أفضل 10 بدائل لـ Calendly &؛ المنافسون في 2025

إذا كنت قد اضطررت إلى جدولة اجتماع مع شخص ما من قبل، فمن المحتمل أنك سمعت عن تطبيق Calendly. فقد أصبح أحد أكثر الأدوات شعبية لجدولة المواعيد في السنوات الأخيرة، وذلك بفضل سهولة استخدامه.

لكن هذه ليست ميزة فريدة من نوعها في Calendly. هناك الكثير من بدائل Calendly والمنافسين الذين يقدمون تجربة مماثلة أو أفضل لك ولعملائك وعملائك المحتملين.

إذا كنت تبحث عن بديل Calendly، فأنت في أيدٍ أمينة. اجلس واسترخِ واستعرض قائمتنا المختصرة لأفضل الخيارات التي يمكنك استكشافها في عام 2024 وما بعده. 📅

ما هو كاليندلي؟ كاليندلي هو أداة شائعة لجدولة المواعيد عبر الإنترنت يمكنك استخدامها لجدولة المكالمات والاجتماعات والمواعيد. يجعل البرنامج من السهل إنشاء صفحة حجز، ومزامنتها مع التقويم الخاص بك، ومشاركتها مع العملاء المحتملين أو الحاليين حتى يتمكنوا من الحجز مباشرةً.

عبر كاليندلي تستخدم الشركات الصغيرة والوكالات وأصحاب الأعمال الحرة أفضل تطبيقات الجدولة مثل Calendly لتبسيط عملية حجز المواعيد. إنه يوفر الوقت والطاقة والاتصالات غير الضرورية - حتى تتمكن من تبسيط عملية ما قبل الاجتماع بأكملها لجميع المشاركين.

كما يرسل Calendly أيضاً تذكيرات على برنامج جدولة المواعيد، حتى لا يفوت أي شخص اجتماعاً مرة أخرى. بالإضافة إلى ذلك، هناك تكامل Calendly التي تربط تطبيق الجدولة بأدوات أخرى شائعة لجدولة المواعيد والاجتماعات الجماعية.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بديل Calendly؟

صُممت أدوات مثل Calendly للاستغناء عن طبيعة الذهاب والإياب في محاولة جدولة الاجتماعات أو المكالمات. يجب أن تتضمن أي بدائل لـ Calendly نفس الميزات الأساسية، بالإضافة إلى أي ميزات أخرى تحرص على إضافتها إلى مجموعة أدواتك.

إليك ما يجب البحث عنه عند التفكير في بدائل Calendly:

الميزات: هل يحتوي التطبيق على الميزات التي تحتاجها؟ هل يضيف ميزات جديدة؟

هل يحتوي التطبيق على الميزات التي تحتاجها؟ هل يضيف ميزات جديدة؟ سهولة الاستخدام: هل البرنامج سهل الاستخدام؟ هل يمكن لأعضاء فريقك تعلم كيفية استخدامه بسرعة؟

هل البرنامج سهل الاستخدام؟ هل يمكن لأعضاء فريقك تعلم كيفية استخدامه بسرعة؟ عمليات التكامل : هل تتكامل الأداة مع أدوات أخرى تستخدمها بالفعل؟ هل يمكنك توسيع الوظائف باستخدام عمليات تكامل مدمجة أو تكامل مع طرف ثالث؟

: هل تتكامل الأداة مع أدوات أخرى تستخدمها بالفعل؟ هل يمكنك توسيع الوظائف باستخدام عمليات تكامل مدمجة أو تكامل مع طرف ثالث؟ المشاركة: هل من السهل مشاركة صفحة الحجز أو الرابط مع الآخرين؟ هل يمكنك تضمينها على موقعك الإلكتروني؟

هل من السهل مشاركة صفحة الحجز أو الرابط مع الآخرين؟ هل يمكنك تضمينها على موقعك الإلكتروني؟ خيارات الدفع: هل يمكنك إعداد مواعيد مدفوعة؟ هل يعمل مع Stripe أو PayPal أو Square أو معالج آخر؟

