أفضل 13 تطبيق تقويم لعام 2025 (مجاني ومدفوع)

بالنسبة للكثيرين، يعتبر التقويم أكثر من مجرد أداة جدولة. إنه منظم مع تذكيرات وتواريخ استحقاق للحفاظ على إنتاجيتنا، أو أداة حافظ للذاكرة لأهم الأحداث في حياتنا. لهذا السبب نولي عناية إضافية في اختيار تقويم رقمي - لأننا نريد شيئًا يجعل التخطيط ممتعًا _ووظيفيًا!

إذن ما هي الميزات التي يجب أن نبحث عنها في تطبيق التقويم لمساعدتنا على التحكم في جدولنا الزمني؟ ضع في اعتبارك:

قابلية المشاركة للبقاء على اتصال مع عائلتنا وأصدقائنا وأعضاء فريقنا

التخصيص لإضفاء الطابع الشخصي على الأداة من خلال الترميز اللوني وتصنيف الأحداث

سهولة الاستخدام للحصول على تجربة سهلة الاستخدام وبديهية وسهلة التعلم

المزامنة الشاملة عبر جميع أجهزتنا (سطح المكتب والجوال والكمبيوتر اللوحي)

لقد جمعنا لك أفضل التطبيقات التي تخدم أهداف تقويمك الشخصي والمهني. من تطبيقات التقويم العادية إلى تطبيقات التقويم التقدمية، هناك شيء ما في القائمة يناسب الجميع! 📅 /%img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/04/ClickUp-Calendar-View-CTA.png انقر فوق التقويم عرض المدونة CTA /%img/

ما هي أفضل 13 تطبيق تقويم؟

1. ClickUp

شاهد جميع مهام ClickUp الخاصة بك إلى جانب الاجتماعات في تقويم Google الخاص بك باستخدام المزامنة ثنائية الاتجاه

ClickUp هو تطبيق مجاني أداة إنتاجية مع ميزات التقويم الموفرة للوقت على الويب وتطبيقات الهاتف المحمول لجعل حتى أكثر المهام العادية ممتعة للإضافة! سواء أكنت تبحث عن تقويم بين العمل والحياة أو كنت بحاجة إلى مصدر واحد للحقيقة لتدوين الأفكار والتذكيرات، فإن ClickUp يمكن أن يتسع لأي تفضيل للحصول على أفضل إنتاجية في حياتك.

إليك ما يقوله المستخدمون الحقيقيون عن استخدام عرض التقويم في ClickUp :

"المشكلة الرئيسية التي قمت بحلها باستخدام ClickUp هي عدم الوضوح. يساعدني ClickUp في معرفة ما يجب العمل عليه ومتى. من خلال الفلاتر والعروض المتعددة LineUp™️ ، والصفحة الرئيسية مع التقويم، لست مضطرًا لقضاء الكثير من الوقت في معرفة ما هو التالي. فأنا أهدر وقتًا أقل وألتزم بالمواعيد النهائية." ناثانيل س ، مدير تكنولوجيا المعلومات

"الآن ClickUp يدير معظم حياتي (على الصعيدين المهني والشخصي). على الصعيد المهني، أستخدمه لتنظيم المشاريع والتخطيط لها وإدخالها في التقويم عبر الإنترنت مع البيانات الوصفية ذات الصلة. أنا شخصياً أستخدمه لإدارة منزلي ومع ميزة مقعد الضيف المجاني. أبقي شريكي على اطلاع دائم بالتجديدات والمقاولين والمحادثات مع مزودي الخدمات، إلخ." آشلي إ. م. م ، المالك

"بالمقارنة مع المنافسين، فإن ClickUp ممتاز في الحفاظ على بساطة المنصة مع تقديم أقصى قدر من الوظائف. فهو يحتوي على جميع طرق العرض المختلفة-التقويم، وجانت، والقوائم، والقوائم والقوائم الفرعية، والتحميلات، والعمل الجماعي، وما إلى ذلك. كل هذا بكثير من التفاصيل، فالبرامج السابقة التي جربتها لم تعطِ التفاصيل التفاعلية التي أحتاجها للإبداع في تغيير الجداول والمعلومات والمهام الفرعية/المعلومات الفرعية." رولاند م ، مدير

خطة ClickUp المجانية هي كل ما تحتاجه للبدء في تصميم أيامك بالطريقة التي تعمل بها بشكل أفضل_ لا يوجد شرط للترقية إلى إحدى الخطط المدفوعة لأن ClickUp مجاني إلى الأبد! من بين مئات الميزات القوية التي يقدمها ClickUp، إليك ثلاث ميزات يمكنك استخدامها لإحداث تأثير على إنتاجيتك الآن:

