إلى قائمة مهام متعددة المهام، ونقطة ساخنة لتدوين الملاحظات، ومنصة تواصل. سيرسل قوائم التسوق وملاحظات الفريق والمزيد إلى صندوق الوارد الخاص بك للوصول السريع والسهل. 🌻

ميزات Twobird

يتكامل مع Gmail و Outlook للمساعدة في إدارة مهامك من صندوق الوارد الخاص بك بدلاً من استخدام أدوات متعددة

تعيين التذكيرات والملاحظات من صندوق الوارد الخاص بك والاحتفاظ بها منظمة في تقويم مباشر

يستخدم حساب البريد الإلكتروني الحالي لإدارة قوائم المهام، وقوائم التسوق، والمهام، والأعمال المنزلية، والتذكيرات

حدِّد أهم مهامك التي عليك القيام بها بمساعدة خاصية التحديد الذكي للمهام في Twobird

إيجابيات Twobird

التطبيق بأكمله مجاني، مما يجعله مثاليًا للشركات الصغيرة ورواد الأعمال والاستخدام الشخصي

مشاركة الملاحظات مع الأشخاص الذين لا يستخدمون تو بيرد والسماح لهم بتحرير الملاحظات من متصفحهم

سلبيات تووبيرد

يفتقر إلى تعليقات العملاء على مواقع المراجعات الشائعة

الميزات المحدودة المتاحة، ولا توجد خطط مدفوعة لفتح المزيد من الأدوات

يدعم حسابات البريد الإلكتروني في Gmail وOutlook فقط مقارنةً بتطبيقات قوائم المهام الأخرى

تسعير Twobird

مجاني

تقييمات ومراجعات تويوبيرد

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

8. Any.do - الأفضل للتخطيط

عبر Any.do Any.do هو تطبيق لإدارة المهام على شبكة الإنترنت مصمم بميزات بسيطة لتسهيل التعلم على أعضاء الفريق. ويمكنه المساعدة في إدارة المشاريع للفرق مهما كان حجمها مع الحفاظ على تنظيم حياتك الشخصية.

مع قوائم المهام والمهام والمخططات اليومية والتقويم, يركز Any.do على الميزات الرئيسية لتطبيق التذكير دون إضافة مجموعة من الفوضى. كما أن لديه نسخة مجانية، لذا يمكنك تجربته قبل الالتزام، وهي دائمًا ميزة إضافية. 🤩

ميزات تطبيق Any.do

تجعل ميزات إدارة المشاريع من السهل إنشاء قوائم المهام والمهام لك ولفريقك

Daily planner يساعدك على التخطيط كل يوم للبقاء على رأس ما تحتاج إلى إنجازه ومتى

يمنحك التقويم مخططاً من الأعلى إلى الأسفلyour work schedule والمهام الشخصية

تساعد التذكيرات والإشعارات على إبقائك على المسار الصحيح

تساعد ميزات الدردشة والتعاون على سير العمل الجماعي بسلاسة

يعمل مع أي جهاز يعمل بنظام iOS أو Android

محترفو Any.do

المزامنة مع تقويم Google لإدارة المهام بسهولة

يحدد أولويات المهام اليومية لتسهيل إكمالها

ميزات بسيطة تجعل التطبيق سهل التعلم

سلبيات تطبيق Any.do

يفتقر إلى العديد من الميزات الموجودة في التطبيقات المماثلة

تشير بعض المراجعات إلى مشاكل في أوقات استجابة خدمة العملاء

يواجه بعض المستخدمين صعوبة في الاتصال Any.do بالتقويمات الخاصة بهم وأبلغوا عن مشاكل في المزامنة

أسعار Any.do

شخصي: مجانًا

مجانًا قسط: 3 دولارات شهريًا لكل مستخدم

3 دولارات شهريًا لكل مستخدم الفريق: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Any.do:

G2: 4.1/5 (أكثر من 150 تقييم)

4.1/5 (أكثر من 150 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 150 تقييم)

9. الفليفلة - الأفضل للتخطيط اليومي

عبر فليفلة Capsicum هو تطبيق قائمة مهام ومخطط يومي مصمم حصريًا لمستخدمي iOS. تم تحسينه للاستخدام الشخصي أكثر من الاستخدام المهني، مع ميزات مصممة لتخطيط أيامك, Tracking healthy habits ، وتشجيع إدخالات اليوميات.

