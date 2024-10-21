10 برامج لإدارة الموظفين لفرق الموارد البشرية في عام 2025

سواء كنت صاحب عمل أو قائدًا للموارد البشرية، يجب أن يكون بناء رأس المال البشري وإدارته في مقدمة اهتماماتك - لأن العمل الجماعي هو ما يجعل الأحلام تنجح. ✨

الأمر هو أن إدارة الأفراد لا تتعلق فقط بالتأكد من إنجاز المهام، والموافقة على طلبات الإجازات، وإجراء تقييمات الأداء - على الرغم من أهمية هذه الأمور أيضًا. إن رضا الموظفين له أهمية كبيرة في هذه الأيام، وهذا يتضمن أكثر بكثير من مجرد توفير بيئة عمل ممتعة. يبدأ الأمر بـ عمليات تأهيل الموظفين ، وتستمر من خلال أدوات العمل التي تزودهم بها (أو لا تزودهم بها)، وتتضمن الدفع في الوقت المحدد. 💸

كل هذه الأمور الإدارية غالباً ما تستغرق وقتاً طويلاً للغاية - ولكن لا يجب أن تكون كذلك. عندما تستثمر في برنامج إدارة الموظفين، من السهل أتمتة العديد من هذه المهام.

دعنا نستكشف ما يجب أن يقوم به حل إدارة الموظفين الجيد ونلقي نظرة على بعض برامج الموارد البشرية خيارات. إن اختيار البرنامج المناسب لعملك سيوفر لك الوقت والمال - مما يعزز الاحتفاظ بموظفيك وربحيتك. هذا هو الفوز في كل الأحوال. 🏆

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج إدارة الموظفين؟

اعتمادًا على نوع العمل الذي تديره، هذه بعض الميزات الرئيسية التي يجب مراعاتها عندما تبحث عن برنامج لإدارة الموظفين لمساعدتك في وظائف الموارد البشرية:

طريقة سهلة لتخزين معلومات الموظف والوصول إليها، بما في ذلك البيانات المهمة مثل الدور الوظيفي ودرجة الراتب والإجازات المتبقية

قوالب مفيدة توفر لك الوقت والجهد، مثل قوالب التأهيل للموظفين الجدد، أو قوالب 30-60-90 للمساعدة في إدارة المهام، أو قوالب نماذج الملاحظات لجمع الأفكار لتعزيز مشاركة الموظفين

برنامج مراقبة الموظفين لتتبع الجداول الزمنية والمهام - وهي مهمة بشكل خاص إذا كنت تعمل مع قوة عاملة عن بُعد

أدوات إدارة المشاريع التي تدعم إدارة الوقت وتساعدك على تتبع التقدم المحرز مقابل مؤشرات الأداء الرئيسية للموارد البشرية وتتيح لك تفويض المهام واجهة بديهية سهلة التنقل توفر تجربة مستخدم رائعة

ممتازة تواصل الفريق أدوات، ويفضل أن تتضمن خاصية مكالمات الفيديو، بحيث يمكنك بسهولة الاطمئنان على الأفراد أو الفرق، بغض النظر عن مكان تواجدك أو تواجدهم

بوابة خدمة ذاتية للموظفين، إن أمكن، حيث يحصل الموظفون على إجابات لأسئلتهم والوصول إلى التعلم الذي يحتاجون إليه، مما يقلل من عبء العمل على فريق الموارد البشرية لديك

## أفضل 10 برامج لإدارة الموظفين لاستخدامها في عام 2024

اجعل إدارة رأس المال البشري (HCM) بسيطة قدر الإمكان من خلال اختيار أدوات إدارة الموظفين المناسبة لشركتك. فكّر في حجم عملك وحدد المهام التي ترغب في أتمتتها بالضبط. ضع في اعتبارك أيضًا ما إذا كنت تعمل أنت وفريقك بشكل أساسي من أجهزة الكمبيوتر المكتبية أو تحتاج إلى تطبيق ممتاز للهاتف المحمول لدعم العاملين أثناء التنقل. 🚚

إذا لم تكن احتياجات عملك معقدة للغاية في هذه المرحلة، يمكنك حتى العثور على أنظمة إدارة الموظفين المجانية لتعزيز مشاركة الموظفين وإنتاجية الموظفين.