هل يمكنك إعداد مواعيد مدفوعة؟ هل يعمل مع Stripe أو PayPal أو Square أو معالج آخر؟ تجربة المستخدم النهائي: هل يسهل على عملائك أو عملائك تصفح التطبيق؟

هل يسهل على عملائك أو عملائك تصفح التطبيق؟ خطط التسعير: هل هناك خطة مجانية متاحة؟ هل يمكنك استخدام الإصدار المجاني، أم أنك بحاجة إلى باقة مميزة للميزات التي تحتاجها؟

هل هناك أفضل تطبيق تقويم بالنسبة لك سيعتمد على هدفك أو غرضك. حدد ما هو أكثر ما يهمك، ثم راجع أفضل بدائل Calendly لدينا للعثور على ما يناسبك.

## أفضل 10 بدائل ومنافسين لـ Calendly في عام 2024

هناك المئات من الأدوات التي تقدم التقويمات أو النماذج عبر الإنترنت أو مزيج من الاثنين والتي تدعي أنها تجعل عملية حجز المواعيد أسهل.

إليك الأفضل من بين الأفضل - اختيارنا لأفضل بدائل Calendly التي يجب أن تفكر في استخدامها في عملك هذا العام.

1. انقر فوق

الجدول الزمني مع ClickUp

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عرض تقويم ClickUp

يُعتبر ClickUp أحد أفضل بدائل Calendly، وهو معروف بكونه قوة إنتاجية، كما أن ClickUp لديه الكثير ليقدمه للفرق التي تريد طريقة أكثر انسيابية لتنظيم وعرض المواعيد والاجتماعات والمكالمات.

راقب جدولك عن كثب مع عرض تقويم ClickUp من إصدار الويب أو في تطبيق الهاتف المحمول. شاهد جميع مهامك ومواعيدك واجتماعاتك في مكان واحد. يمكنك عرض الجداول الزمنية، وتصور إدارة عبء العمل ، ومشاركة التقويم الخاص بك بشكل عام مع أعضاء الفريق أو العالم الأوسع.

تتصل طريقة عرض تقويم ClickUp أيضًا بسلاسة مع تقويم Google الخاص بك، حتى لا يفوتك أي شيء.

عندما يتعلق الأمر بأخذ الحجوزات وجدولة الاجتماعات، استخدم نماذج ClickUp للقيام بالأعمال الشاقة. أنشئ نماذج سهلة الاستخدام تقوم تلقائياً بتوجيه الردود إلى عضو الفريق المناسب. خصص حقول التقاط البيانات واستخدم المنطق الشرطي لتحسين تجربة الحجز.

تنقّل بين عرض الجدول ClickUp 3.0 متعدد الاستخدامات وعرض التقويم لتصور جميع أعمالك بشكل أفضل

بمجرد وصول هذه الردود، يمكنك تحويلها تلقائيًا إلى Tasks . تم إنشاء ClickUp من أجل جدولة المهام وإدارة الوقت، بحيث يمكنك أنت وفريقك إدارة المواعيد والتعامل مع عملية العميل بأكملها في مكان واحد.

من المزايا الكبيرة لاستخدام ClickUp مدى قابلية تخصيص المنصة، ولكن لدينا أيضًا مكتبة هائلة من القوالب المعدة مسبقًا، بما في ذلك قوالب إدارة الوقت ، إذا كنت تريد البدء بسرعة.

إن مكتبة التكامل تمنحك أيضًا طريقة لتوسيع نطاق مزايا استخدام ClickUp مع تطبيقات أخرى في مجموعة أدواتك، مثل HubSpot وتقويم Google وOutlook وSlack وZoom. تواصل مع المزيد من التطبيقات من خلال Zapier وافتح الميزات المتقدمة مع أكثر من 1000 أداة.