يساعد Capsicum أيضًا المهنيين على التحقق من توقعات المهام القادمة، وتدوين الملاحظات على المشاريع، وتخطيط أيام العمل للبقاء منظمين. التصميم مستوحى من المخططات اليومية المادية وقد يساعد المهنيين الذين يتحولون إلى إدارة المهام الرقمية.

ميزات #### Capsicum

استخدم اختصارات Siri Shortcuts لتتبع العادات وإضافتها أثناء التنقل؛ كما أنها تتيح التذكير بالعادات المستندة إلى الموقع

إنشاء دفاتر ملاحظات متعددة لإدارة جوانب مختلفة من حياتك

استخدم قوائم المهام الشهرية والأسبوعية واليومية لتنظيم مهامك

مزامنة الأحداث والمهام مع تقويم Apple

تشجع صفحات الملاحظات إدخالات اليوميات والملاحظات غير الرسمية غير المرتبطة بأي مهمة

إيجابيات #### إيجابيات الفليفلة

مبسط لمستخدمي iOS

يحتسب الإصدار التجريبي المجاني لمدة 14 يومًا من استخدام التطبيق، وليس 14 يومًا متتاليًا

سلبيات #### سلبيات تطبيق Capsicum

يفتقر إلى تعليقات العملاء على مواقع المراجعات الشهيرة

متاح فقط لمستخدمي iOS

تسعير #### أسعار الفليفلة

شهرياً: 1.99 دولار شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات الفليفلة

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

10. Google Keep - الأفضل لمستخدمي Google Workspace

عبر جوجل الاحتفاظGoogle Keep هو تطبيق لتدوين الملاحظات والتذكير متاح مجانًا لأي شخص لديه حساب على Gmail. يتيح لك إنشاء قوائم وتذكيرات ومهام قائمة المهام بسرعة وسهولة. يمكنك أيضًا حفظ الصور ودمج تطبيق Keep مع تقويم Google.

يعد Google Keep مفيدًا للعاملين المستقلين والشركات الصغيرة التي تحتاج إلى تتبع مشاريع متعددة، ولكنه مفيد أيضًا للاستخدام الشخصي. وبما أنه يمكنك تحرير المهام والقوائم وقتما تشاء، فمن السهل إنشاء ملاحظة قصيرة أثناء التنقل وتوسيعها لاحقًا.

ميزات Google Keep

تنظيم ملاحظاتك وتصفيتها والعثور عليها بناءً على اللون والفئة

استخدام الصور والملفات الصوتية كمهام وتذكيرات

يعمل على أي هاتف أو جهاز لوحي أو كمبيوتر تقريبًا

إمكانية مشاركة القوائم مع أشخاص آخرين للتعاون البسيط والمزامنة في الوقت الفعلي

إيجابيات Google Keep

برنامج بسيط وسهل الاستخدام وبديهي لمستخدمي Gmail الحاليين

أبلغ المستخدمون عن المزيد من الإنتاجية والاستمتاع بفضل ميزات التخصيص

سلبيات Google Keep

تشير المراجعات إلى ميزات محدودة لمعالجة النصوص

قد يتأخر على بعض أجهزة iOS

تسعير Google Keep

إصدار مجاني

غير محدود: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

5 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم نسخة الأعمال بلس: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل ب Google لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Google Keep

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: 4.7/5 (أكثر من 150 تقييم)

ما الذي يجب أن تبحث عنه في تطبيق التذكير؟

يجب أن يساعد تطبيق التذكير عقلك على تتبع كل شيء، بدءًا من المهام الأساسية في العمل إلى قوائم المهام اليومية للاستخدام الشخصي. ينسى دماغ الإنسان الكثير - تُظهر الأبحاث أن people forget 50% of new information في غضون ساعة من تلقيها. وبعد 24 ساعة، تكون قد نسيت 70% منها؛ وبعد أسبوع، يقفز هذا الرقم إلى 90%!