فيما يلي بعض من أفضل أنظمة إدارة الموظفين المتاحة اليوم.

1. ClickUp

يعمل برنامج ClickUp على أتمتة إدارة فريق العمل من البداية إلى النهاية، حتى تتمكن من التركيز على تنمية أعمالك

ClickUp عبارة عن منصة إنتاجية تتيح لك تتبع كل جانب من جوانب عملك، بما في ذلك ClickUp الوظائف. إنه برنامج لإدارة الموظفين أصبح سهلاً، مع وجود جميع بياناتك في مكان واحد ومنظم، لذا من السهل العثور على ما تحتاج إليه.

مع المزايا المدمجة برنامج إدارة المشاريع لمساعدتك في البقاء على رأس جميع مبادرات الموارد البشرية الخاصة بك، بالإضافة إلى عدد لا يحصى من قوالب معالجة النصوص وجداول البيانات، فلا داعي لإعادة اختراع العجلة. يوفر لك ClickUp الوقت في البداية - وطوال الوقت الذي تقضيه في مشاريعك. 🙌

التواصل مع فريقك بسيط، بغض النظر عن مكان وجودهم. استخدم إمكانية عقد مؤتمرات الفيديو في ClickUp لعقد اجتماع افتراضي أو تشغيل ندوة تدريبية عبر الإنترنت، أو استخدم إحدى عمليات التكامل العديدة الممكنة، مثل Microsoft Teams أو تكبير . تعاون بصرياً أثناء الاجتماع باستخدام ClickUp Whiteboards التي تحوّل الأفكار إلى مهام.

ClickUp هو واحد من أفضل أنظمة إدارة الموظفين المجانية التي تساعدك على العمل عندما تكون شركتك صغيرة. تقدم الخطة المجانية جميع الأدوات الأساسية التي ستحتاج إليها. وعندما ينمو عملك ويصبح أكثر تعقيدًا، من السهل ترقية باقتك للوصول إلى ميزات إضافية. ✨

ClickUp أفضل الميزات

استيراد كل شيء من أداة إدارة مشروعك السابقة مثل Asana أو Trello أو Monday.com

بغض النظر عن حجم فريقك، وسواء كنت متخصصاً في الموارد البشرية أو تعمل في قسم الرواتب، فإن أدوات التعاون تجعل العمل معاً سهلاً لأن الجميع على نفس الصفحة

إحدى ميزات الإدارة هي لوحة المعلومات التي تمنحك نظرة عامة على المقاييس الرئيسية، ثم تسمح لك بالبحث في التفاصيل من هناك

تخصيص طرق العرض الخاصة بك حتى تتمكن من رؤية البيانات بالطريقة التي تفضلها، على سبيل المثال، في قائمة أو لوحة كانبان أو مخطط جانت

ClickUp سهل الاستخدام للغاية، لذا ستفهم النظام بسرعة وتبدأ في توفير الوقت والجهد

هناك العديد من عمليات التكامل الممكنة، بما في ذلك التوقعات سلاك جوجل درايف وون درايف و سيلز فورس يعمل Lattice على تبسيط سير عمل إدارة الأفراد لديك، حتى تتفرغ للتركيز على مبادرات أكثر أهمية، مثل إدارة المواهب وتعزيز مشاركة الموظفين وأدائهم. تمنحك التحليلات التفصيلية جميع الرؤى التي تحتاجها لاتخاذ قرارات قائمة على البيانات التي تبني رأس المال البشري - وأعمالك. 📈

نظام إدارة الموظفين عن بُعد فعال بشكل خاص للفرق الموزعة. فهو يبقي الجميع على اطلاع على ما يجري، مما يجعل إدارة الفريق عن بُعد أمراً سهلاً.