إذا لم تكن مستعدًا لتوديع تقويم Calendly تمامًا، فسيسعدك معرفة أن ClickUp يحتوي على تكامل Calendly بحيث يمكنك الاستمتاع بأفضل ما في كلتا الأداتين في مكان واحد. 🤩

ClickUp أفضل الميزات

خطط لجدولك الزمني داخل التقويم الخاص بك، ثم شاركه مع الآخرين بسهولة

خطط، ونظم، وتتبع التقدم المحرز مع ميزة مدمجة برنامج إدارة المهام استخدم نماذج ClickUp لإنشاء نماذج حجز ومواعيد مخصصة

تحويل استجابات النماذج إلى مهام حتى لا يفوت فريقك أي فرصة

استمتع بالتكامل السلس مع الأدوات الأخرى في سير عمل المواعيد لديك

قيود ClickUp

نظرًا لعدد خيارات التخصيص المتاحة، قد يجد بعض المستخدمين أن ClickUp مربكًا في البداية

على الرغم من أنه يمكنك إجراء الحجوزات وإدارة التقويم الخاص بك باستخدام ClickUp، إلا أنه لا يعمل بنفس الطريقة التي يعمل بها Calendly بالضبط. لذلك إذا كنت تفضل عملية حجز Calendly، يمكنك دمج حساب Calendly الخاص بك مع ClickUp بدلاً من ذلك

أسعار ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

اتصل للحصول على الأسعار ClickUp Brain متاح على جميع الخطط المدفوعة مقابل 7 دولارات لكل مساحة عمل

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 3,800 تقييم)

2. تقويم جوجل

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عبر تقويم جوجل الجميع تقريبًا على دراية بتقويم Google، وقد أصبح أحد أدوات الاستخدام الشخصي والتجاري. ضمن مساحة عمل جوجل , يصبح تقويم جوجل أكثر فائدة -بأدوات وميزات يمكن أن تحوله إلى نظام مدمج لجدول المواعيد ينافس Calendly. 📆

برنامج جدولة المواعيد هو الحل الأمثل للشركات التي ترغب في الحصول على أدوات جدولة شائعة تعمل عبر فرق العمل.

أفضل ميزات تقويم Google

تعيين توافر المواعيد استنادًا إلى إعدادات تقويم Google الخاص بك

تخصيص الفترات الزمنية ومدد المواعيد (مثالي للاجتماعات الجماعية)

مشاركة صفحة الحجز ذات المظهر الاحترافي مع رابط أو تضمينها على موقعك الإلكتروني

قيود تقويم Google

صفحات حجز المواعيد غير متوفرة حاليًا على مستوى Google Workspace الأقل تكلفة، أي "كاتب الأعمال

إذا كنت تستخدم بالفعل نظامًا بيئيًا آخر، مثل Office 365 من Microsoft، فقد يكون الاستثمار في Google Workspace أيضًا غير ضروري

تسعير تقويم Google

يتم تضمين تقويم Google كجزء من خطط Google Workspace:

الشركات المبتدئة: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم

6 دولارات شهريًا لكل مستخدم الأعمال القياسية: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الأعمال الإضافية: 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

تقييمات ومراجعات تقويم Google

لا يوجد نظام تقييم منفصل لتقويم Google، ولكن إليك كيفية تقييم المستخدمين لتقويم Google Workspace بشكل عام:

G2: 4.6/5 (أكثر من 40,000 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 40,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 15,100 تقييم)

تحقق من هذه

بدائل تقويم Google

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3. رسومات الشعار المبتكرة

عبر رسومات الشعار المبتكرة Doodle هي أداة على الإنترنت ازدادت شعبيتها بسرعة بسبب خاصية جدولة الاجتماعات الجماعية، ولكنها الآن لديها أيضًا أداة صفحة حجز يمكن أن تحل محل Calendly بالنسبة لك. تتكامل أداة الجدولة الجماعية وتحديد المواعيد مع أداة التقويم التي تختارها لعرض التوافر وأنواع الاجتماعات، والسماح للآخرين بحجز مواعيد معك. ✏️