يمكن أن تساعد تطبيقات التذكير في سد هذه الثغرات. إليك بعض النقاط الرئيسية التي يجب البحث عنها عند اختيار أفضل تطبيق لمهامك اليومية:

التوافق عبر المنصات: يجب أن يدعم أفضل تطبيق تذكير يومي لك ولفريقك أجهزة iOS و Android ليعمل مع الجميع. أنت لا تعرف أبدًا؛ فقد يرغب أعضاء فريقك في استخدامه على أجهزة iPad أو iPhone أو Apple Watch أو Android أو Android Wear أو Outlook أو Gmail أو Gmail أو المتصفح أو سطح مكتب Windows أو Mac أو أي شيء آخر

يجب أن يدعم أفضل تطبيق تذكير يومي لك ولفريقك أجهزة iOS و Android ليعمل مع الجميع. أنت لا تعرف أبدًا؛ فقد يرغب أعضاء فريقك في استخدامه على أجهزة iPad أو iPhone أو Apple Watch أو Android أو Android Wear أو Outlook أو Gmail أو Gmail أو المتصفح أو سطح مكتب Windows أو Mac أو أي شيء آخر بديهية واجهة المستخدم : تطبيق المهام الذي يصعب استخدامه لا يساعد أي شخص. لذا، ابحث عن تطبيق سهل الاستخدام، بواجهة بسيطة ويقدم الكثير من الخيارات التعليمية

تطبيق المهام الذي يصعب استخدامه لا يساعد أي شخص. لذا، ابحث عن تطبيق سهل الاستخدام، بواجهة بسيطة ويقدم الكثير من الخيارات التعليمية فعّال إشعارات : إذا لم تلاحظ متى يقوم التطبيق بإشعارك، فلن تستفيد منه. ابحث عن التطبيقات التي تحتوي على ميزات التذكير المستندة إلى الموقع، والتذكير بالرسائل النصية، والتذكير بالمهام المنبثقة، وخيارات الغفوة، والأدوات لضمان رؤيتها

إشعارات : إذا لم تلاحظ متى يقوم التطبيق بإشعارك، فلن تستفيد منه. ابحث عن التطبيقات التي تحتوي على ميزات التذكير المستندة إلى الموقع، والتذكير بالرسائل النصية، والتذكير بالمهام المنبثقة، وخيارات الغفوة، والأدوات لضمان رؤيتها إضافة سريعة للمهام: من السهل أن تنسى إضافة مهمة إذا كان تطبيقك يجعلها مهمة روتينية. لذلك تحتوي أفضل تطبيقات التذكير على ميزات الإضافة السريعة مثل الأوامر الصوتية والاقتراحات الذكية 🛠️

من السهل أن تنسى إضافة مهمة إذا كان تطبيقك يجعلها مهمة روتينية. لذلك تحتوي أفضل تطبيقات التذكير على ميزات الإضافة السريعة مثل الأوامر الصوتية والاقتراحات الذكية الميزات الإضافية: كلما كان تطبيق التذكير بالمهام أكثر قدرة على القيام بالمزيد من المهام، كان ذلك أفضل. ابحث عن ميزات إضافية مثل المهام الفرعية والمهام المتكررة وتدوين الملاحظات

لا بأس أن يكون لديك معايير عالية هنا! عندما تعثر على تطبيق تذكير ممتاز، لا داعي للقلق بشأن نسيان أي شيء، ويمكنك إنجاز المهام بكفاءة أكبر.

لا تفوت أي موعد نهائي مع تطبيقات التذكير

حان الوقت لاختيار تطبيق تذكير وتوديع تلك المواعيد النهائية الفائتة. ستبقيك هذه التطبيقات المساعدة الموثوق بها على اطلاع دائم على كل ما تقوم به لتقترب من سجل مثالي في حياتك الشخصية والعملية. حتى أنك قد توفر بعض الوقت لساعة سعيدة - تحياتي للبقاء على رأس الأمور! 🙌 جرّب ClickUp اليوم !