أفضل ميزات #### Lattice

تتبع الأهداف الوظيفية والمهام والاجتماعات حتى لا يضيع أي شيء من خلال الشقوق

معلومات وعمليات مركزية بحيث يشعر الموظفون عن بُعد بأنهم جزء من الفريق الأوسع، مما يحسِّن إدارة الفريق الافتراضي وكذلك تجربة الموظفين

من السهل تتبُّع التقدم المحرز في عمليات الموارد البشرية في الوقت الفعلي، حتى تعرف دائماً أين أنت

إنها أداة رائعة لتقديم الملاحظات وتلقيها داخل فرق العمل داخل المكتب وعن بُعد على حد سواء

قوالب مراجعة الأداء قابلة للتخصيص لأفراد أو حالات استخدام محددة

قيود الشبكة

يشعر بعض المستخدمين أن واجهة المستخدم ليست مصممة بشكل جيد، مما يجعل من الصعب التنقل في النظام

يمكن تحسين وظيفة 1:1 وإعداد التقارير

تسعير #### شعرية

المشاركة: 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم

4 دولارات شهريًا لكل مستخدم النمو: 4 دولارات/شهرًا لكل مستخدم

4 دولارات/شهرًا لكل مستخدم التعويض: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم

6 دولارات شهريًا لكل مستخدم إدارة الأداء + OKRs والأهداف: 11 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

11 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسة: اتصل للحصول على الأسعار

تقييمات ومراجعات الشبكة

G2: 4.7/5 (أكثر من 3700 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 3700 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

3. ريبلينج

عبر تموج الريبلينغ هو نظام مركزي نظام إدارة القوى العاملة الذي يدير دورة حياة موظفيك بالكامل - من كشوف المرتبات والنفقات إلى إدارة المزايا - في مكان واحد.

استخدمه لتوظيف مواهب جديدة، وتتبع الوقت والحضور، و نقل المعرفة من خلال نظام إدارة التعلم. كما أنه يجعل من السهل إعداد برنامج الكمبيوتر الخاص بالفرد ودمجه مع تطبيقات مثل Microsoft 365 و Slack. 💻

تُعد سحابة الموارد البشرية جزءاً من نظام Rippling البيئي الأوسع نطاقاً، والذي يتضمن برامج تكنولوجيا المعلومات والبرامج المالية.

أفضل ميزات Rippling

واجهة المستخدم بديهية ومصممة بشكل جيد وسهلة التصفح

قوالب كشوف المرتبات يتم تحديثها تلقائياً لتعكس التغييرات التي تطرأ على الأدوار أو بيانات الموظفين أو التعويضات أو مزايا الموظفين

يسهِّل مركز التعلُّم عبر الإنترنت الحصول على مساعدة متخصصة عندما تحتاج إليها

يتم تحديث النظام باستمرار، لذلك يتم تحسين أدوات إدارة الموظفين باستمرار

قيود التموج

واجه بعض المستخدمين صعوبة في الحصول على الدعم من شخص حقيقي عندما واجهوا مشكلات

النظام غير قابل للتخصيص بشكل كبير من حيث نظام الألوان أو التطبيقات التي تريد رؤيتها

أسعار الريبلينج

يبدأ من 8 دولارات شهرياً لكل مستخدم

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات الريبلينج

G2: 4.8/5 (2,000+ تقييم)

4.8/5 (2,000+ تقييم) Capterra: 4.9/5 (أكثر من 2,700 تقييم)

تحقق من الأفضل

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المستخدمون!

4. جست ووركس

عبر جست ووركس Justworks عبارة عن حل لإدارة الموظفين عن بُعد يستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، خاصةً في قطاعات الخدمات المهنية والخدمات المالية والتقنية والقطاعات غير الربحية. وهو يساعد تلك الشركات على أتمتة أدوات إدارة الموارد البشرية وكشوف المرتبات ودعم الامتثال.