Doodle أفضل الميزات

تعيين الساعات التي تكون متاحاً فيها على صفحة الحجز الخاصة بك

تخصيص عدد الحجوزات التي يمكنك إجراؤها في اليوم الواحد أو إضافة أوقات تخزين مؤقتة

إرسال تذكيرات إلى عملائك أو عملائك حتى لا يفوتهم الموعد

قيود الشعار المبتكر

يعرب بعض المستخدمين عن إحباطهم من محاولة جدولة الاجتماعات أو المكالمات مع أشخاص في مناطق زمنية مختلفة

لا يوجد تقويم مدمج مع Doodle، لذلك تحتاج إلى ربطه بتقويم Google أو تقويم Microsoft Office 365

تسعير تطبيق Doodle

مجاني

الإيجابي: 6.95 دولار شهريًا لكل مستخدم، تدفع سنويًا

6.95 دولار شهريًا لكل مستخدم، تدفع سنويًا الفريق: 8.95 دولار شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

8.95 دولار شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

Doodle التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (1,700+ تقييم)

تحقق من هذه

_مراجع/ https://clickup.com/ar/blog/120316/undefined/ بدائل الخربشة *%/%href/_

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4. سيتمور

عبر سيتمور Setmore هو أداة برمجية مجانية لجدولة المواعيد عبر الإنترنت تعمل كبديل لتطبيق Calendly. يتيح لك التطبيق إجراء الحجوزات عبر الإنترنت وإرسال التذكيرات وإدارة المدفوعات - مما يجعله خيارًا جيدًا للشركات والوكالات والعاملين المستقلين الذين يرغبون في استضافة مكالمات أو اجتماعات مدفوعة الأجر. 📞

Setmore أفضل الميزات

إنشاء صفحة الحجز عبر الإنترنت وتخصيصها باستخدام الشعارات وتدفقات الوسائط الاجتماعية والمراجعات

إضافة أدوات الاجتماعات عبر الإنترنت مثل Zoom أو Teleport روابط اجتماعات الفيديو عبر الإنترنت إلى المواعيد بنقرة واحدة

قبول المدفوعات عبر الإنترنت لاجتماعاتك أو مكالماتك

قيود Setmore

يرغب بعض المستخدمين في أن تكون خيارات التخصيص أكثر مرونة - على سبيل المثال لإظهار التوافر لأيام واحدة مقابل الأسبوع بأكمله

قد لا يكون هناك ما يكفي من التخصيص في مستويات الأذونات لبعض المستخدمين الذين يرغبون في أن يقوم المساعدون بجدولة مواعيدهم ولكن ليس لديهم القدرة على رفض الحجوزات أو استرداد الأموال

سيتمور التسعير

مجاني

الإيجابي: 5 دولارات شهرياً لكل مستخدم، تُدفع سنوياً (بحد أقصى مستخدمين اثنين)

5 دولارات شهرياً لكل مستخدم، تُدفع سنوياً (بحد أقصى مستخدمين اثنين) الفريق: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا (عدد غير محدود من المستخدمين)

سيتمور التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (أكثر من 200 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 900 تقييم)

5. جدولة Acuity

عبر جدولة الحدة جدولة Acuity Scheduling هي أداة شائعة لجدولة العملاء من الفريق في Squarespace. باستخدام Acuity Scheduling، يمكنك إجراء الحجوزات وإدارة المدفوعات بشكل آمن واستخدام أتمتة سير العمل لتحسين عملية المواعيد من البداية إلى النهاية. 📝