👤 الوضع الخاص بي: إزالة الفوضى من خلال عرض المهام والمهام الفرعية وقوائم المراجعة والتعليقات المخصصة لك في مساحة عمل ClickUp

🗓 مزامنة ثنائية الاتجاه: ربط ClickUp بتقويم Google أو Outlook أو Apple الخاص بك

🎨 إعدادات بطاقة المهام: تخصيص الطريقة التي تريد أن تظهر بها بطاقات المهام الخاصة بك في عرض التقويم (إظهار المكلفين والأولوية والمهام الفرعية وتقدير الوقت والوقت الذي تم تعقبه والعلامات)

إيجابيات تقويم ClickUp

يمكن للمستخدمين الاختيار من بين 100 تكامل أصلي إلى جانب الآلاف المتاحة من خلال Zapier و Integromat

يمكن للمستخدمين استخدام أهداف ClickUp للتخطيط للأهداف اليومية والأسبوعية والفصلية والسنوية وإدارتها وإنجازها

سلبيات ClickUp

لا توجد ميزة تصدير لوحة التحكم

تسعير ClickUp *خطة مجانية للأبد (الأفضل للاستخدام الشخصي)

خطة غير محدودة (الأفضل للفرق الصغيرة (7 دولارات/عضو شهريًا)

(الأفضل للفرق الصغيرة (7 دولارات/عضو شهريًا) خطة الأعمال (الأفضل للفرق متوسطة الحجم (12 دولارًا/عضو شهريًا)

👉 إذا كنت بحاجة إلى مجموعة برمجيات كاملة للتعامل مع أعباء العمل والعمليات الخاصة بمؤسستك، فنحن نود مساعدتك في إعدادك للنجاح! من فضلك اتصل بالمبيعات عندما تكون مستعداً

💬 تقييمات عملاء ClickUp * G2: 4.7/5 (3,880+ تقييم)

Capterra: 4.7/5 (2,480+ تقييم)

2. تقويم جوجل

عبر تقويم جوجلتقويم جوجل يحقق التوازن الصحيح كمدير للمهام ومنظّم للمهام؛ فهو أحد أكثر تطبيقات التقويم شيوعًا وتفضيلًا حيث يصنّف الأحداث، والمكاتب والمهام، وفتحات المواعيد. بالإضافة إلى ذلك، من السهل ترتيب تقويم Google سواء كنت في المكتب أو تقف في طابور في ستاربكس!

إيجابيات تقويم Google

يمكن للمستخدمين إضافة ألوان HEX جديدة لتخصيص خلفية التقويم

يمكن للمستخدمين تعيين المناطق الزمنية الأساسية والثانوية للتقويمات بأكملها

قوالب تقويم Google لتحسين سير العمل

سلبيات تقويم Google

لا يحتوي تطبيق التقويم هذا على إصدار لسطح المكتب لنظام التشغيل macOS أو Windows 10

أسعار تقويم جوجل

تقويم Google مجاني للاستخدام الشخصي أو مع حساب تجاري مدفوع

تقييمات عملاء تقويم Google

G2: غير متاح

كابيترا: 4.8/5 (أكثر من 1,500 تقييم)

3. كاليندلي

عبر كاليندلي كاليندلي Calendly هو برنامج ذكي برنامج جدولة الذي يعمل على أتمتة الأعمال اليدوية عن طريق حجز الاجتماعات والفعاليات في الوقت والمكان المناسبين. ويمكنه الاتصال بتقويمات Google أو Outlook أو iCal الخاصة بمؤسستك للحصول على تجربة خالية من الإجهاد بين المضيفين والمدعوين.

إيجابيات تقويم كاليندلي

يمكن للمستخدمين إضافة Calendly إلى موقع الويب أو البريد الإلكتروني لتبسيط الجدولة

يمكن للمستخدمين أتمتة الاتصالات قبل الاجتماعات وبعدها

يقدم Calendly الكثير من عمليات التكامل مثل ClickUp، وLinkedin، وSlack

سلبيات تقويم كاليندلي

يمكن أن يتكامل تطبيق التقويم هذا مع الأدوات الشائعة مثل Zoom و Zapier، ولكن يمكن أن يصبح الأمر معقداً بسهولة بالنسبة للمدعوين إذا كان عليهم المرور عبر الأطواق للاتصال

تسعير #### كاليندلي

يقدم Calendly باقات مجانية ومدفوعة تبدأ من 8 دولارات للمقعد الواحد شهرياً

تقييمات عملاء كاليندلي

G2: 4.7/5 (أكثر من 1,200 تقييم)

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 1,900 تقييم)

4. بالو

عبر بالو يأتي في المرتبة 4 في قائمتنا بالو . نظام الحجز المتكامل ومنشئ الموقع الإلكتروني هذا رائع للشركات الصغيرة التي تحتاج إلى إجراء الحجوزات عبر الإنترنت. يمكنك ربط حسابك المصرفي أو Stripe لقبول المدفوعات وحتى بيع المنتجات باستخدام ميزات التجارة الإلكترونية الخاصة به.