قم بإلحاق الموظفين الجدد بسرعة وتسجيلهم في المزايا التي يستحقونها. ثم تتبع ساعات عملهم وإخطارهم عند دفع رواتبهم.

يمكن لموظفيك أيضًا الوصول المباشر إلى دعم Justworks إذا كانت لديهم أي أسئلة حول مزايا الرعاية الصحية أو الاستقطاعات أو الضرائب. 👀

أفضل ميزات Justworks Justworks

النظام بسيط للغاية، ومن السهل العثور على المعلومات التي تحتاج إليها

مقارنة التأمين الصحي والمزايا الأخرى من داخل النظام

فريق خدمة العملاء متجاوب للغاية ومنفتح على اقتراحات التحسين

قيود جستووركس

الميزات الموجودة على تطبيق الهاتف المحمول محدودة أكثر من تلك الموجودة على إصدار سطح المكتب

على الرغم من أنه مصمم للشركات الصغيرة، إلا أن Justworks قد يكون باهظ الثمن بالنسبة لهم

تسعير Justworks

الأسعار الأساسية: 59 دولارًا شهريًا لكل موظف (خصم لأكثر من 50 موظفًا)

59 دولارًا شهريًا لكل موظف (خصم لأكثر من 50 موظفًا) زائد: 99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل موظف (خصم لأكثر من 50 موظفًا)

تقييمات ومراجعات Justworks

G2: 4.6/5 (أكثر من 390 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 390 تقييم) Capterra: 4.7/5 (190+ تقييم)

5. ديل الموارد البشرية

عبر ديل HR Deel هو نظام شامل لإدارة الموظفين عن بُعد يساعدك على توسيع نطاق فرق العمل العالمية وإدارتها. استخدمه لتعيين موظفين بدوام كامل أو متعاقدين مستقلين، ثم قم بتعيين موظفين جدد ودفع أجورهم بسهولة.

أنشئ جهات اتصال قانونية محلية لكل عضو من أعضاء الفريق، سواء كانوا عاملين عن بُعد أم لا. تتبَّع أوقات عملهم وأوقات عدم عملهم، وقم بإدارة المدفوعات والمزايا الأخرى بناءً على البلد الذي يعملون فيه. 🌎

ديل للموارد البشرية أفضل الميزات

Deel هو برنامج عمل عن بُعد مصمم بشكل جيد للغاية، لذا من السهل التنقل فيه، حتى لو لم تكن خبيراً في التكنولوجيا

تُسهِّل البنية التحتية العالمية لـ Deel توظيف موظفين من أصحاب العمل المسجلين (EOR) في بلدان أخرى ليس لديك فيها كيانات تجارية

استفد من عقود Deel مع مجموعة متنوعة من مزودي الخدمات لشحن المعدات إلى فريقك، أو استشارة الخبراء المحليين، أو تقديم خدمات لموظفيك، مثل الوصول إلى مساحات العمل المشتركة حول العالم

قيود ديل للموارد البشرية

تختلف ردود الفعل حول خدمة العملاء من طرف إلى آخر، لذلك قد يكون الدعم متفاوتاً من طرف إلى آخر

تقتصر المدفوعات على دورات محددة، لذلك لا يمكنك إجراء مدفوعات مخصصة مثل استرداد النفقات خارج تلك التواريخ

أسعار ديل للموارد البشرية

DeelHR: تبدأ مجانًا

تبدأ مجانًا المقاولون: تبدأ من 49 دولارًا شهريًا

تبدأ من 49 دولارًا شهريًا التوظيف: يبدأ من 599 دولارًا شهريًا

يبدأ من 599 دولارًا شهريًا كشوف الرواتب العالمية: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار الهجرة: اتصل لمعرفة الأسعار

ديل للموارد البشرية التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (أكثر من 800 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 800 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 90 تقييم)

6. سحابة كيس فلو للموارد البشرية

عبر Kissflow HRكيس فلو هي منصة تطوير تطبيقات منخفضة التعليمات البرمجية تساعدك على إنشاء برنامج إدارة الموظفين الخاص بك. قم بإنشاء مهام سير العمل والتطبيقات ولوحات المعلومات وقوائم المراجعة والنماذج التي تحتاجها لإدارة فريقك بأقل وقت ممكن للتطوير.