أفضل ميزات جدولة Acuity Acuity Scheduling

قم بتعيين مدى توفرك وتخصيص متى وكيف يمكن للعملاء الحجز معك حتى تتمكن من تحديد أولويات عملك السماح للعملاء بجدولة مواعيدهم أو تعديلها أو إلغائها، وإرسال رسائل تذكير عبر الرسائل النصية القصيرة

تقديم اشتراكات متكررة للعضويات أو الحصص الدراسية، وتلقي الودائع، وتخزين تفاصيل البطاقة بشكل آمن

قيود جدولة Acuity للجدولة

يقترح المستخدمون أنك بحاجة إلى النقر لقبول دعوات التقويم، بدلاً من إضافة الأحداث تلقائياً إلى التقويم الذي اخترته

يتمنى بعض المستخدمين أن تكون صفحة الحجز أسهل في التخصيص لتتناسب مع احتياجات الجدولة الخاصة بهم

تسعير جدولة Acuity Scheduling

الصاعد: 16 دولارًا شهريًا لمستخدم واحد، تدفع سنويًا

16 دولارًا شهريًا لمستخدم واحد، تدفع سنويًا النمو: 27 دولارًا/شهرًا لما يصل إلى ستة مستخدمين، تُدفع سنويًا

27 دولارًا/شهرًا لما يصل إلى ستة مستخدمين، تُدفع سنويًا القوة: 49 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 36 مستخدمًا، تُدفع سنويًا

تقييمات ومراجعات جدولة Acuity Scheduling

G2: 4.7/5 (أكثر من 300 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 5,500 تقييم)

6. YouCanBookMe

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عبر YouCanBookMe YouCanBookMe هي أداة جدولة عبر الإنترنت تدّعي أنها تضع تجربة المستخدم في صميم ما تقوم به. تتيح المنصة إمكانية إنشاء نماذج حجز مخصصة، وإدارة الفترات الزمنية المتاحة، واستخدام الأتمتة لتحسين تجربة العميل. 🙌

YouCanBookMe أفضل الميزات

احجز المواعيد بطريقة مخصصة، بما في ذلك روابط الاستخدام الفردي، والحجوزات التي تُستخدم لمرة واحدة، والحجوزات التي تُطلب فقط، وحدود الحجز

تخصيص تجربة صفحة الحجز الخاصة بك مع دعم طرق عرض التوافر والعملات والمناطق الزمنية واللغات المختلفة

إرسال رسائل تذكير، ورسائل بريد إلكتروني للمتابعة، ورسائل بريد إلكتروني لعدم الحضور تتوافق مع العلامة التجارية لشركتك

قيود YouCanBookMe

يقترح بعض المستخدمين أنه من الصعب تخصيص شكل ومظهر صفحة الحجز، بما في ذلك إضافة شعارات الشركة

لم يعد بإمكانك دمج YouCanBookMe مع تقويمات Apple

تسعير YouCanBookMe #### تسعير YouCanBookMe

مجاناً

مدفوعة: 10.80 دولار شهريًا لكل تقويم، تدفع سنويًا

YouCanBookMe التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 1900 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 1900 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 300 تقييم)

7. جدولة اجتماعات HubSpot

عبر هبسبوتهب سبوت يقدم الكثير من الأدوات والميزات المجانية لفرق التسويق والمبيعات، ويعد برنامج جدولة الاجتماعات الخاص بهم أحد هذه الأدوات والميزات.

فباستخدام حل جدولة الاجتماعات المجاني من HubSpot، يمكنك عرض مدى التوفر، وحجز الاجتماعات دون الحاجة إلى الذهاب والإياب، وإدارة حجوزات الاجتماعات الدورية وتبسيط عملية الجدولة. 🐦

HubSpot جدولة الاجتماعات أفضل الميزات

تضمين التقويم أو برنامج جدولة المواعيد على موقع الويب الخاص بك

مزامنة أي حجوزات وبيانات تلقائيًا مع إدارة علاقات العملاء HubShedpot

التكامل مع تقويم Google وتقويم Microsoft Office 365

قيود برنامج جدولة الاجتماعات HubSpot

أبلغ المستخدمون أن برنامج الجدولة يفرق فقط بين "متفرغ" و"مشغول" ولا يأخذ في الاعتبار الحالات الأخرى مثل "خارج المكتب"