بالو الايجابيات

أنشئ موقعاً إلكترونياً متكاملاً للحجز في دقائق وابدأ في قبول المدفوعات والحجوزات عبر الإنترنت.

يندمج في أي موقع إلكتروني موجود كإطار iframe

المزامنة مع جميع منصات التقويم الرئيسية (جوجل، أوتلوك، إلخ)

بالو سلبيات

لا يوجد تطبيق Baluu حتى الآن

تسعير #### بالو

يقدم Baluuu خطة مجانية (تقتصر على 50 حجزًا شهريًا) وخطط مدفوعة تبدأ من 17 دولارًا شهريًا

تقييمات عملاء #### تقييمات عملاء Baluu

G2: 5/5 (2 تقييمات)

كابيترا: 4.9/5 (أكثر من 5 تقييمات)

5. سافي كال

عبر سافي كال SavvyCal هي أداة جدولة تسمح لك بالتبديل بين التقويم الخاص بهم وقائمة الفترات الزمنية الخاصة بك. تضع ميزة التراكب هذه المستخدمين في مقعد السائق للعثور على التوافر المتبادل بسهولة. تتم مزامنة SavvyCal مع التقويمات الشائعة والجدولة الأخرى أدوات سير العمل لإنشاء أحداث والتحقق من الأوقات أثناء انشغالك.

SavvyCal الايجابيات

يمكن للمستخدمين تقديم نوافذ توافر مرتبة لتشجيع المستلمين على اختيار الوقت الأمثل

يمكن للمستخدمين وضع حدود لعدد الاجتماعات التي يمكن حجزها في اليوم أو الأسبوع أو الشهر لحجز وقت للعمل العميق

سلبيات SavvyCal

لا يحتوي تطبيق التقويم هذا على خطة مجانية

تسعير #### SavvyCal

يقدم SavvyCal خططاً مدفوعة تبدأ من 12 دولاراً لكل مستخدم شهرياً

تقييمات عملاء SavvyCal

G2: 5/5 (7 تقييمات)

كابيترا: غير متاح

6. Any.do

عبر Any.doميزة تقويم Any.do الخاصة ب Any.do تهدف إلى مساعدة المستخدمين على التحكم في يومهم وأسبوعهم وشهرهم بالأحداث والمهام في عرض واحد. الواجهة نظيفة وسهلة الاستخدام، وتسمح باستخدام التقويمات الأخرى مثل تقويم Google و iCloud و Outlook دون أي متاعب. ومع ذلك، لا يقدم Any.do حاليًا أي خطط مجانية.

إيجابيات Any.do Any.do

يمكن للمستخدمين تحويل رسائل واتساب إلى مهام وتذكيرات باستخدام اللغة الطبيعية

يمكن للمستخدمين الاختيار من بين سمات وخلفيات مختلفة لتتناسب مع أسلوبهم المفضل

سلبيات تطبيق Any.do

تطبيق التقويم هذاإدارة المهام يقتصر على الوظائف الأساسية

تسعير #### Any.do

تقدم Any.do خطة مجانية. استفسر من Any.do لمعرفة الأسعار

تقييمات عملاء Any.do Any.do

G2: 4.1/5 (190+ تقييم)

كابيترا: 4.4/5 (أكثر من 130 تقييم)

7. تقويم أبل

عبر تقويم أبل إذا كنت من مستخدمي Apple، فستعرف أن تقويم Apple مثبت مسبقًا على كل جهاز iOS و macOS (بما في ذلك Apple Watch) للمستخدمين للوصول إلى حسابات التقويم الخاصة بهم في مكان واحد. على الرغم من أن تطبيق التقويم الأساسي هذا يمكن أن يغطي احتياجات الجدولة والإعداد السريع للأحداث، إلا أنه يفتقر إلى الميزات المتقدمة لمزيد من التخصيص.