ومن خلال التحليلات والتقارير المدمجة، من السهل تتبع أداء عملياتك. يدعم Kissflow أيضًا تعاون الفريق من خلال مشاركة الملفات وأدوات المراسلة التي تعمل على تحسين العمل الجماعي وإنتاجية الفريق. 📨

أفضل ميزات سحابة Kissflow للموارد البشرية

من السهل نسبيًا أتمتة عمليات عملك باستخدام واجهة السحب والإفلات

يتكامل مع Google Workspace بالإضافة إلى سلاك و دروب بوكس وغيرهما، لذا إذا كنت تستخدم هذه الأنظمة، يمكنك العمل بسلاسة عبر المنصات

يستجيب دعم العملاء بسرعة وبشكل مفيد عندما تواجه مشكلة مع النظام

قيود سحابة كيس فلو للموارد البشرية

على الرغم من أنه يمكن للمستخدمين غير التقنيين القيام بالأساسيات، إلا أنك تحتاج إلى بعض الخبرة في البرمجة لإنشاء نظام إدارة موظفين أكثر تعقيداً

إذا كانت لديك عمليات سير عمل معقدة - على سبيل المثال، إذا كنت تستخدم قواعد عمل متقدمة أو فروعاً شرطية متعددة - فقد تجد أن خيارات التخصيص في كيس فلو محدودة

تسعير سحابة كيس فلو للموارد البشرية

الأسعار الأساسية: تبدأ من 1,500 دولار شهريًا

تبدأ من 1,500 دولار شهريًا المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات سحابة كيس فلو للموارد البشرية

G2: 4.3/5 (أكثر من 500 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 500 تقييم) Capterra: 3.9/5 (أكثر من 35 تقييم)

تحقق من هذه

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7. Connecteam

عبر فريق الاتصال صُمم هذا البرنامج لإدارة الموظفين عن بُعد باستخدام نهج يركز على الهاتف المحمول أولاً، ويساعد المديرين على أتمتة سير العمل والتركيز على نمو أعمالهم، مع العلم أن فريقهم يسير على المسار الصحيح ويشعرون بدعم النظام.

يقوم Connecteam بإعداد نوبات العمل وتتبع ساعات العمل، وإنشاء أي نماذج أو قوائم مراجعة أو تقارير تحتاجها للتوثيق الرقمي، ويجعل التواصل مع موظفيك سهلاً، بغض النظر عن مكان وجودك. 📝

أفضل ميزات Connecteam

إنه سهل الاستخدام للغاية وسهل التنقل والتخصيص، مما يجعل إدارة الفريق أمراً بسيطاً

تتبع أوقات دخول وخروج فريقك خلال يوم العمل, الإجازات مدفوعة الأجر (PTO) ووقت العمل الإضافي وتفضيلات فترات الراحة

فريق دعم العملاء يستجيب بسرعة ويستجيب بشكل كبير للاقتراحات، ويضيف باستمرار ميزات جديدة عند الطلب

يتكامل Connecteam مع برامج كشوف المرتبات مثل Gusto و QuickBooks Online

قيود Connecteam

إذا كان فريقك يعمل دون اتصال بالإنترنت، فلن تكون ميزات الوقت الفعلي مفيدة لك

ليست كل مناطق النظام متصلة، لذا فإن العثور على جميع المعلومات التي تحتاجها قد يكون بمثابة عملية بحث عن المعلومات في بعض الأحيان

أسعار Connecteam

الشركات الصغيرة : مجاناً (حتى 10 مستخدمين)