يقترح بعض المستخدمين أن خيار إخفاء شعار HubSpot على صفحة الحجز يقتصر على الخطط الاحترافية الأغلى ثمناً

تسعير برنامج جدولة الاجتماعات HubSpot

يمكنك الوصول إلى جدولة الاجتماعات كجزء من خطط HubSpot Sales HubSpot Sales Hub التالية:

مجاني

المبتدئ : 18 دولارًا شهريًا لمستخدمين اثنين، تدفع سنويًا (9 دولارات شهريًا لكل مستخدم إضافي)

: 18 دولارًا شهريًا لمستخدمين اثنين، تدفع سنويًا (9 دولارات شهريًا لكل مستخدم إضافي) CRM Suite Starter: 240 دولارًا في السنة لمستخدمين اثنين، تُدفع سنويًا

240 دولارًا في السنة لمستخدمين اثنين، تُدفع سنويًا احترافي تبدأ من 450 دولارًا شهريًا لخمسة مستخدمين، تُدفع سنويًا (90 دولارًا شهريًا لكل مستخدم إضافي)

تبدأ من 450 دولارًا شهريًا لخمسة مستخدمين، تُدفع سنويًا (90 دولارًا شهريًا لكل مستخدم إضافي) المؤسسات: تبدأ من 1,500 دولار شهريًا ل 10 مستخدمين، تُدفع سنويًا

تقييمات ومراجعات برنامج جدولة الاجتماعات HubSpot

يتم تضمين برنامج جدولة اجتماعات HubShedpot في مركز المبيعات الخاص بهم. إليك تقييمات HubShedpot Sales Hub الحالية:

G2: 4.4/5 (أكثر من 10,800 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 10,800 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 400 تقييم)

8. تايم تاب

عبر تايم تاب TimeTap هي أداة لجدولة الاجتماعات عبر الإنترنت يمكنك استخدامها لإدارة الحجوزات بين الموظفين، ومع العملاء، وعبر مواقع متعددة. تهدف المنصة إلى تقليل المهام الإدارية مثل ترتيب الاجتماعات وتتضمن ميزات مفيدة مثل التذكير التلقائي بالمواعيد. ⚒️

TimeTap أفضل الميزات

استمتع بمزامنة التقويم في اتجاهين حتى لا تحتاج إلى تحديث TimeTap أو تقويم العمل يدويًا

أنشئ قائمة انتظار تلقائية لمساعدتك في ملء الإلغاءات في اللحظة الأخيرة

استفد من أوقات السفر المقدرة بفضل تكامل خرائط جوجل

قيود TimeTap

أعرب بعض المستخدمين عن إحباطهم من عدم وصول الإشعارات في الوقت الفعلي بالفعالية التي كانوا يأملون فيها

خيارات التخصيص محدودة، خاصة عند مقارنتها بأدوات أخرى في هذا المجال

تسعير TimeTap

الاحترافية: تبدأ من 22.45 دولارًا في الشهر

تبدأ من 22.45 دولارًا في الشهر الشركات: يبدأ من 40.45 دولارًا في الشهر

يبدأ من 40.45 دولارًا في الشهر المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات TimeTap #### تقييمات ومراجعات TimeTap

G2: 4.4/5 (أكثر من 90 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 90 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 200 تقييم)

9. جوتفورم

عبر جوتفورم يشتهر Jotform بقدراته البسيطة والفعالة في إنشاء النماذج، ولكن يمكن استخدامه أيضًا كبديل لـ Calendly مع ميزة جدولة المواعيد. استخدم القالب لأخذ الحجوزات عبر الإنترنت، وتخصيص خانات المواعيد، وإرسال تذكيرات للعملاء. 👀