إيجابيات تقويم Apple Calendar

يمكن للمستخدمين رؤية جميع التقويمات أو تقويمات محددة في نافذة واحدة

يمكن للمستخدمين إضافة عنوان موقع الحدث لتلقي إشعارات وقت المغادرة بناءً على الوقت الذي سيستغرقه الوصول إلى الوجهة

سلبيات تقويم Apple

يمنع تطبيق التقويم هذا دعوة الأشخاص إلى حدث ما إذا لم يكن بريدهم الإلكتروني محفوظاً في قائمة جهات الاتصال في هاتفك

أسعار تقويم أبل

تقويم Apple مجاني على كل أجهزة Apple

تقييمات عملاء تقويم Apple Calendar

G2: 4/5 (أكثر من 160 تقييم)

كابيترا: غير متاح

مكافأة:_

_/مرجع/ https://clickup.com/ar/blog/46417/برنامج-إدارة-المشاريع-ماك/ برامج إدارة المشاريع لأجهزة Mac %/%href/

8. تقويم مايكروسوفت أوتلوك

عبر تقويم مايكروسوفت أوتلوك يعمل تقويم Microsoft Outlook كأداة تقويم وجدولة لتتبع الأحداث الشخصية وأحداث العمل. مع ميزة التقويم المشترك يمكنك الوصول إلى تقويمات زملائك في الفريق وحتى إدارة جداولهم.

إيجابيات تقويم Microsoft Outlook

يمكن للمستخدمين إنشاء تقويمات تعرض الجدول الزمني لمجموعة من الأشخاص

يمكن للمستخدمين عرض تقويمات متعددة جنباً إلى جنب

سلبيات تقويم Microsoft Outlook

يحتوي تطبيق التقويم هذا على الكثير من الوظائف التي يمكن أن تعيق احتياجات الجدولة البسيطة

أسعار تقويم مايكروسوفت أوتلوك

يقدم تقويم Microsoft Outlook خططاً مجانية ومدفوعة. استفسر من Microsoft 365 لمعرفة الأسعار

تقييمات عملاء Microsoft Outlook Calendar

G2: غير متاح

كابيترا: غير متاح

تحقق من هذه

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9. ديجيكال

عبر ديجيكال يتزامن DigiCal مع جميع خوادم التقويم المدعومة على نظام Android الأساسي. يمكن للمستخدمين تخصيص المظهر بالكامل باستخدام سمة معدة مسبقًا أو استخدام منتقي الألوان والإعدادات المسبقة للخط لإنشاء السمة الخاصة بهم. بالإضافة إلى ذلك، يتيح البحث المدمج الفريد من نوعه في DigiCal للمستخدمين كتابة اسم المكان، وسيقوم تلقائيًا بملء عنوان الموقع.

إيجابيات DigiCal

يمكن للمستخدمين التبديل بين سبع طرق عرض مختلفة للتقويم في السمات الفاتحة أو الداكنة لتناسب تفضيلاتهم

يمكن للمستخدمين اختيار أداة لعرض سريع لجدول أعمالهم لليوم أو الأسبوع أو الشهر

سلبيات DigiCal

يحتوي تطبيق التقويم هذا على الكثير من الوظائف التي يمكن أن تعيق احتياجات الجدولة البسيطة

تسعير #### DigiCal

يقدم DigiCal خططاً مجانية ومدفوعة تبدأ من XXX/مستخدم شهرياً

تقييمات عملاء DigiCal

G2: غير متاح

كابيترا: غير متاح

10. جدولة Acuity

عبر جدولة الحدة على غرار Calendly و SavvyCal، فإن Acuity Scheduling هي أداة مصممة خصيصًا لمواقع Squarespace الإلكترونية. يبدأ العملاء عملية الجدولة باختيار نوع الموعد الذي يريدون حجزه. إذا كنت تستضيف دروسًا جماعية لدروس الخط أو اليوغا على سبيل المثال، فإن ميزة Class تسمح لعدة أشخاص بحجز الخدمات في وقت محدد.

مزايا جدولة #### Acuity للجدولة

يمكن للمستخدمين إنشاء وتعديل العديد من أنواع المواعيد المرغوبة

يمكن للمستخدمين تعيين حدود الجدولة لاختيار ما إذا كان يمكن للعملاء حجز مواعيدهم أو تعديلها أو إلغائها ومتى يمكنهم ذلك

سلبيات جدولة Acuity Scheduling

هذه الميزة هي وظيفة إضافية لمواقع Squarespace وليست أداة مستقلة

تسعير جدولة Acuity Scheduling

استفسر من Squarespace لمعرفة الأسعار

جدولة Acuity Scheduling تقييمات العملاء

G2: 4.7/5 (أكثر من 300 تقييم)

كابيترا: 4.8/5 (أكثر من 5000 تقييم)

11. فانتاستيكال

عبر فانتاستيكال التالي في قائمة أفضل تطبيقات التقويم لدينا هو Fantastical. يقوم هذا التطبيق بمزامنة جميع القوالب المخصصة والإشعارات وإعدادات الطقس والمزيد للحصول على عرض مفصل لجميع عناصر التقويم الخاص بك. بنقرة واحدة أو نقرة واحدة، سيقوم Fantastical تلقائيًا بإنشاء مكالمة جماعية وإضافة جميع التفاصيل إلى الحدث الخاص بك.