مجاناً (حتى 10 مستخدمين) الأساسي: 29 دولارًا شهريًا (خصم لأكثر من 30 مستخدمًا)

29 دولارًا شهريًا (خصم لأكثر من 30 مستخدمًا) متقدم : 49 دولارًا شهريًا (خصم لأكثر من 30 مستخدمًا)

: 49 دولارًا شهريًا (خصم لأكثر من 30 مستخدمًا) خبير: 99 دولارًا شهريًا (خصم لأكثر من 30 مستخدمًا)

تقييمات ومراجعات Connecteam

G2: 4.3/5 (39 تقييمًا)

4.3/5 (39 تقييمًا) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 290 تقييم)

8. بولهورن سيرينوم

عبر سيرينوم تقدم Bullhorn مجموعة من التطبيقات للشركات في مجال التوظيف، بما في ذلك Sirenum. تم تصميم منصة أتمتة إدارة الموظفين هذه لإدارة الموظفين بدوام جزئي أو مؤقت أو متنقل. نظرًا لكونها قائمة على السحابة ومحسّنة للهواتف المحمولة، يمكن للعاملين الوصول إلى النظام من أي مكان باستخدام أي جهاز محمول. 📱

يستهدف في المقام الأول وكالات التوظيف المؤقتة، وصناعات الأمن والنقل والبناء والرعاية، ويساعد برنامج إدارة الموظفين عن بُعد هذا في جدولة المناوبات ومراقبة الحضور وتتبع الوقت. كما أنه يدعم الامتثال وكشوف المرتبات.

بولهورن سيرينوم أفضل الميزات

النظام بديهي وسهل التعامل معه

يمنحك مركزًا مركزيًا يمكنك من خلاله إدارة جميع عمليات ووظائف الموارد البشرية لديك

وظيفة السحب والإفلات تجعل جدولة المناوبات سريعة وسهلة

خدمة العملاء متجاوبة ومنفتحة على الاقتراحات لتحسين النظام

قيود نظام Bullhorn Sirenum

تحدث التحديثات وتغييرات الإصدار في بعض الأحيان دون إخطار مسبق

يجد بعض المستخدمين أن إعداده معقد بعض الشيء

تسعير Bullhorn Sirenum

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Bullhorn Sirenum

G2: 4.5/5 (1 تقييم)

4.5/5 (1 تقييم) Capterra: 4.4/5 (7 تقييمات)

9. ليتموس

عبر ليتموس إن إدارة الموظفين هي أكثر من مجرد تتبع الوقت والبيانات المحدثة - فأنت تريد أيضًا تزويد موظفيك بالتدريب والمهارات التي يحتاجونها للنجاح في عملك ومجال عملك. وهنا يأتي دور Litmos.

ليتموس يدير تدريب موظفيك وهو قابل للتخصيص حسب احتياجات مؤسستك والمتعلمين. من خلال تقديم منصة تعلُّم عبر الإنترنت ومكتبة محتوى شاملة، فهي مثالية لتأهيل الموظفين الجدد وتعريفهم بثقافة الشركة أو لرفع مستوى مهارات أعضاء الفريق الحاليين.

تتميز الدورات التدريبية الجاهزة للاستخدام بأنها مبتكرة ومصممة بشكل جيد، مع قاعدة قوية في نظرية التعلم. يمكنك أيضًا إنشاء المحتوى الخاص بك داخل النظام لتلبية أي متطلبات خاصة بالشركة. 📚

أفضل ميزات Litmos

تعيين المحتوى لفرق أو موظفين محددين، بما في ذلك الدورات التدريبية أو الوحدات النمطية، وإدارة مسارات التعلم والقواعد وتواريخ إكمال الدورة التدريبية