جوتفورم أفضل الميزات

تخصيص مدد وفترات المواعيد الخاصة بك

إرسال رسائل تذكير تلقائية عبر البريد الإلكتروني للعملاء

توسيع قدرة Jotform من خلال التكامل المدمج في تقويم Google

قيود جوتفورم

يعرب بعض المستخدمين عن رغبتهم في أن يكون لدى Jotform نظام تقويم مدمج أكثر قوة

مع وجود الكثير من القوالب وخيار تخصيص تجربتك مع تطبيقات Jotform، قد يجد بعض المستخدمين أن التجربة مربكة

تسعير جوتفورم

مجاني

البرونزية: 34 دولارًا شهريًا لمستخدم واحد، تُدفع سنويًا

34 دولارًا شهريًا لمستخدم واحد، تُدفع سنويًا الفضي: 39 دولارًا شهريًا لمستخدم واحد، تُدفع سنويًا

39 دولارًا شهريًا لمستخدم واحد، تُدفع سنويًا الذهبي: 99 دولارًا/شهرًا لمستخدم واحد، تُدفع سنويًا

99 دولارًا/شهرًا لمستخدم واحد، تُدفع سنويًا المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات جوتفورم #### تقييمات ومراجعات جوتفورم

G2: 4.7/5 (أكثر من 2400 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 2400 تقييم) Capterra: 4.6/5 (1,600+ تقييم)

تحقق من هذه

بدائل جوتفورم

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10. بيك تايم

عبر وقت الالتقاط Picktime هو نظام أساسي لجدولة المواعيد عبر الإنترنت يتضمن أيضًا الفواتير وتقارير المبيعات, إدارة العملاء و إدارة الفريق . يمكن للفرق استخدام Picktime لأخذ المواعيد وحجوزات الحصص وطلبات المعدات من خلال صفحة الحجز عبر الإنترنت. 🌻

أفضل ميزات تطبيق Picktime

إنشاء تقويم، ثم تخصيص القواعد لجعلها تتوافق مع التوافر لديك

إخطار العملاء تلقائياً بالحجوزات القادمة لتجنب عدم الحضور

التكامل مع موفري مؤتمرات الفيديو المشهورين مثل Google Meet وMicrosoft Teams وZoom

قيود بيك تايم

هناك خيارات محدودة للإشعارات عند تغيُّر التواريخ أو الأوقات، وفقاً لبعض المستخدمين من العملاء

يتمنى بعض المستخدمين وجود المزيد من خيارات التخصيص لنظام الحجز

تسعير "بيك تايم

مجاناً

البداية: 3 دولارات شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

3 دولارات شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا الإيجابي: يبدأ من 2.25 دولار شهريًا لكل مستخدم، ويتم احتسابها سنويًا

تقييمات ومراجعات بيك تايم

G2: 4.8/5 (أكثر من 10 تقييمات)

4.8/5 (أكثر من 10 تقييمات) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 50 تقييمًا)

قم بتبسيط عملية الجدولة مع بدائل التقويم هذه

قد يكون Calendly أحد أشهر منصات الجدولة عبر الإنترنت، ولكن هناك الكثير من البدائل المتوفرة بنفس الميزات أو بطريقة أكثر جاذبية لحجز المواعيد والتعامل معها.

استخدم هذا الدليل لمساعدتك في العثور على البديل المثالي، حتى تتمكن من تبسيط عملية تحديد المواعيد وإنشاء تجربة مستخدم أفضل لعملائك.

إذا كنت تبحث عن أداة تتعامل مع أكثر من مجرد برنامج لجدولة المواعيد, جرّب ClickUp مجانًا . النظام الأساسي المتكامل مليء بالأدوات القوية التي توفر لك الوقت وتزيد من الإنتاجية مثل إدارة المهام, تتبع الأهداف وإدارة المشاريع ✨