مزايا فانتاستيكال

يمكن للمستخدمين إضافة مكالمات Zoom وGoogle Meet وWebex وMicrosoft Teams

يمكن للمستخدمين تصفح التقاويم المثيرة للاهتمام والاشتراك فيها، بما في ذلك الرياضة والبرامج التلفزيونية والعطلات وغيرها

سلبيات فانتاستيكال

يحتوي هذا التطبيق على الكثير من الوظائف التي يمكن أن تعيق احتياجات الجدولة البسيطة

تسعير فانتاستيكال

يقدم Fantastical خططًا مجانية ومدفوعة تبدأ من XXX/مستخدم شهريًا

تقييمات عملاء Fantastical

G2: 4.5/5 (أكثر من 10 تقييمات)

Capterra: 4.8/5 (أكثر من 10 تقييمات)

12. تقويم الأعمال 2

عبر تقويم الأعمال 2 تقويم الأعمال 2 هو تطبيق تقويم لهواتف أندرويد مع ميزة السحب والإفلات المريحة لتنظيم وجدولة المهام. يمكنك تخصيص التطبيق بما يتناسب مع تفضيلاتك سواءً كانت السمات أو الألوان أو عدد الأيام التي تريد عرضها. ومع ذلك، على عكس معظم تطبيقات التقويم، يفتقر تقويم الأعمال 2 إلى إصدار ويب.

إيجابيات #### تقويم الأعمال 2

يمكن للمستخدمين إرفاق صور وتسجيلات صوتية بحدث ما

يمكن للمستخدمين عرض الأحداث والمهام في منطقتهم الزمنية الأصلية عند السفر

سلبيات تقويم الأعمال 2

الإصدار الاحترافي من هذا التطبيق باهظ الثمن نسبياً بالنسبة لتطبيق تقويم للأجهزة المحمولة بدون دعم للويب أو iOS

أسعار تقويم الأعمال 2

يقدم تقويم الأعمال 2 خططاً مجانية ومدفوعة. استفسر من تقويم الأعمال 2 لمعرفة الأسعار

تقويم الأعمال 2 تقييمات العملاء

G2: غير متاح

كابيترا: غير متاح

13. فانتاج

عبر فانتاج أخيرًا وليس آخرًا في قائمة أفضل تطبيقات التقويم لدينا هو Vantage. يحتوي تطبيق التقويم هذا على مجموعة من الإشارات المرئية لمساعدة المستخدمين على تنظيم حياتهم اليومية بشكل أفضل. على سبيل المثال، هناك ميزة فريدة من نوعها تسمى Stacks تقلل من الفوضى لتصور مقدار ما هو موجود في جدول أعمالك. فكلما زاد عدد الأحداث والمهام المخطط لها ليوم معين، كلما زادت المكدسات.

إيجابيات #### فانتيج

يمكن للمستخدمين السحب والإفلات للقيام بالعناصر لتعيين تواريخ الاستحقاق

يمكن للمستخدمين الاختيار من بين مجموعة مختارة من حزم الألوان لتخصيص مظهر التقويم

سلبيات #### فانتج

تطبيق التقويم هذا موجه للمستخدمين الذين لديهم تفضيلات جمالية محددة

تسعير #### فانتج

يقدم Vantage إصدارًا مجانيًا مع عمليات شراء داخل التطبيق

تقييمات عملاء #### تقييمات عملاء Vantage

G2: غير متاح

كابيترا: غير متاح

## ClickUp هو الحل الشامل لاحتياجات تطبيق التقويم الخاص بك

دع ClickUp يخلصك من ضغوط التخطيط حتى تتمكن من تحقيق أقصى استفادة من وقتك للاسترخاء أو القيام بالأشياء التي تحبها. إذا كنت تتنقل ذهابًا وإيابًا بين Google وتطبيقات التقويم الأخرى، فهذه هي إشارتك لتجربة عرض التقويم في انقر فوق اليوم 🗓