ميزات مثل التلعيب التفاعلي وتقييمات الفيديو تجعل الأمور ممتعة للمتعلمين

تعرض لوحة المعلومات حالة التعلُّم في الوقت الفعلي في لمحة سريعة

قم بتخصيص واجهة المستخدم ولوحات المعلومات حسب العلامة التجارية لمؤسستك

تقارير سريعة وسهلة الإنشاء، بحيث يمكنك أن ترى بالضبط أين وصل كل متعلم في رحلة التعلم الخاصة به

قيود Litmos

يجد بعض المستخدمين أن وظيفة إعداد التقارير محدودة إلى حد ما

فريق دعم العملاء بطيء أحياناً في الاستجابة للمشاكل التي يتم الإبلاغ عنها

تسعير Litmos

الجناح التأسيسي: اتصل للحصول على الأسعار

اتصل للحصول على الأسعار الجناح المتميز: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار الجناح البلاتيني: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات ليتموس

G2: 4.2/5 (أكثر من 500 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 500 تقييم) Capterra: 4,2/5 (أكثر من 270+ تقييم)

10. بامبو إتش آر

عبر BambooHR BambooHR هو برنامج لإدارة الموظفين يراعي البيئة ويعمل من مصدر واحد للبيانات - بما في ذلك قاعدة بيانات موظفيك - لأتمتة وتبسيط مهامك ووظائفك وسير العمل. إنه نظام موارد بشرية شامل ومثالي لتطبيقات المؤسسات الصغيرة.

وهو يشتمل على نظام تتبع مقدمي الطلبات وأدوات التأهيل لتبسيط عملية التوظيف. كما أن تتبع الوقت وإدارة المزايا يجعل كشوف المرتبات سهلة. حتى أنه يقيس ويدير رضا الموظفين ورفاهيتهم من داخل النظام. 🗂️

والأفضل من ذلك كله، ستتمتع بإمكانية الوصول إلى جميع التحليلات والتقارير التي تحتاجها لاتخاذ أفضل القرارات المتعلقة بالموارد البشرية لأعمالك.

BambooHR أفضل الميزات

واجهة المستخدم نظيفة للغاية وبديهية وسهلة الاستخدام، لذلك من السهل التعرف على النظام بسرعة

من السهل إنشاء النماذج وتوقيعها من قبل جميع الأطراف المعنية، ثم تخزينها في سجل الموظف المناسب

يعمل نظام مراجعة أداء الموظفين على تبسيط عملية جمع البيانات ثم تقديم المراجعات

دعم العملاء ممتاز عندما تكون هناك مشكلة يجب حلها، ومنفتح جداً على ملاحظات العملاء

قيود BambooHR

لا يُخطِر BambooHR المستخدمين في بعض الأحيان عند إجراء تغيير أو ترقية

إنها شركة مقرها الولايات المتحدة، والوظائف لا تنتقل دائماً بشكل جيد إلى دول أخرى

تسعير BambooHR

اتصل لمعرفة الأسعار

BambooHR التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (أكثر من 1,500 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 1,500 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 2,500 تقييم)

تبسيط عملية التوظيف مع أفضل برنامج لإدارة الموظفين

تستهلك إدارة جميع وظائف الموارد البشرية لديك الوقت الذي تفضل أن تقضيه في القيام بأشياء أخرى، مثل وضع الاستراتيجيات أو بناء عملك. يمكنك حل هذه المشكلة من خلال تطبيق برنامج إدارة الموظفين الذي يعمل على أتمتة أكبر قدر ممكن. 🛠️

بدءاً من التأهيل إلى تتبع الوقت وإدارة المواهب إلى كشوف المرتبات, ClickUp يقوم بكل ذلك - وأكثر من ذلك. استخدمه لإدارة المشاريع أو إدارة علاقات العملاء (CRM) أو التسويق أو العمليات أيضًا. إنه حل شامل، بغض النظر عن القطاع الذي تعمل فيه.

جرب ClickUp مجانًا وشاهد مدى سهولة تبسيط عملك وحياتك مع تعزيز الإنتاجية والتنظيم والنتائج النهائية! 🤩